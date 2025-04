Modelli gratis per i brief dei clienti per semplificare la comunicazione dei progetti

Si inizia un progetto con entusiasmo e ambizione, solo per scoprire a metà strada che tu e il tuo cliente avete visualizzazioni diverse sugli aspetti chiave. È piuttosto frustrante.

Le cose diventano ingestibili quando le aspettative non corrispondono, i dettagli vengono trascurati o le revisioni continuano ad accumularsi. È qui che un buon modello di brief per il cliente può essere d'aiuto. Aiuta te e il tuo cliente a navigare in ogni passaggio del percorso, garantendo una comunicazione chiara.

Questi modelli facilitano la comunicazione, definiscono aspettative chiare e forniscono un piano solido per un esito positivo. Questo articolo esplorerà i migliori modelli di brief per i clienti per trasformare i kickoff dei progetti da disordinati a super chiari.

Cosa sono i modelli di brief per i clienti?

I modelli di brief per i clienti sono documenti standardizzati che delineano le esigenze, gli obiettivi e l'ambito generale del progetto del cliente. Fungono da utili guide per i team creativi, assicurando che tutti comprendano ciò che il cliente si aspetta e ciò che deve essere consegnato per il progetto.

Questi modelli aiutano a ridurre le incomprensioni fornendo una struttura chiara che raccoglie tutti i dettagli importanti fin dall'inizio. Di conseguenza, i team mantengono gli obiettivi del progetto ed evitano revisioni e modifiche non necessarie.

I modelli di brief per i clienti servono anche come pratici riferimenti durante il progetto, rendendo più facile per tutte le persone coinvolte il monitoraggio dello stato di avanzamento e la conferma che tutti i requisiti siano stati soddisfatti.

💡 Consiglio dell'esperto: Quando si pensa a un modello di brief per il cliente, molti lo confondono con un modello di brief di marketing, un modello di brief di progetto o anche un semplice modello di brief creativo. Tutti questi tipi di brief hanno oggetti diversi e portano a un progetto o a un'attività completata.

Cosa rende un modello di brief per il cliente valido?

Un modello di brief per il cliente solido è un documento ben organizzato che delinea tutte le parti chiave di un progetto, aiutando a garantire che sia il cliente che il service provider siano sulla stessa pagina. Ecco gli elementi chiave:

Panoramica del progetto : Riepilogo/riassunto conciso che descrive in dettaglio lo scopo e gli obiettivi del progetto

Pubblico di riferimento : informazioni specifiche sul pubblico di riferimento, compresi dati demografici e preferenze

Obiettivi e scopi : Risultati misurabili che il progetto mira a raggiungere

Ambito del lavoro : descrizione dettagliata dei risultati finali, delle attività e delle responsabilità

Budget e Sequenza : vincoli finanziari e scadenze del progetto chiaramente definiti

Stakeholder chiave : identificazione di individui o team coinvolti, insieme ai loro ruoli

*linee guida del marchio: standard e riferimenti per mantenere la coerenza del marchio

L'integrazione di questi elementi garantisce la comprensione e una collaborazione efficace durante tutto il ciclo di vita del progetto.

🔎 Lo sapevi? Creare un brief per il cliente aiuta quest'ultimo a esprimere più chiaramente le proprie sfide e i propri obiettivi aziendali, portando a soluzioni creative più intelligenti ed efficaci.

14 modelli di brief per i clienti

Quando gestisci progetti per i clienti, l'utilizzo degli strumenti giusti cambia tutto. I modelli di brief per i clienti rendono la comunicazione più fluida e definiscono aspettative chiare. Questi modelli di brief per i clienti aiutano a dare il via ai tuoi progetti nel modo giusto.

1. Modello di brief per la campagna ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica ed esegui campagne di marketing in modo efficiente con il modello di brief di campagna ClickUp

Il modello di brief per la campagna ClickUp aiuta a semplificare ogni parte della tua campagna di marketing, sia che tu la stia pianificando o eseguendo.

Pur non essendo un modello di brief per il cliente in sé, questo modello fornisce un solido quadro di riferimento che ti guida nella definizione di obiettivi chiari, nell'identificazione del pubblico di destinazione, nella creazione di messaggi chiave e nella gestione efficace dei budget. Dispone di sezioni personalizzabili per sequenze temporali, strategie e indicatori chiave di prestazione, garantendo che tutti i membri del team si concentrino sul raggiungimento di tali risultati misurabili.

Cosa ti piacerà:

Tieni traccia delle fasi della tua campagna con campi personalizzati per l'ordinamento delle attività e viste personalizzate come Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario

Accedi facilmente alle attività secondarie annidate e alle opzioni per più assegnatari

L'integrazione con ClickUp Docs consente ai team di collaborare per una più facile comprensione

🔑 Ideale per: team e agenzie di marketing che cercano di aumentare la produttività e migliorare la comunicazione durante la pianificazione e l'esecuzione delle campagne.

*ecco cosa ha detto Ansh Prabhakar, analista per il miglioramento dei processi aziendali presso Airbnb , sull'utilizzo di ClickUp

ClickUp ha molto da offrire in un unico posto, come project management, opzioni di brainstorming, gestione delle attività, pianificazione dei progetti, gestione della documentazione, ecc. Ha decisamente reso la vita relativamente più facile in quanto è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più semplice. Siamo stati in grado di gestire meglio il lavoro, monitorare e riferire facilmente il lavoro e, in base allo stato, riunioni giornaliere; la pianificazione futura è stata facile.

2. Modello di brief per campagna di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci strategie e organizza iniziative di marketing utilizzando il modello di brief per campagne di marketing di ClickUp

Il modello di brief per la campagna di marketing ClickUp organizza tutti i dettagli del progetto in un unico posto, rendendo più facile la pianificazione e l'esecuzione della campagna di marketing. È ottimo per i team per impostare gli obiettivi della campagna, generare idee creative, determinare il pubblico di destinazione e sviluppare strategie di messaggistica chiave all'interno del lavoro richiesto dal marketing.

Il modello include sezioni dedicate alla pianificazione del budget, alla gestione delle sequenze e al monitoraggio delle prestazioni della campagna.

Cosa ti piacerà:

Utilizza stati personalizzati per tenere d'occhio le fasi della campagna e campi personalizzati per rimanere aggiornato sulla tua lista di controllo della campagna di marketing

Aumenta la visibilità e il lavoro di squadra durante il ciclo di vita della campagna con varie visualizzazioni personalizzate come Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario

Implementa notifiche automatiche per rimanere informato sullo stato delle campagne pubblicitarie

🔑 Ideale per team di marketing o account manager che desiderano un approccio strutturato e collaborativo alla pianificazione e all'esecuzione di campagne complesse.

3. Modello di proposta di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Presenta piani di marketing convincenti con il modello di proposta di marketing ClickUp

Il modello di proposta di marketing ClickUp è progettato per semplificare la creazione di proposte di marketing efficaci. Offre un layout chiaro che semplifica la definizione degli obiettivi della campagna, la condivisione di soluzioni strategiche e la comunicazione efficace di sequenze e budget.

Questo modello ha sezioni dedicate per determinare il pubblico di riferimento, delineare le tattiche di marketing, definire le metriche di esito positivo e garantire che la proposta sia completa e convincente. Inoltre, gli strumenti di collaborazione di ClickUp consentono ai membri del team di condividere idee, fornire feedback e modificare insieme in tempo reale, semplificando il processo di creazione della proposta.

Cosa ti piacerà:

Ottimizza i processi di approvazione tramite il monitoraggio delle fasi della proposta (bozza, revisione, approvazione) in un unico flusso di lavoro centralizzato

Organizza i dettagli critici della campagna con campi personalizzabili per stime di budget, requisiti delle risorse e sequenze della campagna

Visualizza le sequenze e le dipendenze dei progetti utilizzando le viste Elenco, Gantt e Calendario per allineare attività e scadenze

🔑 Ideale per: team di marketing, agenzie e liberi professionisti che necessitano di un approccio professionale, organizzato e collaborativo per la creazione di proposte di marketing.

🔎 Lo sapevi? Le proposte più brevi tendono ad avere un tasso di esito positivo più elevato: mentre una proposta di cinque pagine ha il 50% di possibilità di essere accettata, una proposta di 30 pagine vede questa probabilità scendere a circa il 35%.

4. Modello di proposta di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci chiaramente gli obiettivi del progetto con il modello di proposta di progetto ClickUp

Il modello di proposta di progetto ClickUp è uno strumento completo progettato per aiutarti a presentare le idee di progetto in modo chiaro ed efficace. Fornisce un formato strutturato per gli obiettivi del progetto, i risultati finali, i budget, le sequenze e le metriche di esito positivo.

Inoltre, include sezioni per identificare i potenziali rischi, le risorse necessarie e i ruoli delle parti interessate, assicurando che tutti gli aspetti della proposta di progetto siano pianificati accuratamente. A differenza di altri modelli, questo è progettato per presentare idee e facilitare l'adesione al progetto fornendo una presentazione delle informazioni professionale e visivamente accattivante.

Cosa ti piacerà:

Integrazione con gli strumenti di collaborazione di ClickUp, che consentono ai membri del team di condividere feedback e modifiche in tempo reale

Utilizza ClickUp Brain per automatizzare i contenuti e i campi per questo modello

Collega la tua proposta di progetto ad attività e documenti esistenti all'interno del tuo ambiente di lavoro ClickUp

🔑 Ideale per: Project manager, consulenti e team che necessitano di un approccio chiaro e completo per la stesura di proposte di progetto.

💡 Consiglio dell'esperto: Un brief del cliente ben realizzato è una "pubblicità mirata a persone creative", che le ispira a sviluppare idee innovative in linea con la visione del cliente.

5. Modello di documento per brief creativo ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza i dettagli dei progetti creativi con il modello di documento per brief creativo di ClickUp

Il modello di documento per brief creativo di ClickUp è progettato per semplificare la pianificazione di progetti creativi, organizzando tutti i dettagli essenziali in un unico posto. Aiuta i team a definire gli obiettivi del progetto, il pubblico di riferimento, i requisiti del brief creativo e le sequenze, garantendo l'allineamento dal concetto all'esecuzione.

Questo modello include anche sezioni per l'allocazione del budget, strategie di messaggistica e risultati chiave, aiutando i team a mantenere la concentrazione e la coerenza durante tutto il processo creativo. Supporta anche la modifica collaborativa, le automazioni e l'integrazione di ClickUp Brain, facilitando la gestione del feedback e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro.

Cosa ti piacerà:

Centralizza tutte le informazioni sul progetto in un formato chiaro e accessibile con obiettivi ben definiti e risultati desiderati

Costruisci l'allineamento e la condivisione della comprensione tra le parti interessate durante tutto il ciclo di vita del progetto

Identificare e definire il pubblico di riferimento per garantire che il lavoro creativo soddisfi le loro esigenze

🔑 Ideale per: team creativi, agenzie di marketing e designer che necessitano di un approccio centralizzato e organizzato per pianificare ed eseguire progetti creativi.

6. Modello ClickUp per la pianificazione della domanda di brief creativo

Ottieni il modello gratis Semplifica le strategie di pianificazione della domanda utilizzando il modello di pianificazione della domanda di ClickUp Creative Brief

Il modello ClickUp Creative Brief Demand Planning è progettato per aiutare i team a pianificare e gestire in modo efficace le strategie di generazione della domanda. Offre un modo chiaro per definire gli obiettivi, identificare il pubblico di destinazione, ordinare le tecniche di ideazione, elaborare i messaggi e determinare le risorse necessarie.

Il modello include anche sezioni per la scelta dei canali di marketing, l'impostazione delle sequenze temporali e il monitoraggio dello stato della campagna. Offre visualizzazioni personalizzate, tra cui una Libreria progetti, Progetti accettati, Progetti rifiutati, Stato del brief e un calendario dei progetti o dei contenuti, aiutando i team a organizzare e accedere in modo efficiente alle informazioni e ai dettagli essenziali.

Cosa ti piacerà:

Sviluppare schemi attuabili con obiettivi chiari per ogni iniziativa

Stabilire un quadro di riferimento per raccogliere e valutare le esigenze dei clienti

Genera previsioni della domanda più accurate e ricevi informazioni sui cambiamenti nella domanda dei consumatori

🔑 Ideale per: team di marketing e pianificatori che cercano di semplificare le strategie di generazione della domanda e mantenere l'allineamento.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di scrittura con IA per i contenuti

7. Modello di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e coordina i progetti di design con il modello di brief di design ClickUp

Il modello di brief di progettazione ClickUp ottimizza la creazione di brief di progettazione definendo chiaramente gli obiettivi, gli scopi, l'ambito e le sequenze del progetto. Colma il divario tra i team creativi e le parti interessate, garantendo una comunicazione coerente e un allineamento durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Questo modello include sezioni per gli scopi del progetto, il pubblico di destinazione, i risultati finali e la raccolta di feedback, aiutando i team a rimanere concentrati e organizzati. Offre anche viste personalizzate, tra cui lavagna online per il brief creativo, sequenza temporale e viste delle attività, fornendo un approccio flessibile e visivo al project management del cliente. Queste funzionalità/funzioni consentono ai team di collaborare e garantire che tutti i dettagli siano documentati e facilmente accessibili.

Cosa ti piacerà:

Sviluppare una visione unificata del progetto e stabilire aspettative condivise per il risultato

Garantisci che il prodotto finale soddisfi le esigenze e le aspettative del cliente

Migliora il monitoraggio del brief di progettazione con il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza, le email e altri strumenti di project management

🔑 Ideale per: Team creativi, designer e reparti marketing che desiderano un approccio strutturato ma flessibile alla gestione dei progetti di design.

Guarda questo video per imparare a ottimizzare il flusso di lavoro creativo e di progettazione:

8. Modello ClickUp per lavagna online per la progettazione

Ottieni il modello gratis Visualizza le idee di design con il modello per lavagna online ClickUp Design Brief

Il modello di lavagna online ClickUp Design Brief consente ai team creativi di fare brainstorming, visualizzare e organizzare progetti di design in uno spazio interattivo e collaborativo. Il suo layout flessibile della lavagna aiuta i team a mappare i concetti di design, delineare gli obiettivi del progetto e gestire i flussi di lavoro creativi.

Il modello è particolarmente efficace per i team remoti, in quanto supporta la collaborazione in tempo reale, l'integrazione del feedback e la condivisione con le parti interessate.

➡️ Per saperne di più: I migliori sistemi software per il monitoraggio della gestione dei clienti

Cosa ti piacerà:

Semplifica i processi di progettazione con un'interfaccia intuitiva drag-and-drop che si adatta a flussi di lavoro sia per principianti che complessi

Fai un brainstorming collegando la lavagna online agli strumenti di gestione delle attività e di collaborazione con i clienti di ClickUp

Trasforma le sessioni di brainstorming in azioni, convertendo le idee in attività tracciabili direttamente all'interno della piattaforma

🔑 Ideale per team di progettazione, agenzie creative e project manager che necessitano di un approccio dinamico e visivo alla pianificazione del progetto.

📮 ClickUp Insight: il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per il monitoraggio degli elementi di azione, ma il 36% si affida ancora ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per l'acquisizione delle decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero rimanere sepolte in chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività attuabili tra tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.

9. Modello di linee guida del marchio ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni la coerenza del marchio utilizzando il modello delle linee guida del marchio ClickUp

Il modello delle linee guida del marchio ClickUp aiuta le aziende a mantenere la coerenza del marchio organizzando tutti gli elementi del marchio in un unico posto. Il modello copre l'uso del logo, le combinazioni di colori, la tipografia, la voce del marchio e le linee guida per i messaggi, garantendo una comunicazione coerente con il cliente su tutte le piattaforme.

Include sezioni per la creazione di politiche di utilizzo, la definizione dell'identità del marchio e la documentazione degli standard visivi, aiutando i team a preservare l'integrità del marchio e a massimizzare l'impatto del marketing.

Cosa ti piacerà:

Personalizza le linee guida con ClickUp Docs , consentendo ai team di adattare le regole di branding a casi d'uso specifici

Automazioni degli aggiornamenti mediante impostazione di promemoria e notifiche per revisioni e approvazioni delle linee guida

Si integra perfettamente con strumenti di progettazione come Figma e l'archiviazione cloud per centralizzare le risorse del marchio

🔑 Ideale per: team e agenzie di marketing che mirano a mantenere un'identità di marca coerente in tutti i materiali di marketing e i canali di comunicazione.

🧠 Curiosità: un marchio deve essere considerato affidabile dall'81% dei consumatori per poter essere preso in considerazione per l'acquisto di prodotti e servizi.

10. Modello di progetto di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci una strategia per i progetti di marketing con il modello di progetto di marketing ClickUp

Il modello di progetto di marketing ClickUp è progettato per aiutare i team di marketing a pianificare ed eseguire le campagne in modo efficiente. Fornisce un layout strutturato per definire gli obiettivi del progetto, il pubblico di destinazione e i messaggi chiave, garantendo l'allineamento strategico tra tutti gli elementi della campagna.

Consenti ai team di rimanere organizzati e concentrati sui loro obiettivi gestendo le sequenze, monitorando i budget e allocando le risorse in modo efficiente con il modello. Supporta anche la collaborazione in tempo reale e l'integrazione del feedback, rendendo più facile per i team coordinarsi e comunicare in modo efficace.

Cosa ti piacerà:

Migliora il monitoraggio dei progetti di marketing attraverso l'incorporazione di più assegnatari, reazioni ai commenti, livelli di priorità e attività secondarie annidate

Ridurre il rischio di incomprensioni fornendo una visualizzazione chiara e concisa del progetto

Migliora la comunicazione tra i membri del team fornendo un'unica fonte di informazioni

🔑 Ideale per: team e agenzie di marketing che cercano di ottimizzare la pianificazione dei progetti, migliorare la collaborazione ed eseguire strategie di marketing in modo più efficiente.

11. Modello di documento ClickUp per l'agenzia/la scoperta del cliente

Ottieni il modello gratis Documenta le esigenze dettagliate del cliente con il modello di documento ClickUp Agency/Client Discovery

Il modello di documento ClickUp Agency/Client Discovery avvia il processo di onboarding acquisendo in dettaglio i requisiti del cliente, gli obiettivi e le aspettative del progetto. Fornisce un layout strutturato per raccogliere informazioni chiave sulle domande di scoperta del cliente, le esigenze del cliente, il pubblico di destinazione, il budget e le sequenze temporali.

Inoltre, il modello garantisce che tutte le parti interessate siano allineate prima di iniziare qualsiasi consegna, riducendo il rischio di cattiva comunicazione e di variazioni di scopo. Le funzionalità/funzioni principali includono stati personalizzati per tenere traccia delle fasi di scoperta, campi personalizzati per l'organizzazione dei dati dei clienti e viste personalizzate come Elenco, Calendario e Gantt per visualizzare le sequenze dei progetti.

Cosa ti piacerà:

Migliora la comunicazione tra agenzia e cliente delineando aspettative e requisiti in un formato strutturato

Valutare in modo efficiente l'ambito del progetto con un processo di scoperta ben documentato

Migliora il processo di scoperta del cliente con la registrazione dello schermo, la modifica collaborativa, le automazioni e le informazioni basate sull'IA

🔑 Ideale per: agenzie e project manager che desiderano migliorare la comunicazione con i clienti e ottimizzare l'onboarding dei progetti con un approccio chiaro, organizzato e professionale.

📚 Leggi anche: Domande per la scoperta del cliente per comprendere appieno il tuo mercato e il potenziale del prodotto

12. Modello di documento di scoperta dei servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza i requisiti di servizio con il modello di documento di rilevamento dei servizi ClickUp

Il modello di documento per la ricerca di servizi ClickUp semplifica la ricerca di servizi documentando in modo completo i requisiti del cliente e i dettagli del progetto. Grazie a una struttura chiara per definire l'ambito dei servizi, questo modello rende più facile documentare le aspettative del cliente e delineare gli obiettivi del progetto.

Le funzionalità/funzioni uniche di questo modello includono stati personalizzati come Bozza, In revisione e Approvato, che aiutano a monitorare lo stato del documento attraverso le varie fasi di approvazione. Offre anche campi personalizzati per acquisire dettagli specifici come vincoli di budget, categorie di servizi e informazioni sulle parti interessate, consentendo una migliore organizzazione e visibilità.

Cosa ti piacerà:

Chiarire gli obiettivi, i processi e le risorse necessarie per identificare nuove opportunità di miglioramento

Allineare i team attorno alle priorità chiave per un esito positivo collettivo, al fine di definire l'ambito dei servizi e i costi associati

Aumenta la soddisfazione del cliente fornendo descrizioni accurate e dettagliate del servizio

🔑 Ideale per: aziende orientate ai servizi, agenzie e consulenti che desiderano migliorare l'onboarding dei clienti e la pianificazione dei progetti con una documentazione dettagliata e collaborativa.

13. Modello di ambito di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci chiaramente l'ambito del progetto con il modello ClickUp Ambito del lavoro

Il modello ClickUp per l'ambito di lavoro fornisce una struttura dettagliata per definire gli obiettivi del progetto, i risultati finali, le sequenze e le responsabilità. Assicura una comunicazione chiara con il cliente e l'allineamento tra tutte le parti interessate. Il modello aiuta anche i team a delineare l'ambito del progetto, le risorse, le attività cardine e il budget, riducendo al minimo le variazioni dell'ambito ed evitando comunicazioni errate.

Il modello ha più viste personalizzate, come i grafici di Gantt per la visualizzazione della sequenza temporale, i Calendari per la programmazione e le viste Elenco per la gestione delle attività. Inoltre, si integra con gli strumenti di collaborazione di ClickUp, consentendo ai membri del team di fornire feedback in tempo reale e condividere aggiornamenti.

Cosa ti piacerà:

Definisci l'ambito e gli obiettivi del tuo progetto delineando sequenze, attività e risultati finali

Semplifica la stima dei tempi e dei costi per completare il progetto, in modo da garantire che tutte le parti interessate siano informate e allineate

Migliora il monitoraggio dei progetti con la registrazione dello schermo, l'IA, le automazioni e altri strumenti di project management

🔑 Ideale per Project manager, agenzie e team che necessitano di un approccio completo e organizzato per definire l'ambito, le attività e la sequenza dei progetti.

14. Modello di contratto di servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Formalizza gli accordi di servizio con il modello di accordo di servizio ClickUp

Il modello di contratto di servizio ClickUp semplifica la creazione di contratti di servizio chiari e completi. Il suo layout ampio e strutturato definisce i dettagli essenziali del servizio, i termini di pagamento, le sequenze e le responsabilità, garantendo una comunicazione trasparente tra i provider di servizi e i clienti.

Inoltre, il modello è fondamentale per gestire i requisiti legali delineando meticolosamente termini e condizioni. Questo protegge entrambe le parti da potenziali controversie e favorisce una relazione di lavoro più collaborativa.

Cosa ti piacerà:

Garantisci la conformità incorporando clausole legali che tutelano entrambe le parti

Migliora le approvazioni con la modifica collaborativa e i commenti integrati per revisioni rapide

Arricchisci la collaborazione integrandola con strumenti di firma elettronica per una perfetta esecuzione dei contratti

🔑 Ideale per: Service provider, consulenti e agenzie che desiderano formalizzare gli accordi con i clienti mantenendo termini e responsabilità chiari.

➡️ Per saperne di più: Modelli di scrittura di contenuti gratis per una creazione più veloce dei contenuti

Scegli il modello di brief per il cliente più adatto alle tue esigenze

La scelta del modello di brief per il cliente giusto dipende dalle esigenze del progetto, da come lavora il team e da quanto dettagliato si vuole essere. Se si desidera un modo semplice per delineare gli obiettivi e i risultati finali del progetto, il modello di brief per la campagna ClickUp è un'opzione fantastica.

Se vuoi immergerti in un piano dettagliato con sequenze e budget e mettere tutti sulla stessa pagina, il modello ClickUp Marketing Project Brief è un ottimo modo per rimanere organizzato. Stai cercando di raccogliere tutte le specifiche per l'onboarding del cliente? Il modello ClickUp Agency/Client Discovery Doc rende la comunicazione e le aspettative più fluide.

Se fai parte di un team che deve affrontare progetti complessi con ambiti dettagliati e accordi strutturati, ClickUp offre ottimi modelli e strumenti. Questi includono stati personalizzati, campi e strumenti di collaborazione e scrittura, che consentono di gestire qualsiasi progetto dall'inizio alla fine.

Iscriviti gratis oggi stesso per scoprire come ClickUp può aiutarti a gestire i progetti in modo più efficiente ed efficace.