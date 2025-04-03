10 Migliori strumenti e applicazioni software per la produttività ADHD 2025

Disclaimer: Questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni sugli strumenti e sulle strategie per la produttività. Non intende sostituirsi al parere, alla diagnosi o al trattamento medico professionale del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) o di qualsiasi altra condizione di salute.

Apri il tuo laptop, pronto per iniziare quell'attività. Ma prima hai bisogno di qualcosa da bere. Mentre vai in cucina, ti ricordi del pacco che hai dimenticato di aprire. Mentre lo apri, vedi una ricevuta e pensi: Dovrei davvero mettere ordine nelle mie finanze.

Prendi il telefono per controllare l'app della banca, ma finisci per scorrere senza sosta per 20 minuti. Ora sei in cucina, con il telefono in mano, senza bere, senza aver fatto progressi e senza avere idea di come sei arrivato lì.

Se il tuo cervello funziona così, sai bene quanto possa essere frustrante rimanere concentrati. Ma gli strumenti giusti per l'ADHD possono fare la differenza.

Che si tratti di organizzare le attività, gestire il tempo o ridurre le distrazioni, questi 11 strumenti per la produttività per persone con ADHD sono progettati per aiutarti a portare a termine le cose.

Todoist (Ideale per registrare e organizzare rapidamente le attività)

Forest (Ideale per ridurre le distrazioni causate dal telefono)

Evernote (Ideale per prendere appunti e organizzare contenuti digitali)

Habitify (Ideale per creare routine quotidiane costanti)

RescueTime (Ideale per comprendere i modelli di produttività personale)

Trello (Ideale per pianificare le attività in modo visivo)

Due (Ideale per non perdere mai attività urgenti)

Brain Focus (Ideale per personalizzare gli intervalli di concentrazione)

Remember The Milk (Il migliore per gestire le attività ricorrenti)

Brain. fm (Il migliore per la musica pensata per concentrarsi)

Non tutti gli strumenti di produttività funzionano per un cervello affetto da ADHD. Un'interfaccia pulita può sembrare piacevole, ma se occorrono troppi clic per trovare ciò che serve, può rallentare il lavoro.

Il miglior software di gestione delle attività riduce gli attriti, tiene sotto controllo le distrazioni e semplifica il monitoraggio dello stato di avanzamento. Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave da cercare:

Navigazione facile e veloce: Previene la confusione, mantiene i menu semplici e garantisce un'esperienza utente intuitiva per Previene la confusione, mantiene i menu semplici e garantisce un'esperienza utente intuitiva per un project management senza intoppi per chi soffre di ADHD

Organizzazione flessibile delle attività: Supporta strutture personalizzate delle attività, va oltre i semplici elenchi di cose da fare e si adatta ai flussi di lavoro individuali

Promemoria integrati: automatizza gli avvisi relativi alle attività, previene le dimenticanze e aiuta a mantenere la concentrazione

Gestione delle distrazioni: aiuta quando aiuta quando non riesci a concentrarti sul lavoro , blocca le interruzioni e utilizza timer per suddividere le attività in parti più gestibili, che triggerano un senso di soddisfazione quando vengono completate

Opzioni di personalizzazione: Offre impostazioni personalizzabili per etichette, temi e flussi di lavoro per migliorare l'usabilità e la personalizzazione

Non hai bisogno di un'altra app che sembri un lavoro di routine. I migliori strumenti di produttività per l'ADHD aiutano davvero a mantenere visibili le attività, riducendo le distrazioni e rendendo più facile portarle a termine.

Eccone alcuni che funzionano davvero. 📝

1. ClickUp (il migliore per la pianificazione digitale e la gestione delle attività per l'ADHD)

ClickUp è l'app per tutto il lavoro, creata per semplificare la pianificazione, la gestione delle attività e il project management per chi soffre di ADHD senza costringerti a sistemi di produttività rigidi o a provare più app.

Hai difficoltà a tenere traccia dei progetti, delle scadenze e delle attività quotidiane?

Il software di project management personale ClickUp organizza tutto in un unico posto, quindi non è necessario affidarsi alla memoria o passare da un'app all'altra per trovare ciò che serve.

Attività di ClickUps

Inizia con le attività di ClickUp Organizza le attività in ClickUp e suddividile con le liste di controllo delle attività di ClickUp

Le attività di ClickUp strutturano i progetti in elementi di azione chiari. Gli obiettivi più grandi diventano gestibili quando vengono suddivisi in passaggi più piccoli con titolarità e date di scadenza chiare. È possibile personalizzare le attività con campi personalizzati, stati e livelli di priorità, rendendo più facile rimanere in carreggiata.

All'interno di queste attività, le liste di controllo delle attività di ClickUp aiutano a monitorare ogni piccolo passaggio.

Supponiamo che tu debba consegnare presto una tesina. Scrivere "lavorare alla tesina" non aiuta molto, ma suddividere il lavoro in passaggi come raccogliere fonti, delineare i punti chiave, redigere una bozza e correggere il testo rende più facile iniziare. Spuntare ogni passaggio rende lo stato di avanzamento reale e dà al tuo cervello quell'ambita dose di dopamina.

Calendario ClickUp

Visualizza e organizza le attività nel modo più adatto alle tue esigenze: utilizza la pianificazione IA nel Calendario ClickUp

La capacità di ClickUp Calendar di bloccare automaticamente il tempo di concentrazione per le attività prioritarie aiuta a creare periodi dedicati e privi di distrazioni. Per chi soffre di ADHD e ha difficoltà a gestire il tempo, la natura visiva del calendario, combinata con l'integrazione delle attività, rende più facile vedere esattamente quanto tempo è disponibile e cosa deve essere fatto. Questo può aiutare a ridurre l'ansia sul posto di lavoro.

👉🏼 Ad esempio, un professionista del marketing con ADHD potrebbe iniziare la giornata controllando il proprio Calendario ClickUp, dove vede le tre attività prioritarie pianificate come blocchi di concentrazione tra una riunione e l'altra.

Al termine di una riunione mattutina, l'IA Notetaker di ClickUp, integrato nel Calendario, ha già creato attività dalle note della riunione e le ha aggiunte al loro backlog. Il calendario invia loro una notifica 5 minuti prima dell'inizio del loro prossimo blocco di concentrazione, invitandoli a passare al lavoro approfondito sul loro progetto prioritario.

Questi chiari segnali visivi e la pianificazione automatica riducono l'affaticamento decisionale e la paralisi che possono derivare dal dover decidere costantemente "cosa fare dopo". A differenza di altre app di calendario, ClickUp è flessibile e facile da riorganizzare con la pianificazione drag-and-drop, inoltre si integra perfettamente con Google Calendar.

Puoi anche utilizzare il Calendario in ClickUp per creare una routine per l'ADHD, stabilire una coerenza, visualizzare le scadenze e rimanere al passo con le priorità senza sentirti sopraffatto.

ClickUp Brain

Usa ClickUp Brain per generare riepiloghi/riassunti e approfondimenti sulle attività per portare a termine il lavoro più velocemente

ClickUp Brain aiuta le persone con ADHD a organizzarsi fornendo riepiloghi delle attività e chat basati sull'intelligenza artificiale e suggerimenti intelligenti per portare a termine le cose più rapidamente, riducendo il carico mentale della gestione dei progetti.

Utilizzalo per recuperare rapidamente le informazioni dalla tua area di lavoro di ClickUp, riducendo al minimo il tempo speso nella ricerca di note, documenti o dettagli di progetto. ClickUp Brain aiuta anche a suddividere le attività complesse in passaggi più piccoli e gestibili, rendendo più facile rimanere concentrati e produttivi.

Automazioni ClickUps

Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi con ClickUp Automazioni

Le attività ripetitive occupano troppo spazio mentale, rendendole facili da dimenticare. Le automazioni di ClickUp se ne occupano senza bisogno di promemoria costanti, riducendo il sovraccarico cognitivo. Imposta trigger automatici per azioni ricorrenti, come l'assegnazione di attività, l'aggiornamento degli stati, l'invio di promemoria e altro ancora, quando vengono soddisfatte le condizioni impostate.

Supponiamo che ogni venerdì debba essere presentato un rapporto. ClickUp genera l'attività, la contrassegna come alta priorità e invia una notifica se non è stata completata. In questo modo, non è necessario ricordarsene manualmente.

Per tutto ciò che sfugge, intervengono i promemoria di ClickUp. Non si tratta di pop-up generici che vengono ignorati, ma appaiono esattamente quando servono. Disponibili su browser, desktop e dispositivi mobili, offrono un modo semplice per monitorare le attività importanti, delegare compiti e seguire le conversazioni chiave.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Visualizza le tue priorità in un unico posto: Apri Apri la Home di ClickUp per ottenere una panoramica immediata delle attività urgenti, delle scadenze imminenti e degli obiettivi giornalieri

Organizza i pensieri sparsi: Annota idee, promemoria e note veloci nel Annota idee, promemoria e note veloci nel blocco note di ClickUp , quindi trasformale in attività quando sei pronto ad agire

Tieni traccia di come impieghi effettivamente il tuo tempo: Usa ClickUp come Usa ClickUp come software di monitoraggio del tempo per registrare le ore di lavoro, individuare i modelli di concentrazione ed evitare di dedicare troppo tempo a un'unica attività

Rimani concentrato: attiva la modalità Focus in ClickUp per ridurre al minimo le distrazioni e mantenere l'attenzione su un'attività alla volta

Visualizza lo stato di avanzamento a colpo d'occhio: Crea Crea dashboard personalizzati di ClickUp per visualizzare le tendenze di produttività, i tassi di completamento delle attività e le metriche chiave senza dover setacciare gli elenchi

Aumenta la produttività con i modelli: Prova Prova i modelli ADHD di ClickUp per pianificare, stabilire le priorità e tenere sotto controllo le attività senza dover ricominciare i progetti da zero

Limiti di ClickUp

Sebbene i promemoria aiutino nella gestione delle attività, non rimangono sullo schermo in modo tale da soddisfare le preferenze di alcuni utenti

L'app mobile è potente, ma navigare tra le numerose funzionalità/funzioni su uno schermo più piccolo può richiedere un po' di tempo per abituarsi

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.040 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

ClickUp vale sicuramente la pena! Voglio dire, oltre ad essere uno strumento di gestione dei progetti, ha tantissimi altri usi. La mia funzione preferita in assoluto è la visualizzazione Calendario. Non c'è niente di meglio che poter vedere tutto il mio lavoro e i miei impegni in un unico posto. Quindi, i miei incarichi di lavoro? Fatto. L'appuntamento per il caffè? Fatto. Il compleanno di mia madre? Fatto anche quello! C'è solo una cosa che lo batte, però. ClickUp Brain. Ragazzi, posso semplicemente chiedere quando sono libero per programmare una riunione o se i membri del mio team possono assumersi più lavoro e ho tutto lì! Mente? Spiazzata.

ClickUp vale sicuramente la pena! Voglio dire, oltre ad essere uno strumento di gestione dei progetti, ha tantissimi usi. La mia funzione preferita in assoluto è la visualizzazione Calendario. Non c'è niente di meglio che poter vedere tutto il mio lavoro e i miei impegni in un unico posto. Quindi, i miei incarichi di lavoro? Fatto. L'appuntamento per il caffè? Fatto. Il compleanno di mia madre? Fatto anche quello! C'è solo una cosa che batte tutto questo, però. ClickUp Brain. Ragazzi, posso semplicemente chiedere quando sono libero per programmare una riunione o se i membri del mio team possono assumersi più lavoro, ed è tutto lì! Mente? Spazzata via.

📮 Approfondimento ClickUp: abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia ogni giorno messaggi a 1-3 persone per ottenere le informazioni di cui ha bisogno. Immagina se tutte queste informazioni fossero documentate e immediatamente accessibili. Con ClickUp al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!

2. Todoist (ideale per registrare e organizzare rapidamente le attività)

tramite Todoist

Todoist trasforma la gestione delle attività in un processo fluido e naturale, quasi come prendere appunti su un taccuino fisico. Questa app per elenchi di cose da fare si distingue grazie alle scorciatoie da tastiera e alle funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale.

Digita "riunione con Sam giovedì prossimo alle 15:00" e Todoist la pianifica automaticamente. L'interfaccia è pulita e ordinata, rendendo l'inserimento delle attività semplice su tutti i dispositivi. Il sistema karma aggiunge un tocco giocoso alla produttività, assegnando punti per il completamento delle attività e il mantenimento delle serie.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Ordina le attività in sezioni personalizzate e sottoprogetti per creare una gerarchia che corrisponda al tuo flusso di lavoro e al tuo processo di pensiero unici

Monitora lo stato di avanzamento attraverso visualizzazioni della produttività che mostrano le attività completate, le serie e i modelli delle tue abitudini di lavoro

Crea promemoria basati sulla posizione che si attivano quando arrivi in luoghi specifici, aiutandoti a ricordare le attività specifiche del contesto

Condividi e delega le attività tra i team mantenendo chiara la titolarità e monitorando lo stato di completamento

Limiti di Todoist

La visualizzazione del calendario non dispone di funzionalità/funzioni avanzate come il drag and drop e una visualizzazione completa della settimana/del mese

Sincronizzazione limitata con calendari esterni (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) e nessuna sincronizzazione bidirezionale nativa

Prezzi Todoist

Principianti: Gratis

Pro: 5 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist?

Todoist aiuta a organizzare tutte le attività in base alle loro priorità, rendendo più facile occuparsi prima di quelle più urgenti. Mi piace molto l'interfaccia utente, poiché è ben progettata e rende la navigazione e l'utilizzo intuitivi

Todoist aiuta a organizzare tutte le attività in base alle loro priorità, rendendo più facile occuparsi prima di quelle più urgenti. Mi piace molto l'interfaccia utente, poiché è ben progettata e rende la navigazione e l'utilizzo intuitivi

3. Forest (ideale per ridurre le distrazioni causate dal telefono)

via Forest

Forest rende divertente concentrarsi trasformando la produttività in un'avventura di coltivazione di alberi. Questa gamification è ottima per i cervelli affetti da ADHD perché attinge alla motivazione guidata dalla dopamina, rendendo le attività più coinvolgenti e gratificanti.

Pianta un seme virtuale quando inizi a lavorare e guardalo crescere fino a diventare un albero durante la tua sessione di concentrazione. Se controlli il telefono durante la sessione, il tuo albero muore. L'app attinge al nostro desiderio naturale di nutrire e creare, rendendo le sessioni di concentrazione meno noiose.

Il vero vantaggio? I tuoi alberi virtuali si trasformano in alberi reali piantati grazie alla partnership di Forest con Trees for the Future.

Le migliori funzionalità/funzioni di Forest

Personalizza la durata delle sessioni di concentrazione e pianta diversi tipi di alberi in base alle tue abitudini di lavoro e alle tue preferenze

Collabora con amici o colleghi per piantare alberi di gruppo, aggiungendo responsabilità sociale al tuo tempo di concentrazione

Tieni traccia dei modelli di concentrazione giornalieri, settimanali e mensili attraverso analisi dettagliate e visualizzazioni a forma di foresta

Trasforma il tempo che dedichi al lavoro in un impatto ambientale concreto grazie all'iniziativa di piantumazione di alberi

Limiti di Forest

Personalizzazione limitata dei sistemi di ricompensa con integrazione minima nella gestione del tempo

Statistiche di base e reportistica limitata; la versione gratuita non supporta la sincronizzazione multi-dispositivo

Prezzi Forest

iOS: 3,99 $ (pagamento unico)

Android: Gratis con possibilità di passare alla versione Pro a 1,99 $ (pagamento una tantum)

Valutazioni e recensioni di Forest

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Forest?

Anch'io soffro di ADHD e mi aiuta molto. L'ho impostato su 2 ore e l'app mi costringe a smettere di usare il telefono. Mi dispiace uccidere un albero che è cresciuto per 2 ore. Alla fine ho acquistato l'app per poter utilizzare la funzione whitelist, che consente di continuare a far crescere gli alberi pur consentendo l'uso di app utili come la calcolatrice o il dizionario.

Anch'io soffro di ADHD e mi aiuta. L'ho impostato su 2 ore e l'app mi costringe a smettere di usare il telefono. Mi dispiace uccidere un albero che cresce per 2 ore. Alla fine ho acquistato l'app in modo da poter utilizzare la funzione whitelist, che consente di continuare a far crescere gli alberi pur consentendo l'uso di app utili come la calcolatrice o il dizionario.

4. Evernote (ideale per prendere appunti e organizzare contenuti digitali)

tramite Evernote

Evernote eccelle nel trasformare pensieri e idee casuali in conoscenze organizzate. L'app aiuta a raccogliere articoli, immagini, clip audio e note scritte a mano in un unico hub ricercabile.

Pensalo come un archivio digitale in cui ogni informazione trova il suo posto. Il web clipper salva interi articoli o sezioni specifiche mantenendo la formattazione. Grazie alle funzionalità di ricerca avanzata, non perderai mai più quella ricetta, quella nota di una riunione o quell'idea geniale che hai annotato alle 3 del mattino.

Funzionalità/funzioni migliori di Evernote

Crea note dinamiche combinando testo, immagini, audio e file, organizzandoli in una gerarchia personalizzata

Cerca tra note scritte a mano e immagini utilizzando la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) che legge il testo nelle immagini

Genera link condivisibili ai blocchi note e controlla i livelli di accesso quando collabori con i membri del team o i client

Registra note audio mentre digiti e mantieni una perfetta sincronizzazione tra audio e testo

Limiti di Evernote

Le funzionalità/funzioni avanzate richiedono un periodo di apprendimento piuttosto lungo

La sincronizzazione è limitata a due dispositivi nella versione gratuita dell'app

Prezzi Evernote

Personale: 14,99 $ al mese per utente

Versione professionale: 17,99 $ al mese per utente

Teams: 24,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.010 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8.275 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

Utilizzo Evernote con un approccio diretto per conservare i miei taccuini. La sua struttura minimalista mi permette di essere completamente organizzato senza complicare le cose... L'app è semplice e facile da usare, ma non è in grado di sostituire completamente un taccuino tradizionale. La mancanza di alcuni strumenti ne limita la funzionalità.

Utilizzo Evernote con un approccio diretto per conservare i miei taccuini. La sua struttura minimalista mi permette di essere completamente organizzato senza complicare troppo le cose... L'app è semplice e facile da usare, ma non è in grado di sostituire completamente un taccuino tradizionale. La mancanza di alcuni strumenti ne limita la funzionalità.

5. Habitify (ideale per creare routine quotidiane costanti)

via Habitify

Habitify affronta la formazione delle abitudini attraverso approfondimenti basati sui dati. L'app trasforma obiettivi astratti in azioni quotidiane concrete, monitorando i tuoi progressi attraverso analisi dettagliate. Ti aiuta a creare programmi flessibili che si adattano alle diverse routine dei giorni feriali, dei fine settimana o di giorni specifici.

Crea programmi personalizzati in linea con i tuoi ritmi naturali: meditazione mattutina, passeggiate pomeridiane, lettura serale. L'interfaccia intuitiva elimina ogni ostacolo dal monitoraggio delle abitudini. Le barre di avanzamento e le serie contrassegnate da colori diversi forniscono un feedback visivo immediato sulla tua costanza.

Migliori funzionalità/funzioni di Habitify

Tieni traccia del completamento delle abitudini attraverso grafici interattivi e scopri i modelli nel tuo comportamento nel tempo

Imposta trigger basati sulla posizione che ti ricordano di eseguire azioni specifiche nei contesti pertinenti

Esporta dati dettagliati sulle tue abitudini e analizza i tuoi progressi attraverso statistiche e tendenze complete

Crea gruppi di abitudini personalizzati in base alle diverse aree della vita o agli obiettivi specifici che desideri raggiungere

Limiti di Habitify

L'app offre funzionalità/funzioni social limitate

Rispetto ad app simili, Habitify fornisce meno suggerimenti predefiniti sulle abitudini, richiedendo agli utenti di inserire manualmente abitudini più personalizzate

Prezzi di Habitify

Free

Premium: 2,49 $ al mese (fatturato annualmente)

Premium (a vita): 59,99 $ (pagamento unico)

Valutazioni e recensioni di Habitify

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

6. RescueTime (Ideale per comprendere i modelli di produttività personale)

tramite RescueTime

RescueTime monitora silenziosamente le tue attività digitali per rivelarti come trascorri effettivamente il tuo tempo. L'app classifica automaticamente i siti web e le applicazioni che utilizzi, mostrando quali attività consumano le tue ore produttive.

A differenza dei tradizionali strumenti di monitoraggio del tempo, RescueTime funziona in background, raccogliendo dati accurati senza alcun intervento manuale. Il dashboard trasforma i dati grezzi sul tempo in informazioni utili sulle ore di massima produttività, le distrazioni più comuni e i modelli di lavoro.

Migliori funzionalità/funzioni di RescueTime

Identifica le ore di massima produttività attraverso il monitoraggio automatico dei periodi in cui sei più concentrato sul lavoro

Blocca i siti web che distraggono durante le sessioni di concentrazione in base ai tuoi obiettivi di produttività personalizzati

Confronta i punteggi di produttività in giorni diversi e comprendi come i fattori esterni influenzano il tuo lavoro

Imposta avvisi personalizzati quando dedichi troppo tempo a determinate applicazioni o categorie

Limiti di RescueTime

La sua applicazione mobile è stata criticata per alcuni problemi tecnici e di prestazioni

Le funzionalità API dello strumento sono molto limitate

Prezzi RescueTime

Lite: Gratis

Premium: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di RescueTime

G2: 4,2/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 140 recensioni)

7. Trello (il migliore per pianificare le attività in modo visivo)

tramite Trello

Trello combina l'organizzazione visiva con la gestione delle attività attraverso il suo sistema basato su schede. Ogni bacheca diventa una tela su cui è possibile trascinare e rilasciare le attività tra le diverse fasi di completamento. La natura visiva rende immediatamente evidente lo stato di avanzamento del progetto: individuare i colli di bottiglia, monitorare lo spostamento delle attività e regolare i flussi di lavoro al volo.

Una funzionalità/funzione distintiva di Trello è la sua adattabilità grazie ai Power-Up, integrazioni che migliorano la funzionalità senza sovraccaricare l'interfaccia utente. Questi Power-Up consentono agli utenti di incorporare funzionalità aggiuntive in base alle esigenze, adattando la piattaforma a flussi di lavoro specifici.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Organizza le attività in modo visivo attraverso bacheche personalizzabili che riflettono le fasi del tuo flusso di lavoro unico

Aggiungi contesto alle schede tramite liste di controllo, allegati e commenti

Automatizza le azioni ripetitive utilizzando i comandi Butler che rispondono ad attività specifiche della bacheca

Crea modelli di bacheche per progetti ricorrenti e mantieni la coerenza tra diversi flussi di lavoro

Limiti di Trello

Funzionalità di reportistica limitate

Nessuna funzionalità/funzione integrata per il blocco o il monitoraggio del tempo

I progetti complessi richiedono più bacheche

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente per 50 utenti)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.670 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.410 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Trello è uno strumento fantastico per mantenere l'organizzazione e lo stato di avanzamento dei progetti, e l'ho trovato piuttosto efficace. La sua perfetta integrazione con altri strumenti come Google Drive e Slack semplifica la gestione di varie attività in un'unica posizione centralizzata. Sebbene la versione gratuita sia ottima, alcune funzionalità utili sono disponibili solo nella versione premium. Sarebbe bello avere qualche opzione in più nel piano Free.

Trello è uno strumento fantastico per mantenere l'organizzazione e monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, e l'ho trovato piuttosto efficace. La sua perfetta integrazione con altri strumenti come Google Drive e Slack semplifica la gestione di varie attività in un'unica posizione centralizzata. Sebbene la versione gratuita sia ottima, alcune funzionalità utili sono disponibili solo nella versione premium. Sarebbe bello avere qualche opzione in più nel piano Free.

8. Due (ideale per tenere sotto controllo le attività urgenti)

via Due

Due prende molto sul serio i promemoria (ma davvero sul serio). L'app continua a ricordarti le attività importanti finché non le contrassegni come completate o riprogrammate.

Ciò che distingue Due è la sua semplicità e affidabilità: nessuna funzionalità/funzione complessa per la gestione delle attività, solo un potente promemoria. Funziona offline, si sincronizza perfettamente su tutti i dispositivi tramite iCloud o Dropbox e consente persino di personalizzare i suoni dei promemoria per una spinta in più.

Le opzioni di posticipo automatico aiutano a gestire la frequenza dei promemoria senza perdere di vista le attività. Il sistema di inserimento rapido consente di impostare promemoria in pochi secondi, mentre l'analisi del linguaggio naturale trasforma testi come "Pranzo domani alle 13:00" in avvisi con l'ora corretta. Inoltre, con i promemoria basati sulla posizione, Due ti assicura di ricevere il giusto sollecito nel posto giusto.

Due migliori funzionalità/funzioni

Crea promemoria a ripetizione automatica che rimangono attivi finché non confermi o riprogrammi l'attività

Programma promemoria utilizzando un linguaggio naturale e ricevi suggerimenti intelligenti per i modelli temporali più comuni

Personalizza gli intervalli dei promemoria in base alla priorità delle attività e ai tuoi modelli di risposta personali

Imposta trigger basati sulla posizione che attivano promemoria quando arrivi o lasci luoghi specifici

Limiti applicabili

Gli utenti hanno notato l'impossibilità di impostare promemoria ripetuti complessi, come quelli che ricorrono ogni poche ore solo in determinati momenti della giornata

L'analisi automatica di data e ora dell'app a volte può interpretare erroneamente gli input dell'utente

Prezzo in base alle esigenze

Base: Gratis

Premium: 10 $ al mese

Valutazioni e recensioni dovute

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Brain Focus (ideale per personalizzare gli intervalli di concentrazione)

via Brain Focus

Brain Focus è un'app Pomodoro che si adatta al tuo ritmo di lavoro naturale, aiutandoti a rimanere produttivo senza esaurirti. Ti consente di personalizzare gli intervalli di lavoro e di pausa in base ai tuoi livelli di energia e alle esigenze delle attività, così non sei costretto a seguire il ciclo Pomodoro predefinito 25/5 se non funziona per te.

Oltre ai semplici timer, Brain Focus fa un passaggio in più bloccando le app e le notifiche che distraggono durante le sessioni di concentrazione, permettendoti di rimanere concentrato. Tiene anche traccia della cronologia delle sessioni e fornisce statistiche dettagliate, aiutandoti ad analizzare le tue abitudini di lavoro e a mettere a punto la tua routine di produttività nel tempo.

Migliori funzionalità/funzioni di Brain Focus

Personalizza il lavoro e gli intervalli di pausa in base ai tuoi livelli di energia e ai diversi tipi di attività

Tieni traccia dei modelli di produttività attraverso statistiche dettagliate sui tassi di completamento delle sessioni di concentrazione

Crea diverse impostazioni predefinite del timer per varie attività come lo studio, la scrittura o le sessioni di lavoro intenso

Esporta i dati delle sessioni di concentrazione per analizzare le tendenze e ottimizzare il tuo programma di produttività

Limiti di Brain Focus

Il design dell'interfaccia è piuttosto semplice

Funziona solo su dispositivi Android

Prezzi Brain Focus

Free

Valutazioni e recensioni di Brain Focus

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Remember The Milk (Il migliore per gestire le attività ricorrenti)

via Remember The Milk

Remember The Milk (RTM) prende il nome da uno scenario semplice ma familiare: dimenticare attività essenziali, come andare a comprare il latte! Il nome riflette la sua missione principale: aiutare gli utenti a ricordare e gestire le responsabilità quotidiane senza sforzo.

Al di là del suo nome giocoso, RTM si distingue per la gestione intelligente degli elenchi e delle attività ricorrenti. L'app eccelle nella gestione delle attività ripetitive, dai semplici promemoria quotidiani a schemi complessi come "ogni terzo giovedì"

Gli elenchi intelligenti organizzano automaticamente le attività in base ai criteri specificati, mentre i potenti comandi di ricerca consentono di filtrare istantaneamente le attività in tutti gli elenchi. Le funzionalità di condivisione e delega delle attività lo rendono pratico sia per l'uso personale che per quello in team.

Funzionalità/funzioni principali di Remember The Milk

Crea elenchi dinamici che ordinano automaticamente le attività in base ai criteri scelti, come priorità, data di scadenza o tag

Genera elenchi intelligenti che organizzano automaticamente le attività in base a criteri e tag personalizzati

Utilizza operatori di ricerca avanzati (ad es. , scadenzaPrimaDi:oggi AND tag:urgente) per trovare immediatamente le attività rilevanti in tutti gli elenchi

Lavora sulle attività anche senza connessione a Internet, con la sincronizzazione automatica una volta tornato online

Limiti di Remember The Milk

Il design dell'interfaccia dell'app sembra piuttosto datato

Offre opzioni limitate per l'allegato di file

Prezzi di Remember The Milk

Annuale: 49,99 $/anno

Valutazioni e recensioni di Remember The Milk

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

11. Brain. fm (Il migliore per la musica pensata per concentrarsi)

Brain. fm crea musica generata dall'IA appositamente progettata per migliorare la concentrazione e la produttività. Va oltre la normale musica di sottofondo generando paesaggi sonori IA per migliorare le prestazioni cognitive.

A differenza delle playlist statiche, Brain. fm regola ogni traccia in tempo reale in base alle abitudini di ascolto e alla durata della sessione. Questo aiuta a mantenere la concentrazione e i modelli ottimali delle onde cerebrali per diversi stati mentali.

L'app offre paesaggi sonori specializzati per lavorare in modo approfondito, rilassarsi e meditare. Queste tracce audio seguono principi neuroacustici per stimolare specifici schemi neurali, aiutando gli utenti a entrare in uno stato di concentrazione profonda in pochi minuti.

Funzionalità/funzioni principali di Brain.fm

Seleziona musica rilassante in base alla tua attività corrente e allo stato mentale desiderato

Regola le caratteristiche audio in tempo reale per mantenere livelli di concentrazione ottimali

Tieni traccia della durata e dell'efficacia delle sessioni di concentrazione attraverso una cronologia dettagliata degli ascolti

Scarica le tracce per l'ascolto offline durante i viaggi o in caso di connessione scadente

Limiti di Brain.fm

Varietà musicale limitata

Nessuna funzionalità/funzione collaborativa

Funzionalità di base dell'app mobile

Prezzi Brain.fm

Mensile: 9,99 $ al mese per utente

Annuale: 69,99 $/anno per utente

Valutazioni e recensioni di Brain.fm

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Brain.fm?

L'ho comprato dopo una sola sessione. Ho usato i battiti binaurali per molto tempo durante gli studi universitari e mi sembravano utili. Almeno ero più produttivo e riuscivo a concentrarmi meglio quando li ascoltavo mentre lavoravo ai compiti. Che si tratti di un effetto placebo o meno, questi tipi di suoni mi aiutano a concentrarmi.

L'ho comprato dopo una sola sessione. Ho usato i battiti binaurali per molto tempo durante gli studi universitari e mi sembravano utili. Almeno ero più produttivo e riuscivo a concentrarmi meglio quando li ascoltavo mentre lavoravo ai compiti. Che si tratti di un effetto placebo o meno, questi tipi di suoni mi aiutano a concentrarmi.

Trovare lo strumento di produttività giusto fa un'enorme differenza per chi soffre di ADHD. La gestione strutturata delle attività, il monitoraggio delle abitudini e i promemoria intelligenti aiutano a ridurre il carico cognitivo e a migliorare la concentrazione.

Sebbene ogni strumento eccella in un'area specifica, ClickUp si distingue come la soluzione all-in-one definitiva, offrendo funzionalità potenti che vanno ben oltre la gestione di base delle attività.

ClickUp Brain offre approfondimenti basati sull'IA per aiutare a stabilire le priorità e organizzare il lavoro senza sforzo, mentre le automazioni eliminano le attività ripetitive, risparmiando tempo ed energia mentale. Inoltre, il suo calendario intelligente offre un modo chiaro e personalizzabile per visualizzare attività, scadenze e programmi, tutto in un unico posto.

Il tuo cervello lavora velocemente, quindi anche il tuo strumento di produttività dovrebbe farlo. Iscriviti a ClickUp oggi stesso! ✅