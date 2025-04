i 10 migliori software CRM per hotel nel 2025

Hai prenotato un hotel per la prima volta, ma hai dovuto aspettare ore per fare il check-in. Quando finalmente sei arrivato, le camere non erano affatto come quelle che avevi visto online. Prenoteresti di nuovo? Probabilmente no.

Il Customer Relationship Management (CRM) è la spina dorsale della maggior parte delle aziende basate sui servizi. A volte, costruire solide relazioni con i clienti può superare le carenze di un'esperienza non perfetta nel settore alberghiero o dell'ospitalità.

📌 Ecco perché il software CRM per il settore alberghiero è così popolare e ha raggiunto un valore di mercato di ben 2 miliardi di dollari nel 2022.

Semplificando il processo, consente agli hotel di servire meglio i propri clienti. Il vantaggio? Recensioni positive, prenotazioni ripetute e relazioni con i clienti rafforzate!

Ti aiutiamo ad analizzare i migliori sistemi CRM per hotel e le loro funzionalità/funzioni chiave per aiutarti a scegliere quello più adatto alle tue esigenze. 🧐

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi : Ideale per gestire le relazioni con gli ospiti e il project management in generale ClickUp: Ideale per gestire le relazioni con gli ospiti e il project management in generale

Profitroom: Ideale per aumentare le prenotazioni dirette attraverso campagne di marketing automatizzate

Revinate: Ideale per gestire i feedback degli ospiti e promuovere un marketing personalizzato tramite email

For-Sight: Ideale per integrare il CRM con la business intelligence per analizzare i dati degli ospiti

dailypoint: Ideale per centralizzare e pulire i dati degli ospiti per un marketing di precisione

SHR Group: Ideale per combinare il CRM con la prenotazione avanzata e la gestione dei ricavi

Esperienza: Ideale per creare esperienze memorabili per gli ospiti con strumenti di coinvolgimento personalizzati

Salesforce Hospitality Cloud: Ideale per utilizzare le informazioni basate sull'IA per migliorare la fedeltà degli ospiti

OSPITI: Ideale per automatizzare la comunicazione con gli ospiti su più piattaforme

Cendyn: Ideale per integrare il CRM con il PMS e offrire esperienze iper-personalizzate agli ospiti

Che cos'è un CRM per hotel?

Un CRM per hotel è uno strumento utilizzato dalle aziende del settore alberghiero per analizzare e gestire le relazioni con i clienti. Consolida e archivia i dati degli ospiti, tiene traccia delle loro preferenze, automatizza la comunicazione e migliora le operazioni alberghiere. Oltre a ciò, un sistema CRM efficiente per gli hotel facilita anche le attività quotidiane come la gestione delle prenotazioni, il check-in degli ospiti, ecc. 💯

Perché gli hotel hanno bisogno di un software CRM?

Se lavori nel settore dell'ospitalità ma non hai mai preso in considerazione l'implementazione di un sistema CRM per hotel, ecco tre motivi per cui dovresti farlo:

Esperienza personalizzata per gli ospiti: i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti consentono di analizzare i dati di ogni ospite per comprenderne le preferenze e fornire servizi personalizzati. Ciò migliora la fedeltà dei clienti

Maggiore soddisfazione dei clienti: i sistemi CRM per hotel automatizzano la comunicazione. Ciò garantisce risposte e risoluzione delle query più rapide, aumentando il coinvolgimento e la soddisfazione dei clienti

Operazioni migliorate: Un CRM per il settore alberghiero rende i flussi di lavoro più fluidi, migliorando le operazioni quotidiane del personale dell'hotel

🔍 Lo sapevi? L'hotel più antico del mondo, il Koshu Nishiyama Onsen Keiunkan, ha più di 1.300 anni! 😳

Cosa cercare in un software CRM per hotel?

Il software CRM per il settore alberghiero dovrebbe essere in grado di soddisfare sia le tue esigenze operative che gli obiettivi relativi all'esperienza degli ospiti. Ecco alcune funzionalità che garantiscono entrambi:

Profili ospiti centralizzati: cerca uno strumento che crei e consolidi profili ospiti dettagliati. Velocizza processi come prenotazioni, check-in, ecc. e aiuta in aspetti come la gestione dei contatti e la personalizzazione del servizio

Automazione del marketing: Scegli uno strumento che automatizzi il marketing e consenta al tuo team commerciale di creare e inviare offerte personalizzate, voucher, coupon, ecc. Ciò migliora la fidelizzazione dei clienti, la gestione dei lead e il successo aziendale

Analisi e reportistica: implementa un CRM che fornisce informazioni preziose sulle preferenze, i comportamenti, le esigenze degli ospiti, ecc. In questo modo, sarai in grado di fornire un servizio personalizzato e migliorare la soddisfazione degli ospiti

Integrazioni di terze parti: scegli uno strumento che si integri con altri strumenti e software di gestione alberghiera come motori di prenotazione, sistemi di gestione delle proprietà, ecc. , per un flusso di lavoro senza interruzioni

I 10 migliori software CRM per hotel

Ecco 10 dei migliori software CRM per hotel per gestire al meglio le relazioni con i client:

1. ClickUp (Ideale per gestire le relazioni con gli ospiti e il project management in generale)

Nel settore dell'ospitalità, l'efficienza nel multitasking tende ad essere una delle sfide più grandi.

Se il personale del tuo hotel non è sempre all'erta, potrebbe perdere l'occasione di rispondere alle richieste dei potenziali clienti e degli ospiti, con un impatto negativo sulla tua reputazione. È qui che entra in gioco ClickUp!

L'app preferita da tutti per il lavoro, ClickUp combina funzionalità di gestione dei progetti basate sull'IA e CRM. Ciò significa che non dovrai più passare da una piattaforma all'altra per gestire il tuo flusso di lavoro. Con ClickUp, puoi gestire operazioni complesse nel settore dell'ospitalità da un unico centro di comando.

Tieni traccia di tutti i tuoi ospiti e gestiscili in modo più efficace con ClickUp CRM

Utilizza ClickUp CRM per visualizzare l'intero flusso degli ospiti in un unico posto. Gestisci richieste, domande e altri problemi creando campi personalizzati in ClickUp che registrano ogni dettaglio con precisione, dagli indirizzi email degli ospiti alle preferenze alimentari e alle scelte delle camere dei soggiorni precedenti. Puoi utilizzare questo database di informazioni sugli ospiti per personalizzare ogni esperienza di soggiorno e massimizzare la soddisfazione degli ospiti.

Crea automazioni ClickUp personalizzate per inviare promemoria per follow-up, check-in e feedback post-soggiorno. Configura dashboard in ClickUp per visualizzare i dati degli ospiti, le tendenze delle prenotazioni e le richieste di servizio in tempo reale e creare proiezioni realistiche per l'occupazione, i ricavi e altri KPI

Con la gestione delle attività integrata in ClickUp, assegna le attività ai reparti (reception, pulizie, concierge) per un'esperienza di check-in senza intoppi. Utilizza le attività ricorrenti per la manutenzione quotidiana, le ispezioni delle camere e i flussi di lavoro operativi.

📮 Approfondimento ClickUp: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione all'interno del team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso distribuiti su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, i thread delle chat vengono mappati su progetti e attività specifici, mantenendo le conversazioni contestualizzate e prontamente disponibili.

Crea thread di chat specifici per reparto (ad es. Front Desk, Housekeeping, Concierge, Manutenzione). Conserva tutte le conversazioni del team in ClickUp Chat, riducendo la dipendenza da email sparse o app di messaggistica esterne.

Collabora con il tuo team distribuito in diversi reparti grazie alle funzionalità di chat integrate in ClickUp

Puoi anche taggare i membri del team con @menzioni per aggiornamenti urgenti, come una richiesta VIP dell'ultimo minuto o un cambio di camera.

Questa testimonianza riassume accuratamente ciò che ClickUp CRM fa per i team:

ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai provato. La sua versatilità ti consente di gestire tutte le tue attività in un unico posto senza dover sottoscrivere numerosi abbonamenti ad altri servizi.

Inoltre, ClickUp ha una funzionalità dedicata al tuo team commerciale: ClickUp Sales. In poche parole, automatizza l'intero processo di vendita. Assegna compiti, attiva aggiornamenti e modifica le priorità per ridurre al minimo l'inserimento manuale dei dati e velocizzare il processo di prenotazione.

ClickUp dispone anche di una ricca libreria di modelli CRM pronti all'uso, come il modello CRM ClickUp.

Scarica questo modello Gestisci tutto il lavoro richiesto dal CRM in un unico posto con il modello CRM di ClickUp

Personalizzabile e intuitivo, il modello CRM di ClickUp ti consente di monitorare i lead, organizzare i loro dettagli e assegnare priorità alle attività per una gestione migliore. In questo modo, ti aiuta a:

Tieni tutte le informazioni sui lead organizzate per un facile accesso

Monitora lo stato e imposta le priorità per ogni lead

Migliora la collaborazione del team con attività e aggiornamenti condivisi

⚡ Bonus: Vuoi altri modelli CRM per gestire meglio i tuoi ospiti? Dai un'occhiata al modello di gestione del servizio clienti ClickUp e al modello Voce del cliente ClickUp. Usali per organizzare i client, monitorare le loro preferenze, ottenere feedback e molto altro!

Migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Pianifica gli orari del personale con la vista Carico di lavoro per evitare overbooking o carenza di personale

Monitora le prestazioni dei dipendenti e assegna attività di formazione per garantire un'elevata qualità del servizio

Archivia le procedure operative standard, i materiali di formazione e le linee guida per il servizio agli ospiti in ClickUp Docs per un facile accesso

Integra ClickUp con il tuo CRM per semplificare le interazioni con gli ospiti e il flusso di dati senza soluzione di continuità

Acquisisci rapidamente le informazioni degli ospiti con i moduli ClickUp , trasformando i dati inseriti direttamente in attività concrete per il tuo team

Utilizza ClickUp Brain per interrogare senza sforzo la vasta base di conoscenze di tutte le interazioni con gli ospiti, i feedback e i dettagli dei progetti

Accedi all'app mobile di ClickUp per rispondere ai messaggi, aggiornare gli stati e chiudere le attività mentre sei in movimento

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero incontrare alcune difficoltà iniziali dovute all'ampia personalizzazione di ClickUp

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Profitroom (ideale per aumentare le prenotazioni dirette attraverso campagne di marketing automatizzate)

via Profitroom

Profitroom è una piattaforma CRM per hotel specializzata nelle prenotazioni dirette degli ospiti. Tuttavia, è in grado di gestire le prenotazioni, creare pacchetti di soggiorno personalizzati e lanciare campagne di marketing mirate.

I due punti di forza di Profitroom sono il miglioramento dell'esperienza degli ospiti e l'aumento della fidelizzazione dei clienti. Pertanto, oltre al CRM, facilita la gestione dei canali, i programmi fedeltà, gli annunci a pagamento, ecc.

Migliori funzionalità/funzioni di Profitroom

Aumenta le prenotazioni dirette con campagne di comunicazione personalizzate per gli ospiti

Accedete a informazioni approfondite con strumenti di analisi e reportistica affidabili

Aumenta i tassi di conversione con funzionalità dinamiche di determinazione dei prezzi e marketing

Integra strumenti come Betasi e Clock PMS+ per una gestione aziendale senza soluzione di continuità

Limiti di Profitroom

Interfaccia utente difficile da navigare

Le funzionalità avanzate richiedono una formazione specifica

Prezzi Profitroom

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Profitroom

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

3. Revinate (Ideale per gestire il feedback degli ospiti e promuovere un marketing personalizzato tramite email)

via Revinate

Un'altra piattaforma CRM per l'automazione delle prenotazioni dirette, Revinate, è una soluzione ben nota utilizzata da molti hotel. È alimentata dall'IA, che la rende ideale per la segmentazione dei dati degli ospiti, il marketing, il supporto clienti e la gestione dei feedback.

Inoltre, Revinate ti consente di identificare gli ospiti che ti contattano tramite OTA (agenzie di viaggio online) e di monitorare i loro dati in modo da poter acquisire efficacemente i lead.

Migliori funzionalità/funzioni di Revinate

Crea con facilità campagne di email marketing personalizzate

Centralizza i profili degli ospiti per una migliore gestione delle relazioni

Analizza le preferenze degli ospiti attraverso strumenti di segmentazione dettagliati

Integrazione perfetta con le piattaforme PMS più diffuse

Limiti di Revinate

Automazioni di base che potrebbero rappresentare un limite per gli hotel e le catene più grandi

Funzionalità di reportistica limitate

Prezzi Revinate

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Revinate

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Revinate?

Sistema molto facile da usare e con un'ottima dashboard. Offre molti strumenti per aiutare a raggiungere diversi aspetti delle modalità di prenotazione dei nostri clienti. Adoro i filtri e il targeting.

Sistema molto facile da usare e con un'ottima dashboard. Offre molti strumenti per aiutare a raggiungere diversi aspetti delle modalità di prenotazione dei nostri clienti. Adoro i filtri e il targeting.

💡 Suggerimento: Vuoi rendere le tue campagne di marketing un successo? Utilizza le piattaforme social dove il tuo pubblico è più attivo. Prova questi formati per iniziare: Trasformazioni delle camere e video tour dell'hotel con suoni di tendenza

Momenti dietro le quinte del personale per un'esperienza autentica

"Una giornata tipo" in hotel per una narrazione coinvolgente

Sfide nel settore dei viaggi e collaborazioni con influencer per stimolare il coinvolgimento

4. For-Sight (ideale per integrare il CRM con la business intelligence per analizzare i dati degli ospiti)

Il software CRM For-Sight è adatto alle aziende alberghiere che cercano una soluzione completa. Oltre a fornire soluzioni CRM, lo strumento offre analisi approfondite dei dati degli ospiti e report, consentendo di monitorare il comportamento degli ospiti e fornire un'esperienza personalizzata.

Questo lo rende ideale per i programmi fedeltà e la gestione dei contatti.

Migliori funzionalità/funzioni di For-Sight

Consolida i dati dei clienti su tutti i canali per ottenere informazioni utili

Attiva campagne email automatizzate per incentivare le prenotazioni ripetute

Visualizza le metriche delle prestazioni con dashboard intuitive

Integrazione con strumenti di terze parti essenziali come Oracle, Avvio e Apaleo

Limiti di For-Sight

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente obsoleta

Funzionalità mobile limitata

Prezzi For-Sight

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni For-Sight

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di For-Sight CRM?

Con For-Sight Guest Engagement siamo stati in grado di massimizzare le opportunità in tutto il nostro portfolio e i risultati che abbiamo ottenuto sono stati estremamente positivi. L'aumento percentuale delle prenotazioni dirette dimostra il valore dell'utilizzo dei dati degli hotel per stimolare l'attività, nonché l'importanza della personalizzazione nell'aumentare il coinvolgimento.

Con For-Sight Guest Engagement siamo stati in grado di massimizzare le opportunità nel nostro portfolio e i risultati che abbiamo ottenuto sono stati estremamente positivi. L'aumento percentuale delle prenotazioni dirette dimostra il valore dell'utilizzo dei dati degli hotel per stimolare l'attività, nonché l'importanza della personalizzazione nell'aumentare il coinvolgimento.

5. dailypoint (Ideale per centralizzare e pulire i dati degli ospiti per un marketing di precisione)

via dailypoint

Se stai cercando un sistema CRM per il settore alberghiero con funzionalità avanzate di gestione centralizzata dei dati (CDM), dailypoint potrebbe interessarti. Questo strumento semplifica la creazione e l'accesso a profili ospiti centralizzati.

Ma non è tutto: l'IA e gli algoritmi avanzati di dailypoint aiutano anche a sviluppare segmenti di clientela unici, consentendoti di raggruppare gli ospiti in diverse categorie e soddisfare le loro preferenze in modo più specifico che mai.

migliori funzionalità/funzioni di dailypoint

Crea profili ospiti a 360 gradi utilizzando il consolidamento avanzato dei dati dei clienti

Automatizza campagne di marketing personalizzate su più canali

Migliora i ricavi con opportunità di upselling basate sull'IA

Utilizza le funzionalità/funzioni di conformità alla privacy dei dati per essere pronto per il GDPR

limiti dailypoint

Difficile da configurare

Funzionalità/funzioni di automazione del marketing limitate

prezzi dailypoint

Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni dailypoint

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

6. SHR Group (Ideale per combinare il CRM con la prenotazione avanzata e la gestione dei ricavi)

via SHR Group

SHR Group è una piattaforma CRM premium per hotel e casinò. Le sue soluzioni potrebbero integrare efficacemente il lavoro richiesto per facilitare il viaggio dei clienti. SHR fornisce sia tecnologia che servizi per il settore alberghiero.

Quindi, oltre al CRM di base, puoi utilizzarlo anche per la gestione delle prenotazioni, la gestione dei ricavi, il marketing digitale e altri scopi. Gli strumenti di IA Allora di SHR consentono alle catene alberghiere di comprendere in modo proattivo le preferenze degli ospiti, consentendo la fornitura di servizi personalizzati attraverso programmi fedeltà scalabili e iniziative di marketing mirate.

Migliori funzionalità/funzioni di SHR Group

Ottimizza le strategie di distribuzione con una gestione intelligente dei canali

Centralizza i dati degli ospiti per ottenere informazioni utili in tutti i reparti

Utilizza strumenti di reportistica in tempo reale per garantire l'efficienza operativa

Personalizza il coinvolgimento degli ospiti con moduli CRM flessibili

Limiti del Gruppo SHR

Integrazioni di terze parti limitate

Curva di apprendimento ripida

Prezzi SHR Group

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SHR Group

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali del CRM di SHR Group?

Il RMS di SHR è eccellente! Con l'aiuto dell'eccezionale team del supporto, siamo in grado di gestire le tariffe utilizzando le strategie che abbiamo scelto. Il sistema è avanzato, ha molti strumenti ed è facile da usare. La cosa migliore è che ci aiuta molto ad aumentare i ricavi!

Il sistema RMS di SHR è eccellente! Con l'aiuto dell'eccezionale team del supporto, siamo in grado di gestire le tariffe utilizzando le strategie da noi scelte. Il sistema è avanzato, ha molti strumenti ed è facile da usare. La cosa migliore è che ci aiuta notevolmente ad aumentare i ricavi!

via Esperienza

Il prossimo della lista è una piattaforma CRM per hotel nota per la sua completezza ed esperienza. Che il tuo obiettivo sia semplificare il percorso dei clienti o migliorare la tua reputazione online, questo strumento supporta ogni tua iniziativa.

Se gestisci un gruppo alberghiero, potrai sicuramente trarre vantaggio dall'interfaccia CRM unica di Experience. Ti aiuta a gestire ogni azione, dagli elenchi agli upgrade delle camere e persino agli ordini del servizio in camera, tutto in un unico posto.

Prova le migliori funzionalità/funzioni

Comprendi le preferenze degli ospiti con informazioni dettagliate in tempo reale

Consenti l'upselling e il cross-selling sulla base delle informazioni sugli ospiti

Offri un servizio coerente utilizzando profili ospiti centralizzati

Semplifica le comunicazioni con gli ospiti e il personale grazie a flussi di lavoro automatizzati

Limiti dell'esperienza

Scalabilità limitata

Gli utenti ritengono che possa essere difficile personalizzare

Prezzi di prova

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli utenti

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Experience CRM?

Grazie agli strumenti Experience CRM, sono passato dal 28% al 69% di indirizzi email correttamente inseriti per i miei client. Questo mi ha permesso di generare 61.408 € tramite campagne email solo nell'ultimo trimestre.

Grazie agli strumenti Experience CRM, sono passato dal 28% al 69% di indirizzi email correttamente inseriti per i miei client. Questo mi ha permesso di generare 61.408 € tramite campagne email solo nell'ultimo trimestre.

8. Salesforce Hospitality Cloud (ideale per utilizzare le informazioni basate sull'IA per migliorare la fedeltà degli ospiti)

tramite Salesforce Hospitality Cloud

Gli albergatori esperti sanno che gestire programmi fedeltà è uno dei modi migliori per mantenere il coinvolgimento dei clienti. Questo è ciò che semplifica Salesforce Hospitality Cloud.

Questo strumento utilizza l'IA per unificare i dati dei clienti e individuare modelli che aiutano a creare programmi di fidelizzazione accattivanti. Oltre a ciò, consente di allineare il team centralizzando le risorse e semplificando la comunicazione. Ciò si rivela utile per fornire un buon servizio clienti.

Migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Hospitality Cloud

Unifica i profili degli ospiti su tutti i punti di contatto per un coinvolgimento migliore

Utilizza le informazioni basate sull'IA per personalizzare l'esperienza degli ospiti

Tieni traccia delle metriche chiave delle prestazioni utilizzando dashboard personalizzabili

Integrazione perfetta con altri prodotti Salesforce per un valore aggiunto

Limiti di Salesforce Hospitality Cloud

È necessario un lungo periodo di apprendimento

La personalizzazione richiede competenza

Prezzi di Salesforce Hospitality Cloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Salesforce Hospitality Cloud

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Marriott Rewards è il più grande programma fedeltà tra tutte le aziende alberghiere, con oltre 14 milioni di membri e 2.000 hotel in 55 paesi! 🏬

9. GUEST (Il migliore per automatizzare la comunicazione con gli ospiti su più piattaforme)

via OSPITE

GUEST è una soluzione completa per l'ospitalità alberghiera. Tuttavia, offre anche un intervallo di funzionalità utili per il CRM. Ad esempio, GUEST automatizza l'inserimento dei dati, li segmenta e crea campagne di email marketing ben allineate.

GUEST progetta anche moduli per la raccolta di sondaggi per valutare il coinvolgimento dei clienti e fornisce soluzioni per PMS (Property Management System) e CRS (Central Reservation System).

Migliori funzionalità/funzioni di GUEST

Organizza la messaggistica degli ospiti con strumenti di comunicazione in tempo reale

Automatizza i processi di check-in/check-out per un'esperienza senza intoppi

Consenti prenotazioni dirette con interfacce intuitive

Accedi al feedback degli ospiti per un miglioramento continuo

Limiti per gli OSPITI

Opzioni di integrazione limitate

Mancanza di analisi approfondite

Prezzi per OSPITI

100 € al mese per hotel (ovvero circa 103 $ al mese per hotel)

Valutazioni e recensioni degli OSPITI

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

10. Cendyn (Il migliore per integrare il CRM con il PMS e offrire esperienze iper-personalizzate agli ospiti)

via Cendyn

Infine, il CRM per il settore alberghiero di Cendyn mette in connessione gli albergatori con gli ospiti attraverso varie soluzioni, quali marketing digitale, prenotazioni dirette, CRS, ecc.

L'approccio CRM di Cendyn si basa sulla cura delle relazioni attraverso servizi personalizzati, il che indica chiaramente l'obiettivo finale della piattaforma: consentire ai propri clienti di aumentare i propri ricavi instaurando solide relazioni con i clienti.

Migliori funzionalità/funzioni di Cendyn

Personalizza il viaggio degli ospiti utilizzando strumenti di marketing basati sull'IA

Centralizza i profili degli ospiti per visualizzare in modo unificato i dati dei clienti

Abilita la segmentazione avanzata per iniziative di marketing mirate

Monitora il ROI con strumenti di analisi delle prestazioni e reportistica

Limiti di Cendyn

Difficile da configurare

Integrazioni limitate con sistemi di nicchia

Prezzi Cendyn

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Cendyn

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cendyn?

Cendyn è molto intuitivo, in particolare negli strumenti di progettazione dell'email marketing. L'editor drag and drop è molto facile da usare per le email di marketing e le campagne trigger.

Cendyn è molto intuitivo, in particolare negli strumenti di progettazione dell'email marketing. L'editor drag and drop è molto facile da usare per le email di marketing e le campagne trigger.

✨ Menzioni speciali Altri strumenti CRM per hotel che dovresti prendere in considerazione includono: Reputize : il migliore per gestire le recensioni degli ospiti e la reputazione online

ALICE : Ideale per ottimizzare le operazioni del personale alberghiero e personalizzare la comunicazione

Navis: Ideale per aumentare le prenotazioni dirette attraverso la personalizzazione

Migliora le relazioni con gli ospiti con il miglior software CRM per hotel: ClickUp!

Il settore dell'ospitalità è in rapida evoluzione e altamente competitivo. Senza gli strumenti giusti, mantenere la crescita e offrire esperienze eccezionali agli ospiti può sembrare una battaglia in salita. È qui che il software CRM per hotel diventa un punto di svolta.

Un potente CRM per hotel non si limita a organizzare i dati degli ospiti, ma elimina i colli di bottiglia, migliora la personalizzazione e semplifica la comunicazione per costruire relazioni durature. Che si tratti di tempi di risposta più rapidi, esperienze personalizzate per gli ospiti o recupero proattivo del servizio, il CRM giusto trasforma le sfide in opportunità.

ClickUp ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per ottimizzare le relazioni con gli ospiti, migliorare l'efficienza e favorire la fidelizzazione dei clienti, il tutto in un unico posto. Non lasciare che processi obsoleti ti frenino.

Prova ClickUp gratis oggi stesso e trasforma le tue operazioni di ospitalità.