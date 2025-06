I 10 migliori generatori di piani di marketing per il 2025

🔍 Dati reali: il 77% delle organizzazioni è sommerso dalla complessità del marketing. Peggio ancora, il 46% non è in grado di ottimizzare le proprie campagne e il 44% è stressato.

Non sono esattamente i risultati che vorresti. La soluzione? Un piano di marketing solido.

Creare un piano di marketing su misura non è così complicato come sembra. I moderni software di pianificazione del marketing rendono il processo più semplice e divertente, chiarendo gli obiettivi e la strategia di marketing.

Mentre alcuni team continuano ad affidarsi a fogli di calcolo obsoleti, strumenti come ClickUp offrono approfondimenti in tempo reale, automazioni integrate e dashboard personalizzabili per alleviare lo stress della pianificazione e dell'esecuzione.

Scopriamo i 10 migliori strumenti che rendono facile la creazione di un piano di marketing completo senza essere sopraffatti. 🧩

Cosa cercare in un generatore di piani di marketing?

Ti stai chiedendo come un generatore di piani di marketing possa integrarsi nei team moderni? Si tratta di combinare la facilità d'uso con funzionalità potenti che guidano la strategia dall'inizio alla fine. Non tutti i generatori di piani di marketing offrono funzionalità essenziali. I migliori strumenti si distinguono per tre caratteristiche indispensabili che separano i vincitori dal resto:

1. Monitoraggio dei KPI

Se il tuo generatore non collega le azioni a risultati accurati, non vale la pena utilizzarlo. I migliori strumenti forniscono informazioni chiare sull'impatto del lavoro richiesto sul tuo fatturato attraverso KPI di marketing in tempo reale, con dashboard intuitive che aiutano a guidare le decisioni.

2. Un modello di marketing adattabile

Dimentica i modelli obsoleti. I migliori strumenti offrono modelli di piani di marketing personalizzabili che si adattano al tuo settore, crescono con la tua azienda e includono modelli di brief creativi per semplificare le ricerche di mercato e adattarsi a diversi tipi di campagne.

⚡️Archivio modelli: Modelli gratuiti di calendario dei contenuti per i social media in Excel e Fogli

3. Piani di marketing concreti

Le migliori roadmap di marketing non sono solo belle da vedere, ma favoriscono anche l'effettiva esecuzione. Dovrebbero inoltre connettersi ai flussi di lavoro quotidiani del tuo team e adattarsi automaticamente quando necessario.

La tua tabella di marcia dovrebbe definire chiaramente le responsabilità e le sequenze, assicurando che la tua strategia si evolva con la tua azienda. Questo ti libera più tempo per concentrarti su altre strategie di promozione.

⚡️Archivio modelli: Modelli ed esempi gratuiti di roadmap di marketing

I migliori generatori di piani di marketing in sintesi

Ecco una rapida panoramica dei 10 migliori generatori di piani di marketing, con le loro funzionalità/funzioni chiave, i migliori casi d'uso e i prezzi:

Nome dello strumento Ideale per Caso d'uso principale Prezzi ClickUp Ideale per la generazione di piani di marketing e il project management Dimensioni del team: singoli, piccole imprese, medie imprese, grandi aziende Generazione di piani di marketing, gestione delle attività, creazione di contenuti ed esecuzione delle campagne Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende HubSpot Marketing Hub Ideale per un'automazione completa del marketing Dimensioni del team: aziende di medie dimensioni, grandi aziende Consegna automatizzata di campagne multicanale, monitoraggio delle prestazioni in tempo reale, integrazione con CRM A partire da 890 $/mese per 3 postazioni Jasper IA Ideale per la generazione di contenuti basati sull'IA Dimensione del team: Content marketer, team che creano grandi quantità di contenuti Gestione del calendario di marketing, pianificazione dei social media e dipendenze delle attività A partire da 49 $ al mese per postazione Piano da 15 minuti Ideale per lo sviluppo rapido di strategie Dimensioni del team: piccole imprese, startup Struttura per la creazione rapida di piani di marketing, passaggi concreti e allocazione delle risorse Prezzi personalizzati MarketPlan Ideale per la pianificazione del marketing visivo Dimensione del team: esperti di marketing digitale, team con un approccio visivo Pianificazione visiva delle campagne, simulazione dei funnel e previsione delle prestazioni A partire da 29 $ al mese per un massimo di 5 utenti Copy. ai Ideale per la generazione di testi di marketing con IA Dimensione del team: team di creazione di contenuti, esperti di marketing che necessitano di contenuti scalabili Generazione di testi basata sull'IA, modelli personalizzabili, ottimizzazione SEO Gratis per sempre; piani a pagamento a partire da 49 $ al mese per postazione GrowthBar Ideale per piani di marketing incentrati sulla SEO Dimensione del team: esperti di marketing SEO, autori di contenuti Gestione del calendario di marketing, pianificazione dei social media e dipendenze delle attività Versione di prova gratuita per 7 giorni; piani a pagamento a partire da 36 $ al mese per utente Zoho Marketing Automation Ideale per il marketing delle piccole imprese Dimensione del team: Piccole imprese Lead scoring, segmentazione basata sul comportamento e flussi di lavoro automatizzati A partire da 19 $ al mese per utente; Enterprise: 59 $ al mese per utente CoSchedule Ideale per la gestione del calendario di marketing Dimensione del team: team di marketing che gestiscono più campagne Gestione del calendario di marketing, pianificazione dei social media, dipendenze delle attività Gratis; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese per utente Calendario di marketing SEMrush Ideale per la pianificazione di campagne integrate con SEO Dimensione del team: team focalizzati sulla SEO, esperti di marketing digitale Integrazione di strumenti SEO, gestione delle attività, monitoraggio delle prestazioni e competitive intelligence Pro: 139,95 $/mese; Guru: 249,95 $/mese

I 10 migliori generatori di piani di marketing

I generatori di piani di marketing vanno da semplici modelli a piattaforme robuste. La nostra valutazione evidenzia gli strumenti che forniscono un valore accurato e pratico per i team di marketing.

1. ClickUp (Il migliore per la generazione di piani di marketing e il project management)

Ecco come puoi creare il tuo piano di marketing con ClickUp.

Inizia con ClickUp Brain per pianificare più rapidamente i contenuti e le campagne

ClickUp Brain è il tuo assistente basato sull'IA che semplifica la creazione di piani di marketing. Aiuta a generare schemi di contenuti personalizzati, riepiloghi di ricerche e brief di campagne, in modo che il tuo team possa dedicare meno tempo alla ricerca nei documenti e più tempo all'esecuzione.

Usa ClickUp Brain per creare un piano di marketing in pochi secondi

Basta inserire un prompt in Clickup Brain, come quello sopra, e ottenere una risposta personalizzata. Fai un passaggio in più e fornisci a ClickUp AI le linee guida del tuo marchio, gli obiettivi di marketing generali e altri dettagli per ottenere un piano personalizzato!

Utilizza il modello di piano d'azione di marketing ClickUp per organizzare la tua strategia

Vuoi iniziare subito? Inizia con il modello di piano d'azione di marketing ClickUp.

Ottieni un modello gratuito Semplifica il tuo flusso di lavoro di marketing con il modello di piano d'azione di marketing di ClickUp

Questo modello di piano di marketing fornisce un quadro strutturato che facilita la collaborazione e la visibilità su tutte le attività di marketing. Utilizzalo per mappare le strategie su tutti i canali e monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento, i budget e le scadenze.

Ecco come può aiutarti:

Fissa i tuoi obiettivi : definisci cosa vuoi ottenere, chi è il tuo pubblico di riferimento e il messaggio che vuoi comunicare

Identifica i tuoi obiettivi : elenca obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e con scadenze precise

Sviluppa la tua strategia : decidi i canali di marketing per raggiungere il tuo pubblico, come social media, email o SEO

Crea una sequenza : sviluppa un programma per le tue attività di marketing per garantire un'esecuzione tempestiva

Assegna le risorse : assegna i membri del team, imposta i budget e pianifica le scadenze per ogni attività

Monitoraggio e adeguamento: monitora lo stato di avanzamento e adegua il piano in base alle prestazioni

Collabora e realizza tutto in un unico posto

Le lavagne online di ClickUp consentono al tuo team di fare brainstorming e strutturare le campagne in modo visivo. Possono anche redigere flussi di lavoro, acquisire feedback e collegarsi direttamente alle attività.

Usa le lavagne online di ClickUp per raccogliere idee per le tue campagne in modo visivo

ClickUp Docs ti consente di creare brief dettagliati delle campagne, piani dei contenuti e schemi strategici con collaborazione in tempo reale, formattazione avanzata e attività integrate.

Collabora con il tuo team per perfezionare le campagne di marketing digitale utilizzando i documenti ClickUp

Attività di ClickUp trasforma la tua strategia in azione. Assegna risultati finali, imposta date di scadenza e monitora ogni attività cardine della campagna utilizzando viste come Elenco, Calendario o Bacheca.

Assegna attività e aggiungi date di scadenza per una migliore esecuzione delle tue campagne di marketing con le attività di ClickUp

Che si tratti di gestire un piccolo team o di coordinare diversi reparti, ClickUp garantisce che il tuo piano di marketing rimanga in linea con gli obiettivi, fornendo risultati misurabili e una collaborazione senza intoppi. Ecco perché ClickUp è l'app per tutto il lavoro e il software di project management perfetto per i team di marketing di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Personalizza la tua area di lavoro con viste personalizzabili come Elenco, Bacheca o Gantt, che ti consentono di gestire attività e progetti in base alle esigenze del tuo team

Automatizza le attività ripetitive e i flussi di lavoro per risparmiare tempo e ridurre il lavoro manuale, così il tuo team potrà concentrarsi su attività più strategiche

Integra vari altri strumenti, come Google Drive, Slack e Trello, per riunire tutti i tuoi flussi di lavoro e documenti in un'unica piattaforma

Monitora facilmente il tempo dedicato alle attività e ai progetti, aiutandoti a gestire le risorse, allocare il budget e rispettare le scadenze

Imposta e monitora obiettivi misurabili per il tuo team e le tue campagne, con funzionalità integrate per monitorare lo stato di avanzamento e allineare il lavoro richiesto agli obiettivi aziendali generali

Limiti di ClickUp

Mancanza di funzionalità/funzioni di pubblicazione diretta dei contenuti

Una curva di apprendimento ripida per i principianti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

💡Suggerimento: Utilizza le automazioni di ClickUp per assegnare attività e avvisare le parti interessate quando sono necessarie azioni critiche, come l'approvazione dei contenuti, per portare avanti i tuoi piani di marketing.

Ecco cosa dice una recensione su G2

ClickUp consente di risparmiare molto tempo e lavoro richiesto rendendo semplicissimo organizzare il lavoro, i piani di marketing, i clienti e molto altro ancora. E molto altro ancora! La sua facilità d'uso lo rende anche piuttosto divertente da usare, quindi non ci vuole molto tempo per mettere in piedi un nuovo team su ClickUp, anche quando si tratta di uno strumento nuovo e sconosciuto.

ClickUp consente di risparmiare molto tempo e lavoro richiesto rendendo semplicissimo organizzare il lavoro, i piani di marketing, i clienti e molto altro ancora. E molto altro ancora! La sua facilità d'uso lo rende anche piuttosto divertente da usare, quindi non ci vuole molto tempo per mettere in piedi un nuovo team su ClickUp, anche quando si tratta di uno strumento nuovo e sconosciuto.

2. HubSpot Marketing Hub (ideale per un'automazione completa del marketing)

tramite HubSpot

Vuoi creare campagne basate sui dati che siano in linea con il comportamento reale dei clienti, non solo con supposizioni? HubSpot Marketing Hub lo rende possibile.

Questo strumento trasforma le azioni dei clienti in informazioni di marketing, aiutandoti a creare campagne più intelligenti. Puoi automatizzare sequenze di email, post sui social e la distribuzione dei contenuti in base alle interazioni degli utenti.

Il CRM integrato mantiene il marketing e il reparto commerciale allineati sui dati dei clienti e sulle prestazioni delle campagne. Con l'analisi in tempo reale, puoi monitorare le prestazioni delle campagne, modificare le strategie e raddoppiare gli sforzi su ciò che funziona.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot Marketing Hub

Automatizza la distribuzione delle campagne multicanale per gestire il lavoro richiesto dal marketing su varie piattaforme

Monitora le tue prestazioni con un dashboard che fornisce informazioni in tempo reale

Integra i dati commerciali e di marketing per garantire l'allineamento e un processo decisionale migliore

Modifica le campagne con strumenti progettati per modifiche rapide ed efficaci

Limiti di HubSpot Marketing Hub

La complessità delle funzionalità richiede un tempo di configurazione iniziale

L'automazione avanzata richiede una pianificazione strategica

Prezzi di HubSpot Marketing Hub

Marketing Hub Professional: 890 $/mese per tre postazioni

Marketing Hub Enterprise: 3.600 $/mese per cinque postazioni

Valutazioni e recensioni di HubSpot Marketing Hub:

G2: 4,4/5 (oltre 12.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 6.100 recensioni)

🧠 Curiosità: La prima campagna di email marketing di massa risale al 1978. Un marketer di nome Gary Thuerk inviò un'email non richiesta a 400 potenziali clienti, ottenendo un risultato commerciale pari a 13 milioni di dollari!

📖 Leggi anche: Pianificazione aggregata: strategie per una gestione efficace delle risorse

3. Jasper IA (il migliore per la generazione di contenuti basati sull'IA)

tramite Jasper IA

Jasper IA crea contenuti mentre tu ti concentri sulla strategia di alto livello. I team di marketing possono personalizzare i modelli per i loro piani di marketing e le sintesi delle campagne e collaborare allo sviluppo dei contenuti senza perdere il tono unico del loro marchio.

Monitora le prestazioni dei contenuti per evidenziare ciò che riscuote maggiore successo presso il tuo pubblico. Utilizza queste informazioni per perfezionare le tue campagne e rafforzare la tua strategia di marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper IA

Utilizza la comprensione contestuale per generare contenuti basati su prompt

Offre servizi di traduzione e trascrive accuratamente il linguaggio parlato

Garantisce l'originalità dei contenuti verificando la presenza di testi corrispondenti sul web

Fornisce vari framework per una creazione efficace dei contenuti, come AIDA (Attenzione, Interesse, Desiderio, Azione)

Genera contenuti in oltre 30 lingue, rivolgendosi a un pubblico globale

Limiti di Jasper IA

Potrebbe semplificare eccessivamente o interpretare in modo errato argomenti altamente tecnici

Il controllo antiplagio comporta costi aggiuntivi.

Prezzi di Jasper IA

Autore : 49 $ al mese per postazione

Pro: 69 $ al mese per postazione

Business: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper IA:

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.800 recensioni)

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

4. piano da 15 minuti (ideale per lo sviluppo rapido di strategie)

tramite un piano di 15 minuti

Hai bisogno di un piano solido in tempi rapidi? Il Piano 15 minuti è un software di pianificazione marketing che aiuta le piccole imprese e le startup a creare strategie di marketing efficaci senza pensarci troppo.

La piattaforma utilizza un framework strutturato e basato su domande per aiutarti a identificare i tuoi obiettivi di marketing, il pubblico di destinazione e i canali appropriati.

Genera anche un piano di marketing personalizzato con elementi attuabili, sequenze e consigli sull'allocazione delle risorse.

Il punto di forza principale del piano da 15 minuti è quello di consentirti di creare strategie di marketing professionali senza richiedere molto tempo o competenze di marketing. Perfetto quando hai bisogno di risultati senza una lunga configurazione.

piano da 15 minuti: migliori funzionalità/funzioni

Naviga facilmente con un'interfaccia intuitiva adatta a tutti i livelli di competenza

Risparmia tempo creando un piano di marketing completo in soli 15 minuti

Segui i passaggi pratici e i suggerimenti sulle risorse per implementare le strategie in modo efficace

limiti del piano da 15 minuti

Sebbene lo strumento offra la possibilità di personalizzazione, potrebbe non soddisfare completamente le esigenze specifiche di tutte le aziende

Una pianificazione rapida può incoraggiare a concentrarsi su azioni immediate piuttosto che sullo sviluppo di una strategia a lungo termine.

prezzi del piano da 15 minuti

Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni del piano da 15 minuti:

G2: N/A

Capterra: N/A

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di strategia di go-to-market da tenere a portata di mano

5. MarketPlan (ideale per la pianificazione del marketing visivo)

tramite MarketPlan

MarketPlan ti consente di trascinare e rilasciare elementi sulla tua tela digitale. Prova diversi scenari di campagna e verifica il potenziale ROI prima di spendere il tuo budget. Collega i tuoi dati finanziari direttamente alle metriche di marketing, mostrando il costo effettivo e i rendimenti previsti di ciascuna strategia.

Ti consente di pianificare campagne, assegnare attività, lasciare feedback e monitorare le metriche in tempo reale, tutto su un'unica tela.

Le migliori funzionalità/funzioni di MarketPlan

Simula funnel per testare i progetti e prevedere le prestazioni

Monitora la spesa per rimanere entro il tuo budget di marketing

Personalizza i modelli predefiniti in base alle tue esigenze specifiche

Gestisci le campagne su più piattaforme con l'integrazione dei social media

Limiti di MarketPlan

Opzioni limitate di esportazione del funnel per l'analisi offline

I nuovi utenti potrebbero trovare le numerose funzionalità/funzioni eccessive

Prezzi di MarketPlan

Starter : 29 $/mese per un massimo di 5 utenti

Pro: 59 $ al mese

Valutazioni e recensioni di MarketPlan:

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

👀 Lo sapevi? Nel 1994, i webmaster dovevano inviare manualmente le loro pagine alla directory di Yahoo per l'indicizzazione, assicurandosi che il loro sito apparisse nei risultati di ricerca di Yahoo quando gli utenti effettuavano una ricerca.

6. Copy. ai (Il migliore per la generazione di testi di marketing con IA)

Copy. ai crea più versioni dei tuoi contenuti mantenendo la voce del tuo brand. Il prodotto ti consente di testare diversi approcci per trovare quello che risuona con il tuo pubblico. Ti permette anche di generare campagne di marketing in pochi minuti, dalle sequenze di email ai post sui social e agli articoli di blog.

La piattaforma analizza i contenuti più performanti nel tuo settore e suggerisce approcci collaudati per le tue campagne. Dopo aver inserito i tuoi obiettivi di marketing e i dettagli del tuo pubblico, Copy. ai crea un piano di contenuti strutturato con traguardi misurabili.

Infine, esamina i dati sulle prestazioni per perfezionare il tuo messaggio e scalare ciò che funziona su tutti i tuoi canali di marketing.

Copy. ai migliori funzionalità/funzioni

Sfrutta un'ampia gamma di modelli personalizzabili progettati per esigenze di marketing specifiche

Collabora con il tuo team per promuovere il lavoro di squadra

Utilizza la funzionalità di assistenza multilingue per generare contenuti per un pubblico diversificato

Implementa strumenti di ottimizzazione SEO per migliorare la visibilità dei contenuti

Limiti di Copy.ai

Il contenuto generato potrebbe richiedere modifiche significative

Prezzi di Copy.ai

Free Forever

Starter : 49 $/mese per postazione

Avanzato : 249 $/mese (fino a 5 postazioni)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copy.ai:

G2: 4,7/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

7. GrowthBar (ideale per piani di marketing incentrati sulla SEO)

tramite GrowthBar

GrowthBar è pensato per i professionisti del marketing focalizzati sulla SEO. Ti aiuta a costruire strategie basate sulle parole chiave identificando le lacune di contenuto nei siti dei tuoi concorrenti, così saprai esattamente dove concentrare il lavoro richiesto.

La piattaforma crea brief dettagliati dei contenuti basati sui post più popolari, con conteggio delle parole, argomenti da trattare e parole chiave di traguardo.

Monitora le prestazioni di ricerca dei tuoi contenuti e ottieni suggerimenti per miglioramenti che fanno la differenza, tutto in un unico posto. Quando le tendenze di ricerca cambiano, GrowthBar analizza le ultime tattiche di marketing e aggiorna i tuoi consigli sui contenuti per mantenere la tua strategia sempre attuale.

Ogni contenuto che crei ha meta descrizioni e titoli ottimizzati, aiutandoti a scalare più velocemente le classifiche di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzioni di GrowthBar

Accedi ad articoli interamente scritti e di alta qualità su misura per le tue esigenze SEO per soluzioni di contenuti scalabili

Utilizza l'IA per trovare fonti di ricerca e dati preziosi che migliorano la credibilità dei tuoi contenuti

Crea rapidamente email commerciali accattivanti inserendo le informazioni di base e semplificando il processo di outreach

Genera idee creative per i post del blog basate su parole chiave definite dall'utente per superare il blocco dello scrittore

Installa l'estensione Chrome GrowthBar per eseguire ricerche di parole chiave e analisi della concorrenza

Limiti di GrowthBar

Lo strumento non è compatibile con la maggior parte degli altri browser oltre a Chrome

Prezzi di GrowthBar

Versione di prova gratuita per 7 giorni

Standard : 36 $ al mese per utente

Pro : 74,25 $ al mese per utente

Agenzia: 149,25 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di GrowthBar:

G2: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

8. Zoho Marketing Automation (Ideale per il marketing delle piccole imprese)

tramite Zoho

Zoho è già un nome popolare quando si parla di commerciale e marketing. Zoho Marketing Automation, la sua entità, ti permette di creare campagne che si adattano al modo in cui i tuoi potenziali clienti interagiscono con il tuo marchio.

Zoho segmenta il tuo pubblico in base alle sue azioni, dai clic sulle email alle visite al sito web, inviando automaticamente contenuti pertinenti. Ti consente di completare il percorso dei clienti e ottimizzare ogni punto di contatto per aumentare il coinvolgimento.

La piattaforma si collega anche alla suite aziendale completa di Zoho, fornendo ai tuoi team commerciali e di assistenza informazioni dettagliate sulle prestazioni delle campagne. Puoi impostare flussi di lavoro automatizzati su email, social e canali web, mantenendo una messaggistica coerente.

I tuoi dati di marketing confluiscono direttamente negli strumenti commerciali e di supporto, aiutando i team a lavorare sulla base delle stesse informazioni sui clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Marketing Automation

Assegna un punteggio ai lead per dare priorità ai potenziali clienti in base alle loro interazioni e ai loro comportamenti

Progetta moduli web per acquisire i dati dei visitatori e integrarli nel tuo CRM senza codice

Analizza le metriche delle prestazioni delle campagne per apportare modifiche basate sui dati

Gestisci gli eventi inviando inviti, monitorando le presenze e seguendo i partecipanti

Crea campagne personalizzate che si adattano alle interazioni e alle preferenze degli utenti

Limiti di Zoho Marketing Automation

Lentezza nell'aggiornamento e nei tempi di caricamento

Opzioni di integrazione limitate

Prezzi di Zoho Marketing Automation

Standard: 19 $ al mese per utente

Professionale: 29 $ al mese per utente

Enterprise: 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho Marketing Automation:

G2: 4,2/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

💡Suggerimento: Organizza il tuo calendario di marketing con tag colorati per le attività, in modo da vedere facilmente quali campagne sono "calde" e quali "fredde"

9. CoSchedule (Ideale per la gestione del calendario di marketing)

tramite CoSchedule

CoSchedule, una popolare piattaforma di pianificazione dei social media, ti consente di creare e gestire facilmente il tuo calendario di marketing. Imposta le dipendenze delle attività, automatizza i flussi di lavoro di approvazione e monitora lo stato di avanzamento di ogni progetto sulla stessa piattaforma.

Il calendario si sincronizza con i tuoi strumenti di marketing preferiti, mostrando post sui social, contenuti dei blog, campagne email ed eventi in un'unica visualizzazione.

Puoi pianificare i contenuti su tutti i canali senza cambiare piattaforma, mantenendo coerente il tuo calendario di pubblicazione. I tuoi team possono partecipare a qualsiasi progetto, controllare le scadenze e monitorare le attività senza dover cercare in più strumenti.

Migliori funzionalità/funzioni di CoSchedule

Riorganizza e ricondividi i post più performanti con ReQueue

Genera automaticamente messaggi sui social media che seguono le best practice per ciascuna piattaforma, risparmiando tempo e massimizzando il coinvolgimento del pubblico

Analizza le prestazioni delle campagne per capire quali strategie sono efficaci e identificare le aree di miglioramento

Limiti di CoSchedule

Il layout della piattaforma può essere complicato per i principianti

Nessuna funzionalità/funzione di documento o lavagna online per monitorare i dettagli della campagna

Prezzi di CoSchedule

Free

Calendario social: 19 $ al mese per utente

Calendario dell'agenzia: 49 $/mese per utente

Calendario dei contenuti: Prezzi personalizzati

Marketing Suite: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CoSchedule:

G2: 4. 4/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

🧠 Curiosità: I primi strumenti di automazione del marketing non erano basati su software! All'inizio del 1900, le aziende facevano affidamento su campagne di direct mail e cataloghi: ricordi i cataloghi per corrispondenza di Sears e Roebuck?

10. Calendario di marketing SEMrush (ideale per pianificare campagne integrate con SEO)

tramite SEMrush

Il Calendario di marketing di SEMrush è perfetto per i professionisti del marketing che desiderano integrare SEO e informazioni sulla concorrenza nella loro pianificazione. Consente di elaborare strategie basate sui dati, tenendo conto delle tendenze di mercato e dei movimenti della concorrenza.

La sua suite completa per il content marketing ti aiuta in ogni fase del processo, dalla ricerca degli argomenti all'ottimizzazione dei contenuti, fino al monitoraggio delle prestazioni. Il calendario semplifica il coordinamento e l'esecuzione delle campagne di marketing su più canali.

Inoltre, gli strumenti di competitive intelligence di SEMrush ti offrono una chiara visualizzazione delle opportunità nel tuo settore di nicchia, consentendoti di perfezionare le tue strategie al volo e di stare un passo avanti alla concorrenza.

Le migliori funzionalità/funzioni del Calendario di marketing SEMRush

Assegna attività con scadenze e descrizioni precise per garantire la responsabilità

Monitora le campagne con sequenze dettagliate e risultati finali per un'esecuzione organizzata

Ottimizza i contenuti utilizzando strumenti SEO per migliorare la visibilità e il coinvolgimento

Analizza le metriche delle prestazioni per valutare l'efficacia e orientare le strategie future

Limiti del Calendario di marketing SEMRush

Una curva di apprendimento più ripida, soprattutto per chi non ha familiarità con strumenti di marketing completi

Prezzi del Calendario di marketing SEMRush

Pro: 139,95 $ al mese

Guru: 249,95 $ al mese

Business: 499,95 $/mese

Valutazioni e recensioni di SEMRush Marketing Calendar:

G2: 4,5/5 (oltre 2.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.200 recensioni)

Trasforma la tua visione di marketing in realtà

Le grandi idee non servono a nulla senza una forte esecuzione.

I moderni generatori di piani di marketing non si limitano a compilare modelli: semplificano i flussi di lavoro, automatizzano le attività ripetitive e connettono i team.

ClickUp è il luogo in cui integrare tutti questi strumenti, collegandoli al flusso di lavoro esistente per garantire la coesione con gli altri team.

Semplifica la pianificazione, il monitoraggio e l'ottimizzazione in un'unica piattaforma, risparmiando tempo e lavoro richiesto. Con funzionalità/funzioni personalizzabili e integrazioni, soddisfa le esigenze specifiche del tuo team, eliminando il fastidio di dover utilizzare più strumenti.

Registrati per un account ClickUp gratuito e trasforma la tua prossima campagna nella migliore di sempre. 🚀