i 10 migliori software CRM semplici nel 2025

L'idea di "iniziare in piccolo e rimanere piccoli" non piace a tutti, tranne che a 41 milioni di persone. 🤷‍♀️

Non è uno scherzo: negli Stati Uniti, 41 milioni di persone sono imprenditori individuali o titolari di piccole imprese e, udite udite, l'82% di loro è perfettamente soddisfatto di non espandere la propria attività.

Ma anche se le dimensioni della tua azienda non cambiano, le tue operazioni e la tua necessità di strumenti più intelligenti sì. Alla fine, Google Workspace e una pila di post-it non saranno più sufficienti, e passare a un software di project management troppo sofisticato sembrerà un investimento inutile.

Dopo tutto, perché spendere soldi in funzionalità/funzioni che non userete mai, sia in termini finanziari che di lavoro richiesto?

Quindi, per quei 41 milioni di piccole ma potenti aziende, abbiamo pensato a voi con una raccolta dei migliori software CRM semplici che offrono il giusto equilibrio tra funzionalità e semplicità. 👍

Cosa cercare in un CRM semplice?

Un CRM semplice non deve essere noioso: può essere molto efficace pur rimanendo facile da usare. Ecco cosa cercare quando si è alla ricerca del miglior software CRM semplice:

Adozione da parte del team 🤝

Un CRM semplice dovrebbe concentrarsi sul semplificare il lavoro dei team commerciali. Dovrebbe aiutarli a chiudere più contratti, automatizzare le attività e facilitare i follow-up. Se include il supporto all'onboarding per facilitare l'apprendimento, è ancora meglio.

🧠 Lo sapevi: il 98% degli acquirenti di CRM considera le funzionalità di automazione commerciale una priorità assoluta nella scelta di un CRM.

Valore per il denaro 💹

Le piccole imprese non possono permettersi costi nascosti. Cerca un CRM che offra report personalizzati, visualizzazione della pipeline commerciale e automazione delle attività senza costi aggiuntivi.

Il tuo CRM dovrebbe aiutare i rappresentanti a concentrarsi sulla chiusura delle trattative piuttosto che sull'inseguimento delle attività. Funzionalità/funzioni come la gestione della pipeline, il lead scoring, la sincronizzazione delle email e la pianificazione delle riunioni possono trasformare il caos in chiarezza.

Integrazioni ✅

Non confondere il tuo team con centinaia di app. Scegliere un software CRM che funzioni con i tuoi strumenti o piattaforme preferiti (come Zapier o Zoom) è essenziale per flussi di lavoro senza intoppi.

Personalizzazione 🙌

Dalle pipeline ai tag, assicurati che il tuo CRM si adatti alla tua azienda e non viceversa.

Automazione delle attività e IA 🤖

Scegli soluzioni CRM con strumenti di IA per la scrittura di email, la trascrizione delle chiamate e i riepiloghi/riassunti delle sequenze: aumenterai la tua produttività.

I 10 migliori CRM semplici

Come azienda, non hai tempo da perdere in attività insignificanti o ripetitive. Tuttavia, i processi commerciali e aziendali sono così complessi che il 32% dei rappresentanti commerciali dedica più di un'ora al giorno all'inserimento manuale dei dati.

Ma non preoccuparti, ci pensiamo noi. Ecco dieci semplici strumenti CRM che ti faranno risparmiare tempo e lavoro.

1. ClickUp (Ideale per la gestione delle relazioni con i clienti e il project management)

In genere, le sfide più grandi che le aziende devono affrontare nelle relazioni con i clienti sono i problemi relativi alla qualità dei dati, la scarsa comunicazione e i costi elevati. Tuttavia, prima di immergersi nelle soluzioni, è importante identificare le sfide specifiche della propria organizzazione.

Una volta individuati i punti critici, assicurati di scegliere un software CRM come ClickUp in grado di risolverli in modo efficace.

ClickUp CRM combina funzionalità CRM, project management, assegnazione delle attività e condivisione dei documenti in un'unica piattaforma elegante. È l'app definitiva per il lavoro. Tutto. 💯 Questo significa che non dovrai più passare da uno strumento all'altro o pagare per software che usi raramente: con ClickUp, tutto è centralizzato.

Ad esempio, il modello Voice of the Customer di ClickUp ti aiuta a raccogliere e analizzare il feedback dei clienti in modo strutturato.

Per i team di supporto, il modello di gestione del servizio clienti di ClickUp semplifica il monitoraggio dei ticket in arrivo e delle risoluzioni consolidando ticket, chat e attività prioritarie.

Per semplificare le cose, gli stati personalizzati di ClickUp ti aiutano a creare indicatori visivi per ogni fase della tua pipeline, come "Lead caldo 🔥", "In negoziazione 🤝" o "Chiuso-Vincente 💸"

Modifica facilmente lo stato di un'attività o di un progetto utilizzando gli stati personalizzati di ClickUp

I campi personalizzati di ClickUp restringono ulteriormente la ricerca. Vuoi monitorare il budget, la posizione o il tipo di lead di un client? Aggiungi campi come "LTV (valore lifetime)" o "Punteggio lead" al tuo CRM e personalizza l'organizzazione dei dati in base alle esigenze della tua azienda.

💡 Suggerimento professionale: invece di inserire manualmente i dati ogni volta, utilizza ClickUp Brain; la sua automazione basata sull'IA genera un'attività di follow-up quando un affare passa allo stato "Proposta inviata" e invia promemoria per le attività in scadenza, consentendoti di risparmiare tempo.

Allo stesso modo, ClickUp Docs è il luogo in cui la collaborazione incontra la gestione delle conoscenze. Nel frattempo, ClickUp Whiteboards è ottimo per il brainstorming. Entrambi gli strumenti consentono di assegnare le parti interessate man mano che si procede, accedere alla comunicazione e al feedback in tempo reale e collaborare in modo che tutti siano responsabili.

Infine, non dovrai preoccuparti di come integrare un sistema CRM nel tuo flusso di lavoro esistente. ClickUp se ne occupa integrandosi con strumenti popolari come Slack, Google Calendar e Zoom.

Anzi, ti diamo un vantaggio. Il modello CRM di ClickUp è progettato per semplificare la gestione delle relazioni con i clienti per aziende di tutte le dimensioni.

Scarica questo modello Coltiva i lead, gestisci account complessi e automatizza le attività ripetitive utilizzando il modello CRM di ClickUp

Questo modello centralizza il tuo sistema per monitorare i lead, gestire le opportunità e organizzare le informazioni di contatto in un unico posto.

Funzionalità/funzioni quali pipeline personalizzabili e prioritizzazione delle attività in base alla fase commerciale consentono ai team di concentrarsi su ciò che conta davvero: concludere accordi e costruire relazioni durature.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp ✅

Flussi di lavoro personalizzabili : crea pipeline commerciali, stati personalizzati e campi per monitorare i dettagli dei client, le fasi commerciali e altro ancora

Viste multiple : accedi alle attività e alle richieste tramite bacheche Kanban, Calendario o vista Tabella per un'organizzazione perfetta

Automazione delle attività con IA : automatizza le attività CRM di routine come le notifiche via email, gli aggiornamenti sulle trattative e l'assegnazione delle attività

Forti integrazioni : sincronizzazione con strumenti come Slack, Google Calendar, Loom e Zoom per migliorare i flussi di lavoro e la comunicazione

Lavagne online per la collaborazione : fai brainstorming, definisci strategie e pianifica con strumenti visivi per un lavoro di squadra migliore

Campi personalizzati : aggiungi campi per il monitoraggio dei tipi di lead, dei budget, dei dettagli di contatto o delle dimensioni dell'azienda per centralizzare i dati dei clienti

Condivisione di documenti: utilizza ClickUp Docs per creare, condividere e gestire modelli o report con facilità

Limiti di ClickUp 💢

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per familiarizzare con le numerose opzioni della piattaforma

Prezzi di ClickUp 💰

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp AI: aggiungi per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp 🌟

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Adoro ClickUp! Lo uso per tutto nella mia attività, dalla gestione della pipeline commerciale al ciclo di vendita CRM, passando per le comunicazioni del team e il mio programma di produzione

2. HubSpot (Ideale per una gestione scalabile dei clienti)

via HubSpot

Le aziende che desiderano centralizzare le interazioni con i clienti e i processi commerciali senza complicare eccessivamente le cose possono optare per HubSpot CRM.

Il piano Free include la gestione dei contatti, il monitoraggio delle email e una pipeline commerciale visiva, rendendolo un'opzione pratica per team o aziende di piccole dimensioni.

Le dashboard personalizzate di HubSpot mostrano chiaramente anche l'attività commerciale, consentendo ai manager di monitorare facilmente le prestazioni e identificare le opportunità.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot ✅

CRM gratuito per principianti : sfrutta la gestione dei contatti, le pipeline commerciali e gli strumenti di reportistica con spazio di archiviazione dati illimitato per un massimo di 1.000 contatti

Gestione della pipeline : visualizza la tua pipeline commerciale con la funzionalità drag-and-drop per dare priorità ai lead e chiudere le trattative più rapidamente

Strumenti basati sull'IA : automatizza le email, pianifica le riunioni e monitora le interazioni con i clienti in tempo reale per aumentare la produttività

Dashboard personalizzate : monitora le metriche chiave con report dettagliati sulle attività commerciali, sulle prestazioni del team e sulle opportunità di crescita

Forti integrazioni: sincronizzazione con strumenti come Slack, Google Calendar e Zoom per un flusso di lavoro senza interruzioni

Limiti di HubSpot 💢

Prezzi per team più grandi : le funzionalità avanzate e le postazioni aggiuntive possono diventare costose per le organizzazioni in crescita

Reportistica sequenziale: sono disponibili panoramiche di alto livello, ma i test A/B per le sequenze di email non sono sufficientemente approfonditi

Prezzi HubSpot 💰

piano Free

Piattaforma cliente Starter : 12 $ al mese

Piattaforma professionale per i clienti : 1.170 $/mese

Piattaforma Enterprise Customer: 4.300 $/mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot 🌟

G2 : 4,4/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.270 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot?

Hubspot è un ottimo CRM, in particolare per chi desidera semplificare i propri processi di marketing, commerciali e di assistenza in un'unica piattaforma.

3. Freshsales (ideale per l'assistenza commerciale basata sull'IA)

via Freshsales

Freshsales è progettato per aiutare le piccole e medie imprese a semplificare i loro processi commerciali, automatizzare le attività e chiudere le trattative più rapidamente.

Inoltre, con Freddy IA al suo interno, Freshsales fornisce informazioni preziose, come il punteggio dei lead e i consigli sulle trattative, per aiutare i team a concentrarsi sui potenziali clienti con priorità elevata.

Potrai usufruire di una visione a 360° dei clienti e delle funzionalità di monitoraggio degli eventi per una comunicazione personalizzata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshsales ✅

Assistenza IA Freddy : automatizza il lead scoring, i consigli sulle trattative e la generazione di email per aumentare la produttività

Visualizzazione a 360° dei clienti : centralizza le interazioni con i clienti e fornisce informazioni contestuali per un coinvolgimento migliore

Pipeline commerciale drag-and-drop : visualizza, ordina e aggiorna le trattative in modo efficiente con una visualizzazione Kanban intuitiva

Monitoraggio degli eventi : monitora il comportamento e le interazioni degli utenti per creare strategie di comunicazione mirate

Chiamate in-app: effettua e monitora le chiamate senza software di terze parti; include composizione automatica e instradamento delle chiamate

Limiti di Freshsales 💢

Esportazione dei dati: Opzioni limitate per report personalizzati avanzati

Accessibilità dei collaboratori: autorizzazioni e gestione dei ruoli complesse

Supporto clienti: Tempi di risposta e risoluzione dei problemi incostanti

Livelli di prezzo: i costi più elevati per le funzionalità avanzate potrebbero non essere adatti ai team più piccoli

Aggiornamenti dell'interfaccia: modifiche occasionali senza notifica possono interrompere i flussi di lavoro

Prezzi Freshsales 💰

Crescita : 9 $ al mese per utente

Pro : 39 $ al mese per utente

Enterprise: 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshsales 🌟

G2 : 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 610 recensioni)

4. Zoho CRM (il migliore per personalizzazione e convenienza)

via Zoho

Zoho CRM è particolarmente apprezzato dalle piccole e medie imprese grazie alle sue funzionalità/funzioni interessanti e al prezzo conveniente.

La sua interfaccia altamente personalizzabile consente alle aziende di personalizzare i flussi di lavoro, gestire i dati dei clienti e semplificare i processi commerciali senza spendere una fortuna.

Inoltre, un piccolo team che utilizza la vista cliente a 360° di Zoho CRM può coinvolgere i client su più canali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM ✅

Flussi di lavoro personalizzati : adatta i flussi di lavoro, le regole di valutazione e le fasi commerciali alle esigenze della tua azienda

Visualizzazione a 360° dei clienti : accedi a profili dettagliati dei clienti e gestisci in modo efficace le interazioni multicanale

Assistente IA Zia : sfrutta le informazioni basate sull'IA per riscrivere email, rilevare anomalie e prevedere le vendite

Forti integrazioni : connettiti con oltre 1.000 app, tra cui l'ecosistema Zoho e le piattaforme di terze parti più diffuse

Strumenti commerciali: funzionalità/funzioni quali previsioni, punteggi e segnali commerciali migliorano il processo decisionale e la chiusura delle trattative

Limiti di Zoho CRM 💢

Sovraccarico di funzionalità/funzioni : le numerose opzioni possono confondere i nuovi utenti o i team di piccole dimensioni

Curva di apprendimento : richiede tempo e risorse per sfruttare appieno le sue funzionalità

Coerenza dell'assistenza: recensioni contrastanti riguardo alla reattività e alla guida del supporto clienti

Prezzi di Zoho CRM 💰

Edizione gratuita

Piano standard : 14 $ al mese per utente

Piano Professional : 23 $ al mese per utente

Piano Enterprise: 40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM 🌟

G2 : 4,1/5 (oltre 2.700 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 6.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho CRM?

Consente di automatizzare le attività, migliorare la collaborazione con il team e ridurre così il tempo dedicato alle attività amministrative.

5. Monday CRM (Ideale per flussi di lavoro intuitivi e automazioni)

via Monday

Monday CRM offre una piattaforma altamente personalizzabile per la gestione delle pipeline commerciali, delle attività e delle interazioni con i clienti.

Grazie all'interfaccia drag-and-drop, gli utenti possono creare flussi di lavoro, impostare le fasi delle trattative e automatizzare le attività ripetitive senza alcuno sforzo.

I team commerciali più piccoli possono monitorare le trattative con le pipeline personalizzabili di Monday, automatizzando l'assegnazione dei lead e i follow-up via email.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday CRM ✅

Pipeline personalizzate : crea e gestisci facilmente le fasi delle trattative con la funzionalità drag-and-drop

Automazioni : automatizza le attività ripetitive, come l'assegnazione dei lead e i follow-up via email, per una maggiore efficienza

Viste multiple : accedi ai dati commerciali tramite grafici Gantt, calendari e bacheche Kanban per una migliore visualizzazione

Strumenti di IA : automatizza la composizione delle email, la generazione delle attività e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro con l'IA integrata

Integrazioni: connettiti senza problemi con Google Calendar, Slack e altri strumenti per un flusso di lavoro coerente

Limiti di Monday CRM 💢

Prezzi : i piani di livello superiore possono essere costosi per i team di piccole dimensioni

Funzionalità mobile : l'app mobile offre funzionalità/funzioni limitate rispetto alla versione desktop

Visualizzazioni dashboard: mancanza di flessibilità nella riorganizzazione o nel posizionamento delle visualizzazioni

Prezzi di Monday CRM 💰

Base : 12 $/postazione/mese

Standard : 17 $/postazione/mese

Pro : 28 $/postazione/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday CRM 🌟

G2 : 4,6/5 (oltre 820 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 390 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday CRM?

Grande fan dell'interfaccia utente/esperienza utente di Monday. Probabilmente non potrebbe essere migliore. Dal punto di vista delle funzionalità, anche le automazioni senza codice sono rivoluzionarie.

6. Less Annoying CRM (Il migliore per la semplicità e le piccole imprese)

via Less Annoying CRM

Supponiamo che tu sia un grafico freelance che gestisce progetti per i propri client. Ti piacerebbe avere uno strumento che ti aiuti a registrare le email per monitorare il feedback dei client e organizzare le scadenze con un calendario sincronizzato?

Questo è ciò che offre Less Annoying CRM.

Fedele al suo nome, Less Annoying CRM è uno strumento essenziale e intuitivo progettato specificamente per le piccole imprese e i liberi professionisti.

Una delle sue funzionalità/funzioni più utili è rappresentata dalle pipeline illimitate per la gestione delle fasi di progetto come "Concept iniziale", "Revisioni" e "Consegna finale", che semplificano notevolmente la vita al tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Less Annoying CRM ✅

Semplicità : design intuitivo senza curve di apprendimento ripide

Monitoraggio delle attività : garantisce che gli utenti non perdano mai un follow-up o un appuntamento

Integrazione con il calendario : sincronizzazione con Google o Outlook per una pianificazione senza interruzioni

Registrazione email : registra automaticamente le comunicazioni con i client

Pipeline illimitate: gestisci con facilità più fasi commerciali e flussi di lavoro

Limiti meno fastidiosi del CRM 💢

Funzionalità avanzate : mancano alcune funzionalità presenti nei CRM più complessi

Personalizzazione : opzioni limitate rispetto alla concorrenza

Limiti di integrazione: non supporta molti strumenti di terze parti

Prezzi CRM meno fastidiosi 💰

Standard: 15 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Less Annoying CRM 🌟

G2 : 4,9/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 610 recensioni)

7. Insightly CRM (Ideale per la sinergia commerciale e di progetto)

via Insightly

Insightly CRM offre una combinazione unica di strumenti per la gestione della pipeline commerciale, il monitoraggio dei progetti e il marketing.

Come piccola impresa, puoi evitare di utilizzare più strumenti e sfruttare l'integrazione del project management per consentire ai team commerciali di trasformare le opportunità in progetti concreti senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Insightly CRM ✅

Integrazione del project management : converti i contratti acquisiti in pipeline di progetti con tutti i dettagli rilevanti

Dashboard personalizzate : monitora i KPI in tempo reale con metriche delle prestazioni condivisibili su una dashboard CRM personalizzata

Gestione delle email : pianifica, monitora e invia email singole o multiple utilizzando modelli predefiniti

Automazione del flusso di lavoro : automatizza l'instradamento dei lead, l'assegnazione delle attività e i follow-up

Integrazioni estese: connettiti con strumenti come QuickBooks, Shopify e Slack per un flusso di lavoro unificato

Limiti di Insightly CRM 💢

Assistenza : l'assistenza agli utenti richiede piani a pagamento aggiuntivi

Spazio di archiviazione file : limitato fino ai piani di livello Enterprise

Autorizzazioni: le autorizzazioni avanzate sono disponibili solo nei piani premium

Prezzi di Insightly CRM 💰

Piano standard : 29 $ al mese per utente

Piano Professional : 49 $ al mese per utente

Piano Enterprise: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Insightly CRM 🌟

G2 : 4,0/5 (oltre 650 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 840 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Insightly?

Le integrazioni sono molte. La raccolta delle informazioni di contatto da Outlook consente di risparmiare molto tempo nell'inserimento manuale dei dati.

8. Pipedrive (ideale per pipeline commerciali visive)

tramite Pipedrive

Pipedrive CRM si concentra sulla gestione della pipeline commerciale con un layout intuitivo in stile kanban che offre una chiara visibilità su ogni fase del percorso dell'acquirente.

È progettato per aiutare i team commerciali a rimanere organizzati e chiudere le trattative più rapidamente. Include lead scoring, monitoraggio delle comunicazioni e strumenti di IA per automatizzare le attività.

Inoltre, la flessibilità di Pipedrive consente alle aziende di personalizzare le pipeline, creare campi personalizzati e integrarsi perfettamente con oltre 400 app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive ✅

Pipeline visive : monitora chiaramente le fasi e lo stato delle attività commerciali con una visualizzazione in stile kanban

Lead scoring : identifica e assegna priorità ai lead con un alto livello di interesse utilizzando criteri personalizzati

Monitoraggio delle comunicazioni : gestisci tutte le interazioni con i client, incluse email e riunioni, in un'unica dashboard

Strumenti di IA : automatizza la gestione dei lead, lo stato delle trattative e la comunicazione via email

Flussi di lavoro personalizzabili: personalizza pipeline, campi e attività in base al tuo processo commerciale

Limiti di Pipedrive 💢

Reportistica limitata : l'analisi avanzata e la reportistica personalizzata richiedono piani di livello superiore

Componenti aggiuntivi costosi : alcune funzionalità/funzioni, come gli strumenti di IA, possono aumentare significativamente i costi

Nessuna versione gratuita: è disponibile una versione di prova di 14 giorni, ma non esiste un piano gratuito continuativo

Prezzi di Pipedrive 💰

Piano Essential : 12 $ al mese per postazione

Piano avanzato : 24 $ al mese per postazione

Piano Professional : 49 $ al mese per postazione

Piano Power : 59 $ al mese per postazione

Piano Enterprise: 79 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Pipedrive 🌟

G2 : 4,3/5 (oltre 2.100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

9. Vtiger (Ideale per la collaborazione tra team interfunzionali)

via Vtiger

Vtiger CRM si distingue per la sua funzionalità One View, che consente di unire i team di marketing, commerciale e assistenza in un'unica piattaforma. Questo CRM basato sull'IA è adatto ad aziende di tutte le dimensioni. Offre strumenti per l'automazione dei processi, sale riunioni e pianificazione degli appuntamenti.

Immagina di gestire un lead dall'approccio iniziale all'assistenza post-vendita, il tutto da un'unica interfaccia. Con Deal Room di Vtiger, i rappresentanti commerciali e i clienti collaborano in tempo reale, monitorando ogni interazione senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vtiger ✅

Una sola visualizzazione : offre una visione a 360 gradi delle interazioni con i clienti tra i vari reparti

Progettista di processi : automatizza i flussi di lavoro CRM e le attività interdipartimentali con la semplicità del drag-and-drop

Deal room : dashboard centralizzata per la collaborazione tra rappresentanti commerciali e lead

Pagine degli appuntamenti : strumenti di pianificazione personalizzabili per riunioni con i client semplificate

Calculus IA: approfondimenti basati sull'IA per il lead scoring, l'analisi delle conversazioni e i consigli intelligenti

Limiti di Vtiger 💢

App mobile di base : funzionalità limitate rispetto alla versione desktop

Problemi di personalizzazione dei documenti : gli utenti segnalano difficoltà nella personalizzazione dei modelli

Problemi occasionali di sincronizzazione: a volte le impostazioni e le integrazioni potrebbero non essere salvate

Prezzi di Vtiger 💰

One Growth : 12 $ al mese per utente

One Professional : 30 $ al mese per utente

One Enterprise: 42 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Vtiger 🌟

G2 : 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 330 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Vtiger?

Vtiger ha portato risultati eccellenti alla nostra azienda grazie alle sue innovative funzioni di analisi e miglioramento delle attività commerciali.

10. Capsule CRM (Ideale per la produttività delle piccole imprese)

tramite Capsule CRM

Immagina di automatizzare le noiose attività di onboarding o di monitorare il motivo per cui alcune trattative sono andate perse, il tutto all'interno di un'interfaccia intuitiva.

Gli strumenti multi-vendita e di project management di Capsule sono ideali per le startup e le aziende in crescita. Il CRM offre una varietà di funzionalità/funzioni come email marketing, automazione del flusso di lavoro e reportistica sui motivi di perdita dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Capsule CRM ✅

Integrazione con l'email marketing : sincronizzazione perfetta con Transpond per gestire gli elenchi di contatti e lanciare campagne

Reportistica sui motivi delle perdite : identifica i motivi delle perdite, offrendo approfondimenti per perfezionare le strategie commerciali

Automazione del flusso di lavoro : accelera le attività ripetitive e garantisce un follow-up coerente in tutte le fasi commerciali

Gestione della pipeline : monitora le opportunità commerciali attraverso più pipeline personalizzabili

Project management: bacheche in stile Kanban per gestire i progetti dei client e le attività del team

Limiti di Capsule CRM 💢

Piano Free di base : limitato alle funzionalità di base senza funzionalità di reportistica

Integrazioni di marketing : meno opzioni rispetto alla concorrenza

Nessun account manager dedicato: i piani di livello superiore non includono assistenza personalizzata per l'account

Prezzi di Capsule CRM 💰

Starter : 18 $ al mese per utente

Crescita : 36 $/utente al mese

Avanzato : 54 $ al mese per utente

Ultimate: 72 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Capsule CRM 🌟

G2 : 4,7/5 (oltre 360 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 160 recensioni)

Piccole imprese, grandi risultati con ClickUp

Viviamo in un'epoca in cui l'indipendenza finanziaria e l'imprenditorialità sono gli obiettivi di molti. Tuttavia, c'è una cosa che distingue le aziende di successo: interazioni personalizzate e memorabili con i clienti. ✨

Come ha giustamente affermato Jerry Fritz, "Una solida cultura del servizio clienti non può essere copiata. "

Per le piccole imprese, il vantaggio competitivo sta nel far sentire ogni cliente apprezzato. Ma senza gli strumenti giusti, anche le migliori intenzioni possono fallire. È qui che entra in gioco ClickUp.

Con ClickUp, ottieni un CRM all-in-one che monitora la tua pipeline commerciale, automatizza le attività ripetitive e favorisce la collaborazione tra i team senza sovraccaricarti di funzionalità/funzioni che non userai mai.

Perché aspettare? Inizia a gestire le relazioni con i tuoi clienti con facilità: registrati oggi stesso su ClickUp .