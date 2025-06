Le 11 migliori app mobili per la comunicazione interna e la collaborazione in team

Hai mai avuto l'impressione che la comunicazione all'interno del tuo team sia un gioco del telefono senza fili, con messaggi che si perdono nella traduzione e attività che sfuggono al controllo? Ci siamo passati tutti!

Che si tratti di destreggiarsi tra il lavoro da remoto o di gestire team globali, le app di comunicazione interna sono fondamentali per mantenere tutti sulla stessa pagina (e sani di mente).

Abbiamo raccolto le 11 migliori app mobili per la comunicazione interna per trasformare la collaborazione del tuo team.

Pensa a meno thread di email, aggiornamenti più rapidi e magari anche meno messaggi "urgenti" a tarda notte. Queste app ti faranno chiedere come hai fatto a lavorare senza di loro.

Tutto sta nel trovare lo strumento di comunicazione interna perfetto. Cominciamo a comunicare!

Cosa cercare nelle app mobili per la comunicazione interna?

Scegliere la giusta app di comunicazione interna è fondamentale per migliorare la produttività del tuo team. Ma con le innumerevoli opzioni disponibili sul mercato, come puoi decidere quale app è più adatta alla tua organizzazione?

Ecco cosa dovresti privilegiare quando valuti le opzioni disponibili:

Funzionalità/funzioni di comunicazione in tempo reale : cerca la messaggistica istantanea, le videochiamate e le chat di gruppo che rendono la comunicazione fluida. Gli strumenti che supportano la messaggistica audio e la condivisione dello schermo sono particolarmente utili per i team remoti o ibridi

Integrazione della gestione delle attività e dei progetti : trova app che integrano la gestione delle attività e le bacheche Kanban, aiutando i team a sincronizzare gli obiettivi e a gestire le attività in modo efficiente

Interfaccia intuitiva : scegli un'app abbastanza intuitiva da poter essere utilizzata da tutti. Un'interfaccia semplice riduce al minimo il tempo di apprendimento e garantisce che l'app diventi uno strumento per aumentare la produttività anziché un ostacolo

Sicurezza e conformità : cerca app per la comunicazione tra team con crittografia avanzata, accessi sicuri come Azure Active Directory e conformità agli standard di settore

Funzionalità/funzioni personalizzabili: utilizza app che offrono condivisione di file, condivisione dello schermo, elenchi di cose da fare o qualsiasi altro strumento di comunicazione necessario per i tuoi dipendenti remoti o i lavoratori in prima linea

Dove puoi trovare tutte queste funzionalità/funzioni in un unico posto?

Le 11 migliori app mobili per la comunicazione interna

Ecco un elenco completo delle app di comunicazione interna che soddisferanno le esigenze del tuo team, favoriranno la collaborazione e supporteranno gli obiettivi aziendali a lungo termine:

1. ClickUp (La migliore app all-in-one per il project management e la collaborazione)

ClickUp è più di un semplice strumento di gestione dei progetti; è un'app di messaggistica all-in-one per il lavoro che combina gestione dei progetti, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

ClickUp Chat è la superstar della messaggistica integrata nel tuo team. A differenza degli strumenti di chat di terze parti, mantiene tutte le discussioni relative al progetto direttamente collegate alle attività.

Questo significa che non dovrai più cercare tra le email o destreggiarti tra diverse piattaforme per trovare informazioni cruciali.

Prova ClickUp Chat Rendi la comunicazione del tuo team centralizzata e connessa ai flussi di lavoro con ClickUp Chat

Con Chat, puoi discutere gli aggiornamenti dei progetti, scambiare idee o condividere aggiornamenti rapidi, il tutto collegando i messaggi direttamente alle attività o ai progetti pertinenti.

Fissa i messaggi importanti per consultarli facilmente e mantieni il flusso delle conversazioni in un unico posto.

Vuoi documentare questi punti di discussione da qualche parte? ClickUp Docs migliora la collaborazione sui documenti. Gli utenti possono creare, modificare e condividere documenti direttamente all'interno di ClickUp, collegandoli ad attività o progetti per un facile accesso.

Crea, modifica e condividi in pochi clic con ClickUp Docs

La modifica in tempo reale consente ai membri del team di contribuire simultaneamente, mentre la possibilità di incorporare le attività nei documenti colma il divario tra pianificazione ed esecuzione.

Che si tratti di redigere una proposta o di delineare un progetto, ClickUp Docs garantisce che il tuo team lavori in modo più intelligente, con la cronologia delle versioni che mantiene tutto trasparente.

Per quei momenti in cui le parole non bastano, ClickUp Clips viene in tuo soccorso. Questa funzionalità di registrazione dello schermo ti consente di catturare lo schermo, narrare i processi o fornire istruzioni visive sulle attività.

Condividi e registra il tuo schermo per una facile collaborazione con ClickUp Clips

È perfetto per condividere aggiornamenti, spiegare flussi di lavoro complessi o inserire nuovi membri nel team senza lunghe email o riunioni. Registra, condividi e lascia che siano le immagini a parlare.

ClickUp Collaboration Detection mantiene il tuo team sincronizzato in tempo reale. Questa funzionalità avvisa gli utenti quando qualcun altro sta modificando la stessa attività o lo stesso documento, evitando modifiche in conflitto e migliorando il coordinamento.

Modifica i documenti e collabora sui contenuti in tempo reale con ClickUp Rilevamento della collaborazione

Che si tratti di un piano di progetto o di un documento condiviso, saprai sempre chi sta lavorando su cosa, favorendo il lavoro di squadra e la trasparenza.

La flessibilità è un altro fattore chiave che contribuisce a una gestione efficace dei progetti, e le viste personalizzate di ClickUp offrono proprio questo. Scegli tra Elenco, Bacheca, Calendario, Sequenza e altro ancora per visualizzare le attività nel modo più adatto al tuo team.

Collabora con i membri del tuo team condividendo le informazioni nel modo che preferisci con le viste di ClickUp

Le bacheche offrono un flusso di lavoro in stile Kanban, mentre le viste Gantt aiutano a tenere traccia delle dipendenze e delle sequenze temporali. La possibilità di passare da una vista all'altra garantisce che tutti i membri del team rimangano sincronizzati, indipendentemente dal loro stile di lavoro.

Sono finiti i giorni delle lunghe catene di email sconnesse. Le funzionalità @Menzioni e Assegna commenti di ClickUp consentono di taggare i membri del team direttamente all'interno delle attività, assegnare responsabilità o richiamare l'attenzione sugli aggiornamenti.

Comunicate in modo più intelligente e collaborate meglio con i commenti e le menzioni di ClickUp

Utilizza i commenti thread per mantenere le discussioni organizzate e attuabili, assicurando che tutti sappiano esattamente cosa è richiesto loro senza confusione.

Che il tuo team abbia bisogno di chattare, pianificare o fare brainstorming, ClickUp tiene tutto in un unico posto per una collaborazione senza intoppi.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Gestisci il lavoro ripetitivo senza sforzo con senza sforzo con le attività ricorrenti di ClickUp . Che si tratti di check-in settimanali del team, reportistica mensile o pianificazione annuale, puoi automatizzare le attività per risparmiare tempo e ridurre il rischio di mancato rispetto delle scadenze

Definisci, monitora e visualizza gli obiettivi individuali e di team direttamente all'interno della piattaforma tramite gli obiettivi individuali e di team direttamente all'interno della piattaforma tramite ClickUp Goals . Suddividi gli obiettivi più grandi in traguardi più piccoli, collegali alle attività e monitora lo stato in tempo reale

Integrazione con oltre 1.000 strumenti , tra cui Slack, Zoom, Google Drive e Microsoft Teams, tramite , tra cui Slack, Zoom, Google Drive e Microsoft Teams, tramite le integrazioni ClickUp . Queste integrazioni ti consentono di portare le tue app preferite sulla piattaforma, migliorando i flussi di lavoro e riducendo la necessità di passare da uno strumento all'altro

Visualizza e gestisci le relazioni tra le attività con con le dipendenze delle attività di ClickUp . Puoi contrassegnare le attività come "bloccate", "in attesa" o "collegate", assicurandoti che tutti sappiano cosa deve essere completato prima di passare al passaggio successivo

Misura il tempo dedicato alle attività direttamente dalla piattaforma con direttamente dalla piattaforma con il monitoraggio del tempo di ClickUp . Che tu stia gestendo le ore fatturabili o ottimizzando la produttività, questa funzionalità/funzione fornisce informazioni dettagliate su come viene allocato il tempo

Limiti di ClickUp

ClickUp ha una curva di apprendimento piuttosto ripida. Pertanto, il suo ampio intervallo di funzionalità/funzioni può talvolta risultare opprimente per i nuovi utenti, che necessitano di un po' di tempo per abituarsi

L'app mobile, pur essendo completamente funzionale, deve ancora aggiungere alcune funzionalità disponibili nella versione desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

🧠 Lo sapevi? ClickUp è stato recentemente nominato il software n. 1 in 18 categorie nel rapporto invernale 2024 di G2! Due delle 18 categorie in cui ha ottenuto il primo posto sono state Collaborazione ai progetti e Gestione del flusso di lavoro.

2. Slack (Ideale per la messaggistica istantanea e la comunicazione in team)

tramite Sla ck

Slack è un'app leader nel settore della comunicazione interna, nota per le sue funzionalità di messaggistica in tempo reale e le numerose integrazioni. È ideale per i team che desiderano migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i dipendenti.

L'app mobile Slack offre una navigazione intuitiva, con una barra delle schede che consente di accedere rapidamente alle funzioni essenziali. In questo modo, puoi leggere i messaggi, rispondere alle menzioni dirette e gestire le attività dal tuo dispositivo mobile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Organizza le conversazioni in spazi dedicati a progetti e team specifici, assicurando che tutte le comunicazioni del team siano strutturate

Facilita conversazioni private e individuali tra i membri del team

Partecipa a conversazioni audio o video leggere tramite Huddles e condividi messaggi video preregistrati utilizzando Clip

Condividi documenti, immagini e altri file direttamente all'interno delle conversazioni

Limiti di Slack

L'abbondanza di canali e messaggi può portare a un eccesso di notifiche

La crittografia end-to-end non è sempre disponibile, il che comporta rischi per i dati

Prezzi di Slack

Free

Pro: 8,75 $ al mese per utente

Business+: 15 $ al mese per utente

Enterprise grid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (oltre 33.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.500 recensioni)

3. Workvivo (Ideale per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e la cultura aziendale)

tramite Workvivo

Combina gli strumenti tradizionali con funzionalità/funzioni che promuovono il coinvolgimento dei dipendenti tramite Workvivo.

Con l'app mobile Workvivo, puoi rimanere aggiornato attraverso un feed delle attività personalizzato, condividere post con immagini e video e riconoscere i risultati dei colleghi utilizzando i shout-out.

È progettato per aiutare i dipendenti a sentirsi più connessi al proprio lavoro e alla missione dell'organizzazione, indipendentemente dalla loro posizione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workvivo

Pubblica aggiornamenti, condividi notizie e partecipa alle discussioni sull'hub centrale

Combina le funzionalità tradizionali della rete intranet con funzionalità/funzioni social, consentendo ai dipendenti di accedere a documenti e applicazioni

Crea gruppi basati su interessi o progetti, favorendo la collaborazione

Misura il coinvolgimento, il sentiment e il comportamento dei dipendenti

Limiti di Workvivo

La struttura dei prezzi può risultare confusa per alcuni utenti

Alcuni utenti segnalano difficoltà di integrazione con app di terze parti, che possono interrompere i flussi di lavoro

Prezzi di Workvivo

Piano Business: Prezzi personalizzati

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workvivo

G2: 4,8/5 (oltre 1.900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)

tramite Microsoft

Microsoft Teams offre un'app mobile per la comunicazione interna che si integra perfettamente con la suite Microsoft Office. Fornisce una piattaforma unificata per la comunicazione, la collaborazione e le videoconferenze del team con alcune funzionalità/funzioni eccezionali.

L'app mobile Microsoft Teams consente agli utenti di partecipare alle riunioni con un solo tocco, condividere contenuti direttamente dal proprio dispositivo mobile e collaborare utilizzando altre app di Office in tempo reale.

L'app supporta anche le notifiche push, informando tempestivamente gli utenti dei messaggi importanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Teams

Crea e condividi documenti, fogli di calcolo e presentazioni senza sforzo all'interno di Microsoft Office

Organizza le conversazioni per canali e team

Organizza videochiamate e riunioni di alta qualità con funzionalità quali la condivisione dello schermo e la registrazione delle riunioni

Partecipa a chat private o di gruppo con questa app di messaggistica aziendale, con funzionalità/funzioni quali menzioni e conversazioni in thread

Limiti di Microsoft Teams

I team possono essere molto esigenti in termini di dispositivi, influendo sulle prestazioni dei sistemi meno recenti

L'ampia gamma di funzionalità/funzioni potrebbe richiedere tempo per essere compresa appieno dai nuovi utenti

Prezzi di Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials: 4,00 $ al mese per utente (sottoscrizione annuale)

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $ al mese per utente (sottoscrizione annuale)

Microsoft 365 Personal: 6,99 $ al mese

Microsoft 365 Family: 9,99 $ al mese

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/utente al mese (sottoscrizione annuale)

Nota: Microsoft Teams è disponibile come parte della suite Microsoft 365. I prezzi indicati si riferiscono alla suite Microsoft 365.

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (oltre 15.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 9.700 recensioni)

💡 Suggerimento: evita il sovraccarico di notifiche personalizzando gli avvisi in modo da ricevere solo gli aggiornamenti più rilevanti. Ad esempio, imposta Slack o Microsoft Teams in modo da ricevere notifiche solo per menzioni dirette o aggiornamenti critici del canale.

5. Trello (ideale per la gestione visiva delle attività con bacheche Kanban)

tramite Trello

Stai cercando un'app di comunicazione interna facile da usare che eccella nelle attività visive e nella gestione del team? Trello offre una soluzione solida con le sue intuitive bacheche Kanban.

Consente ai team di organizzare progetti e attività in modo visivo, promuovendo la comunicazione collaborativa.

L'app mobile Trello ti consente di creare nuove schede, impostare date di scadenza e allegare file direttamente dai tuoi dispositivi mobili. L'app supporta la sincronizzazione in tempo reale, garantendo che le modifiche vengano immediatamente riportate su tutti i dispositivi e per tutti i membri del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Crea bacheche con elenchi e schede che rappresentano le attività, visualizzando chiaramente il flusso di lavoro

Integrazione con strumenti come Slack, Google Drive e Jira per migliorare la funzionalità

Automatizza le attività ripetitive senza bisogno di codice con l'automazione Butler

Limiti di Trello

Si basa fortemente sui Power-Up per funzionalità aggiuntive, che possono diventare costose

Mancanza di funzionalità/funzioni avanzate come le dipendenze, necessarie per progetti complessi

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $/utente al mese

Enterprise: a partire da 17,50 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.300 recensioni)

📮ClickUp Insight: I knowledge worker inviano in media 25 messaggi al giorno alla ricerca di informazioni e contesto. Ciò indica una notevole quantità di tempo sprecato a scorrere, cercare e decifrare conversazioni frammentate tra email e chat. 😱 Se solo avessi una piattaforma intelligente che collega attività, progetti, chat ed email (oltre all'IA!) in un unico posto. Ma ce l'hai: prova ClickUp!

6. Chanty (Ideale per le piccole imprese alla ricerca di un'app di comunicazione all-in-one conveniente)

tramite Chanty

Chanty è un'app di comunicazione interna su misura per le piccole imprese che cercano una soluzione all-in-one conveniente per la collaborazione in team.

L'app mobile di Chanty, disponibile su iOS e Android, garantisce che i membri del team rimangano connessi e gestiscano le attività in modo efficiente, anche mentre sono in movimento.

L'interfaccia intuitiva dell'app consente di navigare tra chat e attività, facilitando collaborazioni efficaci e flussi di lavoro fluidi in base alla tua strategia di comunicazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chanty

Comunicate in tempo reale con il vostro team attraverso chat pubbliche e private

Effettua videochiamate e chiamate audio di alta qualità con condivisione dello schermo

Crea attività dai messaggi e monitora lo stato di avanzamento utilizzando una bacheca Kanban

Limiti di Chanty

Meno integrazioni di terze parti rispetto alla concorrenza

Alcuni utenti hanno segnalato problemi tecnici durante le videochiamate

Prezzi di Chanty

Free

Business: 4 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Chanty

G2: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

7. Connecteam (Ideale per gestire in modo efficace i lavoratori senza postazione fissa e in prima linea)

tramite Connecteam

Se lavori molto con team in prima linea o con personale sul campo, Connecteam è un must. Si tratta di un'app di comunicazione all-in-one che offre una suite completa di strumenti per ottimizzare le operazioni e rafforzare la comunicazione del team.

L'app mobile Connecteam consente ai dipendenti di accedere a strumenti essenziali e svolgere attività quali registrazione dell'orario di lavoro, accesso ai turni e comunicazione con i membri del team direttamente dai propri smartphone.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Mantieni tutti i tuoi lavoratori in prima linea sincronizzati con la comunicazione in tempo reale del team tramite chat, aggiornamenti e notifiche

Crea e condividi programmi e automatizza rapidamente le tabelle orarie con tutti i tuoi dipendenti

Assegna e monitora le attività dei dipendenti, garantendo visibilità sulle responsabilità e colmando le lacune comunicative

Limiti di Connecteam

Intervallo di prezzo più elevato rispetto alla concorrenza e funzionalità più avanzate disponibili solo nei piani di livello superiore

Meno integrazioni di terze parti rispetto alla concorrenza

Prezzi di Connecteam

Il piano Small Business: gratuito fino a 10 utenti

Operations Basic: 35 $ al mese per i primi 30 utenti (0,6 $ al mese per ogni utente aggiuntivo)

Operations Advanced: 59 $ al mese per i primi 30 utenti (1,8 $ al mese per ogni utente aggiuntivo)

Esperto operativo: 119 $ al mese per i primi 30 utenti (3,6 $ al mese per ogni utente aggiuntivo)

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4,6/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 340 recensioni)

👀 Lo sapevate? Per i lavoratori senza postazione fissa, la funzionalità di geofencing di Connecteam garantisce registrazioni accurate consentendo ai dipendenti di effettuare il check-in solo quando si trovano all'interno di una posizione specifica.

8. RingCentral (ideale per videoconferenze affidabili e comunicazioni basate su cloud)

tramite RingCentral

RingCentral è un'app di comunicazione affidabile che connette il tuo team attraverso videoconferenze robuste e strumenti basati su cloud. È ideale per le aziende che necessitano di una soluzione scalabile.

Questa app mobile è stata creata per gli utenti in movimento, fornendo a te e al tuo team un flusso di lavoro coeso e connesso. Gli utenti dell'app possono partecipare a riunioni video, inviare e ricevere messaggi e gestire le chiamate direttamente dai loro cellulari.

Le migliori funzionalità/funzioni di RingCentral

Effettua videochiamate in alta definizione con supporto fino a 500 partecipanti

Utilizza il Private Branch Exchange (PBX) basato su cloud per chiamate illimitate negli Stati Uniti e in Canada

Lavora con oltre 300 integrazioni con applicazioni popolari

Limiti di RingCentral

Le numerose funzionalità/funzioni possono richiedere tempo per essere apprese e utilizzate

Alcuni utenti segnalano problemi con la reattività dell'assistenza

Prezzi RingCentral

Core: 30 $ al mese per utente (fino a 100 utenti)

Avanzato: 35 $ al mese per utente (fino a 100 utenti)

Ultra: 45 $ al mese per utente (fino a 100 utenti)

Valutazioni e recensioni di RingCentral

G2: 4. 1/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 1.200 recensioni)

tramite Staffbase

Invia aggiornamenti a tutta l'azienda e newsletter interne e assicurati che i dipendenti rimangano informati e coinvolti con Staffbase.

L'app mobile Staffbase garantisce ai dipendenti l'accesso immediato alle notizie, agli aggiornamenti e alle risorse dell'azienda, anche se lavorano da remoto.

I dipendenti possono accedere a documenti importanti tramite l'app mobile e partecipare a funzionalità/funzioni interattive come sondaggi e meccanismi di feedback.

Le migliori funzionalità/funzioni di Staffbase

Fornisci notizie e informazioni essenziali direttamente sui dispositivi mobili dei dipendenti

Crea newsletter automatizzate e visivamente accattivanti con metriche dettagliate

Sfrutta un hub centralizzato per la comunicazione del team e l'accesso alle risorse aziendali

Limiti di Staffbase

Creare una separazione tra le pagine di destinazione e le pagine delle notizie può essere difficile

Su misura per le aziende di livello enterprise, che possono essere costose per le organizzazioni più piccole

Prezzi di Staffbase

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Staffbase

G2: 4,6/5 (oltre 220 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

10. monday. com (Ideale per il project management e la personalizzazione del flusso di lavoro)

monday. com è una piattaforma dinamica che offre strumenti di project management e personalizzazione del flusso di lavoro. È ideale per i team che desiderano ottimizzare i processi, visualizzare le attività o collaborare in modo efficace.

Con l'app mobile monday.com, puoi creare e modificare bacheche, assegnare attività, impostare eventi importanti e monitorare lo stato del tuo team in tempo reale.

L'app supporta tutte le visualizzazioni della versione desktop, inclusi Kanban e Calendario, così potrai visualizzare i flussi di lavoro in base alle tue esigenze.

monday. com migliori funzionalità/funzioni

Progetta flussi di lavoro che soddisfano i requisiti dei progetti dei tuoi team interfunzionali

Utilizza prospettive come bacheche Kanban, grafici Gantt e calendari per una collaborazione visiva

Riduci il lavoro manuale automatizzando le attività ripetitive

limiti di monday.com

Funzionalità/funzioni limitate nella versione mobile rispetto alla versione web

Richiede il pagamento per un numero prestabilito di utenti, il che potrebbe non essere conveniente per i team più piccoli

prezzi monday.com

Free

Base: 12 $ al mese per postazione (minimo tre utenti)

Standard: 14 $ al mese per postazione (minimo tre utenti)

Pro: 24 $ al mese per postazione (minimo tre utenti)

Enterprise: Prezzi personalizzati

monday. com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 12.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.300 recensioni)

💡 Suggerimento: risparmia tempo creando modelli di attività per flussi di lavoro che si ripetono frequentemente, come l'inserimento di nuovi dipendenti o la pianificazione di sprint settimanali. La maggior parte delle app consente di duplicare le attività con attività secondarie e scadenze predefinite.

11. Troop Messenger (ideale per comunicazioni sicure in team che necessitano di interfacce intuitive)

tramite Troop Messenger

La fuga di notizie relative a discussioni e messaggi interni all'azienda (sia accidentale che deliberata) è il peggior incubo di ogni manager e dirigente. Ma prevenire è meglio che curare, e Troop Messenger è lì per aiutarti a evitare che uno scenario del genere diventi realtà.

Si tratta di un'app mobile per la comunicazione interna sicura, pensata su misura per i team che danno priorità alla sicurezza e alle interfacce intuitive.

Puoi utilizzarla per chattare individualmente o in gruppo, condividere file in vari formati e effettuare videochiamate direttamente dai tuoi dispositivi mobili.

L'app mobile Troop Messenger supporta anche funzionalità/funzioni come la condivisione dello schermo e il monitoraggio della posizione in un formato mobile, migliorando il lavoro richiesto alla collaborazione del tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Troop Messenger

Utilizza la funzionalità/funzione burnout che fornisce un "timer di autodistruzione" per i messaggi riservati

Invia messaggi o allegati a più utenti o gruppi contemporaneamente con la funzionalità forkout, migliorando l'efficienza della comunicazione

Condividi lo schermo durante le videochiamate per presentazioni e discussioni efficaci

Limiti di Troop Messenger

Offre meno integrazioni di terze parti rispetto alla concorrenza

L'interfaccia delle app mobili è meno intuitiva rispetto alla versione web

Prezzi di Troop Messenger

Premium: 2,50 $ al mese per utente

Enterprise: 5 $ al mese per utente

Superior: 9 $ al mese per utente (in arrivo)

Valutazioni e recensioni di Troop Messenger

G2: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Entra in contatto con il tuo team con ClickUp

Ricordi l'analogia con il gioco del telefono di cui abbiamo parlato all'inizio? Proprio così, la comunicazione errata può paralizzare un team.

Ogni strumento di cui abbiamo parlato sopra offre funzionalità uniche per adattarsi a diversi flussi di lavoro e priorità. Ma se stai cercando un'app completa per il lavoro che integri la gestione delle attività, i flussi di lavoro dei progetti, l'IA e l'automazione con la comunicazione del team, ClickUp è lo strumento che fa per te. È versatile, facile da usare e progettato per adattarsi alle esigenze del tuo team.

Crea una rete di team più intelligente e connessa: registrati oggi stesso per ottenere un account ClickUp gratuito.