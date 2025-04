I migliori appunti con IA per le riunioni di Microsoft Teams

Le riunioni sono fantastiche, finché non devi ricordare tutto quello che è stato detto. È molto quando si prendono appunti, si monitorano gli elementi da seguire e si presta effettivamente attenzione.

Se il tuo team vive in Microsoft Teams, hai bisogno di uno strumento di IA per prendere appunti che ti salvi.

I migliori strumenti di IA per prendere appunti registrano, trascrivono, riepilogano e creano anche attività in modo che tu possa rimanere concentrato mentre si occupano dei dettagli.

In questo post del blog, parleremo dei 10 migliori strumenti di IA per prendere appunti su Microsoft Teams che trasformeranno le tue note delle riunioni da caotiche a organizzate. 🎯

Cosa dovresti cercare nei software di IA per prendere appunti per Microsoft Teams?

Un sistema di IA per prendere appunti può far risparmiare tempo, migliorare la precisione e aumentare la produttività delle riunioni. Tuttavia, non tutti gli strumenti offrono le stesse capacità. Quando ne scegli uno per Microsoft Teams, considera le seguenti funzionalità/funzioni chiave per assicurarti che soddisfi le tue esigenze. 💁

Integrazione perfetta: funziona in modo nativo all'interno di Microsoft Teams senza richiedere configurazioni manuali o soluzioni alternative di terze parti

*trascrizione in tempo reale: cattura le conversazioni con elevata precisione, anche in ambienti rumorosi o discussioni dal ritmo serrato

Identificazione dei partecipanti: Distingue tra i partecipanti per creare note strutturate e leggibili

Estrazione degli elementi di azione: Identifica le attività chiave, le decisioni e i follow-up, riducendo la necessità di revisione manuale

*funzionalità di riepilogo: genera riepiloghi concisi delle riunioni basati sull'IA con i punti salienti rilevanti

Formattazione personalizzabile: consente agli utenti di adattare i riepiloghi/riassunti ai flussi di lavoro del team e alle esigenze di reportistica

Supporto multilingue: Trascrizione delle riunioni in più lingue per team globali

Ricerca avanzata e tag: consente il recupero rapido di argomenti specifici, parole chiave o momenti chiave

🧠 Curiosità: Uno stenografo non scrive come tutti noi. Usa una speciale macchina stenografica, che scrive parole o frasi intere con un solo tratto. Ecco perché riesce a tenere il passo con un discorso veloce, rendendolo la versione umana dell'IA di trascrizione in tempo reale.

I 10 migliori appunti con IA per Microsoft Teams

Scegliere il giusto strumento per prendere appunti con IA può essere difficile, vista la grande quantità di opzioni disponibili. Per semplificarti la vita, abbiamo creato un elenco di dieci strumenti per prendere appunti con IA per Microsoft Teams che si distinguono per la loro precisione, integrazione perfetta e vantaggi in termini di produttività.

Iniziamo! 💪

1. ClickUp (il migliore per la produttività delle riunioni basata sull'IA)

Il lavoro di oggi è frammentato.

Progetti, conoscenze e conversazioni sono sparsi in strumenti scollegati, rallentando i team. ClickUp risolve questo problema con l'app Tutto per il lavoro che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare più velocemente e in modo più intelligente.

Sappiamo tutti che è durante le riunioni che avviene la magia (e la follia). Ecco perché ClickUp Meetings garantisce che le discussioni siano strutturate, produttive e, soprattutto, attuabili.

ClickUp centralizza la presa di appunti basata sull'IA, l'organizzazione delle riunioni, i documenti collaborativi e il monitoraggio delle attività in un unico luogo su tutte le piattaforme di videoconferenza, compreso Microsoft Teams.

Ecco come puoi utilizzare le sue funzionalità/funzioni. 💁

ClickUp AI Notetaker

Prova ClickUp's AI Notetaker Ottieni trascrizioni automatiche delle riunioni con etichette chiare degli oratori utilizzando ClickUp AI Notetaker

La riunione è appena terminata e la tua pagina è piena di scarabocchi illeggibili? Non preoccuparti, ClickUp AI Notetaker è qui per aiutarti.

Il sistema di note registra, trascrive e riepiloga automaticamente le riunioni in tempo reale, estraendo i punti chiave, i risultati e le decisioni. Non dovrai più scavare in un muro di testo per trovare informazioni cruciali fino a lacrimare.

La parte migliore? Questo strumento di IA per le riunioni converte senza problemi i punti di discussione in attività di ClickUp, garantendo un follow-up senza sforzo. Quando hai bisogno di rivedere qualcosa in un secondo momento, basta chiedere allo strumento di IA in linguaggio naturale e farà emergere le informazioni in pochi secondi!

Ad esempio, supponiamo che un team di marketing di un'azienda tecnologica tenga una riunione settimanale di pianificazione della campagna in Microsoft Teams.

Con il sistema di presa di note di ClickUp, la riunione viene riepilogata/riassunta, catturando gli aggiornamenti chiave come le sequenze di lancio, i contenuti da consegnare e le allocazioni della spesa pubblicitaria. Converte questi punti in attività, assegnando le bozze agli autori dei contenuti e le richieste di progettazione ai designer.

ClickUp Brain

Ottieni risposte immediate dalle trascrizioni delle riunioni per una rapida revisione con ClickUp Brain

Trovare informazioni diventa facile con ClickUp Brain. Invece di spulciare pagine di note delle riunioni, puoi semplicemente chiedere: "Quali feedback ha dato il client il mese scorso?" e ottenere risposte immediate.

Ad esempio, uno stratega di campagna che rivede le discussioni passate può recuperare istantaneamente le preferenze del cliente chiedendo: "Quale direzione di messaggistica ha preferito il cliente?" Ciò garantisce che ogni presentazione, concetto pubblicitario o strategia dei contenuti rimanga in linea con le aspettative del cliente senza perdere dettagli chiave.

ClickUp Docs

Collaborazione in tempo reale e modifica congiunta con ClickUp Docs

Ora che le riunioni sono documentate senza sforzo, dove vengono archiviate tutte quelle note?

ClickUp Docs è un hub centralizzato per l'organizzazione, la condivisione e la collaborazione su tutto, dalle note delle riunioni alle roadmap dei progetti, agli elenchi delle cose da fare e alle wiki aziendali.

Puoi utilizzare le sue ricche funzionalità di formattazione per strutturare i tuoi documenti nel modo desiderato, rendendoli accattivanti con contenuti multimediali, grafici, tag, collegamenti e tabelle. Inoltre, con Brain integrato, puoi migliorare la chiarezza delle note e modificarle per adattarle anche a toni specifici.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Espandi le idee: Usa prompt basati sull'IA come "Estendi il contenuto" o "Continua a scrivere" per sviluppare e perfezionare i tuoi pensieri

Automatizza le attività di routine: Imposta trigger e condizioni per gestire azioni ripetitive, utilizzando Imposta trigger e condizioni per gestire azioni ripetitive, utilizzando Automazioni ClickUp già pronte o personalizzabili

Cattura e trascrivi le registrazioni dello schermo: Registra lo schermo con Registra lo schermo con ClickUp Clips e genera trascrizioni basate sull'IA per un facile riferimento all'interno delle note della riunione

Sincronizzazione delle note delle riunioni su Chat: Utilizzare ClickUp Brain per riepilogare/riassumere le discussioni dei thread e pubblicare gli elementi chiave dell'azione direttamente all'interno di Utilizzare ClickUp Brain per riepilogare/riassumere le discussioni dei thread e pubblicare gli elementi chiave dell'azione direttamente all'interno di ClickUp Chat per mantenere tutti allineati

Limiti di ClickUp

Le sue ampie funzionalità/funzioni personalizzate richiedono tempo per l'impostazione

Prezzi ClickUp

Free Forever

Illimitato: 7 $/mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

*clickUp AI Notetaker: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.400 recensioni)

📮 ClickUp Insight: il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi di azione, ma il 36% si affida ancora ad altri metodi frammentati.

2. Microsoft Teams Copilot (ideale per analisi e approfondimenti sulle riunioni basati sull'IA)

tramite Microsoft Teams Copilot

Microsoft Teams Copilot è un assistente basato sull'IA integrato nelle applicazioni Microsoft 365, tra cui Teams, per migliorare la produttività e la collaborazione. Sfruttando modelli linguistici avanzati e dati Microsoft Graph, Copilot automatizza attività come la stesura di email, il riepilogo/riassunto delle riunioni e la generazione di contenuti.

Copilot ti prepara per le riunioni, trascrive le discussioni e riassume i punti chiave per i partecipanti in ritardo. Successivamente, ricapitola le decisioni, elenca le cose da fare e risponde alle domande di follow-up.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Teams Copilot

Identifica ed elenca le attività di follow-up in base alle discussioni della riunione, facilitando l'assegnazione delle responsabilità

Configurare la disponibilità di Copilot con opzioni per la trascrizione completa, la conversione dal parlato al testo in tempo reale o l'analisi basata sulla chat

Poni domande mirate a Copilot per scoprire i disaccordi, analizzare le risposte e identificare le lacune negli argomenti

Combina le discussioni parlate e i messaggi di chat per fornire un contesto completo in un unico posto

Limiti di Microsoft Teams Copilot

Per la funzionalità di prendere appunti sono necessari piani di servizio Microsoft 365 specifici, che comportano costi aggiuntivi

Non è disponibile nelle riunioni con crittografia end-to-end, il che ne limita l'uso in discussioni delicate ma importanti

Prezzi di Microsoft Teams Copilot

*microsoft 365 Business Basic con Copilot: 37,50 $ al mese per utente

*microsoft 365 Business Standard con Copilot: 44,00 $/mese per utente

Microsoft 365 Business Premium con Copilot: 53,50 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams Copilot

G2: 4. 3/5 (70+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

3. Fireflies. ai (ideale per tracker personalizzabili ed evidenziazioni con indicazione dell'ora)

Fireflies. ai è un sistema di IA per prendere appunti durante le riunioni che registra, trascrive e riepiloga/riassume le conversazioni di discussioni, chiamate e conferenze virtuali. Cattura le interazioni vocali da qualsiasi fonte, assicurandoti di non perdere mai i dettagli chiave.

Hai bisogno di monitorare le discussioni sui prezzi e le menzioni della concorrenza o condividere un momento chiave di una chiamata? Imposta tracker personalizzati per contrassegnare i dettagli e lascia che Fireflies crei frammenti audio con indicazione dell'ora per un rapido riferimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies. ai

Cattura e converti le riunioni in testo con una precisione leader del settore in oltre 100 lingue

Sincronizzazione di trascrizioni e note con Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion e altri ancora

Usa il bot IA Notetaker, l'estensione per Chrome o l'app mobile per trascrivere conversazioni dal vivo o di persona

Cerca le riunioni passate fino alla frase esatta e usa AskFred per ottenere risposte immediate dalle conversazioni

Fireflies. limiti dell'IA

Un vocabolario tecnico limitato a volte porta a imprecisioni

Non riesce a registrare o riepilogare/riassumere i messaggi inviati nella chat di Teams durante le riunioni

Fireflies. Prezzi IA

Free

Pro: $18/mese per utente

Business: 29 $ al mese per utente

Azienda: 39 $/mese per utente

Fireflies. Valutazioni e recensioni di IA

G2: 4. 8/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: I Greci usavano materiali come la costosa pergamena e il papiro per documentare tutto a mano. Dovevano anche lottare costantemente per tenere questi documenti al sicuro dagli effetti ambientali.

4. Otter. ai (ideale per trascrizioni ricercabili e follow-up generati dall'IA)

Otter. ai aiuta i team a tenere sotto controllo le riunioni, trasformando le conversazioni in note chiare e ricercabili. Come strumento di IA per prendere appunti, Otter. ai trascrive le riunioni in tempo reale. Dopo la riunione, crea automaticamente un breve riepilogo/riassunto, in modo da poter rivedere i punti chiave in pochi secondi.

La piattaforma identifica anche gli oratori e individua le responsabilità, quindi non c'è bisogno di follow-up manuali. Con il rilevamento delle parole chiave, è possibile cercare facilmente argomenti specifici nelle riunioni passate.

Inoltre, il suo assistente di IA per chattare può generare email di follow-up o aggiornamenti di stato in base alla riunione.

Otter. Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Genera riepiloghi/riassunti di 30 secondi che distillano le lunghe sessioni in punti salienti essenziali

Usa Otter IA Chat per creare email di follow-up e aggiornamenti di stato direttamente dagli approfondimenti della riunione

Unire il dialogo dal vivo con gli aggiornamenti asincroni con i canali IA, dando slancio al progetto

Estrazione e distribuzione automatica di elementi utilizzabili, per garantire passaggi chiari

Otter. ai limiti

L'accesso è limitato alle 25 conversazioni più recenti, mentre le conversazioni meno recenti vengono archiviate

La trascrizione in ogni sessione è limitata a 30 minuti nel piano Free

Otter. Prezzi IA

Free

Pro: $16,99/mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Otter. Valutazioni e recensioni di IA

G2: 4. 3/5 (290+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (90+ recensioni)

🧠 Curiosità: Gli antichi greci furono pionieri nella pratica di prendere appunti e sottolinearono l'importanza culturale di documentare la conoscenza. Tenevano meticolosamente registri personali per preservare pensieri filosofici, eventi storici e osservazioni scientifiche.

5. Tactiq's AI Note Taker (ideale per la trascrizione in tempo reale con tag e screenshot)

via Tactiq

Progettato pensando a professionisti e manager, Tactiq Note Taker di OpenAI trascrive le riunioni in tempo reale, assicurando che ogni dettaglio critico venga catturato accuratamente.

Si integra con Microsoft Teams, Google Meet e Zoom, eliminando il fastidio di prendere appunti manualmente. Seguendo il metodo di prendere appunti per frase, Tactiq cattura ogni affermazione man mano che viene fatta, assicurando che il contesto e le sfumature della conversazione siano preservati.

Le migliori funzionalità/funzioni di IA per prendere appunti di Tactiq

Utilizza l'IA per generare automaticamente aggiornamenti completi del progetto, inclusi eventi, scadenze, discussioni, passaggi successivi, note e punti da ricordare

Contrassegna compiti, decisioni e domande con tag, etichette o commenti personalizzati per trascrizioni dal vivo

Aggiungi screenshot direttamente alla trascrizione per conservare momenti critici e riferimenti specifici per una revisione successiva

limiti di Tactiq IA per prendere appunti*

Alcuni utenti segnalano che le funzionalità/funzioni di IA di Tactiq possono essere complesse da impostare e personalizzare inizialmente

Tactiq funziona come estensione di Chrome, il che ne limita l'uso agli utenti del browser Chrome

prezzi di Tactiq IA per prendere appunti*

Free

Pro: $12/mese per utente

Team: $20/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tactiq su IA per prendere appunti

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? John Locke ha svolto un ruolo importante nel migliorare l'usabilità dei libri di testo. Ha introdotto un efficace sistema di indicizzazione che ha permesso agli utenti di classificare e recuperare le informazioni in modo efficace. Questo aiuta a prendere appunti in modo strutturato anche nei tempi moderni.

6. tl;dv (ideale per i riepiloghi delle riunioni integrati nel CRM e l'automazione del flusso di lavoro)

tl;dv è un software di verbalizzazione delle riunioni basato sull'IA per professionisti e manager che si affidano a Microsoft Teams. Oltre a registrare, trascrivere ed evidenziare i momenti salienti delle riunioni, si concentra principalmente sul riepilogare/riassumere dopo la riunione.

Grazie alla perfetta integrazione con il CRM, alle informazioni basate sull'IA e alla possibilità di personalizzare il formato dei riepiloghi/riassunti, tl;dv semplifica il follow-up, la reportistica e il processo decisionale. Che si tratti di estrarre il feedback dei clienti, monitorare le obiezioni durante le chiamate commerciali o identificare i punti deboli dei prodotti, gli agenti IA di tl;dv si occupano di tutto.

tl;dv migliori funzionalità/funzioni

Compilazione automatica dei campi CRM con i dati rilevanti della riunione, eliminando le voci manuali in HubSpot, Salesforce e oltre 6.000 altre piattaforme

Pianifica prompt basati su IA per scansionare riunioni passate e future alla ricerca di informazioni specifiche, con reportistica inviata direttamente alla tua finestra In arrivo

Trascrivi e riepiloga/riassumi le riunioni in oltre 30 lingue per una collaborazione globale

Applicare modelli e playbook strutturati per garantire coerenza tra le riunioni

tl;dv limiti

Nessuna funzionalità/funzione integrata per analizzare le emozioni visibili dei partecipanti nei video, che potrebbe fornire informazioni più approfondite

Non offre un vocabolario personalizzato, che può essere importante per termini o campi specializzati

tl;dv pricing

Free

Pro: $29/mese per utente

Business: 98 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4. 7/5 (più di 300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Si prevede che la dimensione del mercato della presa di appunti con IA raggiungerà circa 2.545 milioni di dollari entro il 2033, con un tasso di crescita annuale composto del 18,9%.

7. Supernormal (ideale per estrarre informazioni chiave e rispondere a query relative alle riunioni)

via Supernormal

Il prossimo in questo elenco di strumenti di IA per prendere appunti per Microsoft Teams è Supernormal. Questo strumento si integra perfettamente con Microsoft Teams, trascrivendo le riunioni e catturando i punti chiave in tempo reale.

Il suo assistente basato sull'IA, Norma, acquisisce note dettagliate della riunione in tempo reale. A differenza dei tradizionali strumenti di trascrizione, Norma estrae informazioni chiave, identifica i compiti e risponde alle query durante o dopo la riunione. Consente anche di personalizzare il nome del bot che prende appunti all'interno di Microsoft Teams per un'esperienza di team senza soluzione di continuità.

Funzionalità/funzioni migliori

Rileva automaticamente le attività nelle discussioni e assegnale ai membri del team pertinenti all'interno di Asana, Trello, ClickUp e Linear

Individua rapidamente momenti specifici nelle sezioni della trascrizione contrassegnate da data e ora

Standardizza il formato delle note con modelli personalizzati per diversi tipi di riunioni, come le chiamate commerciali, i check-in del team e i briefing con i clienti

Ricevi email di riepilogo che riassumono le discussioni chiave, aiutando i team a prepararsi per la settimana successiva

Limiti sovranormali

Gli utenti lamentano risultati di bassa qualità dai modelli predefiniti dello strumento

Non trascrive le riunioni offline

Prezzi supernormali

Free

Pro: $18/mese per utente

Business: 29 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni straordinarie

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Da fare? I responsabili delle note IA utilizzano tecnologie come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e il riconoscimento vocale automatico (ASR) per migliorare la precisione e la comprensione del contesto.

8. Assistente per riunioni con IA di Krisp (ideale per rilevare elementi di azione e modelli di riunione strutturati)

Fedele al suo nome, Krisp fornisce trascrizioni nitide per le riunioni di Microsoft Teams. Oltre alla semplice presa di appunti, Krisp rileva le cose da fare all'interno delle conversazioni durante le riunioni. Le attività vengono estratte, classificate e assegnate automaticamente ai membri del team interessati, assicurando che tutti i follow-up siano chiari e tracciabili.

Inoltre, Krisp migliora l'efficienza, offrendo modelli pronti all'uso per prendere appunti durante le riunioni. Questi modelli organizzano i punti chiave della discussione, le decisioni e i passaggi successivi in modo strutturato, facilitando la condivisione e la distribuzione delle note tra i membri del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Krisp AI Meeting Assistant

Rileva i punti di azione nelle conversazioni e assegnali ai membri del team senza cambiare contesto

Collegare la presa di appunti e la distribuzione con le riunioni programmate per un flusso di lavoro automatizzato

Sfrutta la compatibilità senza plugin per lavorare con Microsoft Teams e altre piattaforme per riunioni

Limiti di Krisp AI Meeting Assistant

Attualmente, Krisp può connettersi a un solo calendario alla volta

Le funzionalità/funzioni di trascrizione delle riunioni e di presa di appunti attualmente supportano solo l'inglese

Prezzi di Krisp AI Meeting Assistant

Free

Pro: 16 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Krisp AI Meeting Assistant

G2: 4. 7/5 (oltre 550 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento: usa i colori per evidenziare le diverse sezioni delle tue note. Il rosso può essere usato per informazioni importanti, punti chiave e avvisi, mentre il blu può evidenziare definizioni, concetti principali e idee chiave. Il verde è ottimo per esempi e applicazioni, il giallo per le domande e il viola per il vocabolario.

9. App Huddles (la migliore per la soppressione del rumore e la chiarezza della voce nelle trascrizioni)

Huddles è uno strumento di alto livello per la cancellazione del rumore e il miglioramento della voce che offre un audio cristallino nelle riunioni virtuali. Rimuove il rumore di fondo come la digitazione della tastiera, l'abbaiare dei cani o il rumore dei lavori in corso, garantendo un accurato riepilogo delle riunioni.

Nelle discussioni frenetiche in cui più partecipanti parlano contemporaneamente, la funzionalità/funzione Voice Clarity di Huddle migliora l'intelligibilità del parlato. Ciò rende più facile distinguere gli oratori e produrre riepiloghi/riassunti coerenti.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'app Huddles

Mantieni la sicurezza dei dati con l'elaborazione audio locale, garantendo che le informazioni sensibili rimangano private

Riduci al minimo le interpretazioni errate eliminando i problemi di scarsa qualità audio utilizzando la cancellazione dell'eco e la rimozione dell'eco acustico

Creare programmi concisi utilizzando l'IA per guidare le discussioni e incoraggiare i membri del team a prepararsi in anticipo

Riunioni giornaliere. Limiti dell'app

L'applicazione non prevede la sincronizzazione con i calendari degli utenti

Gli utenti lamentano la mancanza di connessioni API avanzate per facilitare una migliore interoperabilità con altre piattaforme

prezzi dell'app Huddles*

Free

Pro: $19. 9/mese per utente

Business: 19,90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni dell'app Huddles

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Le organizzazioni che utilizzano strumenti di IA per prendere appunti hanno riscontrato una riduzione fino al 30% del tempo impiegato per organizzare le note dopo le riunioni.

10. Bluedot's AI-Powered Note Taker (il migliore per la trascrizione in background senza bot con precisione specifica del settore)

Bluedot acquisisce, organizza e condivide le note delle riunioni in Microsoft Teams senza bisogno di bot che si uniscano alle chiamate. Lavora silenziosamente in background, trascrivendo e riepilogando/riassumendo automaticamente le discussioni. Le trascrizioni evidenziano i punti chiave, gli elementi di azione e le decisioni, rendendo il follow-up semplice.

Un grande vantaggio? Bluedot riconosce accuratamente i termini tecnici e il gergo del settore, quindi anche le conversazioni specializzate vengono trascritte con chiarezza.

le migliori funzionalità/funzioni di Bluedot per prendere appunti con l'IA*

Imposta autorizzazioni specifiche per la visualizzazione, la modifica e la condivisione per mantenere la sicurezza delle informazioni riservate

Distribuzione dei riepiloghi/riassunti delle riunioni tra i team per garantire che tutti i partecipanti alle riunioni siano sempre informati

Utilizza l'IA per le riunioni ed effettua una rapida ricerca per parole chiave per individuare le note importanti della riunione senza riprodurre le registrazioni

Genera automaticamente follow-up ed elementi di azione per mantenere i team allineati sui passaggi successivi

limiti del software per prendere appunti basato sull'IA di Bluedot*

Mancano ampie integrazioni CRM, il che limita la possibilità di sincronizzare le chiamate registrate con piattaforme come liftOS

Opzioni di personalizzazione limitate per i riepiloghi/riassunti delle riunioni, che influiscono sulle informazioni relative alle interazioni con i clienti

prezzi di Bluedot per il software per prendere appunti con IA*

Free

Basic: $18/mese per utente

Pro: $25/mese per utente

Business: 39 $/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bluedot per gli appunti con IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🤝 Promemoria: i prendi appunti sono utili, ma rivedi, perfeziona e personalizza sempre le note generate dall'IA per garantire accuratezza e chiarezza.

Scopri il miglior strumento basato sull'IA: ClickUp

Abbiamo esaminato alcuni dei migliori strumenti di IA per prendere appunti per Microsoft Teams, ognuno dei quali offre funzionalità/funzioni uniche per migliorare il modo in cui si acquisiscono, organizzano e si agisce in base agli spunti delle riunioni.

Ma se stai cercando funzionalità/funzioni avanzate che migliorino la produttività del tuo team oltre alla trascrizione delle riunioni, ClickUp si distingue dal resto.

Con ClickUp AI Notetaker, ottieni riassunti automatici delle riunioni, così non devi preoccuparti di perdere dettagli importanti. ClickUp Docs fornisce uno spazio collaborativo per archiviare, organizzare e perfezionare le tue note. E con ClickUp Brain, l'IA fa un ulteriore passo avanti, aiutandoti a scrivere, riassumere e recuperare informazioni all'istante, rendendo la tua area di lavoro davvero più intelligente.

