10 Migliori strumenti e applicazioni software per la produttività ADHD 2024

**Questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni su strumenti e strategie di produttività. Non intende sostituire la consulenza medica professionale, la diagnosi o il trattamento dell'ADHD o di qualsiasi altra condizione di salute

Alzi la mano chi si è mai sentito distratto, disattento, demotivato o agitato al lavoro. 🙋🏼‍♀️

Sebbene una serie di fattori interni o esterni al lavoro possano contribuire a queste sensazioni, esse riflettono anche alcune delle sfide comuni che gli adulti affetti da ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività) devono affrontare quotidianamente. Condizioni neurodiverse sono ritenute in gran parte non diagnosticata negli adulti -soprattutto tra le donne. E a questo punto, non è forse capitato a tutti di vedere un video che evidenzia i sintomi dell'ADHD e di pensare: "Ehi, mi suona familiare"? ehi, mi suona piuttosto familiare?

Ci siamo passati - e alcuni di noi ci sono passati per anni. 😅

Indipendentemente dal fatto che l'abbiate gestita fin dall'infanzia o meno, l'ADHD in età adulta può creare seri ostacoli di fronte a compiti anche semplici.

La pressione dei nostri impegni assume un significato del tutto nuovo ora che ci troviamo a destreggiarci tra più di un test di ortografia, un allenamento di calcio e una lezione di clarinetto dopo la scuola ogni settimana. 🥵

Il nostro lavoro, la nostra vita privata, le nostre finanze, i nostri sentimenti e le nostre scelte dipendono molto dal loro successo. E onestamente, una semplice lista di compiti per tenerci in carreggiata a volte non basta.

La sfida di non perdere l'impegno, di superare le nostre stesse aspettative e di aumentare la produttività diventa ancora più complicato quando non solo dobbiamo bilanciare le nostre responsabilità, ma ci affidiamo a più applicazioni per portare a termine il lavoro. Per non parlare poi del fatto che molti di questi strumenti non sono stati creati con la neurodiversità .

Per fortuna, esistono numerose applicazioni potenti e dinamiche adatte all'ADHD per affrontare questo ostacolo.

Sia che vogliate bloccare la vostra giornata, rispettare le scadenze o ridisegnare il modo in cui tracciate i processi, c'è uno strumento di produttività ADHD progettato per soddisfare le vostre esigenze. Abbiamo curato con attenzione questo elenco delle 10 migliori app per la produttività Applicazioni per l'ADHD per affrontare ogni attività quotidiana, comprese le caratteristiche principali, i pro e i contro, le recensioni degli utenti, i prezzi e altro ancora.

Saltiamo! 🐰

Come gli strumenti di produttività possono combattere l'ADHD

Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) negli adulti può essere difficile da diagnosticare trattare e discutere con i propri coetanei.

Prezzi di ClickUp

Uno dei principali vantaggi di ClickUp è la sua esperienza ricca di funzionalità, assolutamente gratuita. Con il piano gratuito per sempre di ClickUp è possibile accedere a tonnellate di strumenti potenti e completamente personalizzabili, tra cui lavagne, documenti, blocco note, mappe mentali e molto altro.

**Tonnellate di visualizzazioni personalizzabili, strumenti di produttività, attività illimitate, 100 MB di spazio di archiviazione e molto altro ancora

Illimitato ($7 per membro, al mese): Archiviazione illimitata, integrazioni illimitate, Dashboard illimitate, reportistica Agile e altro ancora

Archiviazione illimitata, integrazioni illimitate, Dashboard illimitate, reportistica Agile e altro ancora Business ($12 per membro, al mese): Google SSO, team illimitati, esportazione personalizzata, condivisione pubblica avanzata, automazioni avanzate e molto altro ancora

Google SSO, team illimitati, esportazione personalizzata, condivisione pubblica avanzata, automazioni avanzate e molto altro ancora Impresa (contattare le vendite per i prezzi): White labeling, API aziendale, onboarding guidato, success manager dedicato

Cosa pensano gli utenti dell'aumento della produttività con ClickUp

recensioni verificate da parte di due utenti di ClickUp | Mi piace molto il modo in cui ClickUp mi aiuta a organizzare le informazioni, a condividere i contenuti di valore con i diversi team e a mantenerci tutti sulla stessa pagina per garantire la corretta gestione dei nostri progetti, avendo a portata di mano le informazioni necessarie e organizzandole con le diverse opzioni di visualizzazione che offrono. Oltre alle funzionalità dello strumento, anche il team di assistenza è straordinario. In passato ho affrontato alcuni problemi con la piattaforma e i team di supporto (tecnico e finanziario, che sono quelli con cui sono stato in contatto) sono stati così professionali e orientati alla risoluzione dei problemi da aiutarmi a risolvere rapidamente qualsiasi problema o preoccupazione. Sono davvero in gamba!" - /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6922494G2 Verified Review/%href/ | "Le opzioni di personalizzazione! ClickUp è dotato di una pletora di opzioni di personalizzazione e di funzioni che consentono di modificare lo scopo di questo strumento in base alle proprie esigenze. Ho fatto molte ricerche prima di decidere di scegliere ClickUp come strumento di gestione delle attività e delle richieste di informazioni per la nostra azienda e lasciatemi dire che nessuno si avvicina a ciò che questi ragazzi hanno da offrire, in qualche modo sono riusciti ad adattarsi perfettamente alle nostre complesse esigenze organizzative. E grazie a funzioni come la creazione di modelli per quasi tutto, dashboard con un mucchio di widget utili, ClickApp e messaggistica, l'utilizzo dopo la configurazione iniziale è un gioco da ragazzi." -_ /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6912808G2 Verified Review/%href/ | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2 : 4.7/5 (4.800+ recensioni)

: 4.7/5 (4.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.120+ recensioni)

2. Dovuto

Via Dovuto Due è un programma per Mac e iOS app di promemoria che gli adulti con ADHD possono usare per combattere le dimenticanze e l'iperfissazione con timer facili da impostare che si sincronizzano tra i dispositivi, iCloud o Dropbox.

Uno dei maggiori vantaggi di questa app è la possibilità di impostare più timer per il conto alla rovescia contemporaneamente, come se si trattasse di timer sovrapposti. Quindi, se volete impostare contemporaneamente un conto alla rovescia per il vostro prossimo appuntamento virtuale, per il forno, per un compito e per la french press, potete farlo dalla stessa app.

Due offre molto di più di un normale orologio per iPhone, con funzioni aggiuntive di snooze e date di scadenza che possono essere modificate al minuto con un solo tocco sullo schermo.

Caratteristiche principali di Due

Timer per il conto alla rovescia che possono essere riutilizzati ed eseguiti in tandem con altri timer presenti nell'applicazione

Temi diversi in base alla preferenza per gli sfondi scuri, chiari o più luminosi dello schermo

Snooze delle notifiche e snooze automatico che persiste finché un promemoria non viene contrassegnato come completo

Aggiunta o sottrazione di tempo fino al minuto per ottenere scadenze precise

✅ Scadenze pro

Comodo per piccoli compiti come cucinare, ricordare appuntamenti e fare commissioni

Interfaccia semplice e diretta

Pratico e utile per le persone in movimento che hanno bisogno di affidarsi al telefono più che al desktop

❌ Due contro

L'impostazione di troppi timer contemporaneamente può far apparire il vostro schermo affollato e renderegestione del tempo sembrare più disorganizzata o dispersiva

Una struttura di prezzi complicata che può spingere a pagare o a sottoscrivere abbonamenti per accedere alle funzioni a lungo termine

Due è disponibile solo per i dispositivi Apple, ci dispiace per gli utenti Android

Prezzi di Due

Due è un'applicazione acquistabile una sola volta e disponibile per tutti i prodotti Apple, compresi iOS, watchOS e macOS. Dopo l'acquisto una tantum, si avrà accesso a tutte le funzionalità di Due. Se entro il primo anno dall'acquisto vengono rilasciate funzioni aggiuntive, si avrà accesso a tali funzioni per un massimo di un anno. Una volta terminato l'anno, sarà possibile pagare per aggiornare l'app.

Ecco quanto costerà Due sui diversi dispositivi Apple:

App Store per dispositivi mobili, iPad e orologi : $7.99

: $7.99 App Store per Mac: $14.99

Due offre anche una prova gratuita di sette giorni tramite Setapp. Dopo la prova gratuita, vi verranno addebitati 9,99 dollari al mese per l'abbonamento a Setapp.

Cosa pensano gli utenti di Due per incrementare la produttività

recensioni verificate di due utenti di Due | Non volevo pagare un abbonamento annuale, ma capisco che lo sviluppatore debba guadagnarsi da vivere. Penso che tra un anno potrò decidere se pagare un altro anno vale la pena. Se si decide di interrompere l'abbonamento, non si perde nessuna funzione una volta ottenuta, quindi mi va bene così. A molti non piacciono le opzioni di combinazione di colori. Non sono le mie preferite, ma sono sufficienti. Si spera che tra non molto ce ne saranno altre. Mi piace molto la possibilità di agganciare le finestre alla barra dei menu! Spero che Due rimanga semplice e facile da usare e che la sincronizzazione tra iPhone e Apple Watch sia affidabile. Il resto è solo pignoleria per me." - /href/https://apps.apple.com/us/app/due/id524373870?see-all=reviewsMac App Store Review/%href/ | "Sono un nuovo utente di Due e gli ho dato quattro stelle perché la semplicità dell'aggiunta di attività mi spinge a registrarle e la funzione di promemoria è persistente e funziona. Detto questo, sto riscontrando alcuni fastidi che potrebbero essere corretti, ma il supporto dello sviluppatore è carente. Ad esempio, ogni volta che modifico un'attività ricevo una notifica sul mio Apple Watch che mi informa che l'attività è stata modificata. Potrei semplicemente disattivare i promemoria dell'orologio, ma perderei parte delle funzionalità di Due."_ - /href/https://apps.apple.com/us/app/due/id524373870?see-all=reviewsMac App Store Review/%href/ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valutazioni dei clienti di Due

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Concentrazione del cervello

Via Concentrazione del cervello su Google Play

Brain Focus è l'equivalente del timer di Due per gli utenti di Google Pixel. 📱

Disponibile solo su Google Play, Brain Focus è semplice ed efficace quando si tratta di gestire il tempo per compiti semplici.

Questa app si basa su tecniche popolari come Timer del Pomodoro in cui è possibile regolare il tempo della sessione di lavoro e premiarsi con una pausa al termine del timer. Al termine della pausa, la sessione riprende e lo schema si ripete.

Caratteristiche principali di Brain Focus

Sospendere e riprendere le sessioni in qualsiasi momento

Disattivare il Wifi e le notifiche del telefono durante le sessioni di lavoro per non perdere l'attenzione

Sessioni flessibili in cui si può aggiungere o sottrarre tempo

Oltre 30 lingue tra cui scegliere durante l'utilizzo di questa applicazione

✅ Pro di Brain Focus

Facile da usare e da imparare

Brain Focus si basa su tecniche di produttività comprovate per aiutarvi a mettere in ordine il tempo

Funzioni di personalizzazione per regolare le impostazioni per ogni attività

❌ Brain Focus contro

Disponibile solo su dispositivi Android

Non fornisce funzionalità che vadano oltre il timer giornaliero quando si tratta di aumentare la produttività generale con l'ADHD

Le funzioni più avanzate sono disponibili solo a un costo aggiuntivo tramite acquisti in-app

Prezzi di Brain Focus

Brain Focus è un'applicazione gratuita per dispositivi Android e alcuni Chromebook. Questa applicazione non è disponibile per i dispositivi non Android, compresi i prodotti Apple (anche se si utilizza Google Chrome sul MacBook, ho provato).

Cosa pensano le persone che hanno deciso di aumentare la produttività con Brain Focus

recensioni verificate di due utenti di Brain Focus | Questo è il primo programma che ho potuto usare comodamente per controllare i cicli di lavoro/riposo. Un problema che non sono riuscito a risolvere è che quando lo schermo si spegne, il programma continua a mostrare i controlli e se si tiene il telefono in tasca, i pulsanti vengono premuti a caso. Ho provato diverse opzioni di configurazione, ma nessuna ha funzionato per me." - /href/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AT.PomodoroTimerGoogle Play Review/%href/ | "Nel complesso un'applicazione fantastica. Ho problemi di concentrazione, quindi mi aiuta a studiare suddividendo il tempo di studio in parti gestibili e pause. Mi piace anche la possibilità di personalizzare i suoni per la fine del tempo di lavoro e delle pause (in particolare mi piace il suono del battito di mani per la fine di una sessione di lavoro perché mi fa sentire più realizzato). La mia unica critica è che le statistiche non hanno l'opzione di un mese, ma solo di 7 giorni o 6 mesi."_ - /href/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AT.PomodoroTimerGoogle Play Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Valutazioni dei clienti su Brain Focus

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Calendario Google

Via Calendario di Google Non pensavate che avremmo stilato una lista dei nostri calendari preferiti e applicazioni di promemoria senza menzionare Google Calendar!

Google Calendar è gratuito per uso personale ed è parte integrante di La suite di Google Workspace di strumenti di produttività. Perfetta per gli adulti con ADHD che tengono traccia di riunioni, eventi sociali e appuntamenti, blocco del tempo e altro ancora, Google Calendar si propone di alleggerire la gestione dei vostri impegni in modo che possiate semplicemente goderveli!

Caratteristiche principali di Google Calendar

Aggiungi più contesto a ogni evento con categorie, descrizioni, link, calendari privati e inviti via e-mail

Tantissime impostazioni personalizzabili per riflettere i cambiamenti di fuso orario, aggiungere eventi da Gmail, impostare orari di lavoro e creare programmi ricorrenti

Impostazione di avvisi come promemoria per gli eventi imminenti

✅ I vantaggi di Google Calendar

Molteplici modalità di visualizzazione del calendario

Google Calendar si sincronizza automaticamente con gli eventi menzionati nel vostro account Gmail

Gli assist di Google aiutano a creare eventi in modo ancora più rapido con suggerimenti su titolo, ospite e luogo

❌ Contro di Google Calendar

È necessario disporre di un account Google per utilizzare Google Calendar

I calendari di Google possono sembrare molto affollati e molto velocemente: con così tante categorie di eventi, è facile riempire accidentalmente la giornata fino a renderla difficile da capire. Ovvero, l'ultima cosa di cui gli adulti con ADHD hanno bisogno in questo momento

Prezzi di Google Calendar

Google Calendar è un'applicazione di produttività gratuita per uso personale ed è disponibile per chiunque abbia un account Gmail. Per l'uso aziendale, Google Workspace offre quattro piani tariffari:

Business Starter ($6 per utente, al mese) : L'intera suite di prodotti di Google, e-mail aziendali personalizzate, 30 GB di spazio di archiviazione per utente

: L'intera suite di prodotti di Google, e-mail aziendali personalizzate, 30 GB di spazio di archiviazione per utente Business Standard ($12 per utente, al mese) : riunioni e registrazioni video con 150 partecipanti, 2 TB di spazio di archiviazione, controlli di sicurezza

: riunioni e registrazioni video con 150 partecipanti, 2 TB di spazio di archiviazione, controlli di sicurezza Business Plus ($18 per utente, al mese) : riunioni e registrazioni video con 500 partecipanti, tracciamento delle presenze, 5 TB di spazio di archiviazione, sicurezza avanzata

: riunioni e registrazioni video con 500 partecipanti, tracciamento delle presenze, 5 TB di spazio di archiviazione, sicurezza avanzata Enterprise (contattare le vendite di Google per i prezzi): Storage aggiuntivo, sicurezza avanzata, assistenza avanzata

Cosa pensano gli utenti dell'aumento della produttività con Google Calendar

recensioni verificate di due utenti di Google Calendar | Google Calendar è sempre stato il mio calendario preferito per anni per gli eventi personali ed è rapidamente diventato una parte fondamentale della mia attività e di alcune aziende in cui ho lavorato. Il fatto che si possa facilmente sincronizzare tra i vari dispositivi (mobili e desktop) lo rende un vero gioiello."- /href/https://www.capterra.com/p/213340/Google-Calendar/reviews/2978198/Capterra Verified Review/%href/ | "Con Google Calendar si possono fare tantissime cose per organizzare la propria vita. Non dimenticherete mai le date importanti e sarete più efficienti. Investite un po' di tempo per impostare i promemoria o modificare alcune impostazioni e sarete pronti a partire con questo strumento potente e facile da usare." - /href/https://www.capterra.com/p/213340/Google-Calendar/reviews/3107879/Capterra Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Valutazioni dei clienti su Google Calendar

Una nota importante: Capterra riconosce Google Calendar come un software separato dagli altri prodotti Google, mentre G2 non lo riconosce, quindi le valutazioni di G2 si basano su Google Workspace nel suo complesso.

G2 : 4.6/5 (40.070+ recensioni)

: 4.6/5 (40.070+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 2.080 recensioni)

5. Todoist

Via TodoistTodoist è uno degli OG applicazioni per gli elenchi di cose da fare . Se la vostra giornata sembra andare a un chilometro al minuto o se saltate continuamente le attività, Todoist è un eccellente strumento di produttività ADHD che vi responsabilizza.

Con le classiche funzioni di pianificazione dei progetti, le date di scadenza ricorrenti, i promemoria per le scadenze e il monitoraggio dei progressi, Todoist vi copre quando si tratta di imparare le basi della produttività gestione dei progetti .

Caratteristiche principali di Todoist

Crea elenchi giornalieri di cose da fare creando attività in stile lista di controllo

Possibilità di suddividere in sotto-attività le attività più grandi dell'elenco

Il riconoscimento in linguaggio naturale assegna un tempo alle attività senza dover scorrere i numeri

Soddisfacente segno di spunta quando le attività sono completate

✅ I vantaggi di Todoist

Gli elenchi personalizzabili e i modelli predefiniti aiutano a creare un elenco di cose da fare che vorrete effettivamente controllare

Integrazioni per introdurre Todoist nei processi esistenti

Visualizzazioni con filtri, promemoria e priorità per ricordare i dettagli della giornata

❌ Contro di Todoist

Versione gratuita limitata e prezzi recentemente aumentati a partire dal 2022

Nessun timer integrato o funzione di tracciamento del tempo

Viste, stati e funzioni limitate per allineare Todoist al proprio stile di lavoro preferito

Prezzi di Todoist

Todoist ha modificato i suoi piani tariffari nel 2022, quindi se siete utenti di lunga data di Todoist, questa ripartizione dei costi potrebbe sembrare un po' fuori luogo. Ma se siete nuovi utenti di Todoist, ecco come stanno le cose:

Gratuito : Cinque progetti, cinque collaboratori, tre filtri

: Cinque progetti, cinque collaboratori, tre filtri Pro (4 dollari al mese) : 300 progetti, 25 collaboratori, 150 filtri

: 300 progetti, 25 collaboratori, 150 filtri Business ($6 per utente, al mese): 500 progetti attivi, 50 persone per progetto, casella di posta elettronica del team, ruoli di amministratore e di membro

Cosa pensano le persone che hanno deciso di aumentare la produttività con Todoist

recensioni verificate di due utenti di Todoist | Nel complesso, Todoist mi ha salvato la vita, permettendomi di semplificare la mia vita lavorativa e di organizzare i numerosi progetti e compiti che devo gestire. Anche se a volte può essere complicata e manca di alcune funzioni che mi piacerebbe vedere, è la migliore app per la gestione dei progetti che abbia mai usato e mi mancherebbe molto se Todoist venisse chiusa." - /href/https://www.capterra.com/p/149339/Todoist-for-Business/reviews/2616673/Capterra Verified Review /%href/ | "Mi piace molto l'interfaccia e la facilità d'uso, è una delle mie app preferite in termini di interfaccia utente. La configurazione è davvero rapida, i caratteri sono puliti e facili da leggere e i tag e i progetti sono colorati in modo gradevole, solo che non è stata l'app che mi ha aiutato a portare a termine le cose"_ - /href/https://www.capterra.com/p/149339/Todoist-for-Business/reviews/2360405/Capterra Verified Review/%href/ | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Valutazioni dei clienti di Todoist

G2 : 4.4/5 (730+ recensioni)

: 4.4/5 (730+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.680+ recensioni)

6. Evernote

Via EvernoteEvernote è una popolare applicazione per prendere appunti con potenti applicazioni per dispositivi mobili e desktop per annotare i propri pensieri praticamente ovunque. Grazie alle funzioni che consentono di creare attività, costruire un calendario e assegnare elementi di azione, Evernote porta l'annotazione personale un passo avanti rispetto ad altri software di pianificazione digitale.

...Ma se state già lottando per aumentare la vostra produttività con l'ADHD e allo stesso tempo vi destreggiate tra più applicazioni alla volta, sappiate che investendo in Evernote state anche investendo in un'altra scheda aperta del browser. Sebbene la possibilità di personalizzare, stilizzare e annotare i vostri appunti sia divertente e creativa, può anche essere una ricetta per il disastro con ulteriori distrazioni durante una giornata intensa.

Caratteristiche principali di Evernote

Una pagina iniziale per visualizzare la suddivisione della giornata futura

Collegamento di Evernote al calendario per sincronizzare il programma con le attività da svolgere

✅ I vantaggi di Evernote

Ottimo strumento per gli studenti che si affidano prevalentemente agli appunti per accedere, completare e preparare il proprio lavoro

È possibile aggiungere diversi tipi di media alle note, tra cui audio, PDF e scansioni

Una potente funzione di ricerca che può persino cercare la vostra scrittura a mano nell'applicazione

❌ I contro di Evernote

Le funzioni critiche per la produttività ADHD, come le date di scadenza, i promemoria e le notifiche, sono limitate ai piani a pagamento

Limitazionela gestione dei compiti caratteristiche. Se si desidera tenere sotto controllo gli aggiornamenti e gli stati delle attività, è necessario aggiungere un'altra app al mix

Tonnellate di media, immagini, emoji, formattazione e barre laterali rendono le note interessanti ma anche molto impegnative

Prezzi di Evernote

**Gratuito: Sincronizzazione fino a due dispositivi, 60MB di upload mensili, attività in nota

Personale ($7,99 al mese) : Sincronizzazione di un numero illimitato di dispositivi, 10 GB di upload mensili, date di scadenza, promemoria per le attività

: Sincronizzazione di un numero illimitato di dispositivi, 10 GB di upload mensili, date di scadenza, promemoria per le attività Professionale ($9,99 al mese) : Accesso a tutti i widget, assegnazione di compiti ad altri, esportazione di quaderni in formato PDF

: Accesso a tutti i widget, assegnazione di compiti ad altri, esportazione di quaderni in formato PDF Evernote Teams ($14,99 per utente, al mese): Contattare Evernote per maggiori dettagli

Cosa pensano le persone che hanno deciso di aumentare la produttività con Evernote

recensioni verificate di due utenti di Evernote | Evernote Teams ha un aspetto fantastico e funziona bene sulle piattaforme su cui lo abbiamo utilizzato, principalmente Windows 10 per le aziende e la versione per smartphone/tablet a scelta del singolo. La navigazione intuitiva e le potenti funzioni di scansione e ricerca sono stati i principali punti di forza per noi. Nel complesso, il prezzo è molto conveniente. Tuttavia, visto il numero sempre maggiore di servizi in abbonamento utilizzati sul posto di lavoro, abbiamo deciso di abbandonare Evernote Teams semplicemente per risparmiare sui costi." - /href/https://www.capterra.com/p/154969/Evernote-Business/reviews/3150519/Capterra Verified Review/%href/ | "Evernote ha sempre conquistato molti fan ed è che l'approccio al marchio è molto forte, combinato con opzioni robuste per archiviare piccoli file. L'utilizzo gratuito è molto utile perché si ha spazio libero nel cloud e si possono archiviare immagini, video e testo. Non ha la stessa reputazione di OneDrive o Drive, ma si presenta come un'alternativa affidabile per l'archiviazione di note dinamiche con testo, voce e video. L'interfaccia sta diventando sempre più complicata a causa dell'aggiunta di nuove funzioni, ma mantiene ancora il suo spirito di facilità d'uso e semplicità" - /href/https://www.g2.com/products/evernote/reviews/evernote-review-2632236G2 Verified Review/%href/ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valutazioni dei clienti di Evernote

G2 : 4.4/5 (1.960+ recensioni)

: 4.4/5 (1.960+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 7.600 recensioni)

7. SimpleMind Pro

Via SimpleMind Pro SimpleMind Pro è un programma intuitivo software di mappatura mentale per aiutarvi a scomporre idee complesse, a fare brainstorming e a pianificare i processi in modo altamente visivo.

Come un albero genealogico o una ragnatela che parte da un concetto centrale, le mappe mentali di SimpleMind sono un eccellente strumento di produttività ADHD per ricordare i dettagli chiave e capire come ogni idea si collega all'argomento più ampio.

Caratteristiche principali di SimpleMind Pro

Lo strumento di autofocus blocca le distrazioni esterne durante l'utilizzo dell'applicazione

Caselle di controllo per creare elenchi di base all'interno della mappa mentale

Layout multipli per personalizzare la mappa mentale

✅ Pro di SimpleMind Pro

Salvate e condividete le vostre mappe mentali esportandole in formato PDF

Opzioni di emoji e icone pre-salvate per suddividere e rappresentare il testo sulla mappa mentale

❌ Contro di SimpleMind Pro

Tutte le funzioni di personalizzazione sono nascoste solo nei piani a pagamento

Nessun timer o strumento di tracciamento del tempo per aumentare la vostra produttività

L'assenza di funzioni di gestione delle attività, pianificazione o promemoria rende difficile l'integrazione di SimpleMind con i processi attuali

Prezzi di SimpleMind Pro

Gratuito : Mappatura mentale, layout libero, possibilità di scegliere il proprio foglio di stile - disponibile solo su dispositivi mobili

: Mappatura mentale, layout libero, possibilità di scegliere il proprio foglio di stile - disponibile solo su dispositivi mobili Pro (contattare per informazioni sui prezzi): Layout aggiuntivi, opzioni di condivisione, caricamento di immagini e file multimediali, opzioni di styling

Cosa pensano gli utenti dell'aumento della produttività con SimpleMind Pro

recensioni verificate da parte di due utenti di SimpleMind Pro | Ha più opzioni di layout e un'eccellente applicazione mobile per Android, che uso sul mio cellulare dal 2013. Inizialmente ho iniziato a usarlo per raccogliere i miei pensieri quando stavo progettando di avviare la mia società di consulenza. L'ho usato per creare sitemap, mappe mentali, attività e condividerle con il mio team... ma non è possibile salvare facilmente i modelli personalizzati, e ogni volta si deve lottare per creare il layout desiderato."- /href/https://www.g2.com/products/simplemind/reviews/simplemind-review-4298459G2 Verified Review/%href/ | "Sì, la versione gratuita è ottima... ma la potenza di questo strumento si trova nella versione a pagamento. Vale ogni centesimo. Uso SimpleMind per studiare. Suddividere i capitoli di testo utilizzando la capacità di collegamento ipertestuale della versione a pagamento mi permette di approfondire la comprensione delle relazioni tra le idee." -_ /href/https://simplemind.eu/SimpleMind Customer Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Valutazioni dei clienti di SimpleMind Pro

G2 : 4.8/5 (5+ recensioni)

: 4.8/5 (5+ recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

8. Grano

Via Grano Vi è mai capitato di partecipare a una riunione importante in cui sapete che dovreste annotare i punti chiave, ma la discussione è in corso e non riuscite a tenere il passo? Allora avete bisogno di Grain!

Grain è un software di trascrizione che consente di registrare e ritagliare i punti salienti di video e riunioni virtuali. Le trascrizioni sono un'ottima opzione per gli adulti con ADHD che vogliono essere presenti alle riunioni con la possibilità di tornare indietro e rileggere i punti che potrebbero essere sfuggiti durante il flusso della conversazione.

Soprattutto per i team distribuiti o gli studenti virtuali, questo è uno strumento indispensabile per rimanere in contatto e in linea.

Caratteristiche principali di Grain

Scegliete come riassumere le conversazioni attraverso clip evidenziate, note e trascrizioni complete

Creazione di trascrizioni istantanee mentre la registrazione è in corso

Selezionate le porzioni di testo per ritagliare i punti salienti del video

✅ Professionisti della grana

Risorse per aiutare gli utenti e i team di tutti i settori a utilizzare Grain nel modo più produttivo possibile

Integrazioni native per portare video, registrazioni e trascrizioni nei vostri flussi di lavoro

Organizzare e ricercare i video in una libreria per avere sempre sotto controllo ogni dettaglio

❌ Contro di Grain

Sebbene questo strumento sia ottimo per ricordare i punti chiave delle conversazioni virtuali, non svolge un ruolo importante nel completamento dei flussi di lavoro

Non ci sono promemoria, tracciamento del tempo, attività o visualizzazioni del flusso di lavoro per aumentare la produttività

Non sostituisce altri strumenti di produttività ADHD

Prezzi del grano

Gratuito : Registrazione automatica delle riunioni Zoom, ricerca nella libreria di video e trascrizioni, caricamento di video da qualsiasi fonte

: Registrazione automatica delle riunioni Zoom, ricerca nella libreria di video e trascrizioni, caricamento di video da qualsiasi fonte Business ($19 per utente, al mese) : Libreria condivisa, download di trascrizioni, aspetto del registratore personalizzato, esecuzione di trascrizioni in altre lingue

: Libreria condivisa, download di trascrizioni, aspetto del registratore personalizzato, esecuzione di trascrizioni in altre lingue Impresa (prezzo personalizzato): Caricamento di file in massa, analisi, integrazioni aggiuntive

Cosa pensano gli utenti di Aumentare la produttività con Grain

recensioni verificate di due utenti Grain | Il mio caso d'uso principale è la gestione interna delle conoscenze. Avere tutte le registrazioni delle chiamate archiviate con trascrizioni ricercabili è davvero utile per ricordare una decisione presa dal mio team o soprattutto per avere un aggiornamento sullo stato/sui prossimi passi di un cliente. Si tratta per lo più di uno strumento "utile", che non uso spesso, ma quando lo uso sono contento di averlo fatto." - /href/https://www.g2.com/products/grain/reviews/grain-review-4734654G2 Verified Review/%href/ | "Mi sono imbattuto in Grain e sono diventato immediatamente un utente esperto. Questo strumento è stato potente nel mio ruolo di product manager, in quanto mi ha permesso di abbattere i silos della comunicazione condividendo brevi ma efficaci video. La tecnologia di trascrizione è accurata e lo strumento per prendere appunti mi permette di essere più presente alle riunioni, soprattutto quando modero le interviste agli utenti. Sono entusiasta di ciò che verrà con Grain!"_ - /href/https://www.g2.com/products/grain/reviews/grain-review-7065634G2 Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Valutazioni dei clienti su Grain

G2 : 4.8/5 (7 recensioni)

: 4.8/5 (7 recensioni) Capterra: N/A

9. Trello

Via TrelloTrello è un popolare Software di gestione dei progetti in stile Kanban che può aiutare gli adulti con ADHD a creare compiti, rispettare le scadenze e attenersi alle liste di cose da fare.

È stato creato per consentire ai project manager di connettersi con i membri del team e di avere visibilità sui progressi del progetto, Trello serve per un'ampia gamma di casi d'uso e può anche aiutare le persone a superare la sensazione di disorganizzazione nel portare a termine le attività quotidiane.

Caratteristiche principali di Trello

Modelli! Trello è dotato di diversi modelli gratuiti e pre-costruiti per aiutarvirisparmiare tempo pianificare i flussi di lavoro nell'applicazione

Le attività in Trello (schede) hanno opzioni di personalizzazione che includono immagini di copertina, descrizioni, allegati e sottoattività

Creare comandi che attivano azioni per creare attività ricorrenti, regolare le scadenze e impostare promemoria

✅ I pro di Trello

Ottimo per flussi di lavoro agili e progetti complessi

Le lavagne di Trello possono essere utili per quasi tutti i casi d'uso e per team di qualsiasi dimensione

Integrazioni e "power-up" migliorano l'esperienza di Trello

❌ I contro di Trello

Trello è ottimo per la gestione di grandi progetti, ma manca di alcune funzioni chiave ADHD indispensabili per tenere traccia del tempo e prendere appunti

Questa app è più adatta ai team che ai singoli che vogliono aumentare la propria produttività

Versione gratuita limitata

Prezzi di Trello

Gratuito : Schede illimitate, fino a 10 schede, archiviazione illimitata, 250 comandi per l'area di lavoro

: Schede illimitate, fino a 10 schede, archiviazione illimitata, 250 comandi per l'area di lavoro Standard ($5 per utente, al mese) : Schede illimitate, liste di controllo avanzate, campi personalizzati, 1.000 comandi dell'area di lavoro

: Schede illimitate, liste di controllo avanzate, campi personalizzati, 1.000 comandi dell'area di lavoro Premium ($10 per utente, al mese) : Viste aggiuntive del flusso di lavoro, comandi dell'area di lavoro illimitati, modelli dell'area di lavoro

: Viste aggiuntive del flusso di lavoro, comandi dell'area di lavoro illimitati, modelli dell'area di lavoro Enterprise ($17,50 per utente, al mese): Spazi di lavoro illimitati, permessi aggiuntivi, gestione della scheda pubblica

Cosa pensa la gente dell'aumento della produttività con Trello

recensioni verificate di due utenti di Trello | Nel complesso, la mia esperienza con Trello è stata ottima. Il sistema richiede un po' di tempo per abituarsi, semplicemente perché si tratta di una nuova forma di elenchi di cose da fare e di gestione dei progetti con cui molte persone non hanno familiarità. Tuttavia, la curva di apprendimento iniziale non è troppo ripida e l'apprendimento dei dettagli è indolore e facile da implementare nei vari team." - /href/https://www.capterra.com/p/211559/Trello-2/reviews/2659942/Capterra Verified Review/%href/ | "Trello è stato molto utile per i progetti di piccoli team e per i progetti personali. Può essere molto veloce per imparare le basi, configurare e collaborare a livello di base. Bisogna tenere presente che Trello è più difficile da scalare rispetto a JIRA, ma è molto più facile iniziare."_ - /href/https://www.capterra.com/p/211559/Trello-2/reviews/2445750/Capterra Verified Review/%href/ | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Valutazioni dei clienti di Trello

G2 : 4.4/5 (12.860+ recensioni)

: 4.4/5 (12.860+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (21.540+ recensioni)

10. Orso

Via Orso L'idea alla base Orso è la possibilità di accedere ai propri appunti ovunque e in qualsiasi momento si trovi l'ispirazione. Questa applicazione per prendere appunti, compatibile con iOS, vi dà la libertà di scrivere qualsiasi cosa, dalla lista di controllo della spesa a saggi approfonditi, con opzioni di formattazione rapida, link, supporto per immagini in linea e altro ancora.

caratteristiche principali di #### Bear

Editor di markup avanzato con oltre 150 opzioni di linguaggio di programmazione nell'app

Organizza le note con gli hashtag

La modalità Focus nasconde le altre note per concentrarsi sulla riga di testo corrente

Le note si sincronizzano automaticamente tra i dispositivi utilizzando iCloud

✅ I professionisti dell'orso

Interfaccia minimale e pulita con diversi temi e font

Barra di scelta rapida personalizzata e scorciatoie da tastiera per una formattazione rapida su dispositivi mobili e app per iPad

❌ Bear contro

Si tratta di un'applicazione per appunti solo per iPhone, iPad e Mac

Manca di funzioni di tracciamento del tempo, creazione di attività e promemoria

Prezzi di Bear

Sui prodotti iOS sono disponibili gratuitamente diverse funzioni di Bear, tra cui le note, la creazione di tag, l'aggiunta di allegati e l'esportazione. Bear offre anche un piano Pro per temi aggiuntivi, esportazione e sincronizzazione dei dispositivi a 1,49 dollari al mese o 14,99 dollari all'anno.

Cosa pensano gli utenti di Bear per aumentare la produttività

recensioni verificate di due utenti di Bear | Adoro l'interfaccia pulita, il testo moderno e il design contemporaneo. Mi piacciono le dimensioni del widget e la possibilità di visualizzare due o tre colonne. Mi piace la facilità con cui è possibile utilizzare le intestazioni, cambiare il carattere e le funzionalità di importazione/esportazione sono ottime. A mio parere, la versione mobile è molto migliore di quella desktop. Sembra fatto apposta per i dispositivi mobili." - /href/https://www.g2.com/products/bear/reviews/bear-review-601325G2 Verified Review/%href/ | "Oltre all'acquisizione del testo di base, Bears aggiunge a ogni nota una formattazione simile a quella di Markdown e dei tag. La sintassi delle note è abbastanza simile a quella di Markdown da non far notare le differenze. È inoltre possibile esportare facilmente in HTML, PDF e altri formati."_ - /href/https://www.g2.com/products/bear/reviews/bear-review-2062536G2 Verified Review/%href/ | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Valutazioni dei clienti di Bear

G2 : 4.5/5 (40+ recensioni)

: 4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (3 recensioni)

Ho bisogno di tutte queste applicazioni?

Gestire gli effetti dell'ADHD è una battaglia quotidiana.

Anche se alcuni giorni sono più facili di altri, non c'è motivo per cui dobbiate affrontarla da soli.

Esiste uno strumento di produttività per l'ADHD in grado di aiutarvi ad affrontare qualsiasi sintomo, ma piuttosto che scaricare cinque nuovi strumenti per affrontare cinque diverse aree di opportunità, scegliete il software che può fare tutto in un'unica scheda: ClickUp!

ClickUp è il vostro time tracker digitale, il calendario, il task manager e l'agenda degli appunti racchiusi in un'unica piattaforma di facile utilizzo.

Con centinaia di strumenti che vi aiutano a gestire i sintomi e a ridurre la vostra lista di cose da fare, il vostro viaggio nella produttività ADHD inizia e finisce con ClickUp! Iscriviti a ClickUp per riprendere in mano il potere della vostra produttività. 💯