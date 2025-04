le 10 migliori community di product manager a cui iscriversi per fare networking

La gestione del prodotto può sembrare un'escursione in solitaria su una montagna ripida: basta un passaggio sbagliato e ci si ritrova a lottare per ritrovare l'equilibrio.

E se non dovessi affrontare da solo tutte le sfide della gestione dei prodotti?

In tutto il mondo, i product manager esperti si sono riuniti per formare vivaci comunità, spazi in cui condividere storie, strategie e suggerimenti collaudati.

Dalle risorse per la gestione dei prodotti alle connessioni che cambiano la carriera, questi gruppi possono aiutarti ad affinare le tue capacità di gestione dei prodotti e ad ampliare i tuoi orizzonti.

Immagina di ricevere informazioni reali da qualcuno che ha già superato le sfide che stai affrontando ora. O di fare brainstorming con i colleghi per scoprire nuovi stili di collaborazione e tendenze del settore. La community giusta potrebbe persino portarti al lavoro da PM dei tuoi sogni che stavi guardando.

Diamo un'occhiata alle migliori community di product manager a cui puoi iscriverti oggi stesso!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Le comunità di product manager sono essenziali per orientarsi nel panorama in evoluzione della gestione dei prodotti

Offrono un'ampia gamma di supporto, approfondimenti e risorse, aiutando i product manager a connettersi con colleghi che comprendono le loro sfide

Queste community offrono opportunità di networking, accesso a conoscenze e best practice, supporto tra pari, strumenti esclusivi e un senso di appartenenza

Tengono aggiornati i membri sulle tendenze della gestione dei prodotti e offrono varie piattaforme per rimanere connessi, come forum online, gruppi Slack e incontri locali

Tra le community più importanti figurano r/productmanagement , Product Coalition e Mind the Product

Impegnarsi in queste comunità implica partecipazione attiva, condivisione delle conoscenze e collaborazione, migliorando la crescita professionale e la soddisfazione sul lavoro

Strumenti come ClickUp possono semplificare ulteriormente la collaborazione e la gestione delle attività all'interno di queste comunità, offrendo funzionalità/funzioni che si integrano perfettamente con piattaforme come Slack per migliorare la produttività

Perché le comunità di product manager sono importanti

La gestione dei prodotti è in continua evoluzione e occuparsi di tutto, dalla strategia e ricerca di mercato alla collaborazione in team, può essere travolgente.

È qui che entrano in gioco le community di product manager: sono una miniera d'oro di supporto, approfondimenti e risorse per aiutarti a crescere e rimanere al passo con i tempi.

Farne parte significa connettersi con professionisti del product management che comprendono veramente le tue sfide. Puoi scambiare idee, apprendere le best practice e ricevere consigli da chi si è trovato nella tua stessa situazione. Queste community ti tengono inoltre aggiornato sulle ultime tendenze, sugli strumenti e sulla tecnologia che stanno formando il settore.

Vantaggi di far parte di una comunità di product manager

Diamo un'occhiata ad alcuni degli altri vantaggi di far parte di una comunità di product manager:

Opportunità di networking: Entra in contatto con altri product manager, esperti del settore e leader di pensiero, aprendo le porte al tutoraggio, alle opportunità di lavoro e alle collaborazioni che possono accelerare la crescita della tua carriera

Accesso a conoscenze e best practice: Acquisisci preziose informazioni attraverso casi di studio, webinar, video esclusivi sulla gestione e white paper, per tenerti aggiornato sulle tendenze del settore, sui principi di gestione dei prodotti e sulle strategie collaudate

*supporto tra pari e risoluzione dei problemi: entra in contatto con una rete di product manager che offrono consigli, condividono esperienze e forniscono feedback su sfide come i vincoli di risorse e le negoziazioni con le parti interessate, aiutandoti a gestire le complessità del mondo reale

🧠 Curiosità: il 63% dei product manager riferisce che le raccomandazioni dei colleghi sono la fonte più attendibile nella selezione di nuovi strumenti.

*strumenti e risorse esclusivi: accedi a modelli, framework e roadmap per semplificare le attività di gestione dei prodotti, aumentare l'efficienza e ottenere un accesso anticipato agli ultimi strumenti del settore

Senso di appartenenza : Unisciti a una community che comprende le sfide della gestione dei prodotti, offrendo supporto, condivisione di esperienze e un senso di connessione che migliora la soddisfazione sul lavoro e l'equilibrio tra vita privata e lavoro

Rimanere al passo con le tendenze del settore: tenersi al passo con l'evoluzione delle pratiche di gestione dei prodotti, degli strumenti e delle tendenze di mercato, assicurandosi di rimanere competitivi e di adattarsi agli ultimi progressi del settore

👀 Lo sapevi? Il primo ruolo di product manager conosciuto risale al 1931! Tutto iniziò con una nota creata da Neil H. McElroy alla Procter & Gamble per concentrarsi sullo sviluppo del marchio.

Tipi di comunità di product manager

I product manager (PM) possono unirsi a varie community per condividere conoscenze, fare rete e far progredire la propria carriera. Queste community soddisfano diverse esigenze, offrendo consigli, ispirazione o opportunità di connettersi con altri PM.

Ecco alcuni tipi comuni di comunità di product manager:

Forum online e bacheche di discussione : Piattaforme come Reddit o forum specializzati in cui i product manager condividono esperienze, fanno domande e discutono le tendenze del settore

Comunità Slack e Discord : gruppi di chat in tempo reale progettati per il networking, la condivisione delle conoscenze e la collaborazione tra i product manager di tutto il mondo

Incontri locali e gruppi di networking : incontri di persona che favoriscono le connessioni regionali, spesso organizzati attraverso piattaforme come Meetup

Associazioni professionali : organizzazioni come l'Association of International Product Marketing & Management (AIPMM) forniscono risorse, certificazioni ed eventi

Gruppi di social media : una community su Facebook, Twitter o LinkedIn in cui i professionisti del prodotto possono seguire, connettersi e interagire con colleghi e influencer

Piattaforme e corsi didattici : le community create attorno a piattaforme di apprendimento come Coursera, Reforge o Product School spesso includono forum e opportunità di networking

Reti aziendali : comunità interne alle aziende in cui i product manager collaborano, condividono idee e sviluppano best practice

Comunità basate su eventi: gruppi che si sono formati in occasione di conferenze, hackathon o eventi di product management come Mind the Product o ProductCamp

Le 10 migliori community di product manager a cui iscriversi

Esistono molte comunità che possono fornire preziose informazioni e opportunità a qualsiasi product manager che voglia stare al passo con i tempi, fare rete con colleghi in moderni team di software o apprendere nuove tattiche.

Ecco una carrellata dei migliori luoghi in cui i product manager possono condividere conoscenze, imparare e crescere.

1. r/productmanagement

Se stai cercando risposte rapide alle tue domande sulla gestione dei prodotti, il subreddit r/productmanagement è uno dei posti migliori in cui andare. Questa comunità ha oltre 155.000 membri ed è un'ottima risorsa per ottenere feedback diretti da altri product manager.

Che tu sia un professionista esperto o alle prime armi, la community è piena di esperti che offrono approfondimenti sulle strategie di gestione dei prodotti e consigli per la ricerca di lavoro. Il subreddit ha molte risorse segnalate nei segnalibri per aiutare i nuovi PM a mettersi al passo, rendendolo un punto di partenza ideale per chiunque cerchi di entrare nel mondo del product management.

Puoi aspettarti risposte rapide, opinioni diverse e discussioni aggiornate sulle ultime tendenze nel campo. È qui che puoi trovare supporto, consigli e aiuto per affrontare le tue più grandi sfide di PM.

2. Coalizione di prodotti

tramite Product Coalition

Fondata da Jay Stansell, Product Coalition è una delle più grandi e attive comunità gratis per product manager. Inizialmente una pubblicazione su Medium, ora è un importante hub dove migliaia di PM si scambiano idee ogni giorno.

Con una vasta raccolta di articoli che coprono tutti gli aspetti della gestione del prodotto, Product Coalition è diventata un punto di riferimento per i PM che cercano di migliorare le proprie competenze.

La community include anche un canale Slack dove i membri possono connettersi, discutere strategie di gestione dei prodotti e inviare i propri contenuti per la pubblicazione. È un'ottima piattaforma per il networking e l'apprendimento, soprattutto per i PM che cercano la condivisione delle loro esperienze o il feedback di altri sul campo.

3. Mind the Product

tramite Mind the Product

Mind the Product è ampiamente riconosciuta come una delle migliori community di product management. Con oltre 60.000 membri, questa rete offre una vasta gamma di risorse, tra cui articoli, incontri e workshop di formazione.

Mind the Product si distingue per l'organizzazione di una delle più grandi conferenze annuali sulla gestione dei prodotti. Riunisce leader di pensiero e professionisti del settore a livello mondiale per la condivisione di strategie e approfondimenti all'avanguardia.

La comunità offre anche programmi di formazione specializzati che coprono le competenze di base sui prodotti e le tecniche avanzate su misura per i product manager. Inoltre, i membri hanno accesso immediato alle informazioni più recenti e rilevanti nel campo.

4. Alveare di prodotti

via Product Hive

Un'iniziativa interamente guidata da volontari, Product Hive si concentra sulla creazione di opportunità per imparare, contribuire e connettersi. Con sedi in tutti gli Stati Uniti e un hub nello Utah, offre un programma di tutoraggio, una bacheca di lavoro e una community Slack per product manager, strateghi, designer e leader.

L'iniziativa ospita anche conferenze, workshop e altri eventi, spesso gratuiti o a costo minimo, perfetti per i professionisti della gestione, della strategia e della progettazione dei prodotti.

5. Scuola di prodotto Comunità Slack

tramite la community Slack di Product School

La community Slack di Product School è un'altra eccellente risorsa per chiunque desideri crescere nella propria carriera di product manager. Con oltre 100.000 membri, la community di Product School è attiva e piena di product manager attuali e aspiranti.

Offre risorse preziose come sessioni Ask Me Anything (AMA) con esperti del settore, orientamento professionale e supporto per la preparazione ai colloqui. La community è divisa in 26 canali locali, dove i PM possono connettersi con i colleghi, condividere suggerimenti e discutere degli obiettivi professionali.

Product School offre anche l'accesso esclusivo a corsi e workshop che ti aiuteranno a far progredire la tua carriera. Che tu sia alla ricerca di consigli per la ricerca di un lavoro o di indicazioni per trovare un mentore aziendale, questa community è una risorsa eccellente per i PM in tutte le fasi della loro carriera.

6. Lean Product Meetup

tramite Lean Product Meetup

Il Lean Product Meetup è perfetto per chiunque sia interessato a conoscere le best practice per creare prodotti di esito positivo. Questo gruppo offre sessioni guidate da esperti su vari argomenti, come strategie di prodotto, progettazione UX e analisi dei dati.

La community riunisce PM, sviluppatori e fondatori di startup per imparare e scambiare conoscenze sulle metodologie Lean. Partecipare a Lean Product Meetup è un ottimo modo per tenersi aggiornati sugli ultimi strumenti e tecniche per creare prodotti di successo.

È anche un'ottima opportunità per fare rete con leader del settore come Dan Olsen e Casey Winters, che partecipano regolarmente come relatori agli eventi.

👀 Lo sapevi che: Alcune comunità di product manager offrono "Fail Fest", in cui i membri si riuniscono per discutere dei fallimenti dei prodotti, non per crogiolarsi nel rimpianto, ma per condividere approfondimenti e scoprire cosa non ha funzionato, perché e come evitare simili insidie. Questi eventi sono diventati vitali per una rapida crescita professionale.

7. Blacks In Technology

via Blacks In Technology

Blacks In Technology è una comunità dedicata ad aumentare la rappresentanza di uomini e donne di colore nel settore tecnologico. La comunità comprende varie sezioni negli Stati Uniti; puoi anche crearne una tua. È un ottimo posto per fare rete con altri professionisti, condividere storie e dare voce ai neri nel settore tecnologico.

Per i PM, Blacks In Technology offre l'opportunità di affrontare la diversità nel mondo della tecnologia e di accedere agli elenchi di lavoro attraverso il loro portale di lavoro regolarmente aggiornato. È anche un luogo di networking, dove è possibile incontrare altri PM che condividono i tuoi valori ed esperienze.

8. CodeBuddies

tramite CodeBuddies

Se sei un product manager tecnico o qualcuno con un background non tecnico che cerca di sviluppare competenze di codifica, CodeBuddies è una community che vale la pena provare. Questa community open source si concentra sull'aiutare le persone a imparare a programmare e a migliorare le loro capacità tecniche.

Una delle funzionalità più esclusive di CodeBuddies sono le sessioni di coworking silenzioso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che consentono di lavorare ai propri progetti insieme ad altri in un ambiente concentrato.

Sia che tu stia cercando di apprendere nuove competenze tecniche o semplicemente desideri uno spazio senza distrazioni per programmare, questa community ti fornisce il supporto di cui hai bisogno.

9. r/technology

r/technology è una community tecnologica generale su Reddit in cui persone provenienti da tutti i settori del mondo tecnologico condividono notizie e approfondimenti. Per i product manager creativi, questo è un luogo eccellente per identificare e comprendere le tecnologie emergenti che possono avere un impatto sulla strategia di prodotto.

I PM possono anche interagire con la community per ricevere feedback su potenziali idee o sfide relative ai prodotti.

Il subreddit organizza i contenuti per categoria, facilitando la navigazione di argomenti specifici relativi alle innovazioni tecnologiche.

10. Donne nel prodotto

via Women In Product

Fondato nel 2016, Women In Product lavora per creare un settore tecnologico più inclusivo e diversificato. Il gruppo si dedica al supporto di donne e individui non binari nella gestione dei prodotti.

Offre varie risorse, tra cui eventi, webinar, bacheche di lavoro dedicate alle donne e programmi di tutoraggio, progettati per aiutare le PM a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo professionale sul lavoro.

Con oltre 30.000 membri, Women In Product offre una rete dinamica in cui i membri possono connettersi, collaborare e rafforzarsi a vicenda. È un ottimo posto per trovare un mentore professionale o partecipare a workshop sulla leadership per aiutarti a far crescere la tua carriera di PM.

Questa comunità dà valore a prospettive diverse e si impegna a garantire che ogni voce venga ascoltata nella gestione del prodotto.

📖 Leggi anche: Domande per la scoperta del cliente per comprendere appieno il tuo mercato e il potenziale del prodotto

Come entrare in contatto con una comunità di product manager

Impegnarsi con una comunità di product manager richiede una partecipazione costante e un approccio ponderato. Questi spazi prosperano grazie alla collaborazione, rendendo i tuoi contributi essenziali per creare connessioni significative e ottenere informazioni preziose.

Ecco come affrontarlo concentrandosi su passaggi attuabili:

Partecipare alla condivisione delle conoscenze : discutere la priorità dei lavori arretrati, il piano dello sprint e la visualizzazione della roadmap. Condividere strategie, cercare feedback ed esplorare strumenti come i grafici di Gantt o le bacheche Kanban

Risolvere problemi specifici : risolvere le sfide legate alle operazioni di prodotto, dalla configurazione della pipeline CI/CD all'ottimizzazione del flusso di lavoro, sfruttando l'esperienza della comunità per soluzioni efficaci

Discutere le tendenze emergenti : rimanere all'avanguardia esplorando l'IA nell'analisi degli utenti, l'automazione nei test di controllo qualità e studi di casi su strumenti come ClickUp per vedere come stanno formando lo sviluppo del prodotto

Analizza strumenti e software : ottieni feedback dai colleghi sulle piattaforme, confrontando funzionalità/funzioni come il monitoraggio OKR, la mappatura del percorso dell'utente e la compatibilità API per scoprire pro e contro nascosti

*collaborazione su modelli e framework: condivisione e perfezionamento di modelli per specifiche di prodotto, valutazioni dei rischi e retrospettive di sprint, adattandoli alle esigenze di conformità specifiche del settore

📖 Leggi anche: Modelli gratis per la gestione dei prodotti

Massimizzare il valore delle comunità di product manager

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, aiuta i product manager a massimizzare il valore delle loro comunità centralizzando discussioni, risorse e attività in un unico posto.

Con la soluzione di gestione dei prodotti di ClickUp, puoi collaborare senza problemi a progetti guidati dalla community, anche se sono ospitati su piattaforme diverse.

Si integra perfettamente con strumenti come Slack, ampliando le sue capacità per includere la creazione di attività, l'assegnazione, gli aggiornamenti dei progetti, il monitoraggio delle prestazioni e altro ancora.

Integra ClickUp con Slack

Per i team che già utilizzano Slack, l'integrazione Slack di ClickUp aggiunge ulteriore potenza al project management alla configurazione esistente, rendendo la collaborazione ancora più efficiente.

Crea facilmente nuove attività di ClickUp direttamente dal tuo feed Slack in qualsiasi canale digitando /ClickUp new con l'integrazione ClickUp Slack

Ecco come l'integrazione ClickUp-Slack aumenta la produttività:

*anteprime dettagliate delle attività: condivisione delle attività come link in Slack sotto forma di frammenti dettagliati con date di scadenza, assegnatari e aggiornamenti sullo stato

*gestione delle attività senza sforzo: gestisci le attività di ClickUp direttamente da Slack modificando date di scadenza, priorità e stati senza cambiare app

creazione di attività senza interruzioni:* Converti qualsiasi messaggio di Slack in un'attività di ClickUp con un solo clic. Cattura idee, elementi di azione e decisioni dalle tue conversazioni

*visibilità in tempo reale: ricevi aggiornamenti istantanei sulla creazione di attività, commenti e modifiche di stato tramite notifiche nei canali Slack selezionati

Monitoraggio del tempo impiegato e dello stato di avanzamento delle attività della comunità

Assegnare attività e impostare priorità per garantire il rispetto delle scadenze in modo efficiente per le iniziative della comunità con le attività di ClickUp

Trasforma le discussioni della community in attività tracciabili, che si tratti di pianificare un AMA, organizzare una sessione di condivisione delle conoscenze o impostare programmi di tutoraggio.

Con le attività di ClickUp, puoi impostare gli assegnatari e le scadenze per ogni passaggio e mantenere tutti allineati su ciò che deve accadere in seguito.

Gli stati delle attività personalizzati e i flussi di lavoro di ClickUp ti aiutano a monitorare lo stato di avanzamento e a rispettare le scadenze. Puoi anche utilizzarli per adattare la gestione dei progetti alle esigenze del tuo team: monitoraggio dei problemi, test delle funzionalità/funzioni o lanci di prodotti. Che tu sia un follower di Scrum, Kanban o Agile, ClickUp si adatta perfettamente al tuo processo.

La gestione dei prodotti è diventata più semplice dopo l'implementazione di Clickup. Le attività possono essere monitorate e la visualizzazione della dashboard è interattiva.

E con il monitoraggio del tempo di ClickUp, puoi monitorare il tempo dedicato a diverse attività e progetti. Identifica le inefficienze e apporta modifiche basate sui dati per migliorare la produttività e le sequenze di consegna.

Collaborazione su attività condivise su lavagne online e documenti

Collabora con la tua comunità, pianifica strategie di prodotto e condividi idee utilizzando le lavagne online ClickUp

La collaborazione visiva è importante. Utilizza le lavagne online di ClickUp per mappare interattivamente roadmap, flussi di utenti o discussioni strategiche. Offrono lo spazio di condivisione perfetto per i workshop della tua comunità, le sessioni di ideazione e la scomposizione di idee complesse.

Le comunità di PM prosperano sulla condivisione delle conoscenze. ClickUp Docs consente ai membri di collaborare alla documentazione dettagliata e di modificare insieme best practice, framework e guide in tempo reale, come una base di conoscenza viva e in continua evoluzione.

Semplifica la creazione e la condivisione delle conoscenze tra i membri della comunità utilizzando ClickUp Docs

La parte migliore? Puoi collegare i documenti direttamente alle attività di ClickUp in modo che le intuizioni si trasformino in azione.

Imposta la community per un impatto crescente con obiettivi chiari

Una comunità forte non è solo ciò che si guadagna, ma anche ciò che si dà in cambio.

Da parte tua, contribuisci agli obiettivi della comunità, come aumentare il numero di iscritti, incrementare il coinvolgimento o lanciare nuove iniziative, e monitora lo stato in modo trasparente.

Imposta e monitora facilmente gli obiettivi della community con ClickUp Goals

ClickUp Obiettivi aiuta ad allineare le iniziative con OKR chiari, in modo che ogni discussione e progetto faccia avanzare la comunità. Strumenti di supporto come calendari dettagliati, promemoria basati sullo stato di avanzamento e dashboard intuitive delle prestazioni aiutano a rimanere in carreggiata e a raggiungere le attività cardine in modo efficiente.

Gestisci gli eventi della community senza problemi con il Calendario ClickUp

Organizzi incontri di comunità, webinar o orari di ufficio?

Con ClickUp Calendario, puoi assicurarti che tutti siano sempre informati e rispettino le scadenze.

Il tuo Calendario ClickUp si integra con Google Calendar per una gestione ottimale degli eventi. Per rimanere aggiornato sui tuoi impegni nella community, puoi visualizzare il calendario su base giornaliera, settimanale, mensile o personalizzata.

Crea comunità affiatate con Chat e Clip

Che si tratti di coordinare incontri, di fare brainstorming sulle strategie di prodotto o di condividere approfondimenti sul settore, uno strumento di comunicazione come ClickUp Chat ti permette di tenere tutto sotto controllo.

Mantiene le comunità dei product manager connesse fornendo uno spazio centralizzato per discussioni in tempo reale, processi decisionali rapidi e una collaborazione senza soluzione di continuità, il tutto senza cambiare strumento.

📮ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alle chat per comunicare con il team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene sprecato a passare da uno strumento all'altro e a cercare informazioni. Con un'app che fa di tutto per il lavoro come ClickUp, il tuo project management, i messaggi, le email e le chat convergono in un unico posto! È ora di centralizzare e dare energia!

Mantieni il flusso delle conversazioni con thread, menzioni e notifiche, assicurandoti che le discussioni importanti rimangano organizzate e utilizzabili. La parte migliore è che puoi creare attività direttamente dalle chat o collegare attività esistenti alle conversazioni, mantenendo tutto il contesto rilevante legato alle discussioni giuste.

Collaborare in tempo reale con ClickUp Chat per pianificare, assegnare, monitorare e completare le attività in modo più efficiente

Per conversazioni più dettagliate o brainstorming, passa alle Sincronizzazioni (audio o videochiamate) all'interno di ClickUp. Puoi anche condividere il tuo schermo per una collaborazione senza interruzioni.

Inoltre, se è necessario assegnare e seguire gli elementi dell'azione, è possibile utilizzare la funzionalità/funzione @menzione di ClickUp direttamente all'interno delle conversazioni in chat per garantire che tutti rimangano sulla stessa pagina e che i progetti continuino ad andare avanti.

A differenza delle app esterne per chattare, ClickUp Chat si trova all'interno della tua area di lavoro, mantenendo le discussioni della community legate a progetti, obiettivi e iniziative in corso.

Aggiungi idee o feedback direttamente nei tuoi ClickUp Clip utilizzando i commenti nel video

Quando il testo o una chiamata non sono sufficienti, passa a ClickUp Clips. Questa funzionalità/funzione ti consente di inviare brevi registrazioni video del tuo schermo, complete di voci fuori campo, per spiegare idee, condividere feedback o chiarire dettagli complessi che potrebbero essere difficili da digitare.

Aumentare la partecipazione e la gestione della comunità con l'IA

Da fare: c'è un modo per sintetizzare le conversazioni della comunità e suggerire elementi di azione in modo che non vadano perse informazioni preziose?

L'IA nativa di ClickUp, ClickUp Brain, aiuta i PM a farlo con:

*condivisione delle conoscenze senza sforzo: l'IA di ClickUp può riepilogare/riassumere lunghi thread della community, note delle riunioni e discussioni, aggiornandoti sui punti chiave, senza bisogno di scorrere messaggi infiniti

Recupera le conversazioni perse nei tuoi canali di chat con ClickUp Brain

Seguiti attuabili: invece di lasciare che le grandi idee dei tuoi incontri virtuali svaniscano, il : invece di lasciare che le grandi idee dei tuoi incontri virtuali svaniscano, il Notetaker di ClickUp AI suggerisce automaticamente attività, passaggi successivi e scadenze, mantenendo forte lo slancio all'interno della comunità

Cattura ogni dettaglio della riunione senza sforzo con ClickUp's AI Notetaker

Processo decisionale più rapido: attingendo alle discussioni passate e facendo emergere le conoscenze rilevanti, ClickUp Brain aiuta i leader e i membri della comunità a prendere rapidamente decisioni informate

Fai emergere facilmente le conoscenze della community con ClickUp Brain

Modelli generati dall'IA per il coinvolgimento: che si tratti di strutturare le linee guida della community, pianificare un evento o redigere un documento per la condivisione delle conoscenze, ClickUp Brain può anche fornire modelli personalizzati per terminare le cose più velocemente

Per risparmiare tempo, ClickUp offre anche una serie di modelli già pronti, tra cui modelli per la gestione dei prodotti.

Il modello di gestione della comunità ClickUp, ad esempio, elimina le congetture dalla creazione e gestione di una comunità di successo per i product manager. Fornisce tutto ciò che serve per creare un ambiente interattivo che promuova la crescita e il coinvolgimento a lungo termine.

Ottieni un modello gratis Mantieni la tua comunità connessa e motivata utilizzando il modello di gestione della comunità ClickUp

Questo modello ti aiuta a:

Piano argomenti, temi e strategie per i contenuti

Interagisci regolarmente con i membri

Monitoraggio dello stato di avanzamento e valutazione dell'esito positivo per apportare miglioramenti futuri

📖 Leggi anche: Come sfruttare le regole di comportamento per chattare in team al lavoro per una collaborazione ottimale

Potenzia la tua rete di gestione dei prodotti unendoti alle community

Le community di product management sono risorse inestimabili per consigli, supporto e guida durante la tua carriera. Tuttavia, se non avrai tempo di seguire tutte le community di product management esistenti, va bene lo stesso. Concentrati invece sui tuoi obiettivi.

Hai bisogno di una community di prodotto che risponda rapidamente alle tue domande? O sei più interessato a fare rete e a costruire connessioni? Forse stai cercando eventi e incontri regolari per rimanere coinvolto.

Ricorda, un numero elevato di membri non sempre significa un alto coinvolgimento. In molti casi, solo una piccola parte dei membri è attiva. Cerca le comunità in cui le discussioni sono vivaci e le tue domande ricevono una risposta prompte. E non dimenticare di esplorare i canali nascosti nei gruppi Slack. È lì che spesso nascono alcune delle migliori conversazioni e intuizioni.

Se desideri una piattaforma di collaborazione più efficiente, ClickUp ha tutto ciò di cui hai bisogno. Con la creazione di attività, l'assegnazione, il monitoraggio e un'integrazione dedicata a Slack, ClickUp ti aiuta a ottimizzare il flusso di lavoro della gestione dei prodotti. Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratis!