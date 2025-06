Come scrivere una buona lettera di presentazione per un lavoro: una guida passo dopo passo

Ci siamo passati tutti, fissando una pagina bianca, chiedendoci se una lettera di presentazione sia davvero necessaria. Non basta un curriculum eccellente? Ehm, non proprio.

Secondo uno studio condotto da ResumeLab, l'83% dei reclutatori afferma che una lettera di presentazione efficace può offrire ai candidati un vantaggio significativo.

Una lettera di presentazione ben scritta è la tua occasione per presentarti, mettere in mostra la tua personalità e dimostrare perché sei la persona giusta per il ruolo. Considerala come una stretta di mano amichevole o un sorriso vincente prima del colloquio, un'occasione per fare un'impressione duratura.

Che tu sia un neolaureato, desideri cambiare carriera o un professionista esperto che vuole distinguersi, questa guida ti aiuterà a redigere una lettera di presentazione che non passerà inosservata.

Non solo, ma ti mostreremo anche i migliori strumenti, esempi di testo per lettere di presentazione e modelli gratuiti per semplificare il processo di ricerca di un lavoro e ottenere il lavoro dei tuoi sogni.

Iniziamo!

Che cos'è una lettera di presentazione?

Una lettera di presentazione è un documento di una pagina che accompagna il tuo curriculum, presentandoti a un potenziale datore di lavoro e spiegando perché sei un candidato valido per il lavoro. Fornisce una breve panoramica delle tue competenze rilevanti, della tua esperienza e del tuo entusiasmo per il ruolo, aiutandoti a fare un'ottima prima impressione.

Il tuo curriculum di solito contiene le informazioni "cosa" (le tue competenze specifiche, esperienze e qualifiche), ma la lettera di presentazione spiega il "perché" e il "come". Perché sei interessato a questo ruolo? In che modo le tue competenze corrispondono a ciò che l'azienda sta cercando?

Ma una lettera di presentazione fa davvero la differenza? Scopriamo perché è importante e come può aumentare le tue possibilità di ottenere il lavoro.

Perché è importante una lettera di presentazione efficace

Forse ti starai chiedendo: le lettere di presentazione sono ancora importanti? La risposta breve è sì! Sebbene alcune aziende non le richiedano, molti responsabili delle assunzioni continuano a considerare una lettera di presentazione ben scritta come un segno di professionalità e di sincero interesse per il ruolo.

il 77% dei reclutatori preferisce i candidati che inviano una lettera di presentazione e il 72% dei reclutatori si aspetta comunque una lettera di presentazione anche se l'annuncio di lavoro la indica come facoltativa.

Ecco perché una buona lettera di presentazione può fare la differenza:

Aggiunge personalità e un tocco umano : mentre i curriculum presentano fatti nudi e crudi, una lettera di presentazione ti permette di mettere in mostra la tua personalità, il tuo entusiasmo e le tue capacità comunicative.

Colma il divario tra il tuo curriculum e il lavoro : il tuo curriculum descrive la tua esperienza, ma la tua lettera di presentazione spiega perché sei il candidato perfetto. È la tua opportunità per: Evidenziare i risultati chiave e le esperienze rilevanti Chiarire i cambiamenti di carriera o le competenze uniche Dimostrare come il tuo background sia in linea con le esigenze dell'azienda

Evidenzia i risultati chiave e le esperienze rilevanti

Chiarisci i cambiamenti di carriera o le competenze uniche

Dimostra come il tuo background è in linea con le esigenze dell'azienda

Dimostra il lavoro richiesto e il tuo sincero interesse : una lettera di presentazione personalizzata dimostra che prendi sul serio il ruolo, e non stai semplicemente inviando candidature di massa a tutti gli annunci di lavoro. Segnala ai responsabili delle assunzioni che hai dedicato del tempo a informarti sull'azienda e a spiegare perché sei entusiasta dell'opportunità.

Affronta le lacune lavorative o i cambiamenti di carriera: se stai cambiando settore, rientrando nel mondo del lavoro o hai una lacuna lavorativa, una lettera di presentazione ti offre l'opportunità di fornire un contesto e rassicurare i responsabili delle assunzioni spiegando come le tue competenze ed esperienze rimangono preziose.

Evidenzia i risultati chiave e le esperienze rilevanti

Chiarisci i cambiamenti di carriera o le competenze uniche

Dimostra come il tuo background è in linea con le esigenze dell'azienda

Sebbene alcuni responsabili delle assunzioni e professionisti delle risorse umane possano dare solo un'occhiata veloce alle lettere di presentazione o addirittura saltarle, molti continuano a considerarle un fattore decisivo nella scelta tra candidati con qualifiche simili.

Quindi, se vuoi massimizzare le tue possibilità di ottenere un colloquio, una lettera di presentazione efficace vale assolutamente il lavoro richiesto.

Guida passo passo alla scrittura di una lettera di presentazione

Scrivere una lettera di presentazione può sembrare una formalità noiosa, ma se fatta bene può darti un forte vantaggio nell'ottenere un colloquio. Una lettera generica non spiccherà; i responsabili delle assunzioni le notano immediatamente.

Crea invece una lettera di presentazione accattivante che attiri l'attenzione, metta in risalto il tuo valore e renda impossibile ignorare la tua candidatura.

Non sai come fare? Segui questa guida passo passo per farlo nel modo giusto.

Comprendere la struttura della lettera di presentazione

Prima di immergerti nel processo di scrittura, è importante comprendere la struttura di base di una lettera di presentazione. Una lettera di presentazione efficace include solitamente:

Intestazione: il tuo nome, i tuoi recapiti, la data e le informazioni sul datore di lavoro

Esempio: Jane Doejane. doe@email. com | (123) 456-7890 | LinkedIn. com/janedoe 18 marzo 2025 Nome del responsabile delle assunzioni XYZ Company123 Business St, Città, Stato, CAP

Se invii la candidatura tramite email, puoi omettere l'indirizzo dell'azienda e includere semplicemente i tuoi recapiti alla fine della firma dell'email. Inoltre, assicurati che il tuo indirizzo email sia professionale ed evita di utilizzare ID email obsoleti o informali come coolguy123@email. com!

Saluto: un saluto personalizzato al responsabile delle assunzioni Introduzione: un'introduzione efficace che cattura l'attenzione Paragrafi del corpo: una o due sezioni che mettono in evidenza le tue competenze rilevanti, i tuoi risultati e il tuo entusiasmo per il ruolo Paragrafo conclusivo: una chiusura persuasiva con un invito all'azione Firma: una chiusura professionale con il tuo nome

Scrivere un'introduzione accattivante

La tua presentazione è la tua prima impressione, quindi fai in modo che sia efficace! Invece del solito "Sto scrivendo per candidarmi per...", segui questi consigli

Inizia con un'introduzione efficace

Menziona il titolo del lavoro e dove hai trovato l'annuncio

Esprimi brevemente il tuo entusiasmo per il ruolo

Metti in evidenza le tue competenze e la tua esperienza nel corpo del testo

Il corpo della tua lettera di presentazione è il luogo in cui dimostri perché sei la persona giusta. Invece di ripetere il tuo curriculum, evidenzia risultati specifici e competenze in linea con la descrizione del lavoro.

Usa le metriche per mostrare l'impatto

Menziona esperienze rilevanti che risolvono i punti deboli dell'azienda

Dimostra in che modo le tue competenze possono portare un vantaggio diretto all'azienda

Esempio di paragrafo del corpo del testo: "Adoro affrontare problemi di marketing complessi. Ad esempio, nel mio precedente ruolo presso ABC Corp, ho guidato una campagna di content marketing che ha aumentato il traffico sul sito web del 60% in sei mesi. Sfruttando le best practice SEO e l'analisi dei dati, il mio team ha ottimizzato la strategia dei contenuti, portando a un aumento del 25% delle conversioni dei lead. Sono ansioso di portare questo approccio orientato ai risultati alla XYZ Company e migliorare la vostra presenza digitale. "

Concludi in modo efficace con un paragrafo finale persuasivo

Il paragrafo conclusivo dovrebbe lasciare un'impressione duratura e spingere all'azione. Per questo,

Riafferma il tuo entusiasmo per il ruolo

Manifestate il vostro interesse a discutere ulteriormente l'opportunità

Includi un invito all'azione sicuro di te

Esempio di paragrafo conclusivo:"Sono entusiasta della possibilità di entrare a far parte della XYZ Company e di contribuire al successo del vostro team. Mi farebbe molto piacere avere l'opportunità di discutere di come le mie competenze possano soddisfare le vostre esigenze. Non esitate a contattarmi per fissare una conversazione. Grazie per il tempo che mi avete dedicato. In attesa di vostre notizie!"

Best practice e consigli per scrivere una lettera di presentazione

Di seguito trovi alcune strategie consigliate dagli esperti per redigere una lettera di presentazione convincente che attirerà l'attenzione e aumenterà le tue possibilità di ottenere un colloquio.

1. Personalizza ogni lettera di presentazione

Una lettera di presentazione generica non ti farà distinguere dagli altri candidati né ti darà un vantaggio competitivo. I responsabili delle assunzioni vogliono vedere che hai dedicato del tempo a personalizzare la tua candidatura in base all'azienda e al ruolo.

Rivolgiti al responsabile delle assunzioni per nome: evita la formula "Alla cortese attenzione" e, quando possibile, cerca il nome del responsabile delle assunzioni

Menziona la missione dell'azienda o i risultati recenti: dimostra di comprendere i valori e gli obiettivi dell'azienda

Spiega perché sei interessato: Sii specifico su ciò che ti entusiasma di questo particolare ruolo e di questa azienda

2. Sii conciso e incisivo

I responsabili delle assunzioni danno una rapida occhiata alle candidature, quindi vai dritto al punto. La tua lettera di presentazione non dovrebbe superare i 3-4 paragrafi e stare in una sola pagina.

✅ Attenetevi all'essenziale: concentratevi sulle vostre competenze e sui vostri risultati più rilevanti✅ Usate un linguaggio semplice e chiaro: evitate il gergo e scrivete frasi incisive✅ Formattate il testo per facilitarne la lettura: suddividete il testo in paragrafi brevi e utilizzate elenchi puntati per evidenziare i punti chiave

3. Mostra, non limitarti a raccontare

Anziché elencare le tue competenze trasversali, sostieni le tue affermazioni con esempi specifici e risultati misurabili.

✅ Usa numeri e metriche: quantifica il tuo impatto ogni volta che è possibile✅ Evidenzia i risultati reali: dimostra come le tue competenze hanno portato benefici ai tuoi precedenti datori di lavoro✅ Fornisci esempi pertinenti: concentrati sui risultati in linea con i requisiti del lavoro

Esempio:❌ Da evitare: "Ho forti capacità di leadership e lavoro bene sotto pressione. "✅ Da fare: "Pratico con dedizione la leadership al servizio degli altri. In qualità di responsabile di progetto, ho guidato un team di 10 designer, ingegneri e esperti di marketing per lanciare con esito positivo una funzionalità/funzione di chat fondamentale con due settimane di anticipo rispetto alla tabella di marcia. "

4. Inizia con un'introduzione accattivante

Le prime righe devono catturare immediatamente l'interesse. Evita introduzioni generiche e inizia invece con qualcosa di accattivante.

✅ Inizia con una connessione personale o un valore condiviso dall'azienda✅ Menziona un risultato recente o un'esperienza rilevante✅ Mostra subito entusiasmo

Esempio:❌ Da non fare: "Le scrivo per esprimere il mio interesse per la posizione di Marketing Manager presso la vostra stimata organizzazione. " ✅ Da fare: "Utilizzo ClickUp per gestire i miei progetti personali da molto tempo prima di considerare di candidarmi e ho sempre ammirato il modo in cui il vostro team semplifica la produttività. Il recente lancio degli strumenti di IA non ha fatto altro che rafforzare il mio desiderio di far parte di questa missione. "

5. Evita di ripetere il tuo curriculum

La tua lettera di presentazione dovrebbe integrare il tuo curriculum, non duplicarlo. Usala per approfondire le esperienze chiave, spiegare i cambiamenti di carriera o fornire un contesto per eventuali lacune lavorative.

6. Concludi con un invito all'azione sicuro di te

Una frase di chiusura debole può rendere la tua candidatura dimenticabile. Concludi invece con una nota forte e proattiva che incoraggi ulteriori discussioni.

✅ Ribadisci il tuo entusiasmo per il ruolo✅ Invita il responsabile delle assunzioni a compiere il passaggio successivo✅ Esprimi gratitudine mantenendo un tono professionale

Esempio: ❌ Da non fare: "In attesa di un vostro riscontro. Grazie e cordiali saluti." ✅ Da fare: "Mi piacerebbe avere l'opportunità di mettere la mia esperienza nel growth marketing al servizio del vostro team e contribuire alla missione di ClickUp. Sarei felice di discutere come potrei apportare valore aggiunto. Grazie per aver preso in considerazione la mia candidatura. "

7. Rileggi e ottimizza il tuo testo

Anche un piccolo errore di battitura può creare un'impressione negativa, quindi rileggi sempre il testo prima di inviarlo.

✅ Leggi la tua lettera di presentazione ad alta voce per individuare eventuali frasi strane ✅ Usa strumenti grammaticali per eliminare gli errori ✅ Chiedi a un amico di rileggerla per verificarne la chiarezza e l'impatto

Seguendo queste best practice, potrai redigere una lettera di presentazione ben scritta che lascerà un'impressione duratura e aumenterà le tue possibilità di essere assunto. 🚀

Esempi di lettere di presentazione per diversi lavori

Una lettera di presentazione ben scritta dovrebbe essere personalizzata in base al settore, al livello di esperienza e al ruolo specifico per cui ti stai candidando. Di seguito sono riportati tre esempi di lettere di presentazione per ruoli entry-level, mid-career e senior in diversi settori.

1. Lettera di presentazione per un ruolo di addetto al marketing entry-level

📌 Ideale per: neolaureati o persone che desiderano cambiare carriera e cercano un ruolo entry-level nel marketing.

Oggetto: Candidatura per la posizione di addetto al marketing

Gentile [Nome del responsabile delle assunzioni], Neolaureato con una laurea triennale in Marketing e una passione per il digital storytelling, conseguita presso l'Università di X, sono entusiasta di candidarmi per la posizione di Marketing Associate presso [Nome dell'azienda]. L'impegno della vostra azienda verso strategie di contenuto innovative si allinea perfettamente con la mia esperienza nel social media marketing e nella creazione di contenuti. Durante il mio tirocinio presso [azienda precedente], ho aumentato il coinvolgimento su Instagram del 35% attraverso una pianificazione strategica dei contenuti e una ricerca del pubblico. Ho anche collaborato con il team di progettazione per produrre creatività pubblicitarie ad alte prestazioni, che hanno contribuito a un aumento del 20% nella generazione di lead. Sono ansioso di mettere la mia creatività e le mie capacità analitiche al servizio di [Nome dell'azienda] per contribuire alla crescita del marchio. Sarei lieto di discutere con voi in che modo le mie competenze potrebbero contribuire al vostro team di marketing. Non esitate a contattarmi quando preferite. Grazie per il tempo e l'attenzione dedicatimi. In attesa di un vostro riscontro, vi porgo cordiali saluti Cordiali saluti, [Il tuo nome]

2. Lettera di presentazione per un ingegnere informatico a metà carriera per un ruolo nel settore del software

📌 Ideale per: professionisti con 4-7 anni di esperienza alla ricerca di una crescita professionale

Oggetto: Candidatura per la posizione di ingegnere software

Gentile [Nome del responsabile delle assunzioni], Con cinque anni di esperienza nello sviluppo full-stack e una comprovata esperienza nella creazione di applicazioni web scalabili, sono entusiasta di candidarmi per la posizione di Software Engineer presso [Nome dell'azienda]. Sono particolarmente attratto dall'impegno della vostra azienda nei confronti dell'innovazione e delle soluzioni basate sul cloud e ritengo che la mia esperienza in JavaScript, React e AWS possa dare un forte contributo al vostro team di sviluppo. In [azienda precedente], ho guidato un progetto che ha ridotto i tempi di risposta delle API del 40%, migliorando significativamente l'esperienza degli utenti. Ho anche guidato la migrazione delle applicazioni legacy a un'architettura basata su microservizi, con un miglioramento del 25% delle prestazioni del sistema. La mia capacità di scrivere codice pulito ed efficiente e di collaborare con team interfunzionali è stata fondamentale per fornire soluzioni software di alta qualità. Mi piacerebbe avere l'opportunità di discutere come le mie competenze tecniche e le mie capacità di problem solving siano in linea con gli obiettivi della vostra azienda. Fissiamo un appuntamento per conoscerci. Grazie per il tempo e l'attenzione dedicatimi! Cordiali saluti, [Il tuo nome]

3. Lettera di presentazione di livello senior per un ruolo di Direttore delle operazioni

📌 Ideale per: professionisti con oltre 10 anni di esperienza che si candidano per ruoli di leadership.

Oggetto: Candidatura per il ruolo di Direttore delle operazioni

Gentile [Nome del responsabile delle assunzioni], Con oltre 12 anni di esperienza nella conduzione di strategie operative e nella promozione della crescita aziendale, sono ansioso di mettere la mia esperienza al servizio di [Nome dell'azienda] come vostro prossimo Direttore delle operazioni. Nel corso della mia carriera, ho ottimizzato con successo i processi, migliorato l'efficienza e guidato i team al superamento dei traguardi prestazionali, e sono entusiasta dell'opportunità di contribuire al successo continuo della vostra azienda. Nel mio precedente ruolo presso [Azienda precedente], ho guidato un'iniziativa di ottimizzazione dei processi a livello aziendale che ha portato a una riduzione del 25% dei costi operativi e a un miglioramento dell'efficienza complessiva. Attraverso l'implementazione di strategie basate sui dati e la promozione di una cultura del miglioramento continuo, ho contribuito a espandere le operazioni mantenendo un servizio di alta qualità. Inoltre, ho una solida esperienza nel mentoring di team, nella promozione della collaborazione tra reparti e nell'implementazione di soluzioni tecnologiche per migliorare la produttività. Spero di avere l'opportunità di discutere come la mia esperienza di leadership e la mia competenza operativa siano in linea con gli obiettivi strategici di [Nome dell'azienda]. Vi prego di farmi sapere quando è più comodo per voi per metterci in connessione. Cordiali saluti, [Il tuo nome]

Questi esempi di lettere di presentazione costituiscono un ottimo punto di partenza per i candidati in diverse fasi della carriera e in diversi settori. Ricordati di leggere attentamente la descrizione del lavoro e di personalizzare ogni lettera di presentazione di conseguenza.

Puoi utilizzare la funzionalità Calendario di ClickUp per pianificare i follow-up e assicurarti di rimanere aggiornato sulle tue candidature di lavoro.

La tua lettera di presentazione è la tua prima impressione, fai in modo che sia efficace

Scrivere una lettera di presentazione non deve essere un compito noioso. Considerala come una conversazione e un'opportunità per presentarti al di là del tuo curriculum e dimostrare perché saresti perfetto per il lavoro. Se la affronti con questa mentalità, non sarà più una semplice lista di requisiti da spuntare, ma un modo per stabilire una connessione reale con il responsabile delle assunzioni.

Naturalmente, il processo di ricerca di un lavoro può sembrare opprimente, tra candidature multiple, scadenze e follow-up. ClickUp semplifica il processo, aiutandoti a organizzarti, perfezionare le candidature e gestire tutto in un unico posto. Prova CickUp gratis!