Le 10 migliori alternative a Krisp per il 2025

Il vostro ufficio a casa sembra una stazione ferroviaria affollata. I bambini che giocano a Tag in sottofondo, i rumori dei lavori di costruzione della porta accanto e l'entusiastica sessione di karaoke del vostro vicino, il tutto mentre voi cercate di risolvere quell'importante problema presentazione al cliente .

Non siete i soli a sentirvi frustrati dai rumori di fondo che interrompono le vostre presentazioni riunioni virtuali o chiamate.

Il lavoro da remoto ha reso il software di cancellazione del rumore come Krisp essenziale per molti professionisti. Ci permette di concentrarci sulla conversazione senza interruzioni dovute all'abbaiare dei cani o al rumore dei caffè.

Ma Krisp è eccellente, ma non è l'unica opzione.

Testando diversi strumenti per la cancellazione del rumore, ho trovato molte alternative a Krisp che potrebbero essere altrettanto efficaci; alcune offrono anche funzionalità/funzioni uniche che Krisp non offre. Condividerò le mie scelte per aiutarvi a scegliere.

🧠 Fatto divertente: La stanza più silenziosa del mondo si trova presso gli Orfield Laboratories in Minnesota. È così silenziosa che le persone possono sentire il proprio battito cardiaco.

⏰60-Second Riepilogo/riassunto

Ecco il mio elenco di alternative Krisp consigliate per una qualità audio più chiara per tutte le vostre riunioni:

Noise Blocker (il migliore per il blocco del suono in tempo reale) NVIDIA RTX Voice (il migliore per la riduzione del rumore di fondo ad alta definizione con le GPU NVIDIA) Otter.ai (il migliore per le trascrizioni automatiche e le note delle riunioni) SoliCall (la migliore per i call center di livello aziendale) WavePad (il migliore per la modifica dell'audio) Utterly (il migliore per il controllo personalizzato del rumore in chiamata) Descript (il migliore per i podcaster e gli autori di contenuti) LALAL.IA (il migliore per la separazione e l'isolamento dell'audio) Cleanvoice (Ideale per la modifica di contenuti che richiedono la rimozione automatica del rumore di riempimento)

Cosa cercare nelle alternative a Krisp?

Quando si seleziona uno strumento per la cancellazione del rumore, è essenziale concentrarsi sui fattori che avranno un impatto reale sulla vostra esperienza, produttività e qualità delle chiamate.

Ecco cosa considero fondamentale:

Qualità della soppressione del rumore di fondo: Questa è la funzionalità/funzione principale. Si desidera uno strumento in grado di filtrare accuratamente i rumori di fondo indesiderati senza compromettere la qualità dell'audio

Questa è la funzionalità/funzione principale. Si desidera uno strumento in grado di filtrare accuratamente i rumori di fondo indesiderati senza compromettere la qualità dell'audio Compatibilità: Non tutti i software di cancellazione del rumore supportano tutti i sistemi operativi, quindi verificate che lavorino senza problemi con il vostro dispositivo e le app di comunicazione

Non tutti i software di cancellazione del rumore supportano tutti i sistemi operativi, quindi verificate che lavorino senza problemi con il vostro dispositivo e le app di comunicazione Semplicità d'uso: Un'interfaccia intuitiva consente di risparmiare tempo, soprattutto se si è impegnati in riunioni consecutive e si ha bisogno di una configurazione semplice

Un'interfaccia intuitiva consente di risparmiare tempo, soprattutto se si è impegnati in riunioni consecutive e si ha bisogno di una configurazione semplice Opzioni di prezzo: Lo strumento scelto dovrebbe avere piani flessibili che si adattino al vostro budget, sia che stiate cercando un piano gratis o qualcosa di più robusto per uso professionale

💡Pro Tip: Prima di scegliere un'alternativa a Krisp, approfittate delle versioni di prova o gratuite offerte da molti strumenti di cancellazione del rumore. In questo modo è possibile testare il software nel proprio ambiente e verificare l'efficacia della gestione dei rumori di distrazione.

Le 10 migliori alternative a Krisp da utilizzare

Abbiamo stilato un elenco delle dieci migliori alternative a Krisp, ognuna delle quali offre potenti funzionalità/funzione che aiutano a rimanere concentrati bloccando efficacemente i suoni indesiderati.

1. Noise Blocker (il migliore per il blocco del suono in tempo reale)

via Blocco del rumore Noise Blocker è la soluzione definitiva per i professionisti e i giocatori che cercano un ambiente concentrato. Le sue prestazioni a bassa latenza lo rendono adatto alle trasmissioni dal vivo o alle comunicazioni in tempo reale.

Ideale per le impostazioni di uffici condivisi o aperti, Noise Blocker migliora la produttività e la comunicazione adattandosi perfettamente alle vostre esigenze. Sia che si tratti di una videochiamata, di una sessione di gioco o di uno streaming in diretta, garantisce chiarezza e tranquillità grazie al blocco intelligente dei suoni indesiderati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Noise Blocker

Blocco di specifici tipi di rumore di fondo, come la digitazione della tastiera o i suoni delle ventole, con precisione millimetrica

Livelli di riduzione del rumore personalizzati per adattarsi a diversi tipi di contenuti audio, dai podcast alle chiamate professionali

Si integra facilmente con la comunicazioneapp come Zoom e Microsoft Teams

Limiti del Noise Blocker

Gli scorciatoi da tastiera supportano solo una combinazione massima di due chiavi

Prezzi di Noise Blocker

Scarico: Gratis per 1 ora al giorno

Gratis per 1 ora al giorno Licenza per utente singolo: $19,99 una tantum

$19,99 una tantum Licenza per utente condiviso: $139,99 una tantum

Valutazioni e recensioni di Noise Blocker

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

2. NVIDIA RTX Voice (migliore per la riduzione del rumore di fondo ad alta definizione con le GPU NVIDIA)

via Voce NVIDIA RTX Questa alternativa di Krisp è ideale per chi possiede schede grafiche NVIDIA, in quanto RTX Voice è un plugin che utilizza la potenza della GPU per offrire una qualità audio eccezionale. Rimuove il rumore di fondo con un impatto minimo sulle prestazioni del sistema.

Le migliori funzionalità/funzione di NVIDIA RTX Voice

Utilizza l'IA per rimuovere il rumore di fondo in tempo reale, garantendo la trasmissione della sola voce dell'utente

Eseguire la soppressione del rumore con un impatto minimo sul sistema

Possibilità di sfruttare RTX Voice sulle GPU GTX serie 10 e successive, ampliandone l'accessibilità

Limiti di NVIDIA RTX Voice

Disponibile solo per utenti con schede grafiche NVIDIA

Utilizzo di risorse di sistema leggermente superiore rispetto ad altri strumenti

Prezzi di NVIDIA RTX Voice

Gratuito per gli utenti con schede grafiche NVIDIA RTX

Valutazioni e recensioni di NVIDIA RTX Voice

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

3. Otter.ai (il migliore per le trascrizioni automatiche e le note delle riunioni)

via Lontra.ai Otter.ai va oltre la cancellazione del rumore, offrendo un servizio in tempo reale Trascrizione IA che cattura accuratamente il contenuto della riunione. Questo strumento è ideale per i professionisti che necessitano di una cancellazione illimitata del rumore, di un controllo dei rumori e di un'acquisizione accurata dei contenuti delle riunioni note dettagliate delle riunioni soprattutto nelle telefonate con i client o con i team.

Una funzionalità/funzione unica di Otter.ai è la trascrizione collaborativa in tempo reale, che consente a più partecipanti a una riunione di visualizzare, evidenziare e commentare la trascrizione in tempo reale.

Questa funzionalità/funzione migliora il coinvolgimento e garantisce che i punti chiave siano catturati e chiariti in modo collaborativo durante la discussione, cosa raramente riscontrabile in altre app di trascrizione.

Le migliori funzionalità/funzione di Otter.ai

Genera automaticamente le etichette dei relatori per identificare chi ha detto cosa durante le conversazioni

Addestramento dell'IA al riconoscimento di vocaboli personalizzati, come il gergo specifico del settore o nomi unici, per una maggiore precisione

Sincronizzazione diretta con il calendario e le piattaforme di riunione preferite per facilitare le registrazioni audio

Esportazione delle trascrizioni in diversi formati, tra cui PDF, DOCX e SRT, per un utilizzo versatile

Limiti di Otter.ai

La cancellazione del rumore è meno efficace rispetto a strumenti specializzati come Krisp

Prezzi di Otter.ai

Basic: Gratis

Gratis Pro: $16,99/utente al mese

$16,99/utente al mese Business: $30/utente al mese

$30/utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Otter.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (250+ recensioni)

4.4/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

4. SoliCall (migliore per i call center di livello aziendale)

via SoliCall Costruito appositamente per i call center, SoliCall offre una riduzione avanzata del rumore e la cancellazione dell'eco per gli ambienti di assistenza clienti o commerciali ad alto volume.

La sua funzionalità/funzione principale è l'elaborazione audio lato server, che migliora la qualità audio dei team senza richiedere l'installazione di dispositivi individuali. Ottimizzato per i sistemi VoIP, SoliCall è la soluzione ideale per le aziende che vogliono offrire esperienze di chiamata eccezionali su scala.

Le migliori funzionalità/funzione di SoliCall

Annullamento dell'eco per chiamate nitide e chiare su entrambi i lati della linea

Impostazione personalizzata del filtro del rumore per l'audio in entrata in base alle esigenze dell'azienda

Riduzione dell'utilizzo della larghezza di banda grazie all'elaborazione efficiente dell'audio senza compromettere la qualità

Si adatta rapidamente ai cambiamenti dell'ambiente acustico, mantenendo una qualità di chiamata superiore anche in impostazioni rumorose

Limiti di SoliCall

Può richiedere una configurazione tecnica per una completa integrazione

Prezzi di SoliCall

Gratis

Valutazioni e recensioni su SoliCall

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

5. WavePad (il migliore per la modifica dell'audio)

via WavePad WavePad non serve solo a ridurre il rumore, ma offre funzionalità/funzione di livello professionale per la modifica dell'audio. Ideale per podcaster e autori di contenuti, consente un controllo dettagliato dell'audio registrato, facilitando la messa a punto degli elementi audio di sottofondo e del rumore dopo la registrazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di WavePad

Modifica dell'audio con precisione grazie a robusti strumenti di riduzione del rumore

Registrazione e gestione di più tracce audio per una migliore qualità della produttività

Esportazione in un ampio intervallo di formati per soddisfare i requisiti delle varie piattaforme

Limiti di WavePad

Non è ideale per la cancellazione del rumore in tempo reale durante le chiamate

Prezzi di WavePad

WavePad Sound Editor Edizione standard: $40

$40 WavePad Sound Editor Master's Edition: $70

$70 WavePad Sound Editor Master's Edition Piano trimestrale: $3,33/mese

WavePad valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

6. Utterly (il migliore per il controllo del rumore personalizzato su chiamata)

via Assolutamente Progettato per i professionisti che navigano ambienti di lavoro diversificati la funzionalità/funzione distintiva di Utterly è il profilo del rumore consapevole del contesto.

Questa funzionalità/funzione regola automaticamente le impostazioni in base ai modelli di rumore ambientale rilevati, con impostazioni di soppressione del rumore, garantendo transizioni senza soluzione di continuità tra gli ambienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Utterly

Creazione di profili di rumore personalizzati, adattati all'area di lavoro corrente

Elaborazione degli input audio in tempo reale, per un feedback e una regolazione immediati

Migliora la chiarezza e la qualità della voce, rendendola più professionale

Connessione senza problemi convideoconferenze strumenti persuperare le sfide della comunicazione Limiti totali

Limitato supporto sui dispositivi mobili

Minore efficacia di cancellazione in caso di rumore estremo

Prezzi di Utterly

**Gratis

Elevate: $5/mese

$5/mese Elevate for Teams: $4/mese per persona

Valutazioni e recensioni di Utterly

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

7. Descript (Ideale per podcaster e autori di contenuti)

via Descrizione Descript è uno strumento per la modifica di audio e video con la cancellazione del rumore come funzionalità/funzione all'interno della sua suite di strumenti. È particolarmente utile per gli autori di contenuti che hanno bisogno di strumenti per modificare le tracce audio e rimuovere senza sforzo il rumore di fondo, le parole di riempimento o i balbettii.

Le migliori funzionalità/funzione di Descript

Trascrive tracce audio e video in testo con elevata precisione, consentendo una facile modifica e ricercabilità

Generare nuovo audio con la propria voce per correggere errori o aggiungere nuovi contenuti utilizzando la funzionalità/funzione Overdub di Descript

Sincronizzazione con le più diffuse piattaforme di modifica per semplificare i flussi di lavoro di post-produzione per i dati video e audio

Limiti di Descript

Limitata cancellazione del rumore in tempo reale per le riunioni dal vivo

Prezzi di Descript

**Gratuito

Hobbista: $19/persona al mese

$19/persona al mese Autore: $35/persona al mese

$35/persona al mese Business: $50/persona al mese

$50/persona al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni descrittive

G2: 4.6/5 (600+ recensioni)

4.6/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (170+ recensioni)

8. LALAL.IA (il migliore per la separazione e l'isolamento dell'audio)

via LALAL.IA LALAL.IA è specializzato nell'isolamento audio guidato dall'IA, che consente di separare le voci dagli strumenti o dai suoni ambientali. È l'ideale per i musicisti o per chiunque abbia bisogno di tracce audio cancellate e libere da inutili rumori di fondo.

Le migliori funzionalità di LALAL.IA

Elaborazione di file audio in tempo reale con velocità di elaborazione elevate

Trascinamento facile dei file audio per un caricamento rapido e un'elaborazione immediata

Utilizzo dell'elaborazione in batch per il monitoraggio di più tracce contemporaneamente, per risparmiare tempo su progetti di grandi dimensioni

Limiti di LALAL.IA

Si concentra sulle modifiche successive alla registrazione, non sull'uso in tempo reale

Prezzi di LALAL.IA

Individui:

Pacchetto Lite: $20 (una tantum)

$20 (una tantum) Pacchetto Pro: $70 (una tantum)

$70 (una tantum) PacchettoPlus: $54 (una tantum)

Aziende:

Master: $50 (una tantum)

$50 (una tantum) Premium: $190 (una tantum)

$190 (una tantum) Azienda: $300 (una tantum)

LALAL.IA valutazioni e recensioni

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

9. Cleanvoice (Ideale per la modifica di contenuti che richiedono la rimozione automatica del rumore di riempimento)

via Voce pulita Strumento avanzato di modifica dell'audio che sfrutta l'IA, Cleanvoice si concentra sull'eliminazione dei suoni di riempimento e dei rumori nell'audio registrato, rendendolo un'opzione fantastica per podcaster, intervistatori e chiunque valorizzi una qualità audio più pulita per la post-produzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cleanvoice

Silenzia le pause imbarazzanti o i lunghi vuoti nelle conversazioni per un'esperienza di ascolto più coinvolgente

Migliora la chiarezza della voce con algoritmi avanzati di riduzione del rumore che preservano la qualità vocale

Elaborazione di più file audio contemporaneamente per risparmiare tempo in progetti di grandi dimensioni

Limiti di Cleanvoice

Non adatto alle chiamate audio dal vivo o all'uso in tempo reale

Personalizzazione limitata per il rilevamento dei riempimenti

Prezzi di Cleanvoice

Versione di prova gratuita

Pagare a consumo

5 ore: $11/mese

$11/mese 10 ore: $20/mese

$20/mese 30 ore: $45/mese

Sottoscrizione: $1,10/ora al mese

10 ore : $11/mese

: $11/mese 30 ore: $30/mese

$30/mese 100 ore: $90/mese

Valutazioni e recensioni di Cleanvoice

G2: Non ci sono abbastanza valutazioni

Non ci sono abbastanza valutazioni Capterra: Nessuna valutazione disponibile

10. Neutralizzatore (migliore per l'equalizzazione audio personalizzata)

via Google Play Store Neutralizer è un'app esclusiva per Android che offre un'equalizzazione audio personalizzata e un controllo del rumore su misura per il vostro profilo uditivo.

Ideale per le persone con sensibilità uditive o per tutti coloro che desiderano una qualità del suono ottimizzata, Neutralizer adatta l'audio in ingresso in modo trasparente ai diversi ambienti per un'esperienza di ascolto migliore.

Le migliori funzionalità/funzione di Neutralizer

Con un solo tocco è possibile passare da un profilo all'altro per le impostazioni di casa, lavoro, viaggio o esterno

Regolazione fine delle singole frequenze per amplificare o ridurre intervalli sonori specifici, per un'esperienza davvero personalizzata

Esperienza utente visivamente accattivante e confortevole anche in ambienti con scarsa illuminazione

Limiti del neutralizzatore

Disponibile solo su dispositivi Android

Capacità di cancellazione del rumore limitata per le chiamate in tempo reale

Prezzi di Neutralizer

Gratis per gli utenti Android

Valutazioni e recensioni di Neutralizer

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Altri strumenti per le riunioni e la comunicazione video

Per supportare le vostre esigenze di comunicazione e creazione di contenuti, non sempre è necessario un software specializzato per il blocco del rumore o strumenti avanzati di modifica video/audio.

Infatti, le solide piattaforme di project management come ClickUp è in grado di offrire funzionalità/funzione innovative che migliorano indirettamente i flussi di lavoro delle riunioni e della videocomunicazione.

📮ClickUp Insight: Poco il 40% dei professionisti si sentono obbligati a dare seguito agli elementi di azione subito dopo ogni riunione

secondo ricerca di ClickUp nonostante l'intenzione della maggior parte delle persone di fare riunioni, non sono in grado di farlo. Il motivo? Gli elementi d'azione sono spesso dispersi e mancano di visibilità a causa degli attuali canali di comunicazione che si dividono tra email (42%) e messaggistica istantanea (41%)_

$$$a rende più fluido il passaggio dalla discussione all'azione come app per il lavoro. Porta le riunioni, le note e le attività in un'unica piattaforma unificata per una maggiore produttività delle riunioni!

Sebbene ClickUp non sia un sostituto diretto di app dedicate alla cancellazione del rumore come Krisp, si distingue come un potente strumento di produttività per i team remoti. Krisp eccelle nel garantire un audio cristallino durante le chiamate, eliminando i rumori di fondo, ma ClickUp migliora l'audio complessivo l'efficienza e l'efficacia complessiva di queste riunioni, offrendo funzionalità/funzione che migliorano la comunicazione e la collaborazione nel lavoro da remoto.

Gestione delle riunioni senza sforzo

Pianificate, programmate, partecipate e seguite le riunioni con ClickUp Meetings

Con Riunioni ClickUp è possibile preparare programmi dettagliati per le riunioni, avviare e partecipare a riunioni Zoom direttamente da ClickUp ottenere le note e la trascrizione della riunione nell'area di lavoro e assegnare attività direttamente ai responsabili.

I partecipanti sanno esattamente su cosa concentrarsi, riducendo al minimo la necessità di discussioni lunghe e ripetitive spesso causate da una scarsa comunicazione. Dopo la riunione, gli elementi d'azione vengono cancellati con chiarezza, assicurando un follow-up senza soluzione di continuità.

In un'unica area di lavoro è possibile monitorare lo stato del progetto, organizzare le discussioni e garantire che tutti siano allineati sulle priorità.

Registrazione fluida dello schermo

Condivisione istantanea delle registrazioni dello schermo con ClickUp Clip

Inoltre, se si desidera evitare riunioni inutili, è necessario che la registrazione sia effettuata da un'altra persona, ClickUp Clip consentono di acquisire rapidamente registrazioni video dello schermo, con l'aggiunta di videocamera e audio, se necessario. In questo modo è possibile condividere con facilità le esercitazioni visive, fornire feedback o offrire aggiornamenti senza dover ricorrere a una riunione completa.

Si tratta di una preziosa per la comunicazione asincrona per aiutare i team a rimanere in connessione e allineati attraverso i fusi orari, o per gli individui che preferiscono le spiegazioni visive al testo.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-37.gif ClickUp Brain https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Iniziare a utilizzare ClickUp Brain /$$$cta/

Potente assistenza IA

Infine, ClickUp Brain , l'assistente IA integrato in ClickUp, può contribuire a migliorare la produttività eliminando la necessità di passare da uno strumento all'altro per prendere appunti, fare brainstorming o gestire le informazioni sui progetti.

Integrato direttamente in ClickUp, è uno dei pochi strumenti di intelligenza artificiale in grado di comprendere immediatamente il contesto dei progetti e delle attività. Collega le note, le idee e le risorse ai flussi di lavoro e agli oggetti pertinenti senza bisogno di continui aggiornamenti manuali o di organizzazione. **Può anche trascrivere e riepilogare messaggi audio e video per aiutarvi a evidenziare istantaneamente gli elementi chiave e le azioni da intraprendere

Questa connessione senza soluzione di continuità con l'area di lavoro consente di catturare facilmente le intuizioni durante le riunioni, di aggiungere i punti da agire direttamente alle attività e di richiamare le informazioni specifiche del progetto in tempo reale.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Sfruttate l'integrazione di ClickUp con strumenti come Google Calendar, Outlook e Zoom e mantenete la vostra agenda organizzata e accessibile da un'unica dashboard

Rimanete al passo con le riunioni, le scadenze e le attività integrando le varie pianificazioni in un'unica agenda centralizzata Visualizzazione del calendario di ClickUp Utilizzare ClickUp Lavagne online per creare uno spazio visivo dove i team possono fare brainstorming di idee, mappare i flussi di lavoro e creare strategie visive insieme

Migliorate la collaborazione attraverso riunioni e video con le lavagne pronte all'usoModello per riunioni ClickUp. Ilmodello per le riunioni è stato progettato per facilitare l'intero processo di riunione, dalla pianificazione al follow-up, fornendo un layout strutturato per programmi, obiettivi e elementi d'azione

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento a causa dell'ampia funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.500+ recensioni)

: 4.7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

Leggi anche: Abbiamo testato i 10 migliori software per verbali e note delle riunioni nel 2024 In definitiva, mentre Krisp e le sue alternative migliorano la qualità uditiva delle riunioni, ClickUp assicura che le riunioni - e il lavoro che ne deriva - siano produttive, ben organizzate e allineate agli obiettivi. Insieme, sono una combinazione potente per qualsiasi team remoto.

Migliorare la produttività e la comunicazione con ClickUp

Dopo aver esplorato le migliori alternative Krisp per la cancellazione del rumore, è chiaro che il raggiungimento di una comunicazione e di una concentrazione perfette va oltre il blocco dei rumori indesiderati: si tratta di garantire l'efficienza in ogni flusso di lavoro.

Con il suo versatile strumenti per le riunioni clickUp supporta tutto, dalle agende chiare ai follow-up post-riunione, dall'agenda centralizzata alla funzionalità/funzione Clip e alle lavagne online per il brainstorming collaborativo.

Per me ClickUp è indispensabile. Migliora la comunicazione e facilita il project management in modo da supportare realmente la concentrazione, la produttività e la collaborazione tra team. Provate ClickUp oggi!