i 13 migliori software CRM per commercialisti

I team di marketing amano parlare di coltivare i lead e costruire solide relazioni con i clienti. Ma non dimentichiamo che i professionisti della finanza affrontano sfide simili.

I commercialisti e gli studi contabili spesso hanno difficoltà a coinvolgere i clienti, gestire i lead e navigare nei sistemi di gestione delle relazioni con i clienti, soprattutto a causa della mancanza di formazione o strumenti adeguati. Che tu stia cercando di cambiare commercialista, assumerne uno nuovo o esplorare software CRM per la contabilità, c'è chiaramente bisogno di soluzioni migliori.

La risposta? Una soluzione CRM su misura per i commercialisti.

Un buon sistema CRM va oltre il rispetto delle scadenze: è uno strumento all-in-one per gestire le comunicazioni con i clienti, semplificare i processi contabili, monitorare le interazioni e coltivare facilmente i lead.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco un elenco dei 13 migliori software CRM per commercialisti e le loro caratteristiche distintive: ClickUp : il migliore per semplificare il project management finanziario e le relazioni con i clienti

HubSpot CRM : la migliore soluzione CRM premium per team in crescita

Method CRM : Ideale per flussi di lavoro personalizzabili per gli utenti QuickBooks

QuickBooks CRM : ideale per integrare la gestione finanziaria con le funzionalità CRM

Pipedrive : il migliore per l'ottimizzazione della pipeline per i team commerciali

Insightly CRM : il migliore per il project management con funzionalità/funzioni incentrate sulle vendite

Zoho CRM : il miglior CRM economico per startup e piccole imprese

Liscio : il migliore per la comunicazione e la collaborazione con i client per i commercialisti

Nimble : il miglior CRM incentrato sulle relazioni con integrazione dei social media

Accelo : il migliore per l'automazione all-in-one per team di servizi professionali

Keap : la migliore automazione avanzata del marketing per le piccole imprese

Capsule : il miglior CRM economico e scalabile per le startup

TaxDome: Ideale per gestire flussi di lavoro complessi per studi contabili

Cosa cercare in un CRM (Customer Relationship Management) per commercialisti?

Siamo onesti: con montagne di lavoro e fogli di calcolo infiniti, i contabili hanno difficoltà a gestire le relazioni con i clienti.

Come dice il proverbio, "Essere un revisore è come essere un detective, ma gli unici indizi a disposizione sono documenti e numeri". È un lavoro difficile.

Quindi, per porre rimedio alle difficoltà di un revisore, un buon CRM per commercialisti dovrebbe assolutamente offrire quanto segue:

Accesso centralizzato ai dati dei clienti : accedi e aggiorna le informazioni dei clienti da un'unica dashboard senza dover cercare tra email o file

Strumenti di collaborazione per team : consentono ai team di condividere risorse, aprire ticket e risolvere i problemi con knowledge base o tutorial

Automazione del flusso di lavoro : automatizza le attività ripetitive come l'invio di promemoria fiscali o il follow-up dei lead

Integrazioni semplici : sincronizzazione perfetta con QuickBooks, Xero o altri software di contabilità per ridurre al minimo il lavoro manuale

Onboarding dei client semplificato : rendi l'onboarding più agevole con strumenti per raccogliere documenti, impostare promemoria e assegnare attività

Monitoraggio del ciclo di vita dei clienti : ottieni visibilità sulla pipeline commerciale per individuare i colli di bottiglia e convertire i lead in clienti fedeli

Strumenti di branding integrati : utilizza modelli di email e la gestione delle campagne per una comunicazione coerente e mirata

Analisi e approfondimenti: dashboard visive ti aiutano a monitorare il coinvolgimento dei client e a individuare le aree di miglioramento

💡 Suggerimento: utilizza le informazioni raccolte dal tuo CRM per rispondere a domande fondamentali come: Per quanto tempo i clienti rimangono con noi?

I lead vengono convertiti in modo efficace?

I 13 migliori CRM per commercialisti

Tenetevi forte, commercialisti: questo potrebbe sconvolgervi un po'. Quasi il 39% dei vostri clienti millennial afferma di essere alla ricerca di un consulente che non sia solo competente, ma anche "con cui sia piacevole lavorare"

Sì, piacevole. Ecco i 13 migliori CRM per commercialisti che ti aiutano a raggiungere questo obiettivo.

1. ClickUp (Il migliore per il project management finanziario e le relazioni con i clienti)

Tra le notti passate a riconciliare i libri contabili e a rispondere alle email del tipo "Cos'è questa spesa?", è normale che le relazioni con i clienti ne risentano.

In questo caso, un CRM efficiente per la contabilità come ClickUp può aiutarti ad automatizzare la gestione dei tuoi clienti e alleggerire il tuo carico di lavoro, rendendo tutto più organizzato (e piacevole) che mai.

Scopriamo perché ClickUp è il CRM preferito da molti commercialisti:

🤖 Attività di riconciliazione ricorrenti che hanno senso

Hai mai perso il conto di quanti mesi di ritardo ha un client perché le sue attività scompaiono quando vengono contrassegnate come "terminate"?

Con ClickUp, le attività di riconciliazione vengono rigenerate ogni mese, indipendentemente dal fatto che siano state chiuse o meno. È come se i tuoi promemoria scaduti avessero un piano di backup, perfetto per tenere sotto controllo i client "Chiedi al mio commercialista".

📅 Visualizzazione delle attività che non ti farà girare la testa

Che tu stia monitorando le liste di controllo dei client, le scadenze fiscali imminenti o i progetti del team, le viste multiple delle attività di ClickUp ti offrono tutto ciò di cui hai bisogno.

Gestisci facilmente le attività con le oltre 15 visualizzazioni versatili di ClickUp per il CRM per commercialisti

Preferisci gli elenchi per le riconciliazioni? Ottimo. Hai bisogno di una vista Calendario per le date di archiviazione? Terminato. Stai lavorando a un progetto in stile Kanban per una revisione complicata? Facile. Puoi passare da una vista all'altra senza alcuno sforzo.

☂ Dati dei clienti centralizzati per relazioni più intelligenti con i clienti

ClickUp ti aiuta a creare un sistema CRM strutturato con cartelle gerarchiche e sottocartelle per archiviare le informazioni di contatto dei clienti, le interazioni e la cronologia delle trattative.

È come avere un Rolodex digitale, ma più intelligente e meno soggetto a finire sepolto sotto le scartoffie.

⏩ Modelli per avviare rapidamente i flussi di lavoro

I modelli curati di ClickUp sono perfetti per i commercialisti e i team commerciali.

Il modello CRM ClickUp ti aiuta a gestire i tuoi lead, le relazioni con i clienti e la pipeline commerciale in un unico posto.

💡 Suggerimento per i professionisti: utilizza i modelli per creare un database clienti centralizzato. Organizza gli account dei clienti in modo gerarchico con cartelle e sottocartelle, in modo che ogni membro del team possa trovare facilmente le informazioni necessarie.

🤝🏻 Documenti collaborativi per l'efficienza del team

La contabilità raramente è un lavoro solitario, e ClickUp lo sa bene.

Il tuo team finanziario ha bisogno di preparare presentazioni, condividere procedure operative standard o archiviare contratti?

Usa ClickUp Docs per creare, modificare e collaborare in tempo reale. Collega i documenti alle attività in modo che il tuo team abbia tutto il contesto necessario, senza infinite catene di email.

Collabora senza interruzioni con il tuo team utilizzando ClickUp Docs

📊 Dashboard personalizzabili per una maggiore chiarezza finanziaria

Tieni traccia dei budget, gestisci i pagamenti delle fatture o pianifica le spese discrezionali con i dashboard di ClickUp. I campi formula ti consentono di calcolare i dati direttamente all'interno della piattaforma, mentre l'analisi visiva ti offre una vista dettagliata della tua salute finanziaria.

ClickUp funge anche da CRM per commercialisti e ti consente di tenere sotto controllo le tue finanze con i dashboard ClickUp

💡 Suggerimento: crea un dashboard finanziario con il modello di gestione finanziaria di ClickUp per monitorare le spese e le prestazioni mentre collabori ai budget con il tuo team.

⏳ Flussi di lavoro automatizzati per risparmiare tempo

Ecco la parte migliore dell'esperienza ClcikUp.

ClickUp non si limita a gestire le attività, ma le automatizza in modo da non perdere tempo.

Imposta notifiche ricorrenti per scadenze fiscali, follow-up dei clienti o promemoria relativi ai progetti. Lo strumento è in grado di convertire istantaneamente i moduli inviati in attività concrete, così avrai sempre sotto controllo le richieste in arrivo.

⌚ Funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo e reportistica

Tieni d'occhio il carico di lavoro del tuo team con il monitoraggio del tempo integrato. L'estensione Chrome di ClickUp ti consente di registrare il tempo dedicato alle attività direttamente dal tuo browser. Genera tabelle orarie o report personalizzati per garantire che le ore fatturabili siano sempre contabilizzate.

Registra facilmente il tempo dedicato alle attività e genera report dettagliati

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

oltre 1.000 integrazioni con strumenti come Google Workspace, QuickBooks e Microsoft Office

Attività ricorrenti che si rigenerano automaticamente

Modelli personalizzabili come il modello CRM e il modello di gestione finanziaria per semplificare i flussi di lavoro

Dashboard con campi formula per calcoli finanziari e approfondimenti in tempo reale

Documenti collaborativi collegati alle attività per un lavoro di squadra fluido e una preparazione più rapida

Strumenti di monitoraggio del tempo e reportistica per una fatturazione accurata e previsioni accurate del carico di lavoro

Moduli integrati per convertire immediatamente gli invii in attività concrete

oltre 50 automazioni per semplificare i flussi di lavoro ripetitivi in tutti i reparti

Limiti di ClickUp

Alcune visualizzazioni avanzate non sono ancora disponibili sull'app mobile

Il ricco set di funzionalità/funzioni potrebbe richiedere un po' di tempo per l'apprendimento da parte dei nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Leggi anche: 12 modelli CRM gratuiti: Excel, Fogli Google e ClickUp

2. HubSpot CRM (Ideale per team alla ricerca di una soluzione CRM all'interno di un ecosistema)

tramite HubSpot CRM

HubSpot CRM è una scelta popolare tra le aziende per la gestione di lead, contatti e flussi di lavoro. I suoi strumenti intuitivi e il database CRM completo lo rendono interessante per molti team.

HubSpot consente agli utenti di creare solide connessioni con i client e ottenere esiti positivi a lungo termine attraverso vari strumenti: tutto quello che devi fare è commit al suo ecosistema.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM

Monitoraggio dei lead e notifiche : HubSpot CRM fornisce aggiornamenti in tempo reale sui comportamenti dei lead, come l'apertura delle email e le visite al sito web

Pipeline personalizzabili : organizza e monitora visivamente le trattative, mantenendo il tuo team aggiornato sullo stato di avanzamento

Modelli e monitoraggio delle email : crea modelli di email personalizzati e ricevi notifiche sulle attività per garantire comunicazioni tempestive

Pianificazione delle riunioni e chat live : connettiti direttamente con i clienti e i potenziali clienti senza cambiare piattaforma

Dashboard di reportistica: monitora la produttività del team, le prestazioni commerciali e le metriche della pipeline attraverso report dettagliati

Limiti di HubSpot CRM

Costi elevati per funzionalità/funzioni avanzate : le spese aumentano in modo significativo con l'aggiunta di utenti o strumenti al piano

Contratti annuali : la maggior parte dei piani richiede un impegno annuale senza possibilità di rescissione anticipata

Versione gratuita limitata: funzionalità avanzate come test A/B e reportistica personalizzata sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Prezzi di HubSpot CRM

Free

Piattaforma Starter per clienti : 15 $ al mese per utente

Piattaforma professionale per i clienti : 1.170 $/mese

Piattaforma clienti Enterprise: 4.300 $/mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM

G2 : 4,4/5 (oltre 11.950 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.240 recensioni)

Leggi anche: ClickUp vs. HubSpot: quale strumento CRM è il migliore?

3. Method CRM (ideale per gli utenti QuickBooks che desiderano flussi di lavoro personalizzabili)

via Method CRM

Method CRM è uno strumento personalizzabile progettato per semplificare i flussi di lavoro e migliorare le relazioni con i clienti, in particolare per le piccole e medie imprese che si affidano alle integrazioni QuickBooks o Xero.

Eccelle nell'adattarsi alle esigenze aziendali specifiche e nell'automatizzare attività come la fatturazione e i follow-up.

Funzionalità/funzioni principali di Method CRM

Sincronizzazione bidirezionale con QuickBooks e Xero : sincronizza automaticamente i dati dei clienti e delle transazioni tra il tuo CRM e il software di contabilità, garantendo precisione e risparmio di tempo

Flussi di lavoro personalizzabili : adatta la piattaforma ai tuoi processi unici con strumenti di automazione flessibili e un'API aperta

Portali clienti online : consentono ai clienti di approvare preventivi, effettuare pagamenti e accedere ai dettagli dell'account, migliorando il flusso di cassa e l'esperienza dei clienti

Facile integrazione : connetti Method CRM con strumenti come Outlook, Zapier e gateway di pagamento per funzionalità avanzate

Fatturazione e follow-up commerciale: automatizza le attività ripetitive come la creazione di preventivi, la fatturazione e gli aggiornamenti commerciali per semplificare le operazioni

Limiti di Method CRM

Strumenti di marketing limitati : mancano funzionalità avanzate per l'email marketing o i test A/B

Non ideale per aziende di grandi dimensioni : la piattaforma è più adatta alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni piuttosto che alle grandi aziende

Sfide relative alla personalizzazione: alcuni utenti segnalano problemi di sincronizzazione e costi aggiuntivi per la correzione delle personalizzazioni

Prezzi di Method CRM

Gestione dei contatti : 25 $ al mese per utente

CRM Pro : 44 $ al mese per utente

CRM Enterprise: 74 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Method CRM

G2 : 4,4/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 100 recensioni)

Strategie per migliorare le relazioni con i clienti: Strategie di gestione dei clienti: una guida per costruire relazioni eccellenti con i clienti

4. QuickBooks CRM (ideale per integrare la gestione finanziaria con le funzionalità CRM)

tramite QuickBooks CRM

QuickBooks CRM è personalizzato per integrarsi perfettamente con QuickBooks Online, rendendolo un'opzione conveniente per gestire le relazioni con i clienti, la fatturazione e i flussi di lavoro.

🍪 Bonus: QuickBooks CRM è particolarmente adatto alle piccole imprese che combinano la gestione finanziaria con le funzionalità CRM di base.

Funzionalità/funzioni migliori di QuickBooks CRM

Sincronizzazione bidirezionale con QuickBooks : sincronizza automaticamente i dati dei clienti e delle transazioni tra QuickBooks e il CRM per ridurre gli errori di inserimento manuale e risparmiare tempo

Segmentazione dei clienti : raggruppa i clienti per campagne mirate, rendendo più efficace il lavoro richiesto dal marketing

Monitoraggio delle fatture e dei pagamenti : gestisci fatture e pagamenti direttamente tramite il CRM per semplificare i processi di fatturazione

Reportistica personalizzabile : genera report su misura per le tue esigenze aziendali, fornendo informazioni preziose sulle prestazioni finanziarie e commerciali

Portali di collaborazione con i client: consentono ai client di approvare preventivi, effettuare pagamenti e accedere ai dettagli dell'account tramite portali online sicuri

Limiti di QuickBooks CRM

Curva di apprendimento ripida : gli utenti spesso trovano difficile navigare e risolvere i problemi, specialmente durante la fase di onboarding

Costi di sottoscrizione elevati : i costi di sottoscrizione possono aumentare rapidamente, in particolare per le aziende che necessitano di funzionalità/funzioni avanzate

Scalabilità limitata: la piattaforma è meno adatta alle organizzazioni di grandi dimensioni o alle aziende con requisiti di automazione complessi

Prezzi di QuickBooks CRM

Avvio semplice : 19 $ al mese

Essentials : 28 $ al mese

Plus : 40 $ al mese

Avanzato: 76 $/mese

Valutazioni e recensioni di QuickBooks CRM

G2 : 4,0/5 (oltre 3.350 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 7.680 recensioni)

🧠 Lo sapevi: il 94% delle aziende tecnologiche e il 71% delle piccole imprese si affidano a sistemi CRM per semplificare le loro operazioni. Ancora più impressionante? Le aziende che utilizzano un CRM hanno l'86% di probabilità in più di raggiungere i propri obiettivi commerciali rispetto a quelle che non lo utilizzano.

5. Pipedrive (Ideale per team commerciali focalizzati sull'ottimizzazione della pipeline)

via Pipedrive

Pipedrive è un CRM basato su cloud progettato per i team commerciali. Offre un modo chiaro e intuitivo per monitorare le trattative, ottimizzare le pipeline e automatizzare i flussi di lavoro.

Inoltre, la maggior parte dei commercialisti apprezza la funzionalità di monitoraggio che offre una panoramica delle varie fasi del processo commerciale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Personalizzazione della pipeline commerciale : visualizza il tuo funnel di vendita con una dashboard in stile Kanban. Personalizza le pipeline in base al tuo processo commerciale e monitora le trattative in modo efficiente.

Monitoraggio dei lead e delle attività : monitora i lead e imposta promemoria delle attività per garantire un follow-up tempestivo.

Assistente commerciale basato sull'IA : sfrutta l'apprendimento automatico per analizzare i dati commerciali, fornire informazioni utili e automatizzare le attività ripetitive.

Automazione del flusso di lavoro : risparmia tempo automatizzando le email, i movimenti delle trattative e altri processi commerciali lungo tutta la pipeline.

Integrazioni con oltre 500 app: connettiti senza problemi con strumenti come Google Workspace, Microsoft Teams e Slack per centralizzare le operazioni.

Limiti di Pipedrive

Nessun piano gratuito : Pipedrive non offre un piano gratuito, il che potrebbe scoraggiare le piccole imprese o chi non ha familiarità con i CRM.

Curva di apprendimento : le opzioni di personalizzazione e le funzionalità avanzate possono risultare complesse per i principianti.

Campi personalizzati e report limitati: i piani di livello inferiore limitano il numero di personalizzazioni e funzionalità di reportistica disponibili.

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : 12 $ al mese per utente

Avanzato : 24 $ al mese per utente

Professional : 49 $ al mese per utente

Potenza : 59 $ al mese per utente

Enterprise: 79 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2 : 4,3/5 (oltre 2.080 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.020 recensioni)

Leggi anche: Come automatizzare il flusso di lavoro CRM: vantaggi e best practice

6. Insightly CRM (Il migliore per il project management incentrato sulle vendite)

via Insightly CRM

Insightly è un CRM basato su cloud per la gestione commerciale, del marketing e del project management.

La parte migliore? Offre strumenti per il monitoraggio dei lead, la gestione della pipeline e l'automazione del flusso di lavoro, rendendolo un'opzione versatile per le aziende che desiderano semplificare le operazioni.

Migliori funzionalità/funzioni di Insightly CRM

Gestione dei lead e dei progetti : monitora lead, opportunità e progetti in modo trasparente su tutti i piani per mantenere una pipeline commerciale chiara

Oltre 1.000 integrazioni con app : connettiti con strumenti come QuickBooks, Slack e Microsoft Power BI per centralizzare i flussi di lavoro

Dashboard personalizzabili : crea dashboard visivamente accattivanti per visualizzare i dati più rilevanti per il tuo team

Strumenti di email marketing : utilizza le funzionalità di invio di email di massa incluse in tutti i piani, con opzioni più avanzate nei livelli premium

Accesso mobile e web: resta connesso e gestisci le attività da qualsiasi luogo utilizzando la piattaforma cloud di Insightly

Limiti di Insightly

Piano gratuito limitato : i limiti sui record e sullo spazio di archiviazione rendono la versione gratuita meno pratica per i team in crescita

Automazione del flusso di lavoro sui piani premium : le funzionalità di automazione sono accessibili solo sui piani di livello superiore, rendendo i piani di base meno competitivi

Supporto clienti limitato: l'assistenza telefonica e le autorizzazioni avanzate sono incluse solo nelle sottoscrizioni di livello Enterprise

Prezzi di Insightly CRM

Plus : 29 $ al mese per utente

Professional : 49 $ al mese per utente

Enterprise: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Insightly CRM

G2 : 4,2/5 (oltre 910 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 660 recensioni)

Leggi anche: Come gestire il budget di un progetto in 7 semplici passaggi

7. Zoho CRM (Ideale per startup e piccole imprese)

via Zoho CRM

Zoho CRM è una piattaforma scalabile ed economica progettata per le startup e le piccole imprese.

Con un piano gratuito molto popolare, offre funzionalità/funzioni di base come il monitoraggio dei lead e la gestione dei contatti, rendendolo un ottimo punto di partenza per le aziende.

La parte migliore è che, grazie agli strumenti per la gestione della pipeline, gli utenti Zoho possono scoprire, valutare e assegnare i lead ai team commerciali, gestendo al contempo transazioni, account e contatti in modo semplice e intuitivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Piano Free per un massimo di 3 utenti : ideale per startup e piccoli team, con funzionalità essenziali come la gestione dei lead e dei contatti

Automazione del flusso di lavoro su tutti i piani : risparmia tempo automatizzando le attività ripetitive, anche con sottoscrizioni di livello inferiore

Facile integrazione : connettiti con l'ecosistema Zoho o con strumenti di terze parti come Mailchimp, QuickBooks e Google Analytics

Dashboard e report personalizzabili : ottieni informazioni dettagliate sulle prestazioni aziendali con grafici personalizzati e monitoraggio dei dati

Accesso tramite app mobile: gestisci lead e contatti ovunque ti trovi, garantendo flussi di lavoro senza interruzioni

Limiti di Zoho CRM

Funzionalità/funzioni limitate nel piano Free : mancano integrazioni e strumenti avanzati, che potrebbero non essere adatti alle aziende in crescita

Funzionalità/funzioni IA limitate ai livelli premium : Zia, l'assistente IA, e altri strumenti predittivi sono disponibili solo nei piani superiori

Interfaccia utente (UI) poco intuitiva: alcuni utenti segnalano che l'interfaccia può sembrare obsoleta e poco intuitiva

Prezzi di Zoho CRM

Gratis: 0 $ al mese

Standard : 14 $ al mese per utente

Professional : 23 $ al mese per utente

Enterprise : 40 $ al mese per utente

Ultimate: 52 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (oltre 2.690 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 6.860 recensioni)

Ulteriori informazioni: Miglior software di project management per la contabilità

8. Liscio (Il migliore per la comunicazione e la collaborazione con i client in ambito contabile)

via Liscio

Liscio è una piattaforma CRM specializzata e personalizzata per i professionisti della contabilità. Si concentra sulla comunicazione sicura con i clienti, sulla collaborazione e sulla gestione delle attività.

Puoi contare sulle sue funzionalità/funzioni intuitive che semplificano i flussi di lavoro e migliorano l'esperienza dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Liscio

Condivisione sicura dei file e firme elettroniche : trasferisci file di grandi dimensioni (fino a 2 GB) e raccogli firme elettroniche senza sforzo, mantenendo i dati dei clienti al sicuro

Visualizzazione completa della sequenza temporale : accedi a tutte le interazioni con i client (email, testi, file e richieste) in un'unica schermata per una trasparenza completa

Messaggi di testo bidirezionali : comunica con i client in modo più rapido e conveniente, mantenendo al sicuro le informazioni sensibili

Organizzatori fiscali personalizzabili : personalizza i flussi di lavoro dei client creando liste di controllo su misura per la preparazione delle dichiarazioni dei redditi e altre attività ricorrenti

Scanner mobile per documenti: i clienti possono scansionare e caricare documenti direttamente dal proprio dispositivo mobile, semplificando il processo di raccolta dei dati

Limiti di Liscio

Tagging dei file limitato : le opzioni di organizzazione dei file potrebbero essere più robuste per la gestione di grandi volumi di documenti

Costi dei componenti aggiuntivi : funzionalità/funzioni come l'invio di messaggi di testo bidirezionali comportano costi aggiuntivi per linea

Curva di apprendimento per funzionalità/funzioni avanzate: alcuni utenti segnalano la necessità di una formazione aggiuntiva per utilizzare appieno la piattaforma

Prezzi Liscio

Core : 40 $ al mese per utente

Pro : 60 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Liscio

Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

9. Nimble (Il migliore per il CRM incentrato sulle relazioni con integrazioni social)

via Nimble

Nimble è un CRM intuitivo progettato per i professionisti e le piccole imprese che danno priorità alla gestione delle relazioni.

🍪 Bonus: la funzionalità/funzione distintiva di Nimble è la sua capacità di arricchire i contatti con dati sociali e aziendali, offrendo agli utenti una visualizzazione a 360° dei potenziali clienti e dei clienti esistenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nimble

Integrazioni con i social media : connettiti senza problemi a LinkedIn, Twitter e altre piattaforme social per migliorare i profili dei contatti

Arricchimento dei dati : aggiungi automaticamente email, numeri di telefono e profili social ai contatti, offrendo un quadro completo

Pipeline di trattative personalizzabili : personalizza le pipeline in base al tuo processo commerciale e monitora lo stato di avanzamento con facilità

Flussi di lavoro automatizzati : gestisci le attività ripetitive con l'automazione del flusso di lavoro, risparmiando tempo e lavoro richiesto

Messaggi di gruppo e sequenze di email: invia follow-up automatici o in blocco direttamente dal tuo indirizzo email per un contatto personalizzato

Limiti di Nimble

Nessun piano gratuito : è disponibile solo una versione di prova gratuita di 14 giorni, senza alcun piano gratuito per l'uso continuativo

Limite di spazio di archiviazione : limitato a 2 GB, che può essere restrittivo per team di grandi dimensioni o aziende con grandi quantità di dati

Assistenza non disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7: il supporto clienti è limitato, il che può ritardare l'assistenza nei momenti critici

Prezzi flessibili

Mensile : 24,90 $ al mese per utente

Annuale: 19,90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nimble

G2 : 4,5/5 (oltre 1.080 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.870 recensioni)

Leggi anche: 10 migliori esempi di software CRM e loro casi d'uso per aumentare la produttività

10. Accelo (Ideale per team di servizi professionali che necessitano di automazione all-in-one)

via Accelo

Accelo è una piattaforma completa di automazione dei servizi professionali (PSA) ideale per le aziende che gestiscono progetti complessi, ticket e contratti di assistenza con i propri clienti.

Collega l'intero percorso del client, dal preventivo all'incasso, semplificando le operazioni e fornendo informazioni utili sul monitoraggio del tempo, sulla redditività e sul project management.

Le migliori funzionalità/funzioni di Accelo

Piattaforma unificata : centralizza le attività commerciali, i progetti, i ticket e la fatturazione in un'unica soluzione per una gestione senza soluzione di continuità

Funzionalità di automazione : semplifica i flussi di lavoro, l'assegnazione delle attività e il monitoraggio del tempo per migliorare la produttività del team

Moduli personalizzabili : adatta i processi commerciali, di progetto e di ticketing alle esigenze specifiche della tua azienda

Team di supporto globale : offre disponibilità 24 ore su 24, 6 giorni su 7, con varie risorse, tra cui guide, webinar e chat live

Monitoraggio della redditività: tiene traccia del tempo, delle ore fatturabili e delle spese per fornire informazioni dettagliate sull'utilizzo delle risorse e sulla redditività

Limiti di Accelo

Complessità per team di piccole dimensioni : le funzionalità/funzioni estese potrebbero risultare eccessive per le aziende con esigenze più semplici

Difficoltà nella registrazione dei tempi : alcuni utenti segnalano un aumento dei costi generali per il monitoraggio del tempo e la gestione dei progetti

Funzionalità di proposta: i recensori hanno notato alcune limitazioni nei processi di quotazione e proposta

Prezzi di Accelo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Accelo

G2 : 4,4/5 (oltre 515 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

Leggi anche: Strategia CRM: 10 strategie CRM per gestire la tua azienda

11. Keap (Ideale per le piccole imprese che cercano automazioni avanzate)

via Keap

Keap è una piattaforma CRM e di automazione del marketing su misura per le piccole imprese. Il suo obiettivo è semplificare le operazioni e migliorare il coinvolgimento dei clienti.

Noto per le sue ampie funzionalità di automazione, Keap aiuta le aziende a gestire tutto, dall'acquisizione dei lead al marketing via email e SMS.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keap

Automazione avanzata : offre automazione altamente personalizzabile per il marketing, la gestione dei lead e i flussi di lavoro dei team

Strumenti di acquisizione dei lead : raccolgono automaticamente i lead tramite moduli, pagine di destinazione e integrazioni con i social media

Processori di pagamento integrati : semplificano la riscossione dei pagamenti direttamente all'interno della piattaforma

Tagging e segmentazione dei contatti : tagga e organizza automaticamente i contatti per campagne di marketing mirate

Marketing tramite email e SMS: consente alle aziende di raggiungere i clienti attraverso una comunicazione personalizzata e multicanale

Limiti di Keap

Costi elevati : i piani partono da 299 $ al mese, con costi aggiuntivi per l'implementazione e il ridimensionamento in base agli elenchi di contatti

Costi di integrazione : molte integrazioni richiedono costi aggiuntivi, che possono aumentare per le aziende che si affidano a strumenti di terze parti

Assistenza linguistica limitata: attualmente la documentazione non è disponibile in spagnolo, limitando l'accessibilità agli utenti che non parlano inglese

Prezzi Keap

Annuale: 224 $/mese

Valutazioni e recensioni di Keap

G2 : 4,2/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 1.200 recensioni)

Leggi anche: Combinare CRM e project management: un software CRM tutto in uno

12. Capsule (Ideale per le startup alla ricerca di un CRM economico con flessibilità di crescita)

via Capsule

Capsule è un CRM semplice ma altamente personalizzabile per startup e piccole imprese.

Eccelle nella centralizzazione delle interazioni con i clienti, fornendo una chiara visibilità della pipeline commerciale e offrendo integrazioni con strumenti come Xero, Zendesk e Mailchimp.

Se sei pronto a investire un po' nel tuo CRM, i piani a pagamento di Capsule offrono un'eccellente scalabilità, rendendolo una scelta eccellente per le aziende in espansione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Capsule

Gestione centralizzata dei clienti : offre una visione unica delle interazioni con i clienti, garantendo una comunicazione e una gestione delle attività senza soluzione di continuità

Pipeline commerciali personalizzabili : gestisci le trattative in modo efficiente con dashboard delle pipeline drag-and-drop

Piani convenienti : il prezzo di base parte da soli 15 € al mese per utente

Integrazioni premium : funziona perfettamente con strumenti come QuickBooks, Slack, Xero e Mailchimp

Piani scalabili: funzionalità/funzioni avanzate come automazione del flusso di lavoro, controlli di accesso al team e arricchimento aziendale man mano che cresci

Limiti di Capsule

Limiti del piano Free : reportistica limitata e nessuna integrazione avanzata, che lo rendono meno utile per i team in crescita

Reportistica di base : i piani Starter non includono analisi dettagliate delle prestazioni e delle vendite

Nessuno strumento di marketing: assistenza nativa limitata per le campagne di marketing, che si basa su integrazioni di terze parti

Prezzi a capsula

Starter : 18 $ al mese per utente

Crescita : 36 $ al mese per utente

Avanzato : 54 $ al mese per utente

Ultimate: 72 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni sintetiche

G2 : 4,7/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 160 recensioni)

Leggi anche: Come utilizzare la contabilità di progetto: principi, processi e suggerimenti indispensabili per i team di progetto

13. TaxDome (Ideale per studi contabili che gestiscono flussi di lavoro complessi)

via TaxDome

TaxDome è un software di gestione dello studio professionale all-in-one su misura per studi fiscali, contabili e di revisione contabile.

Centralizza la gestione dei clienti, il monitoraggio dei progetti e i flussi di lavoro interni, offrendo funzionalità di collaborazione e automazione senza soluzione di continuità.

Migliori funzionalità/funzioni di TaxDome

Portale clienti personalizzato : offre un portale elegante e personalizzabile per le interazioni con i clienti, che include la condivisione sicura dei documenti e le firme elettroniche

Automazione del flusso di lavoro : automatizza le attività ripetitive come i promemoria per i client, la fatturazione e i follow-up, consentendo di risparmiare fino a oltre 40 ore al mese

Fatturazione e CRM integrati : combina strumenti di monitoraggio del tempo, fatturazione e CRM in un'unica piattaforma per una gestione efficiente del back-office

Aggiornamenti dinamici : frequenti rilasci di funzionalità/funzioni basati sul feedback degli utenti garantiscono che la piattaforma si evolva in base alle esigenze degli utenti

Accessibilità globale: piattaforma multilingue con app mobili per lo studio e i client, per una comodità anche in mobilità

Limiti di TaxDome

Curva di apprendimento ripida : la piattaforma può risultare complessa per i nuovi utenti senza un adeguato processo di onboarding

Notifiche limitate : gli utenti segnalano lacune nei sistemi di notifica per gli aggiornamenti o le modifiche dell'organizzatore

Pochi modelli predefiniti: le opzioni di personalizzazione sono ampie, ma i modelli predefiniti per pipeline e flussi di lavoro sono limitati

Prezzi di TaxDome

Sottoscrizione triennale : 700 $/anno per utente

Sottoscrizione biennale : 750 $/anno per utente

Sottoscrizione di 1 anno: 800 $/anno per utente

Valutazioni e recensioni di TaxDome

G2 : 4,7/5 (oltre 590 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3000 recensioni)

Leggi anche: 10 modelli di bilancio gratuiti in Excel, Sheets e ClickUp

Non lasciate che le relazioni con i clienti finiscano fuori dai libri contabili con ClickUp

Steve Jobs una volta disse: "Avvicinatevi più che mai ai vostri clienti. Così vicini da poter dire loro ciò di cui hanno bisogno prima ancora che se ne rendano conto"

Chiunque operi nel mondo aziendale concorda su un punto: mantenere i clienti è molto più difficile che acquisirne di nuovi.

Oltre a fornire un servizio eccellente, la fedeltà a lungo termine dei clienti dipende da un'assistenza clienti eccellente. E con un carico di lavoro già sovraccarico, un CRM per commercialisti è il segreto per rimanere all'avanguardia.

ClickUp ti offre gli strumenti per automatizzare i flussi di lavoro, monitorare le interazioni con i client e centralizzare tutti i tuoi dati.

Dalle attività ricorrenti e dai dashboard personalizzabili alle integrazioni fluide con gli strumenti esistenti, ClickUp ti consente di concentrarti su ciò che conta davvero: costruire relazioni durature.

Sei pronto a prendere il controllo delle relazioni con i tuoi clienti? Registrati oggi stesso su ClickUp gratuitamente!