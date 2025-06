Le migliori alternative a ChatGPT per soluzioni aziendali

Hai mai desiderato un assistente che ti aiutasse nelle tue attività, come riepilogare/riassumere le email, scrivere la prima bozza di un post sul blog o semplificare il tuo lavoro?

L'intelligenza artificiale (IA) e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come ChatGPT stanno rendendo tutto questo una realtà. Questi strumenti di IA stanno trasformando il nostro modo di lavorare, dall'automazione delle attività banali alla creazione di contenuti, migliorando le interazioni con i clienti e aumentando la produttività.

🧠 Curiosità: Secondo PwC, nel 2030 l'economia globale crescerà del 14% grazie agli strumenti di IA e all'industria, che contribuiranno con l'incredibile cifra di 15,7 trilioni di dollari.

Tuttavia, con la crescita delle aziende e l'aumento della complessità dei loro processi, emergono diverse inadeguatezze nel modello di IA. Per esigenze così complesse, ChatGPT potrebbe non essere l'opzione ideale.

È qui che entrano in gioco le alternative a ChatGPT. Tuttavia, con il mercato invaso da assistenti IA, trovare un'alternativa a ChatGPT sembra come cercare un ago in un pagliaio.

Per aiutarti, abbiamo elencato le 10 migliori alternative a ChatGPT selezionate appositamente per le esigenze aziendali. 🌱

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco il nostro elenco delle migliori alternative a ChatGPT per le aziende: ✅ ClickUp (Ideale per il brainstorming con IA, l'automazione e la generazione di contenuti)

✅ Claude Enterprise di Anthropic (Ideale per l'IA conversazionale a livello aziendale)

✅ Google Gemini (Ideale per l'elaborazione e l'analisi dei dati in tempo reale)

✅ Microsoft Copilot (Ideale per la produttività basata sull'IA negli ecosistemi Microsoft)

✅ Amazon Q (ideale per strumenti di IA personalizzati in ambienti AWS)

✅ IBM Watsonx Assistant (Ideale per il supporto clienti IA a livello aziendale)

✅ Jasper IA (Ideale per la creazione di contenuti basati sull'IA)

✅ Perplexity IA (Ideale per la ricerca basata sull'IA e la scoperta di contenuti)

✅ Meta's Llama (Ideale per lo sviluppo di modelli IA personalizzabili)

✅ Cohere (Ideale per la comprensione del linguaggio naturale su larga scala)

Cosa cercare nelle alternative a ChatGPT per soluzioni aziendali?

Quando scegli un'alternativa a ChatGPT, concentrati principalmente su come lo strumento verrà utilizzato all'interno dell'organizzazione.

Sebbene ChatGPT eccella nell'IA conversazionale, le aziende spesso necessitano di strumenti che soddisfino funzioni specifiche come la gestione dei progetti, l'automazione, la generazione di contenuti o integrazioni di IA specifiche per determinate attività. Ciò rende importante considerare fattori quali:

Personalizzazione : seleziona un'alternativa a ChatGPT che ottimizza i modelli IA attraverso funzionalità di formazione personalizzate per le aziende, in modo da adattarli ai loro flussi di lavoro ✅

Scalabilità : scegli strumenti alternativi a ChatGPT che si adattano alla tua crescita, offrendo funzionalità avanzate come la generazione di immagini, la possibilità di utilizzare diversi modelli di IA, suggerimenti di codice in tempo reale e altro ancora. In questo modo, anche quando le tue esigenze aumentano, puoi continuare a ottenere il massimo dal tuo strumento di IA ✅

Capacità di integrazione : scegli le alternative a ChatGPT che garantiscono la perfetta integrazione dello strumento con i flussi di lavoro, gli strumenti e gli ecosistemi software esistenti e migliorano la produttività ✅

Sicurezza e conformità: opta per strumenti alternativi a ChatGPT di livello aziendale con solide misure di privacy, sicurezza e conformità dei dati ✅

Assistenza multilingue e globale: cerca alternative a ChatGPT che offrano funzionalità multilingue con traduzioni accurate e riconoscimento delle sfumature culturali. Questo perché le aziende globali hanno bisogno di un'intelligenza artificiale che comprenda e supporti più lingue per una base clienti diversificata ✅

Analisi e reportistica avanzate: scegli le alternative a ChatGPT con dashboard integrate, funzionalità di reportistica e approfondimenti sul comportamento degli utenti e sulle tendenze di coinvolgimento che misurano il ROI sulle prestazioni dell'IA e il suo impatto sulle operazioni ✅

Le 10 migliori alternative a ChatGPT per soluzioni aziendali

ChatGPT può essere il tuo chatbot IA di riferimento per le esigenze di base, ma esistono altri casi d'uso dell'IA in cui un'alternativa a ChatGPT prospera e offre risultati impeccabili.

Questi altri modelli di IA offrono funzionalità uniche, tra cui automazione del flusso di lavoro basata sull'IA, interfacce intuitive, documentazione tecnica e funzionalità avanzate di generazione di contenuti che migliorano la produttività, semplificano le operazioni e aumentano l'efficienza.

Ecco una panoramica dettagliata delle 10 migliori alternative a ChatGPT ideali per le esigenze aziendali:

1. ClickUp (Ideale per brainstorming con IA, automazione e generazione di contenuti)

ClickUp è più di una semplice piattaforma di project management: è l'app completa per il lavoro che integra potenti funzionalità di IA con funzionalità avanzate per la produttività.

Mentre ChatGPT si concentra principalmente sull'IA conversazionale, le funzionalità avanzate di ClickUp migliorano la produttività in varie aree di lavoro, dal brainstorming e la gestione delle attività alla generazione di contenuti e l'automazione del flusso di lavoro. Incorporando l'IA direttamente nell'ambiente di lavoro, questa alternativa a ChatGPT consente ai team di lavorare in modo più intelligente, non più difficile.

Ulteriori informazioni Scrivi casi di studio, riepiloga/riassumi testi, estrai informazioni dai tuoi documenti: fai tutto ciò che ti serve con ClickUp Brain

Al centro della sua funzionalità IA c'è ClickUp Brain, un assistente intelligente che si integra perfettamente con i documenti, i progetti e le attività di ClickUp.

Questa funzionalità/funzione fornisce suggerimenti in tempo reale, approfondimenti utili e soluzioni automatizzate su misura per il tuo flusso di lavoro, migliorando in modo significativo la produttività e l'organizzazione. 🤖

Immagina di fare brainstorming per nuove campagne di marketing con mappe mentali basate sull'IA, assegnando automaticamente le attività in base agli aggiornamenti dei progetti o redigendo rapidamente email e report con l'assistenza dell'IA. Con questo chatbot IA, tutto questo è possibile, anche con la versione gratis!

Inoltre, questa alternativa a ChatGPT lavora nel contesto delle attività e dei documenti del tuo team, ottimizzando i processi attraverso la generazione di idee, il riepilogo/riassunto dei contenuti e l'identificazione di potenziali colli di bottiglia.

Puoi persino utilizzarlo con ClickUp Automazioni, una funzionalità che ti consente di creare potenti flussi di lavoro basati su trigger o eventi.

Questa impostazione una tantum ti consentirà di impostare promemoria, creare attività automaticamente e persino eseguire il passaggio logico successivo una volta completata l'attività precedente. Un approccio così intelligente e sensibile al contesto rende ClickUp uno strumento prezioso per le aziende che desiderano combinare brainstorming, gestione delle attività e automazione in un unico sistema coeso.

Pertanto, ClickUp Brain non è solo una delle semplici alternative a ChatGPT per la creazione di contenuti di base o attività. Si tratta invece di un modello linguistico neurale avanzato che puoi modificare, personalizzare e rendere tuo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

✅ Visualizza tutti i tuoi progetti utilizzando ClickUp Brain nelle dashboard ClickUp per monitorare le metriche chiave

✅ Collabora con i membri del tuo team su attività, documenti o altri flussi di lavoro con ClickUp Docs per la modifica in tempo reale e la comunicazione integrata

✅ Imposta obiettivi chiari e misurabili con Brain Obiettivi ClickUp con la possibilità di monitorare gli obiettivi individuali, identificare gli ostacoli e utilizzare promemoria IA

✅ Automatizza flussi di lavoro e processi ripetitivi utilizzando le automazioni di ClickUp, con trigger personalizzati ed eventi basati su azioni

✅ Integra ClickUp Brain con oltre 1000 strumenti e piattaforme come Slack, Google Calendar, Microsoft Teams e altri ancora per utilizzare la funzione IA connessa

Limiti di ClickUp

❌ Leggera curva di apprendimento per i nuovi utenti a causa del suo ampio set di funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

ClickUp è diventato uno dei preferiti dai team per le sue potenti funzionalità/funzioni IA e la gestione avanzata dei documenti. Un utente ha dichiarato

Lo uso dal 2017. È fantastico. L'IA è molto buona. Uso i documenti come secondo cervello per la mia azienda. Nessuna lamentela, a parte il fatto che può essere difficile capire come iniziare. I modelli aiutano in questo. Ho provato la maggior parte degli altri strumenti disponibili e ClickUp li batte tutti come piattaforma completa per la gestione di progetti/prodotti (anche Jira).

Lo uso dal 2017. È fantastico. L'IA è molto buona. Uso i documenti come secondo cervello per la mia azienda. Non ho lamentele, a parte il fatto che può essere difficile capire come iniziare. I modelli aiutano in questo senso. Ho provato la maggior parte degli altri strumenti disponibili e ClickUp li batte tutti come piattaforma completa per la gestione di progetti/prodotti (anche Jira).

2. Claude Enterprise di Anthropic (ideale per l'IA conversazionale a livello aziendale)

tramite Claude Enterprise di Anthropic

Claude Enterprise di Anthropic è uno degli strumenti di IA più potenti e completi. Questo chatbot IA è personalizzato in base alle esigenze delle aziende e offre una potente combinazione di funzionalità avanzate e funzionalità organizzative.

In alternativa a ChatGPT Enterprise, Claude Enterprise offre alle aziende una piattaforma scalabile e sicura per gestire flussi di lavoro complessi e fornire informazioni contestualizzate. La sua capacità di elaborare grandi quantità di dati e generare risposte altamente dettagliate e sfumate lo rende uno strumento prezioso per operazioni su larga scala, tra cui la creazione di contenuti, la pianificazione strategica e la risoluzione di problemi tecnici.

Claude Enterprise pone l'accento sul controllo da parte dell'utente e sull'adattabilità. Il supporto di interazioni contestuali estese aiuta le organizzazioni a usufruire appieno del potenziale dei propri dati, garantendo un processo decisionale preciso e informato.

Funzionalità/funzioni di Claude Enterprise di Anthropic

✅ Ottieni risultati responsabili ed etici grazie all'adesione di Claude all'IA costituzionale

✅ Produci testi affidabili e informativi con risposte aggiornate e funzionalità/funzioni di scrittura tecnica e creativa

✅ Consenti l'analisi di documenti estesi, interi codebase o set di dati grazie a Claude Enterprise, che gestisce fino a 500.000 token

✅ Garantisci sicurezza e conformità di livello aziendale, incluse autorizzazioni basate sui ruoli e registri di controllo

Limiti di Claude Enterprise di Anthropic

❌ Le funzionalità/funzioni avanzate richiedono competenze tecniche per la messa a punto e l'implementazione

❌ Potrebbero verificarsi tempi di risposta più lenti per query molto grandi o che richiedono molte risorse

Prezzi di Claude Enterprise di Anthropic

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Claude Enterprise di Anthropic

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Noto per la sua IA conversazionale etica e simile a quella umana, la maggior parte degli utenti apprezza il suo approccio ponderato alla modellazione del linguaggio, con una recensione che afferma

Devo complimentarmi con il team di Anthropic per aver creato un ottimo prodotto che sembra aver risolto alcuni dei problemi che ho riscontrato con altri strumenti di IA generativa. Claude sembra molto intelligente e fornisce risposte naturali e intuitive. Le risposte sembrano quelle che ci si aspetterebbe da una persona.

Devo elogiare il team di Anthropic per aver creato un ottimo prodotto che sembra aver risolto alcuni dei problemi che ho riscontrato con altri strumenti di IA generativa. Claude sembra molto intelligente e fornisce risposte naturali e intuitive. Le risposte sembrano quelle che ci si aspetterebbe da una persona.

3. Google Gemini (ideale per l'elaborazione e l'analisi dei dati in tempo reale)

tramite Google Gemini

Google Gemini, precedentemente noto come Bard, è un modello avanzato di IA progettato specificamente per migliorare la produttività e la collaborazione in azienda.

A differenza dei tradizionali strumenti di IA, Google Gemini combina funzionalità multimodali, consentendo alle aziende di interagire con testo, immagini e audio senza soluzione di continuità. La sua profonda integrazione con l'ecosistema di Google lo rende la scelta naturale per le aziende che già utilizzano i servizi Google. La capacità di Gemini di generare, modificare e analizzare contenuti all'interno di piattaforme familiari aiuta a ottimizzare i flussi di lavoro e riduce la necessità di utilizzare più strumenti.

Inoltre, Google Gemini dispone di suggerimenti avanzati basati sull'IA e funzionalità di automazione che gli consentono di assistere in tutto, dalla stesura di email all'esecuzione di analisi basate sui dati. Con la sua attenzione alla scalabilità e alla sicurezza di livello aziendale, Gemini è pensato per le aziende che cercano una soluzione IA intelligente e sicura.

Funzionalità/funzioni di Google Gemini

✅ Elabora e genera testi, immagini e audio e traduci lingue, consentendo una creazione di contenuti più interattiva

✅ Assicurati risultati pertinenti e aggiornati su Google Gemini grazie alle sue funzionalità di elaborazione dei dati in tempo reale

✅ Accedi ed elabora informazioni aggiornate dai dati del motore di ricerca Google e dal vasto grafico di conoscenza

✅ Integrazione con gli strumenti di Google Workspace per lavorare senza interruzioni all'interno di Gmail, Documenti Google, Fogli e Presentazioni per flussi di lavoro assistiti dall'IA

Limiti di Google Gemini

❌ Funzionalità di automazione avanzate limitate rispetto a strumenti come ClickUp e Claude

❌ Ottimizzato principalmente per gli utenti di Google Workspace, con una flessibilità limitata al di fuori dell'ecosistema

Prezzi di Google Gemini

Gemini Business : 24 $ al mese per utente

Gemini Enterprise: 36 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Google Gemini

G2 : 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

4. Microsoft Copilot (ideale per la produttività basata sull'IA negli ecosistemi Microsoft)

tramite Microsoft Copilot

Microsoft Copilot, uno strumento di IA basato sugli stessi modelli linguistici di grandi dimensioni utilizzati da ChatGPT, è profondamente integrato nell'ecosistema Microsoft. Questa integrazione migliora l'esperienza degli utenti automatizzando le attività e fornendo assistenza intelligente in applicazioni come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e persino il motore di ricerca Bing.

Un vantaggio chiave di Microsoft Copilot è la sua capacità di comprendere ed elaborare comandi complessi nel contesto del lavoro dell'utente. Ad esempio, in Word, Copilot assiste nella stesura di documenti suggerendo contenuti basati sui dati esistenti, mentre in Excel aiuta ad analizzare le tendenze e genera visualizzazioni senza richiedere formule complesse.

Questa consapevolezza contestuale, combinata con le funzionalità di sicurezza e conformità di livello aziendale inerenti a Microsoft 365, rende Copilot un'alternativa interessante per le organizzazioni che desiderano migliorare la produttività attraverso l'integrazione dell'IA.

Funzionalità/funzioni di Microsoft Copilot

✅ Genera frammenti di codice, suggerisci intere funzioni e persino aiuta a eseguire il debug del codice in più linguaggi di programmazione

✅ Automatizza le attività di routine, genera contenuti, analizza i dati e incoraggia la collaborazione, aumentando così la produttività complessiva

✅ Gestisci le email riepilogando/riassumendo i thread e suggerendo risposte, oltre a organizzare i preparativi delle riunioni generando programmi e riassumendo le discussioni

✅ Integrazione perfetta con i più diffusi ambienti di sviluppo come Visual Studio Code e GitHub

Limiti di Microsoft Copilot

❌ Funziona meglio per gli utenti all'interno dell'ecosistema Microsoft 365, con un limite per gli utenti multipiattaforma

❌ La personalizzazione e le funzionalità avanzate di automazione richiedono un lungo periodo di apprendimento

Prezzi di Microsoft Copilot

Business Microsoft 365 Copilot : 31,50 $ al mese per utente

Enterprise Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (oltre 65 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

La profonda integrazione di Microsoft Copilot con la suite Office lo rende la scelta preferita dalle aziende. La sua capacità di automatizzare le attività ripetitive e migliorare la produttività gli è valsa elogi come questo:

Ciò che mi piace di più di questo servizio è la facilità d'uso, poiché è molto intuitivo. L'implementazione mi dà la possibilità di svolgere il mio lavoro in modo più rapido e interattivo. Lo uso praticamente tutti i giorni. Ho un'ottima esperienza, poiché la quantità di funzionalità/funzioni è davvero incredibile.

Ciò che mi piace di più di questo servizio è la facilità d'uso, poiché è molto intuitivo. L'implementazione mi dà la possibilità di svolgere il mio lavoro in modo più rapido e interattivo. Lo uso praticamente ogni giorno. Ho un'ottima esperienza, poiché la quantità di funzionalità/funzioni è davvero incredibile.

tramite Amazon Q

Amazon Q è un servizio di IA generativa incentrato sul business progettato per essere integrato con vari Amazon Web Services (AWS). Questo lo rende un forte concorrente per le aziende che già operano all'interno dell'ecosistema AWS.

A differenza delle alternative ChatGPT autonome, Amazon Q offre strumenti e API basati sull'IA facilmente integrabili in applicazioni, siti web e flussi di lavoro. Questa flessibilità consente un'ampia gamma di casi d'uso, dalla creazione di chatbot e assistenti virtuali all'analisi dei dati e alla generazione di report.

Amazon Q può anche creare e gestire Amazon Q Apps, applicazioni leggere e generative basate sull'IA che automatizzano le attività ripetitive e migliorano la produttività del team. Gli utenti sviluppano queste app descrivendo i propri requisiti in linguaggio naturale, rendendo accessibili funzionalità IA avanzate senza richiedere una vasta esperienza tecnica.

Funzionalità/funzioni di Amazon Q

✅ Utilizza l'elaborazione avanzata del linguaggio naturale (NLP) per elaborare e comprendere grandi quantità di dati non strutturati

✅ Ottieni integrazioni semplici con i servizi AWS, tra cui SageMaker e Bedrock, che consentono un'analisi dei dati scalabile

✅ Mantieni una sicurezza di livello aziendale rispettando le identità, i ruoli e le autorizzazioni esistenti, garantendo che l'accesso e l'utilizzo dei dati siano conformi alle politiche aziendali

✅ Semplifica l'esplorazione dei dati e lo stile di codifica per gli utenti aziendali attraverso funzionalità di BI generativa, fornendo risposte multivisive con anteprime dei dati

Limiti di Amazon Q

❌ Costo elevato dei servizi AWS, in particolare per lo spazio di archiviazione e l'elaborazione di grandi quantità di dati

❌ La complessità nella configurazione e nella manutenzione dei modelli IA richiede competenze tecniche avanzate

Prezzi Amazon Q

Amazon Q Business Lite : 3 $ al mese per utente

Amazon Q Business Pro : 20 $ al mese per utente

Versione di prova gratuita di Amazon Q Developer : 0 $

Amazon Q Developer: 19 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni Amazon Q

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

AmazonQ è ampiamente utilizzato per casi aziendali specifici, grazie alle sue capacità di elaborazione dei dati in tempo reale e alla comprensione contestuale, che sono le caratteristiche più apprezzate. Un utente lo menziona in una recensione:

Stiamo utilizzando Amazon Q Code Whisperer come strumento generale per il completamento e la generazione di codice. È molto facile da usare sia come strumento autonomo che come plugin per VSCode. La funzionalità di completamento del codice è ottima e offre una buona comprensione del progetto software completo su cui stiamo lavorando, oltre a una buona conoscenza degli elementi specifici di AWS.

Stiamo utilizzando Amazon Q Code Whisperer come strumento generale per il completamento e la generazione di codice. È molto facile da usare sia come strumento autonomo che come plugin per VSCode. La funzionalità di completamento del codice è ottima e offre una buona comprensione del progetto software completo su cui stiamo lavorando, oltre a una buona conoscenza degli elementi specifici di AWS.

6. IBM Watsonx Assistant (ideale per il supporto clienti IA a livello aziendale)

tramite IBM WatsonX Assistant

IBM Watsonx è uno degli assistenti generativi di IA e delle piattaforme di dati più completi, progettato per soddisfare le complesse esigenze delle aziende moderne. Offre strumenti integrati che consentono alle aziende di creare, implementare e gestire applicazioni di IA per requisiti specifici.

La piattaforma comprende tre componenti principali: watsonx. ai per lo sviluppo di algoritmi e modelli di IA, watsonx. data per la gestione scalabile dei dati e watsonx. governance per garantire flussi di lavoro IA responsabili. Ciò consente alle organizzazioni di sfruttare appieno il potenziale dell'IA mantenendo il controllo sui propri dati e sui processi di conformità.

Inoltre, Watsonx fornisce un intervallo di modelli di base pre-addestrati e strumenti per la creazione di soluzioni di IA personalizzate, consentendo alle aziende di affrontare sfide uniche in diversi settori.

Funzionalità/funzioni di IBM Watsonx Assistant

✅ Scalabilità con infrastrutture IT esistenti e varie origini dati grazie all'architettura aperta e ibrida di IBM Watsonx

✅ Monitora l'accuratezza, rileva i pregiudizi e mantieni la trasparenza durante tutto il ciclo di vita dell'IA con strumenti dedicati alla governance dell'IA

✅ Analizza le interazioni con i clienti per ottenere informazioni dettagliate e migliorare le prestazioni dei chatbot

✅ Distribuisci chatbot su più canali, inclusi siti web, app mobili e piattaforme di messaggistica

Limiti di IBM Watsonx Assistant

❌ Richiede una profonda esperienza nell'infrastruttura IBM Cloud e IA, limitando l'accessibilità agli utenti non tecnici

❌ Costo elevato delle licenze aziendali e dell'integrazione, soprattutto per le piccole imprese

Prezzi di IBM Watsonx Assistant

Prezzi personalizzati con vari livelli di prezzo

Valutazioni e recensioni di IBM Watsonx Assistant

G2 : 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

7. Jasper IA (ideale per la creazione di contenuti basati sull'IA)

tramite Jasper IA

Jasper AI è un potente strumento di scrittura basato sull'IA progettato per creare contenuti di marketing su larga scala in ambienti aziendali.

Lavorando in sincronizzazione con vari strumenti e piattaforme di marketing, Jasper consente un approccio coerente alla creazione di contenuti, rendendolo una risorsa preziosa per le aziende che mirano a semplificare i propri processi di marketing. Questa specializzazione lo rende una scelta eccellente per le aziende con esigenze di contenuti ad alto volume e che necessitano di un potente assistente di scrittura IA che le aiuti con contenuti di lunga durata e brevi testi.

Jasper genera contenuti in oltre 30 lingue, soddisfacendo le strategie di marketing globali e un pubblico diversificato. Inoltre, fornisce un controllo avanzato del marchio, garantendo che tutti i contenuti generati siano in linea con le linee guida stabilite dall'azienda in materia di tono e stile.

Funzionalità/funzioni di Jasper IA

✅ Genera vari tipi di contenuti di marketing, inclusi post di blog, post sui social media, testi per siti web ed email con questo scrittore IA

✅ Ottimizza i contenuti per i motori di ricerca con strumenti e funzionalità SEO integrati

✅ Utilizza prompt di scrittura creativa per la creazione di contenuti di lunga durata e la scrittura di post di blog dettagliati o testi di marketing

✅ Ottieni assistenza per concentrarti sulla coerenza del marchio e mantenere un'identità unificata su vari canali e mercati

Limiti di Jasper IA

❌ Focalizzato principalmente come strumento di scrittura IA, il che limita la sua capacità di essere utilizzato per altri casi d'uso aziendali

❌ Può avere difficoltà con il processo di creazione di contenuti altamente tecnici o specifici di nicchia

Prezzi Jasper IA

Autore : 49 $ al mese per utente

Pro : 69 $ al mese per utente

Business: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4,7/5 (oltre 1200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1800 recensioni)

Jasper IA si distingue chiaramente quando si tratta di creazione di contenuti e utilizzo dell'IA per scrivere contenuti professionali per il marchio. Ma gli utenti apprezzano anche la sua versatilità e la disponibilità di modelli per ogni caso d'uso specifico, come nota un utente:

Il punto di forza di Jasper è la grande quantità di modelli che rendono la creazione di contenuti molto semplice. È possibile scegliere un modello, ad esempio un blog o un post LinkedIn, e Japer fornisce impostazioni preconfigurate per le esigenze specifiche. Questo rende Jasper più facile da usare rispetto ai soliti modelli di linguaggio di grandi dimensioni come Chat GPT.

Il punto di forza di Jasper è la grande quantità di modelli che rendono la creazione di contenuti molto semplice. È possibile scegliere un modello, ad esempio un blog o un post LinkedIn, e Japer fornisce impostazioni preconfigurate per le esigenze specifiche. Questo rende Jasper più facile da usare rispetto ai soliti modelli di linguaggio di grandi dimensioni come Chat GPT.

8. Perplexity IA (ideale per la ricerca basata sull'IA e la scoperta di contenuti)

tramite Perplexity IA

Perplexity AI si distingue dagli altri LLM e strumenti di chat IA concentrandosi sulla fornitura di risposte con citazioni e fonti. È progettato come strumento di ricerca, rendendolo sia un motore di ricerca che un'alternativa a ChatGPT.

Quando fai una domanda a Perplexity, ti fornisce una risposta e i link ai risultati della ricerca web e ai documenti utilizzati per formulare tale risposta. Questo lo rende un potente strumento di IA generativa per le aziende che hanno bisogno di condurre ricerche, verificare informazioni e raccogliere dati da fonti affidabili.

Una funzionalità/funzione degna di nota di Perplexity AI è l'offerta Enterprise Pro, pensata appositamente per l'uso aziendale. Enterprise Pro pone l'accento sulla sicurezza e sul controllo, fornendo crittografia end-to-end dei dati per proteggere le informazioni sensibili. Offre inoltre funzionalità di integrazione con gli strumenti aziendali esistenti, facilitando l'incorporazione senza soluzione di continuità nei flussi di lavoro attuali.

Funzionalità/funzioni di Perplexity IA

✅ Ottimizza il processo di raccolta delle informazioni e migliora la produttività con l'interfaccia intuitiva e i tempi di risposta rapidi di Perplexity IA

✅ Ricerca vari argomenti e raccogli informazioni da fonti affidabili

✅ Riepiloga/riassumi le informazioni provenienti da più fonti e fornisci panoramiche concise

✅ Esplora domande e argomenti correlati per approfondire la tua comprensione

Limiti di Perplexity IA

❌ Progettato principalmente per la ricerca e il recupero di informazioni, non per la creazione di contenuti generici

❌ Il suo obiettivo è fornire risposte basate su contenuti web esistenti, quindi potrebbe non essere adatto ad attività che richiedono pensiero originale o risoluzione creativa dei problemi

Prezzi di Perplexity IA

Free Forever

Enterprise Pro: 40 $/mese

Valutazioni e recensioni di Perplexity IA

G2: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Perplexity IA è una scelta eccellente per gli utenti che hanno bisogno di verificare i fatti e svolgere ricerche approfondite. Le sue ricerche basate sulle citazioni e i risultati affidabili hanno ottenuto feedback come questo:

Mi piace che utilizzi più fonti e le citi. Fornisce ottimi risultati quando si cerca di fare ricerche, imparare o creare contenuti. Facilissimo da usare.

Mi piace che utilizzi più fonti e le citi. Fornisce ottimi risultati quando si cerca di fare ricerche, imparare o creare contenuti. Facilissimo da usare.

9. Meta's Llama (ideale per lo sviluppo di modelli IA personalizzabili)

tramite Meta Llama

Meta IA, Llama (Large Language Model Meta IA), è un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) open source progettato per fornire funzionalità IA avanzate per varie applicazioni, comprese le soluzioni aziendali.

A differenza dei modelli di IA proprietari come ChatGPT, la natura open source di Llama consente alle aziende di personalizzare e mettere a punto il modello in base alle proprie esigenze, offrendo maggiore flessibilità e controllo. Questa adattabilità rende Llama una scelta interessante per le aziende che desiderano integrare l'IA nelle proprie operazioni senza essere vincolate dai limiti delle piattaforme chiuse.

L'ultima versione di questa alternativa a ChatGPT, Llama 3. 3, migliora significativamente le prestazioni riducendo i requisiti computazionali, rendendola accessibile per l'implementazione in vari ambienti aziendali.

Funzionalità/funzioni di Meta Llama

✅ Personalizza le applicazioni IA generative su misura per le esigenze aziendali grazie alla collaborazione di Meta con partner come Databricks per una facile integrazione di Llama nelle infrastrutture dati esistenti

✅ Incoraggia la collaborazione, la crescita e la sperimentazione in campi che vanno dallo sviluppo dell'IA alle soluzioni IA aziendali con il framework open source

✅ Utilizza Meta IA per diversi casi d'uso, dalla creazione di contenuti alla codifica in più linguaggi di programmazione

✅ Consenti ai ricercatori di studiare e comprendere il comportamento di modelli linguistici di grandi dimensioni utilizzando i tuoi dati di formazione IA

Limiti di Llama di Meta

❌ Richiedono un lavoro aggiuntivo per garantire la conformità agli standard di sicurezza e governance aziendali

❌ Lo sviluppo guidato dalla community può comportare aggiornamenti più lenti o miglioramenti delle funzionalità/funzioni

Prezzi di Llama di Meta

Gratis e open source

Valutazioni e recensioni di Meta's Llama

G2 : 4,3/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

10. Cohere (Ideale per la comprensione del linguaggio naturale su larga scala)

tramite Cohere

Cohere è una piattaforma IA specializzata in soluzioni di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) su misura per le applicazioni aziendali. È uno dei pochi modelli IA con modelli linguistici personalizzabili che le aziende possono mettere a punto per soddisfare esigenze specifiche e integrare funzionalità IA avanzate nei flussi di lavoro esistenti.

Una delle funzionalità/funzioni distintive di Cohere è la sua API intuitiva. Questa API consente agli sviluppatori di incorporare funzionalità NLP nelle applicazioni senza richiedere una vasta esperienza in IA. Questa facilità di integrazione accelera l'implementazione di soluzioni basate sull'IA in varie funzioni aziendali.

Inoltre, l'impegno della piattaforma per la sicurezza di livello aziendale garantisce che le soluzioni IA siano scalabili e sicure, soddisfacendo i rigorosi requisiti delle aziende moderne.

Funzionalità/funzioni di Cohere

✅ Utilizza più lingue per le applicazioni che richiedono la traduzione linguistica o la comunicazione multilingue

✅ Controlla e comprendi i risultati dei modelli con vari strumenti e funzionalità

✅ Genera testi, riepiloga/riassumi documenti, classifica testi ed esegui altre attività di elaborazione del linguaggio naturale

✅ Accedi a documentazione chiara e assistenza per gli sviluppatori

Limiti di Cohere

❌ Meno attenzione alle attività IA non conversazionali come l'analisi dei dati o l'automazione

❌ Dipendenza da integrazioni di terze parti per soluzioni aziendali più ampie

Prezzi Cohere

Prezzi personalizzati con vari livelli di prezzo

Valutazioni e recensioni di Cohere

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cohere sta guadagnando terreno grazie alle sue funzionalità/funzioni IA per le aziende, ma ciò che piace agli utenti è la sua facilità d'uso. Un utente menziona

Apprezzo molto il fatto che non sia necessario aggiungere un'altra curva di apprendimento ai processi di onboarding dei nostri clienti. Invece di insegnare loro come impostare una chiamata Zoom o Meet e guidarli in questo processo, posso concentrarmi interamente sull'illustrazione del nostro software.

Apprezzo molto il fatto che non sia necessario aggiungere un'altra curva di apprendimento ai processi di onboarding dei nostri clienti. Invece di insegnare loro come impostare una chiamata Zoom o Meet e guidarli in questo processo, posso concentrarmi interamente sull'illustrazione del nostro software.

Scegli la migliore alternativa a ChatGPT per le esigenze della tua azienda

Con l'arrivo di nuove opzioni nel settore dell'IA, le aziende si chiederanno quale chatbot IA scegliere.

Sebbene ChatGPT abbia portato alla ribalta la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni e dell'IA generativa, non è la migliore app di IA per ogni caso d'uso. Ogni strumento di IA è progettato per risolvere un problema specifico e offre funzionalità uniche in linea con tale requisito.

Tuttavia, tra queste soluzioni avanzate, ClickUp si distingue come la piattaforma all-in-one che combina funzionalità basate sull'IA, automazioni senza soluzione di continuità e gestione collaborativa dei progetti. Completa i flussi di lavoro esistenti e li migliora eliminando i colli di bottiglia, migliorando la collaborazione e favorendo decisioni più intelligenti, il tutto da un'area di lavoro unificata.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp per scoprire come un modello linguistico avanzato e di grandi dimensioni migliora la produttività del tuo team. ✨