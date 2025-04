Modelli di report giornalieri gratis in Excel per un monitoraggio efficiente dello stato

"Come sta andando?" "Posso avere un rapido aggiornamento EOD?"

Suona familiare? Queste domande apparentemente innocue possono trasformare una giornata tranquilla in un momento di panico per le corse dell'ultimo minuto. Anche quando il lavoro è terminato, redigere un rapporto giornaliero chiaro e conciso sullo stato di avanzamento può sembrare un'attività per il tuo team.

Ecco dove possono essere utili i modelli di report giornalieri in Excel.

Che si tratti del monitoraggio delle prestazioni del team, dei report sullo stato dei progetti o anche di un elenco di inventario, questi modelli possono trasformare un processo di reportistica potenzialmente disordinato in qualcosa di semplice come versarsi la prima tazza di caffè.

In questo articolo, vedremo come questi modelli semplificano gli aggiornamenti quotidiani e come possono far risparmiare ore al tuo team (e magari anche qualche grattacapo).

Cosa rende un modello Excel per report giornalieri efficace?

Un modello Excel di report giornaliero è un foglio di calcolo per documentare, tracciare e condividere aggiornamenti su compiti, stati o attività completate nell'arco di una giornata. Di solito include sezioni per dettagli chiave come date, descrizioni delle attività, stati e note, fornendo all'autorità di reportistica un formato strutturato.

Un buon modello di report giornaliero dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: Campi data e ora: sezioni per monitorare il giorno e l'ora per aggiornamenti accurati

*elenco delle attività: una chiara suddivisione delle attività, con colonne per descrizioni, priorità e scadenze

Indicatori di stato: Campi semplici per contrassegnare lo stato (ad esempio, non iniziato, in corso, completato)

*rilevamento di note/commenti: per aggiungere dettagli o contesto extra a ciascuna attività

Metriche e KPI: KPI rilevanti per il monitoraggio delle prestazioni per un ruolo specifico

9 modelli Excel gratis per report giornalieri

Ammettiamolo: la maggior parte delle aziende, compresa la tua, ha troppe riunioni inutili.

Uno dei modi più semplici per eliminarli è avere aggiornamenti quotidiani sullo stato offline.

Ci sono modelli gratuiti e personalizzabili che coprono tutto, dal monitoraggio dei progetti agli aggiornamenti del team, così puoi evitare altre riunioni sullo stato!

Ora, sfoglia alcuni modelli Excel di report giornalieri e seleziona quello più adatto alle tue esigenze.

1. Modello di report giornaliero di Template.net

E se il tuo team commerciale avesse concluso ieri una trattativa importante, ma oggi incontrasse qualche intoppo con i follow-up? Il modello di report giornaliero di Template. net è il tuo punto di riferimento per dare priorità ad attività, risultati e ostacoli che il tuo team deve affrontare. Con questo modello, puoi registrare rapidamente le vittorie della giornata e prendere nota delle sfide.

Il modello contiene:

Un layout strutturato che rende i report chiari, coerenti e facili da rivedere, perfetto per i professionisti che danno valore agli aggiornamenti visivi

Monitoraggio delle metriche chiave per elementi essenziali come le vendite, la produttività o lo stato di avanzamento dei progetti, che consentono di misurare le prestazioni a colpo d'occhio

Lo spazio per delineare i passaggi successivi per affrontare i problemi

✨ Ideale per: professionisti del settore commerciale che hanno bisogno di monitorare lo stato di avanzamento del lavoro quotidiano

2. Modello di report giornaliero sullo stato di avanzamento dei lavori. net

Il team addetto al controllo qualità invia una lunga lista di bug e il team di sviluppo passa la giornata a cercare di risolvere un enorme crash di sistema che manda all'aria i piani.

Invece di annegare in email sparse e richieste infinite, usano il modello di rapporto giornaliero sullo stato dei lavori di Template.net per registrare il problema, analizzare come è stato risolto e impostare priorità chiare per tornare in carreggiata il giorno successivo.

Con questo modello di report sullo stato di avanzamento, puoi:

Concentrati sull'allineamento del lavoro quotidiano agli obiettivi trimestrali utilizzando gli elenchi di cose da fare integrati

Tieni sotto controllo il lavoro quotidiano richiesto al tuo team, ottenendo al contempo una visione d'insieme

Documentare le sfide e acquisire soluzioni, rendendolo un buon modello di riepilogo/riassunto del progetto

✨ Ideale per: Team che lavorano su progetti a lungo termine che richiedono controlli regolari

3. Modulo per report giornaliero delle vendite di Template.net

Gestire un team commerciale, soprattutto se composto da più di due rappresentanti, può essere impegnativo, in particolare quando si tratta di monitorare le prestazioni e comunicare gli aggiornamenti alle parti interessate.

Il Modulo di report giornaliero delle vendite di Template.net semplifica questo processo organizzando i dettagli chiave come transazioni, entrate e traguardi commerciali in un unico formato chiaro e facilmente leggibile.

Questo modello di report giornaliero gratis ti permette di:

Accedi rapidamente a metriche come il numero di vendite, i prodotti venduti e le entrate totali

Determina facilmente le prestazioni dei singoli rappresentanti e lo stato di avanzamento verso i traguardi

Elimina la necessità di complessi fogli di calcolo e di compilazione manuale dei dati

Fornire una chiara panoramica delle attività commerciali quotidiane

✨ Ideale per: responsabili commerciali che vogliono assicurarsi che i membri del team stiano raggiungendo i traguardi e identificando le opportunità di miglioramento

4. Modello di report giornaliero sul lavoro di Template.net

Per agenzie e consulenti, dove la reportistica per il monitoraggio del tempo non è negoziabile, il modello di report giornaliero è lo strumento ideale per tenere sotto controllo le attività e mantenere un flusso di lavoro regolare.

Ti aiuta a registrare i dettagli del lavoro quotidiano mentre:

Suddivisione delle attività, monitoraggio delle ore e semplificazione della fatturazione ai clienti

Monitorare le sfide e tenere sotto scheda lo stato generale

Evidenzia le prestazioni eccezionali dei membri del team con un breve messaggio

Annotare i feedback che potrebbero essere utili durante le revisioni delle prestazioni

✨ Ideale per: liberi professionisti, agenzie e consulenti che devono monitorare il tempo dedicato a ciascuna attività

5. Modello di report giornaliero delle attività da Template.net

Nel Modello di report delle attività giornaliere di Template.net, i membri del tuo team possono evidenziare le attività su cui stanno lavorando ogni giorno e molto altro ancora. Ad esempio, possono spiegare perché il report di fine anno è ancora in corso, menzionando il motivo in "Commenti"

Ciò ridurrà il tempo di follow-up richiesto da parte tua e potrai:

Monitoraggio del tempo dedicato a ciascuna attività

Fornire note e spiegazioni sullo stato delle attività

Dare priorità al lavoro con elenchi personalizzabili

✨ Ideale per: manager che gestiscono molti membri del team che richiedono una reportistica coerente

6. Modello WPS per report giornaliero delle entrate e delle uscite di magazzino

tramite modello WPS

Il modello Rapporto giornaliero delle entrate e delle uscite di magazzino ti aiuterà a monitorare i livelli delle scorte in entrata e in uscita, assicurandoti una chiara comprensione del tuo inventario. Se vendi scarpe, ad esempio, in negozi al dettaglio e hai appena ricevuto una nuova spedizione di prodotti, puoi:

Registrare quantità e descrizioni dei prodotti

Identificare quando è necessario rifornire

Capire quali prodotti stanno vendendo bene

Individuare e risolvere rapidamente le discrepanze di inventario

💡Suggerimento: condividi questo foglio con il tuo team di marketing. Possono scegliere i prodotti meno venduti e promuoverli per aumentare le vendite.

✨ Ideale per: attività commerciali al dettaglio, responsabili di magazzino e titolari di piccole imprese che necessitano di monitorare i movimenti giornalieri delle scorte

7. Modulo per report giornaliero in uscita di WPS Template

tramite modello WPS

Che si tratti di gestire un magazzino o un'attività di e-commerce, il modello di modulo per report giornaliero in uscita di WPS Template ti aiuterà a monitorare tutte le spedizioni in uscita e a garantire che le consegne siano in linea con i tempi previsti.

Ad esempio, se devi spedire 50 laptop a clienti in tutto il paese, questo modello ti consente di:

Registra i dettagli della spedizione come data, destinazione, prodotto e quantità

Monitorare i programmi di consegna e le informazioni sui destinatari

Identificare e affrontare ritardi o discrepanze

✨ Ideale per: team logistici, responsabili di magazzino, aziende di e-commerce e chiunque gestisca spedizioni quotidiane

8. Modello di report giornaliero sulla salute e le presenze dei dipendenti dell'azienda di WPS Template

tramite modello WPS

Supponiamo che uno dei membri del tuo team si senta male e debba prendersi un giorno di ferie. Puoi facilmente registrare il suo stato di salute e il motivo dell'assenza nel Modello di report giornaliero sulla salute e le presenze dei dipendenti dell'azienda di WPS Template.

Puoi utilizzare questo modello per:

Monitoraggio delle presenze giornaliere e dei problemi di salute

Ottieni informazioni dettagliate sui modelli di assenteismo

Identifica potenziali problemi come problemi di salute ricorrenti o esaurimento

✨ Ideale per: responsabili delle risorse umane, team leader o titolari aziendali che vogliono essere sempre aggiornati sulla salute e la presenza dei dipendenti

9. Modello di report giornaliero sullo stato del progetto di Coefficient

tramite Coefficient

Supponiamo che il tuo team di spedizione abbia appena ricevuto due grossi ordini. Mentre li sta elaborando, riceve un'altra spedizione. Cosa dovrebbe fare ora? Il modello di report giornaliero sullo stato del progetto di Coefficient risolve questo problema. Ti permette di:

Documenta le attività completate, le sfide e i prossimi obiettivi

Fornire un'istantanea chiara dello stato quotidiano del progetto

Menzione e tag delle attività ad hoc ai membri del team

Dare priorità alle attività ad hoc in base alle necessità

✨ Ideale per: project manager, gestori del team e chiunque supervisioni progetti complessi

Limiti dell'utilizzo di Excel per i report giornalieri

Sebbene Excel sia uno strumento ampiamente utilizzato per la reportistica quotidiana, presenta alcuni limiti. Ecco cosa potresti incontrare:

Aggiornamenti manuali : se le esigenze di reportistica sono dinamiche, aggiornare manualmente Excel ogni giorno può diventare rapidamente un'attività gravosa e soggetta a errori

Sfide della collaborazione : la condivisione dei report e le modifiche simultanee possono causare problemi di controllo delle versioni e ritardi

Automazioni limitate : Excel offre automazioni di base, ma mancano funzionalità/funzioni più avanzate come la generazione automatica di report, l'invio di promemoria o la sincronizzazione dei dati, il che significa che queste attività devono essere svolte manualmente

*problemi di scalabilità: man mano che i dati aumentano, Excel può avere difficoltà a gestire grandi volumi di informazioni, rendendo più difficile tenere traccia degli aggiornamenti dei registri giornalieri in più reparti o progetti

Mancanza di integrazione: Excel non si integra perfettamente con altri strumenti che potresti utilizzare, come software di project management o CRM, rendendo più difficile riunire i dati o automatizzare i flussi di lavoro

Modelli Excel alternativi per report giornalieri

Oggi cerchi modelli di report sullo stato dei progetti. Domani la tua priorità potrebbe essere la creazione di dashboard di progetto. Man mano che la tua attività si espande, le idee si evolvono e i team crescono, hai bisogno di uno strumento che cresca con te.

ClickUp è un'app per il lavoro che combina il monitoraggio delle attività, il controllo dello stato di avanzamento e le funzionalità di comunicazione in un'unica interfaccia, garantendo tutte le informazioni essenziali per rimanere al passo con il lavoro.

Ascoltate il nostro utente, Alexis Valentin, responsabile dello sviluppo aziendale globale, Pigment.

Con ClickUp, abbiamo ridotto il tempo necessario per l'invio e l'esecuzione delle attività, da un paio di giorni a un paio d'ore. Ora le persone sanno quali attività sono in sospeso per il loro inserimento e cosa devono fare, il che è un incubo da organizzare via email. I manager sono a un clic di distanza, grazie ai modelli, dalla creazione di bacheche di inserimento per ogni nuovo arrivato. Una svolta.

Con ClickUp, abbiamo ridotto il tempo necessario per l'invio e l'esecuzione delle attività, da un paio di giorni a un paio d'ore. Ora le persone sanno quali attività sono in sospeso per il loro inserimento e cosa devono fare, cosa che è un incubo da organizzare via email. I manager sono a un clic di distanza, grazie ai modelli, dalla creazione di bacheche di inserimento per ogni nuovo arrivato. Una svolta.

Esploriamo altri otto modelli di report giornalieri in ClickUp che rappresentano valide alternative.

1. Il modello di report giornaliero ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitoraggio e reportistica delle attività quotidiane senza sforzo con il modello di report giornaliero ClickUp

Che tu stia gestendo un team o lavorando da solo, il modello di report giornaliero ClickUp ha tutto ciò di cui hai bisogno per mantenere il controllo e superare i tuoi obiettivi. Con questo modello, puoi rivedere rapidamente i risultati di ieri, i piani di oggi e l'elenco delle cose da fare di domani, tutto in un unico posto.

Ecco come questo modello aiuta i team a rimanere produttivi e connessi:

I campi delle priorità e le descrizioni delle attività catturano i dettagli chiave di ogni attività, compresi i responsabili e il tempo impiegato, offrendoti un quadro completo dello stato quotidiano

Le visualizzazioni multiple come Riepilogo giornaliero e Panoramica settimanale aiutano ad analizzare i modelli e individuare i colli di bottiglia, in modo da poter prendere decisioni basate sui dati relativi al carico di lavoro e alle risorse

Le funzionalità di automazione si occupano delle attività di reportistica di routine, consentendo al team di concentrarsi su un lavoro significativo e garantendo al contempo una documentazione coerente

✨ Ideale per: Project manager, gestori del team e chiunque supervisioni progetti semplici

2. Il modello ClickUp per il briefing giornaliero

Ottieni il modello gratis Aumenta l'allineamento e la produttività del team con il modello di briefing giornaliero ClickUp

Ci sei passato anche tu: un'altra mattina passata a destreggiarti tra varie app e strumenti, cercando di capire su cosa sta lavorando il tuo team. Il modello di briefing giornaliero di ClickUp mette fine a questo caos riunendo tutti i tuoi aggiornamenti giornalieri in un unico hub centrale.

Ecco cosa rende utile questo modello:

Monitoraggio personalizzato dello stato: Imposta diversi stati come "In corso", "Bloccato" o "Terminato" per monitorare l'avanzamento del briefing. Aggiungi campi personalizzati per acquisire dettagli chiave come numeri di progetto, elenchi dei partecipanti e luoghi dei briefing, tutto in un'unica vista

*centro di comunicazione in tempo reale: i membri del team possono inserire aggiornamenti rapidi direttamente sulle attività, reagire ai commenti e monitorare il tempo dedicato alle diverse attività. In questo modo si crea una registrazione chiara dello stato giornaliero, a cui è facile fare riferimento in seguito

Organizzazione intelligente delle riunioni: Utilizza la Utilizza la vista Calendario per programmare i briefing e creare i programmi in Docs. In questo modo tutti i contenuti relativi alle riunioni sono organizzati e accessibili in un unico posto

✨ Ideale per: project manager, gestori del team e team remoti che eseguono standup giornalieri

3. Il modello ClickUp per il report giornaliero delle attività dei dipendenti

Ottieni il modello gratis Monitorate lo stato di avanzamento senza sforzo e tenete informato il vostro team con il modello ClickUp per il report giornaliero delle attività dei dipendenti

Supponiamo che un membro del team voglia improvvisamente prendere un congedo e tu voglia capire se ciò interromperà il tuo flusso di lavoro prima di approvare la sua richiesta. Il modello di report giornaliero delle attività dei dipendenti di ClickUp ti darà una rapida panoramica di tutto ciò su cui stanno lavorando quotidianamente. Potrai capire il lavoro in sospeso e valutarne l'urgenza.

Ecco cosa contraddistingue questo modello:

Le visualizzazioni multiple offrono nuove prospettive sul lavoro quotidiano. Prova la vista Riepilogo attività per monitorare le attività completate, ordina le attività per Priorità per individuare gli elementi urgenti e la vista Attività completate per misurare la produttività

Gli stati predefiniti, come "In corso" e "In attesa di approvazione", semplificano il monitoraggio dello stato delle attività. I membri del team possono aggiornare rapidamente lo stato delle attività, mentre i manager ottengono visibilità in tempo reale sulle attività quotidiane

Le funzionalità/funzioni di automazione intelligente inviano promemoria tempestivi per la compilazione dei report giornalieri. In questo modo tutti sono responsabili e si garantisce che nessun aggiornamento importante venga trascurato

✨ Ideale per: responsabili delle risorse umane, team leader e supervisori per il monitoraggio dello stato dei singoli membri del team

4. Il modello di report di fine giornata ClickUp

Ottieni il modello gratis Fai avanzare i progetti con il modello di report di fine giornata ClickUp

È necessario un modello di aggiornamento del progetto per monitorare rapidamente lo stato di avanzamento. Supponiamo che un membro del team abbia lavorato a un report, ma che si sia verificato un ritardo imprevisto.

Con il modello di report di fine giornata di ClickUp, i membri del tuo team possono inserire rapidamente lo stato di avanzamento, le sfide e gli obiettivi per il giorno successivo.

Ecco cosa rende questo modello efficace per le tue esigenze di reportistica quotidiana:

Mantieni tutti allineati con i campi personalizzati per i riepiloghi delle attività, gli aggiornamenti dei reparti e le note dei supervisori

Monitoraggio dello stato utilizzando visualizzazioni multiple come "Per revisione", "Rapporto giornaliero" e "Riepilogo giornaliero"

Risparmia tempo con automazioni e promemoria integrati per la reportistica giornaliera

Migliora la comunicazione attraverso funzionalità/funzioni collaborative e aggiornamenti in tempo reale

Ottieni una panoramica chiara delle attività del team utilizzando dashboard personalizzabili

Il modello è dotato di 12 campi personalizzati specializzati, tra cui "Domande/Commenti", "Riepilogo delle attività completate" e "Superiore diretto" per aiutarti a catturare tutte le informazioni essenziali

✨ Ideale per: manager, dirigenti e responsabili di progetto che necessitano di aggiornamenti rapidi e quotidiani sul progetto

5. Il modello ClickUp per il report giornaliero della produzione

Ottieni il modello gratis Accelerare il flusso di produzione e mantenere il team in sincronizzazione con il modello di report giornaliero di produzione ClickUp

Supponiamo che tu stia creando diversi video per YouTube per il lancio di un nuovo prodotto e che la squadra stia lavorando con tempi stretti. Hai cinque team diversi che lavorano su ogni aspetto dei video.

Il modello ClickUp per il report giornaliero della produzione riunisce tutte queste parti in movimento in un unico posto, offrendoti un'istantanea in tempo reale delle tue operazioni quotidiane.

Tieni sotto controllo le metriche di produzione e le prestazioni del team con queste funzionalità/funzioni integrate:

Gli stati personalizzati e i campi personalizzati ti aiutano a monitorare le diverse fasi delle attività di produzione, da "In corso" a "Completata" a "In attesa di revisione". Aggiungi punti dati specifici come quantità di produzione, durata dei tempi di inattività e metriche di qualità per ottenere un quadro completo della tua produzione giornaliera

Le molteplici opzioni di visualizzazione dei dati trasformano i numeri grezzi in informazioni utili attraverso grafici sulla quantità di produzione, tabelle di analisi dei tempi di inattività e calendari sull'utilizzo della forza lavoro. Questi strumenti consentono di individuare modelli e prendere decisioni informate sull'allocazione delle risorse

Gli strumenti di collaborazione in tempo reale mantengono tutti sincronizzati con aggiornamenti, commenti e menzioni istantanei

✨ Ideale per: responsabili di produzione, team creativi e supervisori di produzione per garantire flussi di lavoro fluidi

6. Il modello ClickUp per il report commerciale giornaliero

Ottieni il modello gratis Favorisci un esito positivo delle vendite con chiarezza e rapidità utilizzando il modello di report giornaliero delle vendite ClickUp

I numeri raccontano storie e per i team di vendita, queste storie formano le decisioni aziendali. Il modello di rapporto giornaliero sulle vendite ClickUp trasforma i dati di vendita sparsi in informazioni chiare su cui il team può agire.

Ecco cosa offre questo modello al tuo processo commerciale:

Monitoraggio delle prestazioni di vendita in tempo reale: Aggiungi campi personalizzati per monitorare metriche chiave come dimensione dell'affare, fonte del lead e prestazioni del rappresentante di vendita

*gestione intelligente della pipeline: vuoi sapere esattamente a che punto è ogni trattativa? Usa stati personalizzati come "In sospeso", "Chiuso" e "Seguito richiesto" per monitorare lo stato delle trattative commerciali

Processo decisionale basato sui dati: Utilizza Utilizza i grafici Gantt per pianificare gli obiettivi di vendita e le viste Calendario per programmare i follow-up. Quando hai bisogno di fare reportistica agli stakeholder, basta aprire il dashboard delle prestazioni di vendita per avere un'istantanea chiara dei risultati

✨ Ideale per: responsabili commerciali, account executive e team di sviluppo aziendale per il monitoraggio delle prestazioni

7. Il modello ClickUp per il report giornaliero dei lavori di costruzione

Ottieni il modello gratis Migliora il coordinamento del team e lo stato del cantiere con il modello di report giornaliero ClickUp

Nei progetti di costruzione su larga scala, più appaltatori lavorano solitamente su aspetti diversi. La sequenza è serrata e ogni team deve monitorare lo stato di avanzamento dell'altro per evitare sovrapposizioni di lavoro o mancate scadenze e opportunità.

Con il modello ClickUp Daily Construction Report, il supervisore del cantiere può registrare aggiornamenti critici come la quantità di cartongesso installato, i problemi dei subappaltatori, le ispezioni completate, le carenze di inventario o le questioni relative alla sicurezza.

Ecco cosa rende questo modello indispensabile per il tuo progetto di costruzione:

Crea stati personalizzati come "Aperto", "In corso", "Completato" e "Ritardato" per monitorare lo stato di ogni attività in tempo reale

Registra i dettagli cruciali del sito utilizzando i campi personalizzati (ad esempio condizioni meteorologiche, registri delle attrezzature e osservazioni sulla sicurezza) in un unico luogo centrale

Passa da una visualizzazione all'altra, tra cui "Riepilogo giornaliero", "Registro delle attrezzature" e "Lista di controllo della sicurezza", per avere diverse prospettive sullo stato del tuo progetto

Mantieni tutti sincronizzati con strumenti di collaborazione integrati e funzionalità di documentazione in tempo reale che si integrano perfettamente con Documenti Google

✨ Ideale per: supervisori di cantiere, appaltatori e project manager che controllano lo stato di avanzamento dei lavori

💡 Suggerimento: inizia ogni giornata aggiornando il modello con le attività completate, i materiali utilizzati e la forza lavoro presente. In questo modo si crea un registro affidabile a cui è possibile fare riferimento in qualsiasi momento.

8. Il modello di report del registratore di cassa di fine giornata ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitorate il vostro flusso di cassa senza sforzo con il modello di report di fine giornata per registratore di cassa ClickUp

Come si fa a garantire che ogni dollaro del ristorante sia contabilizzato alla fine di una giornata intensa? Con più turni, metodi/modalità di pagamento, mance e rimborsi da gestire, è facile che le cose diventino ingestibili. Il modello di report del registratore di cassa di fine giornata di ClickUp porta chiarezza e precisione al monitoraggio finanziario quotidiano.

Con questo modello puoi:

Monitoraggio di ogni centesimo con campi personalizzati: Schede per vendite in contanti, transazioni con carta di credito, rimborsi e conteggio totale in contanti

Tieni sotto controllo lo stato dei report: Monitora lo stato dei report con opzioni come "In attesa di approvazione", "Completato" e "Inviato"

Lavorare meglio in team: condivisione dei report con i membri del team, programmazione dei report futuri utilizzando la vista Calendario e organizzazione dei dati di cassa nella vista Tabella

*ottieni il quadro finanziario completo: Genera report dettagliati che coprono il totale delle vendite, il flusso di cassa, le transazioni e qualsiasi osservazione degna di nota

✨ Ideale per: manager del settore retail, titolari di ristoranti e team finanziari che gestiscono transazioni quotidiane

Semplifica la reportistica giornaliera con ClickUp

Quando si tratta di reportistica giornaliera, i modelli Excel possono sembrare un vecchio strumento affidabile, ma spesso lasciano molto a desiderare in termini di personalizzazione e automazione.

Sebbene forniscano le righe e le colonne di base per il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto, possono diventare rapidamente ingombranti e scollegate dal quadro generale.

ClickUp lavora sodo quanto il tuo team: raccoglie automaticamente gli aggiornamenti, si allinea ai tuoi flussi di lavoro e fornisce informazioni in tempo reale a tutti coloro che ne hanno bisogno. Non si tratta solo di risparmiare tempo, ma di trasformare il modo in cui il tuo team collabora e si tiene informato.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e dimenticati le odiose riunioni per aggiornare sullo stato dei lavori. Il tuo team ti ringrazierà!