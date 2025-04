le 10 migliori soluzioni CRM per un servizio pubblico efficiente

Le agenzie governative si stanno rivolgendo a uno strumento che ha già rivoluzionato il settore privato: le soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

Per le agenzie governative, implementare un CRM non significa solo stare al passo con le tendenze tecnologiche, ma anche trasformare radicalmente il loro impegno nei confronti dei cittadini. Dopotutto, offrire ai cittadini un'esperienza eccezionale non è poi così diverso dal fornire un ottimo servizio clienti.

Quindi, quali soluzioni CRM offrono servizi pubblici efficienti? Analizziamo i 10 migliori esempi di software CRM per la pubblica amministrazione che stanno trasformando il settore dei servizi pubblici.

Il software CRM per la pubblica amministrazione offre ai funzionari locali e ai responsabili IT gli strumenti per migliorare l'erogazione dei servizi, la comunicazione e snellire le operazioni.

Da cosa dipende la scelta di un CRM? Ecco i fattori chiave da considerare:

*componenti essenziali CRM: cercare funzionalità/funzioni su misura per il settore pubblico, come la gestione dei casi, i portali self-service per i cittadini e gli strumenti di reportistica che affrontano le sfide specifiche delle operazioni governative

Funzionalità di automazione: il giusto software CRM personalizzabile può automatizzare processi come la pianificazione degli appuntamenti, il monitoraggio dei reclami e la gestione dei documenti, riducendo il carico di lavoro manuale e migliorando la precisione

Conformità del cloud governativo: assicurati che il CRM sia ospitato su una piattaforma cloud governativa sicura per soddisfare gli standard di sicurezza e privacy dei dati fondamentali per le organizzazioni del settore pubblico

Scalabilità e integrazione: Scegli una soluzione che si integri con i sistemi esistenti, come il software di gestione finanziaria o patrimoniale, e che si adatti alle crescenti esigenze della tua organizzazione

*competenza del fornitore: nel settore dei servizi CRM, scegliete un provider con una comprovata esperienza nel settore pubblico per garantire un supporto personalizzato e aggiornamenti continui

Con gli strumenti CRM giusti, le agenzie governative possono trasformare le interazioni con i cittadini e snellire le operazioni come mai prima d'ora.

Dalle integrazioni CRM intelligenti all'automazione senza soluzione di continuità, ecco i 10 migliori strumenti CRM per la pubblica amministrazione che ti aiuteranno a guidare con efficienza e innovazione:

1. ClickUp (la migliore per un CRM personalizzabile con una perfetta collaborazione tra i team)

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro, che combina project management, knowledge management e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare più velocemente e in modo più intelligente.

Mantieni la trasparenza nelle operazioni di servizio pubblico con il software di project management ClickUp CRM e visualizza in modo flessibile

Con il software di project management CRM di ClickUp, è possibile creare e personalizzare flussi di lavoro che si adattano perfettamente alle esigenze del proprio dipartimento. Utilizzando queste funzionalità/funzioni, le agenzie governative possono aumentare la trasparenza, migliorare il coinvolgimento dei cittadini e fornire servizi pubblici in modo più efficace.

Con oltre 10 visualizzazioni ClickUp altamente flessibili, tra cui Elenco, Bacheca Kanban e vista Tabella, è possibile organizzare e monitorare le richieste di servizi pubblici, le interazioni con i cittadini e lo stato dei progetti.

Utilizza i campi personalizzati di ClickUp per gestire i dati dei cittadini, le categorie di servizi e lo stato dei casi, garantendo che tutte le informazioni rilevanti siano facilmente accessibili.

Centralizza il coinvolgimento dei cittadini integrando le email direttamente in ClickUp. Velocizza la comunicazione, collabora ai programmi pubblici, invia aggiornamenti sui progetti e coinvolgi senza sforzo le parti interessate, tutto da un unico hub.

Monitoraggio dello stato del team e rimozione degli ostacoli con le dashboard di ClickUp

Le dashboard ClickUp consentono alle agenzie governative di centralizzare tutti i dati relativi ai cittadini e ai servizi. Monitorare metriche chiave come i tempi di risposta del servizio, la soddisfazione dei cittadini e i tassi di risoluzione dei casi.

Questo approccio semplificato garantisce ai team l'accesso immediato alle informazioni critiche, supportando un processo decisionale informato e fornendo servizi pubblici personalizzati ed efficienti.

Comunicare più velocemente e collaborare senza sforzo in tempo reale con ClickUp Chat

Semplifica le operazioni e migliora la collaborazione con un hub centralizzato su misura per le agenzie governative. Dì addio alle attività sparse: assegna le responsabilità, condividi i documenti e comunica senza interruzioni in tempo reale con ClickUp Chat, assicurandoti che il tuo team rimanga allineato e produttivo.

Basta attivare/disattivare tra più app! ClickUp si integra con strumenti ampiamente utilizzati, consolidando tutti i flussi di lavoro in un unico posto.

Organizzati e completa l'elenco delle cose da fare con le attività di ClickUp

Gestisci in modo efficiente i flussi di lavoro con le attività di ClickUp, personalizzabili per le esigenze specifiche delle agenzie governative. Assegna responsabilità, imposta priorità e monitora lo stato per garantire che ogni aspetto del servizio ai cittadini e della gestione delle relazioni con i clienti sia affrontato in modo tempestivo ed efficace.

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso dispersivo e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione senza soluzione di continuità delle conversazioni in attività, in modo che il team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

Cerchi un vantaggio iniziale? ClickUp fornisce un intervallo di modelli su misura per i processi CRM nel settore pubblico. Questi strumenti pronti all'uso semplificano i flussi di lavoro, facilitano le operazioni e fanno risparmiare tempo prezioso, consentendo al tuo team di concentrarsi sulla fornitura di servizi pubblici eccezionali.

Ottieni un modello gratis Massimizzare le relazioni con i clienti con ClickUp CRM Modello

Il modello CRM di ClickUp può ottimizzare il coinvolgimento dei cittadini e l'erogazione dei servizi attraverso il monitoraggio di casi, richieste e opportunità tramite pipeline semplificate per le agenzie governative. Centralizza le informazioni di contatto in un unico database e assegna priorità alle attività in base all'urgenza o alla fase del progetto per una gestione più efficiente.

💡 Suggerimento: Sfrutta le automazioni di ClickUp per semplificare i flussi di lavoro e ridurre il lavoro manuale nelle operazioni governative. Ad esempio, se stai gestendo un caso o una pipeline di progetti, imposta un'automazione per spostare automaticamente un'attività nella colonna "Revisione" quando il suo stato cambia in "Inviato per approvazione". Salva l'automazione e lascia che gestisca le attività ripetitive senza interruzioni in background, consentendo al tuo team di concentrarsi sulla fornitura di servizi pubblici efficaci.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Semplifica i processi di accettazione con i moduli personalizzati ClickUp basati su logica condizionale, che creano automaticamente attività dai dati inviati

Proteggi i dati sensibili del governo con misure efficaci come la crittografia dei dati, i controlli di accesso basati sul ruolo e l'archiviazione cloud sicura

Hub centralizzato per i CRM governativi, che consolida tutte le informazioni essenziali (politiche, registri dei casi, interazioni con i cittadini e flussi di lavoro) in un'unica piattaforma facilmente accessibile

Adatta ClickUp alle esigenze di piccoli comuni o grandi agenzie federali, mantenendo prestazioni e sicurezza eccezionali

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento può essere ripida a causa delle sue ampie capacità

Prezzi ClickUp

Free Forever

Illimitato : 7 $/mese per utente

Aziendale : 12 dollari al mese per utente

Enterprise : Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (10.000+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Prima di ClickUp, i team lavoravano su piattaforme separate, creando compartimenti stagni che rendevano difficile comunicare in modo efficace gli aggiornamenti e lo stato delle attività. Per quanto riguarda la reportistica dei dati, i nostri leader faticavano a trovare i report accurati di cui avevano bisogno per prendere decisioni aziendali valide per la nostra organizzazione. La parte più frustrante era che sprecavamo il lavoro richiesto per la duplicazione a causa della mancanza di visibilità del progetto tra i team.

Prima di ClickUp, i team lavoravano su piattaforme separate, creando compartimenti stagni che rendevano difficile comunicare in modo efficace gli aggiornamenti e lo stato delle attività. Per quanto riguarda la reportistica dei dati, i nostri leader faticavano a trovare i report accurati di cui avevano bisogno per prendere decisioni aziendali valide per la nostra organizzazione. La parte più frustrante era che sprecavamo il lavoro richiesto per la duplicazione a causa della mancanza di visibilità del progetto tra i team.

2. Salesforce for Government (la migliore per un CRM completo con personalizzazione avanzata)

tramite Salesforce

Le agenzie governative stanno adottando un CRM basato sull'IA per modernizzare le operazioni, ridurre i costi e migliorare il servizio. Con Salesforce for Government, possono semplificare i processi, aumentare la produttività e fornire soluzioni innovative.

Questa piattaforma basata sull'IA centralizza i dati in sicurezza nel cloud e consente un rapido sviluppo di soluzioni personalizzate con un approccio low-code, il tutto garantendo conformità e trasparenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce per la pubblica amministrazione

Sfruttare la reportistica e l'analisi di facile utilizzo per fornire al personale informazioni utili per il processo decisionale

Utilizza una piattaforma applicativa a basso codice per innovazioni più rapide e soluzioni su misura

Beneficia della riduzione dei costi grazie alla deviazione dei casi verso il self-service e i canali digitali

Limiti di Salesforce Sales Cloud

La piattaforma può essere complessa e richiede tempo per imparare a usarla appieno

Prezzi di Salesforce Sales Cloud

Starter Suite: 25 dollari al mese per utente

Pro Suite: 100 dollari al mese per utente

Enterprise Suite: 165 dollari al mese per utente

Unlimited: 330 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 4/5 (oltre 23.000 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 18.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce Sales Cloud

Adoro avere tutte le informazioni dei miei clienti nel palmo della mano. Impostare nuovi dipendenti, rivedere i casi, aggiornare le informazioni di contatto dei nostri clienti, creare attività ed effettuare chiamate all'interno dell'app non è mai stato così facile! Adoro la facilità con cui posso collegare i bug di JIRA ai casi e connettere il nostro sistema telefonico a Salesforce. Utilizziamo Salesforce ogni giorno nella nostra azienda.

Adoro avere tutte le informazioni dei miei clienti nel palmo della mano. Impostare nuovi dipendenti, rivedere i casi, aggiornare le informazioni di contatto dei nostri clienti, creare attività ed effettuare chiamate all'interno dell'app non è mai stato così facile! Adoro la facilità con cui posso collegare i bug di JIRA ai casi e connettere il nostro sistema telefonico a Salesforce. Utilizziamo Salesforce ogni giorno nella nostra azienda.

3. GovPilot (la soluzione migliore per le amministrazioni locali alla ricerca di un sistema operativo avanzato)

tramite GovPilot

GovPilot è un solido sistema operativo per le amministrazioni locali. Offre oltre 125 soluzioni per aiutare i dipartimenti comunali e provinciali ad automatizzare i processi, gestire i dati in modo digitale e coinvolgere i cittadini attraverso il cloud.

Il suo software di gestione governativa semplifica la visualizzazione dei dati e la reportistica, consentendo ai funzionari di risparmiare tempo, generare report con un clic e prendere decisioni più intelligenti più velocemente.

Le migliori funzionalità di GovPilot

Eliminare le inefficienze, ridurre le pratiche burocratiche e aumentare la reattività alle esigenze della comunità con flussi di lavoro semplificati e una migliore accessibilità

Coinvolgere i cittadini tramite app mobili, consentendo ai residenti di segnalare problemi e fornire feedback rapidamente

Effettuare ispezioni tramite dispositivi mobili e tablet per un lavoro sul campo più flessibile ed efficiente

Limiti di GovPilot

Gli strumenti di IA sono disponibili solo nei livelli più alti

Prezzi di GovPilot

Essenziale : Prezzi personalizzati

Professionale : Prezzi personalizzati

Enterprise : Prezzi personalizzati

Unlimited: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GovPilot

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: 4. 6/5 (70+ recensioni)

4. Pipedrive for Government (la soluzione migliore per implementare una soluzione CRM in sede)

tramite Pipedrive per la pubblica amministrazione

Se desideri semplificare le operazioni e migliorare il coinvolgimento di cittadini, parti interessate e partner, Pipedrive for Government potrebbe essere la scelta ideale.

Aiuta a sostituire i sistemi obsoleti con automazioni e flussi di lavoro integrati, consentendo ai team governativi di gestire i casi, garantire i contratti e migliorare la produttività, garantendo al contempo la sicurezza dei dati e la conformità.

Le migliori funzionalità di Pipedrive per la pubblica amministrazione

Organizzare le informazioni provenienti da vari canali, consentendo una chiara comprensione delle esigenze e delle attività dei cittadini

Ridurre le attività amministrative e risparmiare tempo con funzionalità di comunicazione integrate e una facile programmazione

Creare pipeline visive per la gestione dei casi per identificare i colli di bottiglia e monitorare lo stato dei casi in modo efficiente

Limiti di Pipedrive per la pubblica amministrazione

Mancanza di personalizzazione e integrazioni minime con altri strumenti diffusi

Prezzi di Pipedrive per la pubblica amministrazione

Essenziale: 19 $/mese per utente

Avanzato: 34 $/mese per utente

Professionale: 64 $/mese per utente

Potenza: 74 $/mese per utente

Enterprise: 99 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive per la pubblica amministrazione

G2: 4. 3/5 (2.000+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive for Government

Cosa ti piace di più di Pipedrive? Mi piace l'usabilità della piattaforma. Posso inserire facilmente i lead e monitorarne lo stato. Le email che mi invia ogni giorno fungono da promemoria delle persone con cui devo parlare quel giorno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa ti piace di più di Pipedrive? Mi piace la facilità d'uso della piattaforma. Posso inserire facilmente i lead e monitorarne lo stato. Le email che mi invia ogni giorno fungono da promemoria di chi devo parlare quel giorno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

5. SugarCRM per il settore pubblico (ideale per servizi ai cittadini incentrati sull'automazione)

tramite SugarCRM

SugarCRM fornisce una piattaforma flessibile progettata specificamente per il settore pubblico, portando un nuovo livello di automazione e personalizzazione alle operazioni governative.

Progettato per migliorare l'efficienza e facilitare i processi del servizio pubblico, SugarCRM semplifica attività come la gestione delle relazioni con gli stakeholder, la gestione dei casi e la comunicazione, garantendo al contempo la massima protezione dei dati e la conformità alle normative.

Le migliori funzionalità di SugarCRM

Sfruttare la piattaforma basata su AWS per un ambiente sicuro e scalabile per le operazioni governative

Integrare i team che lavorano a contatto con i clienti e quelli di back-office attraverso l'automazione di processi aziendali precedentemente disparati

Migrare dai sistemi legacy a un CRM all'avanguardia, risparmiando tempo e riducendo i costi a lungo termine

Limiti di SugarCRM

La configurazione iniziale potrebbe richiedere tempo per essere completamente personalizzata e integrata con i flussi di lavoro esistenti, ritardando potenzialmente l'adozione immediata

Prezzi SugarCRM

Essentials: $19/mese per utente

Standard: 59 $/mese per utente

Avanzato: 85 $/mese per utente

Premier: 135 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di SugarCRM

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: 3. 8/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SugarCRM

Mi piace quanto sia facile trovare le informazioni che cerco tra progetti, contatti e potenziali clienti.

Mi piace quanto sia facile trovare le informazioni che cerco tra progetti, contatti e potenziali clienti.

6. GovSense (la migliore per la pianificazione delle risorse governative basata su cloud)

tramite GovSense

Che si tratti di gestire le finanze, semplificare le ispezioni o gestire i permessi, GovSense offre un software flessibile e di facile utilizzo che si adatta alle esigenze della tua giurisdizione.

Grazie a un processo di implementazione efficiente che richiede settimane, non anni, GovSense garantisce che il tuo team possa fornire un servizio pubblico eccezionale senza attese.

Le migliori funzionalità/funzioni di GovSense

Moduli GRP personalizzati per finanza, budgeting, bollette, buste paga, project management e altro ancora

Centralizzare la piattaforma dati, garantendo un'unica versione della verità tra i vari dipartimenti

Sfruttare l'infrastruttura true-cloud con multi-tenancy per ridurre la dipendenza dall'IT

Limiti di GovSense

Mancanza di automazione e integrazione di IA

Prezzi GovSense

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GovSense

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

7. Microsoft Dynamics 365 Government (la migliore per il CRM basato sui dati)

tramite Microsoft Dynamics 365 Government

Microsoft Dynamics 365 Government è una soluzione completa progettata per unificare i dati delle agenzie, fornire informazioni predittive e favorire un esito positivo delle missioni.

Combinando la potenza delle applicazioni CRM ed ERP di nuova generazione con strumenti come Power BI, Power Apps e Power Automate, le agenzie governative possono semplificare le operazioni, migliorare il processo decisionale e soddisfare gli standard di conformità e sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Dynamics 365 Government

Sfruttare l'analisi basata sull'IA per ottenere informazioni utili per le attività mission-critical

Utilizza l'integrazione di Power BI per prendere decisioni basate sui dati e fornire informazioni di facile utilizzo alle parti interessate a tutti i livelli

Consentire al personale di creare soluzioni su misura per le sfide del governo senza una conoscenza approfondita del codice

Limiti di Microsoft Dynamics 365 Government

Mancanza di integrazione con i più diffusi strumenti di project management

Prezzi di Microsoft Dynamics 365 Government

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft Dynamics 365 Government

G2: 4. 0/5 (800+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 5.500 recensioni)

8. CivicPlus SeeClickFix (la migliore soluzione per la gestione delle richieste dei cittadini)

tramite CivicPlus

CivicPlus SeeClickFix colma il divario tra i residenti e le amministrazioni locali, contribuendo a creare comunità più sicure, pulite e connesse. Consente ai residenti di segnalare problemi, richiedere riparazioni, fornire feedback e comunicare con i leader locali.

Sia che venga utilizzato come strumento autonomo o integrato con altre soluzioni tecnologiche governative, SeeClickFix aiuta le amministrazioni locali a migliorare la reattività, la comunicazione e l'efficienza operativa.

CivicPlus SeeClickFix migliori funzionalità/funzioni

Indirizzare automaticamente le richieste di assistenza al team appropriato in base alla posizione e alla categoria per un'azione rapida

Rileva e previeni le richieste duplicate prima dell'invio per ridurre al minimo il lavoro richiesto

Tieni aggiornati i residenti con notifiche sullo stato o raccogli maggiori dettagli attraverso domande di follow-up

Limiti di CivicPlus SeeClickFix

Non ha altre funzionalità/funzioni CRM che la rendano una soluzione completa

Prezzi di CivicPlus SeeClickFix

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SeeClickFix su CivicPlus

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: 4. 4/5 (40+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di CivicPlus SeeClickFix

Una volta che tutto è stato avviato, era (ed è tuttora) così facile da usare. È così personalizzabile e rimane molto flessibile di fronte alle mutevoli circostanze. Anche se la mia organizzazione è ancora nelle prime fasi di utilizzo di SeeClickFix, penso che sia qualcosa con un potenziale di longevità incredibile; penso che possa davvero crescere con la nostra città.

Una volta che tutto è stato messo in funzione, era (ed è tuttora) così facile da usare. È così personalizzabile e rimane molto flessibile di fronte alle mutevoli circostanze. Anche se la mia organizzazione è ancora nelle prime fasi di utilizzo di SeeClickFix, penso che sia qualcosa con un potenziale di longevità incredibile; penso che possa davvero crescere con la nostra città.

9. Oracle Public Sector CRM (la migliore soluzione CRM per le amministrazioni statali e locali)

tramite Oracle Public Sector CRM

Oracle Public Sector CRM aiuta i governi a creare fiducia, migliorare l'efficienza e fornire servizi incentrati sui cittadini attraverso soluzioni cloud innovative.

Integrando tecnologie avanzate e dati in tempo reale, Oracle consente alle agenzie di affrontare sfide complesse come i senzatetto, le frodi e la sicurezza pubblica, migliorando al contempo l'efficienza operativa e la fiducia della comunità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Oracle Public Sector CRM

Facilitare le interazioni immediate tra cittadini e dipendenti pubblici, con il supporto di dispositivi intelligenti, sensori e tecnologia indossabile per un'erogazione proattiva dei servizi

Utilizzare flussi di dati digitali in tempo reale per anticipare e soddisfare efficacemente le esigenze della comunità

Sfrutta le funzionalità/funzioni di sicurezza avanzate che automatizzano l'amministrazione del sistema, riducono gli errori umani e garantiscono la conformità

Limiti del CRM Oracle per il settore pubblico

Mancanza di funzionalità/funzioni di project management con il CRM

Prezzi CRM Oracle per il settore pubblico

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Oracle Public Sector CRM

G2: 3. 7/5 (90+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (30+ recensioni)

10. SAP Customer Experience per il settore pubblico (la migliore per le soluzioni CRM basate sull'IA)

tramite SAP

Sfruttando le soluzioni complete di cloud per la pubblica amministrazione, SAP Customer Experience for Public Sector consente alle agenzie di ottimizzare le risorse, migliorare la gestione finanziaria e garantire operazioni efficienti.

Gli strumenti pronti all'uso di SAP aiutano i governi ad adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze, garantendo un miglior valore per i cittadini e riducendo i costi.

SAP Customer Experience per il settore pubblico: le migliori funzionalità/funzioni

Automazione dei flussi di lavoro della tesoreria per gestire in modo efficiente la liquidità, il capitale circolante e i rischi finanziari, migliorando la responsabilità fiscale

Ottieni informazioni in tempo reale sulle operazioni del settore pubblico per gestire e perfezionare in modo proattivo i processi per una maggiore trasparenza ed efficienza del servizio

Utilizzare l'IoT, l'apprendimento automatico e l'analisi predittiva per mantenere le risorse governative e ottimizzarne le prestazioni, garantendo servizi comunitari affidabili

SAP Customer Experience per il settore pubblico: limiti

Mancanza di funzionalità/funzioni CRM integrate con lo strumento di project management

Prezzi SAP Customer Experience per il settore pubblico

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SAP Customer Experience per il settore pubblico

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: 4. 3/5 (200+ recensioni)

Scegliete il CRM governativo giusto per il servizio pubblico

Scegliere il giusto CRM per i servizi pubblici è fondamentale, in quanto può trasformare il modo in cui si serve la comunità e raggiungere obiettivi mission-critical.

Le dieci soluzioni CRM che abbiamo esaminato offrono funzionalità/funzioni uniche e modi innovativi per modernizzare i servizi pubblici, dalla gestione delle richieste dei cittadini alla semplificazione dei flussi di lavoro interni.

Se stai cercando una soluzione che vada oltre il CRM e gestisca tutto il lavoro, ClickUp è la piattaforma che fa per te.

Anche se non si tratta solo di gestione delle relazioni con i clienti, le sue potenti funzionalità/funzioni di project management, automazione del flusso di lavoro e produttività lo rendono perfetto per le agenzie governative e l'automazione dei processi aziendali.

