Cosa sono i requisiti tecnici? Una guida avanzata

Come project manager, dovete stimare e gestire le numerose variabili coinvolte in un progetto. Questo include la definizione dei requisiti aziendali, che possono essere tradotti in attività specifiche del progetto.

I requisiti del progetto definiscono il benchmark 'minimo' che un prodotto deve raggiungere per risolvere efficacemente i punti dolenti dell'utente finale. I requisiti che si riferiscono alle funzionalità/funzioni tecniche del progetto - caratteristiche, funzioni e capacità del prodotto finale - sono chiamati requisiti tecnici termini di project management .

In questa guida completa ai requisiti tecnici nel project management, tratteremo i diversi tipi di requisiti tecnici che si possono incontrare e come raccoglierli e gestirli in modo efficiente.

Cosa sono i requisiti tecnici?

Nel project management, i requisiti tecnici sono il progetto che delinea le funzioni, le funzionalità e gli aspetti tecnici che un progetto deve soddisfare.

Questi includono anche tutti i vincoli tecnici che devono essere superati per l'esito positivo del progetto.

Dal punto di vista di un prodotto software, i requisiti tecnici requisiti del progetto si riferiscono a come viene costruito un prodotto. Pertanto, questi requisiti riguarderanno gli aspetti relativi all'hardware, al software, alle prestazioni, all'affidabilità e alla sicurezza.

Supponiamo che vogliate costruire uno strumento aziendale per il lavoro da remoto che permetta al vostro team di lavorare da casa.

Tra le considerazioni chiave da fare ci sono le modalità di autenticazione degli utenti, l'accesso ai dati, le funzionalità/funzione di comunicazione (servizi come chat, email, videoconferenze, ecc.) e così via.

I requisiti tecnici si concentreranno sulla garanzia di comunicazione, collaborazione, accessibilità e riunione dei requisiti di sicurezza.

il modello dei requisiti di sistema di ClickUp pronto per l'uso è una manna per i progetti di sviluppo software

I seguenti requisiti e funzionalità/funzione costituiranno il fondamento tecnico di questo progetto:

Compatibilità con dispositivi (laptop, desktop, cellulari, ecc.) e sistemi operativi

Requisiti software e hardware

Linguaggio di programmazione da utilizzare

VPN (Virtual Private Network) per l'accesso in sicurezza alla rete e alle risorse dell'azienda

Capacità multilingue per la programmazione del software

Sistemi di archiviazione cloud e di gestione documentale

Protocolli di crittografia e autenticazione a più fattori (MFA) per la sicurezza

Connessione a Internet ad alta velocità per supportare videoconferenze, condivisione di file, ecc.

Software di desktop remoto per l'assistenza IT per la risoluzione dei problemi sui dispositivi dei dipendenti

Conformità alle normative sulla protezione dei dati, come GDPR, CCPA, ecc.

La fonte dei requisiti tecnici può variare, tra cui le linee guida normative, le attuali tendenze di mercato, ecc.

I requisiti tecnici rispondono a domande essenziali nel processo di project management, quali:

In che modo il prodotto soddisferà le esigenze e le aspettative dell'utente finale?

In che modo il prodotto sarà conforme agli standard tecnici approvati?

Da cosa sono colpiti gli utenti finali quando interagiscono con il prodotto?

Che tipo di risorse tecniche contribuiranno a realizzare le richieste dell'utente finale?

Come si integrerà il prodotto con i sistemi e le infrastrutture esistenti?

Quali sono i requisiti di performance e scalabilità?

Quali misure di sicurezza contribuiranno a proteggere le risorse del sistema e i suoi dati?

Come il prodotto gestirà errori, eccezioni e casi limite?

Ci sono requisiti di conformità e normativi da soddisfare?

Quali sono i requisiti di manutenzione e supporto?

Come verrà testato il prodotto per garantire che soddisfi i requisiti tecnici specificati?

Quali sono i requisiti di distribuzione e implementazione del prodotto?

Non esistono due documenti di requisiti tecnici uguali: tutto dipende dal prodotto e dagli obiettivi finali del progetto.

Importanza dei requisiti tecnici nel project management 71% dei progetti fallisce del tutto o viene "contestato": la causa principale è che non fornisce le funzionalità/funzioni che il cliente si aspetta.

Creare un'analisi approfondita progetto è un modo per procedere.

Tuttavia, per i prodotti software, un documento sui requisiti tecnici migliora la comprensione reciproca tra i team e i clienti, in modo che tutti sappiano cosa aspettarsi.

Inoltre, garantisce che i problemi tecnici e gli intoppi non ostacolino lo stato del progetto.

Concentrarsi sui requisiti tecnici piano di gestione dei requisiti è una mossa intelligente in quanto:

Porta un approccio sistematico alla pianificazione del progetto

Nei progetti complessi i requisiti possono diventare stratificati. Un documento di specifiche tecniche aiuta a creare una elenco di priorità di sottoattività e tratta ogni sottoattività come un progetto più piccolo. Questo porta maggiore efficienza, chiarezza e organizzazione al processo di pianificazione del progetto

Previene lo scope creep

Cementando il progetto le informazioni relative alle funzionalità e alle funzioni del prodotto possono far risparmiare al team molto lavoro e tempo. Il documento dei requisiti tecnici evidenzia tutte le funzionalità/funzione del prodotto necessarie dal punto di vista tecnico

Si trasforma in un punto di riferimento per l'utilizzo delle risorse tecniche

Un documento di specifiche tecniche condivisibile evidenzia il volume e il tipo di risorse tecniche da utilizzare. In questo modo è più facile per i project manager stimare i costi e rispettare il budget

Fa entrare i team nella "modalità di concentrazione "

Ritardi imprevisti, indisponibilità delle risorse, cambiamento delle aspettative del client e così via, ostacolano lo slancio del team. Avere un documento a portata di mano aiuta il team a rimanere concentrato sul prodotto finale desiderato, con tutte le funzionalità/funzioni previste intatte

Guida il processo decisionale informato

Con informazioni affidabili sulle prestazioni del prodotto, l'allocazione di costi, risorse, infrastrutture e così via diventa un gioco da ragazzi

Consente di testare senza problemi gli utenti

Ogni funzionalità/funzione del vostro prodotto deve essere sottoposta a rigorosi test dell'utente per garantire che sia all'altezza delle aspettative del client, e un documento di specifiche tecniche assicura che nulla venga tralasciato nella fase di test

Diversi tipi di requisiti tecnici

avviare rapidamente i progetti con il programma_ modello di requisiti per il project management di ClickUp I requisiti tecnici variano in base alla natura del prodotto da sviluppare.

I vari tipi di requisiti tecnici

Requisiti funzionali

Specificano ciò che il prodotto deve realizzare per integrare uno specifico comportamento dell'utente. Evidenziano le funzioni che il prodotto deve svolgere utilizzando casi d'uso, storie di utenti, ecc.

Requisiti non funzionali

Specificano criteri chiave come le prestazioni, la sicurezza, l'affidabilità, l'usabilità e così via, per giudicare le prestazioni del prodotto

Requisiti di sistema

Definiscono le specifiche tecniche che il prodotto deve possedere per soddisfare le esigenze degli utenti e comprendono requisiti hardware, software e così via

Requisiti dell'utente

Elencano le esigenze degli utenti in relazione al prodotto e le corrispondenti descrizioni delle funzionalità/funzione specifiche richieste

Requisiti aziendali

Questi requisiti rappresentano gli obiettivi di alto livello che il prodotto deve raggiungere per soddisfare le esigenze dell'organizzazione e giustificare l'investimento.

Requisiti di interfaccia

Specificano come il prodotto interagirà con i sistemi e i componenti esistenti, coprendo i requisiti per le API, i formati dei dati, i protocolli di comunicazione e così via

Requisiti legali e di conformità

Sono i requisiti essenziali per la conformità alle leggi, ai regolamenti e agli standard del settore in materia di privacy, sicurezza, accessibilità, ecc.

Esiste un altro modo per differenziare i vari aspetti dei requisiti tecnici.

Una panoramica dei dieci tipi di requisiti tecnici da tenere in considerazione quando si sviluppa un software

Disponibilità: Si riferisce al "tempo" in cui gli utenti finali/teams devono interagire con il software e utilizzarlo; è espressa in percentuale ed è definita dalla metrica "uptime". Più ci si avvicina al 100%, meglio è

Si riferisce al "tempo" in cui gli utenti finali/teams devono interagire con il software e utilizzarlo; è espressa in percentuale ed è definita dalla metrica "uptime". Più ci si avvicina al 100%, meglio è Affidabilità : Indica il tempo medio di funzionamento del software senza guasti: più lungo è il tempo, più affidabile è il software. Questa metrica è nota anche come MTBF (tempo medio tra i guasti)

: Indica il tempo medio di funzionamento del software senza guasti: più lungo è il tempo, più affidabile è il software. Questa metrica è nota anche come MTBF (tempo medio tra i guasti) Qualità dei dati : Indica la fruibilità e la qualità dei dati

: Indica la fruibilità e la qualità dei dati Sicurezza delle informazioni : assicura che la condivisione dei dati sia sicura e che i dati sensibili siano protetti a tutti i costi

: assicura che la condivisione dei dati sia sicura e che i dati sensibili siano protetti a tutti i costi Performance : Indica il tempo di caricamento del prodotto

: Indica il tempo di caricamento del prodotto Accessibilità: Garantisce che le informazioni critiche siano disponibili per tutti in ogni momento e con il minimo lavoro richiesto

Garantisce che le informazioni critiche siano disponibili per tutti in ogni momento e con il minimo lavoro richiesto Mantenibilità : descrive la velocità con cui il marchio risolve i problemi tecnici, misurata attraverso la metrica MTTR (tempo medio di riparazione), con un numero magico inferiore a 60 minuti

: descrive la velocità con cui il marchio risolve i problemi tecnici, misurata attraverso la metrica MTTR (tempo medio di riparazione), con un numero magico inferiore a 60 minuti Disponibilità del servizio : Si riferisce alla velocità con cui i team effettuano aggiornamenti, modifiche, ecc. al software senza interrompere l'utilizzo

: Si riferisce alla velocità con cui i team effettuano aggiornamenti, modifiche, ecc. al software senza interrompere l'utilizzo Errore umano: significa che il software o il prodotto deve essere in grado di identificare quando un utente commette un errore e di informarlo.

Indipendentemente dal tipo di requisiti tecnici che dovete raccogliere, seguite un processo prestabilito per ottenere i requisiti giusti (per saperne di più, vedi sotto).

**Come raccogliere i requisiti tecnici nel project management?

La raccolta dei requisiti tecnici è un processo semplice e lineare. Lo abbiamo suddiviso in cinque semplici passaggi.

Passaggio 1: raccogliere input da tutte le fonti pertinenti

Durante la raccolta dei dati, assicuratevi di non perdere nessun utente o gruppo di utenti importanti. Allo stesso tempo, raccogliete input solo da fonti rilevanti che abbiano una comprensione e un'esperienza del prodotto. Suggerimenti da seguire:

Consultate le persone che interagiscono direttamente con il prodotto, come utenti finali, clienti, stakeholder, product manager, sviluppatori, ecc.

Creare sondaggi personalizzati e condurre interviste personalizzate sulle "aspettative minime" del prodotto

Impostare una riunione interna con il team per convalidare l'elenco dei requisiti tecnici raccolti

Passaggio 2: impegnarsi nell'analisi dell'utilizzo

Per determinare i requisiti di produttività del prodotto è necessario passare dalla propria zona di comfort.

Ciò include la realizzazione di sondaggi con gli stakeholder esterni, la consultazione di esperti del campo e la conversazione con i clienti con qualsiasi mezzo possibile.

Consigli da seguire:

Condurre ricerche di mercato per comprendere le tendenze in atto

Profilare gli utenti finali per comprendere meglio i loro modelli di comportamento

Combinare i risultati per conoscere le prestazioni del prodotto e la soddisfazione del cliente.

Passaggio 3: Creare casi d'uso e concentrarsi sulla prototipazione

Una volta che avete un quadro di riferimento, è il momento di sporcarsi le mani e costruire un prototipo.

Suggerimenti da seguire:

Create una serie di casi d'uso diversi per testare il vostro framework

Guidare le interazioni dirette con gli utenti per capire cosa funziona e cosa no

Scrivete una relazione approfondita, che includa i diagrammi dei casi d'uso

Passaggio 4: Includere le qualità tecniche

Quantificare i componenti hardware e software è importante.

I parametri standard da quantificare includono le prestazioni, la scalabilità, la disponibilità delle risorse, la latenza del sistema, la sicurezza e altro ancora.

Continuate a fare check-in e riunioni con il team per definire gli attributi tecnici richiesti.

Ad esempio, i requisiti tecnici per lo sviluppo di un'app includono il tempo di attività, la reattività dell'app, il protocollo di sicurezza, la facilità d'uso, la frequenza dei backup, la scalabilità, la manutenzione e così via.

Passaggio 5: Convalidare il documento dei requisiti tecnici

Una volta terminato il lavoro di base, è possibile creare il documento dei requisiti tecnici.

Dovete giustificare ogni requisito funzionale e tecnico che mettete su carta.

Da fare, includete i seguenti elementi e rendetelo a prova di bomba:

Utenti finali mappati per l'usabilità del prodotto

Attività cardine e relative scadenze

La struttura del team, con le capacità e le competenze necessarie

Il ciclo di vita del prodottosviluppo del progetto del progetto, compresi l'ambito, la pianificazione, la gestione delle modifiche, le risorse, i flussi di lavoro e i piani di emergenza

Dettagli della produttività, dalla ricerca iniziale alle funzionalità/funzione identificate nel piano del progetto

Protocolli e risultati corrispondenti che i personalizzati si aspettano

Requisiti di sistema emitigazione del rischio misure

Considerazioni esterne come l'ambiente, le normative, ecc.

Specifiche quali dimensioni, peso, altezza, colore, forma, ecc. nel caso di beni fisici e sistemi operativi, interfaccia, ecc. nel caso di prodotti digitali

Consigli da seguire:

Collaborare con i membri del team, i clienti e le altre parti interessate per ottenere il loro contributo

Consultare i dirigenti e il team di leadership per ottenere il loro via libera finale

Scrivere requisiti tecnici accurati e dettagliati con ClickUp

registrare i requisiti del progetto senza tralasciare i dettagli cruciali con il modello_ modello di reportistica per i requisiti di ClickUp Durante la pianificazione di un progetto, i project manager devono valutare molteplici fattori per garantire che il piano finale soddisfi tutte le esigenze aziendali e tecniche. A seconda del tipo di progetto, i soli requisiti tecnici potrebbero essere decine di punti.

Non c'è bisogno di prendere copiose note per tenerli sotto controllo: è sufficiente usare il programma gratuito modelli di documentazione tecnica in ClickUp.

ClickUp è un robusto programma di strumento di project management che vi permette di avere il controllo completo, consentendovi di raccogliere e gestire i requisiti tecnici con un semplice pulsante.

Ecco una carrellata delle funzionalità/funzione che ClickUp offre per la gestione dei requisiti tecnici:

ClickUp Modulo View per visualizzare i sondaggi in tempo reale

modulo visualizzato con campi personalizzati

Da fare se si vuole condurre un'intervista all'ultimo minuto con l'amministratore delegato per promuovere il nuovo prodotto in una rinomata rivista digitale, ma il tempo stringe?

Utilizzate i moduli per consentire all'amministratore delegato di rispondere alle domande con i suoi tempi e la sua convenienza.

Sfruttare Visualizzazione del modulo ClickUp per condurre sondaggi, interviste, inchieste, ecc. con stakeholder, manager, sviluppatori e altro ancora.

Una delle funzionalità/funzione più richieste, ClickUp Form è dotato di una logica a condizioni che consente di creare moduli intelligenti e dinamici per ottenere feedback sui prodotti, gestire richieste creative, instradare lead commerciali e altro ancora.

come funziona la logica di condizionamento nei moduli ClickUp

Non perderete mai un colpo per ottenere informazioni sensibili al tempo e feedback critici da parte degli utenti.

Questa funzione vi permette di:

Registrare le risposte e indirizzare il lavoro al team giusto al momento giusto, istantaneamente

Convertire le risposte in attività rintracciabili e inserirle direttamente nel flusso di lavoro per un'azione tempestiva

Personalizzare le domande e catturare le informazioni rilevanti

Ecco come i moduli ClickUp si adattano agli scenari della vita quotidiana:

Consentendo agli utenti di inviare richieste di funzionalità/funzione, segnalare bug o suggerire miglioramenti UX, le cui risposte vengono convertite in attività tracciabili per il backlog dei prodotti del team

modulo per il feedback sul prodotto in ClickUp

Moduli di accettazione IT per la reportistica sugli incidenti, la gestione delle modifiche, le richieste di apparecchiature e altro ancora

Creazione di moduli personalizzati che si aggiornano in tempo reale in base alle esigenze del cliente per un'esperienza altamente personalizzata

ClickUp Documenti e IA per l'analisi della qualità dei dati e l'estrazione di approfondimenti

Anche se la raccolta dei feedback dei clienti è ottima, le informazioni non servono a nulla se non si riesce a ricavarne degli insight e a utilizzarli per migliorare le prestazioni.

Entrare Documenti ClickUp e ClickUp AI .

I documenti ClickUp sono ideali per creare e modificare i documenti sui requisiti tecnici in tempo reale con il team. È possibile taggare gli altri con commenti, assegnare elementi di azione e convertire i testi in attività tracciabili.

commenti assegnati in ClickUp

Creare specifiche tecniche complete che delineino chiaramente l'ambito e gli oggetti del progetto.

Documentate e comunicate i requisiti del prodotto, come le funzionalità/funzione indispensabili, le funzionalità critiche e l'esperienza utente prevista.

Trasformate gli obiettivi e i requisiti in attività e sottoattività e monitorateli in un unico punto.

esempio di documento sui requisiti di un prodotto in ClickUp_

Per migliorare l'accuratezza e la velocità, generate documenti di requisiti tecnici utilizzando ClickUp AI, che offre più di 100 prompt completamente modellati in base alle vostre esigenze. Ecco un esempio di documento di requisiti tecnici Modello di copertina di relazione tecnica di ClickUp pronto per l'uso.

modello di pagina di copertina per la relazione tecnica di ClickUp

Uno degli strumenti di IA basati sui ruoli più diffusi di ClickUp è il modello Generatore di documenti di specifiche tecniche che aiuta a generare documenti di specifiche tecniche, ad analizzare i dati dei clienti in base a fattori quali i profili degli utenti finali, i modelli di comportamento, ecc.

Risparmia tempo prezioso che altrimenti verrebbe speso per formattare e strutturare il documento dei requisiti tecnici. Aggiungete le informazioni necessarie (ad esempio: considerazioni sulla progettazione, dettagli sull'implementazione e altro) e lasciate che sia il generatore ad occuparsene!

Requisiti tecnici chiaramente articolati per chiudere il gap di funzioni e prestazioni

I requisiti tecnici non devono essere trattati come un ripensamento: sono importanti per il progetto quanto la Regina in una partita a scacchi!

I requisiti tecnici sono descrizioni concrete delle specifiche tecniche del progetto, compresi i requisiti hardware e software, gli standard di codice e i requisiti di sicurezza standardizzazione dei processi , procedure di test, ecc.

Cancellati in modo chiaro e dettagliato, guidano il progetto verso l'esito positivo.

Detto questo, il vero segno distintivo di un documento di requisiti tecnici valido è che è visivamente guidato, corretto nei fatti, redatto in modo collaborativo e facile da capire.

Uno strumento di project management come ClickUp è in grado di soddisfare tutti gli account di gestione tecnica e di piano, dalla definizione dei requisiti tecnici del progetto alla gestione delle aspettative dei clienti, passando per tutto il resto. Iscriviti gratis oggi!