Guru vs. Glean: quale strumento di AI Knowledge Manager è il migliore per te?

Nel 1597, Sir Francis Bacon disse: "La conoscenza è potere"; più di 400 anni dopo, questo non è mai stato più vero.

Prendiamo ad esempio i cookie: non quelli che riempiono la cucina di odore di burro, ma quelli che in genere si accettano su ogni sito web senza leggere i termini.

I cookie monitorano i tuoi dati, analizzano il tuo comportamento e ricordano le tue preferenze. E non si tratta solo di siti web. Netflix prevede quali saranno i tuoi prossimi binge watching. Google praticamente ti legge nel pensiero dopo solo due o tre parole. Il comune denominatore? I dati.

Il mondo aziendale è ossessionato dai dati e l'IA ne è la linfa vitale. Quando i dati sono strutturati, indicizzati e accessibili, diventano ancora più preziosi: la conoscenza.

Ecco perché oggi le aziende si stanno affrettando a implementare sistemi di gestione della conoscenza basati sull'IA: perché avere accesso immediato alle informazioni giuste è una svolta epocale.

Quindi, come si scelgono le basi di conoscenza che funzionano per il proprio business? Analizziamo le migliori opzioni basate sull'IA confrontando Guru vs. Glean e determinando cosa funziona meglio per il tuo business.

🌻 Bonus: Vi presenteremo anche la migliore alternativa a Glean vs. Guru: ClickUp! E vedremo come le capacità di gestione della conoscenza di ClickUp colmino ogni lacuna lasciata da questi due strumenti.

Glean è uno strumento di ricerca per aziende basato sull'IA che esamina email, messaggi Slack e documenti per fornire risposte immediate senza richiedere la creazione manuale di contenuti

Guru vince su Glean grazie alla sua conoscenza strutturata e verificata , che lo rende ideale per i team che gestiscono la documentazione a livello aziendale e che preferiscono la precisione

Glean supera Guru con la ricerca in tempo reale basata sull'IA , estraendo informazioni da oltre 100 app aziendali , rendendola la scelta migliore per la scoperta di dati a livello aziendale

Guru offre prezzi trasparenti per utente, a partire da 10 dollari al mese, mentre Glean segue un modello di prezzi per azienda che varia in base alla dimensione dell'azienda e al volume di dati

gestione delle conoscenze basata sull'IA , automazione e ricerca in un'unica area di lavoro , eliminando la necessità di più strumenti ClickUp combina, automazione e, eliminando la necessità di più strumenti

La ricerca connessa di ClickUp recupera istantaneamente i dati da Google Drive, Slack e Salesforce, riducendo il tempo sprecato nella ricerca di informazioni

Che cos'è Guru?

GetGuru (o Guru) è una piattaforma di conoscenza basata sull'IA che connette app, documenti e chat per fornire risposte immediate. Agisce essenzialmente come un hub di conoscenza centralizzato e un'unica fonte di verità per le organizzazioni.

Guru rende facile trovare rapidamente schede di conoscenza di qualità, è molto facile da usare, facile da aggiornare le informazioni esistenti, semplice da creare nuove schede e le sue capacità SEO all'interno della nostra organizzazione sono ottime.

Ecco cosa ti offre Guru: Memorizza le conoscenze aziendali in un unico luogo in modo che gli utenti possano accedere rapidamente a politiche, procedure e documenti importanti

Lavora come un hub self-service, riducendo le domande ripetitive rendendo immediatamente disponibili le informazioni rilevanti

Utilizza la ricerca basata sull'IA e le estensioni del browser per fornire risposte rapide senza dover cambiare app

Organizza i contenuti con schede di conoscenza, rendendo più facile trovare informazioni e mantenere i dati strutturati

Si integra con strumenti diffusi in modo che i team possano accedere alle informazioni di cui hanno bisogno senza interrompere il flusso di lavoro

tramite Guru

Funzionalità/funzioni di Guru

Guru elimina la frustrazione derivante dal monitoraggio delle informazioni aziendali. Invece di perdere tempo a spulciare vecchie email o a fare la stessa domanda per la decima volta, i team possono ottenere immediatamente le informazioni rilevanti: ecco come:

Funzionalità/funzione n. 1: risposte basate sull'IA quando ne hai bisogno

Ti è mai capitato di sapere che la risposta esiste da qualche parte, ma trovarla sembra una caccia al tesoro impossibile? Guru risolve il problema. Basta digitare una domanda e vengono visualizzate le risposte verificate provenienti dalla base di conoscenze della tua azienda.

tramite Guru

Nessuno vuole passare da un'app all'altra solo per trovare una semplice risposta. Guru si integra con Slack, Microsoft Teams, Google Workspace e altri strumenti popolari, in modo che i dipendenti non debbano abbandonare il loro flusso di lavoro per cercare ciò di cui hanno bisogno.

I documenti prolissi tendono a essere ignorati. Guru suddivide le informazioni in schede di conoscenza, in modo che i dipendenti ottengano risposte rapide e strutturate invece di dover aprire un file enorme.

Funzionalità/funzione n. 4: Risposte che appaiono prima ancora che tu le chieda

Ti è mai capitato di compilare un modulo o di seguire una procedura e di desiderare che le istruzioni apparissero magicamente? Da fare.

Riconosce ciò che è sullo schermo e fornisce automaticamente le informazioni pertinenti, senza bisogno di cercarle.

Funzionalità/funzione n. 5: informazioni su ciò che le persone stanno effettivamente cercando

Questa è una delle migliori funzionalità di Guru: aiuta i team a capire cosa manca. Le analisi integrate mostrano cosa cercano di più le persone, quali domande continuano a sorgere e dove la base di conoscenza potrebbe aver bisogno di un aggiornamento.

Invece di indovinare di quali informazioni hanno bisogno i dipendenti, le aziende ottengono dati reali su ciò che funziona e ciò che non funziona.

Prezzi Guru

Guru offre piani tariffari flessibili per soddisfare aziende di ogni dimensione:

*versione di prova gratis

All-in-One : 15 dollari al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Cos'è Glean?

Glean è una piattaforma di IA per il lavoro che aiuta le aziende a trovare, creare e automatizzare le attività attraverso la connessione e la comprensione dei dati aziendali, offrendo ricerca, agenti e assistenti basati sull'IA

Secondo le recensioni di Gartner, Glean funziona per questi motivi:

Trova immediatamente le informazioni pertinenti , indipendentemente da dove sono archiviate

Dà la priorità alle risposte dirette rispetto alla semplice visualizzazione dei risultati della ricerca

Offre integrazioni perfette con le app aziendali

Aiuta i dipendenti ad accedere alle conoscenze dell'intera azienda

tramite Glean

Progettato originariamente per aggregare collegamenti e documenti da varie applicazioni, gli utenti di Glean condividono costantemente funzionalità/funzioni che migliorano la gestione interna delle conoscenze.

Ecco alcuni di questi casi d'uso: Consente il monitoraggio dei dipendenti grazie a una homepage personalizzata , che mostra i documenti recenti, le riunioni imminenti e i contenuti aziendali di tendenza

Utilizza un sistema avanzato di verifica per garantire che le informazioni rimangano accurate , evitando risposte obsolete o fuorvianti

Presenta app basate sull'IA che consentono agli esperti in materia (SME) di creare e mantenere una base di conoscenze, garantendo l'accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a informazioni affidabili

Offre la ricerca delle persone, che rende facile cercare colleghi, catene di reportistica e dettagli di permanenza per una rapida comprensione dell'organizzazione

tramite Glean

Funzionalità/funzioni di Glean

Invece di limitarsi a fornire un elenco di risultati di ricerca, Glean fornisce informazioni contestuali. Oltre a questo, ecco alcune funzionalità/funzioni di Glean che possono esserti utili:

Funzionalità/funzione n. 1: risposte basate sull'IA che vanno dritte al punto

Nessuno ha tempo di aprire 15 schede per trovare una risposta. Il sistema basato sull'IA di Glean estrae istantaneamente le informazioni rilevanti, che siano sepolte in un documento Google, in una conversazione Slack o in un ticket JIRA.

Funzionalità/funzione n. 2: raccolte intelligenti per organizzare le conoscenze aziendali

Invece di documenti sparsi e collegamenti persi, Glean consente ai team di creare raccolte strutturate di dati importanti, facilitando il monitoraggio dei progetti.

tramite Glean

La funzionalità/funzione Go Links di Glean consente ai dipendenti di creare URL brevi per le risorse aziendali visitate di frequente. Invece di cercare un documento nascosto, digita un Go Link personalizzato (come "go/performance-reviews") nel browser, che ti porterà direttamente a ciò che stai cercando.

Funzionalità/funzione n. 4: sistema di verifica per mantenere accurate le conoscenze

Una base di conoscenza è utile solo se i dati sono corretti. Il sistema di verifica di Glean assicura che documenti e risposte importanti siano sempre aggiornati.

Funzionalità/funzione n. 5: le persone cercano esperti in azienda

Hai bisogno di sapere chi è responsabile di un progetto? La funzione di ricerca delle persone di Glean aiuta i dipendenti a cercare i colleghi per nome, flusso di lavoro, reparto o competenza. L'uso dell'IA sul posto di lavoro rende più facile trovare la persona giusta a cui chiedere invece di indovinare chi potrebbe avere la risposta.

Prezzi Glean

prezzi personalizzati*

Guru vs. Glean: funzionalità/funzioni a confronto

Guru e Glean mirano a risolvere lo stesso problema, aiutare i team a trovare rapidamente le informazioni e mostrare loro come lavorare più velocemente, ma lo fanno in modo diverso.

Di seguito, analizziamo le funzionalità/funzioni chiave per vedere dove ogni strumento eccelle.

Funzionalità/funzione n. 1: ricerca e risposte basate sull'IA

Glean offre un potente motore di ricerca basato sull'IA che attinge da email, Slack, documenti e altri strumenti aziendali per fornire risposte dirette invece di risultati di ricerca. Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per comprendere le query e fornire approfondimenti contestuali.

Pur sfruttando le capacità dell'IA, Guru si concentra maggiormente sulle schede di conoscenza. I dipendenti devono creare e verificare le informazioni prima che l'IA possa renderle visibili, il che garantisce l'accuratezza ma aggiunge un passaggio in più al processo.

🏆 Vincitore: Glean apre la strada

Funzionalità/funzione n. 2: organizzazione e accuratezza delle conoscenze

Guru eccelle nella gestione della conoscenza strutturando le informazioni in basi di conoscenza con flussi di lavoro di verifica. Ciò garantisce che i dipendenti abbiano sempre accesso a dati accurati e aggiornati.

Glean è più un aggregatore, che attinge da fonti esistenti senza rigidi sistemi di verifica, il che significa che potrebbero occasionalmente emergere informazioni obsolete o errate.

🏆 Vincitore: Guru per la gestione e le strutture della conoscenza

Funzionalità/funzione n. 3: integrazioni e compatibilità del flusso di lavoro

Glean si integra con oltre 100 strumenti aziendali, tra cui Google Workspace, Slack, Microsoft 365 e JIRA, il che lo rende ideale per le aziende che cercano un'esperienza di integrazione senza soluzione di continuità.

Guru offre anche estensioni per il browser, integrazioni con Slack e integrazioni con Microsoft Teams. Tuttavia, si concentra sull'integrazione di conoscenze verificate all'interno dei flussi di lavoro piuttosto che sulla semplice aggregazione di informazioni provenienti da strumenti diversi.

🏆 Vincitore: Glean trionfa su Guru per quanto riguarda le integrazioni e la compatibilità del flusso di lavoro

Funzionalità/funzione n. 4: onboarding e facilità d'uso

L'interfaccia di Glean, simile a quella di Google, rende la ricerca intuitiva. I nuovi utenti possono semplicemente digitare una query e trovare informazioni senza alcuna configurazione. Offre anche una homepage personalizzata con documenti recenti, riunioni imminenti e argomenti di tendenza, aiutando i nuovi dipendenti a mettersi in pari più velocemente.

Sebbene sia facile da usare, Guru richiede la partecipazione attiva dei team per creare, verificare e mantenere i contenuti. I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di maggiori indicazioni sulle schede di conoscenza e sui flussi di lavoro prima di ottenere il massimo dal sistema.

🏆 Vincitore: Glean

Funzionalità/funzione n. 5: Ricerca di persone e identificazione di esperti

Glean include un'efficiente ricerca delle persone che consente ai dipendenti di cercare i colleghi per nome, competenza, posizione o struttura di reportistica. Questo aiuta i team a trovare rapidamente la persona giusta per le loro domande invece di cercare nella documentazione.

Guru si concentra sulla conoscenza documentata piuttosto che sulla scoperta delle persone. Sebbene consenta ai team di archiviare conoscenze verificate, non ha le stesse capacità di ricerca organizzativa fornite da Glean.

🏆 Vincitore: Glean

Guru vs. Glean su Reddit

Reddit, l'eterno banco di prova per le opinioni sul software, ha molto da dire su Guru e Glean.

Su r/sales, Guru ha alcuni fan che non si fanno certo pregare.

Un architetto della sicurezza su Reddit ne ha elogiato la documentazione strutturata con controllo delle autorizzazioni:

La nostra azienda utilizza getguru.com ed è fantastico. È possibile creare raccolte e controllare le autorizzazioni in modo da poter inserire informazioni sensibili come i prezzi dei contratti e mantenerle solo per l'IT.

La nostra azienda utilizza getguru.com ed è fantastico. È possibile creare raccolte e controllare le autorizzazioni in modo da poter inserire informazioni sensibili come i prezzi dei contratti e mantenerle solo per l'IT.

Tuttavia, non tutte le recensioni sono state entusiastiche. Un utente di Reddit si è lamentato della sua complicata struttura dei prezzi:

Guru ha così tante funzioni che non solo sono inutili, ma creano confusione.

Guru ha così tante funzioni che non solo sono inutili, ma creano confusione.

Gli utenti di Glean, nel frattempo, sembrano un po' più sicuri della scelta del loro strumento. Un amministratore di Slack ha notato la sua efficienza di ricerca:

Usiamo Glean per indicizzare la nostra KB e i documenti aziendali, quindi utilizziamo il bot Glean per cercare elementi in Slack. Funziona perfettamente e Glean è un'azienda con cui è fantastico lavorare.

Usiamo Glean per indicizzare la nostra KB e i documenti aziendali, quindi utilizziamo il bot Glean per cercare elementi in Slack. Funziona perfettamente e Glean è un'azienda con cui è fantastico lavorare.

Tuttavia, un utente di Reddit ha evidenziato potenziali problemi di privacy e di formazione dell'IA:

Non ho acconsentito a che le mie lezioni venissero registrate e utilizzate da questa azienda, e certamente non acconsento a che il mio lavoro venga utilizzato per addestrare l'IA.

Non ho acconsentito a che le mie lezioni venissero registrate e utilizzate da questa azienda, e certamente non acconsento a che il mio lavoro venga utilizzato per addestrare l'IA.

Per le aziende che cercano una ricerca basata sull'IA, Glean ottiene punti per velocità e profondità. Ma per coloro che preferiscono il controllo in loco, potrebbe non essere la soluzione migliore.

Scopri ClickUp, la migliore alternativa a Guru e Glean

Se Guru e Glean si unissero per creare uno strumento con tutti i suoi aspetti positivi, questo sarebbe ClickUp. ClickUp combina project management, knowledge management e ricerca basata sull'IA in un unico strumento, rendendolo la soluzione definitiva per i team che annegano in informazioni sparse.

Analizziamolo.

Il vantaggio di ClickUp n. 1: ClickUp Brain

ClickUp Brain è l'assistente alla conoscenza basato sull'IA che non si limita a recuperare risposte, ma comprende il tuo lavoro. Mentre Glean fatica a recuperare risultati di ricerca mancanti e Guru si affida alla cura manuale, ClickUp Brain connette attività, documenti, persone e progetti in tempo reale.

Questo significa che con Brain ottieni: ✅ Risposte immediate : chiedi a ClickUp Brain qualsiasi cosa e otterrai i risultati più rilevanti da attività, documenti, commenti e app connesse

✅ Riepiloghi/riassunti dei progetti e aggiornamenti automatici : ricevi aggiornamenti automatici sullo stato, StandUp e report sullo stato di avanzamento senza muovere un dito

✅ Contenuti generati dall'IA: utilizza lo strumento di creazione di contenuti con IA di ClickUp per scrivere email, creare brief di progetto e generare aggiornamenti delle attività in pochi secondi

Ottieni informazioni da Google Drive, Slack, Salesforce, GitHub e altro ancora, senza cambiare app con ClickUp Brain

👉 Perché ClickUp batte Guru e Glean: Guru dipende dall'inserimento manuale e Glean spesso perde dati critici. ClickUp Brain sa cosa stai cercando, anche prima che tu lo faccia.

One Up #2 di ClickUp: Ricerca connessa di ClickUp

Ora parliamo di Connected Search di ClickUp, il software di ricerca per aziende che rende più semplice trovare le informazioni all'interno dell'azienda.

Cerca in Slack, Notion, Documenti Google e nella tua area di lavoro in un colpo solo con la ricerca connessa di ClickUp

A differenza di Glean, che a volte non riesce a far emergere le informazioni più rilevanti, ClickUp offre un motore di ricerca unificato e intelligente che si connette a tutte le tue app di lavoro.

Ecco come: ricerca unificata tra tutti gli strumenti*: Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce, qualunque cosa, ClickUp la cerca

*contesto in tempo reale: ClickUp non indica solo i file, ma anche le conversazioni che li riguardano, consentendo agli utenti di cercare risultati che includono discussioni critiche

Accesso al centro di comando: trova qualsiasi cosa con un semplice tasto, sia in ClickUp che in uno strumento collegato

👉 Perché ClickUp batte Guru e Glean: Guru richiede il tagging manuale e l'IA di Glean è incerta. ClickUp centralizza automaticamente la conoscenza e garantisce che i risultati migliori appaiano per primi.

One Up n. 3 di ClickUp: gestione delle conoscenze ClickUp

ClickUp Knowledge Management consente di documentare, condividere e gestire le conoscenze aziendali, senza i limiti di Guru o Glean.

Ecco perché la gestione della conoscenza di ClickUp è perfetta per i team:

Wiki basati su IA : trasforma qualsiasi documento in una wiki strutturata e facilmente navigabile

Controllo delle versioni e autorizzazioni : monitoraggio di ogni modifica e controllo dell'accesso con precisione

Collaborazione senza interruzioni: lavoro in tempo reale con commenti del team, collegamenti alle attività e assistenza alla scrittura basata sull'IA

Niente più procedure operative standard obsolete: ClickUp aggiorna automaticamente le basi di conoscenza con riepiloghi/riassunti e suggerimenti basati sull'IA

👉 Perché ClickUp batte Guru e Glean: il wiki di Guru richiede frequenti aggiornamenti manuali e Glean non dispone di strumenti di collaborazione basati su IA. ClickUp integra sia la gestione delle conoscenze che il lavoro di squadra in un'unica esperienza.

One Up n. 4 di ClickUp: Automazioni e documenti di ClickUp

Inoltre, è possibile automatizzare completamente le attività ripetitive come l'assegnazione dei ticket, l'aggiornamento degli stati e l'attivazione delle notifiche utilizzando l'automazione del flusso di lavoro con IA con ClickUp Automations.

📌 Esempio: i team delle risorse umane possono impostare un'automazione che assegni istantaneamente le revisioni degli aggiornamenti delle politiche ai capi reparto ogni volta che viene caricato un nuovo documento di conformità. Allo stesso modo, i team del supporto clienti possono automatizzare l'escalation dei ticket in base all'analisi del sentiment, garantendo che i problemi urgenti siano prioritari senza l'intervento umano.

E poiché la gestione della conoscenza dipende dal thread di un buon software di collaborazione per documenti, puoi fare affidamento su ClickUp Docs per fare molto di più che prendere appunti: funziona come un'area di lavoro dinamica.

Crea, modifica e collabora in tempo reale con formattazione avanzata, pagine nidificate e controllo delle versioni con ClickUp Docs

I team di marketing possono utilizzare i documenti per collaborare alle strategie delle campagne con assegnazione integrata delle attività, garantendo che i progetti rimangano in pista senza cambiare strumento.

Inoltre, i responsabili di prodotto possono trasformare la documentazione delle funzionalità/funzioni in roadmap interattive collegando storie degli utenti, commenti e modelli di progettazione, rendendo la pianificazione e l'esecuzione perfettamente connesse.

I guru hanno bisogno di follower, ClickUp crea leader

La parte migliore dell'onboarding di ClickUp? Presto ti basterà aprire una sola scheda per monitorare i progetti, trovare risposte e automatizzare le operazioni, senza più dover passare da un'app all'altra.

Almeno, è così che ha funzionato per il Product Manager di TravelLocal, Thomas Clifford, che ha dichiarato:

Utilizziamo ClickUp per la gestione di tutti i nostri progetti e attività, nonché come base di conoscenza. È stato adottato anche per il monitoraggio e l'aggiornamento del nostro framework OKR e per molti altri casi d'uso, tra cui grafici di flusso, moduli di richiesta ferie e flussi di lavoro. È fantastico poter gestire tutto questo con un unico prodotto, poiché le cose possono essere facilmente collegate tra loro.

Utilizziamo ClickUp per la gestione di tutti i nostri progetti e attività, nonché come base di conoscenza. È stato adottato anche per il monitoraggio e l'aggiornamento del nostro framework OKR e per molti altri casi d'uso, tra cui grafici di flusso, moduli di richiesta ferie e flussi di lavoro. È fantastico poter offrire tutto questo in un unico prodotto, poiché le cose possono essere facilmente collegate tra loro.

Con la ricerca basata sull'IA, i flussi di lavoro automatizzati, i documenti integrati, le integrazioni perfette e gli strumenti di gestione dei progetti, tutto in un unico posto, ClickUp è l'unico hub di lavoro di cui avrai bisogno.

Iscriviti gratis a ClickUp e scopri tu stesso la magia!