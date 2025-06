Le 10 migliori alternative e concorrenti di Threads per il 2025

Quando Meta ha lanciato Threads, si è posizionata come una nuova alternativa a X (precedentemente Twitter), con l'obiettivo di attirare utenti alla ricerca di nuovi modi per connettersi. Costruito sulle fondamenta di Instagram, Threads enfatizzava gli aggiornamenti in tempo reale e connessioni più strette ma, alla fine, non era per tutti.

Altre piattaforme hanno fatto un passo avanti per coloro che desideravano una sequenza cronologica o un appeal più di nicchia. Reddit offre discussioni mirate, mentre Discord aiuta a costruire comunità. Queste alternative potrebbero soddisfare meglio le tue esigenze.

Esplora le migliori alternative e i principali concorrenti di Threads per autori, professionisti e chiunque desideri rimanere connesso con uno scopo preciso.

👀Lo sapevi? In soli cinque giorni dal suo lancio, Threads ha raggiunto oltre 100 milioni di utenti, un record che lo ha reso la piattaforma online con la crescita più rapida della storia.

⏰Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco 10 alternative a Threads per dare vita alle tue conversazioni digitali: Slack: Ideale per la comunicazione professionale in team

Discord: Ideale per creare comunità personalizzate

Reddit: Ideale per discussioni di nicchia

Bluesky: Ideale per i social network decentralizzati

X (precedentemente Twitter): Ideale per discussioni e aggiornamenti globali

Mastodon: Ideale per la privacy decentralizzata

Gruppi Facebook : ideali per comunità private

Mattermost: Ideale per la comunicazione di team di livello aziendale

Circle: Ideale per creare community brandizzate

TikTok: Ideale per la viralità creativa

Strumento bonus : ClickUp . Sebbene ClickUp non sia una piattaforma di social media, può funzionare come alternativa a Threads per team e comunità che necessitano di discussioni strutturate e in tempo reale

Con chat integrata, commenti in thread, conversazioni basate su attività e documenti per aggiornamenti di lunga durata, ClickUp mantiene la comunicazione organizzata e fruibile, a differenza della natura fugace di Threads

Funge anche da strumento di social media marketing con la possibilità di creare calendari dei contenuti, utilizzare modelli per gestire i flussi di lavoro dei contenuti e collaborare alla gestione del marketing con il tuo team

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Threads?

Molte piattaforme mirano a costruire comunità e creare connessioni significative online. Ma non esiste uno scenario valido per tutti. Non puoi aspettarti lo stesso coinvolgimento ovunque.

Quindi, quando cerchi un'alternativa a Instagram Threads, ecco cosa devi tenere a mente:

Interfaccia utente : un'interfaccia pulita e intuitiva può determinare il successo o il fallimento della tua esperienza. Cerca piattaforme che risultino naturali e facili da navigare

Funzionalità/funzioni della community : la piattaforma supporta la creazione di community mirate o favorisce connessioni significative basate su interessi condivisi?

Opzioni di condivisione dei contenuti : che ti piaccia condividere foto, video o aggiornamenti rapidi sul tuo stato, verifica che la piattaforma abbia le funzionalità che ti servono

Sequenze cronologiche : se ti mancano gli aggiornamenti in tempo reale senza interferenze di algoritmi, dai la priorità alle piattaforme che offrono questa funzionalità

Informative sulla privacy e sui dati : considera come la piattaforma gestisce i tuoi dati e se ti consente di controllare le impostazioni sulla privacy

Integrazione con altre piattaforme: alcune piattaforme funzionano meglio se collegate ad app che già utilizzi, come Instagram o Facebook

💡Suggerimento: dai la priorità a una piattaforma che meglio si allinea ai tuoi obiettivi. Se cerchi aggiornamenti in tempo reale, X (precedentemente Twitter) potrebbe essere quello che fa per te. Se desideri uno spazio dedicato alla collaborazione in team, prova strumenti di comunicazione aziendale come ClickUp Chat.

Le 10 migliori alternative a Threads

Ecco le 10 migliori alternative a Threads, con funzionalità simili e caratteristiche distintive, per vari casi d'uso.

1. Slack (Ideale per la comunicazione professionale in team)

tramite Slack

Slack è diventato sinonimo di comunicazione professionale nel corso degli anni.

Può fare tutto, dalla collaborazione in team alla creazione di piazze chiuse per la comunità. La piattaforma è un'app di chat creata per migliorare la comunicazione di gruppo attraverso la messaggistica. Ma può anche essere un repository per tutti i tuoi file, anche se possono essere piuttosto difficili da trovare!

Migliori funzionalità/funzioni di Slack

Crea canali separati per argomenti diversi per mantenere le conversazioni organizzate e facili da seguire

Integrazione con Google Drive, Trello e oltre 2.600 altri strumenti di collaborazione

Goditi la messaggistica vocale e video per comunicare facilmente

Limiti di Slack

Il piano Free consente solo 10 integrazioni

I piani Enterprise possono essere costosi per le organizzazioni più grandi

Prezzi di Slack

Free Forever

Pro: 8,75 $ al mese per utente

Business+: 15 $ al mese per utente

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (oltre 33.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.500 recensioni)

📮ClickUp Insight: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione in team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso distribuiti su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, i thread delle tue chat vengono mappati su progetti e attività specifici, mantenendo le conversazioni contestualizzate e prontamente disponibili. A differenza dei tradizionali strumenti di chat che spesso diventano una distrazione, ClickUp garantisce che le discussioni rimangano concrete, riducendo il cambio di contesto e aiutando i team a portare avanti il lavoro invece di limitarsi a parlarne.

2. Discord (Ideale per creare comunità personalizzate)

tramite Discord

Sebbene esista dal 2015, Discord è diventato popolare solo nel 2020, grazie ai giovani adulti e agli studenti che giocano insieme.

Con chat vocale, di testo e video, è il luogo ideale per connettersi, condividere e collaborare. Che tu stia coordinando una campagna di gioco con gli amici o organizzando un club del libro, Discord può aggiungere un tocco di divertimento alle tue chat di gruppo.

Migliori funzionalità/funzioni di Discord

Crea e unisciti a diversi server in base ai tuoi interessi

Utilizza potenti strumenti di moderazione della community con diversi livelli di accesso e personalizzazione delle autorizzazioni

Integra bot per vari scopi, come riprodurre musica, moderare conversazioni e fornire informazioni

Prova gli hack di Discord come l'abilitazione della funzione Push-to-Talk per ridurre il rumore di fondo e mantenere fluide le conversazioni nei canali vocali

Limiti di Discord

L'interfaccia potrebbe sembrare inizialmente complessa

I messaggi diretti non sono limitati a server specifici, il che può confondere la comunicazione professionale e quella personale

Prezzi di Discord

Free Forever

Nitro Basic: 2,99 $ al mese per utente

Nitro: 9,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Discord

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 450 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Discord?

È un'ottima app per creare e interagire con una community e allo stesso tempo essere produttivi. Non mancano funzionalità per migliorare il coinvolgimento del pubblico, sia nelle chat che nei canali vocali. Il cambiamento nell'usabilità dovuto ai frequenti aggiornamenti può richiedere un po' di tempo per abituarsi, ma la funzionalità delle caratteristiche essenziali non ne risente.

È un'ottima app per creare e interagire con una community e allo stesso tempo essere produttivi. Non mancano le funzionalità per migliorare il coinvolgimento del pubblico, sia nelle chat che nei canali vocali. Il cambiamento nell'usabilità dovuto ai frequenti aggiornamenti può richiedere un po' di tempo per abituarsi, ma la funzionalità delle caratteristiche essenziali non ne risente.

🧠Curiosità: Discord è stato creato come strumento di comunicazione per i giocatori. Tuttavia, alla fine è diventato un'ottima piattaforma per creare comunità di nicchia e rimanere in contatto con aggiornamenti in tempo reale.

4. Reddit (Ideale per discussioni di nicchia)

via Reddit

Reddit è il selvaggio west di Internet, dove ogni hobby, domanda e opinione impopolare trova il suo angolo. Non a caso è chiamata la prima pagina di Internet!

Puoi fare praticamente tutto, dall'approfondire discussioni con sconosciuti su interessi condivisi al semplice scorrere e ridere a crepapelle di meme di nicchia. Questa vasta rete di comunità (chiamate subreddit) è dedicata a un ampio intervallo di argomenti, dall'astronomia agli aspirapolvere.

Migliori funzionalità/funzioni di Reddit

Trova contenuti pertinenti e le discussioni migliori grazie al sistema di voto positivo o negativo

Partecipa a sessioni di domande e risposte dal vivo con esperti, celebrità e altre personalità interessanti

Premi gli altri utenti per i loro contributi preziosi, incentivando le interazioni positive e incoraggiando il coinvolgimento

Limiti di Reddit

La qualità della moderazione può variare notevolmente tra i subreddit, portando a esperienze incoerenti

La "prima pagina" è fortemente influenzata dall'algoritmo di Reddit, che a volte può limitare l'esposizione a prospettive diverse

Prezzi di Reddit

Free Forever

Reddit Premium: 5,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Reddit

G2: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Reddit?

Reddit è un'eccezionale piattaforma di social media che consente ai propri utenti di unirsi a una community, pubblicare contenuti e partecipare a discussioni con altri utenti... È una piattaforma discreta per usi casuali e aziendali. Pubblicare su Reddit può essere un po' complicato per i nuovi utenti, poiché alcuni post vengono rapidamente rimossi. In secondo luogo, su Reddit sono presenti molti bot e account spam che spesso molestano gli altri utenti.

Reddit è un'eccezionale piattaforma di social media che consente ai propri utenti di unirsi a una community, pubblicare contenuti e partecipare a discussioni con altri utenti... È una piattaforma discreta per usi casuali e aziendali. Pubblicare su Reddit può essere un po' complicato per i nuovi utenti, poiché alcuni post vengono rapidamente rimossi. In secondo luogo, su Reddit sono presenti molti bot e account spam che spesso molestano gli altri utenti.

4. Bluesky (Il migliore per i social network decentralizzati)

via Bluesky

Bluesky può essere considerato una delle alternative più valide a Twitter. Grazie al suo approccio decentralizzato alla creazione di comunità, offre un controllo molto maggiore sui contenuti, sul feed e sull'identità online, a differenza di Twitter.

Bluesky sta reinventando il concetto stesso di piattaforma social, concentrandosi sul controllo da parte degli utenti e sullo sviluppo aperto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bluesky

Sfrutta il protocollo AT per garantire trasparenza e interoperabilità tra le app social

Collega gli account a domini personalizzati per un'identità unica e verificabile

Scegli le tue preferenze e crea i tuoi feed: qui non ci sono sorprese algoritmiche

Imposta le tue regole di moderazione attraverso un sistema di etichettatura aperto

Limiti di Bluesky

Bluesky ha una base di utenti più ridotta, il che porta a una cerchia di connessioni limitata

Essendo un software relativamente nuovo, potrebbero verificarsi occasionali problemi tecnici, come interruzioni del server o tempi di caricamento lenti

Prezzi di Bluesky

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Bluesky

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

👀Lo sapevi? Bluesky è stato creato da Jack Dorsey (sì, il co-fondatore di Twitter!) È nato come iniziativa di ricerca all'interno di Twitter nel 2019 per esplorare le opzioni di decentralizzazione dei social media.

via X

X (precedentemente Twitter) è il luogo in cui il mondo si ritrova per discutere, ridere e, occasionalmente, imparare in 280 caratteri o meno. Nato come sito di microblogging, si è evoluto fino a diventare un hub di aggiornamenti in tempo reale. Negli ultimi dieci anni, gli eventi mondiali si sono susseguiti sulla piattaforma, dando forma al suo ruolo nelle conversazioni globali.

Dagli argomenti di tendenza ai dibattiti piccanti, X dà forma al modo in cui le persone comunicano e interagiscono online nel panorama digitale moderno.

X migliori funzionalità/funzioni

Rimani aggiornato con gli aggiornamenti in tempo reale su eventi globali e argomenti di tendenza

Segui le sequenze in ordine cronologico per non perdere mai nulla dagli account che segui

Crea contenuti virali e costruisci una community coinvolgente con facilità

Utilizza le funzionalità video e audio live per discussioni vocali istantanee in tempo reale

Limiti di X

Il limite di 280 caratteri può rendere difficile trasmettere idee complesse

La sequenza è influenzata da un algoritmo che a volte può dare priorità al coinvolgimento rispetto alla rilevanza

Prezzi X

Gratis per sempre

Livello base: 3 $ al mese

Livello Premium: 8 $ al mese

Livello Premium+: 22 $ al mese

X valutazioni e recensioni

G2: 4,3/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di X?

Mi piace la possibilità di identificare gli influencer, monitorare i marchi, acquisire una profonda comprensione dei mercati, nonché monitorare gli hashtag, comunicare facilmente, rapidamente e con precisione con più persone, la risposta rapida e il coinvolgimento tra persone e luoghi. L'aspetto negativo è che contiene molta pubblicità e contribuisce anche alla diffusione di notizie false...

Mi piace la possibilità di identificare gli influencer, monitorare i marchi, acquisire una conoscenza approfondita dei mercati, nonché monitorare gli hashtag, comunicare in modo semplice, rapido e accurato con più persone, la rapidità di risposta e il coinvolgimento tra persone e luoghi. L'aspetto negativo è che contiene molta pubblicità e contribuisce anche alla diffusione di notizie false...

👀Lo sapevi? Il 48% degli utenti X afferma di utilizzare la piattaforma per ottenere notizie e aggiornamenti, mentre la stessa percentuale vi accede anche per intrattenimento. Quando si parla di versatilità!

6. Mastodon (Il migliore per la privacy decentralizzata)

via Mastodon

Mastodon è un sito di social networking open source e decentralizzato che dà priorità al controllo degli utenti, alla privacy e a un'esperienza senza pubblicità.

Con sempre più persone alla ricerca di alternative alle piattaforme social tradizionali, l'approccio unico di Mastodon al coinvolgimento della community e alla condivisione dei contenuti ha guadagnato terreno.

Migliori funzionalità/funzioni di Mastodon

Scegli un server indipendente (istanze) che opera con una propria community, regole e cultura, a seconda dei tuoi interessi e valori

Visualizza i post in ordine cronologico dagli account che segui, senza interferenze algoritmiche

Goditi un'esperienza utente più pulita senza pubblicità invadenti

Utilizza la funzionalità "federazione" per interagire con diversi server e creare una rete interconnessa chiamata "fediverso"

Limiti di Mastodon

Gli utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento ripida

Trovare nuove persone e contenuti può essere più difficile rispetto ad altre piattaforme con potenti algoritmi di scoperta

Prezzi di Mastodon

Gratis per sempre

Valutazioni e recensioni di Mastodon

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

7. Gruppi Facebook (ideali per comunità private)

via Facebook

Hai passato ore a perfezionare il tuo post, ma qualcuno lo vedrà? Lo scorrimento incessante del feed di Facebook può seppellire rapidamente i tuoi contenuti, rendendoli facilmente trascurabili dal tuo pubblico.

I gruppi offrono uno spazio dedicato per connettersi con persone che la pensano allo stesso modo e costruire una comunità accogliente e interattiva di persone interessate a ciò che hai da dire.

Le migliori funzionalità/funzioni di Facebook Groups

Crea gruppi privati con accesso esclusivo ai membri gratis

Organizza e promuovi eventi all'interno del gruppo e invia notifiche menzionando tutti

Entra in diretta nel tuo gruppo per creare coinvolgimento e condividere facilmente foto, documenti e video all'interno del gruppo

Accedi alla vasta base di utenti di Facebook per raggiungere un pubblico più ampio

Limiti dei gruppi Facebook

La vendita diretta o l'offerta di contenuti premium non sono generalmente fattibili con opzioni di monetizzazione limitate

Controllo limitato sull'esperienza complessiva dell'utente all'interno del gruppo a causa dell'interfaccia e delle funzionalità/funzioni ampiamente standardizzate

Prezzi dei gruppi Facebook

Gratis per sempre

Standard Meta Verified per autori e standard aziendale: 14,99 $/mese

Meta Verified Business Plus: 44,99 $/mese

Valutazioni e recensioni dei gruppi Facebook

G2: 4,3/5 (oltre 650 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali dei gruppi Facebook?

I gruppi Facebook sono un ottimo modo per entrare a far parte di comunità piccole o grandi su Facebook, composte da persone con interessi simili ai tuoi. I gruppi Facebook sono incredibilmente facili da usare e mi forniscono notifiche regolari relative alle attività dei gruppi a cui ho aderito, permettendomi di rimanere aggiornato sui post.

I gruppi Facebook sono un ottimo modo per entrare a far parte di comunità piccole o grandi su Facebook, composte da persone con interessi simili ai tuoi. I gruppi Facebook sono incredibilmente facili da usare e mi forniscono notifiche regolari relative alle attività dei gruppi a cui ho aderito, permettendomi di rimanere aggiornato sui post.

8. Mattermost (Ideale per la comunicazione di team di livello aziendale)

via Mattermost

Mattermost è un'alternativa a Slack senza fronzoli: pratica, sicura e pensata per portare a termine le cose.

Mattermost è una piattaforma open source perfetta per i team che richiedono funzionalità di collaborazione avanzate e migliori funzionalità. Offre anche messaggistica sicura, condivisione di file, Markdown e integrazioni con altri strumenti: l'ideale per aziende e sviluppatori!

Migliori funzionalità/funzioni di Mattermost

Combina messaggistica aziendale, condivisione di file e automazione del flusso di lavoro in un unico posto

Effettua videochiamate e chiamate audio con il tuo team

Crea flussi di lavoro strutturati con playbook e integrazioni

Dai priorità alla sicurezza e alla conformità con funzionalità/funzioni quali crittografia end-to-end e controlli dei dati

Limiti di Mattermost

Richiede risorse IT dedicate per l'hosting autonomo

La versione gratuita ha limitazioni relative a funzionalità/funzioni, spazio di archiviazione e numero di utenti

Prezzi di Mattermost

Free Forever

Professional: 10 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mattermost

G2: 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

9. Circle (Ideale per creare community di marca)

via Circle

Immagina se il tuo strumento di chat di gruppo e di gestione del lavoro avesse un figlio. Ecco, quello è Circle.

È il luogo di ritrovo online per autori, comunità e team che hanno terminato con il caos delle notifiche infinite e dei thread persi. Che tu stia facendo brainstorming con il tuo team o discutendo se l'ananas debba essere messo sulla pizza, Circle mantiene le tue conversazioni concentrate.

Circle migliori funzionalità/funzioni

Combina discussioni, eventi e corsi in un'unica piattaforma

Accedi a live streaming, chat di gruppo e discussioni organizzate per creare coinvolgimento

Imposta abbonamenti a pagamento, gruppi basati su coorti e masterclass esclusive

Personalizza la piattaforma in base all'identità del tuo marchio

Limiti di Circle

La mancanza di piani gratuiti può rendere più difficile valutare se questa è la piattaforma giusta per te

Prezzi Circle

Professionale: 89 $ al mese

Business: 199 $/mese

Azienda: 360 $/mese

App con marchio: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Circle

G2: 4,8/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 35 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Circle?

Adoro poter aggiungere corsi, contenuti in stile blog, video e file PDF. È anche semplicissimo personalizzare l'aspetto della mia community. La piattaforma consente inoltre ai membri di interagire con i contenuti e pubblicare domande, il che è davvero fantastico!

Adoro poter aggiungere corsi, contenuti in stile blog, video e file PDF. È anche semplicissimo personalizzare l'aspetto della mia community. La piattaforma consente inoltre ai membri di interagire con i contenuti e pubblicare domande, il che è davvero fantastico!

10. TikTok (Il migliore per la viralità creativa)

via TikTok

TikTok è il luogo in cui un video di 10 secondi può trasformarti in una sensazione virale o farti mettere in discussione le tue scelte di vita alle 2 del mattino, chiedendoti: "Perché sto guardando qualcuno che prepara una torta a forma di coccodrillo?"

Che lo ami o lo odi, TikTok ha ridefinito il modo in cui consumiamo e condividiamo i contenuti.

Sebbene negli Stati Uniti si discuta di tanto in tanto sulla possibilità di vietarlo, Threads è stato un hub per tutto ciò che è creativo. Diversi tipi di autori di contenuti contribuiscono con tendenze di danza, comunità mirate e life hack discutibili per creare il mix perfetto di intrattenimento e creatività.

E sì, anche tua nonna potrebbe finire per diventare virale: benvenuto nel caos!

Le migliori funzionalità/funzioni di TikTok

Utilizza strumenti di facile navigazione per creare video accattivanti con filtri, effetti e musica

Esplora una pagina personalizzata For You Page (FYP) per scoprire contenuti di tendenza su misura per i tuoi interessi

Entra a far parte di una community orientata alle tendenze che prospera grazie alla viralità, creando un senso di condivisione delle esperienze

Crea contenuti generati dagli utenti con funzionalità/funzioni come Duets e Stitches

Limiti di TikTok

La saturazione dei contenuti potrebbe diventare una sfida per i nuovi autori che vogliono distinguersi

Il successo dipende in gran parte dalla tua comprensione dell'algoritmo di TikTok

Prezzi di TikTok

Gratis per sempre

Valutazioni e recensioni di TikTok

G2: Recensioni non disponibili

Capterra: 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

ClickUp potrebbe non essere il primo nome che ti viene in mente per le connessioni sociali, ma le sue funzionalità di collaborazione lo rendono un forte concorrente come alternativa a Threads.

Progettata per essere l'app completa per il lavoro, offre anche chat, documenti e lavagne online integrati, consentendo ai team di lavoro, ai team D&D e a tutti gli altri di comunicare e collaborare in modo efficace in un unico posto.

Con infinite opzioni di personalizzazione, puoi fare molto di più che chattare con la tua community.

Muoviti come un unico team di marketing

Il software di project management per il marketing ClickUp è particolarmente interessante per i team che si occupano di social media e marketing, poiché offre strumenti che vanno oltre la semplice comunicazione.

Dall'ideazione di contenuti basati sull'IA alla gestione delle attività e al monitoraggio dello stato di avanzamento, tutto ciò di cui ha bisogno il tuo team di social media marketing è proprio qui.

Prova ClickUp Chat Gestisci facilmente la comunicazione e le attività del team con ClickUp Chat

Il suo fiore all'occhiello? La chat di ClickUp! Avrai tutte le funzioni di comunicazione senza dover cercare il canale "giusto". Le conversazioni vengono automaticamente collegate allo spazio, all'elenco e all'attività corretti all'interno di ClickUp, mantenendo il contesto a portata di mano. Bonus: se hai un testo che devi convertire in un'attività eseguibile, puoi farlo con un solo clic dalla chat!

Riepilogare/riassumere i thread di discussione con AI CatchUps in ClickUp Chat

Inoltre, l'integrazione dell'IA nativa di ClickUp, ClickUp Brain, nella chat ti consente di:

Riepiloga/riassumi lunghe conversazioni in modo da poter recuperare rapidamente i punti chiave senza scorrere messaggi infiniti

Suggerisci risposte per velocizzare le risposte e mantenere le conversazioni efficienti

Automatizza gli aggiornamenti di stato riepilogando/riassumendo lo stato di avanzamento dei progetti recenti all'interno della chat

Migliora la chiarezza riscrivendo o perfezionando i messaggi per una comunicazione migliore

Traduci i messaggi in tempo reale per abbattere le barriere linguistiche nei team globali

Guarda questo video per capire tutto ciò che è possibile fare quando le tue attività e le tue chat convergono!

Ma cosa succede quando le parole non bastano? Visualizza e collabora sulle tue idee con le lavagne online di ClickUp. Ideate, pianificate e mappate le vostre campagne sui social media insieme al team in tempo reale con input visivi.

Dai vita alle tue idee migliori collaborando in tempo reale con le lavagne online ClickUp

E se hai bisogno di documentazione dettagliata per i tuoi piani? ClickUp Docs ha ciò che fa per te. Aggiungine uno al tuo progetto per co-creare e co-modificare documenti in tempo reale, controllando le autorizzazioni per proteggere le informazioni sensibili.

Il problema principale che ClickUp ha risolto per noi è la pianificazione del marketing e dei social media. Qualche tempo fa pianificavamo tutto in Excel e archiviavamo i contenuti in cartelle, quindi in poco tempo diventava tutto molto disordinato. Con ClickUp posso avere la pianificazione e il marketing (testi, video e foto) in un unico posto, è facilissimo!

Il problema principale che ClickUp ha risolto per noi è la pianificazione del marketing e dei social media. Qualche tempo fa pianificavamo tutto in Excel e archiviavamo i contenuti in cartelle, quindi in poco tempo diventava tutto molto disordinato. Con ClickUp posso avere la pianificazione e il marketing (testi, video e foto) in un unico posto, è facile!

Personalizza e automatizza la tua area di lavoro

A differenza di Threads, ClickUp offre una suite di strumenti avanzati progettati per migliorare la produttività e l'organizzazione. Le sue funzionalità di gestione delle attività consentono di suddividere i progetti di grandi dimensioni in attività gestibili e tracciabili, assegnare responsabilità, impostare scadenze e adeguare facilmente il percorso in base allo stato di avanzamento in tempo reale.

Le automazioni di ClickUp ti fanno anche risparmiare ore ogni settimana eliminando le attività ripetitive. Imposta trigger personalizzati utilizzando istruzioni if-then e osserva come gli aggiornamenti di stato si scrivono da soli, i membri del team vengono automaticamente informati delle modifiche critiche e le attività si spostano senza soluzione di continuità attraverso i flussi di lavoro. Dall'assegnazione automatica del lavoro alla definizione delle priorità delle richieste urgenti, le automazioni di ClickUp mantengono i progetti in esecuzione senza intoppi mentre tu ti concentri su ciò che conta davvero.

Esegui automaticamente attività ripetitive e risparmia tempo con le automazioni di ClickUp

Crea la tua base social media personalizzata

La creazione di una community non è solo comunicazione. È anche elaborazione di una strategia solida.

Tuttavia, configurare un intero software per la gestione dei social media richiede molto lavoro. Un modello di contenuto per social media potrebbe aiutarti? Certo che sì!

Il modello ClickUp Social Media rende più facile (e veloce!) lanciare la tua presenza sui social media combinando tutto ciò di cui hai bisogno, dal brainstorming dei contenuti alla creazione, alla pianificazione e all'analisi, in un unico posto.

Rimani aggiornato su tutte le attività del tuo team con la vista Calendario di ClickUp

Desideri qualcosa di più avanzato? Il modello avanzato per social media di ClickUp include oltre 15 stati personalizzati e cinque viste personalizzate, tra cui la vista Elenco, la vista Bacheca in stile Kanban e altro ancora per una gestione completa.

Tieni traccia dello stato delle attività con gli stati personalizzati di ClickUp

Hai bisogno di un modello specifico per coinvolgere le community? Il modello di gestione della community di ClickUp ti aiuta a pianificare, elaborare strategie, monitorare e misurare l'esito positivo, garantendo che la tua community rimanga attiva e connessa.

Passa a ClickUp per:

Lavora con il pacchetto completo per il project management dei social media, che include la gestione delle attività e degli eventi, l'automazione del flusso di lavoro e il monitoraggio dei progetti

Applica integrazioni come gli strumenti di analisi di Instagram per un flusso di dati sicuro senza dover cambiare strumento

Accedi alla community globale di ClickUp per entrare in contatto con altri utenti, imparare e condividere idee

Nel complesso, ClickUp è essenziale per i team che desiderano aumentare la loro presenza sui social media e migliorare la collaborazione. Mantiene il flusso delle operazioni sui social media senza intoppi!

Leggi anche: Modelli gratuiti per calendari dei social media

Infilate l'ago della comunicazione efficiente con ClickUp

Che tu stia cercando una collaborazione professionale, discussioni di nicchia o viralità creativa, ci sono molte piattaforme da prendere in considerazione. Tuttavia, ClickUp si distingue come la soluzione definitiva per il project management sui social media.

I social media non dormono mai. Con funzionalità complete come la collaborazione semplificata, la gestione delle attività e i flussi di lavoro automatizzati, nemmeno ClickUp dorme. Inoltre, consolida tutte le tue idee di lavoro in corso (WIP), i contenuti pronti per la pubblicazione, le metriche chiave e gli aggiornamenti importanti in un unico posto.

In questo modo, potrai creare strategie efficaci, monitorare lo stato di avanzamento e raggiungere i tuoi obiettivi sui social media, senza preoccuparti di dover cambiare strumento. Ti interessa? Registrati subito per un account ClickUp gratuito!