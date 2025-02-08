Le 10 migliori alternative a Hello Bonsai da provare nel 2025

I liberi professionisti e i titolari di piccole imprese sanno bene cosa significa destreggiarsi costantemente tra la gestione dei clienti, dei progetti e delle attività. Gli strumenti giusti possono semplificare questi flussi di lavoro e mantenere tutto sotto controllo.

Hello Bonsai, ora meglio conosciuto come Bonsai, è stato una soluzione di riferimento per molti quando si tratta di contratti, fatturazione e monitoraggio del tempo, ma potrebbe non soddisfare sempre le esigenze aziendali.

Se stai cercando qualcosa che si adatti meglio al tuo flusso di lavoro o che offra maggiore flessibilità, sei nel posto giusto.

Abbiamo raccolto le 10 migliori alternative a Bonsai per aiutarti a gestire i tuoi clienti in modo più efficace, semplificare le operazioni e concentrarti sulla crescita della tua azienda.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco le migliori alternative a Hello Bonsai disponibili:

Monday. com: Ideale per il project management visivo adattivo e la collaborazione in team

FreshBooks: Ideale per la fatturazione semplice e la gestione finanziaria

PandaDoc: Ideale per l'automazione dei documenti e le soluzioni di firma elettronica

HoneyBook: Ideale per semplificare la gestione dei client per gli imprenditori creativi

Dubsado: Ideale per un CRM personalizzabile per le piccole imprese

Proposify: Ideale per semplificare la creazione e la gestione delle proposte

Harvest: Ideale per il monitoraggio del tempo e la gestione delle spese

Invoice Ninja: Ideale per liberi professionisti e piccole imprese che gestiscono fatture e pagamenti

Teamwork. com: Ideale per gestire progetti complessi con funzionalità/funzioni di collaborazione avanzate

👀 Lo sapevi? Secondo un rapporto di Salesforce, le piccole imprese perdono fino a 96 minuti di produttività al giorno. Per superare problemi come una cattiva gestione delle attività e una comunicazione frammentata, il 59% dei titolari di piccole imprese ha deciso di adottare nuove tecnologie.

Cosa cercare nelle alternative a Hello Bonsai?

Quando selezioni un'alternativa a Hello Bonsai, dovresti considerare i seguenti parametri:

Funzionalità complete : cerca uno strumento che combini : cerca uno strumento che combini project management , fatturazione, monitoraggio del tempo, monitoraggio delle spese, gestione delle relazioni con i clienti e portali client, in modo da poter gestire più progetti senza cambiare piattaforma

Interfaccia intuitiva : scegli un software con un'interfaccia intuitiva e strumenti come : scegli un software con un'interfaccia intuitiva e strumenti come modelli di contratto , promemoria automatici e pagamenti ricorrenti per semplificare il tuo flusso di lavoro

Personalizzazione e flessibilità : scegli un software che ti consenta di personalizzare fatture, proposte e contratti in base alle tue esigenze aziendali

Capacità di integrazione : seleziona strumenti che si integrano con piattaforme di terze parti come software di contabilità e strumenti di comunicazione per una soluzione di gestione aziendale unificata

Scalabilità e supporto alla crescita : scegli una soluzione che si adatta alla tua azienda, in grado di gestire un numero illimitato di client, progetti e piani

Comunicazione con i clienti : Migliora la soddisfazione dei clienti con portali dedicati, messaggistica istantanea e funzionalità/funzioni per la gestione delle relazioni e la creazione di fatture professionali.

Automazione del flusso di lavoro: Cerca uno strumento che Cerca uno strumento che il tuo team di gestione delle relazioni con i clienti possa utilizzare per automatizzare le attività ripetitive. Dalle risposte alle email ai follow-up, l'alternativa dovrebbe semplificare il lavoro del tuo team

Accessibilità basata su cloud : scegli un software basato su cloud per un accesso flessibile e multipiattaforma per gestire i progetti e le relazioni con i client in qualsiasi momento e ovunque ti trovi

Prezzi e rapporto qualità-prezzo : valuta piani tariffari flessibili, come versioni di prova gratuite o prezzi personalizzati, in base alle tue esigenze

Supporto clienti e risorse: assicurati che lo strumento offra un supporto affidabile e risorse utili per semplificare il processo di configurazione

👀 Lo sapevate che: Nell'antica Mesopotamia (intorno al 2150 a.C.), il rame era utilizzato come valuta di scambio, ma fu rapidamente sostituito dall'argento. Il tempio, che fungeva da hub finanziario e supervisionava la maggior parte del commercio estero, stabiliva i tassi di cambio tra le materie prime chiave come l'orzo, l'argento e altre. Questo sistema intelligente consentiva di effettuare pagamenti in diverse forme, offrendo flessibilità nelle transazioni, un concetto non troppo lontano dalla flessibilità che cerchiamo oggi negli strumenti aziendali moderni.

Le 10 migliori alternative a Hello Bonsai

Ecco la nostra selezione delle migliori alternative a Hello Bonsai, con l'evidenziazione delle funzionalità/funzioni uniche per liberi professionisti, agenzie o titolari di piccole imprese. Trova quello più adatto a te.

1. ClickUp (Ideale per una gestione completa dei progetti e la collaborazione con flussi di lavoro personalizzabili)

Imposta regole di automazione personalizzate per eliminare le attività ripetitive su ClickUp

ClickUp è un potente strumento per liberi professionisti e piccole imprese che desiderano ottimizzare i propri flussi di lavoro. È un'app per tutto il lavoro. Sì, davvero!

L'approccio all-in-one di ClickUp combina funzionalità di project management, monitoraggio del tempo e CRM per aiutarti a gestire le attività, monitorare le ore fatturabili e mantenere solide relazioni con i client.

Puoi gestire facilmente più progetti e tenere traccia della fatturazione dei client, mantenendo organizzato il flusso di lavoro.

Per quanto riguarda il CRM, ClickUp aiuta a gestire le relazioni con i clienti senza sforzo, memorizzando i dettagli di contatto, lo stato dei progetti e la cronologia delle comunicazioni in un unico posto tramite ClickUp CRM. Con ClickUp puoi anche creare un portale clienti per garantire una comunicazione fluida con i clienti, fornendo aggiornamenti in tempo reale e favorendo la trasparenza.

Quando si tratta di gestione delle attività, ClickUp Tasks ti consente di acquisire dettagli chiave, creare attività specifiche per ciascuna priorità, assegnarle ai membri del tuo team e monitorare i problemi in modo efficiente.

D'altra parte, ClickUp Docs semplifica la gestione dei documenti, consentendoti di centralizzare la documentazione e il project management in un unico posto. Collega i tuoi documenti alle attività, crea pagine nidificate o utilizza la formattazione di testo avanzata per creare proposte di progetto straordinarie. Può anche fungere da archivio delle note delle riunioni o registro contabile con un po' di magia di formattazione.

Vuoi generare una proposta per un client o un contenuto da zero? Chiedi semplicemente all'autore IA nei tuoi documenti ClickUp di crearne uno!

Prova ClickUp Brain Crea proposte, genera contenuti, automatizza le attività e molto altro con ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp!

Che si tratti di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti o di gestire le relazioni con i clienti, ClickUp è un potente strumento di gestione aziendale che semplifica i flussi di lavoro e migliora la produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzioni potrebbe inizialmente sembrare eccessivo per i nuovi utenti

Le opzioni di personalizzazione avanzate potrebbero richiedere un periodo di apprendimento

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Utilizziamo ClickUp per la gestione delle attività e come CRM. Aiuta il nostro team a rimanere al passo con le attività dell'ufficio e a concentrarsi sulle esigenze specifiche di ciascuno dei nostri clienti. Poiché ci occupiamo delle finanze di diverse aziende, è sempre stato difficile per qualcuno sostituire un collega, ma con ClickUp chiunque nel team può vedere esattamente cosa è stato fatto per ogni cliente. Inoltre, come titolare, ho molta visibilità su ciò su cui sta lavorando il mio team e, grazie al monitoraggio del tempo, posso vedere quanto tempo viene dedicato a ciascuna attività.

Utilizziamo ClickUp per la gestione delle attività e come CRM. Aiuta il nostro team a rimanere al passo con le attività dell'ufficio e a concentrarsi sulle esigenze specifiche di ciascuno dei nostri clienti. Poiché ci occupiamo delle finanze di diverse aziende, è sempre stato difficile per qualcuno sostituire un collega, ma con ClickUp chiunque nel team può vedere esattamente cosa è stato fatto per ogni cliente. Inoltre, come titolare, ho molta visibilità su ciò su cui sta lavorando il mio team e, grazie al monitoraggio del tempo, posso vedere quanto tempo viene impiegato.

2. Monday. com (Ideale per il project management visivo adattivo e la collaborazione in team)

Con la sua interfaccia visiva altamente personalizzabile, puoi dare forma ai flussi di lavoro su Monday.com in base alle tue esigenze specifiche. Le bacheche personalizzabili ti consentono di creare, monitorare e gestire facilmente le attività, offrendoti al contempo una panoramica chiara dello stato di avanzamento del tuo progetto.

Che si tratti di gestire le relazioni con i clienti, destreggiarsi tra più progetti o tenere sotto controllo il proprio team, la flessibilità di Monday.com garantisce un adattamento perfetto al proprio modo di lavorare.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Automatizza attività ripetitive, notifiche e aggiornamenti di stato per risparmiare tempo e ridurre gli errori manuali

Connettiti con oltre 200 applicazioni di terze parti, tra cui Slack, Zoom e Google Drive, per semplificare le operazioni aziendali

Monitora le ore fatturabili tramite il monitoraggio del tempo integrato per una fatturazione accurata dei client e una gestione delle risorse

Visualizza i dati attraverso dashboard e grafici personalizzabili, facilitando il processo decisionale informato e la supervisione dei progetti

Limiti di Monday.com

Il modello di prezzo per postazione può diventare costoso per i team più grandi quando si aumenta la scala

La piattaforma altamente personalizzabile potrebbe richiedere un periodo di apprendimento agli utenti per sfruttare appieno le sue numerose funzionalità/funzioni

Prezzi di Monday.com

Individuale : gratis fino a 2 postazioni

Base : 12 $ al mese per postazione

Standard : 14 $ al mese per postazione

Pro : 24 $ al mese per postazione

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2 : 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

3. FreshBooks (ideale per la fatturazione semplice e la gestione finanziaria)

tramite FreshBooks

FreshBooks è una potente piattaforma di gestione finanziaria basata su cloud progettata pensando ai liberi professionisti, alle agenzie e alle piccole imprese. Semplifica la fatturazione, il monitoraggio delle spese e il monitoraggio del tempo, rendendola la scelta ideale per la gestione dei progetti e il controllo delle finanze.

Ciò che distingue FreshBooks è la sua interfaccia intuitiva e i pratici strumenti di automazione. Puoi creare fatture professionali in pochi minuti, monitorare le ore fatturabili e tenere sotto controllo le spese senza alcuno sforzo. La sua perfetta integrazione con altre piattaforme lo trasforma in una soluzione completa per la gestione delle operazioni aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di FreshBooks

Crea e invia fatture personalizzate con promemoria di pagamento automatici utilizzando la fatturazione automatizzata

Semplifica la gestione delle spese collegando il tuo account bancario e classificando le spese con il monitoraggio delle spese

Tieni traccia delle ore fatturabili direttamente all'interno della piattaforma con il monitoraggio del tempo

Genera report finanziari dettagliati per ottenere informazioni approfondite sulle prestazioni della tua azienda

Integrazione con strumenti di terze parti popolari come Stripe, PayPal e GSuite

Limiti di FreshBooks

Funzionalità di project management limitate rispetto alle soluzioni all-in-one

I livelli di prezzo più elevati potrebbero non essere adatti alle piccole imprese o ai liberi professionisti individuali

Mancanza di portali client avanzati per una comunicazione estesa con i clienti

Prezzi di FreshBooks

Lite: 4,75 $ al mese

In più: 8,25 $ al mese

Premium: 15 $ al mese

Seleziona: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FreshBooks

G2: 4,5/5 (oltre 850 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.400 recensioni)

4. PandaDoc (Ideale per l'automazione dei documenti e le soluzioni di firma elettronica)

via PandaDoc

Stai cercando una piattaforma versatile per la gestione dei documenti che semplifichi il modo in cui le aziende creano, condividono e monitorano i documenti importanti? PandaDoc può aiutarti.

È progettato per garantire il corretto funzionamento dei flussi di lavoro, con potenti strumenti per la creazione di proposte e contratti, firme elettroniche integrate e collaborazione in tempo reale.

Ideale per liberi professionisti, agenzie e piccole imprese, PandaDoc migliora la gestione dei documenti e la comunicazione con i clienti, semplificando al contempo le operazioni aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di PandaDoc

Accedi a un ampio intervallo di modelli personalizzabili di proposte e contratti per creare rapidamente documenti professionali

Monitora lo stato dei documenti con notifiche in tempo reale e monitoraggio dei documenti

Collabora con i membri del team e i client direttamente all'interno dei documenti utilizzando gli strumenti di collaborazione

Archivia e riutilizza i componenti dei documenti utilizzati di frequente dalla libreria dei contenuti

Limiti di PandaDoc

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento ripida per le funzionalità/funzioni avanzate

Alcune integrazioni potrebbero richiedere costi aggiuntivi

Integrazione nativa limitata con alcune piattaforme CRM

Prezzi di PandaDoc

Starter: 35 $ al mese per utente

Business: 65 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PandaDoc

G2: 4,7/5 (oltre 2.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.100 recensioni)

🧠 Curiosità: Kongo Gumi, un'azienda giapponese che costruisce templi, ha operato per 14 secoli adattandosi ai cambiamenti dei tempi. Fino al 2006 era l'azienda familiare più antica al mondo ancora in attività.

5. HoneyBook (Ideale per semplificare la gestione dei client per gli imprenditori creativi)

tramite HoneyBook

HoneyBook è una piattaforma di gestione dei clienti progettata per imprenditori creativi e titolari di piccole imprese. Consente loro di gestire progetti, fatture e contratti in un unico posto.

La sua interfaccia intuitiva e gli strumenti di automazione essenziali consentono agli utenti di semplificare la comunicazione con i client, snellire i flussi di lavoro e migliorare la soddisfazione dei clienti.

Si tratta quindi di un'ottima alternativa a Hello Bonsai per la gestione delle aziende creative.

Le migliori funzionalità/funzioni di HoneyBook

Fornisci ai tuoi clienti una piattaforma centralizzata per accedere agli aggiornamenti dei progetti, alle fatture e ai contratti

Automatizza attività ripetitive come email di follow-up, promemoria di pagamento e aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei progetti con flussi di lavoro automatizzati

Invia fatture professionali, monitora e richiedi pagamenti direttamente attraverso la piattaforma utilizzando la fatturazione e il monitoraggio dei pagamenti

Risparmia tempo con modelli personalizzabili per contratti, proposte e questionari

Consenti ai client di prenotare appuntamenti o consulenze senza problemi grazie alla pianificazione integrata

Limiti di HoneyBook

Scalabilità limitata per aziende di grandi dimensioni con esigenze complesse

Alcuni utenti segnalano difficoltà con la personalizzazione oltre i modelli predefiniti

Le opzioni di integrazione sono meno estese rispetto alla concorrenza

Prezzi di HoneyBook

Piano Starter: 36 $/mese

Piano Essentials: 59 $ al mese

Piano Premium: 129 $/mese

Valutazioni e recensioni di HoneyBook

G2: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 600 recensioni)

6. Dubsado (Il migliore per CRM personalizzabile per piccole imprese)

via Dubsado

Per i liberi professionisti e le piccole imprese che desiderano flessibilità e personalizzazione, Dubsado offre entrambe le cose. La piattaforma di gestione aziendale è dotata di strumenti per gestire contratti, fatture e pianificazione.

Semplifica le operazioni e offre un'esperienza personalizzata ai tuoi clienti con un portale centralizzato per visualizzare documenti, contratti e fatture.

Se l'adattabilità del flusso di lavoro e la gestione delle relazioni con i client sono le tue priorità, Dubsado è una valida alternativa a Hello Bonsai.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dubsado

Crea contratti, proposte e questionari personalizzati in linea con il tuo marchio utilizzando moduli personalizzabili e modelli CRM

Automatizza attività ripetitive come follow-up, promemoria di pagamento e onboarding dei client attraverso l'automazione del flusso di lavoro

Prenota appuntamenti e gestisci le riunioni direttamente tramite Dubsado grazie all'integrazione dello scheduler

Limiti di Dubsado

La configurazione iniziale può essere complessa e richiedere molto tempo

L'interfaccia può sembrare scoraggiante per i principianti

Le integrazioni sono limitate rispetto ad altri concorrenti

Prezzi di Dubsado

Piano Starter: 20 $ al mese

Piano Premier: 40 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Dubsado

G2: 4,2/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

🧠 Curiosità: Oltre il 90% dei lavoratori ha dichiarato a HBR che gli strumenti di automazione li aiutano a lavorare in modo più intelligente. E non è tutto: l'85% ha affermato che questi strumenti hanno reso il lavoro di squadra più fluido e collaborativo. L'automazione è molto più di una semplice parola d'ordine per le aziende di oggi!

7. Proposify (Il migliore per semplificare la creazione e la gestione delle proposte)

via Proposify

Quando si tratta di creare, personalizzare e monitorare proposte aziendali, Proposify è la soluzione ideale. È dotato di un'interfaccia intuitiva progettata per gestire contratti e proposte.

Inoltre, si integra perfettamente con i più diffusi strumenti CRM e di pagamento, rendendo il flusso di lavoro ancora più efficiente. Se il tuo obiettivo è creare proposte vincenti e chiudere accordi più rapidamente, Proposify si distingue come un'eccellente alternativa a Hello Bonsai.

Le migliori funzionalità/funzioni di Proposify

Accedi a modelli di proposte predefiniti per creare proposte professionali e visivamente accattivanti

Tieni traccia di quando i client aprono, visualizzano e interagiscono con le tue proposte per un follow-up tempestivo utilizzando il monitoraggio dei documenti

Consenti ai client di aggiungere firme elettroniche per approvazioni più rapide

Personalizza le proposte con i colori, i loghi e i messaggi del tuo marchio con un branding personalizzato

Collabora con i membri del team in tempo reale per perfezionare le proposte e chiudere gli accordi

Limiti di Proposify

Disponibilità limitata di strumenti di project management rispetto alle piattaforme all-in-one

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento ripida per le funzionalità/funzioni avanzate

Funzionalità/funzioni di livello superiore, come l'analisi avanzata, sono disponibili solo con i piani premium

Prezzi di Proposify

Piano base: 29 $ al mese per utente

Piano Team: 49 $/mese per utente

Piano Business: 65 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Proposify

G2: 4,6/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 290 recensioni)

💡Suggerimento: Una comunicazione chiara è la chiave per il successo dei freelance. Avvia i progetti con una descrizione dettagliata dell'ambito di lavoro (SOW) che delinei i risultati finali, le sequenze e le responsabilità. Ciò favorisce la comprensione reciproca e riduce al minimo i malintesi.

8. Harvest (Ideale per il monitoraggio del tempo e la gestione delle spese)

tramite Harvest

Come libero professionista o titolare di una piccola impresa, uno strumento per il monitoraggio del tempo e delle spese senza complicazioni è una manna dal cielo. Harvest lo fa con un tocco di semplicità.

Dal monitoraggio delle ore fatturabili e la gestione dei budget di progetto alla generazione di report finanziari dettagliati, aiuta i professionisti come te a tenere facilmente sotto controllo le proprie finanze.

Il suo design innovativo e le integrazioni fluide rendono Harvest un'alternativa eccezionale a Hello Bonsai, soprattutto se desideri semplificare i flussi di lavoro finanziari senza complicare troppo le cose.

Le migliori funzionalità/funzioni di Harvest

Tieni traccia separatamente delle ore fatturabili e non fatturabili su tutti i dispositivi

Semplifica la categorizzazione delle spese e la reportistica per una fatturazione accurata e una supervisione finanziaria con la gestione delle spese

Ottieni informazioni utili sulla redditività dei progetti e sulla produttività del team con report dettagliati personalizzabili

Integra più di 50 strumenti come QuickBooks, Trello e Slack per semplificare i flussi di lavoro

Genera fatture professionali e accetta pagamenti direttamente dalla piattaforma utilizzando modelli

Limiti di Harvest

Mancanza delle funzionalità/funzioni di project management presenti negli strumenti all-in-one

I prezzi potrebbero essere meno vantaggiosi per le aziende con team di grandi dimensioni o esigenze complesse

Le funzionalità/funzioni avanzate di reportistica potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva o strumenti esterni

Prezzi di Harvest

Piano Free: Gratis per sempre

Piano Pro: 13,75 $ al mese per utente

Piano Premium: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Harvest

G2: 4,3/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

9. Invoice Ninja (Ideale per liberi professionisti e piccole aziende che gestiscono fatture e pagamenti)

tramite Invoice Ninja

La creazione delle fatture e il monitoraggio dei pagamenti ti sembrano un lavoro a tempo pieno? Ecco dove Invoice Ninja può essere il personale extra di cui il tuo team ha bisogno.

La piattaforma semplifica il processo di pagamento end-to-end, con strumenti per gestire fatture ricorrenti, opzioni di pagamento flessibili e monitoraggio completo dei pagamenti per tutti i progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Invoice Ninja

Crea e invia fatture professionali illimitate con branding personalizzato utilizzando la gestione delle fatture

Automatizza i processi di pagamento con fatture ricorrenti e promemoria con pagamenti ricorrenti

Monitora le spese di progetto e integrale nelle fatture per la fatturazione utilizzando il monitoraggio delle spese

Accetta pagamenti fatturando un client tramite oltre 45 gateway di pagamento, tra cui Stripe, PayPal e Square

Accedi alla versione gratuita, self-hosted e open-source per un maggiore controllo e flessibilità

Limiti di Invoice Ninja

Funzionalità/funzioni di project management limitate rispetto a piattaforme avanzate come ClickUp

Richiede competenze tecniche per personalizzare le opzioni nella versione open source

Ha una curva di apprendimento quando si massimizzano le integrazioni

Prezzi di Invoice Ninja

Piano Free: Gratis per sempre

Piano Ninja Pro: 12 $ al mese

Piano Enterprise: 16 $ al mese

Premium Business+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Invoice Ninja

G2: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)

📮ClickUp Insight: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi da agire, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che tu stia inviando note di follow-up o utilizzando fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

10. Teamwork.com (Ideale per gestire progetti complessi con funzionalità/funzioni di collaborazione avanzate)

Teamwork.com è rapidamente emersa come una piattaforma di project management molto apprezzata dalle piccole imprese. Progettata per aziende di tutte le dimensioni che lavorano a contatto con i clienti, offre varie funzionalità/funzioni per la gestione delle attività, la collaborazione in team e il monitoraggio del tempo.

In alternativa a Hello Bonsai, Teamwork.com offre funzionalità avanzate di gestione dei client, rendendolo ideale per le aziende che necessitano di strumenti di comunicazione e collaborazione efficaci.

Teamwork.com: le migliori funzionalità/funzioni

Assegna, assegna priorità e monitora le attività con scadenze e dipendenze utilizzando strumenti di gestione delle attività

Monitora le ore fatturabili e non fatturabili utilizzando il monitoraggio del tempo per ottimizzare la produttività

Condividi aggiornamenti sui progetti, file e feedback direttamente con i clienti per una migliore collaborazione con i client

Consenti la comunicazione e il brainstorming in tempo reale all'interno del team utilizzando la chat di gruppo disponibile sulla piattaforma

Utilizza modelli di progetto personalizzabili per semplificare la configurazione e l'esecuzione dei progetti

Limiti di Teamwork.com

La curva di apprendimento per i nuovi utenti può essere ripida a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni

Le funzionalità/funzioni avanzate sono disponibili solo con piani tariffari di livello superiore

Le opzioni di integrazione sono limitate rispetto a concorrenti come ClickUp

Prezzi di Teamwork.com

Piano Deliver: 13,99 $ al mese per utente

Piano Grow: 25,99 $ al mese per utente

Piano Scale: 69,99 $ al mese per utente

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Teamwork.com

G2: 4,4/5 (oltre 1.150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

L'alternativa perfetta a Hello Bonsai per potenziare la tua attività aziendale?

Scegliere lo strumento di gestione aziendale giusto fa la differenza nell'efficienza con cui gestisci le tue operazioni e fai crescere la tua attività. Sebbene Hello Bonsai sia una scelta popolare, non è l'unica opzione disponibile.

Le nostre alternative offrono funzionalità/funzioni uniche per esigenze diverse, dal project management avanzato agli strumenti di comunicazione con i client e al monitoraggio finanziario.

Se stai cercando uno strumento altamente personalizzabile che eccella nella gestione di progetti e attività, integrando al contempo funzionalità di monitoraggio del tempo e CRM, ClickUp è un valido concorrente. Le sue funzionalità versatili lo rendono una scelta eccellente sia per i liberi professionisti che per le piccole imprese.

Trovare uno strumento che sia in linea con i tuoi obiettivi aziendali e ti aiuti a lavorare in modo più intelligente, senza sforzo.