Come scrivere specifiche di prodotto efficaci in Agile

Il vostro team sta costruendo una nuova app e l'unico brief che avete è: "Rendila user-friendly"

Uno sviluppatore si concentra sulla semplificazione della navigazione, un altro sulla riduzione dei tempi di caricamento, mentre il designer aggiunge animazioni appariscenti per "stupire" gli utenti. Dopo tre settimane, avete un'app tecnicamente funzionale, ma non vicina alle aspettative degli stakeholder.

Questo è ciò che accade quando il processo di sviluppo prodotto Agile inizia senza specifiche di prodotto chiare. Tutti lavorano sodo, ma senza una visione condivisa, il prodotto finale non raggiunge il traguardo.

Ma c'è una buona notizia: scrivere specifiche di prodotto efficaci non è una scienza missilistica. Si tratta di allineare il team di prodotto, di impostare una visione chiara del prodotto obiettivi e guidarli, passaggio dopo passaggio, a fornire ciò di cui gli utenti hanno veramente bisogno.

Iniziare a creare specifiche di prodotto impeccabili

Scopriamo come realizzarlo!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Le specifiche di prodotto sono fondamentali per guidare i team di sviluppo, prevenire la confusione e garantire che il prodotto finale soddisfi le esigenze dei clienti

I componenti chiave delle specifiche di prodotto includono i requisiti funzionali, prestazionali, progettuali e tecnici

La stesura di specifiche di prodotto efficaci aiuta a definire i problemi, i traguardi e le esigenze degli utenti, mantenendo i team allineati e sulla buona strada Documenti ClickUp centralizza tutte le specifiche di prodotto, consentendo una collaborazione in tempo reale e un facile accesso a tutto il team

ClickUp Brain aiuta a raffinare le idee, a verificarne la chiarezza e a generare automaticamente specifiche di prodotto dettagliate

Modelli ClickUp consentono di risparmiare tempo fornendo strutture precostituite per le specifiche di prodotto, in modo da mantenere il lavoro organizzato e coerente

Prova ClickUp gratis

Che cos'è un documento di specifiche di prodotto?

Vediamo di capire che cos'è un documento di specifiche di prodotto e perché serve a mantenere il team concentrato e in carreggiata.

Definizione di specifica di prodotto

Una specifica di prodotto è il "foglio illustrativo" di un prodotto. Copre i dettagli essenziali, come dimensioni, funzioni, materiali e funzionalità, assicurando che il team di sviluppo del prodotto fornisca esattamente ciò che i clienti si aspettano.

Ad esempio, se si tratta di un telefono, le specifiche possono includere le dimensioni dello schermo, la durata della batteria, i megapixel della fotocamera e la capacità di archiviazione. Per un mobile, si possono elencare le dimensioni, il materiale, le opzioni di colore e le istruzioni di montaggio.

Nella maggior parte delle organizzazioni, il product manager è responsabile della stesura della scheda tecnica del prodotto. Anche se il formato può variare, un tipico foglio di specifiche di prodotto si presenta come segue:

Documento di specifica di prodotto per auricolari intelligenti senza fili

Fatto curioso: La specifica di prodotto del primo computer Apple era costituita da una sola pagina di schemi disegnati a mano.

Importanza delle specifiche di prodotto nello sviluppo dei prodotti

Ecco perché le specifiche di prodotto sono gli elementi più importanti della produttività processo di sviluppo della produttività trasformando le grandi idee in momenti di "successo":

$$$a La chiarezza salva la giornata: Le specifiche di prodotto fungono da manuale, allineando designer, ingegneri e addetti al marketing. Senza di esse, i designer creano un elegante sito di e-commerce, gli sviluppatori costruiscono un portfolio di una sola pagina e gli addetti al marketing cercano di venderlo come "la prossima grande novità dello shopping online"

$$$$a Individuare i problemi prima che si aggravino: costringono a pensare in anticipo alle potenziali insidie - che si tratti di un difetto di progettazione, di un problema di costi o di un intoppo di usabilità - in modo da poterle risolvere prima che le cose vadano male

Lavoro di squadra senza drammi: Con un piano dettagliato, non c'è spazio per il dito puntato o per scenari del tipo "lui ha detto, lei ha detto". Al contrario, i team possono concentrarsi sull'esecuzione dei propri ruoli in modo efficace

I clienti vi amano per questo: Le specifiche di produttività vi aiutano a costruire ciò che i clienti vogliono realmente, non ciò che voi pensate che vogliano. Quando il prodotto arriva sugli scaffali, i clienti dicono: "Chiudi il becco e prendi i miei soldi!", invece di grattarsi il titolo

**Addio all'estensione del progetto: stanchi di sentirvi dire "solo un'altra modifica"? Un progetto chiaro vi permette di dire no a componenti aggiuntivi casuali e a modifiche dell'ultimo minuto che fanno deragliare le scadenze e gonfiano i budget

In breve, con le specifiche di prodotto, il team non si limita a costruire un prodotto, ma lo costruisce in modo più intelligente, più veloce e migliore.

**Per saperne di più Come scrivere un PRD (con esempi e modelli)

$$$a Componenti chiave di una specifica di prodotto

In Sviluppo agile della produttività quattro componenti rendono una specifica di prodotto solida come una roccia:

Requisiti funzionali: Delineano il riepilogo/riassunto del prodotto e le funzionalità/funzioni principali che il prodotto deve supportare per soddisfare le esigenze dell'utente

Delineano il riepilogo/riassunto del prodotto e le funzionalità/funzioni principali che il prodotto deve supportare per soddisfare le esigenze dell'utente Specifiche di prestazione: Definiscono le prestazioni del prodotto in diverse condizioni, tra cui velocità, scalabilità e utilizzo delle risorse

Definiscono le prestazioni del prodotto in diverse condizioni, tra cui velocità, scalabilità e utilizzo delle risorse Specifiche di progettazione: Si concentra sugli aspetti visivi e interattivi del prodotto, spesso rappresentati attraverso wireframe o prototipi

Si concentra sugli aspetti visivi e interattivi del prodotto, spesso rappresentati attraverso wireframe o prototipi Specifiche tecniche : Copre i dettagli tecnici per assicurarsi che il prodotto segua le best practice del settore e si integri con altri sistemi

Mettiamo tutto insieme per uno strumento di project management:

📌 Requisiti funzionali: Gestione del team, Collaborazione, Monitoraggio del tempo

Specifiche di prestazione: Gestisce 500 utenti contemporanei con un tempo di risposta di 3 secondi

Specifiche di design: Tema leggero con componenti UI personalizzabili

Specifiche tecniche: Soluzione basata su cloud con certificazione ISO 27001

È possibile utilizzare anche modelli di specifiche funzionali per documentare i diversi requisiti della produttività. Sono dotati di campi e sezioni predefiniti, come riepilogo/riassunto del prodotto, descrizione delle funzionalità, storie dell'utente, casi di test e criteri di test.

Basta inserire i dettagli necessari per avere una specifica di prodotto completa e pronta all'uso. Inoltre, consentono a tutte le parti interessate, come sviluppatori, tester, designer e product manager, di avere la stessa pagina.

Passaggi per scrivere una specifica di prodotto efficace

La stesura di una specifica di prodotto non consiste solo nello spuntare un elemento in una lista di lista di controllo per lo sviluppo di un prodotto .

Se terminato nel modo giusto, mantiene il team allineato, riduce gli interminabili momenti di "Aspetta, su cosa eravamo d'accordo?" e garantisce che il prodotto risolva il problema che intende affrontare.

Se lo sbagliate, rallenterete tutto e creerete confusione. Volete creare un documento di specifiche di prodotto che funzioni? Seguite questi passaggi:

Passaggio 1: definire il problema che si sta risolvendo

Se il vostro prodotto non risolve un chiaro punto dolente, che senso ha?

Quindi, durante la scoperta della produttività nella fase di scoperta del prodotto, identificate e articolate il problema specifico che il vostro prodotto intende risolvere. In questo modo si impostano le basi per tutto il resto: pubblico, funzionalità/funzione, design e obiettivi.

Da fare nel modo giusto:

Concentratevi sul perché alla base della produttività

Utilizzate i dati o i feedback degli utenti per sostenere l'enunciazione del problema

Mantenere una descrizione specifica e perseguibile; evitare descrizioni vaghe o troppo ampie del problema

💡Bonus: Inquadrate il problema come qualcosa che il vostro traguardo sente profondamente. Invece di dire: "Abbiamo bisogno di uno strumento migliore", provate a dire: "Gli utenti faticano a monitorare le loro attività quotidiane in modo efficiente e questo li rende stressati"

📌 Esempio: Se state costruendo uno strumento di comunicazione video, dite:

I team remoti hanno spesso problemi con le conversazioni in tempo reale, come problemi tecnici, mancanza di strumenti di collaborazione e necessità di programmare riunioni complete per aggiornamenti rapidi.

Passaggio 2: Conoscere il proprio traguardo e le personas

Un prodotto che cerca di accontentare tutti finisce per non accontentare nessuno.

Siate specifici sul vostro pubblico e create delle personas dei vostri utenti ideali. Non basta conoscere le informazioni demografiche, ma è necessario capire gli obiettivi, le esigenze, le frustrazioni e i comportamenti degli utenti.

Da fare nel modo giusto:

Parlare con persone reali. Sondaggi, feedback o interviste possono rivelare intuizioni che non potreste mai indovinare da soli

Non tutti useranno il vostro prodotto allo stesso modo. Suddividete il pubblico in gruppi per rispondere alle loro esigenze specifiche

Scrivete delle personas specifiche che sembrino reali. Aggiungete dettagli come i ruoli, le sfide e l'esito positivo per loro

💡Bonus: Create storie vivide per le vostre personas che illustrino il loro viaggio con il vostro prodotto. Questo aiuta il team a visualizzare le sfide, le interazioni e il percorso emotivo del mondo reale e a costruire un prodotto più empatico e incentrato sull'utente.

**Esempio: per la comunicazione video, le personas potrebbero includere:

🧑 Nome: Alex

Ruolo: Product Manager di un'azienda SaaS

Punto dolente: Alex ha bisogno di uno strumento che semplifichi le sessioni di brainstorming con il suo team distribuito, si integri con il software di project management e non interrompa le chiamate a metà discussione.

Nome: Priya

Ruolo: Marketing Lead in una startup di e-commerce

Punto dolente: Priya ha bisogno di una piattaforma affidabile per ospitare standup virtuali del team, condividere rapidamente gli aggiornamenti delle campagne e collaborare sui contenuti senza preoccuparsi di problemi di connessione o di interfacce complicate.

Passaggio 3: condurre ricerche sull'usabilità e sull'esperienza dell'utente

Ora arriva la parte più divertente: immergersi nella ricerca.

La ricerca sull'usabilità significa capire come gli utenti interagiscono con il vostro prodotto e scoprire i punti dolenti prima che diventino problemi veri e propri. La ricerca UX vi aiuta a ottimizzare il flusso, il design e la funzione del vostro prodotto.

Da fare nel modo giusto:

Osservare il modo in cui le persone reali interagiscono con il vostro prodotto: cosa hanno difficoltà, dove si confondono e cosa sembra naturale

Testate diverse versioni di funzionalità/funzione per vedere cosa risuona di più con gli utenti

Creare prototipi interattivi e ottenere il feedback degli utenti per migliorare l'esperienza

💡Bonus: Continuate a modificare le specifiche del prodotto rivedendo la ricerca sull'usabilità e sulla UX. Questo ciclo di iterazione aiuta a garantire che il prodotto continui a evolversi per soddisfare le reali esigenze degli utenti.

**Esempio: nel caso dello strumento di comunicazione video, la ricerca di usabilità e UX si concentrerà su:

Partecipazione e gestione delle chiamate

Valutazione della qualità del video e dell'audio

Utilizzo dei controlli in chiamata

Testare le funzionalità/funzione di collaborazione come la chat e la condivisione di file

Migliorare il flusso e l'esperienza complessiva dell'utente

Passaggio 4: Creare specifiche dettagliate utilizzando wireframe e modelli di progettazione

Avete una solida comprensione del problema e degli utenti. Ora è il momento di tradurre le idee in piani concreti, attraverso wireframe e modelli di progettazione. Questi delineano la funzione del prodotto, guidano le interazioni con l'utente e formano l'interfaccia.

Da fare nel modo giusto:

Fate degli schizzi di layout per mappare la struttura e il flusso del prodotto. Questo aiuta a evidenziare le interazioni e gli elementi di design chiave

Utilizzate modelli per mostrare le connessioni tra le diverse funzionalità/funzione, come ad esempio i pulsanti che portano a moduli o pop-up

Incorporate le intuizioni sull'usabilità per semplificare i flussi di lavoro e ridurre i punti di attrito.

Assicuratevi che i wireframe e i modelli siano dettagliati ma sufficientemente flessibili per evolversi

💡Bonus: Utilizzate strumenti come Figma, Sketch o Adobe XD per il wireframing. Sono progettati per rendere il processo fluido e collaborativo. Inoltre, consentono di aggiornare facilmente i progetti e di condividere i feedback.

Esempio: Il wireframe di un'app di videocomunicazione potrebbe includere passaggi per:

Unirsi a una riunione con un'interfaccia semplice per l'inserimento dell'ID della riunione o del collegato

con un'interfaccia semplice per l'inserimento dell'ID della riunione o del collegato Gestione dei partecipanti con opzioni per silenziare, promuovere o rimuovere i partecipanti

con opzioni per silenziare, promuovere o rimuovere i partecipanti Schermate di condivisione con un layout chiaro per passare da un contenuto all'altro e controlli

Passaggio 5: Incorporare test di usabilità e feedback

Una volta che il prototipo è pronto, conducete dei test di usabilità per scoprire i problemi, come quelli in cui gli utenti si bloccano o in cui una funzionalità/funzione non fluisce come dovrebbe. Inoltre, il feedback sincero dei clienti vi permette di perfezionare l'esperienza dell'utente e di assicurarvi che il vostro prodotto fluisca senza sforzo.

Senza questi test, si rischia di creare qualcosa che in teoria sembra ideale, ma che non funziona quando gli utenti interagiscono con esso.

Da fare nel modo giusto:

Concentratevi su alcune funzionalità/funzione chiave da testare all'inizio. È più facile modificare le cose all'inizio che rivederle in seguito

Il team sa già come dovrebbero funzionare le cose. Quindi, chiedete agli utenti reali di avere una prospettiva imparziale

Utilizzate test utente moderati (dal vivo) e non moderati (autoguidati)

Raccogliete il feedback dei clienti, analizzate e poi perfezionate. L'usabilità non è una cosa da fare una volta sola, ma un processo continuo

💡Bonus: I test non devono essere costosi o complicati. Provate a fare dei test A/B con piccole modifiche all'interfaccia utente o alle funzionalità per vedere cosa funziona meglio con gli utenti.

Esempio: Per lo strumento di comunicazione video, i test di usabilità dovrebbero riguardare:

Notifiche chiare e non invadenti durante le chiamate

Impostazioni intuitive per la regolazione dell'audio, dei video e delle preferenze

Prestazioni stabili delle chiamate con bassa latenza e interruzioni minime

Facile accesso alle sessioni registrate e qualità della riproduzione

Strumenti di collaborazione di facile utilizzo come chat e condivisione di file

Passaggio 6: Collaborare con le parti interessate per l'integrazione dello sviluppo Agile

Che si lavori con sviluppatori, designer o addetti al marketing, la collaborazione è la chiave per garantire che la visione del prodotto sia eseguita correttamente. È qui che lo sviluppo Agile brilla, lavorando in cicli brevi e iterativi e rimanendo flessibile.

Da fare nel modo giusto:

Comunicare spesso e chiaramente con tutti gli stakeholder, compresi product manager, sviluppatori e designer

Suddividere le attività in parti gestibili e dare loro priorità in base all'importanza e alla fattibilità

Rimanere aperti a cambiamenti basati sul feedback degli utenti o su nuove intuizioni

💡 Bonus: Tenere regolari check-in (come standup giornalieri o revisioni di sprint) per rimanere in carreggiata. Queste riunioni aiutano a identificare i colli di bottiglia e a mantenere tutti allineati.

**Per saperne di più 10 software e strumenti di scrittura tecnica indispensabili

Esempi di specifiche di prodotto

Le specifiche di prodotto non sono una cosa a dimensione unica. Ogni azienda le modifica in base al prodotto, al pubblico e a ciò che vuole evidenziare, che si tratti di prestazioni, design o compatibilità.

Questo primo esempio è semplice e organizzato, e inizia con dettagli chiave come il nome del prodotto, la descrizione e lo scopo della produttività. Inoltre, delinea le funzionalità/funzione dell'app e le specifiche di progettazione, rendendo più facile la comprensione delle sue capacità.

In breve, semplice, chiaro e focalizzato su ciò che il prodotto offre.

via

Scuola di produttività

Il secondo esempio si addentra nel contesto dei test, con spazi per spiegare come e dove è stato testato il prodotto. Include anche una comoda tabella dei risultati per un rapido confronto.

La parte migliore? C'è spazio per le immagini del prodotto, oltre a un semplice diagramma che guida l'utente su come inserirle.

via

Disegno intelligente

Il terzo esempio si distingue per la sezione "Problemi noti". Consente di annotare i problemi, assegnarli alle persone giuste e fissare le scadenze per risolverli. Inoltre, c'è spazio per aggiungere immagini dei prodotti, rendendo la scheda tecnica più visiva e accattivante.

via

Smartsheet

Strumenti e risorse per la scrittura di specifiche di produttività

In un ambiente Agile, i product manager si trovano ad affrontare diverse sfide quando analizzare i requisiti per le specifiche di produttività:

Evoluzione dei requisiti : I continui cambiamenti nelle esigenze dei clienti e nelle condizioni di mercato portano a un cambiamento dei requisiti, causando confusione e interruzioni

: I continui cambiamenti nelle esigenze dei clienti e nelle condizioni di mercato portano a un cambiamento dei requisiti, causando confusione e interruzioni Gestione dei diversi input degli stakeholder : Le priorità contrastanti degli stakeholder possono risultare in un disallineamento e in ritardi

: Le priorità contrastanti degli stakeholder possono risultare in un disallineamento e in ritardi Assicurare l'allineamento tra i team: La cattiva comunicazione tra team interfunzionali rallenta lo stato e crea confusione sulla visione del prodotto

📮ClickUp Insight: L'83% dei lavoratori si affida principalmente a email e chat per comunicare con i team.

Secondo una ricerca di ClickUp la comunicazione frammentata, che comporta messaggi sparsi su più canali, ostacola la produttività. Per evitare inutili salti di piattaforma e comunicazioni frammentate, provate a ClickUp , l'app per il lavoro.

Prova gratuitamente ClickUp

Avete bisogno di uno strumento che consenta di organizzare tutto, idee, feedback e modifiche, in un unico punto. Qualcosa che renda facile la collaborazione e faccia funzionare il progetto senza intoppi, in modo da non dover cercare l'idea geniale di una riunione di settimane fa.

Ecco dove ClickUp viene fornito in. Il software per il project management agile di ClickUp vi garantisce di non rimanere bloccati da note sparse, email infinite o confusione sugli ultimi aggiornamenti. E quando tutto è sistemato, potete concentrarvi su ciò che conta davvero: realizzare un prodotto di successo.

Inoltre, La suite di gestione dei prodotti di ClickUp offre diverse funzionalità/funzione per trasformare la stesura delle specifiche di prodotto in un'esperienza organizzata e senza stress.

Scopriamo cosa la rende fantastica.

Specifiche di prodotto centralizzate con ClickUp Docs ClickUp Documenti consente di creare, modificare e condividere le specifiche di prodotto in una posizione centrale dove tutti i membri del team possono collaborare in tempo reale.

Iniziate scrivendo una panoramica di alto livello dei requisiti del prodotto e poi iterate nel tempo con le storie degli utenti, i feedback e i risultati dei test. In questo modo, designer, sviluppatori e stakeholder possono accedere all'ultima versione delle specifiche senza doverle cercare su più piattaforme.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Subpages-Simplified-1400x934.png Documenti ClickUp: Come scrivere una specifica di prodotto /$$$img/

Create, modificate e condividete senza problemi le specifiche di prodotto con gli stakeholder e i membri del team tramite ClickUp Docs

Inoltre, è possibile collegare le specifiche direttamente alle attività, in modo che tutti i partecipanti possano trovare immediatamente ciò di cui hanno bisogno. Ad esempio, è possibile allegare una specifica a un'attività di sprint per garantire che il team abbia a portata di mano i requisiti esatti mentre lavora.

Prima di ClickUp lavoravamo con due strumenti separati. Per il nostro team era inefficiente dover passare frequentemente da uno strumento per la gestione delle attività a un altro per la documentazione"

Davide Mameli, Business Unit Manager di ICM.S

ClickUp Brain: Il vostro partner per la scrittura delle specifiche

Dovete scrivere una specifica ma vi sentite bloccati? ClickUp Brain ti guarda le spalle.

Che si tratti di perfezionare un'idea o di chiarire il linguaggio, questo editor professionale può aiutarvi. Controlla automaticamente la chiarezza, la grammatica e il tono della scrittura, senza lasciare spazio all'ambiguità.

Esempi di prompt:

Aiutami a scrivere un foglio di specifiche del progetto per l'aggiunta di notifiche all'app, compreso il modo in cui dovrebbe funzionare sia per Android che per iOS

Puoi rendere questo requisito più specifico: "L'app deve essere facile da usare"

Aiutatemi a scrivere una storia dell'utente per la funzionalità di reimpostazione della password

Con ClickUp Brain potete anche generare modelli per le vostre specifiche di prodotto. Questo vi aiuta a iniziare più rapidamente, evitando di perdere tempo a formattare o a capire cosa includere.

Ad esempio, se si inserisce "Crea un modello modello di documento sui requisiti del prodotto per un auricolare Bluetooth", ClickUp Brain genererà una struttura che comprende:

Panoramica

Storie dell'utente

Criteri di accettazione

Requisiti tecnici

Specifiche di progettazione

Potete facilmente modificare o espandere qualsiasi sezione per adattarla alle vostre esigenze specifiche, in modo che la vostra specifica di prodotto sembri fatta apposta per voi.

Avvia il tuo lavoro con i modelli ClickUp

Perché partire da zero quando ClickUp vi offre modelli di sviluppo del prodotto specificamente progettati per le specifiche di prodotto? Questi modelli sono perfetti per i team che hanno bisogno di coerenza e velocità.

Ad esempio, è possibile utilizzare il modello Modello di documento sui requisiti del prodotto ClickUp che risponde a tutte le grandi domande: chi è coinvolto, cosa si sta costruendo, perché è importante, quando è terminato e come verrà fatto.

Non è una cosa una tantum. Bisogna continuare ad aggiornarlo man mano che si raccolgono nuove informazioni durante il percorso di sviluppo.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-373.png Modello di documento dei requisiti di prodotto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6021108&department=engineering-product Scaricare questo modello /$$$cta/

Ecco un'anteprima di ciò che contiene:

Panoramica del prodotto : Di cosa tratta il prodotto?

: Di cosa tratta il prodotto? Funzionalità/funzione : A cosa serve il prodotto o la funzionalità/funzione?

: A cosa serve il prodotto o la funzionalità/funzione? Attività cardine : Quali sono le date e gli obiettivi chiave del progetto?

: Quali sono le date e gli obiettivi chiave del progetto? Personaggi e scenari utente : A chi è destinato il vostro prodotto e come lo useranno?

: A chi è destinato il vostro prodotto e come lo useranno? Criteri di rilascio: Che cosa deve accadere perché il prodotto diventi operativo?

Che si tratti di un brainstorming o di un lancio imminente, questo documento vivente consente a tutti di tenere il passo. Potete anche monitorare lo stato di avanzamento, individuare le lacune e tenere sotto controllo ogni dettaglio.

**Per saperne di più 10 migliori software di documentazione tecnica

Mantenete le vostre specifiche di prodotto organizzate e accessibili con ClickUp

Le specifiche di prodotto sono la base dell'esito positivo del vostro prodotto, ma possono facilmente diventare disperse o obsolete senza gli strumenti giusti. Con ClickUp, potete tenere le vostre specifiche in un unico posto, sempre aggiornate e accessibili a tutto il team.

Mentre ClickUp Docs vi aiuta a scrivere e condividere le specifiche di prodotto con i membri del team, ClickUp Brain affina e chiarisce le vostre idee, mantenendo le specifiche chiare e facili da seguire.

E se avete bisogno di iniziare rapidamente, i modelli ClickUp vi evitano la fatica di ricominciare da zero. Grazie ai modelli precostituiti per le specifiche di prodotto, è possibile risparmiare tempo sulla formattazione e concentrarsi sulla definizione della produttività.

Siete pronti a portare le vostre specifiche di prodotto al livello successivo?

Iscrivetevi a ClickUp

oggi.