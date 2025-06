12 modelli gratuiti di moduli di sponsorizzazione

Immagina di avere sponsor desiderosi di supportare il tuo prossimo grande evento senza email avanti e indietro o documenti confusi!

Anche se non possiamo offrirti gli sponsor su un piatto d'argento, possiamo darti la cosa migliore dopo quella: potenti modelli di moduli di sponsorizzazione che semplificano il processo, fanno risparmiare tempo e ti fanno sembrare il professionista organizzato che sei.

Che tu stia pianificando una raccolta fondi di beneficenza, un gala aziendale o un progetto comunitario, questi modelli ti aiuteranno a delineare i tuoi obiettivi, evidenziare i vantaggi e conquistare la fiducia degli sponsor in pochissimo tempo. Pronto a tuffarti? Esploriamo le 12 efficaci opzioni di modelli di moduli di sponsorizzazione per ogni esigenza.

I modelli di modulo di sponsorizzazione sono documenti predefiniti per richiedere e formalizzare sponsorizzazioni. Offrono un formato strutturato per delineare i termini e le condizioni della sponsorizzazione, inclusi i dettagli di contatto dello sponsor, gli importi dei contributi e i vantaggi.

Includono anche sezioni per le informazioni sulla sponsorizzazione, i livelli, i dettagli di pagamento e uno spazio per le firme a conferma dell'accordo. Grazie al layout chiaro, i modelli di moduli di sponsorizzazione di eventi semplificano la raccolta delle sponsorizzazioni, riducendo la comunicazione tra l'organizzatore e lo sponsor.

Un buon modello di modulo di sponsorizzazione dovrebbe presentare in modo chiaro e professionale un'opportunità di sponsorizzazione, rendendola facile da comprendere e da accettare per i potenziali sponsor. Il modello dovrebbe anche essere facilmente personalizzabile, visivamente accattivante e adatto sia al formato digitale che a quello cartaceo.

Include i seguenti elementi chiave:

Informazioni di contatto: Visualizza i campi del modulo per il nome, il numero di telefono, l'email e l'indirizzo dell'organizzatore

Dettagli dell'evento/progetto: una breve descrizione dello scopo, degli obiettivi e dell'importanza dell'evento o del progetto per cui si richiede la sponsorizzazione

Livelli/opzioni di sponsorizzazione: una ripartizione dei livelli di sponsorizzazione, i vantaggi di ciascun livello e i costi o i contributi associati

Vantaggi per gli sponsor: una chiara descrizione dei vantaggi per lo sponsor, come opportunità di branding, riconoscimento pubblico o accesso esclusivo

Invito all'azione: un prompt diretto che incoraggia gli sponsor a confermare la loro partecipazione, spesso abbinato a una casella di controllo o a una sezione per la firma

Dettagli relativi al pagamento/contributo: spazio per specificare il metodo e i termini di pagamento o i contributi in natura

Termini e condizioni: una breve descrizione che illustra le politiche, le sequenze o le dichiarazioni di non responsabilità pertinenti

Gestire le sponsorizzazioni può sembrare come destreggiarsi tra più attività contemporaneamente, ma con ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, tutto ciò di cui hai bisogno è in un unico posto. Combinando project management, documenti e comunicazione del team, grazie all'IA di nuova generazione, ClickUp aiuta a semplificare i flussi di lavoro e a rimanere organizzati.

Jodi Salice, direttore creativo di United Way Suncoast, ha detto di ClickUp

Non potrei mai dire abbastanza cose positive al riguardo. Tra automazioni, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazioni, con ClickUp è impossibile sbagliare.

Non potrei mai dire abbastanza cose positive al riguardo. Tra automazioni, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, con ClickUp è impossibile sbagliare.

Abbiamo raccolto 12 modelli di moduli di sponsorizzazione personalizzabili su misura per diverse esigenze, che ti aiutano a pianificare eventi, redigere proposte o gestire il lavoro richiesto per la raccolta fondi. Basta scegliere un modello, personalizzarlo e andare avanti rapidamente!

Scarica questo modello Traccia e gestisci facilmente i dati con il modello di modulo di sponsorizzazione ClickUp

Gestire le sponsorizzazioni di eventi con un valido alleato come il modello di modulo di sponsorizzazione ClickUp è facile. Tiene tutto in un unico posto: dettagli di contatto degli sponsor, invii e monitoraggio dello stato.

Ecco le funzionalità/funzioni del modello:

Personalizzazione: Il modulo può essere adattato al tuo evento specifico o al marchio e ai requisiti della tua organizzazione

Raccolta dati: dispone di campi personalizzati per raccogliere informazioni sulla sponsorizzazione, come i dettagli di contatto dello sponsor, il tipo di modulo di sponsorizzazione e i motivi della loro partecipazione

Funzionalità/funzioni di gestione: stati personalizzati come "Approvato", "In contatto" e "In attesa di pagamento", insieme a flussi di lavoro automatizzati, semplificano il monitoraggio e la gestione delle sponsorizzazioni

Collaborazione: grazie alle diverse opzioni di visualizzazione e agli strumenti di collaborazione in tempo reale, il modello migliora la produttività e l'organizzazione del team

Ideale per: Organizzatori di eventi, marketing e promozione, progetti comunitari che cercano una migliore comunicazione con gli sponsor e un esito positivo degli eventi

Leggi anche: Modelli gratuiti di moduli di registrazione client in Word e ClickUp

Scarica questo modello Migliora il lavoro di squadra senza sforzo utilizzando il modello di modulo di sponsorizzazione ClickUp

Cerchi un modo per presentare opportunità di sponsorizzazione chiare, professionali e in grado di attirare l'attenzione di potenziali sponsor? Il modello di modulo per sponsorizzazioni Bacheca ti aiuta a presentare le tue offerte di sponsorizzazione con stile, rendendo più facile attirare potenziali sponsor.

Innanzitutto, gli stati personalizzati ti consentono di tenere traccia di elementi quali "Approvato" e "In attesa di pagamento". I campi personalizzati ti aiutano a raccogliere tutte le informazioni necessarie nel modulo dello sponsor, come i dettagli di contatto e i tipi di sponsor. Le viste personalizzate ti consentono di passare da un elenco all'altro come un supereroe con poteri organizzativi e gestionali. E quando è il momento di collaborare, gli strumenti di collaborazione (come tag, commenti, documenti condivisi) mantengono tutti sulla stessa pagina, in senso letterale e figurato!

Ideale per: Aziende che desiderano instaurare relazioni con partner e sponsor

👀 Lo sapevi? Uber Eats ha utilizzato un'attivazione di sponsorizzazione unica al Super Bowl di Las Vegas, configurando un negozio pop-up a tema. I fan potevano effettuare ordini tramite l'app mentre aspettavano in fila e poi ritirare la spesa all'uscita. La strategia basata su modelli ha contribuito a migliorare la configurazione dell'evento, massimizzando il coinvolgimento degli utenti.

Scarica questo modello Organizza e presenta opportunità utilizzando il modello di sponsorizzazione podcast ClickUp

Gestire le sponsorizzazioni dei podcast è diventato molto meno stressante con il modello di sponsorizzazione podcast di ClickUp! Il modello di modulo è facile da personalizzare, visivamente accattivante e adatto ai formati digitali e cartacei.

Puoi personalizzare stati come "In attesa di approvazione", "Sponsorizzazione attiva" e "Accordo completato" per monitorare i progressi, aggiungere campi personalizzati per i dettagli necessari come i nomi degli sponsor del progetto e gli stati dei pagamenti e visualizzare tutto in modo chiaro con strumenti come la Dashboard, l'Elenco delle sponsorizzazioni attive e la Bacheca delle approvazioni in sospeso.

Ideale per: principianti che desiderano migliorare la gestione delle sponsorizzazioni e monitorare l'esito positivo delle loro campagne

4. Modello di modulo di richiesta ClickUp

Scarica questo modello Organizza eventi di sponsorizzazione utilizzando il modello di modulo di richiesta ClickUp

Vuoi acquisire e organizzare le richieste senza alcuno sforzo?

Con il modello di modulo di richiesta ClickUp, puoi evitare i momenti imbarazzanti in cui devi ripetere "Ho bisogno di questo di nuovo" e organizzarti al meglio! Semplifica i flussi di lavoro standardizzando l'invio e il monitoraggio delle richieste, migliorando la comunicazione tra i richiedenti e le parti interessate e mantenendo la trasparenza.

Questo modello di modulo dispone di stati personalizzati come "Nuova richiesta", "Approvata" e "Rifiutata". Puoi raccogliere facilmente informazioni chiave con i campi personalizzati e gestire tutto con viste come "Riepilogo richieste" e "Richieste prioritarie". L'automazione gestisce gli invii, le notifiche e le approvazioni.

Ideale per: assistenza IT, gestione delle strutture e processi HR per creare moduli di richiesta standard

Leggi anche: I migliori software gratuiti per database (funzionalità/funzioni, prezzi)

5. Il modello per la pianificazione di eventi ClickUp

Scarica questo modello Gestisci le attività in modo efficiente utilizzando il modello di pianificazione degli eventi di ClickUp

Il modello per la pianificazione di eventi ClickUp elimina il caos dall'organizzazione di eventi, che si tratti di una conferenza aziendale, del lancio di un prodotto o anche di un semplice barbecue in giardino (perché anche i piccoli incontri meritano un po' di magia nella pianificazione!).

Questo modello per la pianificazione di eventi facilita la collaborazione e la gestione delle attività consentendo l'inserimento di campi personalizzati per dettagli quali posizione e scadenze. Include funzionalità/funzioni quali viste Mappa per le posizioni, chat per eventi per comunicare facilmente e strumenti per assegnare attività, impostare scadenze e monitorare i progressi in modo efficiente.

Puoi abbinarli ai modelli di proposta di evento per comunicare il concetto e la visione del tuo evento a potenziali clienti e stakeholder.

Ideale per: Gestire attività promozionali in eventi aziendali e incontri comunitari

💡Suggerimento: con un software di gestione dei membri, puoi automatizzare ulteriormente i promemoria di registrazione e rinnovo, risparmiando tempo e lavoro.

6. Il modello di proposta di budget ClickUp

Scarica questo modello Semplifica la pianificazione utilizzando il modello di proposta di budget ClickUp

Sei stanco di fare i conti per la tua proposta di budget e non riesci ancora a orientarti? Il modello di proposta di budget ClickUp ti aiuta!

Questo modello fornisce alle parti interessate una panoramica finanziaria chiara, calcolando con precisione i costi fissi e ricorrenti utilizzando formule integrate. Questo modello di proposta di budget ti aiuta a creare piani dettagliati e professionali, rendendolo ideale per la gestione aziendale e dei progetti.

Questo modello di modulo offre funzionalità/funzioni chiave, quali una ripartizione accurata dei costi e approfondimenti visivi, come i grafici Gantt, per il monitoraggio dei dettagli finanziari.

Ideale per: aziende, organizzatori di eventi e team di progetto che desiderano presentare proposte finanziarie complete

7. Il modello ClickUp per la pianificazione di eventi di raccolta fondi

Scarica questo modello Pianifica e gestisci eventi utilizzando ClickUp Fundraising Event Planning

Pianificare un'asta di beneficenza o un gala significa gestire elenchi di ospiti, tenere traccia dei moduli di donazione, coordinare i volontari e gestire la logistica dell'evento. Il modello ClickUp per la pianificazione di eventi di raccolta fondi ti aiuta a gestire facilmente gli obiettivi di sponsorizzazione, le sequenze temporali, i budget e la logistica.

Questo modello per la raccolta fondi offre strumenti di collaborazione e aggiornamenti automatici per supportare una comunicazione efficace tra i membri del team, gli sponsor e i volontari.

Ideale per: organizzazioni no profit, organizzazioni comunitarie e aziende che desiderano creare eventi di raccolta fondi di grande impatto

8. Il modello ClickUp per la pianificazione di eventi senza scopo di lucro

Scarica questo modello Gestisci gli eventi utilizzando il modello per la pianificazione di eventi senza scopo di lucro di ClickUp

Come possono le organizzazioni no profit rendere il processo di pianificazione degli eventi fluido con attività e obiettivi? I modelli per la pianificazione di eventi no profit di ClickUp possono aiutarti.

I modelli per eventi senza scopo di lucro come questo offrono funzionalità chiave per organizzare i tuoi eventi: monitora i progressi con stati personalizzati come "Approvato" e "Completato", organizza dettagli quali fasi, budget e scadenze con campi personalizzati e visualizza il tuo piano utilizzando la vista Gantt, la vista Attività evento o le bacheche.

Ideale per: Raccolta fondi per eventi e campagne di sensibilizzazione

👀 Lo sapevi? Best Friends Animal Society è un'organizzazione senza scopo di lucro che mira a rendere gli Stati Uniti "no-kill" entro il 2025. Lavora con rifugi e comunità attraverso iniziative come No-Kill Los Angeles (NKLA) per ridurre i tassi di eutanasia e aumentare le adozioni di animali domestici.

Leggi anche: Strategie di promozione efficaci: incrementa le vendite e aumenta la notorietà del marchio

tramite Venngage

Il modello di modulo di richiesta di sponsorizzazione di VENNGAGE promuove il tuo evento o la tua causa, aumentando in modo significativo il coinvolgimento degli sponsor. I suoi colori vivaci e il layout semplice lo rendono facile da notare e chiaro.

Inoltre, il design del modulo è estremamente flessibile: puoi modificare i colori, ridimensionare gli elementi e scegliere tra una vasta selezione di foto o icone. Le librerie gratuite ti consentono di creare facilmente qualcosa che rifletta lo stile del tuo marchio.

Ideale per: Eventi aziendali, progetti comunitari e iniziative creative alla ricerca di un modello semplice

Leggi anche: Il miglior software per la creazione di moduli

tramite Moduli

Riesci a organizzarti mentre cerchi sponsor per il tuo prossimo grande evento? Beh, la risposta è sicuramente sì! Il modello di modulo di sponsorizzazione di eventi di Forms ti consente di creare e personalizzare moduli di sponsorizzazione online, sondaggi ed esami con vari campi e opzioni.

Le funzionalità/funzioni chiave includono logica condizionale, monitoraggio in tempo reale, calcolatori integrati e restrizioni di geolocalizzazione. L'automazione consente di risparmiare tempo riducendo il trasferimento manuale dei dati ed è possibile condividere i moduli con un link unico regolando le impostazioni di privacy. La piattaforma consente inoltre una personalizzazione adeguata del design e del tema del modulo.

Ideale per: Team aziendali e organizzatori di eventi che desiderano gestire eventi e sponsorizzazioni.

tramite Moduli

Il modello di modulo di sponsorizzazione di eventi sportivi di Forms coinvolge efficacemente i potenziali sponsor, definendo al contempo le aspettative di entrambe le parti. Aiuta a raccogliere dettagli importanti come informazioni di contatto, nome dell'evento, esigenze di finanziamento e richieste di sponsorizzazione specifiche.

Questa chiarezza aiuta entrambe le parti a determinare se la partnership è adatta.

Ideale per: Eventi professionali e comunitari che cercano la perfezione nell'organizzazione e nella gestione delle sponsorizzazioni.

🧠Curiosità: Lo stadio del Manchester City, club della Premier League, noto come Etihad Stadium, ha ottenuto il suo nome grazie a un accordo di sponsorizzazione con Etihad Airways, dimostrando come le partnership tra marchi possano aumentare la visibilità nello sport.

12. Modello per la pianificazione di eventi di raccolta fondi del consiglio scolastico di Twinkl

via Twinkl

Stai pianificando una raccolta fondi per la scuola ma non sai da dove iniziare? Il modello per la pianificazione di eventi di raccolta fondi del Consiglio scolastico di Twinkl è eccellente per organizzare eventi scolastici e supportare il lavoro richiesto per la raccolta fondi. Non dimenticare di aiutare gli studenti ad apprendere le basi della pianificazione di eventi utilizzando una lista di controllo per la pianificazione di eventi, incoraggiando al contempo la responsabilità e la fiducia in se stessi.

Con nove fogli dettagliati, questa risorsa fornisce tutto il necessario per organizzare una raccolta fondi di successo. Progettato da insegnanti, è in linea con gli standard educativi e incoraggia la creatività, il lavoro di squadra e lo spirito di comunità, poiché gli studenti vedono l'impatto positivo del loro lavoro sulla causa scelta.

Ideale per: Scuole che desiderano offrire agli studenti un'esperienza pratica nell'organizzazione di un evento di successo utilizzando raccolte fondi

Che tu stia gestendo sponsorizzazioni per eventi, organizzando iniziative di branding o conducendo campagne pubblicitarie, un modello di modulo di sponsorizzazione ben strutturato può fare la differenza. Semplifica la raccolta delle informazioni chiave, il monitoraggio delle risposte e l'organizzazione.

Se stai cercando una piattaforma all-in-one che combini la creazione di moduli con il project management e la collaborazione in team, ClickUp è quello che fa per te. Con ClickUp troverai modelli su misura per le tue esigenze, che ti aiuteranno a raggiungere sponsor su larga scala per stare al passo con la concorrenza.

Cosa aspetti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri la facilità di gestire le sponsorizzazioni come mai prima d'ora.