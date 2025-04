Trello vs. Monday: quale strumento si adatta meglio al tuo flusso di lavoro?

"I progetti, come il tempo e la marea, non aspettano nessuno."

Se hai mai gestito più progetti, sai quanto è vero. Le scadenze non si fermano, le attività si accumulano e mantenere tutti allineati può sembrare un numero di giocoleria senza fine. Quando la comunicazione scivola o le cose si disorganizzano, i progetti iniziano a cadere a pezzi.

Per evitare che ciò accada, è necessario un software di project management. In parole povere, lo strumento di project management giusto può garantire che tutto funzioni senza intoppi, in modo da non dover costantemente rincorrere gli aggiornamenti o spegnere gli incendi. È qui che entrano in gioco Trello e Monday.com.

Entrambi gli strumenti aiutano a semplificare i flussi di lavoro, migliorare la collaborazione e aumentare l'efficienza, ma lo fanno in modo diverso. In questo post analizzeremo la loro usabilità, funzionalità/funzioni e prezzi per aiutarti a determinare quale si adatta meglio al tuo flusso di lavoro.

Oh, e se ti stai chiedendo se esiste un'opzione che ti offre il meglio di entrambi i mondi (e anche qualcosa in più), resta fino alla fine. 😉

Cos'è Trello?

via Trello

Trello, acquisito da Atlassian nel 2017, è un potente strumento di project management che aiuta i team a organizzare facilmente i progetti e a monitorarne lo stato. Costruite attorno a un sistema in stile Kanban, le bacheche di Trello offrono un modo flessibile per pianificare, gestire le attività e collaborare in modo efficace.

Oltre al suo intuitivo sistema di bacheche, Trello offre una serie di funzionalità/funzioni, tra cui automazione, integrazioni, power-up e modelli. Questi strumenti semplificano i flussi di lavoro e migliorano la produttività del team, rendendo più facile il project management su qualsiasi scala.

Trello funzionalità/funzioni

Esaminiamo nel dettaglio le funzionalità/funzioni chiave di Trello.

Funzionalità/Funzione n. 1: Bacheche Kanban

Trello trasforma le idee sparse in azioni con una bacheca Kanban semplice e strutturata. Al suo interno troverai Bacheche, Elenchi e Schede per gestire visivamente le attività senza sforzo.

Una Bacheca Trello è la base del tuo progetto, che ti offre una visione di alto livello di tutto in un unico posto. All'interno di ogni bacheca, gli Elenchi aiutano a strutturare le attività in diverse fasi, come Da fare, In corso e Completato. Questa configurazione semplifica il monitoraggio dei progressi e fa sì che le cose procedano senza perdere di vista ciò che deve essere fatto.

Le schede sono il vero fulcro dell'azione. Ogni scheda rappresenta un'attività, un'idea o un lavoro. Per semplificare il flusso di lavoro, è possibile aggiungere descrizioni, date di scadenza, allegati, liste di controllo e persino automazioni.

L'elenco include anche le copertine per schede, che presentano immagini accattivanti o colori vivaci per una rapida categorizzazione.

Funzionalità/funzione n. 2: vista Mappa

Trello offre diverse visualizzazioni per aiutarti a visualizzare i tuoi progetti in modo che si adattino al tuo flusso di lavoro. Tra queste, la vista Mappa si distingue come una vera svolta, soprattutto per le attività basate sulla posizione.

Consente agli utenti di associare schede a posizioni geografiche specifiche, si integra con Google Maps e consente agli utenti di aggiungere indirizzi o coordinate particolari alle loro schede.

È possibile aggiungere posizioni digitandole manualmente o cercando un indirizzo tramite Google Maps. Questo lo rende ideale per riunioni di persona e per la gestione di attività tra uffici o sedi diverse.

Funzionalità/Funzione n. 3: Automazioni

Lo strumento di automazione integrato di Trello, Butler

Butler, lo strumento di automazione integrato di Trello, consente di automatizzare le attività ricorrenti in modo da potersi concentrare su quelle più importanti. Per andare dritti al punto:

Imposta regole che attivano automaticamente azioni in base agli eventi. Ad esempio, spostare automaticamente una scheda in un elenco "Terminato" una volta spuntate tutte le voci della lista di controllo

Crea pulsanti personalizzati che attivano più azioni sulle tue schede o sull'intera bacheca con un solo clic

Butler può connettere Trello con altri strumenti, inviando email o attivando azioni in altri software quando si verificano eventi specifici in Trello

Prezzi di Trello

Free Forever

Standard: 5 $ per utente al mese, fatturazione annuale

Premium: 10 $ per utente al mese, fatturazione annuale

Enterprise: Prezzi personalizzati

Cos'è Monday.com?

Monday.com, una delle principali alternative a Trello, è un software flessibile per la gestione del lavoro che vanta flussi di lavoro altamente personalizzabili, automazioni e integrazioni.

È una piattaforma basata su cloud che aiuta i team nella pianificazione dei progetti, nei flussi di lavoro e nelle applicazioni personalizzate. Lanciato inizialmente come Dapulse nel 2012, è stato rinominato Monday.com nel 2017.

Con questo strumento è possibile visualizzare lo stato di avanzamento con bacheche, sequenze e grafici di Gantt, facilitando il monitoraggio delle attività cardine e delle scadenze.

Funzionalità di Monday.com

Approfondendo il nostro confronto tra Trello e Monday, esploriamo le principali funzionalità/funzioni di Monday.com. 👇

Funzionalità/funzione n. 1 Creare e collegare bacheche

Monday.com offre diversi modi per organizzare e visualizzare il proprio lavoro, con le Bacheche al centro. Queste aree di lavoro flessibili consentono di strutturare attività, progetti e flussi di lavoro con campi personalizzati come livelli di priorità, scadenze, titolari e stime di budget.

Ciò che lo rende ancora più potente sono le sue visualizzazioni multiple. Puoi passare da Tabella, Kanban, Gantt, Calendario e altro per avere la migliore prospettiva sul tuo lavoro.

Inoltre, la funzionalità/funzione Ricerca bacheche ti consente di trovare rapidamente attività, aggiornamenti o membri del team in tutte le tue bacheche. Collega bacheche ti consente di collegare più bacheche insieme, con la sincronizzazione delle colonne speculari degli aggiornamenti in tempo reale tra di esse.

Funzionalità/Funzione n. 2: WorkForms e WorkDocs

*workForms è il generatore di moduli integrato di Monday.com che ti aiuta a raccogliere e organizzare le informazioni senza sforzo. Che tu abbia bisogno di raccogliere feedback dai clienti, elaborare domande di lavoro o gestire richieste interne, puoi facilmente personalizzare i campi e impostare le domande richieste utilizzando WorkForms.

Le risposte diventano automaticamente dati strutturati sulle bacheche, così non dovrai smistare infinite email o fogli di calcolo.

Allo stesso modo, offre anche WorkDocs, uno spazio collaborativo in cui il team può fare brainstorming, pianificare e documentare le idee in tempo reale. A differenza dei normali documenti, WorkDocs si connette direttamente alle bacheche, in modo da poter incorporare dati in tempo reale, taggare i membri del team e trasformare le note in elementi di azione senza cambiare strumento.

Funzionalità/funzione n. 3: IA e automazione

Monday.com sta portando l'IA al centro del lavoro con automazione integrata, approfondimenti intelligenti e assistenti basati sull'IA.

Al centro c'è AI Assistant, che gestisce tutto, dalla generazione di contenuti all'automazione delle attività di routine. Poi ci sono AI Workflows, che automatizzano processi complessi come la segnalazione di messaggi urgenti o l'instradamento di attività basate sul sentiment.

Per un'automazione ancora più profonda, i blocchi IA ti consentono di estrarre dettagli chiave, perfezionare il testo e far emergere intuizioni senza muovere un dito. Inoltre, racchiude molte altre funzionalità/funzioni in IA e automazione, come:

Lavoratori digitali IA

Analizzatore di progetti

Consulente commerciale

Agente di servizio IA

Prezzi di Monday.com

Free Forever

Base: 9 $/postazione/mese

Standard: 12 $/postazione/mese

Pro: 19 $/postazione/mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Trello vs. Monday: funzionalità/funzioni a confronto

Ora vediamo come Trello si confronta con Monday.com in un confronto diretto delle funzionalità/funzioni.

Funzionalità/funzione Trello Monday Facilità d'uso Interfaccia utente semplice e intuitiva che segue un approccio minimalista Richiede un po' più di apprendimento a causa delle sue funzionalità/funzioni avanzate Gestione delle attività Basato su bacheche, elenchi e schede; manca di funzionalità/funzioni quali sequenze, dipendenze delle attività, monitoraggio del tempo o flussi di lavoro complessi Offre sofisticate opzioni di gestione delle attività, tra cui colonne personalizzabili, dipendenze, monitoraggio del tempo e dello stato. Collaborazione Consente ai membri del team di taggare le persone, commentare le schede e allegare file, ma non consente di chattare in tempo reale Offre funzionalità/funzioni di collaborazione più potenti, tra cui commenti, menzioni o aggiornamenti delle attività Automazioni Offre funzionalità di automazione tramite Butler Dispone di funzionalità di automazione, che consentono agli utenti di impostare trigger e azioni in varie parti della piattaforma Integrazioni Integrazioni con altri strumenti tramite Power-up Offre un'ampia gamma di integrazioni, tra cui Slack, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom e Zapier Reportistica e analisi Strumenti di reportistica di base tramite Power-Up Dashboard personalizzabili, reportistica in tempo reale e analisi Modelli Modelli semplici e predefiniti Modelli personalizzabili e specifici per il settore IA Aiuta a scrivere descrizioni delle attività e a correggere errori di ortografia e grammatica Aiuta con l'estrazione dei dati, la categorizzazione, l'analisi del sentiment, la scrittura e la riformulazione delle email

Approfondiamo un po' e diamo un'occhiata ai dettagli più fini per aiutarti a scegliere quello giusto ⬇️

Funzionalità/funzione n. 1: gestione delle attività

Trello semplifica la gestione delle attività con bacheche, elenchi e schede. Ogni scheda è un'attività e puoi trascinarla facilmente tra gli elenchi man mano che il lavoro procede.

Sebbene sia molto visivo, manca di alcune funzionalità/funzioni avanzate come le dipendenze delle attività, le sequenze e i flussi di lavoro complessi dei progetti. Se ne avete bisogno, dovrete affidarvi a Power-Up di terze parti per colmare le lacune.

Al contrario, Monday.com offre opzioni di gestione delle attività molto più sofisticate, tra cui colonne personalizzabili, dipendenze, monitoraggio del tempo e monitoraggio dello stato.

Ciò consente flussi di lavoro più dettagliati, dipendenze tra attività e attività secondarie, rendendolo più adatto a tutti i tipi di progetti.

🏆Vincitore: Chiaramente, Monday.com vince qui grazie alla sua capacità di fornire un insieme olistico di funzionalità/funzioni di gestione delle attività, soprattutto per progetti complessi e di grandi dimensioni che richiedono un monitoraggio granulare.

Funzionalità/Funzione n. 2: Automazioni

L'automazione di Trello, basata su Butler, consente di impostare regole, trigger e azioni programmate, ottime per gestire attività ripetitive come lo spostamento di schede e l'invio di avvisi.

Allo stesso tempo, le automazioni di Monday.com offrono modelli predefiniti e flussi di lavoro personalizzati per semplificare l'assegnazione delle attività, gli aggiornamenti di stato e le integrazioni.

🏆Vincitore: È un pareggio! Sia Trello che Monday.com sono molto efficaci e offrono automazioni a seconda delle esigenze!

Funzionalità/funzione n. 3: IA

Trello ha fatto un passo avanti integrando Atlassian Intelligence (IA), offrendo funzionalità/funzioni come il riepilogo delle attività, la gestione delle date di scadenza e la creazione di sottoattività per aiutare gli utenti a rimanere organizzati. È un'aggiunta solida, soprattutto per coloro che desiderano un po' di automazione senza complicare il proprio flusso di lavoro.

Monday. com, tuttavia, porta l'IA un passo oltre. La sua funzionalità/funzione Blocchi IA offre una potente automazione, gestendo l'estrazione dei dati, la categorizzazione, l'analisi del sentiment e riepilogando/riassumendo le attività.

🏆 Vincitore: Monday.com si aggiudica il primo posto grazie al suo toolkit di IA più ampio, che rende l'automazione più potente e integrata, piuttosto che un semplice componente aggiuntivo.

Trello vs. Monday su Reddit

Siamo andati su Reddit per vedere cosa ne pensano le persone di Trello rispetto a Monday. Quando si cerca Trello rispetto a Monday su Reddit, molti utenti concordano sul fatto che Trello è più adatto ai piccoli team e alla gestione delle attività personali.

Un utente ha scritto

Trello è una piattaforma che consente di monitorare i progetti nella sola visualizzazione Kanban ed è piuttosto semplice ma molto efficace. Se si desidera qualcosa di semplice che funzioni perfettamente e non abbia bisogno di molta manutenzione, allora si può scegliere Trello.

Trello è una piattaforma che consente di monitorare i progetti nella sola visualizzazione Kanban ed è piuttosto semplice ma molto efficace. Se si desidera qualcosa di semplice che funzioni perfettamente e non richieda molta manutenzione, allora si può scegliere Trello.

Un altro utente di Reddit pensa che

Trello è un'opzione migliore per gestire attività e piccoli progetti per piccole organizzazioni.

Trello è un'opzione migliore per gestire attività e piccoli progetti per piccole organizzazioni.

Quando si tratta di Monday.com vs. Trello, lo stesso utente di Reddit nota che Monday.com è la scelta migliore se si cercano funzionalità avanzate di project management.

Dice

Sì, condividono alcune funzionalità/funzioni simili, ma sono molto diversi. Monday è un CRM che consente di monitorare i progetti in modo più approfondito rispetto a Trello e uno dei maggiori vantaggi di Monday è la grande libreria di modelli che hanno per il commerciale, le risorse umane, l'onboarding, il marketing, la reportistica dei dati, ecc. Un altro aspetto positivo di Monday è che si può fare esattamente la stessa cosa con Trello (creare bacheche kanban per visualizzare le attività con schede ed elenchi in una pipeline).

Sì, condividono alcune funzionalità/funzioni simili, ma sono molto diversi. Monday è un CRM che consente di monitorare i progetti in modo più approfondito rispetto a Trello e uno dei maggiori vantaggi di Monday è la grande libreria di modelli che hanno per il commerciale, le risorse umane, l'onboarding, il marketing, la reportistica dei dati, ecc.

Un altro aspetto positivo di Monday è che si può fare esattamente la stessa cosa con Trello (creare bacheche kanban per visualizzare le attività con schede ed elenchi in una pipeline).

Un altro utente condivide,

Trello è stato utile per il monitoraggio degli obiettivi e delle attività interne, ma abbiamo utilizzato Monday per il monitoraggio dettagliato dei progetti sul lavoro dei client

Trello è stato utile per il monitoraggio degli obiettivi e delle attività interne, ma abbiamo utilizzato Monday per il monitoraggio dettagliato dei progetti sul lavoro dei client

Vi presentiamo ClickUp, la migliore alternativa a Trello vs. Monday

Trello e Monday.com sono entrambe buone scelte per il monitoraggio dei progetti. Tuttavia, entrambi hanno dei limiti quando si tratta di una gestione completa del lavoro.

È qui che serve una svolta, qualcosa che colmi il divario creato da entrambi gli strumenti.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, semplifica la gestione dei progetti riunendo in un unico posto tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno. Invece di passare da uno strumento all'altro, mantiene organizzati e sincronizzati compiti, comunicazione, automazione e IA.

Il numero 1 di ClickUp: Project e gestione delle attività

La cosa fantastica di ClickUp per il project management è la sua flessibilità. Che tu stia lavorando a un grande progetto con diverse parti in movimento o semplicemente gestendo alcune attività quotidiane, si adatta ai tuoi flussi di lavoro.

Ecco cosa otterrai con questa soluzione di project management 👇

Grazie a queste funzionalità/funzioni avanzate, ClickUp offre una piattaforma all-in-one per la gestione dei progetti e per migliorare la collaborazione sul posto di lavoro.

One Up #2 di ClickUp: collaborazione in tempo reale

ClickUp è più di un semplice strumento di gestione delle attività. È stato creato per migliorare la collaborazione all'interno del team.

*clickUp Docs ti consente di creare, condividere e collaborare su documenti con il tuo team in tempo reale. Si adatta perfettamente ai tuoi flussi di lavoro, rendendo tutto, dalla pianificazione al feedback, un gioco da ragazzi.

Riunisci tutto il tuo team e collaborate sullo stesso documento con ClickUp Docs

In poche parole:

Lavorate sullo stesso documento con i vostri compagni di squadra contemporaneamente, con le modifiche che appaiono istantaneamente, quindi non c'è bisogno di aspettare gli aggiornamenti o di confondersi sulle versioni ✅

Lascia commenti su sezioni specifiche, tagga i compagni di squadra con @menzioni e avvia conversazioni direttamente all'interno del documento per porre domande o fornire feedback senza cambiare strumento ✅

Risparmia tempo con modelli pronti all'uso per piani di progetto, note di riunioni, procedure operative standard, basi di conoscenza e altro ancora (non c'è bisogno di partire da zero) ✅

Collega i documenti direttamente ad attività, progetti o flussi di lavoro, assicurandoti che le informazioni critiche siano sempre collegate al lavoro in un unico posto ✅

Utilizza questo promemoria di ClickUp Docs fatto apposta per te: Supporto IA: /IA

Banner codificati per colore : /banner

Titoli per la struttura : /h1, /h2, /h3

*stile testo: /grassetto, /corsivo, /sottolineato, /barrato, /codice

Evidenzia testo : /highlight

Pulsanti cliccabili : /pulsante

Tabelle per dati strutturati : /tabella

Divisori per separare le sezioni : /divisore

Tabella dei contenuti (sticky) : /tabelladeicontenuti

Segnalibri per salti rapidi : /bookmark

Inserisci immagini o file : /allegato

Blocchi di codice evidenziati dalla sintassi : /codeblock

Elenchi puntati e liste di controllo rapidi : /elenco puntato, /elenco numerato, /lista di controllo

Citazioni per enfatizzare: /quote

Sfrutta un elenco di strumenti utilizzabili con ClickUp Documenti

Quando si gestiscono progetti, l'ultima cosa che si desidera è dover passare da una piattaforma all'altra solo per comunicare. Interrompere un'attività per controllare i messaggi in uno strumento, aggiornare i documenti in un altro e monitorare lo stato altrove rallenta tutto.

📮ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alle chat per comunicare con il team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene sprecato passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app per tutto il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutti in un unico posto! È il momento di centralizzare e dare energia! Con ClickUp Chat al tuo fianco, non hai bisogno di cambiare app per aggiornare il tuo team. Invia messaggi al tuo team senza lasciare la piattaforma e non perdere alcun contesto.

ClickUp Chat, uno strumento di messaggistica in tempo reale all'interno di ClickUp, ti consente di comunicare istantaneamente con il tuo team senza lasciare la piattaforma. Sia che tu stia chattando uno contro uno o in gruppo, facilita la collaborazione in tempo reale e mantiene tutti allineati.

Condividi aggiornamenti e annunci e chatta con il tuo team senza uscire dall'app utilizzando ClickUp Chat

In breve:

Invia messaggi al tuo team all'istante, discuti attività, aggiornamenti o qualsiasi domanda tu abbia sul momento

Crea chat di gruppo per team o progetti, oppure invia messaggi direttamente a qualcuno per conversazioni più mirate

Usa emoji come 👍 o 🔥 per mostrare apprezzamento, ✅ per confermare un'attività, 👀 per indicare che stai rivedendo qualcosa e 🎉 per festeggiare una vittoria

Menziona le attività direttamente nella chat in modo che tutti sappiano di cosa stai discutendo e possano accedere facilmente all'attività

Condivisione di file, immagini o collegamenti direttamente nella chat per una collaborazione più fluida

Trova rapidamente conversazioni, decisioni o file condivisi in passato con ClickUp Connected Search

ClickUp n. 3: Automazioni

Utilizza le automazioni di ClickUp per ottimizzare i flussi di lavoro, affrontare le attività dei progetti, gestire i passaggi di consegne dei progetti e altro ancora.

Monitoraggio di tutte le automazioni in un unico posto e verifica dei dettagli tramite ClickUp Automazioni

Ecco cosa puoi fare con le funzionalità di automazione di ClickUp:

Automatizza il lavoro ripetitivo con oltre 100 modelli di automazione predefiniti. Dall'assegnazione delle attività in base alla disponibilità all'aggiornamento di stati e priorità, fino allo spostamento degli elenchi, impostalo una volta e lascia che Automazioni ClickUp si occupi del resto

Tieni d'occhio ogni automazione in un unico posto. I registri di controllo monitorano ogni azione, mostrando il nome dell'automazione, lo stato, il tempo di esecuzione e altro ancora, in modo da poter verificare i dettagli e modificare le impostazioni al volo

E se ritieni che creare l'automazione da zero richieda troppo tempo, chiedi a ClickUp Brain.

Trova qualsiasi cosa in pochi secondi. Chiedi a Brain qualsiasi cosa su documenti, wiki, attività e flussi di lavoro e lascia che estragga esattamente ciò di cui hai bisogno quando ne hai bisogno

Ottieni una vista dettagliata delle tue attività, documenti, flussi di lavoro e altro ancora con ClickUp Brain

Scrivi meglio, più velocemente. Che tu stia abbozzando, modificando o riepilogando/riassumendo, Brain comprende il contesto del tuo lavoro e ti aiuta a creare contenuti chiari e concisi senza sforzo

Infine, integra ClickUp Automations con il tuo stack tecnologico esistente, come HubSpot, GitHub e Twilio, per automatizzare le attività in tutta l'area di lavoro da un'unica posizione.

Ad esempio, integra ClickUp Automazioni con Gmail per inviare automaticamente aggiornamenti via email e tenere informati partner e fornitori.

Prima passavamo ore extra a fare manualmente cose di routine, come consegnare progetti al nostro team, creare attività e incollare link. Ora usiamo quel tempo per pianificare in anticipo e spostare più flussi di lavoro del team su ClickUp

Semplifica i flussi di lavoro e migliora la produttività con ClickUp

Come mostra questo confronto tra Trello e Monday.com, sia Trello che Monday sono strumenti solidi per organizzare le attività e collaborare con i team. Tuttavia, ognuno di essi ha i propri limiti quando si tratta di una gestione completa del lavoro.

La semplicità di Trello è ottima per il project management di base, mentre la versatilità di Monday può adattarsi a un intervallo di flussi di lavoro. Tuttavia, ClickUp li supera per i team che cercano una soluzione all-in-one che combini gestione delle attività, documentazione, collaborazione e automazione.

Con funzionalità/funzioni robuste come ClickUp Docs e ClickUp Chat per una collaborazione senza soluzione di continuità e capacità di automazione delle attività basate sull'IA, ClickUp è la scelta migliore per chi cerca un flusso di lavoro efficiente senza il Toggl tax!

Prova ClickUp gratis oggi stesso e scopri perché è lo strumento ideale per aumentare la produttività e gestire il tuo lavoro.