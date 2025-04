La guida definitiva ai software CRM per il settore HVAC: le migliori scelte da esplorare

Gestire un'azienda di HVAC significa padroneggiare l'efficienza operativa, mantenere l'organizzazione e fornire un servizio clienti di alto livello in un settore altamente competitivo.

Oggi, per avere successo nel settore HVAC sono necessari strumenti che non solo tengano il passo, ma che siano anche in grado di promuovere l'innovazione. È qui che entra in gioco il CRM HVAC. Queste potenti piattaforme sono progettate per ottimizzare tutto, dalla programmazione e la spedizione alla fatturazione e alla gestione delle relazioni con i clienti.

In questa guida, esploreremo le migliori soluzioni software CRM per le aziende HVAC, aiutandoti a incrementare l'efficienza, scalare le operazioni e migliorare l'esperienza del cliente.

Iniziamo! 🚀

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco una rapida analisi dei migliori software CRM HVAC per aiutarti a semplificare le operazioni, migliorare la gestione dei clienti e aumentare le entrate: clickUp :* Ideale per l'automazione del flusso di lavoro HVAC e la collaborazione tra team

In breve: La migliore automazione delle vendite e coinvolgimento del cliente

Jobber: Ideale per la programmazione HVAC e la gestione dei lavori

Housecall Pro : il meglio per l'automazione all-in-one dei servizi sul campo

ServiceTrade: Il migliore per la gestione dei servizi HVAC commerciali

Zoho CRM: Il migliore per l'automazione e la personalizzazione delle vendite basate sull'IA

Pipeline CRM: Ideale per la visualizzazione e l'automazione della pipeline commerciale

ServiceTitan: Ideale per le aziende HVAC a livello aziendale

FieldEdge: Il migliore per la gestione delle spedizioni in tempo reale e il monitoraggio finanziario

Service Fusion: Il migliore per la gestione end-to-end dei lavori HVAC

Cosa dovresti cercare in un CRM per HVAC?

Un CRM per le aziende HVAC dovrebbe fare di più che memorizzare i dettagli dei clienti: dovrebbe migliorare attivamente l'efficienza operativa e aumentare le entrate.

Ecco alcuni importanti componenti CRM da cercare:

Programmazione e invio intelligenti: Scegliete un CRM che vi permetta di assegnare i lavori, ottimizzare i percorsi e inviare aggiornamenti automatici a tecnici e clienti. In questo modo si riducono gli appuntamenti mancati e i tempi di viaggio

Follow-up automatizzati: Cerca un sistema che invii promemoria per contratti di manutenzione, fatture non pagate e recensioni dei clienti. Mantenere i clienti coinvolti è la chiave per generare affari ripetuti

Accesso mobile per i tecnici: Assicurati che il tuo team possa aggiornare lo stato dei lavori, aggiungere note e generare fatture dai loro telefoni. Un'app CRM mobile mantiene connessi i team sul campo e in ufficio

Fatturazione e pagamenti integrati: Semplifica la fatturazione selezionando un CRM che generi fatture, accetti pagamenti digitali e monitori i saldi in sospeso senza voci manuali

*strumenti di gestione dei clienti: trova un CRM che registri la cronologia dei servizi, memorizzi i dettagli delle apparecchiature e consenta una comunicazione personalizzata. Questo ti aiuta a costruire la soddisfazione del cliente a lungo termine

🔎 Da fare? Il CRM affonda le sue radici nei primi anni '70, quando le aziende iniziarono a passare da un approccio "prodotto-centrico" a uno "cliente-centrico". Questa svolta fondamentale ha dato origine al CRM, trasformando per sempre il modo in cui le aziende costruiscono relazioni e danno priorità alle esigenze dei clienti.

I migliori CRM per HVAC da esplorare

Scegliere il software di assistenza HVAC giusto può fare la differenza nella gestione delle relazioni con i clienti, nella programmazione dei lavori e nell'aumento delle entrate.

Ecco alcuni dei migliori CRM per HVAC, ciascuno con i propri casi d'uso specifici e i propri USP:

1. ClickUp (ideale per l'automazione del flusso di lavoro HVAC e la collaborazione tra team)

Essendo l'app che fa tutto per il lavoro, ClickUp funge da solido CRM per le aziende HVAC, andando oltre la gestione dei clienti per fornire un'automazione completa del flusso di lavoro e una collaborazione senza soluzione di continuità ai progetti.

Ottieni ClickUp CRM gratis Utilizza ClickUp CRM per semplificare le operazioni, migliorare i tempi di risposta e aumentare la soddisfazione dei clienti, mantenendo tutto organizzato in un'unica piattaforma

I flussi di lavoro personalizzabili di ClickUp CRM consentono alle aziende HVAC di adattare il proprio sistema CRM ai propri processi, garantendo operazioni senza soluzione di continuità. È possibile memorizzare facilmente i dettagli dei clienti, la cronologia dei servizi e le informazioni sulle apparecchiature utilizzando i campi personalizzati in ClickUp. Ciò consente di monitorare i tipi di lavoro, le scadenze della garanzia e i programmi di manutenzione in un formato organizzato e ricercabile.

Assegna i lavori ai tecnici utilizzando le attività di ClickUp e visualizza la loro disponibilità utilizzando la vista Calendario e la vista Carico di lavoro per una programmazione ottimizzata. E non dimenticare di impostare Automazioni senza codice in ClickUp per notificare ai tecnici i nuovi incarichi, riducendo ritardi e comunicazioni errate.

I tecnici possono accedere ai dettagli delle attività, alle liste di controllo e caricare i report di assistenza direttamente dall'app mobile ClickUp mentre sono sul posto, mentre i commenti delle attività in thread aiutano a comunicare aggiornamenti in tempo reale tra i team sul campo e il personale dell'ufficio.

Utilizza gli stati personalizzati delle attività in ClickUp per creare e gestire la pipeline commerciale e monitorare lo stato dei lavori

Vuoi essere sempre aggiornato sullo stato dei lavori? Tienilo traccia con gli stati personalizzati delle attività di ClickUp, come "Pianificato", "In corso", "Completato" e "Fatturato". Questi stati possono essere utilizzati anche per monitorare le fasi di pipeline per i lead e i potenziali clienti.

💡 Suggerimento da professionista: imposta le attività ricorrenti in ClickUp per i promemoria di manutenzione preventiva, i controlli di garanzia e le chiamate di follow-up.

Con oltre 50 schede dashboard, ClickUp rende anche più facile visualizzare e gestire tutti i dati di progetti, attività e clienti in un'unica posizione centralizzata.

Inoltre, le integrazioni perfette di ClickUp con piattaforme popolari come Google Workspace e HubSpot migliorano la produttività.

Ottieni il modello gratis Trasforma i tuoi progetti e la tua pipeline commerciale con il modello CRM di ClickUp

Se temi che la configurazione personalizzata di un CRM in ClickUp richieda troppo tempo, prova invece il modello CRM di ClickUp.

È un modello già pronto per le aziende HVAC per gestire le relazioni con i clienti, monitorare le richieste di assistenza e organizzare le pipeline commerciali in un unico posto. Con automazione e reportistica integrate, questo modello semplifica la programmazione, i follow-up e la fatturazione, garantendo operazioni senza soluzione di continuità e una migliore fidelizzazione dei clienti.

I suoi campi personalizzati, gli stati e la possibilità di visualizzare più progetti ti consentono di:

Semplifica la programmazione e la spedizione per un servizio tempestivo

Monitoraggio dei lead e delle vendite per aumentare i tassi di conversione

Automazione dei follow-up per migliorare il coinvolgimento dei clienti

Genera reportistica per un processo decisionale basato sui dati

➡️ Leggi anche: Come creare il tuo CRM in ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Monitoraggio del valore del cliente nel corso della sua vita e delle prestazioni del servizio con dashboard personalizzate ClickUp

Organizza i lead, le richieste di assistenza e i follow-up utilizzando stati personalizzati e campi personalizzati in ClickUp

Automazione delle comunicazioni con i clienti con ClickApp Email , invio di promemoria di servizio o email di follow-up direttamente da ClickUp

Accelerare le approvazioni dei documenti e la gestione dei contratti con correzione di bozze e annotazioni

Gestisci i programmi di assistenza, i canali di vendita e i dati dei clienti utilizzando modelli CRM predefiniti

Automazioni di assegnazione delle attività, aggiornamenti di stato e promemoria con automazione del flusso di lavoro

Utilizza i campi formula per calcolare automaticamente il costo dei nuovi ordini di prodotti o valutare i punteggi per i nuovi potenziali clienti senza sforzo

Visualizza e gestisci le relazioni con i clienti con le viste Elenco, Bacheca, Gantt e Calendario

📮 ClickUp Insight: I team con basse prestazioni sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di usare una sola piattaforma? Essendo l'app per il lavoro che fa tutto, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA gestisce il resto.

Limiti di ClickUp

L'alto livello di personalizzazione può essere travolgente per i nuovi utenti

Non tutte le visualizzazioni sono completamente disponibili sull'app mobile

Altri CRM possono offrire funzionalità/funzioni più avanzate su misura per le aziende HVAC

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: 12 dollari al mese per utente

Enterprise: Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

ClickUp è il MIGLIOR sistema di project management, dashboard, CRM + scaling che abbia mai incontrato! Mi ha aiutato a risparmiare centinaia, migliaia di ore, a stabilire le priorità e a concentrarmi sullo sviluppo aziendale in un processo da 500.000 a 100 milioni di dollari al giorno. Ora stiamo passando al monitoraggio delle conversioni e dei risultati! ADORO ClickUp!

2. Nutshell (ideale per l'automazione delle vendite e il coinvolgimento dei clienti)

in breve

Nutshell è un software CRM all-in-one per le aziende HVAC progettato per semplificare l'automazione delle vendite, la gestione dei clienti e la divulgazione del marketing. Offre pipeline personalizzate, monitoraggio dei lead e automazione delle email per aiutare i tecnici HVAC a convertire i potenziali clienti in clienti a lungo termine.

La sua interfaccia intuitiva semplifica la gestione dei contratti di assistenza, il monitoraggio dei follow-up e l'automazione dei passaggi successivi senza richiedere ulteriore lavoro. Nutshell si integra anche con Google, Microsoft, QuickBooks e altri, garantendo una gestione fluida del flusso di lavoro.

In breve: le migliori funzionalità/funzioni

Automazione dei processi commerciali con pipeline CRM personalizzabili e monitoraggio dei lead

Coinvolgi i clienti in modo efficace con il marketing via email integrato e le automazioni

Sincronizzazione con Google e Microsoft per l'integrazione di calendario ed email

Monitoraggio dello stato delle trattative e dei contratti di assistenza tramite reportistica e analisi dettagliate

Limiti del sistema

Apprendimento facilitato grazie alle molteplici opzioni di personalizzazione

Alcune funzionalità/funzioni avanzate richiedono una formazione aggiuntiva per essere utilizzate in modo efficace

Prezzi in breve

Fondazione: 19 $/mese per utente

Crescita: 32 $/mese per utente

Pro: 49 $ al mese per utente

Business: 67 $ al mese per utente

Enterprise: 89 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nutshell

G2: 4. 3/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (più di 500 recensioni)

📖 Leggi anche: Come scegliere un sistema CRM per il tuo business

3. Jobber (ideale per la programmazione HVAC e la gestione dei lavori)

tramite Jobber

Jobber è un software di gestione dei servizi sul campo creato per semplificare la programmazione, la fatturazione e il monitoraggio dei lavori. Progettato per le aziende di servizi sul campo, aiuta i team HVAC a gestire le operazioni quotidiane senza aggiungere lavoro amministrativo banale. Con l'assegnazione automatica dei lavori, la programmazione in tempo reale e la comunicazione bidirezionale con i clienti, Jobber garantisce un'eccezionale fornitura di servizi.

Si integra anche con QuickBooks, Stripe e Google Calendar, rendendo la fatturazione e i pagamenti fluidi. Le aziende HVAC che utilizzano Jobber riportano una crescita media del 37% dei ricavi nel primo anno, a dimostrazione del suo impatto sull'efficienza e sulla redditività.

Le migliori funzionalità/funzioni per i rivenditori

Automazione della programmazione, assegnazione dei lavori e ottimizzazione dei percorsi per ridurre il lavoro degli amministratori

Invio di fatture, accettazione di pagamenti online e sincronizzazione con QuickBooks per una contabilità semplificata

Comunicare con i clienti tramite promemoria automatici e SMS bidirezionali

Monitoraggio dello stato dei lavori, dei costi e delle prestazioni del team con strumenti di reportistica integrati

Limiti del jobber

Nessuna funzionalità/funzione di tagging dei dipendenti per la prenotazione online e receptionist IA

Alcuni utenti potrebbero richiedere opzioni personalizzate aggiuntive per flussi di lavoro complessi

Prezzi per rivenditori

Core: 39 $/mese per utente

Connessione : 119 dollari al mese per utente

Crescita: 199 $/mese per utente

Jobber Plus: Prezzi personalizzati per più di 30 utenti

Valutazioni e recensioni dei rivenditori

G2: 4. 5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (più di 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jobber

Adoro usare Jobber perché non solo conserva tutte le informazioni sui miei clienti in un unico posto facilmente accessibile, ma mi aiuta anche a verificare che tutti i lavori siano stati fatturati, che i pagamenti siano stati ricevuti e che i preventivi siano stati seguiti. Ha una varietà di funzionalità/funzioni che mi semplificano la vita. Jobber invia anche automaticamente una richiesta di revisione che ha aumentato le nostre recensioni su Google!

4. Housecall Pro (Il migliore per l'automazione all-in-one dei servizi sul campo)

tramite Housecall Pro

Housecall Pro è un CRM HVAC completo progettato per gestire la programmazione, la spedizione, i pagamenti e la comunicazione con i clienti in un'unica piattaforma. È stato creato per aziende di servizi di tutte le dimensioni e offre funzionalità/funzioni che aiutano le aziende HVAC ad automatizzare il marketing, semplificare la gestione dei lavori e accelerare i pagamenti.

Il software HVAC include la gestione in tempo reale delle spedizioni, preventivi automatici e monitoraggio GPS, garantendo una pianificazione efficiente dei lavori e il coordinamento dei tecnici. La sua funzionalità/funzione Instapay accelera il flusso di cassa consentendo alle aziende di essere pagate istantaneamente. Con integrazioni come QuickBooks, Gusto e Mailchimp, Housecall Pro aiuta le aziende HVAC a ridurre i tempi di amministrazione e a concentrarsi sulla crescita.

Le migliori funzionalità/funzioni di Housecall Pro

Automazione di programmazione, invio e promemoria per i clienti per ridurre le mancate presentazioni

Gestisci preventivi, fatture e pagamenti online con l'integrazione di QuickBooks

Monitoraggio della redditività dei lavori e delle prestazioni dei tecnici con reportistica personalizzata

Accelerare il flusso di cassa con Instapay per pagamenti istantanei con carta di credito

Limiti di Housecall Pro

Non è previsto il monitoraggio integrato delle commissioni per gli upsell e i bonus dei tecnici

Opzioni limitate per lo sconto su singoli elementi delle fatture

Prezzi di Housecall Pro

Base: 79 $/mese (utente singolo)

*essentials: 189 $/mese (1-5 utenti)

MAX: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Housecall Pro

G2: 4. 3/5 (100+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (più di 2.000 recensioni)

5. ServiceTrade (il migliore per la gestione dei servizi HVAC commerciali)

tramite ServiceTrade

ServiceTrade è un CRM commerciale per il settore HVAC, creato per consentire agli appaltatori HVAC di gestire servizi, progetti e attività commerciali su un'unica piattaforma. È specializzato in manutenzione preventiva, monitoraggio delle risorse e comunicazione con i clienti, il che lo rende ideale per le aziende HVAC che gestiscono contratti su larga scala.

Il portale clienti consente ai clienti di tenere traccia della cronologia dell'assistenza, delle fatture e della programmazione, migliorando la trasparenza e la fidelizzazione dei clienti. La sua funzionalità/funzione Smart IA aiuta a ottimizzare la programmazione dei tecnici e a ridurre il carico di lavoro degli amministratori. Con l'integrazione QuickBooks integrata, gli strumenti di gestione dei progetti e l'automazione delle vendite, ServiceTrade è progettato per le aziende HVAC che cercano di scalare in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di ServiceTrade

Automazione della manutenzione preventiva e monitoraggio delle risorse per una migliore gestione dei contratti

Ottimizza i programmi dei tecnici e il piano delle capacità con l'IA intelligente

Migliora la comunicazione con i clienti attraverso un portale self-service e aggiornamenti in tempo reale

Semplifica la fatturazione e i pagamenti con l'integrazione di QuickBooks

Limiti di ServiceTrade

Gli utenti hanno segnalato aggiornamenti software imprevisti che potrebbero richiedere modifiche al flusso di lavoro

Gli strumenti di gestione dei moduli possono richiedere una curva di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi ServiceTrade

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ServiceTrade

G2: 4. 5/5 (50+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (più di 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ServiceTrade

Adoro la possibilità di utilizzare l'applicazione nel modo più adatto alla mia azienda. Service Trade è un'azienda che svolge molte attività, dalla meccanica al settore antincendio e della sicurezza e altro ancora. Ogni azienda utilizza Service Trade in modo da soddisfare le proprie esigenze e la propria clientela. La sua adattabilità e la volontà dell'azienda di migliorare sempre la rendono un'ottima applicazione per la nostra azienda.

6. Zoho CRM (il migliore per l'automazione e la personalizzazione delle vendite basate sull'IA)

tramite Zoho CRM

Zoho CRM è un CRM HVAC altamente personalizzabile che sfrutta l'automazione basata sull'IA, il coinvolgimento multicanale e analisi approfondite per aiutare le aziende a semplificare le operazioni. Con Zia AI, i team HVAC possono automatizzare i flussi di lavoro, rilevare le tendenze commerciali e generare informazioni predittive per un migliore processo decisionale.

Si integra perfettamente con oltre 1.000 app di terze parti, il che lo rende una scelta versatile per le aziende alla ricerca di una soluzione adattabile. La sua visualizzazione a 360 gradi del cliente assicura che ogni interazione venga registrata, aiutando le aziende HVAC a migliorare la fidelizzazione dei clienti e l'efficienza commerciale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Automatizza i processi CRM e rileva le tendenze con le informazioni fornite dall'IA di Zia

Coinvolgi i clienti tramite email, telefono, social media e chat dal vivo

Monitoraggio delle prestazioni della pipeline e previsione dei ricavi con analisi avanzate

Personalizza flussi di lavoro, campi e integrazioni per soddisfare le specifiche esigenze di gestione aziendale HVAC

Limiti di Zoho CRM

Alcune integrazioni avanzate possono essere complesse da impostare senza supporto tecnico

Le prestazioni del sistema potrebbero rallentare durante la gestione di grandi set di dati

Prezzi di Zoho CRM

Free Forever

Standard: 14 $ al mese per utente

Professionale: $23/mese per utente

Enterprise: 40 $ al mese per utente

Ultimate: 52 $/mese per utente

(Fonte: G2)

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (2.000+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (oltre 6.000 recensioni)

💡 Consiglio dell'esperto: Imparare come vengono utilizzati i diversi CRM nei vari settori può aiutarti a identificare le funzionalità/funzioni che si allineano ai tuoi obiettivi aziendali. Quindi, prima di mettere mano al portafoglio, esplora i migliori esempi di software CRM e i loro casi d'uso per migliorare il flusso di lavoro e l'efficienza.

7. Pipeline CRM (ideale per la visualizzazione e l'automazione della pipeline commerciale)

tramite Pipeline CRM

Pipeline CRM è un CRM semplice ed efficiente, creato per i team commerciali che necessitano di uno strumento essenziale e ad alte prestazioni per gestire i lead, monitorare le trattative e automatizzare i flussi di lavoro. Offre un'interfaccia pulita in stile Kanban, che facilita la visualizzazione e lo spostamento delle trattative attraverso le diverse fasi.

Il monitoraggio automatico delle email, le previsioni di vendita e il monitoraggio delle commissioni offrono alle aziende HVAC un migliore controllo del processo di vendita. Con fasi di negoziazione personalizzate, spazio di archiviazione illimitato e autorizzazioni utente, Pipeline CRM è ideale per i team che necessitano di un CRM leggero ma potente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipeline CRM

Visualizza e gestisci le trattative con le bacheche Kanban e le fasi personalizzate delle trattative

Automazione delle email commerciali e di marketing con monitoraggio e modelli integrati

Previsione dei ricavi e delle tendenze commerciali con analisi avanzate

Assegnare autorizzazioni per controllare l'accesso e semplificare la collaborazione tra i team

Limiti del CRM Pipeline

Consente un solo account manager per cliente, il che limita la collaborazione tra più utenti

Prezzi CRM Pipeline

Inizio: 29 $/mese per utente

Sviluppo: 39 $ al mese per utente

Crescita: 59 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Pipeline CRM

G2: 4. 4/5 (più di 900 recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pipeline CRM

Una funzionalità/funzione che spicca è l'assenza di limiti di contatto, che offre la flessibilità di crescere e scalare senza i vincoli spesso imposti da altri sistemi CRM. Questo non solo soddisfa le mie esigenze attuali, ma rende anche il mio utilizzo a prova di futuro man mano che le mie esigenze evolvono. L'impegno di Pipeline CRM verso la semplicità, unito alle sue capacità versatili, lo rende uno strumento indispensabile per snellire il mio flusso di lavoro e ottimizzare i miei processi di gestione delle relazioni con i clienti.

8. ServiceTitan (ideale per aziende HVAC a livello aziendale)

tramite ServiceTitan

ServiceTitan è un CRM HVAC ricco di funzionalità/funzioni, creato per le aziende di servizi residenziali e commerciali in forte crescita. Offre un monitoraggio avanzato dei lavori, una distribuzione automatizzata e una reportistica in tempo reale, dando alle aziende HVAC il pieno controllo delle loro operazioni.

Il Portale Clienti fornisce ai clienti accesso immediato alla cronologia dell'assistenza, alle fatture e ai pagamenti, migliorando la trasparenza e la fidelizzazione. Il suo generatore di proposte e l'automazione dei contratti di assistenza aiutano le aziende a concludere più affari, garantendo al contempo entrate ricorrenti.

Grazie a solide integrazioni per QuickBooks, Intacct e Viewpoint Vista, ServiceTitan mantiene i dati finanziari allineati in tutta l'azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di ServiceTitan

Automazione della programmazione, della distribuzione e del monitoraggio in tempo reale dei lavori per operazioni senza soluzione di continuità

Generazione di reportistica dettagliata sui costi di lavoro per il monitoraggio di profittabilità e spese

Aumenta i tassi di conversione con proposte personalizzate e follow-up dei preventivi

Offri ai clienti accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alla cronologia dei servizi, alle fatture e ai pagamenti tramite il Portale Clienti

Limiti di ServiceTitan

Prevedi una curva di apprendimento ripida a causa delle numerose funzionalità/funzioni della piattaforma

Progettato originariamente per il servizio residenziale, richiede soluzioni alternative per alcuni appaltatori commerciali

Prezzi di ServiceTitan

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ServiceTitan

G2: 4. 5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (più di 200 recensioni)

9. FieldEdge (ideale per la gestione in tempo reale delle spedizioni e il monitoraggio finanziario)

tramite FieldEdge

FieldEdge è un CRM HVAC completo progettato per aiutare le aziende di servizi a semplificare la gestione delle spedizioni, la programmazione, la fatturazione e la gestione dei clienti. Si distingue per il monitoraggio in tempo reale dei tecnici, la gestione integrata del listino prezzi e gli strumenti di marketing automatizzati per aiutare le aziende a ottimizzare i ricavi.

La funzionalità/funzione Pagamenti di FieldEdge garantisce transazioni rapide e senza problemi, mentre l'integrazione con QuickBooks consente un monitoraggio finanziario senza soluzione di continuità. Con strumenti come Proposal Pro per l'upselling e MarketingEdge per il coinvolgimento dei clienti, FieldEdge aiuta le aziende HVAC a migliorare l'efficienza e la redditività.

Le migliori funzionalità/funzioni di FieldEdge

Monitoraggio della posizione dei tecnici e dello stato dei lavori con invio in tempo reale

Automazione di fatture, pagamenti e monitoraggio finanziario con l'integrazione di QuickBooks

Aumenta le vendite con le opzioni di prezzo buono, migliore, ottimo di Proposal Pro

Coinvolgi i clienti tramite email e marketing SMS bidirezionale con MarketingEdge

Limiti di FieldEdge

Molte funzionalità/funzioni richiedono costi aggiuntivi, aumentando i costi complessivi

L'integrazione con QuickBooks può essere complessa e richiede un apprendimento supplementare

Prezzi FieldEdge

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FieldEdge

G2: 4. 1/5 (80+ recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (più di 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di FieldEdge

L'azienda e io amiamo Field Edge e quanto sia semplice e veloce imparare a usarlo. Field Edge è utilizzato quotidianamente dal personale d'ufficio ai tecnici sul campo. L'integrazione da QuickBooks a Field Edge è stata semplice e veloce. Uso Field Edge quotidianamente per la spedizione, la fatturazione, l'aggiunta di parti all'inventario e l'invio di fatture e preventivi ai clienti. Il supporto clienti online è ottimo e risponde quasi istantaneamente.

10. Service Fusion (il migliore per la gestione end-to-end dei lavori HVAC)

tramite Service Fusion

Service Fusion è un CRM HVAC creato per la programmazione completa dei lavori, la spedizione e la gestione dei clienti. Progettato per le aziende di servizi sul campo, automatizza gli ordini di lavoro, la fatturazione e il monitoraggio dei tecnici per migliorare l'efficienza.

La funzionalità di monitoraggio della flotta tramite GPS consente alle aziende HVAC di monitorare i veicoli di servizio, ottimizzare i percorsi e ridurre i costi del carburante. Con l'integrazione QuickBooks e gli avvisi tramite messaggi di testo, Service Fusion garantisce una comunicazione continua tra team e clienti.

Le migliori funzionalità di Service Fusion

Automazione della programmazione e della distribuzione dei lavori con la programmazione drag-and-drop

Monitoraggio dei veicoli, riduzione dei costi del carburante e ottimizzazione dei percorsi grazie al monitoraggio GPS della flotta

Converti istantaneamente i preventivi in lavori e invia le fatture tramite l'integrazione con QuickBooks

Migliora la comunicazione con i clienti grazie a promemoria e aggiornamenti automatici in testo

Limiti di Service Fusion

Funzionalità mobile limitata per alcune attività amministrative

Con QuickBooks è disponibile solo la sincronizzazione unidirezionale

Prezzi di Service Fusion

Starter: $225/mese per utenti illimitati

In più: 350 $/mese per utenti illimitati

Pro: 575 $/mese per un numero illimitato di utenti

Valutazioni e recensioni di Service Fusion

G2 : 4. 2/5 (100+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (200+ recensioni)

Ottimizza le operazioni aziendali HVAC con ClickUp

Scegliere il giusto CRM HVAC può fare la differenza tra opportunità mancate e un'operazione completamente ottimizzata e generatrice di profitti. Che tu abbia bisogno di programmazione automatizzata, monitoraggio dei lavori in tempo reale o fatturazione senza interruzioni, il miglior CRM HVAC semplificherà i processi e aumenterà la redditività.

Dall'automazione personalizzabile di ClickUp alla gestione dei lavori a livello aziendale di ServiceTitan, i CRM in questo elenco offrono vantaggi unici su misura per le aziende HVAC. Per coloro che cercano un software aziendale HVAC all-in-one, tuttavia, ClickUp offre una piattaforma scalabile progettata per gestire le richieste di assistenza, automatizzare le attività e promuovere migliori relazioni con i clienti, in un unico hub centralizzato.

Prendi il controllo della tua attività HVAC oggi stesso. Inizia a utilizzare ClickUp. 📈