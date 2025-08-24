I 10 migliori strumenti di IA per la gestione dell'inventario

“Ehi, Siri, puoi gestire il mio inventario al posto mio?”

Utilizzare i tuoi assistenti IA di uso quotidiano per gestire l'inventario aziendale potrebbe sembrare fantascienza oggi. Tuttavia, la tecnologia ha già fatto progressi sufficienti per ottimizzare la gestione dell'inventario utilizzando strumenti basati sull'intelligenza artificiale.

Grazie a strumenti di ottimizzazione delle scorte più efficaci, a una maggiore quantità di dati e a informazioni più aggiornate, le aziende possono anticipare le carenze di magazzino e le situazioni di eccedenze.

Infatti, l'implementazione efficace dell'IA nei processi di gestione dell'inventario ha aiutato le aziende a ridurre i costi logistici del 15% e a migliorare i livelli di inventario e di servizio rispettivamente del 35% e del 65%.

Quindi, se non puoi fare affidamento sul tuo fidato assistente vocale basato sull'IA, come scegli lo strumento migliore per gestire il tuo inventario? È semplice: dai un'occhiata a questa guida ai 10 potenti strumenti di IA per tutte le tue esigenze di gestione dell'inventario.

Quando si valutano gli strumenti di IA per la gestione dell'inventario, è fondamentale concentrarsi sulle funzionalità/funzioni che soddisfano le esigenze aziendali.

Ecco gli aspetti chiave da considerare:

Funzionalità di previsione della domanda: cerca strumenti di IA in grado di analizzare i dati storici di vendita, le tendenze di mercato e la stagionalità per prevedere con precisione la domanda futura

Ottimizzazione delle scorte: ottieni informazioni dettagliate sui livelli delle scorte, assicurandoti di avere i prodotti giusti nelle giuste quantità

Integrazione con i sistemi esistenti: Assicurati che lo strumento si integri perfettamente con i tuoi attuali sistemi ERP, POS, Assicurati che lo strumento si integri perfettamente con i tuoi attuali sistemi ERP, POS, software di logistica e sistemi di gestione del magazzino

Funzionalità di automazione: trova strumenti che automatizzano le attività di routine relative all'inventario, come la generazione degli ordini, il rifornimento delle scorte e le notifiche di livello di scorte in esaurimento

Scalabilità e personalizzazione: scegli strumenti in grado di crescere insieme alla tua azienda e di adattarsi alle tue esigenze specifiche grazie a funzionalità come scegli strumenti in grado di crescere insieme alla tua azienda e di adattarsi alle tue esigenze specifiche grazie a funzionalità come i modelli di inventario

Assistenza per la gestione multi-sede: scegli uno strumento che consolidi il monitoraggio e la gestione dell'inventario in tutte le tue sedi

Approfondimenti basati sull'IA: Ottieni approfondimenti sul comportamento dei clienti, sulle prestazioni dei fornitori e sulle opportunità di risparmio grazie all'analisi dei dati basata sull'IA

Che tu sia il titolare di una piccola impresa o il dirigente di una grande società, puoi sfruttare le tecnologie di IA per migliorare l'efficienza, la precisione e la soddisfazione dei clienti nei tuoi processi di gestione dell'inventario. Tutto ciò che ti serve è la soluzione giusta. Esploriamole insieme.

Leggi anche: Come creare un sistema di gestione delle scorte

Sei pronto a trovare il sistema di supporto basato sull'IA che renderà la gestione dell'inventario un gioco da ragazzi? Cominciamo!

1. ClickUp (Ideale per la gestione collaborativa dell'inventario basata sull'IA)

Gestisci il tuo inventario con ClickUp Archivia tutti i dettagli del tuo inventario in una sola posizione con il software Inventory di ClickUp

Se stai cercando un potente strumento di IA per ottimizzare la pianificazione e la gestione del magazzino, ClickUp potrebbe essere la soluzione che fa per te.

È progettato per aiutare le aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole startup alle grandi aziende, a soddisfare tutte le loro esigenze, dalla gestione dell'inventario IT allo stoccaggio dei beni di consumo.

Con ClickUp puoi effettuare il monitoraggio dei livelli delle scorte, gestire le date degli ordini imminenti e molto altro, il tutto all'interno di un'unica piattaforma. Non dovrai più affidarti a fogli di calcolo o strumenti sparsi: ClickUp ti aiuta a ottimizzare le operazioni relative all'inventario e al team in un unico posto. Puoi automatizzare le attività ripetitive, impostare promemoria e persino pianificare gli ordini quando le scorte raggiungono una soglia specifica.

Ciò significa dedicare meno tempo alle attività manuali e concentrarsi maggiormente sulla crescita della tua attività.

🀚 ClickUp Brain

Collabora con ClickUp Brain per semplificare la gestione del magazzino

Una delle funzionalità distintive di ClickUp è il suo assistente IA, ClickUp Brain. Questo strumento aumenta la produttività e migliora la comunicazione analizzando i flussi di lavoro per identificare le aree di miglioramento.

ClickUp Brain è inoltre in grado di identificare tendenze, modelli e valori anomali, offrendo approfondimenti che guidano decisioni più intelligenti. Ciò consente di agire rapidamente, affrontando i problemi e migliorando i processi per ottenere la massima efficienza.

Ad esempio, puoi chiedere a Brain:

Domande come "Quali elementi sono al di sotto del livello di riordino?" e il sistema recupererà e riepilogherà i dati utilizzando campi personalizzati come livelli di stock, SKU e punti di riordino.

Per aggiornare al volo i campi personalizzati relativi all'inventario: ad esempio, "Imposta il campo 'Quantità di riordino' per l'elemento A su 100".

Utilizza Brain per generare riassunti delle tendenze di magazzino (ritardi negli acquisti, esaurimento delle scorte, SKU obsoleti) e ottenere informazioni approfondite senza dover ricorrere all'analisi manuale

Vuoi flussi di lavoro ancora più efficienti?

Scarica Brain MAX!

Brain MAX combina modelli di IA di alta qualità, conversione da voce a testo, ricerca universale nell'area di lavoro e nelle app, ricerca web con citazioni e generazione di attività: il tutto accessibile tramite una Super App di IA sul tuo desktop.

Utilizzalo per:

Aggiornamenti vocali : dettate note o aggiornamenti sull'inventario senza usare le mani — «Rifornimento di 50 unità dell'elemento B, in arrivo domani» — e Talk to Text li converte in voci di attività o aggiornamenti sul campo ben strutturati

Ricerca multisorgente : chiedi "Mostrami tutti gli elementi relativi al fornitore X presenti in Documenti Google, Attività e file collegati su Google Drive" e visualizza immediatamente il contesto correlato

Creazione automatizzata delle attività: “Crea un’attività di riordino per l’elemento C quando le scorte scendono al di sotto delle 20 unità”: Brain MAX può generare automaticamente tale attività con gli assegnatari e le date di scadenza appropriati

🀚 Automazioni ClickUp

Con ClickUp Automazioni, puoi impostare regole basate su trigger specifici.

Ad esempio, quando viene effettuato un ordine in un negozio di e-commerce, l'automazione può assegnarlo al membro del team meno impegnato. È quindi possibile creare attività secondarie come il prelievo, l'imballaggio e la spedizione, aggiornando automaticamente i clienti sullo stato dell'ordine. Ciò riduce al minimo gli errori, fa risparmiare tempo e aumenta l'efficienza complessiva.

Scegli tra oltre 100 opzioni per le automazioni di ClickUp oppure creane una personalizzata con semplici prompt vocali grazie a ClickUp Brain

La piattaforma fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle attività di automazione, offrendoti una visibilità completa delle tue operazioni.

💡 Consiglio dell'esperto: E se le tue automazioni potessero essere 10 volte più intelligenti? Con ClickUp Autopilot Agents, lo sono. A differenza delle automazioni basate su regole, sono in grado di adattarsi alle condizioni mutevoli e di agire di conseguenza. Ad esempio, possono monitorare le soglie e inviare promemoria o notifiche ai team di approvvigionamento quando le scorte scendono al di sotto dei livelli di riordino. Possono anche segnalare gli elementi da controllare quando la data di scadenza si avvicina, oppure assegnare automaticamente le attività quando le scorte vengono rifornite. E crearne uno in ClickUp non richiede nemmeno una riga di codice!

🀚 ClickUp AI Project Manager

AI Project Manager™ (basato su Brain) genera automaticamente report di riepilogo e aggiornamenti periodici sullo stato dei progetti. Evidenzia potenziali ostacoli, garantendo che i responsabili operativi rimangano informati sui progressi dei progetti.

Ricevi aggiornamenti e rapporti di stato rapidi e precisi generati dall'IA per attività, documenti e membri del team con AI Project Manager™ di ClickUp Brain

Analizzando i dati storici, ClickUp Brain & AI Project Manager consiglia la migliore allocazione delle risorse. Questo aiuta ad assegnare le attività giuste alle persone giuste, riducendo gli sprechi e prevenendo il sovraccarico di lavoro.

🀚 Dashboard di ClickUp

Inoltre, i dashboard di ClickUp offrono una visione a 360° dei dati relativi ai tuoi prodotti. Personalizza l'interfaccia in base alle tue esigenze con opzioni relative a stati, tabelle e reportistica dettagliata.

Grazie ai widget della dashboard, è possibile accedere facilmente a dati fondamentali, come i tempi di monitoraggio del tempo e i grafici, per una gestione efficace delle scorte.

Visualizza i tuoi prodotti, i livelli delle scorte e l'inventario in tempo reale utilizzando i dashboard di ClickUp

Se hai bisogno di monitorare i movimenti e la disponibilità delle scorte, i modelli predefiniti di ClickUp ti semplificano il lavoro.

🀚 Modello ClickUp per la gestione dell'inventario

Il modello di gestione dell'inventario di ClickUp, ad esempio, semplifica la gestione sia di piccoli che di grandi inventari. Ti consente di monitorare i livelli delle scorte, tenere traccia delle variazioni dell'inventario e organizzare i dettagli dei prodotti in modo facile da gestire.

Scarica questo modello Tieni traccia dei tuoi elementi in magazzino con facilità grazie al modello di gestione dell'inventario di ClickUp

Con questo modello puoi:

Tieni sotto controllo i livelli delle scorte, la disponibilità e le fluttuazioni dei costi

Organizza le informazioni sui prodotti, come prezzi e immagini, in un unico posto

Individua le tendenze delle scorte per prendere decisioni intelligenti sul rifornimento

🀚 Vista Tabella di ClickUp

ClickUp ti permette inoltre di visualizzare i tuoi dati nel modo che preferisci. La vista Tabella di ClickUp offre un layout familiare simile a un foglio di calcolo, così puoi visualizzare facilmente i dati in righe e colonne. È eccellente per il monitoraggio dello stato delle attività, degli allegati e delle valutazioni.

Utilizza la vista Tabella di ClickUp per gestire il tuo inventario IT, impostare le dipendenze tra le attività e automatizzare le operazioni manuali

Puoi anche collegare attività per automatizzare ordini, promemoria o aggiornamenti. Inoltre, ClickUp ti consente di ordinare, filtrare e raggruppare i tuoi dati come preferisci, offrendoti il controllo totale su come organizzare ogni cosa.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Gestisci il rifornimento dei prodotti e le consegne con la vista Calendario di ClickUp

Tieni traccia delle scadenze degli ordini e delle attività in tempo reale tramite sequenze collaborative e calendari delle risorse

Imposta promemoria per il rifornimento utilizzando le attività ricorrenti di ClickUp

Integrazione con le piattaforme di e-commerce per una sincronizzazione accurata dei dati di magazzino

Utilizza strumenti di pianificazione pratici, come modelli predefiniti e elenchi di fornitori, per effettuare il monitoraggio delle vendite e gestire la capacità

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento a causa delle numerose opzioni di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

💡 Consiglio dell'esperto: trasforma le idee del tuo team in piani d'azione chiari con le lavagne online di ClickUp. Ti consentono di collaborare in tempo reale, visualizzare le attività e assegnare facilmente le responsabilità, semplificando il monitoraggio dei progressi e mantenendo tutti allineati.

2. Zoho Inventory (Ideale per le piccole e medie imprese di dimensioni moderate)

tramite Zoho Inventory

Zoho offre una suite software completa con vari strumenti, tra cui Zoho CRM, un sistema di helpdesk e Zoho Inventory, progettati per gestire diverse funzioni aziendali.

In quanto app per la gestione dell'inventario, Zoho Inventory è perfetta per le piccole e medie imprese. Fornisce strumenti per il monitoraggio dell'inventario, la gestione degli ordini e la supervisione del magazzino.

Si integra con le piattaforme di e-commerce più diffuse come Shopify, Amazon, Etsy, eBay e ZohoCommerce. Sebbene le sue opzioni di integrazione siano limitate, Zoho rimane una soluzione conveniente rispetto ad altri sistemi di gestione dell'inventario per l'e-commerce.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Inventory

Gestisci l'inventario in modo efficiente utilizzando i codici a barre e la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification)

Assicurati che la rotazione delle merci deperibili avvenga tempestivamente per mantenere la qualità dei prodotti

Ottieni le tariffe di spedizione in tempo reale dai principali corrieri internazionali

Limiti di Zoho Inventory

Struttura dei prezzi complessa e costosa rispetto ad altre alternative a Zoho , soprattutto man mano che la tua attività cresce

Prezzi di Zoho Inventory

Gratis (solo per 50 ordini e un utente)

Standard : 39 $ al mese per organizzazione (con 500 ordini mensili e due utenti)

Professional : 99 $ al mese per organizzazione (con 3.000 ordini mensili e due utenti)

Premium : 159 $ al mese per organizzazione (con 7.500 ordini mensili e due utenti)

Enterprise: 299 $ al mese per organizzazione (con 15.000 ordini mensili e sette utenti)

Valutazioni e recensioni di Zoho Inventory

G2: 4,3/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 390 recensioni)

👀 Lo sapevi? Aziende come Amazon e Alibaba utilizzano l'IA per gestire magazzini che vanno dall'intervallo 10.000-100.000 metri quadrati! È l'equivalente di diversi campi da calcio, brulicanti di attività e alimentati da una tecnologia IA all'avanguardia.

3. Freshworks (Ideale per soluzioni di gestione dell'inventario incentrate sul cliente)

tramite Freshworks

Freshworks è uno strumento moderno, basato su cloud e alimentato dall'IA, progettato per migliorare la gestione dell'inventario. Offre un unico punto di riferimento per tutte le risorse, aiutando le aziende a prendere decisioni intelligenti in merito all'acquisizione, all'utilizzo e alla gestione delle risorse.

L'app mobile dello strumento semplifica la gestione delle risorse non IT direttamente dall'offerta Freshservice, mantenendo il tuo inventario aggiornato e organizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshworks

Semplifica le procedure di gestione delle scorte con l'amministrazione dei contratti, i processi di approvvigionamento e il rifornimento con un solo clic

Automatizza la gestione dell'infrastruttura con Freshservice, che offre un'unica fonte di verità per le risorse

Scopri hardware, software, risorse non IT e servizi cloud con soluzioni integrate

Utilizza l'app mobile di Freshservice per scansionare e gestire facilmente le risorse non pingabili ovunque ti trovi

Limiti di Freshworks

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per imparare a utilizzare il software a causa della sua complessità

I processi di integrazione dei dati e dei sistemi possono presentare delle difficoltà che potrebbero causare problemi

Prezzi di Freshworks

Piano Starter: 19 $ al mese per utente

Growth: 49 $ al mese per utente

Pro: 95 $ al mese per utente

Enterprise: 119 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Freshworks

G2: 4,5/5 (oltre 7.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 590 recensioni)

🧠 Curiosità: Nel settore farmaceutico, l'IA è in grado di effettuare il monitoraggio della temperatura delle scorte durante il trasporto per garantire che i farmaci mantengano la loro efficacia, evitando perdite per milioni di euro ogni anno.

4. Llamasoft Supply Chain Guru X (Ideale per analisi avanzate della catena di fornitura)

tramite Llamasoft Supply Chain Guru X

Se spedisci merci in grandi quantità, hai bisogno delle analisi avanzate fornite da Llamasoft Supply Chain Guru X. Questa piattaforma ti aiuta a ottimizzare, analizzare e simulare la tua catena di fornitura.

Grazie alla combinazione di IA e tecnologia digital twin, ti consente di esplorare a fondo la pianificazione degli scenari e l'ottimizzazione della catena di fornitura. Ciò porta a una migliore gestione dei costi, un servizio più efficiente, una maggiore sostenibilità e un'efficace mitigazione dei rischi.

La piattaforma semplifica l'analisi dei dati relativi ai costi di servizio, l'ottimizzazione della logistica e il miglioramento dei trasporti. Contribuisce inoltre a una gestione più intelligente delle scorte, rendendo la tua catena di approvvigionamento più resiliente ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Llamasoft Supply Chain Guru X

Analizza i modelli di spesa grazie a approfondimenti basati sull'IA e all'analisi predittiva per prendere decisioni più intelligenti

Accedi a informazioni finanziarie e sul flusso di cassa in tempo reale tramite dashboard intuitive e personalizzabili

Automatizza il rilevamento dei rischi legati a terze parti e monitora lo stato dei fornitori per proteggere la tua catena di approvvigionamento

Ottimizza la gestione dei trasporti, della logistica e delle scorte per aumentare l'efficienza e ridurre i costi

Limiti di Llamasoft Supply Chain Guru

Supporto limitato per i cataloghi e la fatturazione cXML, che richiede maggiore trasparenza sulle offerte dei fornitori

Alcuni utenti trovano l'applicazione complessa a causa della sua curva di apprendimento ripida, soprattutto per i principianti

Prezzi di Llamasoft Supply Chain Guru

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Llamasoft Supply Chain Guru

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

5. IBM Supply Chain (Ideale per soluzioni di supply chain di livello aziendale)

tramite IBM Supply Chain

IBM Supply Chain riunisce tutti i tuoi team commerciali, di marketing e di supply chain su un'unica piattaforma. Allinea la logistica e la pianificazione delle scorte per aiutarti a comprendere quali sono i fattori che determinano costi e ricavi.

L'IA e l'analisi avanzata ti consentono di effettuare una previsione della domanda con incredibile precisione. Ciò ti permette di massimizzare la redditività e garantire il regolare svolgimento delle operazioni. La piattaforma offre una visione completa dei tuoi processi di pianificazione, consentendoti di effettuare il monitoraggio in tempo reale delle scorte e della domanda.

Le migliori funzionalità/funzioni di IBM Supply Chain

Crea, modifica e effettua il monitoraggio dei piani in tempo reale per avere una visione completa della tua catena di approvvigionamento

Automatizza la pianificazione commerciale e delle operazioni per risparmiare tempo e migliorare l'efficienza del processo di gestione dell'inventario

Sfrutta l'IA per analizzare tendenze, modelli e dati esterni e ottenere previsioni accurate della domanda

Utilizza l'analisi statistica e predittiva per migliorare l'accuratezza delle previsioni e la gestione dell'inventario

Limiti della catena di fornitura IBM

È necessaria una certa formazione affinché Watson fornisca risposte accurate

Prezzi IBM Supply Chain

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su IBM Supply Chain

G2: 4,4/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

👀 Lo sapevi? /IA aiuta i rivenditori globali a ottimizzare le scorte in base alle usanze locali e alle tendenze legate alle festività. Ad esempio, durante il Capodanno cinese, le aziende utilizzano /IA per fare scorta di abiti rossi, simbolo di fortuna e prosperità nella cultura cinese.

6. project44 (Ideale per la visibilità in tempo reale nella logistica e nella catena di approvvigionamento)

tramite project44

Project44, una delle piattaforme di visibilità end-to-end più affidabili per le catene di approvvigionamento, gestisce oltre 1 miliardo di spedizioni uniche ogni anno, rendendola un leader globale nella tecnologia logistica.

Puoi gestire il tuo inventario durante il trasporto, ottimizzando l'intera catena di fornitura. Project44 contribuisce a migliorare l'esperienza del cliente ottimizzando le operazioni a ogni livello, dal piano pre-trasporto alla consegna dell'ultimo miglio.

Grazie al monitoraggio in tempo reale, puoi evitare rischi quali esaurimento delle scorte o ritardi nella produzione, liberando al contempo capitale circolante.

Le migliori funzionalità/funzioni di project44

Crea una connessione tra tutti gli attori della catena di fornitura ed elimina gli attriti causati dalla frammentazione dei dati

Sfrutta le informazioni fornite dall'IA e l'automazione dei flussi di lavoro per ottimizzare la gestione dell'inventario e delle strutture

Ottieni una visibilità completa delle scorte, dalla fonte alla porta del cliente, in tempo reale

Limiti di project44

Per i nuovi utenti è prevista una fase di apprendimento

Prezzi di project44

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di project44

G2: 4,7/5 (oltre 630 recensioni)

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Leggi anche: I migliori strumenti di IA per team e progetti nel settore manifatturiero

7. FourKites (Il migliore per la visibilità della catena di approvvigionamento)

via FourKites

FourKites è una piattaforma leader nel settore della visibilità della catena di fornitura che va ben oltre il trasporto. Grazie ad essa, è possibile migliorare la programmazione degli appuntamenti, la gestione del personale e la pianificazione grazie a una maggiore visibilità.

La piattaforma consente di utilizzare dati sulle prestazioni più accurati per negoziare contratti, cambiare strategia e accelerare i processi, riducendo al contempo le scorte di sicurezza, aumentando l'OTIF (On-Time In-Full) e ottimizzando le scorte.

FourKites ti aiuta a ridurre i ritardi nelle consegne, le spese di stazionamento e il lavoro richiesto per il monitoraggio e la localizzazione grazie alle sue soluzioni complete basate sull'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di FourKites

Utilizza l'apprendimento automatico per migliorare la digitalizzazione della catena di fornitura e ottimizzare l'efficienza

Traccia e monitora facilmente le scorte dalla fonte alla destinazione

Aiuta i clienti a ottenere un ROI migliore grazie a tempi di consegna e produttività ottimizzati

Migliora l'agilità della catena di fornitura, la soddisfazione dei clienti e la sostenibilità

Limiti di FourKites

Limitato in termini di blocchi colorati e stili di interfaccia alternati

Prezzi di FourKites

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FourKites

G2: 4,5/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

📮 ClickUp Insight: Più della metà dei dipendenti (57%) perde tempo a cercare informazioni relative al lavoro tra i documenti interni o nella knowledge base aziendale. E quando non riescono a trovarle? 1 su 6 ricorre a soluzioni personali, rovistando tra vecchie email, note o screenshot solo per ricostruire il quadro della situazione. ClickUp Brain elimina la necessità di effettuare ricerche fornendo risposte immediate basate sull'intelligenza artificiale, ricavate dall'intero spazio di lavoro e dalle app di terze parti integrate, in modo da ottenere ciò di cui hai bisogno senza alcuna difficoltà.

8. Kinaxis Maestro (Ideale per l'orchestrazione end-to-end della catena di fornitura)

tramite Kinaxis Maestro

Cerchi una piattaforma end-to-end basata sull'IA per potenziare le tue catene di fornitura di nuova generazione? Kinaxis Maestro è la soluzione che fa per te. È pensata per le aziende che desiderano operazioni agili ed efficienti in un ambiente in continua evoluzione.

Le funzionalità di IA di Maestro ti aiutano a ottimizzare la progettazione della rete, simulare diversi scenari e prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati. Queste funzionalità/funzioni consentono alle aziende di bilanciare costi, velocità, sostenibilità e resilienza lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kinaxis Maestro

Crea catene di approvvigionamento iper-agili ed efficienti grazie all'orchestrazione basata sull'IA

Integra la progettazione della rete della catena di fornitura e il processo decisionale intelligente per ottimizzare le prestazioni

Limiti di Kinaxis Maestro

A volte i report non vengono generati automaticamente, compromettendo l'affidabilità

Richiede una curva di apprendimento, rendendo difficile per alcuni utenti usufruire appieno del potenziale

Prezzi di Kinaxis Maestro

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kinaxis Maestro

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

9. C3 IA Inventory Optimization (Ideale per l'ottimizzazione personalizzata delle scorte basata sull'IA)

tramite C3 IA Inventory Optimization

C3 AI Inventory Optimization aiuta le aziende a ridurre i livelli di magazzino soddisfacendo al contempo le aspettative dei clienti in termini di servizio. Trova il giusto equilibrio tra la riduzione delle scorte e la garanzia di disporre sempre di stock sufficienti a soddisfare la domanda.

Otterrai informazioni chiare e utilizzabili grazie ai consigli basati sull'IA e a un'analisi dell'impatto sulle scorte. Il modello fornisce un punteggio di affidabilità, garantendo che le decisioni siano basate su dati affidabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di C3 IA Inventory Optimization

Ottimizza i livelli di magazzino per ricambi, materie prime e prodotti finiti, garantendo al contempo il rispetto dei livelli di servizio

Utilizza tecniche avanzate di machine learning e ottimizzazione per ridurre le scorte senza compromettere la disponibilità

Ricevi in tempo reale consigli basati sull'IA sui parametri di riordino per componenti, lavoro in corso (WIP) e prodotti finiti

Limiti di C3 IA Inventory Optimization

Per i nuovi utenti è prevista una fase di apprendimento

Prezzi di C3 IA Inventory Optimization

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su C3 IA Inventory Optimization

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

10. Peak’s Inventory IA (Il miglior software di ottimizzazione IA per la pianificazione dinamica delle scorte)

Il software di pianificazione dinamica delle scorte di Peak sfrutta l'IA per ottimizzare le scorte, gli ordini, i prodotti, le posizioni e i dati storici di vendita.

Inoltre, Inventory AI di Peak include una libreria di applicazioni IA predefinite. Queste applicazioni coprono una vasta gamma di casi d'uso in settori quali la vendita al dettaglio, la produzione e i beni di consumo.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA per la gestione dell'inventario di Peak

Ottimizza la gestione dell'inventario, la determinazione dei prezzi e la personalizzazione per i clienti personalizzati

Consenti sia ai team tecnici che a quelli commerciali di implementare soluzioni di IA su larga scala

Aiuta le aziende ad applicare l'IA per raggiungere gli obiettivi commerciali ed espandere il suo utilizzo nel tempo

Limiti dell'IA per la gestione dell'inventario di Peak

Ha una capacità limitata di gestire eventi imprevisti

Richiede l'interpretazione da parte di esperti delle raccomandazioni generate dall'IA

Prezzi di Inventory IA di Peak

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Peak's Inventory IA

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Un software di gestione dell'inventario dotato di un'IA potente ti aiuta a integrare in modo sicuro i nuovi dispositivi, a effettuare il monitoraggio di quelli obsoleti e a garantire la conformità alle politiche di sicurezza fornendo un registro centralizzato delle risorse. ClickUp fa tutto questo e molto altro ancora.

Grazie ai modelli personalizzati per la gestione dell'inventario e alle funzionalità di assegnazione delle attività, ClickUp semplifica la gestione dell'inventario. Potenti strumenti di reportistica forniscono dati approfonditi, mentre ClickUp Brain, basato sull'IA, aiuta ad automatizzare le attività ripetitive e offre consigli intelligenti.

Inoltre, le diverse opzioni di visualizzazione della piattaforma, come la vista Elenco, vista Bacheca e vista Calendario, consentono di visualizzare facilmente le scorte nel modo più adatto alle tue esigenze.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e fai l'inventario delle tue scorte grazie alla potenza dell'IA.