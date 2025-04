i 11 migliori generatori di ricette con IA nel 2025

L'altro giorno ho avuto un classico momento di incertezza su cosa preparare.

Conosci la procedura: apri il frigo, ti ritrovi davanti una bottiglia di salsa di pomodoro mezza usata, un po' di parmigiano avanzato e quelle patate dolci che avevi giurato di usare, e pensi: "Come faccio a trasformare tutto questo in una cena?"

Di solito, mi ritrovo a scorrere i siti di ricette per ore, solo per rendermi conto che mi manca un ingrediente chiave (o 10 👀).

Poi, però, ho scoperto qualcosa di straordinario: i generatori di ricette basati sull'IA! Questi strumenti prendono ciò che già hai e suggeriscono immediatamente idee per i pasti, facendoti risparmiare tempo, riducendo gli sprechi e rendendo la cucina più divertente.

Sei curioso di vedere quali funzionano meglio? Esploriamo i migliori assistenti di cucina basati sull'IA che possono trasformare gli avanzi in qualcosa di delizioso.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco una carrellata dei migliori generatori di ricette con IA e i loro punti di forza: : Ideale per la pianificazione e la gestione della cucina basate sull'IA ClickUp: Ideale per la pianificazione e la gestione della cucina basate sull'IA MealPractice: Ideale per l'organizzazione dei pasti quotidiani Mr. Cook: Ideale per la gestione delle ricette e la riduzione degli sprechi alimentari *chefGPT: Ideale per una pianificazione intelligente dei pasti basata sugli obiettivi dietetici Let's Foodie: Ideale per essere creativi con gli ingredienti disponibili SuperCook: Ideale per la generazione di ricette basate sugli ingredienti Plant Jammer: il migliore per una cucina sostenibile a base vegetale DishGen: Ideale per creare ricette saporite CookAIfood: Ideale per la creatività culinaria Whisk It: Ideale per la gestione delle ricette e la pianificazione dei pasti RecipeGenAI: Ideale per creare ricette di livello professionale

Cosa dovresti cercare nei generatori di ricette con IA?

Un generatore di ricette con IA dovrebbe integrare perfettamente l'IA nella vita quotidiana, semplificando la gestione della cucina per ridurre al minimo gli sprechi e massimizzare la praticità. Ma con così tante opzioni, come si fa a sapere quali funzionalità/funzioni sono veramente importanti?

Ecco a cosa dare priorità:

Il tuo generatore di ricette IA dovrebbe suggerirti in modo intelligente i pasti in base agli ingredienti che hai, come "petti di pollo, latte di cocco, olio d'oliva, aglio in polvere"

Dovrebbe supportare abitudini di cottura coerenti con macro dettagliate, porzioni flessibili, durate stimate accurate e istruzioni adattive passo dopo passo

I migliori generatori di ricette con IA si adattano alle esigenze dietetiche, semplificando la pianificazione dei pasti suggerendo ricette per diete chetogeniche, vegane, senza glutine e altre ancora

Dovrebbe sfruttare l'IA generativa e l'elaborazione avanzata del linguaggio naturale per comprendere accuratamente le richieste e fornire istruzioni di cottura chiare e logiche come "scaldare l'olio d'oliva" o aggiungere lo sciroppo d'acero

Dovrebbe adattarsi ai cambiamenti stagionali dando priorità agli ingredienti di stagione, offrendo consigli sulla conservazione e adeguando i consigli in base alla disponibilità locale

Queste funzionalità/funzioni lavorano insieme per supportare il tuo viaggio culinario, sia che tu voglia esplorare nuove cucine, monitorare le abitudini, evitare lo spreco di cibo o mangiare sano. I migliori strumenti combinano questi elementi senza soluzione di continuità, rendendo la cucina più piacevole ed efficiente e risparmiando tempo.

🍅 Il trucco per generare ricette fantastiche sta nel modo in cui si formulano le domande all'IA. Abbiamo alcuni suggerimenti qui. 👇🏼

💡Suggerimento: Appassionati di fitness, dite addio al mal di testa per il conteggio delle calorie! Lasciate che l'IA si occupi della pianificazione quotidiana che vi fornisce la giusta quantità di nutrizione di cui avete bisogno, mentre voi vi concentrate sul superare i vostri allenamenti e godervi i pasti.

➡️ Leggi anche: Esempi di autodisciplina e consigli per un esito positivo

Gli 11 migliori generatori di ricette con IA

Dopo aver testato decine di strumenti per ricette con IA, ho individuato i migliori che offrono un valore costante nella creazione di ricette, nella pianificazione dei pasti e nella gestione della cucina. Ecco la mia analisi dettagliata dei 11 migliori strumenti per la creazione di ricette con IA:

1. ClickUp (il migliore per la pianificazione e la gestione della cucina basata sull'IA)

Crea piani per i pasti e ottieni ricette dettagliate in pochi secondi con ClickUp Brain

Probabilmente conosci ClickUp come un potente strumento per il project management, ma l'app che fa tutto per il lavoro può anche essere il tuo assistente di cucina per eccellenza!

Con ClickUp Brain, il suo assistente IA integrato, puoi generare ricette personalizzate su misura per le tue esigenze e preferenze alimentari, perché la pianificazione dei pasti dovrebbe essere organizzata come il tuo flusso di lavoro!

Questo assistente basato sull'IA può creare attività dettagliate di ClickUp per ogni pasto, complete di elenchi di ingredienti e preparazione passo dopo passo, affrontando la pianificazione settimanale dei pasti in un colpo solo.

Sei bloccato con ingredienti specifici? ClickUp Brain suggerisce ricette in base agli ingredienti disponibili o alle preferenze alimentari. Può anche aiutare a creare liste di controllo degli ingredienti basate sull'IA, così non dovrai più preoccuparti di una dispensa vuota.

Un altro aspetto chiave di una gestione efficace della cucina è il monitoraggio del tempo. Utilizza il Time-Tracking di ClickUp per garantire tempi perfetti con sequenze di cottura e promemoria. Inoltre, puoi automatizzare le attività ripetitive di preparazione dei pasti, come elenchi della spesa e promemoria ricorrenti, liberando tempo per goderti il processo di cottura.

Se hai bisogno di ulteriore aiuto per pianificare, il modello di pianificazione dei pasti di ClickUp fornisce un approccio strutturato per organizzare i pasti settimanali con la tua famiglia. Aggiungi stati personalizzati come "Preparato", "In cottura" e "Terminato" per tenere traccia dello stato di avanzamento di ogni ricetta.

Ottieni un modello gratis Organizza i tuoi pasti giornalieri e settimanali senza sforzo utilizzando il modello di pianificazione dei pasti di ClickUp

Successivamente, il modello di ricetta ClickUp offre uno spazio dedicato per memorizzare le ricette di famiglia più amate. È dotato di campi personalizzati per ingredienti, durata della cottura e fasi di preparazione. Le ricette possono essere classificate con tag come "Cene veloci durante la settimana" o "Aggiungere ai preferiti durante le vacanze" per un facile recupero.

Organizzi una cena con gli amici? Il modello di pianificazione del menu ClickUp tiene tutti sulla stessa pagina.

Ottieni un modello gratis Usa il modello di pianificazione del menu ClickUp quando cucini con la famiglia o gestisci un team

Per progetti di cucina più grandi, la sincronizzazione del personale è essenziale. Collabora senza sforzo con ClickUp Docs per semplificare la comunicazione e accelerare i tempi di consegna.

Ciò che distingue ClickUp è il modo in cui integra queste funzionalità/funzioni in un unico sistema coeso. Mentre altre piattaforme si concentrano esclusivamente sulla generazione di ricette, ClickUp ti aiuta a gestire l'intero processo di cottura, dalla pianificazione alla preparazione.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Imposta promemoria ClickUp automatici per le prossime attività in cucina o scadenze

Utilizza ClickUp Time Management per monitorare il tempo necessario per ogni attività in cucina

Organizza le attività di cucina stabilendo dipendenze per garantire che le attività critiche siano completate nel giusto ordine per una gestione efficiente della cucina

Archivia le tue ricette in attività o documenti di ClickUp , classificandole per tipo di cucina, tipo di pasto o preferenza alimentare

Usa le funzionalità/funzioni di gestione delle attività di ClickUp per pianificare i pasti della settimana

Crea liste di controllo delle attività per gli ingredienti necessari per ogni ricetta, semplificando la gestione della spesa

Automatizza le attività ripetitive di pianificazione e preparazione dei pasti, come gli elenchi della spesa ricorrenti o i promemoria per la preparazione dei pasti tramite ClickUp Automazioni

Limiti di ClickUp

La configurazione iniziale dei modelli di ricette potrebbe richiedere tempo

Curva di apprendimento quando si organizza per la prima volta il flusso di lavoro in cucina

Prezzi ClickUp

Free Forever

Illimitato : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $/mese per utente

Enterprise : Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. MealPractice (ideale per l'organizzazione dei pasti quotidiani)

tramite MealPr actic e

Quando hai un'agenda fitta di impegni, MealPractice ti semplifica la pianificazione dei pasti. Questo strumento basato sull'IA adatta le ricette alle tue preferenze proteiche, al tuo stile nutrizionale e alla tua cucina preferita, trasformando la cucina quotidiana da un lavoro di routine a un gioco da ragazzi.

Con un'interfaccia semplificata, offre opzioni di ricette personalizzate che soddisfano le tue esigenze, oltre a un database di ricette curato da chef che puoi filtrare per cucina, tempo di cottura e livello di abilità. Aggiungi ai preferiti, pianifica facilmente la settimana e lascia che MealPractice ti aiuti a organizzare i pasti!

MealPractice: le migliori funzionalità/funzioni

Piani settimanali personalizzati con programmazione drag-and-drop e regolazione automatica delle porzioni per gruppi di dimensioni diverse

Creare elenchi della spesa automatizzati con sincronizzazione diretta con i principali servizi di consegna a domicilio di generi alimentari

Condivisione di raccolte di ricette e piani alimentari con i membri della famiglia attraverso funzionalità/funzioni di aree di lavoro collaborative

Monitoraggio delle informazioni nutrizionali e degli obiettivi dietetici con analisi dettagliate e monitoraggio dello stato

Importa ricette da qualsiasi sito web e convertile automaticamente in base alle tue preferenze alimentari

Limiti di MealPractice

Database di ricette limitato

Puoi solo selezionare le opzioni disponibili

Prezzi di MealPractice

Pacchetto iniziale : 8 $ (una tantum)

Miglior valore: 25 $ (una tantum)

Valutazioni e recensioni di MealPractice

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

➡️ Leggi anche: Cose da fare per essere produttivi quando ci si annoia al lavoro

3. Mr. Cook (ideale per la gestione delle ricette e la riduzione degli sprechi alimentari)

Mr. Cook è un'app intelligente per la gestione delle ricette che ti aiuta a organizzare le ricette, pianificare i pasti e sfruttare al meglio gli ingredienti disponibili.

Questa app è eccellente nel trasformare le foto degli ingredienti in suggerimenti pratici per le ricette, il che la rende particolarmente utile quando si ha a che fare con gli avanzi o con ingredienti prossimi alla scadenza.

Per esempio, se noti che quei pomodori ed erbe aromatiche stanno per scadere, scatta semplicemente una foto. L'app analizza l'immagine e suggerisce ricette per aiutarti a utilizzare questi ingredienti prima che vadano sprecati.

Le migliori funzionalità di Mr. Cook

Scansiona le ricette scritte a mano e digitalizzale, conservando le preziose ricette di famiglia

Utilizza l'app nella tua lingua preferita, rendendola accessibile per varie cucine

Visualizza le informazioni nutrizionali per ogni ricetta per fare scelte alimentari consapevoli

Cucina fino a tarda sera senza affaticare gli occhi con la funzionalità/funzione modalità scura

Limiti di Mr. Cook

L'accesso a tutte le funzionalità/funzioni richiede una sottoscrizione a pagamento

Prezzi di Mr. Cook

Free

In più : 3,99 $/mese

Pro: 8,99 $/mese

Valutazioni e recensioni di Mr. Cook

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Consiglio dell'esperto: Quando si utilizza un generatore di ricette IA, inserire tutti gli ingredienti che si hanno a casa. Questo aiuta a ridurre al minimo gli sprechi alimentari e consente all'IA di suggerire ricette che utilizzano al meglio ciò che si ha già, assicurando il massimo dalla dispensa.

4. ChefGPT (il migliore per la pianificazione intelligente dei pasti in base agli obiettivi dietetici)

tramite ChefGPT

ChefGPT trasforma la cucina casalinga in un'esperienza gourmet. Trasforma ingredienti casuali della dispensa in piatti deliziosi, crea menu settimanali personalizzati e suggerisce persino l'abbinamento perfetto con il vino, portando in tavola una cucina di qualità da ristorante.

Con questo assistente di cucina intelligente basato sull'IA, potrai sfruttare al meglio ciò che hai già in cucina e cucinare in tutta sicurezza.

ChefGPT: le migliori funzionalità/funzioni

Inserisci gli ingredienti a tua disposizione e la modalità PantryChef creerà ricette utilizzando solo quegli elementi

Esplora nuovi sapori con la modalità MasterChef, che suggerisce ricette su misura per i tuoi gusti

Raggiungi i tuoi obiettivi nutrizionali con la modalità MacrosChef, che progetta ricette in base ai tuoi traguardi di proteine, carboidrati e grassi

Crea un piano alimentare personalizzato con la modalità MealPlanChef, pensata per la tua dieta e i tuoi obiettivi di fitness

Abbina i tuoi pasti alla perfezione con PairPerfect, che ti consiglia le bevande che meglio si abbinano al tuo piatto con la competenza di un sommelier

Limiti di ChefGPT

Potrebbe volerci un po' di tempo per prendere confidenza con lo strumento

Prezzi di ChefGPT

Basic : Gratis

Pro: 2,99 $/mese

Valutazioni e recensioni di ChefGPT

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? Gli algoritmi di IA utilizzano database di composti aromatici per identificare quali ingredienti si abbinano bene tra loro, migliorando la creatività e la qualità delle nuove ricette.

5. Let's Foodie (ideale per essere creativi con gli ingredienti a disposizione)

Hai pollo, riso e peperoni nel frigorifero? Inserisci questi ingredienti in Let's Foodie, aggiungi eventuali preferenze o restrizioni dietetiche e lo strumento ti suggerirà ricette adatte al tuo livello di abilità in cucina.

Lo strumento offre consigli pratici di cucina e informazioni sugli ingredienti che vanno oltre i semplici suggerimenti di ricette. Quindi, se non sei sicuro di come preparare quei peperoni o vuoi saperne di più sui diversi metodi di cottura, Let's Foodie è quello che fa per te.

Le migliori funzionalità di Let's Foodie

Ricevi consigli personalizzati sui piatti in base alle tue scelte e preferenze culinarie passate

Goditi suggerimenti di ricette su misura che si adattano ai tuoi gusti e al tuo stile di cucina, mentre il sistema impara dalle tue abitudini

Scopri nuovi piatti creati in base alle tue scelte culinarie passate per soddisfare le tue preferenze di sapori uniche

Limiti di Let's Foodie

Le indicazioni di cottura troppo semplificate potrebbero non essere adatte a tutti

Prezzi di Let's Foodie

Free

Valutazioni e recensioni di Let's Foodie

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

6. SuperCook (il migliore per la generazione di ricette basate sugli ingredienti)

tramite SuperCook

Cucinare non deve essere per forza complicato. SuperCook rende tutto più semplice: basta selezionare gli ingredienti che hai a disposizione e ti suggerirà immediatamente delle ricette. Puoi anche usare i comandi vocali per aggiungere gli ingredienti.

Non c'è bisogno di passare da un sito all'altro o di cercare gli ingredienti mancanti: idee per pasti veloci e senza complicazioni ogni volta che ne hai bisogno!

Le migliori funzionalità di SuperCook

Ordina le ricette per tempo di cottura, tipo di cucina e numero di ingredienti

Aggiungi i tuoi ingredienti preferiti per ricerche più rapide la prossima volta

Ottieni suggerimenti per le ricette quando ti manca un solo ingrediente

Concentrati su ingredienti specifici per vedere tutte le ricette che li contengono

Limiti di SuperCook

Nessun suggerimento di sostituzione degli ingredienti se manca qualcosa

Prezzi di SuperCook

Free

Valutazioni e recensioni di SuperCook

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

➡️ Leggi anche: Suggerimenti per migliorare le capacità di gestione del tempo al lavoro

7. Plant Jammer (ideale per una cucina sostenibile a base vegetale)

via Plant Jammer

Cerchi un modo semplice per cucinare in modo più sostenibile? Ti presentiamo Plant Jammer, il generatore di ricette basato sull'IA specializzato nella cucina sostenibile a base vegetale.

Questa piattaforma innovativa ti aiuta a creare deliziosi pasti vegetariani riducendo al minimo gli sprechi alimentari, perfetta per chi cerca di integrare più opzioni a base vegetale nella propria dieta o ridurre il proprio impatto ambientale.

A differenza delle tipiche app di ricette che attingono da un database fisso, Plant Jammer crea ricette fresche al momento in base all'elenco degli ingredienti.

Plant Jammer: le migliori funzionalità/funzioni

Aggiungi ingredienti alla tua dispensa virtuale e l'app monitorerà la tua disponibilità

Aggiorna la tua dispensa man mano che utilizzi gli elementi per continuare a ricevere suggerimenti di ricette pertinenti

Naviga senza sforzo tra i corridoi del negozio con la guida dell'app quando hai bisogno di ingredienti extra

Condividi i tuoi successi in cucina e modifica le ricette degli altri all'interno della community Plant Jammer per favorire un ambiente di cucina collaborativo

Migliora la tua esperienza mentre l'app apprende dalle interazioni dell'utente ed esegue esperimenti in cucina per mettere a punto i suoi consigli

Limiti di Plant Jammer

I cuochi esperti potrebbero trovare i suggerimenti troppo semplici per i loro gusti

Prezzi di Plant Jammer

Basic: Free

Premium: 10 $ (una tantum)

Valutazioni e recensioni di Plant Jammer

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

8. DishGen (il migliore per creare ricette saporite)

tramite DishGen

Vuoi scatenare la tua creatività culinaria e preparare qualcosa di unico? Prova DishGen!

A differenza dei generatori di ricette tradizionali che si basano su combinazioni standard, l'algoritmo di DishGen analizza la tua specifica combinazione di ingredienti per suggerirti deliziosi abbinamenti e metodi di cottura che altrimenti non avresti preso in considerazione.

Puoi anche salvare e classificare le ricette generate dall'IA aggiunte ai preferiti per un accesso rapido. Usa i segnalibri e il monitoraggio della cronologia per mantenere una raccolta personale di piatti dall'esito positivo.

Le migliori funzionalità di DishGen

Cambia le dimensioni delle porzioni, scambia gli ingredienti o modifica i metodi di cottura al volo

Segui le istruzioni chiare e dettagliate incluse in ogni ricetta, pensate per essere facilmente comprensibili anche dai principianti

Esplora i numerosi suggerimenti di piatti in base alle tue preferenze e alla tua storia culinaria passata

Limiti di DishGen

I limiti di credito mensili sul piano gratis potrebbero limitare la generazione di ricette estese

È necessario registrarsi per accedere al controllo avanzato

Prezzi di DishGen

Basic: Free

Premium : 7,99 $ al mese

Pro: 15,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di DishGen

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. CookAIfood (ideale per la creatività culinaria)

tramite CookAIfood

Un'idea per un pasto completo con una semplice foto? CookAIfood utilizza un'IA all'avanguardia per generare ricette personalizzate da una semplice foto degli ingredienti che hai già in casa.

Con un'interfaccia intuitiva, CookAIfood si adatta a diverse preferenze alimentari e offre suggerimenti personalizzati per i pasti. È uno strumento essenziale per chef principianti ed esperti che esplorano nuovi orizzonti culinari.

Le migliori funzionalità di CookAIfood

Crea e personalizza tutto, dai menu della cena ai banchetti di nozze

Trova ristoranti nelle vicinanze che servono piatti simili alle tue ricette preferite

Connettiti con altri amanti del cibo per condividere ricette e consigli di cucina attraverso la piattaforma della community

Utilizza il pianificatore di dieta per monitorare il contenuto nutrizionale e rimanere in linea con gli obiettivi di salute

Genera foto di cibo con IA per visualizzare l'aspetto che dovrebbe avere il tuo piatto

CookAIfood limiti

I suggerimenti di ricette a volte possono mancare di varietà e portare a idee di pasti ripetitivi

Prezzi di CookAIfood

Base : 5 $ (100 crediti)

Avanzato : 10 $ (225 crediti)

Premium: 20 $ (500 crediti)

Valutazioni e recensioni di CookAIfood

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

➡️ Leggi anche: I migliori strumenti di IA per uso personale e produttività

10. Whisk It (ideale per la gestione delle ricette e la pianificazione dei pasti)

tramite Whisk It

Whisk It è un compagno di cucina completo che eccelle nell'organizzare ricette, pianificare pasti e semplificare il processo di acquisto.

Ciò che rende questo strumento particolarmente utile è la sua capacità di salvare ricette da qualsiasi fonte online in una finestra personalizzata In arrivo, simile a come si salvano gli elementi fissati su Pinterest, ma specificamente progettata per gli appassionati di cucina.

Whisk It migliori funzionalità/funzioni

Connessione diretta con vari servizi di consegna di generi alimentari per ordinare gli ingredienti attraverso la piattaforma

Salva e classifica le ricette da più fonti online in una finestra In arrivo centralizzata

Trasforma qualsiasi ricetta salvata in un elenco della spesa con un solo clic, per non dimenticare mai un ingrediente

Limiti di Whisk It

L'interfaccia utente a volte può sembrare meno intuitiva

Prezzi di Whisk It

Free

Valutazioni e recensioni di Whisk It

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

➡️ Leggi anche: Il miglior software per la gestione degli ordini

11. RecipeGenAI (ideale per creare ricette di livello professionale)

tramite RecipeGenAI

Riduci al minimo gli sprechi alimentari con strumenti che si adattano alle diverse esigenze dietetiche. RicettaGen IA è dotato di un solido database di oltre 300 ingredienti, che trasforma gli ingredienti disponibili in ricette personalizzate.

Ciò che rende unico RecipeGenAI è l'implementazione di dodici diversi chef IA. Ognuno di essi apporta competenze culinarie specializzate. Che tu abbia voglia di autentici piatti italiani o di esplorare la cucina fusion asiatica, puoi selezionare uno chef che corrisponda al tuo stile di cucina preferito.

Le migliori funzionalità di RecipeGenAI

Esplora diverse cucine create da chef di tutto il mondo

Goditi le opzioni gourmet con le ricette degli chef stellati Michelin per gli utenti premium

Prova la generazione illimitata di ricette con un pagamento una tantum e senza costi nascosti

Limiti di RecipeGenAI

Alcune ricette potrebbero aver bisogno di qualche ritocco per funzionare bene nella vita reale

Prezzi di RecipeGenAI

Piano standard : 9,99 $ al mese

Esperienza Premium: 14,99 $/mese

Valutazioni e recensioni di RecipeGenAI

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Migliora la tua cucina con la generazione di ricette basata sull'IA

I generatori di ricette basati sull'IA hanno fatto molta strada: non si tratta più solo di idee per i pasti, ma di veri e propri assistenti di cucina, che aiutano a ridurre gli sprechi, a monitorare l'alimentazione, a organizzare e a essere creativi.

Mentre molti strumenti offrono vantaggi unici, ClickUp va oltre le ricette. Combina una pianificazione intelligente dei pasti con potenti funzionalità di organizzazione per un'esperienza di cucina senza interruzioni. È il mio punto di riferimento in cucina da un po' di tempo ormai, e sono sicuro che lo sarà anche per te.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e cambia il modo in cui cucini i tuoi pasti.