10 modelli gratis per la valutazione del rischio fornitori per una migliore valutazione

Quando si lavora con fornitori, appaltatori e service provider terzi, sperare che non succeda nulla di male non è una strategia. È necessario valutare i potenziali rischi prima che diventino problemi costosi.

È qui che entrano in gioco i modelli di valutazione del rischio dei fornitori. Questi strumenti offrono un quadro strutturato per esaminare tutto, dalle pratiche di sicurezza di un fornitore alla sua stabilità finanziaria.

Ma creare una valutazione da zero? È come reinventare la ruota quando non è necessario. Questa guida ti illustra 10 modelli gratuiti di valutazione del rischio fornitori che semplificano la gestione dei fornitori.

Ogni modello ti aiuta a individuare tempestivamente i campanelli d'allarme e ad attuare adeguate misure di mitigazione del rischio.

Cosa sono i modelli di valutazione del rischio dei fornitori?

Un modello di valutazione del rischio del fornitore ti aiuta a controllare e valutare le aziende terze prima di lavorare con loro. Questi modelli ti offrono un modo strutturato per raccogliere informazioni chiave sui fornitori, dalla loro salute finanziaria alle loro pratiche di sicurezza dei dati.

Molte organizzazioni utilizzano modelli di valutazione del rischio come parte del loro più ampio programma di gestione del rischio dei fornitori. Un buon modello funziona come una lista di controllo, assicurando che i passaggi cruciali vengano seguiti nella valutazione dei potenziali partner.

Le aziende più intelligenti abbinano questi modelli a software di gestione del rischio per monitorare nel tempo le prestazioni dei fornitori e i rischi per la sicurezza. Questa combinazione aiuta a individuare gli schemi ricorrenti, come il graduale scivolamento di un fornitore verso standard di qualità inferiori, prima che abbiano un impatto sulle operazioni aziendali.

👀 Lo sapevi? Il costo medio globale di una violazione dei dati ha raggiunto i 4,88 milioni di dollari, rendendo più che mai fondamentale controllare i partner esterni.

📖 Leggi anche: Gestione dei rischi di sicurezza informatica: come implementare un quadro di riferimento per i rischi di sicurezza informatica

Cosa rende un modello di valutazione del rischio fornitore valido?

Una lista di controllo per la valutazione del rischio fornitori ben strutturata costituisce la spina dorsale del processo di valutazione del rischio.

Ecco cosa cercare in un modello di alto livello:

Chiari standard di valutazione : definiscono parametri di riferimento specifici per misurare le capacità, le prestazioni e la conformità dei fornitori

Quadro di identificazione dei rischi : aiuta a identificare precocemente potenziali problemi, tra cui vulnerabilità alla violazione dei dati, violazioni della conformità, instabilità finanziaria e rischi operativi

Matrice di valutazione dell'impatto : Struttura la valutazione del rischio valutando la probabilità, il danno potenziale e i livelli di tolleranza al rischio

Valutazione della criticità dei fornitori : classifica i fornitori in base al loro impatto sulle operazioni, considerando l'accesso ai dati, l'integrazione dei sistemi e le dipendenze aziendali

Lista di controllo della due diligence : aiuta a condurre e documentare controlli approfonditi dei precedenti, tra cui analisi della superficie di attacco, incidenti di sicurezza passati, storia della conformità e stabilità finanziaria per una corretta gestione dei fornitori IT

*linee guida per il monitoraggio: garantire una supervisione continua dei fornitori con monitoraggio delle prestazioni, programmi di conformità, valutazioni della sicurezza e protocolli di risposta agli incidenti

Requisiti di documentazione: tenere registri dettagliati dei risultati della valutazione, degli elementi di azione, dei follow-up e delle approvazioni delle parti interessate

👀 Da fare? Circa il 60% di tutte le violazioni dei dati è causato da terze parti, il che sottolinea la necessità di una solida gestione dei rischi di terze parti.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti software per la conformità SOC 2

10 modelli gratis per la valutazione del rischio fornitori

Gestire il rischio fornitore è più facile quando si hanno gli strumenti giusti. Invece di partire da zero, è possibile utilizzare modelli gratuiti e già pronti, progettati per semplificare il processo, soprattutto quando sono integrati direttamente nel flusso di lavoro.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, offre modelli di valutazione del rischio dei fornitori che si integrano perfettamente con i tuoi progetti, documenti e automazioni basate su IA. Dalla valutazione dei livelli di rischio al monitoraggio della conformità, puoi gestire tutto in un unico posto senza destreggiarti tra più strumenti.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di usare una sola piattaforma? Essendo l'app per il lavoro che fa tutto, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA si occupa del resto.

Non posso che parlarne bene. Tra automazioni, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, non c'è modo di sbagliare con ClickUp

Non posso che parlarne bene. Tra automazione, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, non c'è modo di sbagliare con ClickUp

Ora esploriamo questi 10 modelli gratis.

1. Il modello ClickUp per la gestione del rischio fornitori

Ottieni il modello gratis Monitoraggio e gestione sistematica dei rischi dei fornitori con il modello ClickUp per la gestione dei rischi dei fornitori

La gestione dei rischi dei fornitori non dovrebbe tenerti sveglio la notte. Il modello ClickUp per la gestione dei rischi dei fornitori aiuta i team di approvvigionamento a:

Identificazione e monitoraggio dei rischi: Utilizza i campi personalizzati per acquisire dettagli chiave su ogni rischio, incluse descrizioni, conseguenze e livelli di rischio

*gestione visiva del rischio: utilizza quattro diverse visualizzazioni (elenchi attività, vista Bacheca, vista Documento e vista Tabella) per aiutarti a comprendere il tuo panorama di rischio

Strumenti di collaborazione per il team: aggiungere commenti e allegati direttamente alle voci di rischio per chiarire la situazione a tutte le persone coinvolte

Revisioni dei rischi: impostazione impostazione di attività ricorrenti in ClickUp per revisioni regolari dei rischi

🔐 Ideale per: Responsabili degli acquisti e team di valutazione del rischio che necessitano di un approccio strutturato alla gestione del rischio dei fornitori

2. Il modello per lavagna online ClickUp per la valutazione del rischio fornitori

Ottieni il modello gratis Monitoraggio e valutazione sistematica dei rischi dei fornitori con il modello online per lavagna dei rischi dei fornitori di ClickUp

La valutazione del rischio non è un esercizio da compilare, è la prima linea di difesa contro le insidie del progetto. Il modello per lavagna online ClickUp per la valutazione del rischio dei fornitori ti fornisce gli strumenti per evitare che potenziali problemi facciano deragliare progetti critici.

Ecco cosa rende questo modello particolarmente utile:

*visualizza la valutazione del rischio: mappare i potenziali problemi, impostare piani di mitigazione e tenere sotto controllo lo stato di avanzamento, tutto in un unico posto. Aggiungere domande campione per valutare il livello di rischio di ciascun fornitore e creare piani d'azione mirati

guida introduttiva visualizza:* Sfrutta al meglio il modello con consigli pratici e istruzioni chiare. Scopri come condurre questionari approfonditi di valutazione del rischio di terze parti e mettere in atto controlli di sicurezza efficaci

Monitoraggio dello stato: Utilizza due semplici opzioni di stato, Aperto e Completato, per mantenere una supervisione cristallina. Aggiornale man mano che crei misure di sicurezza contro ogni rischio, assicurandoti che tutti sappiano esattamente a che punto sono le cose

🔐 Ideale per: Responsabili di progetto e team di approvvigionamento che necessitano di un metodo sistematico per valutare e monitorare i rischi dei fornitori

3. Il modello online per lavagna di analisi del rischio fornitori di ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitoraggio e gestione visiva dei rischi con il modello per lavagna online ClickUp per l'analisi dei rischi

Il modello per lavagna online di analisi dei rischi di ClickUp aiuta i team a determinare la probabilità e l'entità di un evento di rischio e a sviluppare un piano di mitigazione.

Questo modello si distingue per il suo approccio visivo alla gestione del rischio, che rende più facile proteggere le informazioni sensibili e gestire le relazioni con i fornitori. Ecco come utilizzarlo:

Creare attività specifiche: Creare attività per ogni rischio identificato e collegarle direttamente ai piani d'azione

Stabilire una chiara titolarità: Assegnare membri del team per affrontare rischi specifici e impostare sequenze realistiche

Lavorare insieme alle parti interessate: Sviluppare soluzioni attraverso strumenti di collaborazione integrati

Monitoraggio dello stato: Utilizza semplici indicatori di stato Aperto/Completato

Rimani aggiornato: Imposta notifiche automatiche sui cambiamenti dello stato di rischio

🔐 Ideale per: team addetti alla sicurezza e responsabili della gestione del rischio che necessitano di un approccio visivo e collaborativo per identificare e affrontare potenziali minacce

4. Il modello ClickUp per la matrice del rischio del valore del fornitore

Ottieni il modello gratis Definisci le priorità e monitora i rischi legati ai fornitori con il modello ClickUp per la matrice del rischio del valore del fornitore

Fare scelte intelligenti sulle partnership con i fornitori significa valutare attentamente i potenziali benefici rispetto ai possibili svantaggi. Il modello ClickUp della matrice del rischio del valore del fornitore ti aiuta a fare esattamente questo con un approccio strutturato al processo di valutazione del rischio:

Monitoraggio dei rischi di alto valore: Metti in primo piano le tue maggiori preoccupazioni. Che si tratti della stabilità finanziaria di un fornitore o delle sue misure di sicurezza, individuerai più rapidamente i problemi critici

Gestione dei rischi di basso valore: Monitorate i fornitori a basso rischio che potrebbero comunque influire sulle vostre operazioni. Dai piccoli ritardi nelle consegne ai piccoli aggiornamenti di conformità, nulla sfugge al vostro radar

Organizzazione visiva del rischio: Ottieni un quadro chiaro di ogni rischio attraverso la Ottieni un quadro chiaro di ogni rischio attraverso la vista Bacheca in ClickUp . Sposta i rischi tra le schede di stato "Aperto" e "Completato" mentre il tuo team li affronta

🔐 Ideale per: Professionisti della gestione dei fornitori che devono prendere decisioni basate sui dati in merito alle relazioni con i fornitori

5. Il modello ClickUp per l'analisi dei rischi nel project management dei fornitori

Ottieni il modello gratis Mantieni i progetti in carreggiata identificando e gestendo i rischi con il modello di analisi dei rischi per il project management ClickUp

Il modello di analisi dei rischi per il project management di ClickUp aiuta il tuo team a individuare e affrontare i rischi a titolo definitivo, mantenendo i tuoi progetti in pista attraverso qualsiasi sfida.

Questo modello eccelle in diverse aree chiave che rendono la gestione del rischio pratica e attuabile:

Panoramica: Panoramica rapida di tutti i rischi del progetto in un unico punto. Monitoraggio dello stato dei rischi, dei livelli di priorità e dello stato di mitigazione da un unico centro di comando

*guida introduttiva: guida passo passo per la creazione del piano di gestione del rischio, con suggerimenti per un'efficace due diligence e valutazione del rischio

Aggiornamenti personalizzati dello stato: organizza i rischi in 11 diverse categorie di stato. Sposta le attività senza problemi da "Nuova voce" a "Mitigazione" e "Completata"

Strumenti di collaborazione integrati: Tag membri del team per una risposta rapida agli incidenti. Aggiunta di commenti e aggiornamenti direttamente sugli elementi di rischio. Condivisione dei report sui rischi con le parti interessate chiave

🔐 Ideale per: Project manager che necessitano di un approccio sistematico per identificare, valutare e gestire i rischi del progetto

6. Il modello ClickUp per il registro dei rischi dei fornitori

Ottieni il modello gratis Monitoraggio e gestione dei rischi di progetto con il modello completo ClickUp per il registro dei rischi dei fornitori

La gestione dei rischi di progetto non dovrebbe essere un gioco d'ipotesi. Il modello di registro dei rischi dei fornitori ClickUp fornisce un formato di facile comprensione per organizzare le valutazioni dei rischi. Utilizza questo modello per aiutare i reparti e le parti interessate a rimanere sulla stessa pagina.

Ecco cosa rende questo modello particolarmente utile:

Monitoraggio dei rischi e gestione dello stato: utilizza nove utilizza nove stati personalizzati in ClickUp per etichettare lo stato della gestione del rischio da "Verificato" a "Mitigato" a "Attivo"

Campi personalizzati per una valutazione dettagliata: acquisisci informazioni vitali su ogni rischio con sette campi personalizzati integrati: conseguenza, descrizione, costo previsto, costo di mitigazione, probabilità, livello di rischio e risposta al rischio

Visualizzazioni multiple per una migliore comprensione: analizza i rischi in sei modi diversi attraverso la visualizzazione Costi, Elenco, Stato, Risposta, Livello e la Guida introduttiva

🔐 Ideale per: i responsabili della gestione del rischio che desiderano visualizzare e risolvere rapidamente i rischi di un progetto

📖 Leggi anche: Il miglior software per la gestione degli incidenti

7. Il modello ClickUp per l'elenco dei problemi aperti dei fornitori

Ottieni il modello gratis Gestisci e risolvi i problemi dei fornitori in tempo reale con il modello ClickUp Elenco problemi aperti fornitori

Questo modello di ClickUp per l'elenco dei problemi aperti dei fornitori ti aiuta a individuare tempestivamente i problemi con i fornitori ad alto rischio e ad adottare rapidamente misure correttive con varie utili visualizzazioni:

Visualizzazione della gravità per categoria: ordina i problemi in base all'impatto in modo da poter affrontare prima quelli più critici

Visualizza il modulo di invio dei problemi: Offri al tuo team un modo chiaro per segnalare i problemi dei fornitori. Il modulo assicura che includano tutti i dettagli necessari, il che significa meno email avanti e indietro per chiedere maggiori informazioni

Visualizza problemi aperti: Tieni sotto controllo i problemi attivi in un unico punto centrale. Vedrai esattamente cosa deve essere risolto e chi sta lavorando su cosa

🔐 Ideale per: Project manager che vogliono risolvere i problemi aperti entro le scadenze

8. Il modello di ClickUp per l'elenco dei problemi dei fornitori

Ottieni il modello gratis Gestisci i problemi dei fornitori e risolvili rapidamente con il modello di elenco ClickUp per il monitoraggio dei problemi dei fornitori

Hai bisogno di un modo per monitorare i problemi relativi ai fornitori prima che si trasformino in rischi operativi? Prova il modello di ClickUp per l'elenco dei problemi dei fornitori. Registra, monitora e risolvi in modo efficiente i problemi dei fornitori, inclusi ritardi, discrepanze contrattuali e interruzioni del servizio, in un unico posto.

Ecco cosa contraddistingue questo modello:

Cancellate la documentazione relativa ai problemi: Create spazi dedicati al progetto per ogni problema del fornitore che richiede attenzione. Aggiungete descrizioni dettagliate e contestualizzate per aiutare i membri del team a comprendere il problema

gestione intelligente delle attività: *assegnare ai membri del team la chiara titolarità di problemi specifici. Impostare sequenze realistiche per la risoluzione dei problemi. Suddividere i problemi complessi in passaggi gestibili

Monitoraggio dello stato: Utilizza gli indicatori di stato "Aperto" e "Completato" per mostrare lo stato di ogni problema. Ottieni una rapida panoramica visiva dei problemi risolti rispetto a quelli in sospeso

Sistema di notifica: Imposta avvisi personalizzati per rimanere informato sugli aggiornamenti. Tieni i membri del team aggiornati sui problemi urgenti

🔐 Ideale per: team di approvvigionamento, responsabili dei fornitori e responsabili di progetto che devono monitorare e risolvere in modo efficiente i problemi relativi ai fornitori

9. Il modello ClickUp per l'analisi dei benefici del rischio del fornitore

Ottieni il modello gratis Prendi decisioni più intelligenti valutando rischi e benefici per la firma con ciascun fornitore, con il modello di analisi dei rischi e dei benefici ClickUp

Le decisioni aziendali intelligenti richiedono una visione equilibrata dei potenziali guadagni e perdite. Il modello di analisi dei rischi e dei benefici di ClickUp aiuta i team a individuare le opportunità rimanendo attenti ai possibili incidenti di sicurezza e ai rischi per la sicurezza informatica dei progetti.

Questo pratico modello ti aiuta a valutare sistematicamente le scelte per i partner fornitori:

Brainstorming ed elenco delle opzioni: Utilizza Utilizza ClickUp Docs per annotare tutte le possibili opzioni e percorsi. L'interfaccia pulita e priva di distrazioni aiuta a catturare le idee in modo chiaro, assicurandosi che nessuna opzione venga trascurata

Monitoraggio separato di rischi e benefici: Creazione di attività dedicate sia per i vantaggi che per gli svantaggi di ciascuna scelta del fornitore

Assegnare valori numerici: Valutazione di ogni rischio e beneficio utilizzando campi personalizzati su fattori quali livello di impatto (1-5), probabilità (percentuale), implicazioni di costo e considerazioni sulla sequenza

🔐 Ideale per: Dirigenti aziendali e project manager che devono prendere decisioni basate sui dati gestendo al contempo i rischi dei fornitori in modo efficace

📖 Leggi anche: Il miglior software di gestione del rischio aziendale (ERM)

10. Il modello ClickUp per la lista di controllo della gestione dei fornitori

Ottieni il modello gratis Valutare i fornitori e gestire le relazioni in modo efficace con il modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori ClickUp

Tenere sotto controllo più fornitori mantenendo al contempo gli standard di qualità e conformità può essere complicato. Il modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori ClickUp rende più efficiente la gestione del rischio dei fornitori attraverso:

Visualizzazione valutazioni fornitori: Visualizza tutte le informazioni sui fornitori in un unico spazio organizzato. Non dovrai più scavare in fogli di calcolo infiniti o saltare da uno strumento all'altro

guida introduttiva visualizzazione:* Iniziare da zero con un nuovo fornitore. Questa visualizzazione ti guida attraverso ogni passaggio, dal contatto iniziale all'approvazione finale

*hub informazioni fornitori: memorizza in un unico posto i dettagli importanti dei fornitori: informazioni di contatto, contratti di assistenza, dati sulle prestazioni passate e altro ancora

Strumenti di valutazione delle prestazioni: monitoraggio delle prestazioni dei fornitori con moduli di valutazione integrati. Valutazione della qualità del servizio, monitoraggio della conformità e segnalazione di eventuali problemi che richiedono attenzione

🔐 Ideale per: Team di approvvigionamento e professionisti della gestione dei fornitori che necessitano di un approccio sistematico per valutare e monitorare le relazioni con i fornitori

Usa ClickUp per semplificare la valutazione dei fornitori

Le relazioni con terze parti comportano sia opportunità che rischi. Il giusto processo di valutazione del rischio del fornitore aiuta a prendere decisioni intelligenti su quali fornitori con cui lavorare, proteggendo al contempo la propria organizzazione.

Con un modello solido di valutazione del rischio del fornitore, è possibile valutare sistematicamente i potenziali partner in termini di sicurezza, aspetti finanziari, operativi e conformità. Molte organizzazioni utilizzano ora strumenti digitali e questionari di valutazione del rischio del fornitore per semplificare questo processo critico. La giusta soluzione tecnologica aiuta a standardizzare le valutazioni, centralizzare la documentazione e mantenere chiari percorsi di audit.

ClickUp offre la flessibilità e le funzionalità/funzioni necessarie per creare e gestire un solido programma di valutazione dei rischi dei fornitori. È possibile creare moduli personalizzati, flussi di lavoro automatizzati e dashboard in tempo reale per monitorare le relazioni con i fornitori, dalla selezione iniziale al monitoraggio continuo.

Pronto a costruire solide misure di sicurezza contro i rischi dei fornitori? Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratis!