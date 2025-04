15 strumenti di reportistica di stato per migliorare il project management

Gli aggiornamenti dei progetti non devono essere dolorosi. Né devono sommergerti di fogli di calcolo.

Possono invece essere entusiasmanti. Immagina di avere una visione chiara del quadro generale: l'interconnessione di ogni attività, i sottili cambiamenti di slancio e i modelli emergenti che potrebbero determinare il successo o il fallimento del tuo progetto.

In qualità di project manager con esperienza sul campo, alle prese con infinite catene di email e innumerevoli report confusi, sono qui per condividere gli strumenti che mi hanno aiutato a raggiungere i miei obiettivi.

Ho compilato un elenco dei 15 migliori strumenti di reportistica di stato come miei consigli principali. Questi consigli si basano sulla mia esperienza con gli strumenti di reportistica di stato e sulla ricerca del team di ClickUp.

Quando scegli uno strumento di reportistica dello stato, ci sono alcune funzionalità/funzioni chiave da tenere a mente:

Monitoraggio in tempo reale: cerca uno strumento che fornisca aggiornamenti istantanei sulla sequenza del progetto, in modo che tutti i membri del tuo team siano a conoscenza dei cambiamenti non appena si verificano

Dashboard personalizzabili: le dashboard di progetto che puoi adattare alle tue esigenze aiutano a evidenziare i dati più importanti per lo stato di avanzamento del tuo team

Integrazioni e automazione: strumenti che si connettono perfettamente al tuo software esistente, come Slack, Google Drive o il tuo CRM, rendono il project management un'esperienza più connessa

Scalabilità: le tue esigenze di reportistica potrebbero crescere insieme al tuo team, quindi è essenziale scegliere una soluzione in grado di evolversi insieme a te

Facilità d'uso e assistenza: Gli strumenti devono essere intuitivi e offrire risorse utili per il supporto clienti

Creare un quadro chiaro e accurato dello stato di avanzamento del tuo progetto inizia con un'efficace reportistica. Questa analisi aiuta a identificare potenziali ostacoli e ritardi, assicurando che tu affronti in modo proattivo le aree che richiedono attenzione. Esiste uno strumento per ogni stile di reportistica: devi solo trovare quello più adatto alle esigenze del tuo team.

Ora tratterò tutte le piattaforme di reportistica di stato che offrono gli elementi essenziali per creare e condividere aggiornamenti approfonditi sui progetti.

1. ClickUp (Il migliore per il project management all-in-one e il monitoraggio dello stato delle attività)

Monitora lo stato di avanzamento, condividi gli aggiornamenti e mantieni tutti sulla stessa pagina con ClickUp

Se stai cercando uno strumento che vada oltre la semplice reportistica di stato, rimarrai entusiasta di scoprire ClickUp per il project management, proprio come me.

Il knowledge worker medio passa da un'applicazione all'altra quasi 1200 volte al giorno. Questo continuo cambio di contesto costa alle organizzazioni fino al 9% del tempo produttivo per dipendente all'anno.

Come app per tutto il lavoro, ClickUp consolida attività, obiettivi, note e conversazioni in un'unica interfaccia. Questo, insieme all'IA nativa della piattaforma, rende più facile visualizzare e creare report su tutti i tuoi progetti, senza dover passare da decine di app isolate.

📮ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra piattaforme, gestire email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i tuoi flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

Personalizza il monitoraggio delle attività con gli stati personalizzati di ClickUp

Tieni traccia dell'avanzamento dei progetti utilizzando gli stati personalizzati delle attività di ClickUp, che mostrano chiaramente se un'attività è da fare, in corso o terminata. Ma non limitarti a queste categorie. Ad esempio, puoi modificare queste etichette in "Progettazione", "Sviluppo", "Test" e "Pronto" per i tuoi progetti software o "In sospeso", "Imballato", "Spedito" e "Consegnato" per i tuoi ordini e-commerce.

Visualizza la tua produttività utilizzando i dashboard di ClickUp

Consolida queste informazioni su più attività e progetti (sì, anche quelli interfunzionali!) utilizzando i dashboard di ClickUp. Le sue oltre 50 schede personalizzate, tra cui grafici a torta, grafici a barre, grafici burnup e burndown, grafici a linee e altro ancora, sono eccellenti per il monitoraggio in tempo reale dei progetti e l'automazione dei report sullo stato.

Vuoi imparare a creare una dashboard per il project management? Ecco una guida passo passo!

ClickUp Brain migliora anche la reportistica sullo stato utilizzando approfondimenti basati sull'IA, automazioni e gestione delle conoscenze per semplificare gli aggiornamenti e il processo decisionale. Puoi utilizzarlo per:

Riepiloga/riassumi automaticamente gli aggiornamenti dei progetti, le note delle riunioni o i thread di attività lunghi, semplificando la generazione di report di stato chiari e concisi

Riepiloga/riassumi qualsiasi cosa: attività, aggiornamenti di progetto, note di riunioni o documenti con ClickUp Brain

Analizza attività, date di scadenza e percentuali di completamento per fornire informazioni in tempo reale e elementi su cui intervenire in tutta l'area di lavoro

Usa ClickUp Brain per riepilogare/riassumere gli elementi di azione in base ai dati della tua area di lavoro

Redigi standup giornalieri, report settimanali sullo stato dei progetti o riepiloghi/riassunti esecutivi basati su dati in tempo reale

Esamina le discussioni nella chat , nei commenti e nei documenti di ClickUp per individuare i dettagli rilevanti per un report, come rischi, ostacoli o approvazioni necessarie

Se preferisci la struttura dei classici OKR per l'impostazione degli obiettivi, apprezzerai sicuramente anche la funzionalità Obiettivi di ClickUp.

Tieni traccia e crea report sullo stato dei tuoi OKR annuali e trimestrali con ClickUp Obiettivi

L'ho utilizzato per impostare obiettivi con scadenze precise e aggiungere metriche di riferimento o percentuali di completamento. Sulla base della mia esperienza con le alternative a ClickUp, ritengo che ClickUp Goals sia il modo più semplice per quantificare lo stato di avanzamento e ottenere chiarezza su ciò che è necessario per un esito positivo.

I modelli predefiniti di ClickUp semplificano ulteriormente la reportistica sullo stato offrendo formati strutturati per il monitoraggio dello stato di avanzamento e degli obiettivi del progetto.

Il modello di report sullo stato del progetto di ClickUp è ideale per organizzare aggiornamenti, elementi da intraprendere e punti salienti del progetto, offrendo alle parti interessate una visione completa dello stato del progetto in un unico posto.

Scarica questo modello Crea rapidamente report sullo stato dei progetti e assicurati che tutte le parti interessate siano informate utilizzando il modello di report sullo stato dei progetti di ClickUp

Puoi aggiornare regolarmente il modello con metriche chiave o attività cardine per mantenere una panoramica chiara dello stato di avanzamento del progetto. Personalizza le sezioni del modello per sincronizzarle con le esigenze di reportistica specifiche del tuo team, ad esempio aggiungendo una sezione dedicata alla valutazione dei rischi se il tuo progetto presenta dipendenze complesse.

Utilizza la funzionalità Obiettivi e OKR insieme al modello di report sullo stato del progetto per mantenere collegati i traguardi di performance e gli aggiornamenti del progetto, in modo da poterli consultare facilmente.

💡Suggerimento per esperti: crea una visualizzazione personalizzata nella tua dashboard ClickUp che filtra le attività in base a: ⛳️ Stato (ad es. "In corso", "Bloccato")⌚️ Priorità (ad es. solo "Priorità alta")📆 Data di scadenza (ad es. "Attività con scadenza questa settimana") Salva diverse viste filtrate per dirigenti, team leader o reparti specifici per fornire loro solo le informazioni di cui hanno bisogno, senza inutili dettagli.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea dipendenze per le attività ad alta priorità per visualizzare meglio i percorsi critici del progetto e garantire che le priorità principali rimangano in linea con gli obiettivi

Combina le dipendenze con le attività cardine di ClickUp per contrassegnare le fasi chiave del tuo progetto, fornendo agli stakeholder una chiara tabella di marcia dello stato di avanzamento

Utilizza la funzionalità @menzione per taggare i membri del team, garantendo risposte rapide e una maggiore responsabilità nel monitoraggio dei progetti

Visualizza lo stato di avanzamento delle attività in oltre 15 viste personalizzate di ClickUp , tra cui grafici Gantt, bacheche Kanban, elenchi e calendari

Personalizza le notifiche e gli avvisi per non perdere mai un aggiornamento di stato importante

Garantisci una collaborazione senza intoppi con le integrazioni di ClickUp con strumenti popolari come Slack e Google Drive

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti hanno segnalato una curva di apprendimento dovuta alle numerose funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per area di lavoro per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Le funzionalità/funzioni integrate di ClickUp hanno semplificato la configurazione dei progetti, il monitoraggio delle scadenze e la generazione dei report. La possibilità di assegnare attività e monitorarne lo stato di avanzamento è stata molto utile, oltre alla disponibilità di numerosi modelli predefiniti. Siamo stati in grado di delegare le responsabilità a diversi membri del team, impostare le priorità e monitorare lo stato di ciascuna attività in tempo reale. I progetti rispettano le scadenze perché c'è meno confusione e maggiore responsabilità individuale.

Le funzionalità/funzioni integrate di ClickUp hanno semplificato la configurazione dei progetti, il monitoraggio delle scadenze e la generazione dei report. La possibilità di assegnare attività e monitorarne lo stato di avanzamento è stata molto utile, oltre alla disponibilità di numerosi modelli predefiniti. Siamo stati in grado di delegare le responsabilità a diversi membri del team, impostare le priorità e monitorare lo stato di ciascuna attività in tempo reale. I progetti rispettano le scadenze perché c'è meno confusione e maggiore responsabilità individuale.

💡Suggerimento: Pianifica riunioni settimanali, mensili o trimestrali per esaminare lo stato di avanzamento degli obiettivi. Utilizza ClickUp Obiettivi durante queste riunioni per aggiornare i membri del team su ciò che è stato realizzato e su ciò che richiede ancora attenzione.

2. Trello (il migliore per la visualizzazione dei report di stato)

tramite Trello

Trello ti sarà utile se hai bisogno di una reportistica dello stato semplificata e visiva. Il suo intuitivo sistema di bacheca Kanban e il layout basato su schede ti consentono di organizzare e monitorare le attività in modo visivo.

Ogni scheda rappresenta un'attività. È possibile trascinare e rilasciare le attività in diverse fasi ed etichettarle in base alla priorità. È inoltre possibile aggiungere ulteriori informazioni sull'attività all'interno delle schede, garantendo un facile accesso a informazioni quali le date di scadenza delle attività e gli assegnatari. Trello è adatto ai team che cercano un modo semplice e visivamente accattivante per tenere traccia degli aggiornamenti di stato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Crea liste di controllo e attività secondarie all'interno delle schede per suddividere i progetti più grandi

Imposta e monitora le scadenze per ogni attività per garantire l'accuratezza dei report sullo stato

Aggiungi file e lascia commenti per mantenere centralizzati tutti gli aggiornamenti di stato

Integra facilmente strumenti esterni per potenziare le funzionalità di reportistica

Limiti di Trello

Opzioni di reportistica limitate senza Power-Up a pagamento

Non così utile per progetti più grandi con dipendenze complesse

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $/utente al mese

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.000 recensioni)

🧠 Curiosità: Il nome Trello deriva dalla parola trellis, che era il nome in codice del progetto nelle sue fasi iniziali.

3. Asana (ideale per la reportistica basata sulle attività con collaborazione in team)

tramite Asana

Asana è noto per la sua semplicità e le funzionalità intuitive per il project management, che includono l'assegnazione delle attività, il monitoraggio dello stato in tempo reale e opzioni di reportistica dettagliate.

La vista sequenza di Asana ti aiuta a monitorare facilmente lo stato dei progetti, mentre la funzionalità portfolio offre una panoramica simultanea di più progetti. L'ho trovata utile per i project manager che gestiscono diversi team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Contrassegna i punti chiave del progetto per monitorarne lo stato di avanzamento complessivo

Crea campi personalizzati per una reportistica più specifica in base alle esigenze del tuo progetto

Genera report dettagliati sullo stato con filtri personalizzati

Limiti di Asana

Gli utenti hanno segnalato problemi nell'incollare il testo nelle attività

Le funzionalità/funzioni di reportistica possono essere migliorate, ad esempio includendo modi per visualizzare la produttività del team in ore

Prezzi di Asana

Personale: Free Forever

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Mi è piaciuto molto poter separare le attività tra più reparti e poi suddividere le attività all'interno dei reparti stessi. Ho utilizzato sia Asana che ClickUp e ho trovato che Asana avesse un'interfaccia utente meno intuitiva e più difficile da imparare.

Mi è piaciuto molto poter separare le attività tra più reparti e poi suddividere le attività all'interno dei reparti stessi. Ho utilizzato sia Asana che ClickUp e ho trovato che Asana avesse un'interfaccia utente meno intuitiva e più difficile da imparare.

4. Monday. com (Ideale per il monitoraggio dello stato dei progetti collaborativi)

Ho utilizzato Monday.com per creare flussi di lavoro e dashboard mentre collaboravo con più team. I suoi flussi di lavoro personalizzabili e l'interfaccia visiva lo rendono ideale per progetti collaborativi con reportistica dinamica sullo stato.

Il monitoraggio visivo dello stato è intuitivo e lo strumento si integra bene con le app più comunemente utilizzate, come Slack e Google Workspace.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Visualizza il carico di lavoro del team per garantire che la reportistica sullo stato rifletta la capacità del team

Condividi file, commenta e tagga i membri del team direttamente nelle attività

Crea dashboard personalizzate per esigenze specifiche di monitoraggio dello stato

Automatizza gli aggiornamenti di stato delle attività e le notifiche per risparmiare tempo

Limiti di Monday.com

Funzionalità/funzioni di gestione dei dati limitate rispetto a strumenti come ClickUp

Può diventare costoso per team di grandi dimensioni

Prezzi di Monday.com

Free

Base: 12 $ al mese per postazione

Standard: 14 $ al mese per postazione

Pro: 24 $ al mese per postazione

Enterprise: prezzi personalizzati

Monday. com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 12.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

5. Airtable (ideale per visualizzare i dati di progetto e i report di stato in un'interfaccia low-code)

tramite Airtable

Airtable combina le funzionalità di un foglio di calcolo con la potenza di un database relazionale, offrendo un modo unico per gestire i dati di progetto e monitorare lo stato delle attività.

Ho sperimentato questa piattaforma per implementare il monitoraggio dello stato RAG e personalizzare diversi formati di report sullo stato. Consente di creare facilmente una griglia, un calendario, un Kanban o una visualizzazione a galleria per visualizzare lo stato del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Personalizza le tabelle per monitorare i dettagli dei progetti in base al tuo flusso di lavoro, ideale per i team che gestiscono progetti ricchi di dati

Utilizza le integrazioni per connettere Airtable con strumenti come Slack, Dropbox e Google Calendar per un project management coerente e automatizzato

Utilizza modelli di monitoraggio dello stato adatti a qualsiasi tipo di progetto, che ti aiutano a diventare operativo più rapidamente

Usa le formule per calcolare automaticamente gli aggiornamenti di stato man mano che i dati vengono aggiornati

Limiti di Airtable

Può risultare complesso per gli utenti che non hanno familiarità con le strutture dei database

Prezzi di Airtable

Free

Team: 24 $ al mese per postazione

Business: 54 $ al mese per postazione

Scala Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

6. Basecamp (ideale per progetti semplici e comunicazioni di team)

tramite Basecamp

Basecamp è uno strumento di project management intuitivo che semplifica la comunicazione all'interno del team.

Include una funzionalità/funzione distintiva denominata "Hill Charts" che consente ai team di aggiornare e monitorare in modo intuitivo lo stato di avanzamento dei progetti. I membri del team la utilizzano per trascinare gli ambiti del progetto nella posizione desiderata, rappresentando visivamente lo stato del lavoro.

Questo offre ai manager una potente visione di secondo ordine che mostra lo stato attuale di ciascuna attività e come il lavoro sta procedendo e evolvendo nel corso della durata del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Utilizza bacheche centrali per mantenere le discussioni organizzate e accessibili a tutto il team

Condividi file e documenti in un unico spazio collaborativo per un monitoraggio dello stato senza interruzioni

Sfrutta la chat integrata per comunicare aggiornamenti di stato in tempo reale

Imposta controlli automatici giornalieri o settimanali per tenere tutti aggiornati sullo stato dei progetti

Limiti di Basecamp

Alcuni utenti trovano la visualizzazione predefinita poco attraente e difficile da modificare

Prezzi di Basecamp

Versione di prova gratuita

Basecamp Plus: 15 $ al mese per utente

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4. 1/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.000 recensioni)

🧠 Curiosità: Basecamp è stato inizialmente sviluppato come strumento interno per 37 signals per gestire progetti e client.

7. Smartsheet (ideale per il monitoraggio dello stato dei progetti basato su fogli di calcolo)

tramite Smartsheet

👀 Lo sapevi? La mancanza di accesso alle informazioni necessarie influisce negativamente sul morale dell'88% dei dipendenti.

Smartsheet combina la familiarità di un foglio di calcolo con funzionalità di project management.

La piattaforma consente agli utenti di creare report di stato sofisticati con più colonne che tracciano iniziative, titolarità, stato di avanzamento e note contestuali. I team possono sfruttare il collegamento delle celle per estrarre automaticamente i dati dai fogli di monitoraggio dei progetti esistenti, riducendo il lavoro richiesto per la reportistica manuale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Genera report sullo stato dei progetti basati sui dati dei progetti per aggiornamenti accurati sullo stato

Visualizza lo stato e l'avanzamento delle attività con grafici in stile Gantt

Collega Smartsheet con strumenti come Microsoft Office e Google Workspace per una collaborazione senza interruzioni

Limiti di Smartsheet

Opzioni di personalizzazione del dashboard limitate

Una curva di apprendimento più ripida rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Smartsheet

Pro: 12 $ al mese per membro

Business: 24 $ al mese per membro

Enterprise : prezzi personalizzati

Gestione avanzata del lavoro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 18.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Smartsheet?

Smartsheet consente di pianificare, monitorare, automatizzare, eseguire e creare report sul lavoro in tempo reale. Mi piace che Smartsheet abbia una solida capacità di integrazione che aiuta a connettersi con una vasta gamma di app esterne come Okta, Tableau, Google Calendar ecc.

Smartsheet consente di pianificare, monitorare, automatizzare, eseguire e creare report sul lavoro in tempo reale. Mi piace che Smartsheet abbia una solida capacità di integrazione che aiuta a connettersi con una vasta gamma di app esterne come Okta, Tableau, Google Calendar ecc.

8. Wrike (ideale per la pianificazione e il monitoraggio di progetti complessi)

tramite Wrike

Wrike è un software avanzato per il project management che include funzionalità integrate di monitoraggio e reportistica dello stato ad alta precisione. È progettato per aiutare i team a rimanere organizzati e produttivi.

La piattaforma offre diversi metodi di visualizzazione dei dati, tra cui grafici a torta, grafici e flussi di attività dinamici che mostrano in ordine cronologico le attività e le attività cardine del progetto. È inoltre possibile analizzare le tendenze temporali per mese, trimestre o anno, aiutando i team a valutare la traiettoria del progetto e individuare potenziali problemi in anticipo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Personalizza le viste e le aree di lavoro in base alle esigenze dei tuoi team con una visualizzazione a 360°

Automatizza i flussi di lavoro, comprese le approvazioni, i moduli di richiesta e i progetti, in modo che i team possano concentrarsi sul lavoro più importante

Accedi a informazioni immediate e dashboard in tempo reale che supportano decisioni basate sui dati e una leadership agile

Limiti di Wrike

Curva di apprendimento più ripida rispetto ad altri strumenti presenti in questo elenco

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $/utente al mese

Business: 25 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3500 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Wrike ha implementato una dashboard che ci consente di creare una maggiore trasparenza. Questa trasparenza non è solo per il team del programma, ma anche per le persone esterne al nostro programma. Abbiamo implementato una lettura settimanale che viene inviata a molti stakeholder per aiutare a tenere tutti informati sullo stato di avanzamento del nostro portfolio di progetti.

Wrike ha implementato una dashboard che ci consente di creare una maggiore trasparenza. Questa trasparenza non è solo per il team del programma, ma anche per le persone esterne al nostro programma. Abbiamo implementato una lettura settimanale che viene inviata a molti stakeholder per aiutare a tenere tutti informati sullo stato di avanzamento del nostro portfolio di progetti.

9. Notion (ideale per la gestione delle conoscenze e il monitoraggio dello stato su un'unica piattaforma)

tramite Notion

Ho trovato Notion piuttosto versatile e utile per i team che desiderano consolidare gli aggiornamenti sullo stato dei progetti con la documentazione del team in un unico posto.

La proprietà di stato di Notion consente un monitoraggio granulare, evitando le insidie comuni di una reportistica di stato incoerente. Il sistema impedisce ai membri del team di creare categorie di stato indefinite, garantendo una comunicazione standardizzata.

Puoi aggiungere campi personalizzati come attività cardine del progetto, sfide e passaggi successivi, creando report completi sullo stato che forniscono informazioni approfondite sull'avanzamento del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Tieni traccia delle attività utilizzando database personalizzabili per visualizzare i dati in elenchi, calendari o bacheche

Utilizza una varietà di modelli predefiniti per diversi tipi di documenti, come articoli, report sullo stato dei progetti e presentazioni

Collega i report sullo stato dei progetti ai documenti di progetto per facilitarne la consultazione

Limiti di Notion

Alcuni utenti hanno segnalato la necessità di una versione offline

Non è facilmente scalabile per progetti complessi e interfunzionali

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per postazione

Base: 18 $ al mese per postazione

Enterprise : prezzi personalizzati

Notion IA: Aggiungi per 10 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 5500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2000 recensioni)

10. Zoho Projects (Il migliore per un project management personalizzato a prezzi accessibili con reportistica avanzata)

tramite Zoho Projects

Zoho Projects offre dashboard personalizzabili che consentono ai project manager e ai team di ottenere rapidamente una panoramica dello stato del progetto, dell'avanzamento delle attività e dei KPI scelti.

Il sistema di reportistica della piattaforma include funzionalità innovative come grafici cronologici Gantt, grafici sull'utilizzo delle risorse e report sulle variazioni che aiutano i team a comprendere la traiettoria del progetto e i potenziali rischi. Gli utenti possono facilmente suddividere i dati del progetto, creando visualizzazioni intuitive senza bisogno di competenze tecniche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Assicurati che i report sullo stato riflettano le informazioni più aggiornate con aggiornamenti in tempo reale

Tieni facilmente traccia dello stato delle singole attività, delle attività cardine e delle dipendenze, chiarendo in ogni momento lo stato di avanzamento del progetto

Genera report dettagliati sullo stato dei progetti che evidenziano l'avanzamento dei progetti insieme a informazioni dettagliate sull'allocazione delle risorse, il tempo impiegato e l'utilizzo del budget

Genera e invia automaticamente report sullo stato in base a intervalli prestabiliti (ad esempio, giornalieri, settimanali o mensili)

Limiti di Zoho Projects

Questo strumento non dispone di alcune funzionalità/funzioni essenziali, come l'ordinamento delle colonne nella vista Tabella, il filtraggio su più colonne e il riempimento automatico dei campi delle attività

Prezzi di Zoho Projects

Free

Premium: 5 $ al mese

Enterprise: 10 $/mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4,3/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Projects?

Le piccole imprese devono tenere traccia di ogni singolo progetto a livello micro e Zoho Projects offre un modo pratico per farlo. L'interfaccia utente e la configurazione sono troppo complesse, sarebbe stato utile avere tutorial chiari su YouTube o un'IA in grado di impostare le attività al posto tuo.

Le piccole imprese hanno bisogno di tenere traccia di ogni singolo progetto a livello micro e Zoho Projects offre un modo pratico per farlo. L'interfaccia utente e la configurazione sono troppo complesse, sarebbe stato utile avere tutorial chiari su YouTube o un'IA in grado di impostare le attività al posto tuo.

11. Jira (ideale per team Agile e monitoraggio dei problemi)

tramite Jira

Jira di Atlassian è popolare tra i team Agile, in particolare per i progetti di sviluppo software. Offre un monitoraggio dettagliato dello stato di attività, sprint e problemi.

Sebbene ClickUp sia migliore in questo ambito, apprezzo comunque la varietà di report integrati che offre, tra cui grafici burndown, grafici di velocità e report sprint che i team Agile troveranno molto utili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Crea report personalizzati che possono essere salvati, condivisi o aggiunti alle dashboard

Tieni traccia di bug, attività e miglioramenti con opzioni dettagliate di reportistica di progetto per una maggiore visibilità

Utilizza il potente sistema di filtraggio per creare query personalizzate utilizzando JQL, che può estrarre dati specifici per i report di stato

Limiti di Jira

Può essere complesso da configurare e utilizzare per team non esperti di software

Alcuni utenti segnalano una riduzione della velocità durante le ore di punta

Prezzi di Jira

Free

Standard: 7,53 $ al mese per utente

Premium 13,53 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.000 recensioni)

12. Microsoft Project Portfolio Management (ideale per il monitoraggio dello stato di portafogli di progetti su larga scala)

Uno dei punti di forza chiave di Microsoft Project PPM è la sua capacità di aiutarti a gestire interi portfolio di progetti. I gestori di portfolio possono visualizzare lo stato di tutti i progetti all'interno del portfolio, assegnare loro priorità in base agli obiettivi strategici e adeguare le risorse e le sequenze per garantire esiti positivi.

Questo è particolarmente utile per i dirigenti senior e gli stakeholder che devono prendere decisioni informate sulla definizione delle priorità dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Project Portfolio Management

Tieni traccia delle sequenze e delle dipendenze dei progetti con grafici Gantt personalizzabili

Assegna le risorse ai vari progetti e monitora l'utilizzo per pianificare al meglio il lavoro del team

Utilizza Power BI per reportistica e analisi dinamiche e tieni informati tutti gli stakeholder

Limiti di Microsoft Project Portfolio Management

Alcuni utenti lo hanno trovato troppo ricco di funzionalità (e quindi complesso) per progetti più piccoli e flussi di lavoro più semplici

Più costoso rispetto ad altri strumenti di project management

Prezzi di Microsoft Project Portfolio Management

Piano Planner 1: 10 $ al mese

Planner e Project Plan 3: 30 $ al mese

Planner e Project Plan 5: 55 $/mese

Project Standard: 679,99 $/utente (acquisto una tantum)

Project Professional: 1.129,99 $/utente (acquisto una tantum)

Project Server: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft Project Portfolio Management

G2: 4/5 (oltre 1500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2000 recensioni)

via Hive

Sebbene Hive sia uno strumento versatile per il project management che offre varie opzioni di personalizzazione e funzionalità di collaborazione, ho apprezzato soprattutto la sua reportistica automatizzata.

I report automatizzati possono includere lo stato di avanzamento delle attività, lo stato di salute del progetto, le prestazioni del team e le scadenze imminenti. È inoltre possibile pianificare aggiornamenti regolari da inviare alle parti interessate, risparmiando tempo sul monitoraggio dello stato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hive

Scegli tra le viste Kanban, Gantt, Calendario e Tabella per organizzare i progetti in base alle esigenze del team

Collabora direttamente alle attività e ai progetti per mantenere centralizzata la comunicazione

Utilizza la funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo per generare report sullo stato che forniscono informazioni dettagliate sull'allocazione delle risorse, il tempo dedicato alle attività e l'efficienza complessiva del progetto

Sfrutta i commenti sulle attività e i feedback per fornire aggiornamenti e condividere approfondimenti direttamente all'interno del progetto

Limiti di Hive

Passare da una visualizzazione all'altra della sequenza può essere difficile

Prezzi di Hive

Gratis: Free Forever

Starter: 1,50 $/utente al mese

Teams: 5 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hive

G2: 4,6/5 (oltre 550 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hive?

È facile da usare ed è compatibile con diversi sistemi operativi. Quando inizio nuovi progetti, posso tenere traccia di quelli in corso. Gli aspetti che preferisco sono la divisione dei progetti in fasi, la sequenza personalizzabile, la possibilità di definire budget e scadenze e di impostare un quadro di riferimento definito. Le etichette e i colori mi aiutano a personalizzare ed evidenziare le fasi dei progetti per una panoramica e un controllo migliori.

È facile da usare ed è compatibile con diversi sistemi operativi. Quando inizio nuovi progetti, posso tenere traccia di quelli in corso. Gli aspetti che preferisco sono la divisione dei progetti in fasi, la sequenza personalizzabile, la possibilità di definire budget e scadenze e di impostare un quadro di riferimento definito. Le etichette e i colori mi aiutano a personalizzare ed evidenziare le fasi dei progetti per una panoramica e un controllo migliori.

14. Plecto (ideale per la visualizzazione dei dati in tempo reale per il monitoraggio dello stato)

via Ple ct o

Per i team che desiderano aumentare il coinvolgimento e la motivazione attraverso la trasparenza dei dati, Plecto è specializzata nella creazione di dashboard in tempo reale che visualizzano lo stato dei progetti.

Oltre alla reportistica tradizionale, Plecto incorpora elementi di gamification come notifiche sulle prestazioni in tempo reale, funzionalità di monitoraggio competitivo e riconoscimento in tempo reale. Questo approccio trasforma la reportistica da un'attività banale in uno strumento interattivo e motivazionale che migliora le prestazioni dell'organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Plecto

Visualizza i dati sulle prestazioni del team in tempo reale, con dashboard personalizzabili su misura per le tue esigenze di reportistica

Crea widget per monitorare lo stato di progetti specifici

Connettiti con altri strumenti come Salesforce, HubSpot e Fogli Google per un'integrazione perfetta dei dati

Limiti di Plecto

Potrebbe non essere l'ideale per le attività tradizionali di project management

Prezzi di Plecto

Medium: 230 $/mese (fatturato annualmente)

Grande: 360 $/mese (fatturato annualmente)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Plecto

G2: 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

15. Geckoboard (ideale per visualizzare lo stato dei progetti con dashboard personalizzabili)

tramite Geckoboard

Geckoboard è progettato per la reportistica in tempo reale e la visualizzazione dei dati. Trasforma il monitoraggio dei dati fornendo un contesto attraverso obiettivi, indicatori di stato e aggiornamenti in tempo reale.

È ideale per i manager che hanno bisogno di istantanee rapide delle metriche chiave e funziona bene per i team focalizzati sul supporto clienti, commerciale e altre funzioni orientate alle prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Geckoboard

Visualizza dati in tempo reale da più origini, assicurando che il tuo team rimanga aggiornato sulle metriche importanti

Crea grafici e dashboard personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche del tuo team in materia di monitoraggio dei dati

Facile integrazione con altri strumenti come Slack, Google Analytics e Zendesk per una reportistica centralizzata

Limiti di Geckoboard

Ha capacità di project management limitate

Prezzi di Geckoboard

Essenziale: 55 $/mese per 3 utenti

Pro: 219 $/mese per 10 utenti

Scala: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Geckoboard

G2: 4,3/5 (oltre 45 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Geckoboard?

Questo è un modo fantastico per condividere i KPI con il tuo team in modo visivamente accattivante. Il modo più semplice per creare dashboard significative ed efficaci.

Questo è un modo fantastico per condividere i KPI con il tuo team in modo visivamente accattivante. Il modo più semplice per creare dashboard significative ed efficaci.

Scegli il miglior strumento di reportistica sullo stato

Le mie priorità lavorative principali sono monitorare lo stato dei progetti per le nostre operazioni editoriali e garantire una comunicazione fluida all'interno del team. Dopo aver valutato tutti questi strumenti, ClickUp rimane la mia raccomandazione principale.

Le dashboard di ClickUp consentono di creare report personalizzati con schede personalizzate per lo stato di avanzamento delle attività, il carico di lavoro, il monitoraggio del tempo e altro ancora, mentre gli Obiettivi consentono ai team di monitorare gli obiettivi, i risultati chiave e i progressi in modo strutturato, allineando tutti alle priorità aziendali.

Ciò che rende ClickUp diverso è la sua capacità di project management all-in-one. Può adattarsi a diversi tipi di progetti, scalare per progetti e organizzazioni di tutte le dimensioni e non richiede di modificare i flussi di lavoro esistenti.

La sua capacità di integrare varie funzionalità/funzioni di project management in un'unica piattaforma lo rende prezioso per chiunque desideri migliorare la trasparenza e la reportistica dei propri progetti.

Allora, cosa aspetti? Prova ClickUp gratis e sostituisci i tuoi strumenti sparsi con un'unica potente soluzione di project management.