i 10 migliori software di acquisizione dei progetti per un flusso di lavoro efficiente

Man mano che le organizzazioni crescono, devono gestire un numero sempre maggiore di richieste di progetti. Tuttavia, determinare le soglie delle proposte di progetto è fondamentale per un processo di acquisizione di esito positivo.

Senza un approccio strutturato, l'acquisizione dei progetti può portare a comunicazioni errate, mancato rispetto delle scadenze e fallimento dei progetti. Uno studio dimostra che il 54% dei dipendenti ritiene che il carico di lavoro complessivo dei progetti sia la causa principale dello stress.

È qui che il software per l'acquisizione dei progetti diventa indispensabile. Questi strumenti semplificano il processo di acquisizione dei progetti, garantendo che ogni richiesta venga valutata, classificata in base alle priorità e monitorata.

In questa guida esamineremo i 10 migliori strumenti che ti aiuteranno a gestire in modo efficiente il processo di acquisizione dei progetti.

Cosa cercare in un software per la gestione dei progetti?

Quando scegli uno strumento per gestire le richieste di progetto, cercane uno che migliori la produttività del tuo team e ti aiuti a creare un processo standard di acquisizione del lavoro.

Queste funzionalità/funzioni ti aiuteranno a identificare gli strumenti più in linea con gli obiettivi strategici della tua organizzazione:

Moduli personalizzabili per l'accettazione dei progetti: Il software dovrebbe consentire di creare Il software dovrebbe consentire di creare moduli di richiesta di progetto su misura per le esigenze del team. Ciò garantisce che ogni richiesta di progetto acquisisca tutti i dettagli necessari dall'inizio alla fine

Automazione del flusso di lavoro: le funzionalità di automazione consentono di risparmiare tempo convertendo le richieste di progetto approvate direttamente in attività o progetti eseguibili, riducendo il lavoro manuale richiesto

Strumenti di collaborazione: La collaborazione è fondamentale durante il processo di acquisizione e richiesta dei progetti. Cerca strumenti che facilitino le discussioni in tempo reale tra le parti interessate chiave, comprese le opzioni per i commenti e la condivisione dei documenti

Monitoraggio in tempo reale: I dashboard e le funzionalità di reportistica aiutano a ottenere informazioni chiave sul vostro portfolio di progetti. Ciò consente di monitorare lo stato di tutte le richieste e di prendere decisioni informate

Capacità di integrazione: La possibilità di integrarsi perfettamente con altri strumenti come CRM, La possibilità di integrarsi perfettamente con altri strumenti come CRM, software di project management , app di comunicazione o software di gestione delle attività garantisce flussi di lavoro fluidi in tutto il tuo stack tecnologico

Scalabilità: Scegli un software scalabile per soddisfare le crescenti esigenze di lavoro dei tuoi progetti e gestire il processo di acquisizione dei lavori senza soluzione di continuità

💡 Suggerimento: Per semplificare il processo di acquisizione dei progetti, prova i piani gratuiti o le versioni di prova del software per assicurarti che sia in linea con il flusso di lavoro del tuo team. Assicurati che sia facile da configurare e utilizzare, in modo che il tuo team possa adottarlo rapidamente.

I 10 migliori software per l'acquisizione dei progetti

Per aiutarti a scegliere l'opzione migliore, abbiamo creato un elenco dei 10 migliori strumenti per gestire il tuo processo di acquisizione standard. Questi strumenti soddisfano diverse esigenze durante tutto il ciclo di vita del project management, garantendo la soluzione perfetta per ogni team.

Diamo un'occhiata ai migliori strumenti che ti aiuteranno a gestire le nuove richieste di progetto!

1. ClickUp (ideale per una gestione completa e personalizzabile dell'acquisizione dei progetti)

ClickUp è l'opzione ideale per le aziende che necessitano di uno strumento di gestione del portfolio di progetti in grado di gestire il processo di acquisizione dei progetti.

Questa piattaforma completa per il project management e la produttività offre un'interfaccia intuitiva che semplifica il processo di acquisizione dei lavori e ti aiuta a inviare proposte di alta qualità.

Visualizza modulo ClickUp

Automatizza il processo di acquisizione dei progetti utilizzando ClickUp Modulo Visualizza per acquisire facilmente tutti i dettagli necessari del progetto

Utilizzando la vista Modulo di ClickUp, puoi acquisire le risposte e indirizzare immediatamente il lavoro ai team giusti, contribuendo a ottenere un processo di acquisizione standardizzato.

Vuoi fare uno sforzo in più? Personalizza i moduli in base alle tue esigenze specifiche. Questo ti aiuterà a catturare tutti i dettagli essenziali del progetto, dalle informazioni sul client e l'ambito del progetto al budget e alle sequenze.

Inoltre, è possibile integrarli nei flussi di lavoro esistenti, consentendo una raccolta dati senza soluzione di continuità e riducendo l'inserimento manuale dei dati per le richieste di lavoro.

ClickUp Project Management

Gestisci le attività di progetto assegnandole agli stakeholder giusti e includendo informazioni dettagliate con ClickUp Project Management

Oltre alla creazione di moduli, ClickUp eccelle nell'automazione degli aspetti chiave del processo di acquisizione dei progetti. Utilizzando le funzionalità/funzioni di gestione dei progetti di ClickUp, collega tutti i tuoi flussi di lavoro, documenti, dashboard e altro ancora in una posizione centrale e definisci tutte le fasi del processo.

Che tu sia a capo di un piccolo team o di una grande organizzazione, la scalabilità e la funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp garantiscono l'efficienza del tuo lavoro.

Chat ClickUp

Condividi note, collabora con i membri del tuo team e garantisci una comunicazione rapida e conveniente utilizzando ClickUp Chat

ClickUp Chat ha rivoluzionato la collaborazione del nostro team integrando comunicazione e project management, eliminando la necessità di utilizzare più strumenti.

Puoi utilizzare Chat per:

Collega automaticamente le conversazioni alle attività e ai documenti giusti in ClickUp per un contesto completo

Crea attività direttamente dai messaggi di chat con un solo clic e assegnale ai membri del team pertinenti con la funzionalità FollowUps™

Effettua videochiamate e chiamate audio improvvisate e condividi lo schermo con il tuo team utilizzando la funzionalità SyncUps per chiarire domande e dubbi in tempo reale

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzioni può creare confusione ai principianti

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattateci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Gli utenti apprezzano ClickUp per la sua gestione intuitiva delle attività, la personalizzazione senza soluzione di continuità e la capacità di gestire flussi di lavoro complessi. Questo rende lo strumento ideale per gestire il processo di richiesta della tua azienda!

I moduli e i processi di approvazione sono molto facili da implementare e semplificano notevolmente la gestione delle richieste tra i reparti, consentendo un notevole risparmio di tempo.

I moduli e i processi di approvazione sono molto facili da implementare e rendono molto più semplice la gestione delle richieste tra i reparti, con un notevole risparmio di tempo.

2. Asana (ideale per team agili e flussi di lavoro visivi)

via Asana

Il prossimo nella nostra lista è Asana, un popolare strumento di project management noto per la sua interfaccia intuitiva e l'attenzione ai flussi di lavoro visivi. Sebbene non sia stato progettato specificamente come software dedicato all'acquisizione di progetti, Asana offre funzionalità/funzioni che semplificano i processi di acquisizione dei progetti, in particolare per i team che operano in ambienti agili.

Organizza le attività, monitora lo stato dei progetti e mantiene una linea di comunicazione chiara tra i membri del team. Suddivide le richieste di progetto in attività gestibili, contribuendo ad alleggerire la pressione sul project manager o sui responsabili delle decisioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Implementa moduli di acquisizione per raccogliere informazioni sui progetti dai client e dalle parti interessate

Utilizza bacheche Kanban, grafici Gantt e altri strumenti visivi per monitorare lo stato dei progetti e identificare i colli di bottiglia

Integrazione con altre applicazioni aziendali popolari, come Slack e Microsoft Teams, per creare un flusso di lavoro chiaro

Limiti di Asana

Le funzionalità/funzioni di acquisizione dei progetti di Asana non sono così complete

Il prezzo aumenta con ogni nuovo utente, rendendolo costoso per i team più grandi

Prezzi Asana

Personale: Free Forever

Starter : 10,99 $ al mese per utente

Avanzato: 24,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

Gli utenti apprezzano Asana per la sua trasparenza e per la possibilità di gestire i progetti interni con il monitoraggio del tempo e una comunicazione chiara.

Asana ha aiutato la nostra organizzazione a essere più efficiente e produttiva con il nostro tempo. Passiamo meno tempo a cercare le cose perché sono organizzate in progetti per ciascuno dei nostri team. Con la funzionalità/funzione data di scadenza, siamo in grado di rimanere in linea con ciò che deve essere realizzato. Abbiamo anche una maggiore visibilità su ciò che stanno facendo i team, sullo stato di avanzamento del lavoro e su quando è necessario intervenire e aiutare a portare a termine qualcosa.

Asana ha aiutato la nostra organizzazione a essere più efficiente e produttiva con il nostro tempo. Passiamo meno tempo a cercare le cose perché sono organizzate in progetti per ciascuno dei nostri team. Con la funzionalità data di scadenza, siamo in grado di rimanere in linea con ciò che deve essere realizzato. Abbiamo anche una maggiore visibilità su ciò che stanno facendo i team, sullo stato di avanzamento del lavoro e su quando è necessario intervenire e aiutare a portare a termine qualcosa.

3. Workamajig (Ideale per agenzie creative e team di marketing)

via Workamajig

Workamajig è una piattaforma completa per l'automazione del flusso di lavoro destinata alle agenzie creative e ai team di marketing. Offre funzionalità/funzioni per la gestione del ciclo di vita dei progetti, dall'acquisizione iniziale del client all'esecuzione del progetto, alla fatturazione e alla gestione del portfolio di progetti.

Ciò che distingue Workamajig è l'attenzione alle esigenze specifiche dei team creativi. Offre una chiara visibilità dell'intero processo di acquisizione dei progetti per le agenzie che gestiscono più progetti per diversi client. Ciò semplifica la gestione delle finanze, la raccolta delle informazioni, l'assegnazione delle attività e molto altro ancora.

Funzionalità/funzioni principali di Workamajig

Crea moduli personalizzati per l'acquisizione dei progetti per raccogliere le informazioni necessarie dai client

Automatizza la creazione delle attività, l'allocazione delle risorse e l'invio degli aggiornamenti di stato per migliorare l'efficienza

Genera rapidamente proposte e contratti personalizzati per i client per semplificare la creazione delle proposte di progetto

Limiti di Workamajig

Workamajig è pensato per agenzie creative e team di marketing, limitando il suo utilizzo in altri settori

Curva di apprendimento più ripida rispetto agli strumenti di project management intuitivi

Prezzi Workamajig

Interno : 39 $ al mese per utente (20+ utenti)

Agenzia : 39 $ al mese per utente (20+ utenti)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workamajig

G2: 3,8/5 (280 recensioni)

Capterra: 3,7/5 (oltre 300 recensioni)

Gli utenti apprezzano l'interfaccia intuitiva di Workamajig e la sua capacità di gestire diverse query dei clienti.

Adoro il fatto che Workamajig offra numerose opzioni di personalizzazione per la configurazione dei progetti e la reportistica. Raramente incontro ostacoli nel sistema quando si tratta di flussi di processo. Il servizio clienti è impeccabile; ho inviato centinaia di email con domande e hanno sempre risposto in modo tempestivo e cortese.

Adoro il fatto che Workamajig offra numerose opzioni di personalizzazione per la configurazione dei progetti e la reportistica. Raramente incontro ostacoli nel sistema quando si tratta di flussi di processo. Il servizio clienti è impeccabile; ho inviato centinaia di email con domande e hanno sempre risposto prontamente e con cortesia.

4. Wrike (ideale per grandi aziende e flussi di lavoro scalabili)

tramite Wrike

Wrike è un potente software di acquisizione progetti progettato per essere scalabile. Gestisce il processo di acquisizione dei progetti per acquisire, dare priorità ed eseguire in modo efficiente le richieste di progetto.

La sua interfaccia intuitiva e le funzionalità di automazione si adattano alle esigenze in continua evoluzione dei team in crescita, aiutandoti a raggiungere i tuoi obiettivi organizzativi in un panorama competitivo.

Che tu stia gestendo un singolo progetto o un intero portfolio, ti offre la visibilità e il controllo necessari per ottenere risultati in modo efficiente.

Funzionalità/funzioni principali di Wrike

Progetta un modulo personalizzato per l'acquisizione dei progetti per raccogliere le informazioni necessarie dai clienti e dalle parti interessate

Monitora lo stato dei progetti in tempo reale per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni dei progetti

Integrazione perfetta con oltre 400 app, tra cui Slack, Google Drive e Salesforce

Limiti di Wrike

Navigazione e configurazione complesse

È costoso, in particolare per i team di grandi dimensioni, il che lo rende un'opzione meno conveniente

Prezzi Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Business : 24,80 $ al mese per utente

Enterprise : prezzi personalizzati

Pinnacle: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.700 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.700 recensioni)

5. Smartsheet (Ideale per il project management e la reportistica basati sui dati)

tramite Smartsheet

Smartsheet è un potente strumento di project management che combina la flessibilità dei fogli di calcolo per il processo di acquisizione dei progetti. Ciò consente di creare un modulo personalizzato per l'acquisizione dei progetti all'interno dell'interfaccia simile a un foglio di calcolo.

Questo strumento consente di monitorare lo stato di avanzamento e garantire la responsabilità. È ampiamente utilizzato dai team nei settori IT, marketing e manifatturiero per gestire richieste di progetti complessi e garantire un portfolio di progetti efficiente.

Funzionalità/funzioni principali di Smartsheet

Acquisizione delle richieste di progetto e monitoraggio dello stato tramite un'interfaccia simile a un foglio di calcolo familiare

Gestisci il processo di acquisizione con funzionalità/funzioni per automatizzare la distribuzione del lavoro e valutare le richieste

Utilizza funzionalità/funzioni quali la co-modifica in tempo reale, i commenti e le @menzioni per semplificare il processo di acquisizione

Limiti di Smartsheet

L'interfaccia basata su fogli di calcolo potrebbe non essere intuitiva, in particolare quando si tratta di gestire proposte di progetti complessi

Non esiste un piano gratuito e il costo è elevato anche per il piano base

Prezzi Smartsheet

Pro : 12 $ al mese per utente

Business : 24 $ al mese per utente

Enterprise : prezzi personalizzati

Gestione avanzata del lavoro: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 18.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

6. Adobe Workfront (ideale per progetti su larga scala e collaborazione a livello aziendale)

via Adobe Workfront

Adobe Workfront è una piattaforma completa per la gestione del lavoro a livello aziendale. Il suo modulo dedicato all'acquisizione dei progetti semplifica l'acquisizione delle richieste di progetto, la raccolta dei requisiti e l'ottenimento delle approvazioni.

La parte migliore di questo strumento Adobe è che consente di creare moduli personalizzati per acquisire tutte le informazioni necessarie sul progetto, inclusi i dettagli del client, l'ambito del progetto, il budget e le sequenze.

Funzionalità/funzioni principali di Adobe Workfront

Progetta e utilizza moduli di acquisizione per raccogliere tutte le informazioni necessarie sui progetti dai client e dalle parti interessate

Gestisci progetti interni ed esterni su larga scala, semplificando il project portfolio management

Integra il processo di acquisizione dei lavori con Adobe Creative Cloud e altri strumenti aziendali

Limiti di Adobe Workfront

Piattaforma complessa e ricca di funzionalità/funzioni con una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Costoso rispetto ai prodotti simili

Prezzi Adobe Workfront

Seleziona : Prezzi personalizzati

Prime : Prezzi personalizzati

Ultimate: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Adobe Workfront

G2: NA

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.400 recensioni)

Gli utenti apprezzano la completezza dello strumento Adobe e la facilità con cui possono gestire i passaggi del processo di acquisizione dei progetti.

L'ampio set di strumenti di Workfront è fantastico. Come risultato, siamo in grado di tenere traccia dei progetti e dei documenti in un unico punto facilmente accessibile, perfetto per gli audit e altre esigenze di archiviazione.

L'ampio set di strumenti di Workfront è fantastico. Come risultato, siamo in grado di tenere traccia dei progetti e dei documenti in un unico punto facilmente accessibile, perfetto per gli audit e altre esigenze di archiviazione.

7. ProjectManager (il migliore per l'interfaccia intuitiva e la facilità d'uso)

via ProjectManager

ProjectManager è uno strumento di project management intuitivo progettato per semplificare le richieste di progetto per i team, in particolare per i project manager e i team dirigenziali.

Progettato per supportare metodologie agili, offre un'interfaccia intuitiva per pianificare, monitorare e gestire in modo efficiente l'acquisizione dei lavori. Funzionalità quali moduli automatizzati per l'acquisizione dei progetti, monitoraggio dei progetti e aggiornamenti in tempo reale sullo stato di avanzamento rendono facile la gestione dei progetti dall'inizio alla fine.

Migliori funzionalità/funzioni di ProjectManager

Crea un modulo dettagliato per l'accettazione dei progetti per acquisire tutte le informazioni necessarie

Monitora lo stato dei progetti in tempo reale con grafici Gantt interattivi, bacheche Kanban e altri strumenti visivi

Utilizza report dettagliati sui progetti per pianificare risorse e capacità

Integra facilmente le tue informazioni con strumenti di pianificazione CRM e di progetto come Trello, JIRA e altri ancora

Limiti di ProjectManager

La funzionalità può essere limitata rispetto ad alcune piattaforme di livello più aziendale

Le funzionalità di reportistica e analisi non sono così avanzate

Prezzi di ProjectManager

Team : 16 $ al mese per utente

Business : 28 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ProjectManager

G2: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 300 recensioni)

8. Acuity PPM (Ideale per la gestione del portfolio e l'allocazione delle risorse)

tramite Acuity PPM

Acuity PPM è una soluzione completa per la gestione del portfolio che ti aiuta a migliorare il processo di acquisizione dei progetti. Sebbene non sia progettato per gestire le richieste di progetto, migliora la gestione del portfolio di progetti (PPM) e garantisce ai team una visione chiara del loro processo.

Grazie a potenti funzionalità di analisi, gestione delle risorse e integrazione, semplifica il processo di acquisizione e ti aiuta a dare priorità ai progetti più importanti.

Funzionalità/funzioni principali di Acuity PPM

Valuta e assegna priorità alle richieste di progetto in base alla loro corrispondenza con il valore strategico e lo stato attuale

Assegna le risorse al portfolio di progetti per massimizzare il ROI e ridurre al minimo i rischi

Monitorate gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e generate report approfonditi per identificare le aree di miglioramento

Limiti di Acuity PPM

Soluzione specializzata nella gestione dei portfolio, che potrebbe essere eccessiva per alcune organizzazioni

Ideale solo se le funzionalità/funzioni avanzate corrispondono alle vostre priorità strategiche

Prezzi Acuity PPM

PPM Starter : 750 $ al mese (5 licenze a pagamento)

PPM Essentials : 1050 $ al mese (5 licenze a pagamento)

PPM Plus : 1500 $ al mese (5 licenze a pagamento)

PPM Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Acuity PPM

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

9. BrightWork (ideale per l'integrazione con Microsoft 365 e flussi di lavoro semplificati)

via BrightWork

BrightWork è una piattaforma di project management e automazione del flusso di lavoro che si integra perfettamente con Microsoft 365. Questo la rende una scelta popolare per le organizzazioni che fanno ampio uso degli strumenti Microsoft.

Un approccio semplificato all'acquisizione del lavoro consente agli utenti di acquisire le richieste di progetto e gestire i flussi di lavoro all'interno del familiare ambiente Microsoft. Può anche essere utilizzato per creare moduli personalizzati per acquisire le richieste di progetto, inclusi dettagli quali informazioni sul client, ambito del progetto, sequenze e budget.

Migliori funzionalità/funzioni di BrightWork

Integrazione perfetta con altre applicazioni Microsoft 365, come Outlook, Teams e SharePoint

Utilizza modelli personalizzabili per creare un modulo dettagliato di acquisizione dei progetti e acquisire le informazioni degli stakeholder

Semplifica i flussi di lavoro di approvazione monitorando lo stato dei progetti in tempo reale con dashboard e report interattivi

Limiti di BrightWork

Limitato alle organizzazioni che già utilizzano Microsoft 365

La piattaforma non è ricca di funzionalità/funzioni

Prezzi BrightWork

Project : Free Forever

Teams : 14 $/utente al mese (20-50 utenti)

Gruppi : 12 $/utente al mese (51-100 utenti)

Dipartimenti : 10 $/utente al mese (101-250 utenti)

Divisioni : 8 $/utente al mese (251-500 utenti)

Organizzazioni: 6 $/utente al mese (501-1000 utenti)

Valutazioni e recensioni di BrightWork

G2: NA

Capterra: NA

I project manager apprezzano il modo in cui la piattaforma semplifica la gestione dei progetti e dei portfolio.

Le funzionalità/funzioni del prodotto BrightWork rendono la gestione dei nostri progetti e portfolio più semplice e di maggior successo. In qualità di responsabile del nostro PMO, sono in grado di decidere rapidamente quali progetti approvare e quali rifiutare. Utilizzando i modelli di project management OTB, possiamo iniziare con il giusto livello di project management per il progetto e il team in questione.

Le funzionalità/funzioni del prodotto BrightWork rendono la gestione dei nostri progetti e portfolio più semplice e di maggior successo. In qualità di responsabile del nostro PMO, sono in grado di decidere rapidamente quali progetti approvare e quali rifiutare. Utilizzando i modelli di project management OTB, possiamo iniziare con il giusto livello di project management per il progetto e il team in questione.

10. Planview (Ideale per progetti complessi e gestione di portfolio a livello aziendale)

via Planview

Planview è una soluzione completa per la gestione del portfolio a livello aziendale che offre funzionalità/funzioni avanzate per la gestione di progetti e portfolio complessi.

Fornisce un modulo dedicato all'acquisizione dei progetti, consentendo alle organizzazioni di acquisire le richieste, valutare le proposte e dare priorità alle iniziative in base agli obiettivi strategici. È particolarmente adatto alle organizzazioni che necessitano di visibilità nell'allocazione delle risorse e nella definizione delle priorità dei progetti su larga scala.

Migliori funzionalità/funzioni di Planview

Valuta e assegna priorità alle proposte di progetto in base alla loro corrispondenza con gli obiettivi aziendali

Assegna le risorse in modo efficace all'interno del portfolio di progetti per massimizzare il ROI e ridurre al minimo i rischi

Gestisci progetti su larga scala con dipendenze multiple e flussi di lavoro complessi

Limiti di Planview

Troppe funzionalità/funzioni comportano complessità e costi elevati

Prezzi Planview

Contatta il reparto commerciale per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Planview

G2: NA

Capterra: NA

Gli utenti apprezzano la facilità con cui è possibile monitorare le sequenze dei progetti con la piattaforma e la rapidità con cui possono portare avanti l'esecuzione dei progetti ogni giorno.

Si tratta di un fantastico software di project management che crea e gestisce le sequenze temporali e l'organizzazione dei progetti. Ci consente di monitorare facilmente le ore dedicate alle attività e alle scadenze dei progetti. Allinea perfettamente i progetti e fornisce strumenti per eseguire ogni progetto giorno per giorno. È facilmente accessibile da qualsiasi luogo.

Si tratta di un fantastico software di project management che crea e gestisce le sequenze temporali e l'organizzazione dei progetti. Ci consente di monitorare facilmente le ore dedicate alle attività e alle scadenze dei progetti. Allinea perfettamente i progetti e fornisce strumenti per eseguire ogni progetto giorno per giorno. È facilmente accessibile da qualsiasi luogo.

Semplifica il processo di acquisizione dei progetti con ClickUp

Un processo di acquisizione dei progetti ben strutturato è alla base di un project management di successo. Dopo aver esaminato le migliori opzioni di software per l'acquisizione dei progetti, è chiaro che lo strumento giusto fa la differenza nell'ottimizzazione dell'efficienza e nell'allineamento dei progetti agli obiettivi strategici.

Tra questi strumenti, ClickUp è la soluzione ideale per le aziende che desiderano semplificare e migliorare il proprio processo di acquisizione del lavoro.

Che tu debba gestire richieste di progetto, assegnare priorità al lavoro, monitorare i progetti o potenziare la collaborazione, ClickUp consente alla tua organizzazione di semplificare il processo.

