NotebookLM vs. OneNote: quale app per prendere appunti è migliore?

Dove annoti le tue idee delle 3 del mattino? Il brainstorming con il tuo team? Come fai a mettere ordine nei tuoi pensieri per creare una strategia coerente?

Che tu stia riassumendo una riunione, creando una strategia o salvando quell'articolo da leggere assolutamente, un'app per prendere appunti ti aiuterà a districarti.

In questo post, metteremo a confronto due popolari app per prendere appunti, NotebookLM e OneNote, analizzandone le funzionalità/funzioni per aiutarti a decidere quale sia lo strumento migliore per le tue esigenze.

Inoltre, ti consigliamo di leggere il bonus di ClickUp, uno strumento alternativo di IA gratis che migliora la presa di appunti.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Dai un'occhiata ai casi d'uso per i quali NotebookLM e OneNote sono più adatti: Profilo utente NotebookLM OneNote Ricercatori Ideale per rassegne bibliografiche, analisi di documenti di ricerca e generazione di approfondimenti da più fonti Può essere utilizzato per organizzare note di ricerca, ma manca delle funzionalità/funzioni avanzate di IA di NotebookLM Studenti Eccellente per studiare, riepilogare/riassumere appunti delle lezioni e comprendere argomenti complessi analizzando vari materiali didattici Utile per prendere appunti in classe, organizzare il materiale di studio e collaborare a progetti Scrittori/autori di contenuti Utile per ricercare argomenti, organizzare idee e generare bozze basate su materiale di partenza Utile per il brainstorming, la stesura di articoli e il monitoraggio della ricerca Project management Può essere utile per analizzare la documentazione di un progetto e generare report Eccellente per organizzare piani di progetti, note di riunioni ed elenchi di attività. L'integrazione con Outlook è un vantaggio Utenti che necessitano di analisi basate su IA Il punto di forza è l'analisi e il riepilogo dei documenti basati sull'IA Non dispone delle funzionalità avanzate di IA di NotebookLM

Cos'è NotebookLM?

tramite NotebookLM

NotebookLM è un'app di Google basata sull'IA Gemini, progettata come assistente personale di ricerca IA. Aiuta gli utenti a interagire con i loro documenti generando riepiloghi/riassunti, spiegazioni e risposte basate sui contenuti caricati.

Questa app ti consente di raccogliere tutte le informazioni essenziali in un unico posto, creando un "quaderno" centrale in cui puoi estrarre dati da fonti come documenti di Google Drive, articoli da qualsiasi URL, video di YouTube, PDF e persino clip audio MP3.

Aggiungi le tue ricerche a NotebookLM (note di classe, documenti di ricerca, video didattici da YouTube e audio registrato di lezioni passate) e creerà per te una classe di livello Harvard.

La parte migliore? L'IA non prende il posto di guida! Lo fai tu.

👀 Lo sapevi? NotebookLM è stato inizialmente lanciato nel 2023 come "Progetto Tailwind " da Google come esperimento ed è stato descritto come un "assistente di ricerca virtuale"

Funzionalità/funzioni di NotebookLM

NotebookLM comprende strumenti che rendono la comprensione, l'analisi e la creazione di contenuti un gioco da ragazzi. Dalla facilità di caricamento delle fonti alla velocità di generazione di output personalizzati, ecco come si distingue:

Funzionalità/funzione n. 1: base di conoscenze personalizzata

tramite NotebookLM

NotebookLM è basato sul modello linguistico Gemini 1.5 Pro di Google, in grado di gestire ben due milioni di token di contesto. Questo modello linguistico di grandi dimensioni è in grado di setacciare centinaia di pagine di testo per generare nuovi contenuti, come documenti informativi, sequenze temporali e guide di studio.

Ciò che rende NotebookLM eccezionale è il suo approccio ai contenuti generati dall'IA: estrae le informazioni esclusivamente dal materiale caricato, rendendole il più possibile affidabili e concrete. L'IA può anche elaborare note scritte a mano, rendendola abbastanza versatile da poter essere utilizzata praticamente con qualsiasi fonte.

Carica dati da una varietà di fonti, tra cui un documento Google, un video YouTube, PDF, collegamenti e altro ancora. Queste fonti sono organizzate in taccuini, quindi tutto ciò che serve per un progetto o un argomento specifico rimane in un unico posto, rendendolo un sistema di gestione della conoscenza ideale.

💡Suggerimento: Quando si desidera prendere appunti durante le riunioni, è possibile utilizzare la funzionalità di IA di Google, "Prendi appunti per me". Questa funzione acquisirà automaticamente le note della riunione in Documenti Google e le salverà su Google Drive del titolare della riunione in condivisione con tutti i partecipanti. È possibile caricare il tutto su NotebookLM e ottenere informazioni immediate.

Funzionalità/funzione n. 2: chattare per approfondire le conoscenze

tramite NotebookLM

Sì, puoi parlare con Google NotebookLM. Se hai domande sul materiale caricato, cercherà le tue fonti per darti risposte su misura. L'IA si connette direttamente ai tuoi contenuti, quindi non ottieni risposte generiche, ma sempre basate sulla base che hai fornito.

📌 Esempio: Carica un articolo di giornale sul cambiamento climatico e chiedi: "Quali sono le sfide più urgenti evidenziate in questo articolo?" NotebookLM trova le risposte e, con un clic, sei di nuovo al passaggio di origine.

Puoi anche dirgli di concentrarsi su fonti specifiche, rendendo le sue risposte più precise.

Fornisce un'interfaccia in stile bacheca, che consente di fissare elementi generati dall'IA e le proprie note. In questo modo è semplicissimo tenere tutto organizzato e a portata di mano, invece di scorrere all'infinito un'interfaccia per chattare.

Funzionalità/funzione n. 3: trasformare i contenuti in formati utilizzabili

tramite NotebookLM

Ti è mai capitato di fissare una pila di note e chiederti come dare un senso a tutto ciò? NotebookLM ti viene in aiuto. La funzionalità/funzione Panoramica audio di NotebookLM è come avere il tuo podcast personale in cui le tue note e le tue fonti prendono vita attraverso una conversazione dinamica tra due host IA.

Non si tratta solo di una noiosa narrazione da testo a voce: queste voci di IA sono coinvolgenti ed emulano una vera discussione umana. L'IA non si limita a leggere i fatti, ma aggiunge emozioni (sorpresa, curiosità, persino frustrazione) mentre i conduttori dibattono e discutono di argomenti complessi.

Man mano che la conversazione procede, noterai che le voci dell'IA rispondono l'una all'altra, offrendo affermazioni, punti di domanda e persino ridendo goffamente quando necessario. Questi piccoli momenti, come gli "mm-hmm" e gli "oh, yes", fanno sembrare la conversazione genuina, non una recitazione robotica.

Funzionalità/funzione n. 4: integrazione perfetta nel flusso di lavoro

NotebookLM è progettato per lavorare con te. Si integra con altri strumenti che già utilizzi, come Documenti Google, in modo da poter passare senza problemi dalla pianificazione all'esecuzione.

Esporta approfondimenti o bozze direttamente per modificare, condividere o finalizzare il tuo lavoro. Supponiamo che tu abbia appena concluso il brainstorming per una campagna di marketing. NotebookLM organizza le note e crea una bozza utilizzabile che puoi condividere immediatamente con il tuo team.

🧠 Curiosità: la "LM" in NotebookLM sta per "Language Model", un cenno alla sua base basata sull'IA. Ma dato il suo focus di ricerca, potrebbe anche significare "Learning Machine"

Prezzi di NotebookLM

NotebookLM: Gratis

NotebookLM Plus: Gratis con una sottoscrizione ad un'area di lavoro Google

NotebookLM Plus per aziende: Disponibile tramite Google Cloud (se l'amministratore del cloud ne concede l'accesso)

Cos'è OneNote?

tramite OneNote

Hai mai desiderato che il tuo vecchio e fidato taccuino potesse fare di più? Come organizzarsi magicamente da solo, contenere infinite pagine e gestire tutto, dagli scarabocchi ai piani dettagliati?

Vi presentiamo Microsoft OneNote, il vostro taccuino digitale potenziato.

Pensalo come il fratello più tecnologico e più figo del taccuino fisico. È fatto per raccogliere le tue idee geniali, organizzarle in sezioni e pagine ordinate e condividerle senza sforzo.

Che tu stia pensando a un'idea da un milione di dollari, creando una lista di controllo dettagliata o pianificando la tua prossima grande avventura, OneNote ha lo spazio e l'intelligenza per gestire tutto, senza bisogno di penna.

Funzionalità/funzioni di OneNote

OneNote ti aiuterà a migliorare le tue strategie di presa di appunti con queste funzionalità/funzioni:

tramite OneNote

Quando si è in viaggio, è necessario un software per prendere appunti che funzioni bene ovunque. A volte si ha voglia di scrivere al computer, altre volte si deve tornare alle origini e affidarsi alle note scritte a mano.

OneNote può fare entrambe le cose molto bene. Hai un touchscreen o uno stilo? Ti aspetta una sorpresa. Anche con un mouse, gli strumenti sono eccellenti e ti aiutano a trasformare le tue note digitali in una vivace tela di nuove idee.

Inoltre, con la funzionalità/funzione "Ink to Text" (da inchiostro a testo), puoi convertire le note scritte a mano in testo chiaro e ricercabile.

Oltre alle note di base, illustra i tuoi pensieri, annota le immagini o assegna un codice colore ai dati per una migliore comprensione. Con vari colori e strumenti di scrittura, è la tua occasione per rendere divertente prendere appunti (pur mantenendoli funzionali).

Funzionalità/funzione n. 2: assistente matematico personalizzato

tramite OneNote

Non è necessario essere a scuola per aver bisogno di aiuto con la matematica. Potresti dover calcolare i margini su un accordo commerciale o dare un senso al ritorno sulla spesa pubblicitaria.

OneNote sarà il tuo salvatore per i calcoli complessi che non puoi eseguire mentalmente.

Il suo Assistente matematico non è solo una calcolatrice, ma un vero e proprio tutor di matematica. Scrivi un'equazione e questa funzionalità la risolverà, la rappresenterà graficamente e fornirà anche istruzioni passo passo per aiutarti a comprendere a fondo i risultati.

Funzionalità/funzione n. 3: Pensare oltre il testo

tramite OneNote

OneNote non ospita solo note scritte a mano o a macchina, ma è un'area di lavoro multiformato.

Perché limitarsi a un file di testo quando è possibile incorporare PowerPoint, PDF e persino immagini? Annota direttamente su questi file senza alterare il file del documento originale.

Ricerca senza il caos di 75 schede aperte! OneNote Web Clipper ti consente di salvare testo, immagini o intere pagine web direttamente nel tuo blocco note, mantenendo tutto ciò che ti serve in un unico posto.

Devi registrare una riunione o un brainstorming ad alta voce? Lo strumento audio di OneNote cattura i tuoi pensieri in tempo reale, rendendoli più facili da rivedere.

Funzionalità/funzione n. 4: modelli per tutto

tramite il supporto Microsoft

Non a tutti piace iniziare da una pagina bianca e OneNote lo capisce.

OneNote per Microsoft 365 include una varietà di modelli integrati progettati per uso accademico, aziendale e personale. Che tu stia creando note per riunioni, pianificando un progetto o semplicemente monitorando i tuoi pensieri, questi modelli forniscono un formato strutturato per accelerare il tuo lavoro.

I modelli di OneNote consentono inoltre di risparmiare tempo e lavoro richiesto, conferendo alle note un aspetto professionale e curato. Sono completamente personalizzabili, quindi è possibile adattarli alle proprie esigenze e preferenze.

💡Suggerimento: i modelli di OneNote possono essere applicati solo a nuove pagine che non contengono già note. Se si desidera utilizzare un modello per una pagina che include già delle note, creare una nuova pagina dal modello desiderato e quindi copiarvi le note esistenti.

Funzionalità/funzione n. 5: integrare le note con Outlook

tramite OneNote

OneNote e Outlook formano una partnership perfetta, progettata per semplificare la gestione delle attività, migliorare la produttività e permetterti di rispettare le scadenze.

Combinando le funzionalità di OneNote per prendere appunti con le solide funzionalità di attività e calendario di Outlook, è possibile colmare efficacemente il divario tra il brainstorming e l'esecuzione.

Creare attività di Outlook in OneNote è rapido e semplice. Evidenzia il testo nelle tue note, fai clic sul pulsante Attività di Outlook e assegna una data di scadenza: oggi, domani o una Sequenza personalizzata.

Sincronizzazione istantanea delle attività tra OneNote, Outlook e Microsoft Da fare, per garantire che gli aggiornamenti in uno strumento si riflettano su tutte le piattaforme. Questa integrazione bidirezionale mantiene in armonia i tuoi strumenti di produttività.

💡Suggerimento: Aggiungi promemoria al tuo elenco di cose da fare per assicurarti di non dimenticare nulla, che si tratti di inviare un report, di seguire un cliente o di prepararsi per un esame.

Prezzi di OneNote

Free

NotebookLM vs. OneNote: funzionalità/funzioni a confronto

NotebookLM e OneNote eccellono entrambi nei loro settori, ma le loro funzionalità/funzioni soddisfano esigenze diverse:

Funzionalità/funzione NotebookLM OneNote Funzioni principali Assistente di ricerca basato su IA: analizza e riepiloga/riassume i documenti caricati Notebook digitale: organizza note, idee e contenuti multimediali Integrazione IA Gemini 1. 5 Pro genera riepiloghi/riassunti, spiegazioni e risposte a partire dai contenuti caricati; chat basata su IA per approfondimenti; panoramica audio per discussioni sui contenuti guidate dall'IA Math Assistant per risolvere e spiegare equazioni; Ink to Text per convertire la scrittura a mano in testo digitalizzato Fonti dei contenuti Assistenza per PDF, Documenti Google, siti web, Presentazioni Google, video di YouTube e clip audio MP3 Assistenza per note scritte a mano e a macchina, immagini, registrazioni audio, file incorporati (PowerPoint, PDF) e ritagli dal web Organizzazione Organizza le fonti in blocchi note per progetti o argomenti specifici Organizza le note in sezioni e pagine all'interno dei taccuini. Sono disponibili modelli Collaborazione Si integra con Google Workspace; esporta approfondimenti in Documenti Google Si integra con Outlook per la gestione delle attività, la condivisione e le funzionalità di collaborazione Stile di prendere appunti Principalmente focalizzato sull'analisi dei contenuti esistenti e sulla generazione di nuovi contenuti basati su di essi Supporta sia le note scritte a mano che quelle digitate, consentendo una maggiore libertà nella presa di appunti Assistenza multimediale Un ottimo supporto multimediale, soprattutto con le panoramiche audio generate dall'IA Robusto supporto multimediale, che include registrazione audio, file incorporati e web clipping Funzionalità matematiche Nessuna funzionalità dedicata alla matematica, ma l'IA può probabilmente analizzare il contenuto matematico all'interno dei documenti caricati Math Assistant fornisce istruzioni per la risoluzione di equazioni, la creazione di grafici e la risoluzione di problemi passo dopo passo Assistenza per la scrittura a mano L'IA può elaborare note scritte a mano La funzionalità/funzione "Ink to Text" converte la scrittura a mano in testo digitato Gestione delle attività Si integra con Google Workspace Si integra con Outlook per la creazione e la gestione delle attività

Vediamo ora nel dettaglio le loro funzionalità/funzioni:

Funzionalità/Funzione n. 1: analisi e riepilogo/riassunto basati sull'IA

*il punto di forza di NotebookLM è la sua sofisticata IA, basata su Gemini 1.5 Pro. Analizza e riepiloga/riassume i documenti caricati, genera approfondimenti e risponde alle domande in base al contenuto fornito. Ciò consente agli utenti di cogliere rapidamente l'essenza di grandi volumi di informazioni, identificare i temi chiave e tracciare connessioni tra fonti diverse.

Sebbene sia in grado di organizzare le informazioni, OneNote non dispone di questa analisi avanzata basata sull'IA. Si affida all'utente per sintetizzare ed estrarre il significato dalle sue note.

🏆 Vincitore: NotebookLM vince perché eccelle nel comprendere e riepilogare/riassumere documenti, una funzionalità/funzione che manca a OneNote.

Funzionalità/funzione n. 2: organizzazione delle note e supporto multimediale

NotebookLM, pur essendo in grado di organizzare le fonti in quaderni, si concentra maggiormente sull'analisi dei contenuti esistenti piuttosto che sulla creazione di note in formato libero. Pur supportando vari formati, il suo punto di forza non è l'ampiezza dell'integrazione multimediale, ma l'interazione dell'IA con tali formati.

*oneNote si distingue per il suo versatile sistema di organizzazione, che consente agli utenti di strutturare le note in taccuini, sezioni e pagine. Il suo solido supporto multimediale consente la perfetta integrazione di vari tipi di contenuti, tra cui note dattiloscritte e scritte a mano, immagini, registrazioni audio, file incorporati (come PowerPoint e PDF) e ritagli dal web.

🏆 Vincitore: OneNote vince grazie al suo sistema di organizzazione superiore e al più ampio supporto multimediale per diversi tipi di contenuti.

Funzionalità/funzione n. 3: Scrittura a mano e inchiostro

NotebookLM può elaborare note scritte a mano, ma non è progettato per fornire un'esperienza di scrittura a mano completa. Gli strumenti di scrittura a mano e il riconoscimento della scrittura a mano di OneNote lo rendono il leader indiscusso in questa categoria.

Gli strumenti di scrittura a mano libera di OneNote sono una funzionalità eccezionale, che fornisce un'ampia area di lavoro per note scritte a mano, schizzi e annotazioni. La funzionalità "Inchiostro in testo" migliora ulteriormente questa caratteristica convertendo la scrittura a mano in testo digitato ricercabile. Ciò è particolarmente utile per gli utenti che preferiscono l'esperienza di scrittura tattile o che hanno bisogno di catturare idee visive.

🏆 Vincitore: OneNote vince grazie ai suoi strumenti di scrittura dedicati e alla conversione della scrittura a mano in testo.

Funzionalità/funzione n. 4: gestione e integrazione delle attività

Mentre NotebookLM si integra con l'area di lavoro di Google, le sue capacità di gestione delle attività non sono direttamente legate a un'applicazione dedicata alla gestione delle attività. Questo rende OneNote uno strumento più efficace per gli utenti che fanno molto affidamento sulla gestione delle attività all'interno del loro flusso di lavoro di presa di appunti.

OneNote si integra perfettamente con Outlook, consentendo agli utenti di creare e gestire attività direttamente dalle loro note. Questa stretta integrazione semplifica il flusso di lavoro e connette la presa di appunti con gli elementi di azione.

🏆 Vincitore: OneNote vince grazie alla sua perfetta integrazione con Outlook per la creazione e la gestione delle attività.

Funzionalità/funzione n. 5: Prezzi e accessibilità

Funzionalità/funzione NotebookLM OneNote Piano di base Free Free Piano Premium NotebookLM Plus Sottoscrizione a Microsoft 365 Costo Premium Non ancora completamente rivelato per la versione consumer Varia (in genere parte della sottoscrizione a Microsoft 365) Opzioni per aziende Disponibile tramite Google Workspace e Google Cloud Disponibile tramite i piani Microsoft 365 Enterprise Limiti di utilizzo (Free) Fino a 100 taccuini, 50 fonti per taccuino, 50 query giornaliere per chattare Limitato in genere dallo spazio di archiviazione in OneDrive Limiti di utilizzo Premium Fino a 500 notebook, 300 fonti per notebook, 500 query giornaliere per chattare Maggiore spazio di archiviazione e funzionalità di collaborazione Disponibilità di Premium Sarà incluso in Google One IA Premium all'inizio del 2025 Incluso con le sottoscrizioni a Microsoft 365

OneNote offre una versione gratis con funzionalità/funzioni limitate, che lo rende accessibile a molti utenti. Le versioni a pagamento, in bundle con le sottoscrizioni a Microsoft 365, consentono di usufruire di ulteriori funzionalità.

NotebookLM, invece, è attualmente legato alle sottoscrizioni a pagamento di Google Area di lavoro/Cloud, il che lo rende meno accessibile ai singoli utenti o a chi ha un budget limitato.

🏆 Vincitore: OneNote, grazie alla disponibilità di una versione gratis

NotebookLM vs. OneNote su Reddit

Sia NotebookLM che OneNote hanno i loro pro e contro e le preferenze degli utenti variano notevolmente. Siamo andati su Reddit per vedere cosa pensano le persone di NotebookLM rispetto a OneNote.

Le funzionalità/funzioni di IA di NotebookLM, sebbene promettenti, hanno prestazioni incoerenti, con alcuni utenti che le trovano incredibilmente utili mentre altri rimangono delusi.

Ho scoperto NotebookLM poco prima dei miei primi esami di metà semestre di giurisprudenza. Si può dire che ha fatto una grande differenza nel delineare e sintetizzare le note.

Ho scoperto NotebookLM poco prima dei miei primi esami di metà semestre alla facoltà di legge. Si può dire che ha fatto una grande differenza nel delineare e sintetizzare le note.

L'IA generativa sembra interessante in teoria, ma fa schifo nella pratica.

L'IA generativa sembra interessante in teoria, ma fa schifo nella pratica.

Pur essendo una piattaforma più consolidata, anche OneNote riceve recensioni contrastanti. Alcuni ne apprezzano le funzionalità organizzative e l'integrazione con altri prodotti Microsoft, mentre altri lo trovano disordinato o riscontrano problemi di sincronizzazione.

OneNote non va da nessuna parte, non lo uso da un po' ma è stato riprogettato. Ho sempre avuto problemi di sincronizzazione con il mio, come sicuramente succede a molte persone. Per me è un po' disordinato il modo in cui sono organizzate le schede e le cartelle, ma ci si abitua.

OneNote non va da nessuna parte, non lo uso da un po' ma è stato riprogettato. Ho sempre avuto problemi di sincronizzazione con il mio, come sicuramente succede a molte persone. Per me è un po' disordinato il modo in cui sono organizzate le schede e le cartelle, ma ci si abitua.

In definitiva, lo strumento "migliore" dipende dalle tue esigenze e preferenze, con entrambi gli strumenti che hanno i propri fan.

