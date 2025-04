Che cos'è la conoscenza tacita? Definizione, vantaggi ed esempi

non c'è un metodo prestabilito, so solo cosa funziona"_ ✨

Questa è la risposta che si ottiene quando si chiede a un venditore di alto livello come fa a chiudere costantemente gli affari.

Certo, può essere frustrante se si cercano risposte da applicare al proprio lavoro, ma per molti esperti la loro esperienza deriva da anni di versioni di prova ed errori e da sottili osservazioni, non da manuali o sessioni di formazione.

Questa è la conoscenza del tatto

Il filosofo Michael Polanyi per primo ha articolato il termine "conoscenza tacita" per indicare le competenze o le intuizioni che acquisiamo attraverso l'esperienza personale ma che non possiamo esprimere a parole.

In questo blog esploreremo le origini del concetto, la sua evoluzione e il motivo per cui è essenziale catturarla per l'esito positivo dell'organizzazione. 🎯

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

La conoscenza tacita è una sensazione quasi innata di sapere qualcosa, acquisita attraverso l'esperienza personale. Spesso è difficile da articolare o documentare

Si differenzia dalla conoscenza esplicita, che è strutturata e facilmente condivisibile attraverso manuali o database

I metodi per condividere la conoscenza tacita includono la mentorship, la narrazione e l'inserimento dell'apprendimento nei flussi di lavoro

La cattura della conoscenza tacita, anche se difficile, può aiutare a promuovere l'innovazione, la collaborazione e la crescita, conservando al contempo le intuizioni organizzative critiche

Strumenti come ClickUp aiutano a semplificare la documentazione e a promuovere la condivisione delle conoscenze

Comprendere la conoscenza tacita

La conoscenza tacita è un insieme di intuizioni ed esperienze personali difficili da articolare o documentare Include competenze, intuizioni, giudizi e idee acquisite attraverso l'esperienza personale e il contesto.

Gli individui acquisiscono continuamente conoscenze personali che modificano i loro comportamenti e le loro percezioni, rendendole un modulo di competenza non catturato. Questa "conoscenza tribale" si diffonde in modo informale nelle organizzazioni. Ecco come si acquisisce di solito:

Facendo esperienza pratica in situazioni reali

Osservando e affiancando persone esperte

Lavorando a stretto contatto con un mentore per imparare attraverso la pratica e il feedback

Ascoltando esperienze e lezioni personali

La conoscenza tacita si manifesta in molti modi. Può essere acquisita attraverso i segnali non verbali durante la negoziazione (se siete nel settore commerciale) o quando create arte basandovi sull'istinto e sulle emozioni.

📌 Esempio: Durante l'inserimento di nuovi dipendenti, i manager della conoscenza spesso condividono intuizioni e consigli pratici, come la gestione delle politiche aziendali. Queste intuizioni non sono documentate, ma sono preziose per accelerare la loro curva di apprendimento.

**Le antiche civiltà, come i Sumeri, usavano tavolette di argilla per gestire la conoscenza, conservando registri di commercio, leggi e storie. Questi sono stati alcuni dei primi tentativi di memorizzare e condividere la conoscenza collettiva.

Conoscenza implicita e conoscenza esplicita

Per sfruttare efficacemente le intuizioni organizzative, è necessario valutare la differenza tra conoscenza tacita, implicita ed esplicita.

Ecco una tabella di confronto per aiutarvi. 💪

Criteri | Conoscenza tacita | Conoscenza implicita | Conoscenza esplicita

| --------------- | ----------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |

| Definizione | Conoscenza acquisita dall'esperienza personale e difficile da articolare | Conoscenza non facilmente articolabile ma appresa attraverso l'esperienza | Informazioni tangibili e codificate facilmente documentate e condivise |

| Natura | Apprendimento soggettivo, cognitivo e sperimentale | Conoscenza informale, intuitiva e dipendente dal contesto | Conoscenza oggettiva, razionale e tecnica |

| Struttura | Non strutturata e sensibile al contesto | Meno strutturata della conoscenza esplicita ma più di quella tacita | Strutturata e organizzata, spesso documentata in manuali/database |

| Trasferibilità | Difficile da trasferire e si basa sull'interazione personale e sull'esperienza | Difficile da trasferire e spesso condivisa attraverso discussioni o pratica | Facilmente trasferibile attraverso la scrittura, i diagrammi o i database |

| Esempi | Attività basate su competenze come guidare un'auto, cucinare, andare in bicicletta, ecc. | Intuizione commerciale, interpretazione del linguaggio del corpo, best practice sul lavoro, ecc. | Informazioni documentate come manuali per gli utenti, politiche aziendali, reportistica, ecc. |

| Documentazione | Difficile da documentare | Non formalmente documentata | Facilmente documentata e archiviata in vari formati |

Conoscenza tacita vs. implicita vs. esplicita

Fatto divertente: La Conoscenza personale di Michael Polanyi (1958) ha reso popolare il concetto di conoscenza tacita. Egli disse notoriamente: "Sappiamo più di quanto possiamo dire", sottolineando come gran parte della nostra conoscenza sia intuitiva o difficile da articolare.

I benefici della cattura della conoscenza tacita

Pensate a questo: Uno studio del 2023 ha rilevato che le piccole e medie imprese potrebbero evitare costose interruzioni gestendo in modo più efficace la conoscenza tacita. Il risultato? Riduzione della perdita di conoscenza e miglioramento delle prestazioni -La prova che anche i più piccoli passaggi nella gestione della conoscenza possono portare a grandi risultati

Questo evidenzia perché la cattura della conoscenza tacita, sebbene impegnativa, è essenziale per aumentare la produttività, promuovere l'innovazione e ottenere un vantaggio competitivo.

Ecco come può essere utile. 💁

Aumento della produttività e dell'innovazione

La cattura della conoscenza tacita consente ai dipendenti di affrontare le sfide in modo rapido ed efficiente. Possono attingere alla loro comprensione intuitiva e alle loro esperienze reali, aiutandoli a risolvere i problemi più velocemente, a ridurre i costi e a migliorare i flussi di lavoro operativi.

La condivisione di intuizioni profonde e basate sull'esperienza alimenta la creatività, ispirando idee e approcci nuovi che possono distinguere prodotti e servizi in mercati competitivi.

Inoltre, favorisce una cultura collaborativa tra i membri del team.

$$$a: La filosofia post-critica, sostenuta ancora una volta da Michael Polanyi, sottolinea come tutta la conoscenza abbia una dimensione personale. Sfida l'idea che la conoscenza possa essere puramente oggettiva e celebra la fiducia e l'intuizione coinvolte nel modo in cui comprendiamo il mondo.

Migliorare il capitale di conoscenza e la fidelizzazione

La conservazione della memoria istituzionale è fondamentale per un esito positivo a lungo termine, soprattutto quando i dipendenti lasciano l'azienda o vanno in pensione. Assicura che competenze e intuizioni preziose rimangano all'interno dell'organizzazione per salvaguardare la continuità operativa.

Rendere accessibile ai team la conoscenza tacita documentata li aiuta a sviluppare nuove competenze e ad affrontare meglio le sfide del mercato. Questa cultura di condivisione delle conoscenze attrae anche i migliori talenti, dimostrando il commitment dell'azienda verso la crescita professionale.

Esempio: Immaginate un responsabile delle risorse umane che va in pensione e che ha un bagaglio di conoscenze non scritte sulla promozione della soddisfazione dei dipendenti. Il suo programma di mentorship permette all'azienda di conservare queste preziose lezioni, contribuendo a mantenere una cultura del lavoro positiva.

Inoltre, i nuovi assunti possono accedere a queste intuizioni e best practice dei colleghi più esperti per contribuire meglio all'organizzazione.

Differenziare l'azienda sul mercato

Supponiamo che siate in grado di catturare le intuizioni di dipendenti esperti che eccellono nel processo decisionale e nel servizio clienti. Questo aiuta la vostra azienda a ottenere un vantaggio competitivo. Potete integrare queste conoscenze nei vostri processi per posizionare la vostra organizzazione come leader nell'innovazione e nella soddisfazione dei clienti.

La conoscenza tacita contribuisce anche a creare una cultura organizzativa di apprendimento continuo. Quando i dipendenti riconoscono che le loro esperienze hanno valore, sono più propensi a impegnarsi in uno sviluppo professionale continuo.

**La conoscenza tacita ha diversi nomi oltre a "conoscenza tribale". Si tratta di "conoscenza sperimentale" e "conoscenza del know-how", che si riferiscono all'idea che a volte non si può spiegare come si sa qualcosa.

Semplificare e standardizzare: Usare il metodo Modello di processo e procedure ClickUp per documentare i flussi di lavoro, le best practice e le lezioni apprese in un formato organizzato e condivisibile, assicurando che il team possa accedere facilmente alle preziose conoscenze tacite.

Come convertire la conoscenza tacita in conoscenza esplicita

Trasformare la conoscenza tacita in conoscenza esplicita significa trasformare l'esperienza personale e la competenza intuitiva in intuizioni tangibili e condivisibili. Renderla accessibile a tutta l'organizzazione favorisce la collaborazione, l'innovazione e l'apprendimento continuo tra i team.

È essenziale costruire una cultura che incoraggi la documentazione e la condivisione delle intuizioni come se fosse una seconda natura. Ciò significa creare un ambiente in cui la condivisione delle conoscenze sia integrata nelle operazioni quotidiane.

Vediamo alcuni strategie di gestione della conoscenza per catturare e condividere la conoscenza tacita. 📃

Passaggio n. 1: verifica e identificazione delle lacune nella conoscenza esistente

Eseguite una revisione approfondita della vostra attuale base di conoscenze. Esaminate ogni contenuto per verificarne la presenza:

Completezza: _Il contenuto spiega in modo esauriente gli argomenti? _Verifica le lacune e i dettagli mancati

_Il contenuto spiega in modo esauriente gli argomenti? _Verifica le lacune e i dettagli mancati Digeribilità: _Il contenuto è facile da capire e da applicare? Pensate a come comunicare le informazioni in modo più efficace

_Il contenuto è facile da capire e da applicare? Pensate a come comunicare le informazioni in modo più efficace Applicabilità: Il contenuto consente agli utenti di compiere dei passaggi praticabili verso i risultati attesi? Analizzate come i vostri dipendenti applicano queste informazioni

Esempio: Immaginate un negozio al dettaglio durante le festività natalizie. Uno dei dipendenti esperti sa esattamente come riorganizzare gli elementi in magazzino per renderli più accessibili durante le ore di punta, ma non ha mai condiviso questo processo con gli altri. Documentando il loro metodo, il negozio riduce i tempi di rifornimento del 10%, assicurando che gli scaffali siano pieni e che i clienti se ne vadano soddisfatti.

Inoltre, riflettete sul feedback del team o sulle metriche delle prestazioni per identificare le aree di miglioramento. L'obiettivo è individuare eventuali lacune nelle conoscenze o nelle competenze che potrebbero trarre vantaggio dalla documentazione. È inoltre possibile utilizzare software di conoscenza di base per individuare altri punti deboli.

**I monasteri del Medioevo fungevano da knowledge center per la gestione della conoscenza. I monaci copiavano e conservavano con cura i testi, assicurando la sopravvivenza della conoscenza critica attraverso i secoli.

Passo #2: incorporare l'apprendimento intenzionale nei flussi di lavoro quotidiani

La conoscenza tacita viene spesso trascurata a causa della sua natura intangibile. Catturarla è un processo intenzionale e le opportunità di apprendimento devono essere inserite nei flussi di lavoro quotidiani. Ecco alcuni modi:

Mentorship e shadowing: Accoppiate i dipendenti più esperti con i nuovi membri del team per un apprendimento pratico. I nuovi dipendenti osserveranno i processi, svolgeranno le attività con una guida e rifletteranno insieme sulle sfide, creando un ciclo di feedback strutturato

Accoppiate i dipendenti più esperti con i nuovi membri del team per un apprendimento pratico. I nuovi dipendenti osserveranno i processi, svolgeranno le attività con una guida e rifletteranno insieme sulle sfide, creando un ciclo di feedback strutturato Caffè delle conoscenze: Facilitare discussioni di gruppo su argomenti specifici. Fate ruotare i membri del team tra i gruppi per condividere prospettive diverse. Usare la discussione finale per catturare nuove intuizioni e scoperte

Facilitare discussioni di gruppo su argomenti specifici. Fate ruotare i membri del team tra i gruppi per condividere prospettive diverse. Usare la discussione finale per catturare nuove intuizioni e scoperte **Creare gruppi in cui i dipendenti possano riunirsi regolarmente per discutere le sfide e trovare soluzioni. Questo approccio informale incoraggia il dialogo continuo e una cultura collaborativa

Esempio: Immaginate una startup tecnologica in cui uno sviluppatore senior fa coppia con un nuovo assunto. Il senior li guida nella risoluzione di problemi complessi, trasmettendo loro anni di esperienza in un unico ciclo di progetto.

Passaggio #3: documentare le lezioni apprese

Riflettere regolarmente sulle lezioni apprese da progetti e processi. Concentratevi sulla cattura di abilità astratte, intuizioni e decisioni sul posto che hanno contribuito all'esito positivo o hanno evidenziato aree da migliorare.

Utilizzando modelli wiki possono lavorare a meraviglia per catturare questi dettagli, che spesso contengono la conoscenza tacita più preziosa per dare forma alle strategie future.

Esempio: Immaginate un'agenzia di marketing che celebra una campagna dall'esito positivo. Utilizzando Documenti ClickUp il team documenta le tecniche di brainstorming e le strategie di split-testing, assicurandosi che possano essere replicate per le campagne future.

**Il formato wiki, sperimentato da Ward Cunningham nel 1995, è diventato una pietra miliare della gestione della conoscenza. Wikipedia, l'esempio più famoso, è diventato il più grande repository di conoscenza creato in collaborazione.

Passaggio #4: Allineare i team alla visione organizzativa

Per sostenere una cultura dell'apprendimento continuo, assicuratevi che i dipendenti comprendano e si allineino con gli obiettivi più ampi dell'organizzazione.

Quando i team riconoscono come le loro conoscenze contribuiscono al quadro generale, è più probabile che identifichino, condividano e documentino efficacemente le preziose conoscenze tacite.

Passaggio #5: narrazione

Lo storytelling è uno dei metodi più efficaci trasferimento di conoscenza strategie. Elaborano le lezioni apprese e le esperienze pratiche, servendo a molteplici scopi, come ad esempio:

Migliorare la fidelizzazione in quanto le storie sono intrinsecamente memorabili con le loro narrazioni relazionabili che risuonano emotivamente

in quanto le storie sono intrinsecamente memorabili con le loro narrazioni relazionabili che risuonano emotivamente Fornire approfondimenti contestuali che aiutino gli altri a cogliere le sfumature di esperienze specifiche, in particolare in situazioni complesse in cui le spiegazioni dirette non bastano

che aiutino gli altri a cogliere le sfumature di esperienze specifiche, in particolare in situazioni complesse in cui le spiegazioni dirette non bastano Aumentare l'impegno e la partecipazione attraverso un ambiente in cui i dipendenti si sentano a proprio agio nel dare il proprio contributo

**Lanciato nel 2012, il Knowledge Graph di Google è un moderno strumento di gestione della conoscenza che connette miliardi di fatti e relazioni per migliorare i risultati delle ricerche. È un esempio di condivisione della conoscenza guidata dalla tecnologia.

Conoscenza e gestione della conoscenza di Tacit

La gestione della conoscenza tacita permette alle organizzazioni di catturare, condividere e utilizzare la conoscenza in modo efficace. Ciò garantisce che le informazioni critiche rimangano accessibili e utilizzabili da tutti i team.

Ecco alcuni strumenti che potete utilizzare per una gestione efficace della conoscenza. 👇

Sistemi di gestione della conoscenza (KMS)

Tutorial video

Piattaforme collaborative

Strumenti di visualizzazione

Basi di conoscenza interne ClickUp , l'app per il lavoro che elimina il fastidio del processo di documentazione! 🤩

È uno strumento di collaborazione versatile che ottimizza i flussi di lavoro e organizza e cattura dati e informazioni. Con ClickUp Gestione della conoscenza l'app diventa un perfetto sistema di gestione della conoscenza.

Vediamo alcune delle sue funzionalità/funzione. 👀

ClickUp Documenti

Create i documenti ClickUp per tutte le vostre basi di conoscenza tacita ClickUp Documenti è un eccellente strumento basato su cloud software di gestione della conoscenza progettato per creare, organizzare e gestire i documenti, consentendo al contempo una collaborazione continua.

Dalla stesura di progetti e wiki allo sviluppo di basi di conoscenza interne, Teams è ideale per i team che desiderano consolidare i propri flussi di lavoro sulla documentazione.

Gli esperti in materia possono creare repository di best practice per dettagliare i flussi di lavoro o i processi decisionali. Ad esempio, un graphic designer potrebbe descrivere il modo in cui concepisce il branding, completando le attività collegate per la creazione delle risorse e le immagini di riferimento incorporate per un facile accesso.

Best practice repository

È possibile documentare esempi di vita reale condivisi durante le sessioni di mentoring.

Per istanza, un mentore commerciale potrebbe scrivere in Documenti una guida con passaggi su come affrontare una complessa trattativa con il cliente. Può anche arricchirla con video incorporati di sessioni di ruolo!

Collaborazione in tempo reale

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/real-time-with-ClickUp-Docs.gif ClickUp Documenti: Esplorare come la conoscenza tacita può essere condivisa in una base di conoscenza /$$$img/

Lavorate con il vostro team in tempo reale con ClickUp Docs

È anche un ottimo modo per fare brainstorming o condurre sessioni di risoluzione dei problemi dal vivo.

I membri del team possono co-creare un documento in tempo reale, catturando le complessità della discussione. In questo modo, la conoscenza tacita viene preservata e contestualizzata nel flusso di lavoro del team.

Strutturazione gerarchica e ricercabilità

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/knowledge-bases-with-ClickUp-Docs.gif ClickUp Documenti: Creazione e condivisione della conoscenza semplificata /$$$img/

Creare pagine annidate per le basi di conoscenza tacita dipartimentale con ClickUp Documenti

È possibile utilizzare pagine annidate in Documenti per categorizzare le conoscenze tacite in base al reparto, al progetto o all'argomento. Ad istanza, un team del supporto clienti organizza i suggerimenti per la gestione dei problemi comuni in categorie più ampie come "Query di fatturazione" o "Risoluzione dei problemi tecnici"

Teams offre anche una solida funzione di ricerca, che consente ai membri del team di individuare rapidamente specifiche conoscenze tacite, come ad esempio un passaggio di risoluzione dei problemi condiviso da un tecnico informatico.

ClickUp Brain

Modifica delle basi di conoscenza tacita con ClickUp Brain per rendere le informazioni facilmente leggibili ClickUp Brain è un assistente dotato di IA all'interno di ClickUp che mette in connessione attività, documenti, persone e conoscenze organizzative. Durante le sessioni di brainstorming, i membri del team possono utilizzare Brain per redigere riepiloghi/riassunti in tempo reale delle discussioni, evidenziando le chiavi di lettura e le strategie condivise dagli esperti.

Inoltre, collega attività, progetti e documenti collegati a un Doc, creando una risorsa centralizzata per le conoscenze specifiche del team.

Chiedete a ClickUp Brain di riepilogare/riassumere le informazioni all'interno del vostro flusso di lavoro quotidiano per archiviarle

Brain è anche un ottimo modo per recuperare le conoscenze tacite nei flussi di lavoro quotidiani. Per ottenere risposte contestuali, basta porre domande all'interno della piattaforma!

La funzione IA Writing Assistant genera modelli completi per documentare le competenze, fornisce suggerimenti grammaticali e di tono e crea supporti visivi come tabelle o liste di controllo.

Modello di base di conoscenza ClickUp

Il Modello di base di conoscenza ClickUp fornisce un quadro ben strutturato per la creazione di una biblioteca digitale di informazioni per gestire risorse interne ed esterne.

Questo modello di base di conoscenza gratis si divide in sezioni per articoli di conoscenza, FAQ e altre risorse, consentendo ai team di organizzare e accedere alle informazioni critiche. È utile per la creazione di centri di assistenza e costituisce un ottimo strumento per migliorare il supporto clienti e la condivisione interna delle conoscenze.

Conoscenza_' Tacita Con ClickUp

La conoscenza tacita si nasconde in bella vista: conversazioni casuali, riunioni e discussioni in sala relax. Prospera nei momenti non registrati e negli scambi informali. Tuttavia, è una risorsa inestimabile che la formazione formale non può insegnare.

Piattaforme come ClickUp consentono di catturare, organizzare e condividere facilmente queste competenze nascoste.

Con funzionalità/funzione come ClickUp Docs, è possibile centralizzare i processi chiave, documentare le intuizioni e creare una base di conoscenza ricercabile. ClickUp Brain può aiutarvi a generare contenuti, a perfezionare le idee e a garantire che la documentazione sia chiara e d'impatto.

Siete pronti a sfruttare il potere della conoscenza tacita del vostro team?

