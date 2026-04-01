Oltre 25 migliori prompt per l'IA Gemini per migliorare la produttività

Erik Brynjolfsson e i suoi colleghi della Stanford University e del MIT hanno condotto un affascinante esperimento con 5.000 addetti al supporto clienti presso una grande azienda.

Hanno confrontato gli agenti che lavoravano senza IA con quelli che utilizzavano strumenti di IA per vedere se la produttività differisse. E indovina un po'?

Gli agenti che utilizzano l'IA hanno gestito il 13,8% in più di richieste all'ora

La qualità del lavoro è migliorata leggermente dell'1,3% in termini di esito positivo per la risoluzione dei problemi

Ancora più interessante: i clienti non riuscivano a capire se gli agenti stessero utilizzando l'IA o meno!

L'IA ha anche svolto un ruolo di equalizzatore, aiutando gli agenti meno esperti a ottenere prestazioni migliori e accelerando la curva di apprendimento dei nuovi assunti. Padroneggiare gli strumenti di IA può chiaramente migliorare l'efficienza e semplificare le attività complesse.

Quindi, considera questa guida come un corso intensivo sull'uso dell'IA per la produttività: copre tutto, dai migliori prompt di Gemini a potenti strumenti alternativi che puoi provare, che non richiedono prompt lunghi e laboriosi perché dispongono già del contesto necessario. 🧠

Comprendere l'IA Gemini

tramite Gemini

Gemini è la famiglia di modelli di IA più avanzata di Google, con sviluppi significativi in due versioni principali. Il primo Gemini 1.0 (dicembre 2023) ha gettato le basi, mentre Gemini 2.0 (dicembre 2024) ha segnato una svolta verso capacità di IA più autonome.

Evoluzione fondamentale di Gemini

Gemini si è evoluto in modo significativo dalla sua comprensione multimodale iniziale a funzionalità più avanzate. Mentre Gemini 1.0 si concentrava sull'elaborazione di varie modalità (testo, codice, audio, immagini e video), Gemini 2.0 pone l'accento sull'azione autonoma e sul processo decisionale, migliorando la sua intelligenza complessiva.

Nonostante questi progressi, Gemini mantiene la sua struttura a tre livelli: Ultra per le prestazioni più potenti, Pro per un approccio equilibrato e Nano per l'ottimizzazione mobile.

👀 Lo sapevi? Il termine "Intelligenza Artificiale" è stato coniato nel 1956 in occasione di una conferenza a Dartmouth.

Nuove funzionalità degne di nota in Gemini per Google

La ricerca approfondita di Gemini ti consente di esplorare argomenti complessi e sviluppare report dettagliati. L'assistente IA ha migliorato il dialogo, l'utilizzo degli strumenti e la memoria grazie al Progetto Astra.

Poi c'è Project Mariner, che ti permette di interagire con i contenuti web in modo fluido tramite un agente IA basato su browser. Per gli sviluppatori, Jules è una vera rivoluzione: un assistente di programmazione basato sull'IA che si integra con GitHub per ottimizzare i flussi di lavoro.

L'integrazione con i giochi di Gemini porta l'esperienza di gioco a un livello superiore, fornendo agenti IA in grado di analizzare, comprendere e assistere nelle interazioni in tempo reale.

Applicazioni pratiche per gli utenti

Gemini è progettato per gestire le richieste degli utenti in modo fluido su vari strumenti, app e servizi, sia su dispositivi mobili che sul web.

Puoi accedervi tramite l'app Gemini (precedentemente Bard), che offre funzionalità di chat ottimizzate. Si integra perfettamente con Google Workspace, inclusi Search, Maps e Lens, per un'esperienza più connessa.

Puoi utilizzare le funzionalità di Gemini sui dispositivi mobili Pixel. Per un accesso più avanzato, gli sviluppatori possono attingere a Gemini for Google tramite Google IA Studio e Vertex IA. Allo stesso tempo, le aziende possono beneficiare di soluzioni aziendali personalizzate con opzioni di personalizzazione per soddisfare esigenze specifiche.

📊 L'IA funziona solo se comprende la tua attività aziendale. La maggior parte degli strumenti non lo fa. Generano contenuti, ma senza contesto. Non conoscono i tuoi progetti, i tuoi clienti o come funziona realmente il tuo team. Quindi finisci per copiare le informazioni nell'IA, per poi ricopiarle nei tuoi strumenti. La ClickUp Small Business Suite risolve questo problema riunendo il tuo lavoro in un unico posto e integrando l'IA. Consolida progetti, documenti, chat, dashboard e IA in un unico spazio di lavoro, consentendo ai team di operare da un unico sistema di registrazione anziché cinque strumenti scollegati tra loro. Ciò significa eliminare i costi operativi che in genere richiedono ruoli di coordinamento aggiuntivi. Quando attività, conoscenze, conversazioni e reportistica risiedono tutte in un unico sistema: Gli aggiornamenti dello stato vengono generati automaticamente

La documentazione ha una connessione diretta con l'esecuzione

I flussi di lavoro assegnano, notificano e effettuano il monitoraggio dello stato senza necessità di follow-up manuali Il risultato è un modello operativo più snello in cui una singola piattaforma assorbe il lavoro che in precedenza richiedeva più strumenti e fino a tre livelli di coordinamento. Il tuo team rimane delle stesse dimensioni. Ma è il sistema a sostenere il carico operativo. Scopri come!

I migliori prompt Gemini IA per diversi casi d'uso

Per ottenere risposte più accurate da Gemini, formula i tuoi prompt in modo chiaro e dettagliato. Se stai generando codice o contenuto, assicurati che le tue istruzioni contengano parole chiave specifiche e pertinenti e un contesto adeguato.

Per evitare errori o allucinazioni, suddividi le istruzioni più lunghe in promoti separati.

Ecco oltre 25 dei migliori prompt di Gemini per aiutarti a iniziare!

1. Brainstorming di idee per i post del blog

Supera il blocco dello scrittore generando idee per i tuoi contenuti.

Prompt: “Dammi 10 idee per post sul blog relative a [argomento] che siano interessanti e coinvolgenti per un [pubblico di destinazione]. ”

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2. Scrivi le descrizioni dei prodotti

Crea descrizioni di prodotto accattivanti per il marketing e le attività commerciali.

Prompt: “Scrivi tre descrizioni concise e persuasive per [nome del prodotto], mettendo in evidenza [funzionalità chiave 1] e [funzionalità chiave 2]. ”

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3. Crea didascalie per i social media

Scrivi didascalie originali e accattivanti per i social media per migliorare la tua presenza digitale.

Prompt: “Scrivi cinque didascalie creative per i social media in occasione del lancio di un [prodotto/servizio], concentrandoti sul [vantaggio chiave] e utilizzando hashtag pertinenti.”

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Prova ClickUp Brain

Scegli uno dei campioni di prompt qui sotto o scrivi il tuo

4. Riscrivi i contenuti esistenti

Migliora i contenuti esistenti sulla base dei feedback e dei suggerimenti del team.

Prompt: “Riscrivi questo articolo/testo [link] con un tono più conciso e persuasivo per una [piattaforma specifica] (ad es. LinkedIn, Twitter). ”

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5. Scrivi contenuti di lunga durata

Fornisci a Gemini istruzioni dettagliate e ottieni un post per il blog in pochi minuti.

Prompt: “Scrivi un post accattivante sul blog su [argomento] in meno di 500 parole, rivolto a [pubblico]. ”

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6. Crea titoli

Identifica le esigenze dei tuoi contenuti e trova titoli accattivanti e che attirino l'attenzione.

Prompt: “Genera 10 opzioni di titoli unici e accattivanti per un articolo su [argomento]. ”

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7. Scrivi le righe dell'oggetto delle email

Crea oggetti delle email che invoglino a essere aperti.

Prompt: “Crea cinque oggetti di email accattivanti per una campagna di promozione che promuove [prodotto/servizio]. ”

tramite Ge m ini

8. Crea contenuti sotto forma di domande e risposte

Crea utili sezioni di domande frequenti per il tuo sito web o per i materiali di supporto clienti.

Prompt: “Elenca cinque domande comuni che i clienti potrebbero porre riguardo a [prodotto/servizio] e fornisci risposte concise e informative.”

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👉🏽 Il nostro Manuale sull'IA per le piccole imprese spiega in dettaglio come utilizzare l'IA per ridurre la complessità dei tuoi flussi di lavoro.

9. Completa il tuo sito web

Crea testi accattivanti per il tuo sito web che comunichino efficacemente il messaggio del tuo marchio.

Prompt: “Scrivi una pagina “Chi siamo” concisa e informativa per un’[azienda] che metta in evidenza [i valori chiave e la missione]. ”

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10. Coinvolgi il tuo pubblico

Dai sfogo alla tua creatività con Google Gemini e scrivi CTA unici.

Prompt: “Crea tre inviti all'azione efficaci per un [tipo di contenuto] su [argomento] rivolto a [pubblico di destinazione]. ”

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11. Pianifica le tempistiche dei progetti

Rispetta le scadenze ed evita programmi disorganizzati con Google Gemini.

Prompt: “Crea una sequenza per [nome del progetto] con [numero] attività cardine e scadenze.”

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12. Comunicazione e collaborazione

Garantisci al tuo team riunioni di alta produttività e non arrivare mai più in ritardo!

Prompt: “Scrivi una serie di istruzioni concise per [attività] da fornire ai nuovi dipendenti.”

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💡 Consiglio da esperto: vuoi confrontare come diversi modelli di IA rispondono allo stesso prompt? Prova ClickUp Brain: ti permette di passare da un modello LLM all'altro in un unico posto.

13. Elimina l'imbarazzo

Promuovi lo spirito di squadra e migliora le dinamiche delle riunioni con le idee creative di Gemini per Google.

Prompt: “Elenca 10 attività creative per [attività] per il team del [nome del reparto]. ”

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14. Brainstorming di idee aziendali

Prepara il terreno per il pensiero imprenditoriale e individua nuove opportunità per un esito positivo.

Prompt: “Genera un elenco di 10 potenziali idee di business relative a [settore/interesse]. ”

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15. Migliora la comunicazione con i clienti

Migliora le interazioni con i clienti e costruisci relazioni più solide grazie a risposte curate ma empatiche.

Prompt: “Redigi una risposta del servizio clienti a [Nome cliente] in merito a [numero d'ordine]. Scusati per il [problema] e informalo che stiamo [descrivi cosa stai facendo per risolvere il problema]. Mantieni un [istruzioni sul tono].”

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16. Risolvi i problemi sul posto di lavoro

Coinvolgi il tuo team nella risoluzione collaborativa dei problemi.

Prompt: “Crea un elenco di cinque potenziali soluzioni al [problema] nel nostro [team/reparto]. ”

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Bonus: Scopri come utilizzare Gemini per la generazione di immagini!

17. Crea un clima di collaborazione tra i team

Elimina la noia sul lavoro e migliora il morale del team con le soluzioni creative di Gemini.

Prompt: “Elenca cinque soluzioni creative per migliorare [problema] all'interno di [reparto/team]. ”

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18. Migliora i processi di lavoro

Identifica i colli di bottiglia, mantieni l'organizzazione e standardizza le pratiche quotidiane e i processi di lavoro a lungo termine.

Prompt: “Crea una lista di controllo per [attività] per garantire la coerenza e ridurre al minimo gli errori.”

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🎥 Guarda questo video per vedere 10 prompt Gemini in azione!

19. Promuovi lo sviluppo dei dipendenti

Identifica e accedi a preziose risorse di apprendimento. Chiedi a Gemini di recuperare un elenco aggiornato dei materiali più adatti al tuo settore o alla tua area di interesse.

Prompt: “Crea un elenco di cinque risorse (libri, articoli, podcast) che possono aiutarmi a migliorare la mia [abilità]. ”

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20. Scrivi script

Sviluppa idee creative per le tue storie e sperimenta con diversi generi cinematografici.

Prompt: “Scrivi una breve sceneggiatura per una [tipo di scena] per un [tipo di film]. ”

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21. Crea caratteri

Crea caratteri ricchi e avvincenti per i tuoi mondi immaginari. Puoi approfondire quanto vuoi, dotandoli di personalità forti, caratteristiche fisiche uniche e storie o peculiarità interessanti.

Prompt: “Genera cinque nomi di caratteri unici e le loro storie per un [genere/descrizione del romanzo]. ”

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22. Scrivi i testi delle canzoni

Ottieni assistenza nella composizione di canzoni ed esplora diversi stili musicali.

🧠Curiosità: oltre a Gemini per Google, esistono strumenti come AIVA e Boomy che consentono a chiunque di creare canzoni in poco tempo. Sebbene AIVA sia famosa per la composizione musicale, può anche suggerire testi adatti. Boomy genera sia musica che testi nel genere e nello stile preferiti dagli utenti.

Prompt: “Scrivi il testo di una canzone nello stile di [artista] sul tema [tema]. ”

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23. Crea una moodboard

Visualizza e perfeziona i tuoi concetti di design con l'aiuto del gusto dell'IA, addestrata su miliardi di dati.

Prompt: “Crea una moodboard per un [progetto di design] concentrandoti su [tavolozza di colori/stile]. ”

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24. Scrivi poesie

Chi dice che la poesia sia limitata all'espressione umana? Puoi esplorare diversi stili poetici e forme di espressione creativa con l'IA (anche se la qualità del risultato potrebbe non essere paragonabile a quella dei versi umani e l'IA potrebbe tendere per impostazione predefinita a uno schema di rime particolare).

Prompt: “Scrivi una breve poesia su [argomento] nello stile di [poeta]. ”

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25. Scrivi racconti brevi

Supera il blocco dello scrittore e inizia a scrivere racconti brevi.

Prompt: “Genera cinque idee originali per un racconto breve sul tema [tema]. ”

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26. Crea testi pubblicitari

Scrivi testi pubblicitari accattivanti che risuonino con il tuo pubblico di riferimento. Ricorda che potrebbe essere necessario modificarli e perfezionarli per eliminare le frasi banali generate dall'IA e le frasi troppo prolisse.

Prompt: “Scrivi [Numero] opzioni di testi pubblicitari accattivanti per [Prodotto/Servizio] rivolti a [Pubblico di riferimento]. Concentrati su [Vantaggio chiave/Proposta di vendita unica]. ”

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Leggi anche: I migliori strumenti di IA per la generazione artistica per i designer

27. Tradurre le informazioni

Accedi a informazioni e risorse senza barriere linguistiche. Utilizzare Gemini per le traduzioni può essere utile per il business aziendale, i viaggi, l'istruzione, la crescita personale e lo sviluppo della comunità.

Prompt: “Traduci questo testo [testo] in [lingua]. ”

tramite Gemini

28. Fai una domanda

Se sei un utente che si chiede come porre una domanda all'IA, inseriscila in un prompt come l'esempio.

Prompt: “[Formula una domanda specifica per ottenere una risposta concisa.]”

Esempio: “ Come diventare un prompt engineer ?”

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29. Scrivi codice

Gemini IA è in grado di creare frammenti di codice, funzioni, programmi o persino applicazioni in base alle tue istruzioni.

Prompt: “Scrivi codice [linguaggio] per [argomento]. ”

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30. Genera saggi

Inserisci dettagli specifici sul tipo di saggi che ti servono da Gemini IA e guardala mentre li scrive. Le abbiamo chiesto di crearne uno per il concetto di prompt della catena di pensiero!

Prompt: “Scrivi un saggio su [argomento] entro [limite di parole]. Assicurati di includere [parole chiave specifiche e pertinenti]. ”

Esempio: “Scrivi un saggio di massimo 700 parole sul prompting basato sulla catena di pensiero. Assicurati di includere parole chiave pertinenti come ‘modello linguistico di grandi dimensioni’ e ‘prompting basato sulla catena di pensiero’.”

tramite Gemini

🧠 Curiosità: Google ha chiamato il suo modello avanzato di IA "Gemini" per simboleggiare la dualità delle sue capacità: combinare l'elaborazione del linguaggio con il ragionamento. Ciò riflette gli obiettivi più ampi del sistema di IA Gemini, che sono quelli di fornire approfondimenti altamente affidabili ed efficienti mantenendo al contempo la flessibilità tra le diverse applicazioni. Il nome trae ispirazione anche dall'idea di dualità della costellazione dei Gemelli, che rappresenta l'adattabilità e l'unione di diverse tecnologie per migliorare l'esperienza utente.

Perché è fondamentale padroneggiare i prompt?

Per imparare a utilizzare l'IA di Google Gemini, devi comprendere l'arte di scrivere prompt. Questi influenzano la qualità della risposta che ottieni dal modello di IA.

Un prompt è l'input o l'istruzione che fornisci a un modello linguistico per generare una risposta specifica. Funge da query o punto di partenza e guida l'IA sul tipo di output atteso. Puoi formulare un prompt sotto forma di domanda, affermazione o esempio. Inoltre, la loro qualità e chiarezza influenzano in modo significativo la risposta dell'IA.

Un utente di Reddit spiega perché la progettazione dei prompt è importante per la tua interazione con un modello di IA:

/IA è molto brava a seguire le istruzioni e a replicare gli esempi. Quindi, più i tuoi prompt e i tuoi esempi sono specifici e dettagliati, più il risultato sarà vicino ai tuoi obiettivi. Ad esempio, "scrivi una storia" contro "scrivi un romanzo breve epico di alta fantasia nello stile di J.R.R. Tolkien, ma con le seguenti specie al posto di elfi, nani, umani e hobbit.

L'IA è molto brava a seguire le istruzioni e a replicare gli esempi. Quindi, più i tuoi prompt e i tuoi esempi sono specifici e dettagliati, più il risultato sarà vicino ai tuoi obiettivi. Ad esempio, "scrivi una storia" contro "scrivi un romanzo breve epico di alta fantasia nello stile di J.R.R. Tolkien, ma con le seguenti specie al posto di elfi, nani, umani e hobbit.

Caratteristiche principali di un prompt

Ecco le caratteristiche essenziali di un prompt ben strutturato:

Query di input : inserisci le informazioni o il comando per Gemini. Esempio: “Scrivi cinque best practice di base per l'utilizzo di Gemini.”

Fornisci il contesto : offri informazioni di base o dettagli specifici per guidare il modello. Esempio: “Riepiloga questo paragrafo in 100 parole.”

Sii specifico: Spiega il formato, lo stile o il tono desiderati per la risposta. Esempio: “Scrivi un blog coinvolgente e di conversazione sul multitasking.”

Personalizza: adatta i prompt per ottenere risultati specifici e rendili versatili per diversi casi d'uso. Esempio: “Metti a punto il testo allegato qui sotto per uno studente universitario e fornisci un feedback positivo e negativo sulla versione attuale.”

Guarda questo breve video esplicativo per padroneggiare l'arte dei prompt!

I vantaggi dell'utilizzo dei prompt basati sull'IA

L'utilizzo di modelli di prompt basati sull'IA o la creazione di prompt personalizzati può migliorare significativamente la tua esperienza con Gemini. Ecco come:

Crea prompt efficaci per ottenere risultati pertinenti e di alta qualità

Risparmia tempo con con prompt artistici ben strutturati per l'IA Gemini e istruzioni chiare

Stimola la creatività utilizzando prompt per ispirare idee, trame e concetti originali

Affronta attività diverse con prompt informativi e di alta qualità su misura per le varie esigenze

Migliora le tue capacità di scrittura dei prompt mentre esplori diversi argomenti e prospettive

Supera il blocco dello scrittore lasciando che l'IA generi idee ed esplori nuove possibilità

Vediamo subito come possiamo sfruttare Gemini al meglio con questi prompt!

Limiti dell'utilizzo di Gemini

Gemini è uno strumento utile per svolgere molteplici funzioni. Tuttavia, prima di fidarti ciecamente, presta attenzione a questi limiti del modello di IA:

Mentre Gemini Advanced (versione a pagamento) garantisce la sicurezza dei dati, la sua versione gratis non dispone della crittografia end-to-end

Il modello di IA può generare informazioni errate e fornire risposte che potrebbero richiedere una verifica

A meno che tu non stia scrivendo prompt che indicano a Gemini cosa fare in modo molto chiaro, le risposte non serviranno a raggiungere lo scopo

Per ottenere risposte accurate da Gemini, devi suddividere le attività complesse in diversi prompt distinti; questo processo può richiedere molto tempo

Le limitate possibilità di personalizzazione dello strumento non consentono agli utenti di adattarlo alle proprie esigenze specifiche

Le integrazioni di Gemini sono limitate a Google Workspace

Un utente dell'IA Gemini di Google su G2 afferma:

Il ragionamento alla base dei risultati di Gemini può risultare poco chiaro, rendendo difficile verificarne l'accuratezza e mitigare potenziali distorsioni. Questa opacità può essere fonte di inquietudine, specialmente per gli utenti che gestiscono informazioni sensibili.

Il ragionamento alla base dei risultati di Gemini può risultare poco chiaro, rendendo difficile verificarne l'accuratezza e mitigare potenziali distorsioni. Questa opacità può essere fonte di inquietudine, specialmente per gli utenti che gestiscono informazioni sensibili.

Alternative a Gemini da esplorare

Perché lasciarsi frenare dai limiti degli strumenti di IA di Gemini? Sfrutta ClickUp Brain, l'IA per il lavoro più completa e contestuale al mondo.

ClickUp Brain collega tutte le tue attività, i tuoi documenti e le conoscenze del tuo team all'interno di ClickUp, l'app completa per il lavoro. Ora puoi gestire tutti i tuoi progetti su un'unica piattaforma, senza bisogno di passare da un'applicazione all'altra. La parte migliore? ClickUp è compatibile non solo con Google Workspace. Integralo con oltre 1000 app che usi ogni giorno.

Ecco come ClickUp Brain affronta alcune delle limitazioni di Gemini:

Misure di sicurezza della sicurezza dei dati

Mentre la versione gratis di Gemini non dispone di crittografia end-to-end, ClickUp Brain garantisce la privacy dei dati mantenendo le informazioni riservate e sensibili dal punto di vista aziendale all'interno dei confini sicuri della tua area di lavoro. Ciò garantisce che i dati aziendali sensibili rimangano al sicuro.

Risultati privi di errori

Mentre l'IA di Google Gemini può distorcere i dati o fornire informazioni imprecise, ClickUp Brain recupera dati contestualmente accurati dalla tua area di lavoro. Basando le risposte su informazioni interne verificate, riduce al minimo la probabilità di generare risultati fuorvianti.

💡Consiglio da esperto: Puoi usare ClickUp Brain per cercare qualsiasi cosa su Internet. Trova hotel, individua ristoranti, pianifica vacanze e molto altro ancora, tutto a portata di mano.

Facilità di utilizzo dei prompt

A differenza di Gemini, che richiede prompt altamente dettagliati e precisi per ottenere risposte efficaci, ClickUp Brain offre un'interfaccia intuitiva e un'IA conversazionale in grado di comprendere le query generiche nel contesto dei tuoi progetti. Ciò elimina la necessità di una progettazione dei prompt eccessivamente complessa.

Inizia a creare con ClickUp Brain Lascia perdere i prompt troppo complicati con ClickUp Brain

La fine della proliferazione dell'IA

La maggior parte dei team spreca ore passando da uno strumento di IA all'altro per scrivere, riassumere, cercare o pianificare. ClickUp Brain MAX, il tuo assistente IA da desktop, mette fine a questa dispersione offrendoti l'accesso a diversi modelli di IA — ChatGPT, Claude, Gemini e altri — all'interno dello stesso spazio di lavoro in cui si trovano le tue attività, i tuoi documenti e il tuo team. Ciò significa che ogni azione dell'IA ha il contesto giusto fin dall'inizio, così dedichi meno tempo a passare da una scheda all'altra e più tempo a portare a termine il lavoro.

Produttività basata sulla voce con contesto

Considera la tua voce come il tuo nuovo acceleratore di produttività. Con Talk to Text in ClickUp Brain MAX, puoi parlare in modo naturale per assegnare attività, catturare le tue idee o redigere bozze di documenti — 4 volte più velocemente rispetto alla digitazione — e mantenere il contesto completo perché Brain MAX conosce i tuoi progetti, il tuo team e i tuoi file su ClickUp e altri strumenti. U

A differenza dell'interfaccia vocale autonoma di Gemini, questa è una produttività basata sulla voce che è saldamente radicata nel tuo ambiente di lavoro.

Gestione di attività complesse

Con Gemini, suddividere attività complesse in più prompt può richiedere molto tempo. ClickUp Brain consolida questi flussi di lavoro offrendo soluzioni integrate all'interno di un spazio di lavoro unificato, consentendo agli utenti di gestire processi in più passaggi senza dover destreggiarsi tra più prompt.

Con ClickUp Super Agents , si fa un ulteriore passo avanti. Invece di guidare manualmente ogni passaggio, puoi configurare gli agenti affinché eseguano flussi di lavoro in più fasi al posto tuo. Sono in grado di interpretare il contesto, suddividere le attività e agire all'interno delle tue aree di lavoro senza bisogno di input costanti.

Crea agenti senza codice tramite ClickUp, in pochi minuti

Man mano che i flussi di lavoro si evolvono, gli agenti continuano a monitorare lo stato e ad assicurarsi che ogni passaggio proceda, riducendo la necessità di ripetere i prompt.

Infatti, puoi utilizzare una suite di Super Agent per ridurre il carico di lavoro di un intero reparto con ClickUp Accelerator. Scopri come. 👇🏼

Personalizzazione e flessibilità

Le limitate opzioni di personalizzazione di Gemini ne restringono l'adattabilità a casi d'uso specifici. Al contrario, la scalabilità e le ampie capacità di integrazione di ClickUp Brain consentono agli utenti di adattare gli strumenti di IA ai propri ruoli e settori specifici, rendendolo una soluzione di produttività più versatile.

💡Consiglio da esperto: Adatta i flussi di lavoro alle esigenze del tuo team creando modelli per diversi progetti, attività o iniziative. A differenza di Gemini, che offre una personalizzazione limitata, ClickUp Brain ti consente di adattare la piattaforma alle tue esigenze specifiche, aumentando la tua produttività.

Oltre a risolvere i problemi che potresti incontrare con Gemini, ClickUp Brain si rivela utile anche per molte altre attività, grazie alla sua capacità di integrarsi con la tua area di lavoro e di assorbire tutte le informazioni.

Ecco cosa può fare per te:

AI Project Manager : automatizza le attività di routine come i rapporti sullo stato di avanzamento e gli aggiornamenti del team, permettendoti di concentrarti sulle iniziative strategiche

IA Writer : ti aiuta a creare contenuti di alta qualità su misura per il tuo ruolo specifico, migliorando la comunicazione e la documentazione

Migliore collaborazione : facilita l'allineamento tra i team fornendo una fonte centralizzata di informazioni

Scalabilità : fornisce supporto per vari tipi di lavoro, dalla creazione di contenuti all'analisi dei dati, rendendolo adattabile a diverse esigenze professionali e scalabile man mano che la tua organizzazione cresce

Riassumi: Esamina una riunione o un thread specifico per riepilogare le informazioni ed evidenziare i punti chiave in base alle tue esigenze

Ha sicuramente semplificato la nostra produttività, e gran parte di questo è merito delle diverse integrazioni e delle ClickApp offerte da ClickUp. Le automazioni che possono semplificarci la vita e permetterci di concentrarci sui progetti effettivi in corso sono davvero vantaggiose per noi e per l'intera azienda.

Ha sicuramente semplificato la nostra produttività, e gran parte di questo è merito delle diverse integrazioni e delle ClickApp offerte da ClickUp. Le automazioni che possono semplificarci la vita e permetterci di concentrarci sui progetti effettivi in corso sono davvero vantaggiose per noi e per l'intera azienda.

Leggi anche: I migliori software di assistenza alla scrittura con IA

Sfrutta al massimo la produttività con ClickUp

Sebbene strumenti come Google Gemini offrano funzionalità preziose, ClickUp Brain si distingue per aver risolto i limiti più comuni e per la sua personalizzazione senza pari.

Gemini può integrarsi perfettamente con Google Workspace per richieste specifiche relative alle attività, ma ClickUp si collega non solo a Google, ma anche a una vasta gamma di altri strumenti. Inoltre, ClickUp Brain è in grado di analizzare le informazioni in modo autonomo e fornire risposte senza bisogno di prompt complessi.

Sei pronto a provare flussi di lavoro basati sull'IA più intelligenti ed efficienti? Iscriviti gratis a ClickUp!