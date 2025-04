8 modelli gratuiti di brief sui contenuti da utilizzare

Creare un brief di contenuto che colpisca nel segno può sembrare come cercare di montare un mobile IKEA senza le istruzioni, o peggio, rendersi conto che mancano le viti. È qui che vengono in soccorso i modelli di briefing dei contenuti!

Sia che stiate mappando un post per il blog per l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) se volete che il vostro sito web sia un sito di ricerca, pianificare i collegamenti interni o organizzare la strategia del vostro team di marketing, questi modelli gratuiti di briefing dei contenuti lo rendono incredibilmente semplice.

🧠 Curiosità: La parola "breve" deriva dal latino "brevis", che significa "breve" o "conciso"

Cosa sono i modelli di briefing del contenuto?

I modelli di briefing sono guide strutturate progettate per aiutare a organizzare e comunicare i dettagli essenziali di un contenuto. In genere delineano informazioni cruciali come il traguardo del pezzo, il tono e gli oggetti.

Un modello solido evidenzia aspetti cruciali del contenuto come le parole chiave primarie e secondarie, aiutando gli autori a concentrarsi sugli argomenti giusti. Include anche istruzioni su come affrontare l'intento di ricerca, assicurando che il contenuto soddisfi le esigenze dei lettori.

Facendo riferimento agli articoli dei concorrenti come esempio o ai collegamenti interni consigliati, i brief forniscono anche un contesto aggiuntivo senza sovraccaricare i provider.

Un buon modello di brief sui contenuti fa da ponte tra la strategia e l'esecuzione, snellendo il processo di processo di creazione dei contenuti . Fornisce ai provider istruzioni chiare e riduce le congetture, facilitando la creazione di contenuti di grande impatto e di alta qualità.

👀 Lo sapevate? Secondo uno studio del Content Marketing Institute, solo il 37% degli operatori di marketing B2B con esito positivo segue una strategia di contenuto documentata. Questa strategia inizia quasi sempre con un brief sui contenuti ben realizzato. È una sorta di progetto per l'esito positivo dei contenuti!

Cosa rende un buon modello di brief sui contenuti?

Creare un buon modello di brief sui contenuti è essenziale per creare contenuti mirati e convincenti. Un modello solido cancella le aspettative, fa risparmiare tempo e garantisce l'allineamento con gli obiettivi.

Ecco alcuni degli aspetti chiave da includere nel modello di brief:

Pubblico di riferimento : Definite chiaramente il target di riferimento. Includete dettagli come i dati demografici, i titoli di lavoro e i punti dolenti per guidare la creazione dei contenuti

: Definite chiaramente il target di riferimento. Includete dettagli come i dati demografici, i titoli di lavoro e i punti dolenti per guidare la creazione dei contenuti Obiettivo del contenuto : Aggiungete una sezione per specificare l'obiettivo del contenuto. Che si tratti di generare lead o di aumentare la notorietà del marchio, l'argomento deve essere chiaro perché ha un impatto diretto sulla gestione del contenuto

: Aggiungete una sezione per specificare l'obiettivo del contenuto. Che si tratti di generare lead o di aumentare la notorietà del marchio, l'argomento deve essere chiaro perché ha un impatto diretto sulla gestione del contenuto Parole chiave SEO : Elenco delle parole chiave di traguardo, comprese quelle a coda corta e a coda lunga che si allineano all'intento del contenuto

: Elenco delle parole chiave di traguardo, comprese quelle a coda corta e a coda lunga che si allineano all'intento del contenuto Struttura del contenuto : Delineare il formato e le sezioni. Specificate se si tratta di un articolo, di una guida o di un caso di studio e includete elementi strutturali come titoli o sottotitoli

: Delineare il formato e le sezioni. Specificate se si tratta di un articolo, di una guida o di un caso di studio e includete elementi strutturali come titoli o sottotitoli Tono e voce : Indicare se il contenuto deve essere formale, informale o di conversazione, a seconda del pubblico

: Indicare se il contenuto deve essere formale, informale o di conversazione, a seconda del pubblico Call to action : includere una CTA chiara che guidi il lettore verso l'azione: Includere una CTA chiara che guidi il pubblico verso il passaggio successivo, come l'iscrizione, lo scarico o il contatto

: includere una CTA chiara che guidi il lettore verso l'azione: Includere una CTA chiara che guidi il pubblico verso il passaggio successivo, come l'iscrizione, lo scarico o il contatto Canali di distribuzione del contenuto : Delineare i canali di condivisione del contenuto, come i social media, le campagne email o il sito web

: Delineare i canali di condivisione del contenuto, come i social media, le campagne email o il sito web Riferimenti e risorse : Includere lo spazio per le fonti, i collegamenti, i casi di studio o i dati rilevanti a supporto del contenuto

: Includere lo spazio per le fonti, i collegamenti, i casi di studio o i dati rilevanti a supporto del contenuto Scadenze e attività cardine: Impostate le scadenze per le bozze e le versioni finali e includete le attività cardine per mantenere il processo dei contenuti in carreggiata

💡Pro Tip: Aggiungete titoli e sottotitoli al vostro brief di contenuto per dargli una struttura o una scaletta. In questo modo, il brief viene suddiviso in sezioni e diventa più facile da seguire per gli autori!

8 modelli gratuiti di brief sui contenuti

Se non utilizzate i brief sui contenuti, o li saltate di tanto in tanto, è ora di farli diventare un punto fermo nella vostra azienda processo di scrittura dei contenuti . Per aiutarvi a partire da zero, questi otto modelli di ClickUp [e altre fonti] vi guideranno nella creazione di contenuti di alto livello fin dall'inizio.

ClickUp ha ridotto la necessità di comunicare via email e ha semplificato la collaborazione per il nostro team di creazione dei contenuti. Ora siamo in grado di passare dall'ideazione/brainstorming alla prima bozza fino a 2-3 volte più velocemente. Monitorando le attività in modo efficace e fornendo un contesto [attraverso la descrizione e la sezione dei commenti], c'è un minore cambio di contesto che porta all'utilizzo di un solo sistema [ClickUp] rispetto a molteplici [GDrive, email e Slack]] Sid Babla , Coordinatore del programma di benessere, Dartmouth College - Centro per il benessere degli studenti

1. Il modello ClickUp SEO Content Brief

👀 **Da fare? 75% delle persone non va mai oltre la prima pagina dei risultati di ricerca. Ecco perché creare contenuti SEO-friendly è più importante che mai!

Il Modello di Briefing dei contenuti SEO di ClickUp è un ottimo punto di partenza per creare un brief impeccabile. È dotato di tutti gli strumenti necessari ai vostri scrittori per comprendere l'ambito del lavoro, comprese le sottosezioni per le parole chiave primarie e secondarie, una sezione per l'aggiunta di collegamenti interni e un'altra per gli articoli dei concorrenti.

Costruito su Documenti di ClickUp il modello è adatto ai principianti, quindi tutti, dagli scrittori esperti agli stagisti, possono cimentarsi con il brief. Il formato "fill-in-the-blanks" lo rende facile da riutilizzare o da salvare come modello per utilizzarlo rapidamente in seguito.

🌟Ideale per: specialisti SEO, gestori del contenuto e team di marketing che si occupano di traffico organico. Questo modello è ideale per i professionisti che hanno bisogno di creare contenuti SEO-friendly e allineare gli scrittori con obiettivi ben precisi

2. Il modello di scrittura dei contenuti di ClickUp

E se poteste scrivere tutto ciò che vi serve, ogni volta che ne avete bisogno, senza temere il blocco dello scrittore?

Il Modello di scrittura dei contenuti ClickUp semplifica il processo di creazione di contenuti coinvolgenti che supportino il vostro branding, favoriscano le vendite e generino più contatti, nonostante i blocchi. Non solo fornisce ai provider lo schema per iniziare immediatamente a scrivere un post sul blog o un comunicato stampa, ma struttura anche il loro processo di pensiero con sezioni ben delimitate per il monitoraggio di dettagli come la data di inizio del contenuto, il titolo, il logo del marchio, ecc.

È inoltre possibile specificare le date di inizio e fine del progetto, i collegamenti pubblicati per la pubblicazione dei contenuti e gli obiettivi che ci si aspetta di raggiungere con i contenuti.

Per rendere il processo ancora più efficiente, è possibile abbinare il modello all'assistente nativo ClickUp AI, ClickUp Brain . Lasciate che l'IA vi aiuti a

a trovare argomenti su cui scrivere

a trovare angolazioni per colmare le lacune nei contenuti

generare idee di parole chiave per ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca

elaborare strategie di contenuto e modi per ottenere un posizionamento più elevato

🌟Ideale per: Blogger, scrittori freelance e autori di contenuti che hanno bisogno di un inizio rapido. È ideale anche per i team di marketing che producono diversi tipi di contenuti, come post di blog, casi di studio e pagine di destinazione

3. Il modello delle linee guida di scrittura di ClickUp

A nessuno piacciono i formati, i toni e la grammatica incoerenti nei contenuti. Questo fa sembrare il lavoro poco professionale e dà ai client un'impressione sbagliata. Mantenete il team che si occupa della scrittura dei contenuti sulla stessa pagina con il modello Modello di linee guida per la scrittura di ClickUp .

Questo modello è indispensabile per il vostro team di marketing. Offre istruzioni chiare per aiutare gli autori a creare contenuti all'altezza della situazione. Utilizzandolo, è possibile standardizzare il processo di scrittura, mantenere l'accuratezza e stabilire chiare aspettative per il team.

Il modello inizia con un'introduzione che illustra l'importanza delle linee guida di scrittura. Poi, si possono definire specifiche come la voce del marchio, il tono, la grammatica e lo stile.

Una volta impostato, condividete il modello con il team che si occupa dei contenuti e con gli stakeholder interessati. Potranno accedervi in qualsiasi momento, fornire feedback e suggerire miglioramenti. È anche possibile utilizzare un Generatore di contenuti IA insieme al modello per aiutare a creare contenuti più velocemente e mantenere la coerenza.

🌟Ideale per: Editor, gestori del contenuto e team di branding che devono mantenere la coerenza di tono, voce e formattare tutto il materiale scritto

4. Modello di Brief per la campagna ClickUp

I brief delle campagne creative richiedono un lavoro più richiesto rispetto ai piani di progetto standard. Hanno bisogno di input e collaborazione tra i vari dipartimenti per ottenere risultati. Le campagne spesso coinvolgono più progetti di dimensioni ridotte che lavorano per un obiettivo più grande, rendendo essenziale il coordinamento.

Il Modello di Brief della campagna ClickUp semplifica questo processo per i project manager, suddividendo chiaramente gli elementi della campagna e organizzando il tutto.

Questo modello di cinque pagine inizia con una panoramica della campagna pubblicitaria, che comprende l'obiettivo, il pubblico previsto, il budget, i risultati e le risorse necessarie. Ogni sezione richiede di definire le specifiche, assicurando che la campagna sia ben strutturata fin dall'inizio.

Le sottopagine precostituite sono inserite per pianificare i singoli asset creativi e gli elementi, fornendo chiarezza su ogni parte della campagna. Questa struttura consente alla campagna di essere focalizzata, gestibile e pronta per un esito positivo.

ideale per: Manager, direttori creativi e responsabili di campagne che coordinano progetti multipli nell'ambito di una strategia di marketing più ampia

**Il "reverse brief" è una tendenza emergente. Alcune aziende chiedono ai loro redattori di crearne uno prima di iniziare un progetto. In sostanza, si tratta di un rapido riepilogo/riassunto degli obiettivi e delle strategie chiave del post, che aiuta a garantire che tutti siano sulla stessa pagina. È un ottimo modo per individuare eventuali malintesi e allineare rapidamente le aspettative.

5. Il modello di Brief della campagna di marketing di ClickUp

L'esecuzione di una campagna di marketing di esito positivo richiede un piano accurato, e la Modello di briefing della campagna di marketing di ClickUp semplifica notevolmente il processo.

Questo modello vi aiuta a costruire un piano unificato che incoraggia la collaborazione tra il vostro team. Inoltre, semplifica la stesura del budget identificando chiaramente i costi della campagna, consentendo di ottimizzare il budget.

Con ruoli e responsabilità chiaramente definiti, il team può rimanere informato e preparato durante tutto il processo. È inoltre possibile monitorare lo stato di avanzamento e modificare i piani in base al cambiamento delle priorità.

È stato progettato per rendere più agevole gestione dei contenuti e mantiene organizzati ed efficienti i vostri lavori richiesti dal marketing. Se si punta a una forte strategia di marketing dei contenuti che produce risultati, questo modello è la soluzione ideale per aiutarvi a pianificare in modo più intelligente e a lanciare più velocemente.

🌟Ideale per: I gestori del marketing e i team che mirano a pianificare ed eseguire campagne unificate mantenendo chiaramente definiti budget, ruoli e sequenze

6. Modello di documento di brief creativo ClickUp

Una comunicazione chiara può essere una base solida per un progetto di design dall'esito positivo, e la Modello di documento di brief creativo ClickUp è qui per aiutarvi!

Iniziate delineando in ClickUp gli obiettivi, la Sequenza e l'ambito del progetto. Coinvolgete il team per fissare obiettivi chiari e monitorare lo stato delle attività. Utilizzate i campi personalizzati per monitorare i dati demografici, il budget e le attività cardine man mano che procedete. In questo modo, il progetto sarà organizzato e fluirà senza intoppi.

Potete rivedere e rivedere rapidamente il brief creativo durante il processo, assicurandovi che tutto rimanga in linea con i tempi previsti Le attività ricorrenti di ClickUp .

🌟Ideale per: Designer, team creativi e project manager che lavorano a progetti che richiedono una comunicazione e una collaborazione chiare

7. Modello di calendario dei contenuti di The Meta Blog

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-651-1082x1400.png Modello di documento di contenuto /$$$img/

via Il Meta Blog Generare brief dettagliati sui contenuti può richiedere tempo, ma Il modello di briefing sui contenuti del Meta Blog semplifica il processo. Il modello consente di delineare chiaramente l'argomento, dando allo scrittore una solida direzione su cui concentrarsi. Se avete un'angolazione o un titolo specifici, potete includerli, insieme a eventuali collegamenti utili. Aggiungete un obiettivo di contenuto chiaro e cristallino o un obiettivo aziendale, sia che si tratti di ottenere iscrizioni o di migliorare il posizionamento nei motori di ricerca.

Potete definire il vostro traguardo, la fase del buyer journey e cosa volete che traggano dal contenuto.

Il modello consente anche di specificare il formato del contenuto, come un post sul blog o una pagina di destinazione, e il numero di parole per mantenere la coerenza. Una volta aggiunti i sottotitoli, i collegamenti interni ed esterni ed eventuali istruzioni speciali, sarete pronti a creare il vostro brief di contenuto perfetto!

🌟Ideale per: Scrittori freelance, strateghi dei contenuti e titolari di piccole aziende che cercano un modo semplice per organizzare le idee e gli obiettivi dei contenuti

8. Modello di Brief di contenuto di Frase

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-652.png Modello di Briefing dei contenuti /$$$img/

via Frase Il Modello di briefing sul contenuto di Frase aiuta a velocizzare il processo di creazione dei contenuti organizzando elementi focalizzati sulla SEO come le parole chiave di traguardo, i titoli e le chiamate all'azione. Inoltre, ha aree dedicate alla ricerca dell'argomento e di articoli concorrenti per creare il titolo e la struttura del contenuto migliori possibili.

Il modello include sezioni per un'introduzione ben fatta, titoli dettagliati nel corpo del testo e una conclusione persuasiva per guidare efficacemente lo scrittore.

È possibile personalizzare il modello utilizzando gli strumenti di Frase per automatizzare la ricerca di parole chiave, creare schemi di contenuto e condurre ricerche sulle SERP, rendendo la creazione di contenuti scalabile ed efficiente.

ideale per: I marketer e i team che si occupano della creazione di contenuti basati sui dati, della SEO e dell'analisi dei concorrenti

Semplificate i vostri progetti di scrittura di contenuti con i modelli di briefing per contenuti

Destreggiarsi tra più progetti di contenuto può sembrare un po' come far girare i piatti, ma non deve essere così caotico. È possibile mantenere tutto organizzato e senza intoppi con il modello di brief di contenuto giusto, spesso gratuito. La libreria di modelli di ClickUp è ricca di modelli pronti per la creazione di un brief.

