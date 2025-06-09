Come l'IA generativa sta trasformando l'edilizia: casi d'uso ed esempi

Progetti, tempistiche, stime dei costi: l'edilizia è sempre stata una questione di equilibrio tra precisione e imprevedibilità.

Un singolo difetto di progettazione o un ritardo possono ripercuotersi sull'intero progetto, trasformando settimane in mesi e superando i limiti del budget. Ma cosa succederebbe se la tecnologia fosse in grado di individuare gli errori prima che si verifichino, ottimizzare i programmi in tempo reale e persino generare progetti complessi?

L'IA generativa nel settore delle costruzioni rende tutto questo possibile.

Diamo un'occhiata più da vicino a come funziona nella pratica, insieme agli strumenti di IA come ClickUp Brain per supportare il lavoro richiesto. 🧰

Che cos'è l'IA generativa nel settore edile?

L'IA generativa nel settore delle costruzioni è una tecnologia intelligente che consente ai professionisti dell'edilizia di progettare, pianificare e gestire i progetti con una precisione senza precedenti. Questo sistema avanzato apprende da migliaia di progetti di costruzione per generare soluzioni progettuali innovative e ottimizzare i processi di costruzione. 🏗️

Dalla progettazione concettuale al completamento del progetto, l'IA generativa nel settore delle costruzioni è uno strumento potente che migliora la creatività umana, riduce gli errori e offre soluzioni edilizie più sostenibili ed economiche.

Trasforma i flussi di lavoro tradizionali nel settore edile, consentendo ai professionisti di prendere decisioni più intelligenti e di superare i confini dell'innovazione architettonica e ingegneristica.

🔍 Lo sapevate? Nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, delle costruzioni e delle operazioni (AECO), i principali vantaggi offerti dall'IA includono l'aumento della produttività (44%), la generazione di opzioni di progettazione più intelligenti (36%) e l'individuazione delle lacune prestazionali nei prodotti e nelle risorse (34%).

Applicazioni chiave dell'IA generativa nel settore delle costruzioni

L'IA generativa sta rivoluzionando il settore delle costruzioni, rendendo tutto, dalla progettazione al controllo qualità, più veloce, più intelligente e più efficiente. Ecco dove sta facendo davvero la differenza:

Generazione di progetti più intelligenti: gli ingegneri e gli architetti possono inserire i vincoli del progetto, come il budget, lo spazio e gli obiettivi di sostenibilità, e l'IA genererà diverse varianti di progetto. Ciò accelera il processo decisionale e garantisce il miglior layout possibile senza i consueti passaggi avanti e indietro

Pianificazione dei progetti più efficiente: Analizza i progetti passati, le condizioni del sito in tempo reale e i dati di pianificazione per segnalare potenziali ritardi prima che si verifichino. L'IA suggerisce anche modi migliori per allocare le risorse, mantenendo tutto in linea con i tempi previsti senza inutili tempi di inattività

Misure di sicurezza più rigorose: l'intelligenza artificiale analizza le condizioni del sito, identifica i rischi e raccomanda soluzioni, che si tratti di adeguare i flussi di lavoro, rafforzare i protocolli di sicurezza o allontanare i lavoratori dai pericoli

Uso ottimizzato dei materiali: gli strumenti di IA per l'edilizia suggeriscono i materiali in base al costo, alla durata e all'impatto ambientale. Sono persino in grado di prevedere le prestazioni dei diversi materiali nel tempo, aiutando le imprese di costruzione a fare scelte più intelligenti

Controllo qualità più rapido: le ispezioni basate sull'IA utilizzano immagini, sensori e dati storici sui difetti per individuare gli errori prima che si trasformino in costose rilavorazioni. Ciò significa meno sorprese, costruzioni più solide e standard di qualità più elevati in ogni progetto

Esempi reali di IA generativa nel settore delle costruzioni

L'IA generativa sta facendo scalpore nel settore delle costruzioni, offrendo soluzioni innovative a sfide secolari. Esploriamo alcuni esempi significativi in cui questa tecnologia viene messa al lavoro, evidenziando sia i suoi esiti positivi che le aree da tenere d'occhio. 👀

1. Progettazione più rapida con l'IA

tramite Parametric Architecture

Zaha Hadid Architects (ZHA), famoso per aver superato i confini del design, ha adottato strumenti di IA come DALL·E 2 e Midjourney per accelerare il proprio processo creativo.

Invece di disegnare tutto da zero, gli architetti inseriscono dei prompt di testo in questi modelli di IA, che generano diversi concetti di design in pochi secondi. Questo rende più facile esplorare idee audaci senza passare ore a perfezionare ognuna di esse.

I rapporti suggeriscono che l'uso dell'IA in architettura ha raddoppiato o addirittura triplicato la produttività nelle fasi iniziali dei concorsi di progettazione e aumentato del 50% l'efficienza nella fase intermedia della preparazione del progetto.

📌 Cosa funziona: L'IA si occupa del lavoro di progettazione ripetitivo, consentendo agli architetti di concentrarsi sulla creatività. ⚠️ Da tenere presente: La tecnologia è in grado di produrre immagini straordinarie, ma non tutte si traducono in edifici strutturalmente solidi.

🔍 Lo sapevate? I modelli basati su trasformatori, come GPT (Generative Pre-trained Transformer), utilizzano l'auto-attenzione per elaborare e comprendere contemporaneamente intere frasi, anziché comprenderle parola per parola. Ciò li rende estremamente efficienti nella generazione del linguaggio naturale.

2. Progettazione degli uffici ottimizzata dall'IA

via Architect

Autodesk ha utilizzato l'IA per adottare un approccio basato sui dati nella progettazione del suo ufficio MaRS di Toronto, che si estende su una superficie di 5.574 metri quadrati.

I metodi di pianificazione tradizionali possono richiedere molto tempo, quindi il team ha utilizzato il design generativo per creare un'area di lavoro su misura per gli stili di lavoro e le preferenze dei dipendenti. L'IA ha analizzato i dati relativi a fattori quali le esigenze di collaborazione, i livelli di distrazione e l'accesso alla luce naturale, quindi ha generato migliaia di potenziali layout.

Il progetto finale ha bilanciato l'attenzione individuale e l'interazione del team, creando uno spazio funzionale e personalizzato.

📌 Cosa funziona: l'IA aiuta a progettare uffici che soddisfano le esigenze reali dei dipendenti, aumentando la produttività e il comfort. ⚠️ Da tenere presente: i layout generati dall'IA necessitano ancora di adeguamenti reali per tenere conto di vincoli pratici quali violazioni dei codici edilizi e feedback.

🧠 Curiosità: I modelli di diffusione, la tecnologia alla base dei generatori di immagini IA come Stable Diffusion e DALL·E, funzionano partendo da rumore puro e raffinandolo gradualmente in un'immagine coerente attraverso più iterazioni.

3. Gestione energetica più intelligente

tramite BrainBox IA

BrainBox IA sta cambiando il modo in cui gli edifici commerciali gestiscono l'energia.

Il suo sistema di IA si connette ai controlli HVAC e analizza i dati degli edifici in tempo reale, le previsioni meteorologiche e i modelli di occupazione. L'IA regola automaticamente il riscaldamento e il raffreddamento, riducendo lo spreco di energia senza l'intervento umano.

Dollar Tree, un rivenditore Fortune 500, ha implementato questa soluzione in tutti i suoi negozi e ha registrato una notevole riduzione del consumo energetico, un minor numero di chiamate di assistenza non necessarie e una diminuzione dei costi.

📌 Cosa funziona: l'IA riduce le bollette energetiche e le emissioni senza un costante intervento manuale. ⚠️ Da tenere presente: Far funzionare correttamente l'IA con i sistemi HVAC più datati può essere complicato e la privacy dei dati richiede un trattamento accurato.

4. Gestione dei rischi basata sull'IA

tramite Microsoft

Strabag SE, un'impresa di costruzioni globale, ha collaborato con Microsoft per creare uno strumento di valutazione dei rischi basato sull'IA. Il sistema analizza i progetti passati e prevede i rischi prima che si trasformino in problemi costosi.

Con soli tre mesi di dati, l'IA ha raggiunto l'80% di accuratezza nella previsione dei rischi, offrendo ai team un enorme vantaggio nella pianificazione e nel processo decisionale.

📌 Cosa funziona: I team individuano tempestivamente i rischi, rendendo i progetti più sicuri ed efficienti in termini di costi. ⚠️ Da tenere presente: le previsioni dell'IA richiedono aggiornamenti regolari poiché le variabili nel settore edile cambiano costantemente e dati obsoleti possono portare a decisioni errate.

5. Miscele di calcestruzzo a basse emissioni di carbonio generate dall'IA

tramite ZKG Cement

Nel lavoro richiesto per ridurre l'impatto ambientale delle costruzioni, sono stati utilizzati modelli di IA per progettare formule di calcestruzzo con un'impronta di carbonio inferiore. Queste miscele generate dall'IA sono state implementate con esito positivo nella costruzione di data center, dimostrando il potenziale dell'IA nel contribuire a pratiche di costruzione sostenibili.

📌 Cosa funziona: Promuove la sostenibilità riducendo le emissioni di carbonio associate alla produzione di calcestruzzo. ⚠️ Da tenere presente: è fondamentale garantire che le miscele progettate dall'IA soddisfino tutti gli standard strutturali e di sicurezza.

🔍 Lo sapevate? Un nuovo approccio chiamato Neural Radiance Fields (NeRFs) consente all'IA di generare modelli 3D da poche immagini 2D, rivoluzionando le aziende di costruzioni.

6. Progettazione di facciate con IA

via Autodesk

Obayashi Corporation ha creato AiCorb, uno strumento di IA che genera progetti di facciate basati su schizzi e modelli 3D. Gli architetti lo utilizzano per esplorare rapidamente diverse varianti di progettazione e ottenere un feedback immediato dai client.

Lo strumento aiuta ad accelerare la fase iniziale di progettazione e consente una sperimentazione più creativa senza aggiungere ulteriore carico di lavoro.

📌 Cosa funziona: Accelera l'esplorazione del design, semplifica la collaborazione con i client e aiuta a creare facciate più uniche. ⚠️ Da tenere presente: schizzi disordinati portano a risultati imprecisi e i progetti generati dall'IA necessitano ancora di perfezionamenti per soddisfare i requisiti pratici.

7. Analisi strutturale basata sull'IA

via Shimizu

Shimizu Corporation ha sviluppato SYMPREST, uno strumento di IA che assiste gli ingegneri nella pianificazione strutturale degli edifici in acciaio. Automatizza i calcoli per le strutture e le sezioni dei membri, riducendo il tempo dedicato all'elaborazione manuale dei numeri.

Gli ingegneri possono perfezionare i propri progetti in modo più efficiente senza rimanere bloccati in attività ripetitive.

📌 Cosa funziona: Supporta l'analisi strutturale nelle fasi iniziali, migliora l'efficienza e si integra bene con i flussi di lavoro esistenti. ⚠️ Da tenere presente: Funziona solo con strutture in acciaio; dati di input imprecisi possono portare a raccomandazioni inaffidabili.

8. Misurazioni automatizzate delle planimetrie

via STACK

Keller Construction utilizza STACK Assist per velocizzare le misurazioni di decollo, eliminando la necessità di conteggi manuali.

L'IA esegue la scansione delle planimetrie e identifica istantaneamente pareti, porte e dimensioni delle stanze, aiutando i preventivisti a lavorare in modo più efficiente. Ciò riduce gli errori, accelera i preventivi e offre ai team più tempo per concentrarsi sulle offerte e sulla gestione dei progetti.

📌 Cosa funziona: Risparmio di tempo, maggiore precisione e possibilità per i preventivisti di gestire più progetti con meno lavoro richiesto. ⚠️ Da tenere presente: Richiede formazione per riconoscere diversi stili di planimetrie e correggere le violazioni del codice edilizio. I layout complessi potrebbero comunque richiedere regolazioni manuali.

📮 ClickUp Insight: La nostra ricerca rivela che l'88% degli intervistati utilizza l'IA in qualche forma, con il 55% che la utilizza più volte al giorno, a dimostrazione della sua profonda integrazione nei flussi di lavoro quotidiani. Nel settore delle costruzioni, l'adozione dell'IA fa davvero la differenza. ClickUp aiuta i team ad assegnare le attività, monitorare lo stato di avanzamento e gestire le risorse senza il solito caos. Con le informazioni basate sull'IA di ClickUp Brain, gli aggiornamenti in tempo reale e le dashboard personalizzate in ClickUp, è più facile portare avanti i progetti ed evitare sorprese dell'ultimo minuto.

I responsabili della costruzione perdono gran parte della loro giornata lavorativa in attività non produttive: ricerca di informazioni, coordinamento tra i team e gestione di documentazione obsoleta.

Ogni ora trascorsa a decifrare note scritte a mano o a riconciliare programmi contrastanti costa migliaia di dollari in spese di manodopera e ritardi. Nel frattempo, informazioni cruciali rimangono nascoste nei feedback dei client e nei verbali delle riunioni non elaborati, causando costose rielaborazioni e ordini di modifica.

ClickUp affronta questi punti critici attraverso soluzioni basate sull'IA progettate per i flussi di lavoro di project management nel settore edile. È l'app che fa tutto per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Vediamo come ClickUp offre supporto al settore edile. ⚒️

Permessi smarriti, scadenze non rispettate e team disorganizzati possono compromettere un progetto. Ma non quando tutto ciò di cui avete bisogno è sotto lo stesso tetto!

Software di project management per l'edilizia ClickUp

Monitora le sequenze, assegna le attività e traccia le approvazioni con il software di project management per l'edilizia ClickUp

Il software di project management per l'edilizia ClickUp offre un unico spazio per gestire attività, sequenze temporali dei progetti, budget e documentazione. I team possono assegnare il lavoro, monitorare lo stato di avanzamento e ottenere aggiornamenti in tempo reale all'interno di un'unica area di lavoro unificata, garantendo che ogni fase proceda senza confusione.

📌 Ad esempio, un appaltatore commerciale che gestisce la ristrutturazione di un hotel può creare stati personalizzati delle attività in ClickUp che monitorano lo stato di avanzamento di ogni stanza attraverso le fasi di demolizione, costruzione, impianto elettrico, idraulico e finitura.

I membri del team aggiornano lo stato delle attività per offrire agli stakeholder visibilità immediata sull'esecuzione del progetto senza ulteriori riunioni o telefonate.

Il software offre anche modelli di gestione delle costruzioni, così non dovrai mai impostare un grande progetto da zero.

Modello ClickUp per la gestione delle fasi di costruzione

Ottieni il modello gratis Configura il modello ClickUp Construction Management per gestire tutte le fasi di costruzione in un unico posto

Ad esempio, il modello di gestione delle costruzioni di ClickUp aiuta i team a strutturare i progetti in modo efficiente. Include elenchi di attività predefiniti per la pianificazione, l'esecuzione e la chiusura, consentendo ai project manager di organizzare il lavoro in base ai metodi di consegna dei progetti di costruzione. Documenta le date di inizio e di scadenza, le percentuali di avanzamento, gli assegnatari e persino le note critiche per comprendere ogni fase del tuo progetto a colpo d'occhio.

Ciò che distingue questo modello è la sua matrice di viste altamente visive e personalizzabili. Non sei limitato a un unico modo di visualizzare il tuo progetto; puoi invece scegliere tra una vista Elenco, Bacheca, Calendario e Sequenza, adattandola all'attività da svolgere.

🔍 Lo sapevate? Il sondaggio globale McKinsey sull'IA rileva che il 13% delle organizzazioni ha assunto specialisti in conformità IA, mentre il 6% ha assunto specialisti in etica IA, con le aziende più grandi in testa nell'assunzione di data scientist IA e ingegneri ML nonostante la carenza di talenti. L'aggiunta di ruoli simili è fondamentale quando si implementa l'IA generativa per l'edilizia, in quanto garantisce accuratezza, conformità ed efficienza.

Automatizza i riepiloghi/riassunti dei progetti con l'IA

ClickUp Brain

Ottieni informazioni chiave dai rapporti e dalle ispezioni in cantiere riepilogate rapidamente con ClickUp Brain

ClickUp Brain è un assistente basato sull'IA che elabora, organizza e riepiloga/riassume istantaneamente le informazioni dalla tua area di lavoro, che si tratti di attività, aggiornamenti del team o documentazione di progetto. I team possono ottenere rapidamente informazioni dettagliate sullo stato dei progetti, sui rischi e sulle approvazioni in sospeso senza dover leggere ogni parola di lunghi report.

Ecco alcuni casi d'uso da esplorare per accelerare il tuo prossimo progetto di costruzione:

Riepilogare/riassumere i rapporti giornalieri dal cantiere: ClickUp Brain esamina i rapporti dal campo ed evidenzia le carenze di materiale, i ritardi dovuti alle condizioni meteorologiche e i problemi di sicurezza irrisolti

Estrazione dei rischi chiave per la sicurezza: segnala i pericoli principali, come impalcature instabili o dispositivi di protezione mancanti, dai rapporti di ispezione

Identificazione dei costi aggiuntivi: l'intelligenza artificiale rileva gli straordinari imprevisti e gli aumenti dei prezzi dei materiali nei report di bilancio

Utilizza ClickUp Brain per segnalare tempestivamente i rischi dei progetti di costruzione e mitigarne l'impatto sul completamento del progetto

Monitoraggio delle scadenze di conformità: monitora permessi e approvazioni, avvisando i team prima della scadenza dei rinnovi

Trasformare le note delle riunioni in attività: l'IA organizza gli aggiornamenti di progettazione, le modifiche alla sequenza e gli elementi di azione in attività e attività secondarie assegnate utilizzando prompt in linguaggio naturale

Crea e assegna automaticamente attività per i tuoi progetti di costruzione in base alle informazioni presenti nella tua area di lavoro utilizzando ClickUp Brain

Compilazione degli aggiornamenti sugli acquisti: estrae gli ordini in sospeso, la ripartizione dei costi e le date di spedizione dalle fatture dei fornitori

Individuazione di modelli nei dati dei sondaggi: L'IA generativa esamina le valutazioni dei subappaltatori e individua problemi ricorrenti come la carenza di manodopera o i ritardi nelle consegne nel L'IA generativa esamina le valutazioni dei subappaltatori e individua problemi ricorrenti come la carenza di manodopera o i ritardi nelle consegne nel software di pianificazione dei lavori edili

Modello di verbale di riunione per il settore edile ClickUp

Ottieni il modello gratis Riepilogate/riassumete istantaneamente i punti chiave delle riunioni utilizzando l'IA nel modello ClickUp per i verbali delle riunioni di cantiere

Inoltre, è possibile abbinare l'assistente IA al modello di ClickUp per i verbali delle riunioni di cantiere. Questo aiuta i team a documentare le discussioni, gli elementi da intraprendere e i passaggi successivi in un documento ClickUp, dove ClickUp Brain può riepilogare/riassumere istantaneamente i punti chiave.

Durante la revisione delle prestazioni dei subappaltatori, il modello organizza i feedback, tiene traccia dei problemi aperti e documenta le decisioni prese. Da qui, Brain estrae gli impegni e può programmare automaticamente gli elementi di follow-up nel tuo Calendario ClickUp.

Generazione automatica di contratti, richieste di informazioni e report

Le pratiche burocratiche sono una parte infinita dei progetti di costruzione, poiché la documentazione si accumula rapidamente. Scrivere tutto da zero richiede ore e piccoli errori possono portare a costosi ritardi.

Lascia che ClickUp Brain si occupi della redazione dei contratti di costruzione

ClickUp Brain velocizza il lavoro redigendo istantaneamente questi documenti:

Contratti con subappaltatori: Hai bisogno di un nuovo elettricista in cantiere? ClickUp Brain genera un contratto con termini standard, scadenze di pagamento e dettagli sull'ambito di lavoro, pronto per essere revisionato

Richieste di informazioni per modifiche di progettazione: non riesci a capire le dimensioni mancanti in un progetto? L'IA struttura una richiesta di informazioni chiara con i dettagli del progetto, le domande e gli allegati, in modo che i team possano ottenere risposte rapide

Rapporti di conformità: Si accumulano gli audit di sicurezza? L'assistente IA compila note di ispezione, registri degli incidenti e requisiti normativi in un rapporto professionale

🧠 Curiosità: Un rapporto Deloitte rileva che quasi tutte le organizzazioni registrano un ritorno sull'investimento (ROI) misurabile dalle loro iniziative di IA generativa più avanzate, con il 20% che riporta un ROI superiore al 30%. Inoltre, il 74% afferma che l'IA soddisfa o supera le aspettative e il 67% riporta almeno una moderata integrazione in flussi di lavoro più ampi, evidenziando il crescente impatto dell'IA.

Sebbene ClickUp Brain sia il tuo assistente multiuso, esistono strumenti genAI specializzati che ti aiutano con casi d'uso specifici nel settore edile. Di seguito elenchiamo alcuni dei più popolari:

ALICE : utilizza l'IA per l'ottimizzazione della pianificazione e della simulazione delle costruzioni. Genera e valuta milioni di scenari di pianificazione e riduci la durata e i costi dei progetti identificando i percorsi ottimali. : utilizza l'IA per l'ottimizzazione della pianificazione e della simulazione delle costruzioni. Genera e valuta milioni di scenari di pianificazione e riduci la durata e i costi dei progetti identificando i percorsi ottimali.

Buildots : monitora lo stato di avanzamento dei lavori nei cantieri edili tramite telecamere a 360° e IA. Confronta automaticamente lo stato di avanzamento effettivo del cantiere con i modelli BIM. Segnala ritardi e deviazioni per ridurre le rilavorazioni : monitora lo stato di avanzamento dei lavori nei cantieri edili tramite telecamere a 360° e IA. Confronta automaticamente lo stato di avanzamento effettivo del cantiere con i modelli BIM. Segnala ritardi e deviazioni per ridurre le rilavorazioni

Civils.ai : automatizza l'acquisizione dei documenti di costruzione e le analisi di domande e risposte e di rischio/conformità basate sull'IA. Ottieni agenti IA personalizzati senza codice per automatizzare la conformità e le revisioni dei contratti, risparmiando migliaia di euro in manodopera : automatizza l'acquisizione dei documenti di costruzione e le analisi di domande e risposte e di rischio/conformità basate sull'IA. Ottieni agenti IA personalizzati senza codice per automatizzare la conformità e le revisioni dei contratti, risparmiando migliaia di euro in manodopera

Sfide e considerazioni etiche dell'IA nel settore delle costruzioni

I professionisti dell'edilizia devono superare diversi ostacoli importanti quando implementano le tecnologie IA:

Le preoccupazioni relative alla privacy dei dati emergono quando i sistemi di IA elaborano informazioni sensibili sui progetti, le specifiche dei client e i metodi di costruzione proprietari

L'ansia da perdita del posto di lavoro influisce sul morale della forza lavoro, poiché l'automazione sostituisce le attività di routine come il calcolo delle quantità e le stime preliminari

Restano irrisolte le questioni di responsabilità relative a progetti, programmi o raccomandazioni di sicurezza generati dall'IA che portano al fallimento dei progetti

I costi di implementazione creano barriere per le aziende più piccole che non possono permettersi soluzioni IA sofisticate, creano barriere per le aziende più piccole che non possono permettersi soluzioni IA sofisticate, software di project management per l'edilizia e la formazione necessaria

Le vulnerabilità della sicurezza informatica aumentano con la digitalizzazione dei processi di costruzione e la loro connessione tramite piattaforme IA

I leader del settore edile devono bilanciare il progresso tecnologico con queste considerazioni, sviluppando quadri di governance chiari che massimizzino i vantaggi dell'IA, proteggendo al contempo gli stakeholder e mantenendo le competenze umane al centro del processo decisionale.

Hammer It Home con ClickUp

Ogni innovazione nel settore delle costruzioni inizia con uno strumento che semplifica le attività più complesse. L'IA generativa fa proprio questo: rivoluziona il modo in cui i team pianificano, progettano e realizzano i progetti. Non è più solo una moda. È un cambiamento reale nei cantieri reali.

ClickUp aiuta a trasformare questo cambiamento in azione.

Offre ai team di costruzione un'area di lavoro centralizzata per assegnare attività, monitorare le sequenze, gestire la documentazione del sito e collaborare con le parti interessate, il tutto senza passare da un'app all'altra.

Funzionalità/funzioni come ClickUp Brain gestiscono con rapidità e precisione i riepiloghi/riassunti delle riunioni, le richieste di informazioni, i contratti e persino le informazioni sulla sicurezza. Ottieni la chiarezza garantita dall'IA senza perdere il controllo del processo.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅