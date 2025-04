Calendly vs Acuity Scheduling: quale strumento di pianificazione è migliore?

Le nostre mattinate possono sembrare diverse, ma probabilmente condividiamo l'abitudine di controllare il calendario per le riunioni della giornata.

Uno studio suggerisce che i dirigenti trascorrono circa il 40% del loro tempo a prendere decisioni, gran parte delle quali avvengono durante le riunioni.

Tuttavia, la pianificazione manuale degli appuntamenti è altamente inefficiente, dato l'enorme volume di riunioni quotidiane. Immagina di passare ore a cercare un orario conveniente per tutti per una riunione: il caos totale!

È qui che entrano in gioco gli strumenti di pianificazione e le app di calendario come Calendly e Acuity Scheduling, che semplificano il processo di prenotazione.

Ma quale è il migliore? Abbiamo messo a confronto i due strumenti di pianificazione per trovare il vincitore. Iniziamo!

🧠 Curiosità: Netflix ha affrontato il problema delle riunioni inefficaci limitandone la durata a 30 minuti. Come risultato, l'azienda ha ridotto le riunioni di oltre il 65% e oltre l'85% dei dipendenti ha supportato il cambiamento.

Cos'è Calendly?

Calendly è un software leader nella pianificazione degli appuntamenti che semplifica il coordinamento delle riunioni.

Calendly sincronizza tutti i tuoi calendari, personali e professionali, consentendo agli altri di vedere facilmente la tua disponibilità e pianificare riunioni. Mantieni il controllo ed evita doppie prenotazioni. Il suo design semplice funziona per i singoli utenti e le sue funzionalità/funzioni sono scalabili per soddisfare le esigenze delle grandi aziende, comprese quelle Fortune 500.

tramite Calendly

Funzionalità/funzioni di Calendly

Il punto di forza di Calendly risiede nella sua capacità di adattarsi al tuo flusso di lavoro senza una curva di apprendimento ripida. Ecco cosa offre:

Funzionalità/funzione n. 1: integrazione con il calendario

Calendly si sincronizza con Google Calendar, Outlook Calendar e la suite Office 365 per tenere tutto organizzato in un unico posto. Aggiorna la tua disponibilità su tutti i calendari collegati in tempo reale, aiutandoti a evitare conflitti di pianificazione.

Funzionalità/funzione n. 2: impostazioni di disponibilità

Puoi personalizzare la tua disponibilità per diversi tipi di riunioni o team, specificando l'orario di lavoro, aggiungendo intervalli tra le riunioni e modificando la posizione o il fuso orario. La personalizzazione della disponibilità ti consente di prenotare riunioni solo quando sei disponibile, rendendo la pianificazione più gestibile per tutti.

Funzionalità/funzione n. 3: integrazione delle videoconferenze

Calendly si integra con Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e altri strumenti di videoconferenza per aggiungere automaticamente i link alle riunioni agli eventi programmati. Ciò elimina la configurazione manuale e garantisce che i link alle riunioni siano pronti quando una riunione viene confermata, rendendo più efficiente la collaborazione a distanza.

Funzionalità/funzione n. 4: tipi di eventi personalizzati

Puoi personalizzare i tipi di evento in base alle esigenze della tua organizzazione impostando parametri quali durata, posizione e requisiti dei partecipanti. Puoi creare tipi di evento per incontri individuali, sessioni di gruppo o webinar. Aggiungi moduli o domande per raccogliere le informazioni necessarie prima della riunione, semplificando il processo di pianificazione.

Funzionalità/funzione n. 5: condivisione dei link di pianificazione

Calendly ti consente di generare un link personalizzato da condividere con i clienti e i membri del team o da pubblicare sul tuo sito web. Questo link offre agli altri l'accesso diretto alle tue fasce orarie disponibili, eliminando il botta e risposta via email. Chiunque può prenotare facilmente una riunione in base alla tua disponibilità, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza della pianificazione.

Prezzi di Calendly

Free

Standard: 12 $/postazione/mese

Teams : 20 $/postazione/mese

Enterprise: a partire da 15.000 $/anno

💡Suggerimento: aggiungi dei tempi di buffer tra le riunioni per evitare sovrapposizioni e concederti una pausa. Le riunioni senza sosta possono prosciugare le tue energie e farti perdere dettagli essenziali a causa della stanchezza.

Cos'è Acuity Scheduling?

Acuity Scheduling è uno strumento online per la pianificazione degli appuntamenti che va oltre la semplice programmazione di base.

Consente agli invitati di selezionare le fasce orarie disponibili e ti permette di gestire la tua disponibilità. Include anche la gestione del database dei clienti, moduli di registrazione personalizzabili e fatturazione. Acuity Scheduling semplifica le prenotazioni e le interazioni con i clienti per i titolari di piccole imprese come stilisti, coach e terapisti.

tramite Acuity Scheduling

Funzionalità/funzioni di Acuity Scheduling

Acuity Scheduling combina la pianificazione con strumenti per la gestione dei clienti, dei pagamenti e del branding, rendendolo ideale per le aziende che lavorano su appuntamento.

Funzionalità/funzione n. 1: opzioni di pianificazione personalizzabili

Puoi controllare facilmente la tua disponibilità impostando orari di prenotazione specifici, ospitando appuntamenti o lezioni virtuali e bloccando il tempo personale.

Acuity Scheduling consente ai client di prenotare in base alle loro preferenze, rendendo la pianificazione flessibile ed efficiente per una o più posizioni.

Funzionalità/funzione n. 2: Gestione automatizzata degli appuntamenti

Le funzionalità di automazione integrate che gestiscono la prenotazione degli appuntamenti, i promemoria e le ricevute ti aiutano a risparmiare tempo. I client possono cancellare o riprogrammare i loro appuntamenti tramite calendari online senza il tuo intervento. Nel frattempo, i flussi di lavoro automatizzati riducono le mancate presentazioni e garantiscono un'esperienza di pianificazione più fluida.

Funzionalità/funzione n. 3: integrazione dei pagamenti sicuri

Acuity Scheduling semplifica i pagamenti con integrazioni per Stripe, Square e PayPal. Consente pagamenti anticipati, mance e depositi, memorizzando le carte di credito per evitare le mancate presentazioni. Consente inoltre di creare fatture e ricevute e di vendere servizi aggiuntivi durante il checkout.

Puoi personalizzare l'esperienza dei client con moduli di registrazione personalizzati per raccogliere informazioni rilevanti prima degli appuntamenti. Utilizza strumenti di fidelizzazione per incoraggiare prenotazioni ripetute e offrire pacchetti, schede regalo o sottoscrizioni che fidelizzano i clienti. Queste funzionalità aiutano a costruire relazioni più solide con i client e a promuovere una crescita a lungo termine.

Funzionalità/funzione n. 5: potenti integrazioni e accessibilità

Le integrazioni con piattaforme social come Instagram, Google e Facebook consentono ai client di prenotare appuntamenti direttamente con Acuity Scheduling. La piattaforma si integra anche con app di terze parti come Zapier, MailChimp e Google Analytics per migliorare il flusso di lavoro.

Prezzi di Acuity Scheduling

In fase di lancio: 20 $ al mese

In crescita: 34 $ al mese

Powerhouse: 61 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

📮 Approfondimento ClickUp: il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi in sospeso, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentati. Secondo una ricerca condotta da ClickUp, senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse nei canali di comunicazione come chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare le riunioni in attività direttamente dalla vista Calendario di ClickUp. Puoi anche trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla venga tralasciato.

Calendly vs Acuity Scheduling: confronto delle funzionalità/funzioni

Entrambi gli strumenti soddisfano le esigenze di pianificazione, ma si concentrano su punti di forza diversi. Ecco un confronto delle funzionalità/funzioni chiave:

Funzionalità/Piano Calendly Acuity Scheduling Tipi di pianificazione Unlimited 1-1 (gratis), più tipi Basato su appuntamenti (di persona o online) Integrazione Oltre 100 integrazioni (Zoom, Stripe, ecc.) Stripe, Square, PayPal e altre integrazioni Gestione utenti Funzionalità/funzioni di base e avanzate Strumenti di gestione dei client, monitoraggio degli appuntamenti Accesso da dispositivi mobili ed estensione App mobile ed estensione per browser App mobile Funzionalità avanzate Reportistica, automazione (Teams/Enterprise) Pagamenti, gestione dei clienti, strumenti di branding Versione di prova disponibile Piano base gratuito, versione di prova per il piano premium Versione di prova gratuita per il software di pianificazione, non per gli appuntamenti

Funzionalità/funzione n. 1: Facilità d'uso

Calendly è famoso per la sua semplicità. La piattaforma offre un'interfaccia minimalista e intuitiva che ti consente di iniziare in pochi minuti. Dall'incorporamento del calendario in un sito web all'impostazione di più tipi di eventi, Calendly riduce al minimo la curva di apprendimento.

D'altra parte, Acuity Scheduling è più adatto agli utenti che richiedono opzioni di personalizzazione avanzate nonostante la sua semplicità. Le sue funzionalità, come i moduli di registrazione e l'autoprogrammazione dei client, possono essere eccessive per gli utenti alle prime armi, ma sono preziose per le aziende.

🏆 Vincitore: L'interfaccia intuitiva e l'accessibilità di Calendly lo rendono una scelta ovvia per i singoli utenti e i team di piccole dimensioni. Tuttavia, Acuity Scheduling è più adatto a chi privilegia la personalizzazione rispetto alla semplicità.

Funzionalità/funzione n. 2: personalizzazione e branding

Sebbene Calendly supporti alcune opzioni di branding, le sue capacità di personalizzazione sono limitate. È possibile modificare i colori e aggiungere un logo, ma non offre approfondimenti per interazioni personalizzate con i client.

Quando si tratta di personalizzare l'esperienza di pianificazione, Acuity Scheduling è in testa alla classifica. Consente agli utenti di personalizzare ampiamente le conferme degli appuntamenti, i promemoria e i moduli di registrazione. Le aziende possono anche aggiungere elementi di branding personalizzati, come loghi e combinazioni di colori, per offrire un'esperienza coerente ai propri client.

🏆 Vincitore: Acuity Scheduling per le sue solide funzionalità di personalizzazione e branding, che soddisfano le aziende che desiderano un'esperienza di prenotazione in sintonia con la propria identità di marca.

Funzionalità/funzione n. 3: Integrazioni e automazione

Entrambi gli strumenti eccellono in questo settore, ma il loro focus varia.

Calendly si integra con le principali piattaforme e strumenti di calendario come Zoom, Slack e Salesforce. Se hai un team più grande che lavora su più fusi orari e richiede una pianificazione a rotazione, Calendly semplifica il lavoro.

Tuttavia, Acuity Scheduling porta l'automazione a un livello superiore con flussi di lavoro che richiedono il pagamento da parte del client o la compilazione di moduli prima della conferma dell'appuntamento. La sua integrazione con processori di pagamento come Stripe e PayPal gli conferisce un vantaggio per le aziende con esigenze transazionali

🏆 Vincitore: Pareggio. Calendly è migliore per la pianificazione generale e i flussi di lavoro dei team. D'altra parte, le integrazioni e l'automazione di Acuity Scheduling sono più adatte alle aziende orientate ai servizi che richiedono il pagamento anticipato o dati dettagliati sui client.

Funzionalità/funzione n. 4: elaborazione dei pagamenti

Calendly offre anche la possibilità di riscuotere i pagamenti con Stripe e PayPal. Tuttavia, le sue funzionalità sono più adatte a transazioni semplici e meno versatili rispetto a quelle di Acuity Scheduling.

Per le aziende che richiedono il pagamento anticipato, Acuity Scheduling è il concorrente più forte. La sua integrazione con Stripe, Square e PayPal consente di riscuotere commissioni o depositi durante la pianificazione. Questa funzionalità è ideale per consulenti, terapisti o qualsiasi professionista che offre servizi.

🏆 Vincitore: Acuity Scheduling, per le sue funzionalità di elaborazione dei pagamenti mature e flessibili.

Funzionalità/funzione n. 5: Pianificazione di gruppo e lezioni

Acuity Scheduling offre funzionalità più avanzate per la pianificazione di gruppo, rendendolo perfetto per le aziende che ospitano corsi, workshop o appuntamenti di gruppo. È possibile impostare limiti di capacità, gestire liste d'attesa e consentire ai client di prenotare posti in sessioni condivise.

Calendly supporta anche eventi di gruppo, ma in una forma più semplice. È efficace per eventi di gruppo come webinar o riunioni, ma non è abbastanza complesso per gestire lezioni di gruppo.

🏆 Vincitore: Acuity Scheduling, per i suoi strumenti personalizzati per la gestione di eventi di gruppo e lezioni

Funzionalità/funzione n. 6: Accessibilità mobile

Entrambe le piattaforme offrono app di pianificazione mobile, ma le esperienze sono diverse.

L'app di Calendly è leggera e si concentra sulle funzionalità di base, come la gestione dei tipi di eventi, la disponibilità e le notifiche. Sebbene l'app di Acuity Scheduling possa essere un po' più complessa, offre funzionalità aggiuntive come un gestore delle informazioni dei client e l'accesso ai moduli di registrazione in mobilità.

🏆 Vincitore: Calendly, per la sua app mobile semplificata e intuitiva

Funzionalità/funzione n. 7: Prezzi e valore

Calendly offre una struttura dei prezzi semplice, con un piano base gratuito per gli utenti individuali e piani a pagamento convenienti per i team.

Acuity Scheduling non offre un piano gratuito. Tuttavia, anche il piano base include funzionalità quali gestione dei client, strumenti per riunioni online e raccolta dei pagamenti.

🏆 Vincitore: dipende dalle tue esigenze. Calendly è l'ideale per gli utenti attenti ai costi, mentre Acuity Scheduling offre un rapporto qualità-prezzo migliore se hai bisogno dei suoi strumenti avanzati.

Calendly vs Acuity Scheduling su Reddit

Le discussioni su Reddit rivelano un mix di elogi e frustrazione per Calendly e Acuity Scheduling.

Molti utenti di Acuity Scheduling apprezzano il suo solido set di funzionalità, in particolare per le aziende che richiedono appuntamenti ricorrenti, elaborazione dei pagamenti e integrazione con il sito web.

Tuttavia, un tema comune è la mancanza di un team di supporto clienti reattivo. Un utente, martinmick, scrive:

Uso Acuity da circa 4 anni e mi trovo bene. All'epoca il prezzo era di circa 200 dollari all'anno (ho mantenuto la tariffa precedente) e soddisfaceva tutte le mie esigenze. Lo uso sul mio sito WP ed è facile da integrare. Inoltre, un client può impostare sessioni ricorrenti, poiché è un'opzione disponibile durante l'impostazione delle sessioni. L'unico inconveniente è stato il servizio clienti. Se fai una domanda ad Acuity, il sistema effettua una ricerca nelle FAQ (ripetutamente) prima di consentirti di inviare una domanda direttamente allo staff di Acuity. Anche in questo caso, Acuity non è d'aiuto, poiché lavora per evitare di rispondere alle domande. E, quando lo fa, si tratta di una risposta automatica.

Uso Acuity da circa 4 anni e mi trovo bene. All'epoca il prezzo era di circa 200 dollari all'anno (ho mantenuto la tariffa precedente) e soddisfaceva tutte le mie esigenze. Lo uso sul mio sito WP ed è facile da integrare. Inoltre, un client può impostare sessioni ricorrenti, poiché è un'opzione disponibile durante l'impostazione delle sessioni. L'unico inconveniente è stato il servizio clienti. Se fai una domanda ad Acuity, il sistema effettua una ricerca nelle FAQ (ripetutamente) prima di consentirti di inviare una domanda direttamente allo staff di Acuity. Anche in questo caso, Acuity non è d'aiuto, poiché lavora per evitare di rispondere alle domande. E, quando lo fa, si tratta di una risposta automatica.

Nel frattempo, Calendly si posiziona più in alto su Reddit per la sua facilità d'uso e il design minimalista. Gli utenti che danno priorità a un software di pianificazione delle attività semplice tendono a preferire l'app. Dice un utente, Celeron Hubbard:

... L'ho collegato al mio calendario su Exchange365. Poi ho creato un elemento chiamato "prenota 30 minuti con me". Ha un URL permanente. Quando qualcuno lo visita, controlla automaticamente la disponibilità sul mio calendario e permette alla persona di prenotare automaticamente una fascia oraria di 30 minuti con me per qualsiasi cosa. Ricevo un invito, lo accetto e il gioco è fatto. Ho il piano Free. Non l'avevo mai usato prima di quest'anno, ma mi piace molto.

... L'ho collegato al mio calendario su Exchange365. Poi ho creato un elemento chiamato "prenota 30 minuti con me". Ha un URL permanente. Quando qualcuno lo visita, controlla automaticamente la disponibilità sul mio calendario e permette alla persona di prenotare automaticamente una fascia oraria di 30 minuti con me per qualsiasi cosa. Ricevo un invito, lo accetto e il gioco è fatto. Ho il piano Free. Non l'avevo mai usato prima di quest'anno, ma mi piace molto.

Acuity Scheduling sembra essere uno dei preferiti per le riunioni ricorrenti e la pianificazione delle lezioni. Tuttavia, Calendly ha un vantaggio grazie al suo piano gratuito, che è abbastanza solido da consentire ai liberi professionisti e alle piccole imprese di organizzare riunioni occasionali.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Calendly e Acuity Scheduling

Se Calendly e Acuity Scheduling ti sembrano limitati perché si concentrano esclusivamente sulla pianificazione, ClickUp potrebbe essere la soluzione perfetta. È l'app che fa tutto per il lavoro!

ClickUp va oltre le prenotazioni, offrendo strumenti che combinano la pianificazione con la gestione delle attività, la collaborazione in team e un calendario per il project management.

Ecco perché ClickUp si distingue come una valida alternativa a Calendly e Acuity Scheduling:

ClickUp è il numero 1: Visualizzazione Calendario ClickUp

Gestisci attività, eventi e scadenze in un unico calendario con la visualizzazione Calendario di ClickUp

Più che un semplice strumento di pianificazione, la vista Calendario di ClickUp è un hub centralizzato per il tuo tempo e le tue attività. A differenza di Calendly o Acuity Scheduling, che funzionano come strumenti di pianificazione autonomi, il calendario di ClickUp si integra con i tuoi incarichi, progetti e flussi di lavoro.

Filtri personalizzabili : visualizza eventi e attività in base agli assegnatari, alla priorità del lavoro o alle date di scadenza

Aggiornamenti in tempo reale : mantieni il tuo programma dinamico e accurato man mano che i progetti evolvono, con il tuo calendario che riflette automaticamente eventuali modifiche

Visualizzazioni multiple del calendario : attiva/disattiva la visualizzazione giornaliera, settimanale o mensile in base alle tue esigenze di pianificazione, per una flessibilità totale indipendentemente dalla portata dei tuoi progetti

Elementi del calendario con codice colore : distingue eventi, attività e promemoria utilizzando etichette con colori personalizzabili

Collaborazione in tempo reale : assegna eventi del calendario o scadenze ai membri del team, che possono aggiornarli in tempo reale, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina

Integrazione con Zoom: pianifica riunioni e partecipa direttamente dal tuo calendario allegando attività o file relativi al progetto

Integrando varie funzionalità come notifiche, calendari, email e flussi di lavoro nell'esecuzione del progetto, ClickUp consente ai lavoratori di smettere di concentrarsi sulla revisione costante dei diversi meccanismi tecnologici e di concentrarsi sulle attività che generano valore.

Integrando varie funzionalità come notifiche, calendari, email e flussi di lavoro nell'esecuzione del progetto, ClickUp consente ai lavoratori di smettere di concentrarsi sulla revisione costante dei diversi meccanismi tecnologici e di concentrarsi sulle attività che generano valore.

ClickUp è in vantaggio per il secondo punto: riunioni ClickUp

Collega programmi, note e follow-up alle attività con le riunioni di ClickUp

Le funzionalità/funzioni di ClickUp Meetings sono progettate per rendere ogni riunione significativa e fruibile, andando oltre la semplice pianificazione degli appuntamenti. Questo approccio all-in-one garantisce che le riunioni non siano più eventi isolati, ma parte integrante del flusso di lavoro.

Attività e progetti collegati : collega gli ordini del giorno delle riunioni direttamente alle attività o ai progetti in corso, in modo che ogni discussione sia attuabile e tracciabile

Modelli per riunioni ricorrenti : utilizza modelli personalizzabili di pianificatori giornalieri per riunioni settimanali del team o check-in con i client per risparmiare tempo e garantire la coerenza

Note complete sulle riunioni : collabora sui documenti durante le riunioni e collegali ai progetti per contestualizzarli e renderli più responsabili

Follow-up attuabili : assegna attività di follow-up o note a membri specifici del team durante la riunione, assicurandoti che nulla venga tralasciato

Gestione delle riunioni ricorrenti: pianifica facilmente le riunioni ricorrenti collegandole a obiettivi o attività più ampi, eliminando la necessità di reinserirle manualmente

Leggi anche: Le 15 migliori app per pianificare la giornata (funzionalità/funzioni, prezzi)

ClickUp ha un vantaggio in più n. 3: modello di pianificatore Calendario ClickUp

Scarica questo modello Pianifica e monitora lo stato in modo più intelligente con il modello di pianificatore Calendario ClickUp

Il modello di pianificatore di calendario ClickUp semplifica la gestione di programmi complessi offrendo una struttura pronta all'uso per varie esigenze di pianificazione.

Pianificazione delle campagne di marketing : pianifica e monitora le attività di marketing, le scadenze e il lancio delle campagne, con la possibilità di modificare le date al volo

Coordinamento di eventi : pianifica eventi e gestisci le scadenze con facilità, assegnando attività specifiche ai membri del team e monitorando lo stato di avanzamento

Monitoraggio integrato delle attività : collega gli eventi pianificati nel calendario con attività di progetto più ampie, assicurandoti che nessuna scadenza venga trascurata

Monitoraggio dello stato di avanzamento: visualizza i tassi di completamento delle attività direttamente nel calendario, consentendoti di monitorare lo stato in tempo reale

Il vantaggio di ClickUp n. 4: Gestione del tempo ClickUp

Tieni traccia del tempo, blocca le ore e gestisci i carichi di lavoro con ClickUp Time Management

Oltre alle semplici funzioni di pianificazione, ClickUp Time Management offre un approccio olistico alla gestione del tempo e delle risorse.

Monitoraggio del tempo integrato : monitora il tempo dedicato alle singole attività o ai singoli progetti, particolarmente utile per la fatturazione dei client o la pianificazione delle risorse

Blocco del tempo : assegna fasce orarie specifiche per il lavoro intenso o le riunioni, assicurandoti che la tua giornata sia strutturata e concentrata

Visualizzazione del carico di lavoro : visualizza il carico di lavoro e la disponibilità dei membri del team per ottimizzare la pianificazione ed evitare il sovraccarico delle risorse

Promemoria automatici: ricevi avvisi per scadenze imminenti, riunioni o attività in ritardo, assicurandoti di non perdere nulla

Il vantaggio di ClickUp n. 5: integrazione di ClickUp con Calendly

Sincronizza gli appuntamenti di Calendly con le attività e il project management di ClickUp tramite l'integrazione ClickUp Calendly

Lavori già con Calendly? Con l'integrazione Calendly di ClickUp, puoi continuare a pianificare le tue riunioni e incorporarle nell'ecosistema di produttività di ClickUp.

Crea attività dalle prenotazioni Calendly : genera automaticamente attività in ClickUp quando viene pianificato un nuovo appuntamento in Calendly

Sincronizza i programmi : collega gli eventi di Calendly al calendario di ClickUp per una visualizzazione unificata di tutte le riunioni, le attività e le scadenze

Automatizza i flussi di lavoro: utilizza : utilizza le automazioni di ClickUp per attivare attività di follow-up o promemoria in base agli appuntamenti di Calendly

Scegli ClickUp invece di Calendly e Acuity Scheduling

Calendly e Acuity Scheduling sono ottimi strumenti per gli appuntamenti, ma non si integrano nel quadro più ampio della produttività.

Con ClickUp, non ti limiti a pianificare appuntamenti, ma li integri in un sistema più olistico che si integra con il resto del tuo lavoro. Puoi collegare ogni riunione ad attività concrete, visualizzare ogni scadenza insieme al tuo carico di lavoro più ampio e monitorare ogni minuto per la massima efficienza.

A differenza di Calendly e Acuity Scheduling, ClickUp offre visualizzazioni dinamiche del calendario, modelli di gestione del tempo integrati e integrazioni che collegano i tuoi programmi ai tuoi flussi di lavoro.

Se stai cercando una piattaforma che non si limiti a gestire il tuo tempo, ma ti aiuti a ottenere di più, ClickUp è la scelta giusta. Registrati gratuitamente a ClickUp per iniziare.