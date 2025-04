Le 10 migliori alternative e concorrenti di Budibase nel 2025

Che tu stia pensando di creare app mobili, applicazioni web o strumenti interni, l'ascesa delle piattaforme senza codice e a basso codice rende sempre più facile sviluppare app personalizzate.

Invece di un costoso sviluppatore, hai bisogno di un'idea e della giusta piattaforma a basso codice per creare app coinvolgenti.

Budibase è una scelta popolare per la creazione rapida di strumenti interni e applicazioni web personalizzate e per l'automazione dei processi senza dover ricorrere a codici complessi. Consente alle aziende di creare facilmente soluzioni personalizzate.

Tuttavia, ogni team è diverso e Budibase potrebbe non soddisfare sempre tutti i requisiti specifici. Ecco perché vale la pena esplorare le alternative a Budibase.

Questa guida passa in rassegna i 10 principali concorrenti di Budibase, presentando altre piattaforme che offrono nuove prospettive al panorama del low-code.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Airtable (la migliore per database personalizzabili e collaborazione)

Zoho Creator (ideale per lo sviluppo rapido di app)

Appsmith (la migliore per lo sviluppo di app web e mobili open source)

Retool (ideale per la costruzione di utensili interni)

Bubble (la migliore per lo sviluppo di app web senza codice)

Caspio (la migliore per le applicazioni basate su database)

OutSystems (la migliore per lo sviluppo di app per aziende)

AppSheet (la migliore per lo sviluppo di app basate su fogli di calcolo)

Kintone (la migliore per la collaborazione tra team e la gestione del flusso di lavoro)

Cos'è Budibase?

Budibase è una piattaforma open source a basso codice per la creazione rapida ed efficiente di app personalizzate. Consente agli utenti di automatizzare i flussi di lavoro, creare interfacce eleganti e interattive e distribuire app in pochi minuti, anche senza competenze di codice o programmazione.

Lo strumento consente ai team non tecnici di sviluppare app web e mobile personalizzate e completamente funzionali senza dover ricorrere a sviluppatori.

Budibase connette i team a diverse origini dati, inclusi database e API. Questa flessibilità consente all'app di adattarsi ad altri casi d'uso. Il suo design intuitivo e la capacità di generare rapidamente strumenti interni la rendono una soluzione eccellente per i team che cercano di ridurre i tempi di sviluppo senza compromettere le funzioni.

Grazie alla sua base open-source, Budibase promuove l'innovazione guidata dalla comunità, rendendola una scelta popolare per sviluppatori, startup e aziende che mirano ad accelerare la trasformazione digitale mantenendo il controllo sulle loro applicazioni.

Perché scegliere le alternative a Budibase?

Sebbene Budibase offra potenti funzionalità/funzioni per la creazione e la gestione di app, non è una soluzione miracolosa. Ecco perché gli utenti sono alla ricerca di alternative a Budibase:

Personalizzazione limitata : Budibase non ha la flessibilità necessaria per creare app e flussi di lavoro personalizzati altamente di nicchia

Curva di apprendimento ripida : sebbene sia pensata per rendere accessibile la creazione di app, alcuni utenti trovano l'interfaccia impegnativa

Problemi di prestazioni : diversi utenti di Budibase hanno riportato prestazioni più lente e difettose durante la gestione di set di dati più grandi o durante la creazione di applicazioni complesse

Design inflessibile : le opzioni di personalizzazione per adattare l'interfaccia utente/esperienza utente sono piuttosto limitate, soprattutto rispetto ad altri strumenti

Lacune di integrazione : Budibase supporta integrazioni di terze parti limitate rispetto ai suoi concorrenti. Ciò ostacola la connettività senza soluzione di continuità tra i vari strumenti

Reattività mobile : alcuni utenti segnalano che lo sviluppo di app mobili su Budibase è fortemente limitato in quanto il prodotto finale non è altrettanto reattivo

Assistenza e documentazione: nonostante la fiorente comunità, la disponibilità di documentazione dettagliata e di un supporto clienti reattivo sembra carente

Le 10 migliori alternative a Budibase

Come già menzionato, non mancano le opzioni nel mondo dello sviluppo senza codice e a basso codice. E visti i limiti di Budibase, ecco alcune delle migliori alternative a Budibase che potresti prendere in considerazione:

1. ClickUp (la migliore per il project management e i flussi di lavoro personalizzati)

ClickUp è ideale per i team che cercano di creare strumenti interni o gestire in modo efficiente i processi di sviluppo delle app. Essendo l'app definitiva per il lavoro, ClickUp combina project management, gestione di database e automazione senza codice in un'unica piattaforma.

Grazie alle sue versatili funzionalità/funzioni e alla perfetta integrazione, ClickUp consente ai team di creare e gestire flussi di lavoro efficaci. L'interfaccia intuitiva e la possibilità di lavorare senza codice lo rendono accessibile sia agli utenti tecnici che a quelli non tecnici.

Gestione delle attività

Visualizza il tuo progetto a modo tuo su ClickUp

Le attività di ClickUp offrono funzionalità di gestione delle attività raffinate, che consentono di creare elenchi dettagliati delle attività, assegnare priorità, impostare scadenze e collegare dipendenze per un'esecuzione fluida del progetto.

La Vista Attività è solo uno dei tanti modi per visualizzare il progetto. È anche possibile passare da una vista all'altra: Bacheche Kanban, Grafici Gantt, Elenchi, Viste Tabella e altri formati a seconda delle preferenze e della comodità del team.

*lavagne online ClickUp

Fai brainstorming con il tuo team in modo visivo su ClickUp Whiteboards

Sono disponibili anche le lavagne online ClickUp, una lavagna digitale con un'interfaccia intuitiva drag-and-drop, che la rende adatta a utenti tecnici e non.

Utilizza questo spazio per fare brainstorming, creare diagrammi di flusso interattivi, illustrare visivamente le idee e altro ancora.

Flussi di lavoro personalizzati

Creazione di flussi di lavoro personalizzati e automazioni per il monitoraggio delle attività di sviluppo

Le capacità di personalizzazione di ClickUp si estendono al modo in cui si pianificano i flussi di lavoro. ClickUp consente di impostare flussi di lavoro personalizzati per mettere a punto il processo di sviluppo in base alle esigenze specifiche delle app. È possibile personalizzare l'intero SDLC, dall'ideazione alla distribuzione, in pochi clic.

Monitoraggio degli sprint di sviluppo delle app con ClickUp Dashboards

Questa funzionalità, abbinata alle dashboard di ClickUp, consente di esercitare un controllo granulare sul processo di sviluppo. Offre una panoramica in tempo reale del progetto e del suo stato, consentendo di eseguire interventi come l'implementazione di risorse aggiuntive al volo.

*automazioni senza codice

Imposta automazioni intuitive senza scrivere una sola riga di codice

La funzionalità/funzione Automazioni di ClickUp aiuta a eliminare attività ripetitive e flussi di lavoro manuali. Con una semplice logica basata su trigger, è possibile automatizzare assegnazioni, aggiornamenti di stato e notifiche, garantendo un coordinamento senza soluzione di continuità all'interno del team di sviluppo.

La parte migliore? Non è richiesta alcuna conoscenza del codice per impostare questi flussi di lavoro di automazione, rendendoli accessibili a tutti.

Altri strumenti di project management, come lo strumento integrato di monitoraggio del tempo e le automazioni senza codice, supportano anche il processo di sviluppo e la sua governance.

Monitoraggio del tempo

Calcola automaticamente il tempo impiegato per completare ogni attività utilizzando lo strumento integrato di monitoraggio del tempo

ClickUp fornisce una funzionalità/funzione integrata di monitoraggio del tempo del progetto che consente di monitorare quanto tempo viene dedicato a ciascuna attività. La capacità di monitoraggio del tempo garantisce trasparenza nell'esecuzione del progetto, aiutando i team a rispettare le scadenze e massimizzare la produttività senza fare affidamento su strumenti esterni.

Integrazioni ClickUp

Integrazione con piattaforme come GitHub per uno sviluppo rapido e senza sforzo

Anche se ClickUp copre tutti i campi, se noti che manca qualche funzione o capacità, hai Integrazioni per rimediare. ClickUp integra diverse applicazioni, tra cui Slack, Google Workspace (Fogli Google, Documenti Google, Calendario, ecc.), GitHub, GitLab e Microsoft Teams. Puoi utilizzare Zapier per connetterti e creare strumenti interni.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Automatizza i flussi di lavoro con ClickUp Automation per ridurre il lavoro richiesto e migliorare l'efficienza

Monitorare lo sviluppo delle app con dashboard ClickUp interattive e ricche di funzionalità

Organizza le attività in modo efficiente con le attività di ClickUp , che consente agli utenti di impostare attività ricorrenti e identificare le dipendenze delle attività

Visualizza i dati in modo chiaro con la vista Tabella di ClickUp , perfetta per monitorare lo stato dei progetti e gestire i database

Collabora senza problemi con il tuo team utilizzando ClickUp Chat , che copre tutto, dai thread di chat in tempo reale, ai commenti, alle @menzioni e altro ancora

Tieni traccia del tempo senza sforzo con lo strumento integrato di monitoraggio del tempo per mantenere il tuo team nei tempi previsti

Limiti di ClickUp

La raffica di funzionalità/funzioni avanzate può sembrare opprimente ai nuovi utenti

Funzionalità e funzioni limitate sull'app mobile

Prezzi ClickUp

Piano Free Forever : 0 $

Piano Unlimited : 7 $ al mese per utente

Piano Business : 12 $ al mese per utente

Piano Enterprise : Contattare per i prezzi

ClickUp Brain (componente aggiuntivo): 7 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

ClickUp non solo ci permette di rimanere snelli, ma anche di rimanere informati, offrire innovazione e creare valore aggiunto per i nostri client.

2. Airtable (ideale per database personalizzabili e collaborazione)

tramite Airtable

Airtable è una piattaforma di app senza codice che accelera i processi aziendali critici unendo la flessibilità dei fogli di calcolo alla potenza dei database.

Il risultato è che i team possono creare applicazioni personalizzate senza alcuna conoscenza del codice, migliorando il project management, le operazioni di marketing e lo sviluppo dei prodotti.

Con funzionalità/funzioni come flussi di lavoro basati su IA, possibilità di personalizzare la visualizzazione e potenti capacità di manipolazione dei dati, Airtable è una delle migliori alternative a Budibase per le organizzazioni che cercano di semplificare le proprie operazioni.

Inoltre, la sua interfaccia intuitiva è adattata a esigenze specifiche, che si tratti di gestire calendari di contenuti, monitoraggio di progetti sprint o automazione di attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Creare flussi di lavoro personalizzati utilizzando gli elementi interattivi drag-and-drop

Automatizza le attività ripetitive con le funzionalità/funzioni integrate di automazione e scripting

Visualizza i dati in diverse visualizzazioni, come Kanban, Griglia, Calendario e Galleria

Integra le basi Airtable nei siti web e condividile esternamente tramite collegamenti sicuri

*limiti di Airtable

Le prestazioni iniziano a rallentare all'aumentare delle dimensioni del database

Le versioni desktop hanno funzionalità/funzioni che mancano nelle app per dispositivi mobili

Prezzi Airtable

Gratis : $0

Team : 24 $/mese per utente

Business : 54 $/mese per utente

Enterprise : prezzi personalizzati

Airtable IA (componente aggiuntivo): 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2 : 4. 6/5 (2.740+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (2.120+ recensioni)

3. Zoho Creator (il migliore per lo sviluppo rapido di app)

tramite Zoho Creator

Zoho Creator è una piattaforma a basso codice di Zoho che consente alle aziende di creare, distribuire e gestire rapidamente applicazioni personalizzate. Questa alternativa a Budibase consente agli utenti di digitalizzare e automatizzare i processi aziendali in varie funzioni, tra cui commerciale, assistenza clienti, operazioni e finanza.

Progettata per essere scalabile, l'interfaccia drag-and-drop della piattaforma, i modelli predefiniti e la funzionalità di automazione del flusso di lavoro semplificano la creazione di moduli, report, pagine e flussi di lavoro.

Il suo punto di forza risiede nella perfetta integrazione con le innumerevoli app Zoho, come la piattaforma Zoho Customer Relationship Management (CRM) e Zoho Mail.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Creator

Testare le applicazioni senza influire sulla versione live attraverso l'ambiente sandbox per sviluppatori

Accedi alle app da qualsiasi luogo grazie alla compatibilità multipiattaforma per dispositivi mobili e web

Analizza i dati attraverso dashboard basati sui dati e strumenti avanzati di reportistica

Utilizza l'IA per la previsione e l'analisi del sentiment senza dover scrivere molto codice

*limiti di Zoho Creator

Offre più valore solo se si opera all'interno dell'ecosistema Zoho

Curva di apprendimento ripida per lo scripting in Deluge (linguaggio proprietario di Zoho)

prezzi di Zoho Creator*

Standard : 8 $ al mese per utente

Professional : 20 $/mese per utente

Enterprise : 25 $/mese per utente

Flex: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Creator

G2 : 4. 3/5 (più di 170 recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (150+ recensioni)

Sono tutti desiderabili: facilità d'uso, flessibilità di prototipazione con un singolo utente e successiva immissione sul mercato, nonché capacità di aumentare e diminuire i livelli degli account, solido supporto della comunità e team del supporto professionale decenti. Ho apprezzato i modelli integrati che possiamo utilizzare come base, il modo in cui lavorano con più wireframe e come possiamo costruire piattaforme per i clienti senza problemi o script.

4. Appsmith (la migliore per lo sviluppo di app mobili e web open source)

tramite Appsmith

Progettata pensando agli sviluppatori, Appsmith è una piattaforma open source a basso codice che consente alle aziende di sviluppare rapidamente strumenti interni personalizzati, come dashboard, pannelli di amministrazione e app CRUD. Consente ai costruttori di app di collegare senza soluzione di continuità API, database e servizi di terze parti per un'esperienza di creazione di app integrata.

Con i suoi widget predefiniti e l'attenzione alla personalizzazione, Appsmith è una delle migliori alternative a Budibase per lo sviluppo di app in un ambiente aperto e collaborativo. La sua natura orientata alla comunità promuove inoltre il miglioramento continuo e garantisce l'accesso a risorse di grande valore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Appsmith

Connettiti a qualsiasi origine dati utilizzando API REST, GraphQL o database SQL

Utilizza funzionalità/funzioni predefinite come tabelle, moduli e grafici per personalizzare le interfacce delle app

Scrivi codice personalizzato con JavaScript integrato per adattare le funzionalità/funzioni dell'app alla logica aziendale

Collaborare e gestire in modo efficiente le versioni delle applicazioni con il controllo delle versioni di Appsmith tramite l'integrazione di Git

Limiti di Appsmith

Mancanza di strumenti avanzati di analisi e reportistica

Opzioni di progettazione limitate per web e app mobile

Prezzi Appsmith

Gratis : 0 $

Business : 15 $/mese per utente

Enterprise: 2.500 $/mese per 100 utenti

Valutazioni e recensioni di Appsmith

G2 : 4. 7/5 (60+ recensioni)

Capterra: N/A

📮 ClickUp Insight: Circa il 43% dei lavoratori invia 0-10 messaggi al giorno. Anche se questo suggerisce conversazioni più mirate o deliberate, potrebbe anche indicare una mancanza di collaborazione senza soluzione di continuità, con discussioni importanti che avvengono altrove (come le email). Per evitare inutili salti di piattaforma e cambi di contesto, è necessaria un'app tutto in uno per il lavoro, come ClickUp, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato da IA che aiuta a lavorare in modo più efficiente.

tramite Retool

Retool utilizza l'automazione visiva del flusso di lavoro, componenti predefiniti e integrazioni di database e API per accelerare lo sviluppo di applicazioni aziendali interne come pannelli di amministrazione, dashboard e strumenti di supporto clienti.

Con questa piattaforma, i team possono creare ed eseguire applicazioni sul servizio cloud di Retool o distribuirle sulla propria infrastruttura, offrendo flessibilità per soddisfare diversi requisiti di sicurezza e conformità.

Il punto di forza di Retool è la capacità di consolidare varie origini dati, il che lo rende ideale per le esigenze aziendali che richiedono ampie opzioni di personalizzazione nelle app senza dover ricorrere al codice.

Inoltre, Retool migliora la collaborazione attraverso funzionalità/funzioni come ambienti di gestione temporanea e controllo delle versioni, ottimizzando il processo di sviluppo e migliorando la produttività.

Rimodellare le migliori funzionalità/funzioni

Connettiti a qualsiasi database o API, inclusi Postgres, MongoDB e REST

Conservare registri di controllo completi, fornendo visibilità sulle azioni dell'utente all'interno della piattaforma per monitorare meglio il lavoro richiesto

Proteggi i dati e utilizza qualsiasi modello di IA per fornire rapidamente strumenti di IA su misura per la tua azienda, controllando al contempo la condivisione dei dati con i LLM

Ottieni un'autenticazione senza soluzione di continuità e una gestione centralizzata degli utenti attraverso l'integrazione con vari provider SSO (Single Sign-On)

Limiti di riattrezzamento

La struttura dei prezzi, che prevede un addebito per standard e utente finale, è costosa per team o organizzazioni più grandi con un numero significativo di utenti

Assistenza limitata per le app mobili, che ostacola l'accessibilità per i team che utilizzano principalmente dispositivi mobili

Prezzi per il riattrezzamento

Gratis : 0 $ per utente standard + 0 $ per utente finale

Team : 12 $/mese per utente standard + 7 $/mese per utente finale

Business : 65 $/mese per utente standard + 18 $/mese per utente finale

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Retool

G2 : 4. 6/5 (più di 310 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (30+ recensioni)

Retool ha cambiato completamente il mio modo di creare app. L'interfaccia drag-and-drop è super intuitiva e rende facile mettere insieme applicazioni complesse senza scrivere tonnellate di codice. Adoro il modo in cui si connette senza soluzione di continuità a tutti i tipi di origini dati e API: che si tratti di un database SQL o di un'API REST, Retool gestisce tutto senza sforzo. Inoltre, i modelli predefiniti mi fanno risparmiare molto tempo quando inizio nuovi progetti.

6. Bubble (la migliore per lo sviluppo di app web senza codice)

via Bubble

Bubble è una piattaforma senza codice che consente ai non sviluppatori di creare applicazioni web completamente funzionali con logica personalizzata, design reattivo e funzionalità di database. Il motore di progettazione reattivo assicura che le app abbiano un aspetto e funzionino bene su vari dispositivi, aggiungendo versatilità ai loro casi d'uso.

Bubble supporta la scalabilità e l'integrazione, rendendolo ideale per startup e piccole imprese che cercano di crescere. Sia che tu stia cercando di creare un'applicazione web per implementare il tuo piano di comunicazione o utilizzare specifiche app SaaS, Bubble porterà a termine il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bubble

Semplificare il percorso dall'ideazione alla pubblicazione attraverso strumenti di implementazione che aiutano a lanciare direttamente su domini personalizzati

Concentrati e collabora su flussi di lavoro personalizzati con più utenti che lavorano contemporaneamente

Utilizza i plugin del marketplace per espandere e sviluppare le funzioni delle app

Integrazione con API esterne utilizzando il connettore API per una maggiore flessibilità

Limiti della bolla

Scalabilità limitata per app con traffico molto elevato

Richiede una connessione Internet continua, limitando i casi di utilizzo offline

Prezzi a bolle

Gratis : $0

Starter : 32 $/mese

Crescita : 134 $/mese

Team : 399 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni a 5 stelle

G2 : 4. 4/5 (più di 150 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (320+ recensioni)

🧠 Curiosità: le piattaforme no-code e low-code riducono il tempo di sviluppo delle app di un enorme 90%!

7. Caspio (la migliore per applicazioni basate su database)

via Caspio

Caspio è una piattaforma di sviluppo low-code basata su cloud che si concentra sulla creazione di applicazioni basate sui dati. In alternativa a Budibase, Caspio offre un'interfaccia user-friendly con strumenti drag-and-drop, che consente il rapido sviluppo di applicazioni web su misura per specifiche esigenze aziendali.

Ciò che veramente spicca in Caspio sono le solide funzionalità/funzioni di sicurezza e conformità che offre. Questo lo rende particolarmente utile per i settori altamente regolamentati come la finanza, la sanità e le assicurazioni.

Le migliori funzionalità di Caspio

Eliminare la necessità di sistemi di gestione di database esterni grazie al database cloud integrato

Genera reportistica dettagliata con strumenti di visualizzazione dati integrati

Ottieni un controllo completo sull'accesso e sulle autorizzazioni degli utenti all'interno delle applicazioni attraverso l'autenticazione basata sul ruolo

Conformità a vari standard di settore, tra cui HIPAA e GDPR, per garantire che le applicazioni soddisfino i requisiti normativi necessari

Limiti di Caspio

Fortemente dipendente dall'hosting cloud, che potrebbe non essere adatto alle organizzazioni con requisiti on-premise

Flessibilità di progettazione limitata per la creazione di interfacce moderne e visivamente sbalorditive

Prezzi Caspio

Starter : 100 $ al mese

Professional : 600 dollari al mese

Enterprise: 2.250 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Caspio

G2 : 4. 4/5 (più di 150 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (210+ recensioni)

Siamo stati in grado di creare sistemi che vanno ben oltre la nostra stazione. Non siamo un'azienda IT, ma abbiamo utilizzato Caspio per creare sistemi che molti grandi operatori vorrebbero avere. In breve, Caspio ci ha dato un vantaggio competitivo.

8. OutSystems (la migliore per lo sviluppo di app per aziende)

tramite OutSystems

OutSystems è una piattaforma ad alte prestazioni e a basso codice per lo sviluppo di applicazioni mobili e web e strumenti aziendali di livello enterprise. Il suo ambiente di sviluppo visivo consente agli sviluppatori di progettare in modo efficiente interfacce utente, flussi di lavoro e modelli di dati.

Allo stesso tempo, la funzionalità/funzione di distribuzione con un solo clic semplifica il passaggio delle applicazioni dallo sviluppo alla produzione.

Oltre alle sue capacità di sviluppo, OutSystems offre agli sviluppatori funzionalità quali il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale e la raccolta di feedback all'interno delle app, consentendo un miglioramento continuo e uno sviluppo incentrato sull'utente.

Le migliori funzionalità/funzioni di OutSystems

Accedi a analisi dettagliate per il monitoraggio delle prestazioni delle app

Facile implementazione e scalabilità in ambienti cloud con supporto per architettura cloud-native

Utilizza l'IA per ottimizzare il processo di sviluppo ed eseguire controlli di qualità

Integra agenti di IA generativa (GenAI) nelle tue app

Limiti di OutSystems

Adatte solo per organizzazioni consolidate con grandi budget

Personalizzazione limitata per alcuni componenti pre-costruiti

Prezzi OutSystems

OutSystems Personal Edition : $0

OutSystems Developer Cloud: a partire da 36.300 $/anno

Valutazioni e recensioni di OutSystems

G2 : 4. 6/5 (1.110+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 370 recensioni)

🔎 Lo sapevi che? Le soluzioni senza codice consumano il 70% in meno di risorse rispetto alle piattaforme convenzionali per la creazione di app!

9. AppSheet (la migliore per lo sviluppo di app basate su fogli di calcolo)

tramite AppSheet

AppSheet è una piattaforma senza codice di Google che consente ai costruttori di app di convertire i fogli di calcolo in applicazioni mobili e web perfettamente funzionanti. Costruisci app utilizzando modelli di fogli di calcolo per automatizzare i processi aziendali, acquisire informazioni e migliorare la produttività del team.

Da quando è stata acquisita da Google nel gennaio 2020, AppSheet ha continuato a evolversi, con funzionalità/funzioni come AppSheet Automazioni che aiutano gli utenti ad automatizzare i processi aziendali senza competenze tecniche.

La piattaforma si integra anche con Google Workspace, migliorando la collaborazione e la produttività consentendo agli utenti di creare app che interagiscono perfettamente con strumenti come Gmail e Google Drive.

Le migliori funzionalità/funzioni di AppSheet

Crea app direttamente da Fogli Google, Microsoft Excel, SQL e altre origini dati

Crea app sicure con accesso basato sul ruolo e autenticazione dell'utente

Attiva la funzionalità offline per le app per farle funzionare senza accesso a Internet

Incorporare funzionalità di IA, come Gemini di Google, per assistere nella creazione di app e migliorare le funzioni

Limiti di AppSheet

Capacità di progettazione limitate e mancanza di funzionalità/funzioni avanzate per app altamente personalizzate

Dipendenza da Google Area di lavoro, che potrebbe non essere adatta a tutti gli ecosistemi organizzativi

Prezzi AppSheet

Starter : 5 $/mese per utente

Core : 10 $/mese per utente

enterprise Plus*: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di AppSheet

G2 : 4. 8/5 (390+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 540 recensioni)

AppSheet è uno strumento eccellente per i product manager che desiderano creare applicazioni personalizzate senza codice. La sua piattaforma intuitiva e senza codice consente agli utenti di creare e distribuire app rapidamente, migliorando la produttività e consentendo la prototipazione rapida. L'integrazione con varie origini dati come Fogli Google, Excel e database SQL è potente.

10. Kintone (la migliore per la collaborazione tra team e la gestione del flusso di lavoro)

tramite Kintone

Kintone adotta un nuovo approccio alla collaborazione in team e alla gestione del flusso di lavoro creando un'area di lavoro personalizzabile per la creazione di app e il monitoraggio dello stato dei progetti. Questo framework consente ai team di consolidare attività, dati e comunicazioni in un unico luogo, riducendo la dipendenza da più strumenti.

La piattaforma offre funzionalità di governance granulari, che consentono un controllo preciso sulle autorizzazioni degli utenti e sull'accesso ai dati. Poiché pone l'accento sulla collaborazione in team, Kintone è una scelta eccellente per chi sviluppa app da remoto.

Supporta inoltre l'integrazione con vari servizi di terze parti, migliorandone la versatilità in diversi ambienti aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kintone

Centralizza i dati del team con aree di lavoro e database personalizzati

Automazione delle attività ripetitive per eliminare le ridondanze e semplificare i flussi di lavoro

Collaborate con il vostro team utilizzando gli strumenti integrati di messaggistica e condivisione dei file

Si integrano perfettamente con strumenti di terze parti come Zapier e Salesforce

Limiti di Kintone

Dipendenza da plugin per incorporare determinate funzionalità

Mancanza di accesso offline, che può limitare l'usabilità dell'app

Prezzi Kintone

Professional : 24 $/mese per utente

personalizzato*: 28 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Kintone

G2 : 4. 6/5 (240+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (150+ recensioni)

