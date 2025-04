oltre 15 modelli di calendari gratis per organizzarsi con stile

Pianificare non deve essere noioso! Modelli di calendari adorabili, gratis e carini rendono l'organizzazione delle tue giornate un gioco da ragazzi, aggiungendo un tocco di fascino al tuo programma. 🦄

Dai toni pastello e i simpatici scarabocchi ai temi floreali e ai disegni dei cartoni animati, c'è un modello di calendario perfetto per ogni tuo stato d'animo.

Che tu stia organizzando il tuo calendario, monitorando le scadenze, pianificando eventi o annotando divertenti piani per il fine settimana, questi calendari rendono l'organizzazione piacevole come aggiungere ai preferiti il tuo taccuino estetico!

Hai bisogno di qualcosa che funzioni ma sia anche divertente? Usane uno come calendario di marketing, come pianificatore di post sui social media o come programma personale degli appuntamenti.

In questo post del blog troverai più di 15 simpatici modelli di calendario per ogni esigenza, dalle agende quotidiane agli orari del team, che ti aiuteranno a rimanere organizzato, a raggiungere i tuoi obiettivi mensili e a farlo con un look favoloso!

Cosa sono i modelli di calendari carini?

I simpatici modelli di calendario sono strumenti visivamente accattivanti progettati per aiutare a organizzare il calendario e rendere più piacevole la gestione del tempo. Questi modelli combinano funzionalità e creatività, consentendo di gestire in modo efficace la propria agenda senza sentirsi sopraffatti dalle attività quotidiane.

Per i professionisti che si occupano della gestione dei calendari dei dirigenti, questi modelli modificabili offrono un modo divertente ed elegante per tenere sotto controllo riunioni, appuntamenti e scadenze dei progetti. Si integrano inoltre perfettamente con i calendari online, consentendo di sincronizzare, accedere e modificare la propria agenda da più dispositivi.

Con vari layout personalizzabili, questi modelli offrono una soluzione efficace per gestire il tuo tempo mantenendo tutto in ordine ed efficiente. Puoi usarli per pianificare progetti, monitorare le scadenze e garantire un project management fluido sui social media.

🧠 Curiosità: La parola "scadenza" una volta si riferiva a "una linea tracciata all'interno o intorno a una prigione che un prigioniero deve superare a rischio di essere fucilato". Nel corso del tempo, si è evoluta nella moderna definizione di limite di tempo o data di scadenza!

Cosa rende un modello di calendario carino e ben fatto?

Un buon modello di calendario dovrebbe bilanciare funzionalità e design, rendendolo pratico e divertente. Dovrebbe presentare design giocosi, colori pastello o illustrazioni affascinanti, pur rimanendo di facile lettura e navigazione.

Ecco cosa dovresti cercare:

Colorato e accattivante: Colori vivaci, font divertenti e design unici rendono il calendario divertente e accattivante, incoraggiandoti a rispettare il tuo programma

Spazio per le attività : include ampio spazio per note o promemoria, come riunioni, attività cardine di progetti o eventi familiari

opzioni stampabili*: scegli modelli con design stampabili, per avere facilmente una copia fisica del tuo calendario

Sezioni del planner specifiche per attività : includono sezioni dedicate ai calendari di project management, per pianificare attività e scadenze

Gestione del marketing dei contenuti : piano e monitoraggio della strategia di marketing incorporando sezioni specifiche per i programmi delle campagne e i post dei contenuti

Modelli per la gestione del tempo : integra sezioni di pianificazione giornaliera, settimanale o mensile che ti aiutano a stabilire le priorità delle attività e a monitorare gli obiettivi in modo efficace

Layout versatili: un buon modello di calendario offre flessibilità con opzioni come pianificatori settimanali, mensili o giornalieri. La possibilità di visualizzare più opzioni rende l'organizzazione del calendario più flessibile ed efficiente

oltre 15 graziosi modelli di calendario

Esplora alcuni dei migliori modelli di calendario disponibili oggi per organizzare il tuo programma e aumentare la produttività!

1. Il modello di calendario ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le tue attività e i tuoi eventi in un unico posto con il modello di calendario ClickUp

Il modello di calendario di ClickUp consente di visualizzare tutte le attività, le riunioni e gli eventi in un'unica schermata. Consente di creare e gestire rapidamente le scadenze e di mantenere tutto organizzato in uno spazio unificato.

Utilizza il modello per:

Pianifica le attività personali e quelle relative ai progetti per data, tipo e priorità

Filtra le attività in base allo stato o all'urgenza per bilanciare i carichi di lavoro del team

Modifica in blocco le attività ed esporta i dati per gestire facilmente grandi serie di attività

Monitoraggio delle posizioni degli eventi direttamente dal calendario con l'integrazione di Google Maps

Allega le ricevute e gestisci le finanze senza problemi con il monitoraggio del budget integrato

*ideale per: project manager e organizzatori di eventi che desiderano migliorare la collaborazione tra i team e monitorare lo stato di avanzamento

💡 Suggerimento: hai provato il calendario ClickUp? È un calendario basato sull'IA che integra tutti i nostri programmi in un unico posto, ti consente di aggiungere attività e scadenze con un semplice drag-and-drop e utilizza l'IA per elencare le tue priorità, scadenze e obiettivi sensibili al fattore tempo!

2. Il modello di calendario ClickUp Da fare

Ottieni il modello gratis Gestisci i tuoi impegni, assegna colori alle attività e monitora le scadenze utilizzando il modello di elenco da fare del calendario ClickUp

Prendi il controllo del tuo tempo e delle tue attività con il modello di calendario da fare di ClickUp. Gestisci i tuoi commit in un unico posto con una chiara panoramica settimanale, bisettimanale o mensile del calendario.

Puoi utilizzare questo modello per:

Assegna priorità alle attività con la funzione di trascinamento e rilascio e il codice colore per l'urgenza

Monitoraggio visivo dello stato con le emoji

Accetta e gestisci le richieste di riunione con un modulo dedicato, specificando l'urgenza e gli orari preferiti

Organizza le richieste in un elenco basato sullo stato per un facile monitoraggio

Ideale per: liberi professionisti che devono conciliare più progetti, famiglia e impegni personali

3. Il modello moderno di calendario per i social media di ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci facilmente il tuo calendario dei social media e programma i post su più canali con il modello moderno di calendario dei social media ClickUp

I social media svolgono un ruolo fondamentale nel determinare l'esito positivo di qualsiasi strategia di marketing. Tuttavia, gestire i contenuti, mantenere l'organizzazione e mantenere un vantaggio competitivo può diventare rapidamente opprimente. È qui che entra in gioco il modello di calendario moderno per social media di ClickUp. Offre una soluzione semplificata per rimanere al top dei social media.

Con questo modello per social media, puoi:

Pianifica e organizza in modo efficace i tuoi contenuti su varie piattaforme

Spazio centralizzato per garantire che tutti i contenuti siano programmati e monitorati in un unico luogo

Monitora le prestazioni dei tuoi post in tempo reale, per adattare rapidamente la tua strategia

Misurare l'esito positivo utilizzando strumenti di visualizzazione dei dati

Analizza le metriche chiave e adatta il tuo approccio per ottenere risultati ottimali

*ideale per: gestori di social media, autori di contenuti e team di marketing che desiderano pianificare, programmare e monitorare in modo efficiente i contenuti su più piattaforme

4. Il modello di calendario annuale ClickUp

Ottieni il modello gratis Segna le attività cardine e gli obiettivi dell'anno sul modello di calendario annuale ClickUp

Tieni traccia dei tuoi obiettivi annuali e delle attività cardine in tutti i reparti con il modello di calendario annuale ClickUp. Riunisci tutte le attività e gli eventi in un'unica sequenza visiva per una migliore gestione.

Questo modello può aiutarti a:

Tagga le attività per trimestre per una pianificazione a lungo termine semplificata

Monitoraggio dello stato in tempo reale con barre di avanzamento ad aggiornamento automatico

Filtra le attività e regola le sequenze con un calendario flessibile da visualizzare

Sfrutta le informazioni basate sull'IA di ClickUp Brain per un accesso continuo ai dati

Mantieni aggiornato il tuo piano annuale con approfondimenti a livello aziendale

Ideale per: Team impegnati nel coordinamento di attività interdipartimentali

5. Il modello di calendario settimanale ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni un'istantanea della tua settimana e pianifica utilizzando il modello di calendario settimanale ClickUp

Organizzare il lavoro e la vita privata non deve essere un'impresa impossibile. Il modello di calendario settimanale ClickUp ti consente di pianificare e visualizzare facilmente l'intera settimana in un unico comodo spazio.

Con questo modello puoi:

Gestisci le attività, imposta le scadenze e monitora lo stato della tua settimana

Dai priorità alle attività quotidiane, assicurandoti che la produttività rimanga elevata e che le scadenze siano rispettate senza stress

Tieni sotto controllo eventi, riunioni e appuntamenti con aggiornamenti in tempo reale e sincronizzazione tra i dispositivi

Ideale per: professionisti e privati che desiderano ottimizzare la pianificazione settimanale e la gestione delle attività

👀Lo sapevi? Alcune delle prime menzioni di "scadenza" risalgono al 1863 e si trovano nei diari tenuti dai soldati prigionieri durante la guerra civile.

6. Il modello ClickUp Daily Planner

Ottieni il modello gratis Rimani aggiornato sulle tue attività e progetti quotidiani con il modello Daily Planner di ClickUp

Immagina di poter gestire meglio il tuo tempo, ridurre lo stress e aumentare la produttività, il tutto con un unico strumento. Il modello Daily Planner di ClickUp lo rende possibile! Utilizza questo modello intuitivo per organizzare facilmente le tue attività in categorie come Personale, Lavoro o Obiettivi.

Ecco come ti aiuta a tenere tutto sotto controllo:

Tieni traccia delle attività ricorrenti come l'esercizio fisico, il pagamento delle bollette o la reportistica utilizzando il monitoraggio delle abitudini

Gestisci elementi una tantum come appuntamenti dal medico o riunioni sotto attività personali

Imposta scadenze, assegna priorità alle attività e personalizza il modello aggiungendo colonne o stati personalizzati

Ideale per: chiunque desideri migliorare l'organizzazione quotidiana e la produttività, monitorando al contempo le abitudini e le attività personali

7. Il modello di calendario ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni il controllo dei tuoi social media con il modello di calendario per la pubblicazione su ClickUp

Il modello di calendario di ClickUp ti offre uno spazio centralizzato per gestire i contenuti programmati e pubblicati, in modo da non perdere i dettagli chiave.

Questo modello ti aiuterà a:

Classificare i post per tipo di contenuto, piattaforma e data di pubblicazione per maggiore chiarezza

Utilizza schede attività con codice colore per il monitoraggio dello stato e aggiungi note specifiche per ogni post

Aggiornamento in tempo reale dello stato delle attività per un monitoraggio accurato

Evidenzia i post non programmati nella barra laterale integrata per evitare dimenticanze

Personalizza il brand book per mantenere la coerenza visiva e dei messaggi su tutte le piattaforme

Ideale per: team di social media che gestiscono la creazione e la programmazione di contenuti su più piattaforme

8. Il modello di calendario editoriale ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitoraggio dei progetti di contenuto sul modello di calendario editoriale di ClickUp Elenco

Gestire più progetti editoriali spesso diventa difficile, soprattutto quando si tratta di monitorare ogni passaggio del processo di pubblicazione. Il modello Elenco Calendario editoriale di ClickUp risolve questo problema visualizzando in modo completo ogni attività in un'unica dashboard di facile utilizzo.

Ecco come questo modello può aiutarti:

Utilizza un modulo di richiesta di contenuti per consentire ai membri del team di inviare idee o brevi descrizioni, popolando automaticamente un elenco centralizzato

Panoramica basata su una sequenza temporale delle campagne programmate, con raggruppamento dei contenuti per tipo, autore e canale di destinazione

Allinea le campagne con le date di revisione e di lancio per un migliore coordinamento

Specificare i livelli di revisione per le attività per aiutare a dare priorità al lavoro

Monitoraggio di ogni fase del ciclo di vita dei contenuti con monitoraggio integrato dello stato

Ideale per: Responsabili dei contenuti che devono mantenere ordine ed efficienza in più progetti editoriali

Leggi anche: Come evitare di pianificare in modo errato?

9. Il modello di calendario ClickUp PTO

Ottieni il modello gratis Monitoraggio di tutti i membri del team in un unico posto con il modello di calendario ClickUp PTO

Il modello di calendario ClickUp PTO aiuta a gestire i permessi dei dipendenti, compresi i giorni di ferie, le festività, i congedi per malattia e gli eventi personali. Consente di monitorare la disponibilità del team e di evitare conflitti di programmazione e il burnout durante i periodi di maggiore attività.

Questo potente modello ti aiuta a:

Visualizza i giorni e le ore esatte di ferie per un monitoraggio chiaro

Visualizzazione e monitoraggio delle ferie dei dipendenti in un unico posto

Ridurre il rischio di conflitti di pianificazione

Identificare le lacune nella copertura e pianificare il fabbisogno di personale

Utilizza il modello per inviare richieste di ferie, modificare le durate, gestire gli invii e approvare o rifiutare le richieste

Ideale per: manager o team delle risorse umane in organizzazioni medio-grandi che necessitano di una soluzione efficiente per il monitoraggio delle ferie dei dipendenti e il bilanciamento dei carichi di lavoro

👀 Da fare? Il calendario giuliano, introdotto da Giulio Cesare nel 45 a.C., era basato su un anno solare di 365 giorni e un quarto. Sebbene includesse gli anni bisestili, fu infine sostituito dal calendario gregoriano nel 1582 a causa di lievi imprecisioni nella durata dell'anno.

10. Il modello di calendario con contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza tutte le attività relative ai contenuti, le scadenze e gli incarichi del team in un'unica sequenza utilizzando il modello di calendario dei contenuti di ClickUp

È facile perdere il monitoraggio quando il piano dei contenuti si estende a blog, email e social media. Il modello di calendario dei contenuti di ClickUp riunisce tutta la pianificazione dei contenuti in un unico posto, consentendo di visualizzare chiaramente il programma per settimane o mesi.

Puoi utilizzare questo modello di calendario per i contenuti per:

Ordina i flussi di lavoro per canale (email, blog o social media) e gestiscili ciascuno nella propria cartella

Utilizza i campi personalizzati per il monitoraggio della fase di marketing e le date di revisione di ogni contenuto

Visualizza tutte le attività nel calendario unificato dei contenuti per identificare rapidamente quelle che richiedono un'attenzione immediata

Ideale per: Team di marketing dei contenuti per il monitoraggio di più campagne e scadenze

11. Il modello di programma mensile ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza e assegna le attività mensili ai diversi team in un'unica visualizzazione centrale con il modello di programma mensile ClickUp

Hai difficoltà a organizzare le attività e le scadenze del tuo team per un mese intero? Il modello di programma mensile di ClickUp è qui per aiutarti a tenere tutto sotto controllo!

Con questo modello puoi:

Visualizza chiaramente le attività imminenti, le scadenze e lo stato dei progetti

Utilizza il grafico di Gantt per visualizzare l'intero mese e vedere come le attività si incastrano tra loro

Controlla la "vista Riquadro membro team" per visualizzare le attività di ogni persona e bilanciare i carichi di lavoro

Organizza le attività nella "vista Elenco pagamenti" per orari, tariffe orarie e date di scadenza per un facile monitoraggio dei pagamenti

Monitoraggio di budget e costi utilizzando formule integrate

Ideale per: Team che gestiscono progetti mensili, processi di inserimento e programmi di formazione

12. Il modello di programma del team ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora il carico di lavoro e le scadenze del tuo team per migliorare l'allocazione delle risorse con il modello ClickUp Team Schedule

Gestire il programma di un team richiede un sistema strutturato che tenga conto delle sequenze temporali dei progetti, delle responsabilità individuali e dell'allocazione delle risorse. Il modello ClickUp Team Schedule semplifica questo processo offrendoti una visione chiara e organizzata di tutto ciò che il tuo team deve realizzare.

Pianifica le attività cardine del progetto, assegna le scadenze e mappa le sessioni di formazione, le presentazioni e gli impegni con i clienti. Mantieni alta la visibilità in modo che tutti sappiano cosa li aspetta, pur mantenendo il tempo per il lavoro concentrato. Il modello include quattro viste predefinite per strutturare efficacemente il programma del tuo team:

Vista Elenco attività progetto: Visualizza tutte le attività assegnate in un unico posto per un rapido riferimento

Visualizzazione settimanale in Bacheca: Organizza le attività in base alla data di scadenza per una panoramica settimanale strutturata

Vista Carico di lavoro: mostra la distribuzione delle attività nel team per bilanciare i carichi di lavoro

Ideale per: Teams che cercano di gestire i programmi, monitorare le responsabilità individuali e mantenere flussi di lavoro organizzati

13. Il modello di calendario di ClickUp Marketing

Ottieni il modello gratis Monitoraggio dei flussi di lavoro, capacità del team e regolazione in base alle necessità utilizzando il modello di calendario marketing ClickUp

Le campagne di marketing coinvolgono molteplici parti in movimento: scadenze, approvazioni dei contenuti e priorità mutevoli. Il modello di calendario di marketing ClickUp ti aiuta a organizzare le campagne, gestire le risorse e monitorare lo stato in un unico posto.

Con questo modello puoi:

Monitoraggio senza sforzo delle prossime campagne ed eventi

Gestisci le attività utilizzando automazioni, promemoria e visualizzazioni personalizzate

Dai la priorità alle attività ad alto impatto con un database semplice e senza codice

Esplorate le singole campagne, ottenete un'ampia panoramica del progetto e monitorate l'impatto sul budget con sei visualizzazioni uniche

Imposta quattro livelli di priorità (da bassa a urgente) per dare priorità alle attività e mantenere il tuo team concentrato

Ideale per: team di marketing che gestiscono più campagne, ottimizzano il flusso di lavoro e monitorano priorità e budget

14. Modello di calendario retrò di Canva

tramite Canva

Se stai cercando un calendario che combini funzione e fascino, il modello di calendario retrò di Canva è un'ottima opzione. È progettato con un'estetica retrò che aggiunge personalità a qualsiasi spazio, offrendo al contempo un layout di facile navigazione per tutti i tuoi appuntamenti, eventi e date importanti.

Puoi utilizzare questo modello per:

Monitoraggio degli obiettivi mensili con sezioni chiaramente contrassegnate che facilitano l'organizzazione

Ricorda i compleanni e gli eventi importanti con spazi dedicati per le date speciali

Modifica il modello in base alle tue esigenze personali o professionali

Ideale per: chi desidera un calendario funzionale ma elegante per uso personale, che unisca design nostalgico e praticità

15. Modello di calendario mensile giocoso di Canva

tramite Canva

Ravviva il tuo calendario mensile con il modello Playful Monthly Calendar di Canva. Con il suo design vivace e divertente, questo calendario porta energia e organizzazione al tuo mese.

Puoi utilizzare questo modello per:

Gestisci le attività in modo efficace evidenziandole in box di facile lettura

Mantieni l'organizzazione e la motivazione con un design che porta positività al tuo piano

Ideale per: professionisti creativi, studenti o chiunque ami un approccio vivace e divertente alla pianificazione

Leggi anche: Le migliori app per calendari di famiglia

16. Modello di calendario settimanale benessere di Canva

tramite Canva

Il modello di calendario settimanale per il benessere di Canva aiuta gli educatori a organizzare le lezioni incentrate sul benessere e sull'apprendimento socio-emotivo (SEL). Fornisce spazi strutturati per le lezioni quotidiane, le attività SEL e gli esercizi di benessere, garantendo agli insegnanti la possibilità di bilanciare i contenuti accademici con lo sviluppo emotivo.

Il design geometrico e il codice colore del modello ti consentono di:

Monitoraggio dello stato delle lezioni durante la settimana

Evidenzia le attività importanti per rimanere organizzato e concentrato

Differenziate visivamente tra lezioni, attività SEL ed esercizi di benessere

Ideale per: insegnanti, consulenti scolastici o coordinatori del benessere che desiderano integrare l'apprendimento emotivo e sociale nei loro piani settimanali

17. Modello di calendario in stile cartone animato di Freepik

via Freepik

Se vuoi aggiungere un tocco divertente e stravagante al tuo calendario, il modello di calendario in stile cartone animato di Freepik è quello che fa per te! Caratterizzato da un affascinante design a forma di koala, questo modello è perfetto per chi ama le immagini giocose a tema animale.

Puoi utilizzare questo modello per:

Organizza attività, date e appuntamenti mantenendo un'estetica stravagante

Illumina il tuo calendario con immagini divertenti e vivaci

Personalizza il tuo programma per rendere più piacevole la pianificazione quotidiana

Ideale per: chiunque desideri organizzare le proprie attività divertendosi con un calendario a tema animale

18. Modello di calendario di compleanno carino di Freepik

via Freepik

Il modello di calendario per compleanni di Freepik aggiunge un tocco divertente e vivace all'organizzazione dei compleanni! Con le sue adorabili illustrazioni, il monitoraggio dei compleanni è un'esperienza gioiosa.

Ecco cosa puoi fare con questo modello:

Monitorare i compleanni con facilità utilizzando il design colorato e carino

Personalizza le date per i diversi tipi di celebrazioni

Aggiungi note personali e promemoria per non dimenticare nessuna occasione speciale

Divertiti a pianificare i compleanni con illustrazioni vivaci e divertenti

*ideale per: famiglie, organizzatori di eventi o chiunque ami festeggiare i compleanni con stile

Scegli il modello perfetto per un calendario carino con ClickUp

Rimanere organizzati non deve significare sacrificare lo stile.

Con la varietà di modelli di calendari disponibili, dai design giocosi ai layout creativi ma professionali, puoi trovare quello perfetto per soddisfare le tue esigenze e preferenze. Inoltre, puoi condividerli con i tuoi amici e familiari!

Che tu stia gestendo attività personali, progetti di team o pianificando contenuti, i modelli di ClickUp offrono una soluzione perfetta per visualizzare il tuo programma e aumentare la produttività. E puoi scaricarli facilmente!

Accedi a oltre 500 modelli per trovare lo strumento perfetto per il tuo team e gestire i progetti. Iscriviti ora per iniziare!