Come creare una lista di controllo per lo sviluppo del prodotto

Siete pronti a montare la libreria dei vostri sogni. La prima cosa che cercate? Il manuale di istruzioni! Una volta trovato, le chiare indicazioni vi guideranno al meglio e presto il vostro capolavoro si ergerà alto e robusto.

Creare un nuovo prodotto è come costruire quella libreria.

Senza un piano chiaro e strutturato, anche le idee più brillanti possono finire in frustrazione ed errori. È qui che entra in gioco una lista di controllo per lo sviluppo del prodotto.

Sia che stiate lanciando un'app innovativa o che stiate creando un nuovo gadget da cucina, una lista di controllo ben definita è il vostro progetto di esito positivo.

Vediamo come creare una lista di controllo efficace per lo sviluppo di un prodotto che guidi il vostro progetto dall'ideazione al lancio.

Da fare? Ogni anno vengono introdotti nel mercato quasi 30.000 nuovi prodotti e il 95% di essi fallisce

Cos'è una lista di controllo per lo sviluppo del prodotto?

Una lista di controllo per lo sviluppo di un prodotto è uno strumento sistematico per guidare i team attraverso le fasi di un nuovo progetto processo di sviluppo di un nuovo prodotto .

Parte integrante della gestione del prodotto e dello sviluppo del software di prodotto, delinea le fasi e le attività essenziali per portare un prodotto sul mercato, dalla ricerca iniziale sulle tendenze di mercato e l'analisi della concorrenza alla progettazione, alla prototipazione, ai test e ai preparativi per il lancio finale.

Questa lista di controllo può essere utilizzata anche per impostare i processi di aggiornamento di un prodotto esistente. Essa garantisce che il processo di sviluppo dell'aggiornamento proceda per passaggi, dalla raccolta del feedback dei clienti alla comprensione delle loro esigenze in evoluzione, alla prototipazione e al collaudo del prodotto aggiornato, fino allo sviluppo della strategia di marketing.

💡Pro Tip: Scoprire 30 modelli di liste di controllo gratis per dare il via ai vostri progetti!

Da fare una lista di controllo per lo sviluppo di un prodotto?

Una lista di controllo per lo sviluppo del prodotto:

Assicura un approccio strutturato al processo di sviluppo del prodotto e garantisce che non vengano trascurati passaggi cruciali

Permette una migliore gestione del tempo e dell'allocazione delle risorse suddividendo il processo in attività gestibili

Aiuta a identificare i potenziali rischi e le sfide in fase iniziale, consentendo ai team di affrontarli in modo proattivo

Mantiene un'organizzazione e una definizione delle priorità backlog di produttività* Contribuisce a migliorare la comunicazione e la collaborazione tra team interfunzionali, in quanto tutti hanno ben chiari i propri ruoli e le proprie funzioni

In definitiva, queste liste di controllo aiutano a mantenere tutti i membri del team di produttività con i piedi per terra, concentrati e motivati. Servono da guida nella strategia di prodotto complessiva di un'organizzazione.

Vantaggi dell'utilizzo di una lista di controllo per lo sviluppo del prodotto

Da fare: i project manager spendono il 52% del loro tempo in attività non pianificate di "spegnimento" .

E se alcune di queste attività "non pianificate" potessero essere previste?

L'integrazione di liste di controllo per lo sviluppo del prodotto nel processo di gestione dei nuovi prodotti della vostra organizzazione può aiutarvi a fare proprio questo, oltre ad avere molti altri vantaggi:

Maggiore efficienza

Una lista di controllo per lo sviluppo di un prodotto che descriva ogni fase in dettaglio, dalla creazione di un progetto alla sua realizzazione Documento sui requisiti di produttività (PRD) al lancio del prodotto, riduce i tempi morti e la confusione.

Aiuta i team a evitare attività ridondanti e a concentrarsi su ciò che conta. Il risultato? Un completamento più rapido ed efficiente del progetto e una maggiore garanzia di qualità.

Gestione dei rischi

Uno dei vantaggi chiave di una lista di controllo per lo sviluppo del prodotto è la sua capacità di aiutare a identificare e ridurre i rischi potenziali nelle prime fasi del processo. Esaminando sistematicamente ogni passaggio, i project manager possono individuare potenziali problemi prima che diventino gravi.

Questo approccio proattivo consente di intervenire tempestivamente, ad esempio modificando il piano di sviluppo piano del progetto l'impostazione di gruppi di discussione, la riallocazione delle risorse o la risoluzione di problemi imprevisti riducono la probabilità di costosi ritardi o fallimenti.

Allocazione delle risorse

Una gestione efficace delle risorse è fondamentale per l'esito positivo dello sviluppo di un prodotto. Una lista di controllo aiuta ad allocare in modo ottimale tempo, budget e personale.

Dando una priorità ai compiti e impostando scadenze chiare, i team possono indirizzare i loro lavori dove sono più necessari, assicurando che le attività critiche siano completate senza sprecare risorse in attività meno importanti.

Responsabilità

Ruoli e responsabilità cancellati favoriscono l'account all'interno del team. Una lista di controllo per lo sviluppo di un prodotto assegna attività specifiche ai singoli membri, rendendo chiara la titolarità.

Questa trasparenza aiuta tutti a comprendere i propri compiti e migliora il coordinamento e la comunicazione, assicurando che il team lavori in modo coeso verso obiettivi comuni.

Coerenza

La coerenza nel processo di sviluppo del prodotto porta a risultati di qualità superiore. Una lista di controllo standardizza le procedure, assicurando che il team di prodotto segua tutti i passaggi necessari e che nulla venga tralasciato.

Questo mantiene standard elevati durante tutto lo sviluppo, risultando in prodotti affidabili e ben progettati. Inoltre, facilita una migliore documentazione e il miglioramento del processo nel tempo, in quanto i team possono perfezionare le liste di controllo in base alle esperienze precedenti.

Come ha detto Nick Foster, direttore della gestione dei prodotti di Lulu, la società di pubblicazione di libri online,

Con ClickUp abbiamo recuperato ore di tempo sprecato per attività ripetute e accelerato il rilascio dei prodotti migliorando il passaggio di consegne tra QA, tecnologia e marketing .

Nick Foster, direttore della gestione dei prodotti di Lulu

Creare una lista di controllo per lo sviluppo del prodotto

Creare un'efficace lista di controllo per lo sviluppo di un prodotto è come comporre un brano musicale ben strutturato, dove ogni nota, al momento giusto, contribuisce all'armonia generale. Allo stesso modo, ogni passaggio, dall'idea iniziale al lancio finale del prodotto, ha un ruolo cruciale nel garantire l'esito positivo dello sviluppo di un nuovo prodotto.

Ecco una lista di controllo TL;DR per lo sviluppo di un nuovo prodotto. Non preoccupatevi, approfondiremo ogni passaggio nel corso del post.

Fase 1: ricerca e analisi di mercato

Condurre un'analisi della concorrenza

Identificare le esigenze dei clienti

Valutare la domanda

Fase 2: Ideazione e sviluppo del concetto

Brainstorming per le funzionalità/funzione di un nuovo prodotto

Restringerle attraverso la mappa mentale o l'analisi SWOT

Fase 3: progettazione e prototipazione

Finalizzare il progetto

Creazione di un prototipo

Fase 4: test e validazione

Eseguire controlli di usabilità, esercitazioni sulle prestazioni e ispezioni di sicurezza

Test beta per valutare le prestazioni in condizioni reali

Fase 5: Produzione e lancio

Finalizzare il processo di produttività

Pianificare la strategia di marketing

Fase 6: Commercializzazione del prodotto

Aumentare la produttività ed espandere i canali di distribuzione

Utilizzo di materiale di marketing per promuovere le vendite

Fase 7: Raccolta di feedback

Raccogliere il feedback dei clienti

Valutare le metriche di valutazione

Vediamo ora in dettaglio ciascuno di questi passaggi.

Elementi di una lista di controllo ideale per lo sviluppo di un prodotto

Ricerca e analisi di mercato

Pensate alla ricerca come alla preparazione di una vacanza. Prima di partire, è necessario conoscere il clima della destinazione, il costo dei biglietti, il livello di accoglienza turistica, i beni di prima necessità e l'abbigliamento necessario, i luoghi da visitare, ecc.

Le ricerche e le analisi di mercato fanno esattamente questo per il vostro prodotto, guidandovi attraverso il vostro traguardo, le esigenze dei clienti, le loro preferenze e il panorama competitivo.

Ad esempio, se state sviluppando una nuova app per la salute, dovrete fare ricerche sulle app esistenti, studiare il mercato di riferimento, identificare le lacune del mercato e capire quali sono le esigenze del vostro pubblico di riferimento. Questa ricerca vi fornisce le conoscenze necessarie per creare un PRD efficace e procedere con fiducia. Modello dei requisiti di produttività di ClickUp semplifica lo sviluppo del prodotto fornendo un quadro strutturato per definire e monitorare chiaramente le esigenze del prodotto, garantendo l'allineamento e l'efficienza dell'intero processo.

Questo modello aiuta a implementare un processo di sviluppo del prodotto collaborativo tra un gruppo di stakeholder. Documentando tutte le decisioni di sviluppo, le parti interessate possono rivedere le decisioni precedenti e continuare a sviluppare i piani di rilascio.

Ideazione e sviluppo del concetto

Questa è la parte più divertente! Immaginate un laboratorio creativo in cui le idee fluiscono liberamente come un fiume in piena. Con gli spunti della ricerca di mercato, è il momento di dare il via al brainstorming.

Tecniche come la mappa mentale e l'analisi SWOT vi aiutano a distinguere i successi dagli insuccessi. Inoltre, vi aiutano a garantire che i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce di ogni idea siano tenuti in debita considerazione.

Ad esempio, potrebbe essere in discussione un nuovo dispositivo per il fitness. Durante una sessione di brainstorming, un team di sviluppatori di prodotti potrebbe proporre molte funzionalità, alcune pratiche, altre radicali. Poi restringeranno l'elenco in base alla fattibilità e alla domanda del mercato.

Progettazione e prototipazione

È giunto il momento di passare alla fase di progettazione, in cui le idee iniziano a prendere forma. Progettare e creare prototipi significa costruire progetti dettagliati e modelli di lavoro che consentano ai team di testare e perfezionare le loro idee.

Ad esempio, un'azienda automobilistica deve creare un prototipo di un nuovo modello di auto per testarne le prestazioni e apportare le modifiche necessarie. Questo prototipo serve anche come modello reale che può essere usato per testare funzionalità/funzione come il comfort e la sicurezza.

Test e convalida

Quando il prototipo prende forma, è il momento di effettuare test rigorosi. L'assicurazione della qualità e la convalida sono fondamentali per garantire che il prodotto soddisfi tutti i requisiti e funzioni a meraviglia. Questa fase prevede una serie di test, dai controlli di usabilità alle esercitazioni sulle prestazioni, fino alle ispezioni di sicurezza, per creare un prodotto pronto per il grande campionato.

**Ad esempio, nessun processo di sviluppo di un prodotto software può procedere senza il beta testing. Questa fase è indispensabile per raccogliere il feedback degli utenti e identificare bug o problemi.

Produzione e lancio

Una volta che il prodotto è stato accuratamente testato e convalidato, è il momento di passare alla produttività e prepararsi al lancio. Si tratta di finalizzare il processo di produttività, garantire il controllo della qualità e pianificare la strategia di marketing. Il team di marketing dovrà sviluppare un piano Go-To-Market che delinei la posizione del prodotto, i prezzi, le campagne di marketing e le tempistiche di lancio.

**Ad esempio, immaginate di lanciare un nuovo gusto di gelato gourmet. Dovrete assicurarvi che tutti gli ingredienti siano perfettamente reperiti, che siano lavorati alla perfezione e che il gusto sia testato da un gruppo di appassionati prima del lancio.

La fase di produttività è come l'impostazione della festa per la presentazione del gelato, quando un elenco selezionato di ospiti esterni (magari i vostri clienti più fedeli) potrà assaporare i deliziosi risultati!

Volete risparmiare tempo? Utilizzate il Modello di lista di controllo per il lancio di prodotti ClickUp per promuovere il lancio di un nuovo prodotto o il rilancio di uno esistente.

Modello di lancio del prodotto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-533.png Promuovete un nuovo prodotto o rilanciate uno già esistente con il modello della lista di controllo per il lancio del prodotto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-176181385&dipartimento=ingegneria-product&\_gl=1\*212evl\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjY4NjU3NjcuQ2owS0NRand1clMzQmhDR0FSSXNBRGRVSDUxVWhOek1iQVhaZTI1cWktSEtoTHZSZHBqd2VOYlpDelYwWmlSdWU5S0Y3cUg5cDI3MXRwWFB3otRUFMd193Y0I.\*\_gcl_au\*MjUzOTM3NjAxLjE3MTk5MDE5NTIuNzI2MDcyODA5LjE3MjAwNzkwOTYuMTcyMDA3OTA5NQ ... Scarica questo modello /%cta/

Ecco come utilizzare questo modello pronto all'uso e completamente personalizzabile:

1. Creare una sequenza temporale: Usare un Grafico ClickUp Gantt per creare una sequenza temporale che vi aiuti a monitorare lo stato e a tenere sotto controllo le attività e le scadenze chiave per l'intero processo di lancio

2. Riunite il vostro team: Utilizzate il menu Vista Bacheca ClickUp per assegnare attività a designer di prodotto, sviluppatori, addetti alla produttività e a tutti coloro che saranno coinvolti nel lancio e visualizzare lo stato di avanzamento delle attività

3. Definire gli obiettivi del lancio: creare Obiettivi in ClickUp per aiutare il team a focalizzarsi sugli oggetti finali

4. Create una lista di controllo: Utilizzate il modello di lista di controllo per il lancio del prodotto per assicurarvi di non dimenticare nessun passaggio importante del processo:

Utilizzare stati personalizzati come Completato, Da rivedere, In corso, In attesa e In sospeso

Utilizzate due diversi attributi personalizzati: Categoria dell'attività e Durata, per salvare le informazioni vitali sulle attività e visualizzare facilmente i dati delle attività

Aprire diverse viste in diverse configurazioni di ClickUp, come Milestones, Gantt, By Category, Sequenza e Attività, in modo che tutte le informazioni siano facilmente accessibili e organizzate

Migliorare il monitoraggio del lancio del prodotto con funzionalità di monitoraggio del tempo, tag, avvisi di dipendenza, email e altro ancora

Scaricare questo modello

Commercializzazione del prodotto

Il vostro viaggio non finisce dopo un lancio esito positivo; il passaggio successivo è la commercializzazione. Mentre i lavori richiesti dal marketing iniziano quando il prodotto è in fase di sviluppo, la commercializzazione comporta l'aumento della produzione, l'espansione dei canali di distribuzione e l'implementazione dei materiali e delle campagne di marketing create per promuovere le vendite.

Utilizzare i migliori strumenti di marketing per la vostra nicchia per tenere sotto controllo tutti gli aspetti delle vostre campagne di marketing. È anche importante tenere d'occhio le prestazioni del vostro prodotto monitorando misure, indicatori o indicatori importanti kPI di gestione del prodotto .

Ad esempio, un'azienda potrebbe incrementare i lavori richiesti dalla pubblicità e la strategia di marketing, collaborare con i rivenditori ed esplorare nuovi mercati per aumentare la portata del prodotto.

Raccolta di feedback

Infine, la raccolta di feedback è essenziale per il miglioramento continuo. Una volta che il prodotto è nelle mani dei clienti, la raccolta e l'analisi del loro feedback aiuta a identificare le aree da migliorare e informa lo sviluppo futuro. Questo passaggio è come la messa a punto di uno strumento musicale, per garantire che il prodotto continui a soddisfare le esigenze dei clienti e a rimanere competitivo. In ultima analisi, ciò porta a una maggiore soddisfazione complessiva dei clienti.

Ad esempio, un'azienda può utilizzare sondaggi, social media e recensioni dei clienti per raccogliere informazioni preziose e apportare miglioramenti iterativi.

Seguendo questi passaggi, la lista di controllo per lo sviluppo del prodotto guida il team nel processo di realizzazione di un nuovo prodotto.

La piattaforma di gestione dei prodotti di ClickUp

Cercate una soluzione completa? Provate lo strumento definitivo che si occuperà dello sviluppo del prodotto end-to-end: la piattaforma di gestione dei prodotti di ClickUp Soluzione per la gestione dei prodotti ClickUp .

Mappa la tua visione del prodotto, allinea il tuo team e fai uno sprint verso il mercato con la piattaforma di gestione del prodotto tutto in uno di ClickUp

Utilizzo di un'efficace strumento di gestione della produttività aiuta a creare una solida lista di controllo per lo sviluppo del prodotto, fornendo un'organizzazione strutturata, un'assegnazione chiara delle attività e funzionalità di monitoraggio efficaci.

Lo strumento di gestione dei prodotti di ClickUp offre:

Roadmapping del prodotto: Raccogliere i feedback, le epiche e gli sprint in una lista condivisa di informazioni roadmap del prodotto che tutti i membri del team possono utilizzare per vedere qual è l'obiettivo finale e quali sono i prossimi punti in programma

Raccogliere i feedback, le epiche e gli sprint in una lista condivisa di informazioni roadmap del prodotto che tutti i membri del team possono utilizzare per vedere qual è l'obiettivo finale e quali sono i prossimi punti in programma Collaborazione: Brainstorming insieme utilizzando le lavagne online di ClickUp e condivisione di idee e aggiornamenti attraverso i commenti

Brainstorming insieme utilizzando le lavagne online di ClickUp e condivisione di idee e aggiornamenti attraverso i commenti Visibilità: Visualizzare le visualizzazioni, i flussi di lavoro e le automazioni a livello di team senza il pesante onere dell'amministratore o delle operazioni manuali

Visualizzare le visualizzazioni, i flussi di lavoro e le automazioni a livello di team senza il pesante onere dell'amministratore o delle operazioni manuali Strumenti di IA creati da esperti: Date impulso all'innovazione di prodotto! Lasciate che ClickUp si occupi dei lavori più impegnativi, in modo che voi e il vostro team possiate concentrarvi sulla realizzazione del vostro prodotto. UtilizzoClickUp Brain a:

Suggerire approcci innovativi sulla base dei dati esistenti Raccogliere informazioni da tutta l'organizzazione, assicurando che lo sviluppo del prodotto sia allineato alle esigenze dei clienti e alle tendenze del mercato Generare materiali di marketing o descrizioni dei prodotti su misura per la produttività del cliente

Date impulso all'innovazione di prodotto! Lasciate che ClickUp si occupi dei lavori più impegnativi, in modo che voi e il vostro team possiate concentrarvi sulla realizzazione del vostro prodotto. UtilizzoClickUp Brain a:

Torniamo ora alla creazione della nostra lista di controllo ed esploriamo come le soluzioni ClickUp semplificano la creazione della lista di controllo per lo sviluppo del prodotto.

Come ClickUp aiuta a creare e gestire la lista di controllo dello sviluppo del prodotto

ClickUp è uno strumento versatile di project management che può migliorare notevolmente i processi di sviluppo del prodotto. Offre un intervallo di funzionalità/funzione appositamente studiate per aiutare i team a creare e gestire efficacemente le liste di controllo. Inizieremo discutendo come creare una lista di controllo su ClickUp:

Guida passo-passo alla creazione e alla gestione delle liste di controllo in ClickUp

1. Impostazione di un nuovo progetto

Iniziate con l'impostazione di una lista di controllo del progetto usando Modello di lista di controllo del progetto di ClickUp . Utilizzatelo per garantire un punto di partenza strutturato per il vostro progetto di sviluppo del prodotto.

Le liste di controllo dei progetti sono fondamentali per mantenere il team concentrato e garantire una consegna del progetto puntuale e rispettosa del budget. La lista di controllo aiuta a monitorare lo stato di avanzamento, ad assegnare le attività nelle varie fasi e a rimanere organizzati durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del prodotto.

Con questo modello di lista di controllo per progetti, potete:

Organizzare le attività in passaggi gestibili e realizzabili utilizzandoAttività di ClickUp* Assicurarsi che tutte le attività siano state completate nell'ordine corretto

Identificare qualsiasi problema o rischio potenziale associato al progetto

Cancellare la Sequenza del progetto in modo da poter rispettare le scadenze

2. Creare un Elenco di attività

All'interno del progetto, create un elenco di attività che includa tutte le fasi del processo, come la ricerca e l'ideazione, progettazione della produttività prototipazione, test e lancio.

3. Aggiungere attività secondarie

Per ogni attività, aggiungete delle attività secondarie per suddividere il processo in passaggi più gestibili. Ad esempio, sotto la voce "Ricerche di mercato", si possono includere attività secondarie come "Condurre sondaggi", "Analizzare i prodotti della concorrenza" e "Identificare i dati demografici del traguardo".

4. Assegnare attività e fissare scadenze

Assegnate i compiti e le attività secondarie ai membri del team e fissate le scadenze per garantire la responsabilità e il completamento tempestivo.

5. Utilizzare i modelli di lista di controllo di ClickUp

Utilizzate i modelli di lista di controllo di ClickUp per creare liste di controllo dettagliate all'interno delle attività. Ad esempio, all'interno dell'attività "Progettazione" si può avere una lista di controllo per le revisioni del progetto, i passaggi di prototipazione e le sessioni di feedback.

6. Monitoraggio dello stato di avanzamento

Utilizzate le funzionalità di monitoraggio di ClickUp, come i grafici Gantt e le tavole Kanban, per monitorare lo stato di avanzamento dei vostri progetti e assicurarvi che tutto sia in linea con i tempi.

Utilizzate la Bacheca Kanban di ClickUp per monitorare lo stato dei vostri progetti in corso

Integrazione delle liste di controllo in ClickUp con altre funzioni

Le liste di controllo di ClickUp possono essere integrate con altre funzioni per migliorare il processo di sviluppo del prodotto. Per istanza, è possibile collegare le liste di controllo a documenti o file specifici archiviati in Google Drive, assicurando che tutte le informazioni rilevanti siano facilmente accessibili.

È anche possibile impostare un'automazione per attivare notifiche o promemoria quando alcune voci della lista di controllo vengono completate, aiutando il team a rimanere informato e a rispettare i tempi.

Suggerimento professionale: Utilizzate Lavagne online ClickUp per fare brainstorming sulle attività e integrarle rapidamente nella lista di controllo del progetto!

Inoltre, in ClickUp sono presenti diversi modelli di lista di controllo del progetto che possono essere incredibilmente utili per gestire il processo di sviluppo del prodotto. Due modelli importanti sono:

Modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto di ClickUp Modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto di ClickUp è stato creato per aiutarvi a visualizzare, documentare e monitorare lo stato di avanzamento dello sviluppo del prodotto senza soluzione di continuità.

Questo modello è utile per allineare i team su ciò che è più importante per l'esito positivo collettivo. Ecco cosa include:

Stati personalizzati come Aperto e Completato per le attività, per sapere se lo stato di avanzamento di ogni passaggio di sviluppo sta viaggiando o strisciando

come Aperto e Completato per le attività, per sapere se lo stato di avanzamento di ogni passaggio di sviluppo sta viaggiando o strisciando Campi personalizzati per gestire le attività e visualizzare facilmente lo stato di sviluppo

per gestire le attività e visualizzare facilmente lo stato di sviluppo Visualizzazioni personalizzate per visualizzare chiaramente lo stato attuale e la Sequenza del progetto

per visualizzare chiaramente lo stato attuale e la Sequenza del progetto Project Management per migliorare il monitoraggio con tag, attività secondarie annidate, assegnatari multipli ed etichette di priorità per mantenere tutto organizzato e in linea con i tempi

Modello per lo sviluppo di nuovi prodotti di ClickUp

Lo sviluppo di un nuovo prodotto può essere scoraggiante. Da dove fare per iniziare? Ma con questo pratico modello avrete a disposizione una serie di impostazioni che vi guideranno nella costruzione di qualcosa di grande. Con un modello di sviluppo del prodotto, potete:

Assicurarsi che il team sia sulla stessa pagina

Snellire il processo di sviluppo e migliorare l'efficienza

Ridurre il rischio di errori e omissioni

Rimanere organizzati e in linea con la Sequenza del lancio del prodotto Modello di sviluppo di un nuovo prodotto di ClickUp include stati personalizzati, visualizzazioni personalizzate e così via, diventando il partner ideale per il vostro progetto.

Questo modello vi aiuta a:

Organizzare il processo di sviluppo del prodotto, dall'ideazione al lancio

Allineare i team alle attività cardine e ai risultati da ottenere

Gestire le attività in un unico luogo per una collaborazione senza interruzioni

Mantenete il team coeso e allineato sulla progettazione e sullo sviluppo del prodotto, snellite il processo per migliorare l'efficienza e riducete il rischio di errori e omissioni.

Costruisci il tuo progetto di sviluppo del prodotto con ClickUp

Con una lista di controllo chiara per lo sviluppo del prodotto, potete evitare il caos delle attività mancanti, il mal di testa delle risorse mal gestite e i momenti "uh-oh" dei rischi imprevisti.

Il vostro team passerà dal "Da fare?" al "Guarda come andiamo!" in men che non si dica. Quindi, indossate il cappello da pensatore e iniziate a creare la vostra lista di controllo per lo sviluppo del prodotto con ClickUp. Date al vostro progetto di sviluppo del prodotto la struttura di cui ha bisogno per avere successo. Iniziare a lavorare con ClickUp oggi stesso!