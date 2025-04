Modelli di tracciatura delle attività in Excel gratis

La gestione di un progetto di grandi dimensioni con team distribuiti può trasformare rapidamente anche il foglio di calcolo più meticoloso in un mosaico di confusione.

Un sistema di monitoraggio delle attività ben organizzato può aumentare significativamente la produttività e semplificare il flusso di lavoro. Grazie alla sua versatilità e flessibilità, Excel offre una piattaforma ideale per creare tracciatori di attività personalizzati e adatti alle vostre esigenze specifiche.

Questo esauriente post del blog esplorerà i modelli gratuiti di monitoraggio delle attività di Excel, discutendone i vantaggi, le funzionalità/funzione chiave e come utilizzarli in modo efficace.

Che siate project manager, freelance o professionisti impegnati, questi modelli possono rivoluzionare il vostro approccio alla gestione delle attività.

Che cos'è un modello Excel per la tracciabilità delle attività?

Un modello Excel per la tracciabilità delle attività è un foglio di calcolo pre-progettato che fornisce una struttura per la gestione e il monitoraggio delle attività. In genere include colonne per informazioni essenziali quali:

Nome dell'attività: Una breve descrizione dell'attività

Una breve descrizione dell'attività Descrizione dell'attività: Una spiegazione dettagliata dell'attività

Una spiegazione dettagliata dell'attività Data di inizio: La data di inizio dell'attività

La data di inizio dell'attività Data di scadenza: La scadenza per completare l'attività

La scadenza per completare l'attività Priorità: L'importanza o l'urgenza dell'attività

L'importanza o l'urgenza dell'attività Stato: Lo stato attuale dell'attività (ad esempio, non iniziata, in corso, completata)

Lo stato attuale dell'attività (ad esempio, non iniziata, in corso, completata) Assegnato a: La persona responsabile del completamento dell'attività

La persona responsabile del completamento dell'attività Note: Ulteriori commenti o dettagli sull'attività

Personalizzate questi modelli aggiungendo o rimuovendo colonne a seconda delle necessità.

Utilizzateli per obiettivi e attività personali, come la creazione di abitudini ed elenchi settimanali di cose da fare a casa o in ufficio. È possibile utilizzarli anche per la gestione di grandi progetti collaborativi con team distribuiti e per il budgeting di progetti con modelli più versatili con dashboard e integrazioni con software di presentazione.

Suggerimento: Usate la formattazione a condizione per evidenziare visivamente le attività o le scadenze importanti nel vostro foglio di calcolo. Ad esempio, si possono colorare le attività in base al loro livello di priorità o alla vicinanza della data di scadenza.

Che cosa rende un buon modello di tracciatura delle attività in Excel?

Da fare quando c'è così tanta scelta, come si fa a scegliere il modello più adatto? modello di elenco di attività che fa al caso vostro? Idealmente, il modello da utilizzare dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

Campi personalizzabili: Opzioni per aggiungere colonne extra per esigenze specifiche del progetto, come la persona assegnata, la durata stimata o le note

Opzioni per aggiungere colonne extra per esigenze specifiche del progetto, come la persona assegnata, la durata stimata o le note Indicatori visivi: Codifica a colori, icone o barre di avanzamento per identificare rapidamente lo stato e la priorità delle attività

Codifica a colori, icone o barre di avanzamento per identificare rapidamente lo stato e la priorità delle attività Funzionalità di filtraggio e ordinamento: Vari criteri per trovare rapidamente le attività e stabilirne la priorità

Vari criteri per trovare rapidamente le attività e stabilirne la priorità Integrazione di formule: Formule per calcolare la durata delle attività, il tempo rimanente o la percentuale di completamento

Formule per calcolare la durata delle attività, il tempo rimanente o la percentuale di completamento Struttura chiara e concisa: Layout di facile comprensione con colonne ben definite per nome dell'attività, data di scadenza, priorità, stato, ecc.

Layout di facile comprensione con colonne ben definite per nome dell'attività, data di scadenza, priorità, stato, ecc. Integrazione con altri strumenti: Compatibilità con i software di project management o le app di calendario per un trasferimento dei dati senza soluzione di continuità

Compatibilità con i software di project management o le app di calendario per un trasferimento dei dati senza soluzione di continuità **Interfaccia di facile utilizzo: un design intuitivo che riduce al minimo la curva di apprendimento e massimizza l'efficienza

Flessibilità: Possibilità di adattare il modello a vari tipi di progetti e alle dimensioni dei team

Considerate questi fattori per selezionare un modello di task tracker che vi permetta di gestire i vostri progetti in modo efficiente.

Da fare? Excel è stato originariamente progettato come foglio di calcolo per analisti finanziari. Da allora si è evoluto in uno strumento versatile utilizzato per un ampio intervallo di applicazioni.

Modelli di tracciatura delle attività di Excel gratis

Ecco cinque modelli di tracciatura delle attività in Excel che renderanno più facile il monitoraggio dei progetti a colpo d'occhio:

1. Il modello di tracciatore di attività in Excel di Gantt Team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-292-1400x821.png Il modello Excel per la tracciabilità delle attività: task tracker excel /$$$img/

via Team Gantt Il Modello di tracciatura delle attività in Excel di Team Gantt è un modello di monitoraggio delle attività, gratuito e pratico, che consente di organizzare rapidamente i fogli Excel e presenta alcune funzionalità/funzioni interessanti.

Trascinate gli elementi per ordinarli facilmente. Collaborare in tempo reale con i titolari del progetto. Ottenete una panoramica rapida delle priorità settimanali per ogni giorno e attività. Questo modello Excel offre funzionalità/funzione quali l'impostazione dei titolari delle attività, le date di scadenza, il monitoraggio delle dipendenze e, naturalmente, la possibilità di creare un grafico Gantt.

ideale per: Piccoli team che possono sfruttare le sue funzionalità/funzione per il coordinamento in tempo reale e la gestione delle attività

2. Il Tracciatore di attività giornaliere e mensili di Modello.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-293-1400x623.png Il Tracciatore di attività giornaliere e mensili : tracciatore di attività excel /$$$img/

via Modello.net Con un look and feel senza fronzoli, mirato e ridotto al minimo, il sito Modello di tracciatore di attività giornaliere e mensili di Template.net offre un approccio semplificato al project management. Il tracker è suddiviso in un dashboard, una visualizzazione dello stato di avanzamento mensile e una visualizzazione delle attività giornaliere.

Consente di:

Visualizzare lo stato del progetto in rapidi grafici e Gantt chart

Ottenere un'istantanea dello stato delle attività su base mensile con tre fasi di avanzamento: "Non iniziato", "In corso" e "Completato"

Ordinare le priorità nella sezione delle attività giornaliere, per avere un conteggio delle attività basse, medie e alte. Zoom sulle attività più urgenti con facilità

Sviluppate una comprensione a lungo termine dell'andamento del progetto con il monitoraggio mensile. Potete quindi modificare o reimpostare le priorità, l'allocazione delle risorse e altri fattori del progetto, se necessario

ideale per: Individui o piccoli team che gestiscono progetti semplici

3. Il modello di tracciatore di attività giornaliere di Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-294.png Il modello di tracciatore giornaliero delle attività : task tracker excel /$$$img/

via Modello.net Se siete alla ricerca di un modo semplice per iniziare la giornata con un po' di anticipo, l'opzione Modello di tracciamento delle attività giornaliere di Template.net può essere d'aiuto. Utilizzatelo per suddividere il vostro lavoro in micro-sessioni e monitorare ogni attività.

Con un orario di inizio e di fine per ogni attività, avrete un quadro chiaro di quanto tempo dedicate ai vari compiti. Questo vi permette anche di identificare le attività che fanno perdere tempo e di cercare di migliorarle. C'è anche un chiaro tracciatore di completamento Sì/No e una pratica rappresentazione a torta dello stato di completamento delle attività in una mini dashboard per indicare lo stato di avanzamento.

Questo modello di lista di controllo, che ha un'impostazione precisa, elimina le informazioni che potrebbero non essere necessarie e mantiene la concentrazione.

ideale per: Chi trae beneficio da un monitoraggio strutturato del tempo e vuole migliorare le proprie tecniche di gestione del tempo

4. Il modello di Sequenza dei progetti di quattro settimane di Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-295.png Il modello di Sequenza del progetto di quattro settimane: tracker delle attività excel /$$$img/

via Microsoft365Sequenza di progetti di quattro settimane di Microsoft offre un modo semplice ma efficace per gestire i progetti.

Questo modello di elenco settimanale delle attività consente di:

Creare e assegnare attività: Aggiungere e assegnare facilmente attività ai membri del team

Aggiungere e assegnare facilmente attività ai membri del team Tracciare le tappe fondamentali: Visualizzare le tappe fondamentali del progetto su una chiara sequenza temporale

Visualizzare le tappe fondamentali del progetto su una chiara sequenza temporale Aggiornare gli stati: Monitorare lo stato del progetto con aggiornamenti in tempo reale

Monitorare lo stato del progetto con aggiornamenti in tempo reale Personalizza la tua visualizzazione: personalizza il tuo modello con font, colori e persino animazioni

personalizza il tuo modello con font, colori e persino animazioni Integrazione perfetta: Sfrutta la potenza di Microsoft Office per la collaborazione e la creazione di presentazioni senza sforzo

ideale per: I project manager che gestiscono diversi stakeholder e hanno bisogno di presentare regolarmente i dati sullo stato di avanzamento del progetto

5. Il modello di foglio di calcolo per la gestione delle attività da parte di Office Sequenza

via Sequenza dell'Ufficio Un project management efficace si basa su un preciso monitoraggio delle attività e sulla gestione del tempo. Il Modello di foglio di calcolo per la gestione delle attività di Office Sequenza permette ai team di:

Visualizzare lo stato di avanzamento: Visualizzare a volo d'uccello l'intero progetto con un chiaro grafico di Gantt, che evidenzia le dipendenze delle attività e le Sequenze

Visualizzare a volo d'uccello l'intero progetto con un chiaro grafico di Gantt, che evidenzia le dipendenze delle attività e le Sequenze Privilegiare le attività: Identificare facilmente le attività in ritardo e quelle prossime alla scadenza, assicurando un completamento tempestivo

Identificare facilmente le attività in ritardo e quelle prossime alla scadenza, assicurando un completamento tempestivo Monitoraggio del tempo accurato: Calcolo automatico delle ore rimanenti e della percentuale di completamento per ogni attività

Calcolo automatico delle ore rimanenti e della percentuale di completamento per ogni attività Ottimizzare il carico di lavoro: Pianificare e allocare le risorse in modo efficiente in base allo stato delle attività in tempo reale

L'integrazione di questo potente strumento nel vostro flusso di lavoro può aumentare la produttività, migliorare il processo decisionale e garantire la consegna dei progetti sempre in tempo.

ideale per: Per i gestori del progetto o i team leader che desiderano assegnare attività, monitorare le prestazioni del team e identificare potenziali colli di bottiglia

Limiti dell'uso di Excel per il monitoraggio delle attività

Sebbene Excel possa essere uno strumento versatile per il monitoraggio delle attività, presenta alcuni limiti che possono ostacolare un project management efficace, soprattutto per progetti complessi o team di grandi dimensioni:

Capacità limitate di gestione delle attività: Excel non dispone di funzionalità/funzione dedicate alla prioritizzazione delle attività, alle dipendenze e al monitoraggio del tempo

Excel non dispone di funzionalità/funzione dedicate alla prioritizzazione delle attività, alle dipendenze e al monitoraggio del tempo Nessun monitoraggio del tempo integrato: Sebbene sia possibile inserire manualmente il tempo dedicato alle attività, non esiste un sistema di monitoraggio del tempo automatizzato

Sebbene sia possibile inserire manualmente il tempo dedicato alle attività, non esiste un sistema di monitoraggio del tempo automatizzato Difficoltà a gestire progetti di grandi dimensioni: Con l'aumentare della complessità dei progetti e delle dimensioni del team, gli aggiornamenti manuali e il monitoraggio diventano ingombranti

Con l'aumentare della complessità dei progetti e delle dimensioni del team, gli aggiornamenti manuali e il monitoraggio diventano ingombranti Collaborazione limitata per team di grandi dimensioni: Sebbene Excel consenta di condividere l'accesso ai fogli di calcolo, può essere difficile coordinare, monitorare le modifiche e mantenere un controllo delle versioni affidabile con un numero elevato di utenti

Sebbene Excel consenta di condividere l'accesso ai fogli di calcolo, può essere difficile coordinare, monitorare le modifiche e mantenere un controllo delle versioni affidabile con un numero elevato di utenti Richiede tempo: Aggiornare manualmente lo stato delle attività, le scadenze e gli stati di avanzamento può richiedere molto tempo, soprattutto per aggiornamenti frequenti

Aggiornare manualmente lo stato delle attività, le scadenze e gli stati di avanzamento può richiedere molto tempo, soprattutto per aggiornamenti frequenti **Rischio di errore umano: l'inserimento manuale dei dati aumenta la probabilità di errori e incongruenze

Funzionalità di reportistica di base: Excel offre funzionalità/funzione di base, ma potrebbero non essere sufficienti per analisi approfondite e processi decisionali

Excel offre funzionalità/funzione di base, ma potrebbero non essere sufficienti per analisi approfondite e processi decisionali Mancanza di analisi avanzate: È necessario creare formule personalizzate e tabelle pivot per estrarre informazioni dai dati

Come si possono risolvere questi limiti?

Per un project management più sofisticato, molti strumenti di project management dedicati offrono funzionalità/funzione specializzate e flussi di lavoro semplificati.

Modelli alternativi di tracciamento delle attività in Excel

Volete sostituire il vostro strumento di monitoraggio del tempo di Excel con un'area di lavoro dinamica che combini attività, tempistiche e aggiornamenti in tempo reale in un unico luogo? ClickUp -l'app per il lavoro - ti guarda le spalle!

Con la suite avanzata di project management di ClickUp, potete tenere traccia dei progetti a modo vostro e visualizzarli in più viste, come Elenco, Bacheca o Gantt, senza dover ricorrere alla formattazione manuale di Excel.

ClickUp consente anche di automatizzare le attività ripetitive, come l'invio di aggiornamenti via email, la generazione di reportistica di riepilogo/riassunto dei progetti e l'assegnazione delle attività alle persone giuste nella fase giusta.

È anche possibile centralizzare commenti, allegati e aggiornamenti all'interno delle attività per migliorare l'allineamento del team: niente più schede Excel disordinate.

Scopriamo come i modelli di task tracker di ClickUp semplificano la vostra vita (lavorativa).

1. Il modello di gestione delle attività semplice di ClickUp

Scaricare questo modello Modello di gestione delle attività semplice di ClickUp è qui per aiutarvi a mantenere l'organizzazione e la produttività senza stress.

Questo modello di facile utilizzo offre un approccio diretto alla gestione delle attività, consentendo di:

Creare elenchi giornalieri di cose da fare: Pianificare senza sforzo la giornata, sia che si tratti di lavoro, progetti personali o impegni familiari

Pianificare senza sforzo la giornata, sia che si tratti di lavoro, progetti personali o impegni familiari Privilegiare efficacemente: Classificare facilmente le attività in base all'importanza e all'urgenza, assicurandovi di concentrarvi su ciò che conta di più

Classificare facilmente le attività in base all'importanza e all'urgenza, assicurandovi di concentrarvi su ciò che conta di più Visualizzare il flusso di lavoro: Usare il file Le Bacheche Kanban di ClickUp o le viste Elenco di ClickUp per visualizzare le attività e monitorare lo stato di avanzamento

Usare il file Le Bacheche Kanban di ClickUp o le viste Elenco di ClickUp per visualizzare le attività e monitorare lo stato di avanzamento Rimanere account: Impostare scadenze e promemoria e monitorare lo stato per rimanere motivati e raggiungere gli obiettivi

ideale per: Teams di 2-5 persone che hanno bisogno di un modo semplice per collaborare ai progetti e tenere traccia dello stato

Scarica questo modello

2. Il modello per la gestione delle attività giornaliere di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-299.png Il modello di gestione delle attività giornaliere di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-129056450&department=personal-use Scarica questo modello /$$$cta/

Vi sentite sopraffatti dal vostro elenco quotidiano di cose da fare? Modello di agenda giornaliera di ClickUp è la soluzione perfetta per aiutarvi a rimanere organizzati e produttivi.

Con questo modello è possibile:

Semplificare la routine: Creare attività ricorrenti, impostare date di scadenza e programmare promemoria per una gestione delle attività senza sforzo

Creare attività ricorrenti, impostare date di scadenza e programmare promemoria per una gestione delle attività senza sforzo Privilegiare efficacemente: Organizzare le attività e assegnare il tempo sia per il lavoro che per gli impegni personali

Organizzare le attività e assegnare il tempo sia per il lavoro che per gli impegni personali Aumentare la produttività: Rimanere concentrati e ottenere di più affrontando sistematicamente le attività

Rimanere concentrati e ottenere di più affrontando sistematicamente le attività Ridurre lo stress: Ridurre al minimo lo stress e l'ansia avendo un piano chiaro per la giornata

ideale per: Chi sta iniziando a usare gli strumenti di project management e vuole una soluzione facile da usare

🧠Fatto divertente: L'Harvard Business Review riporta che la persona media ha circa 15 obiettivi e progetti in corso in qualsiasi momento. Non c'è da stupirsi se abbiamo bisogno di elenchi di cose da fare e tracker di attività per capire tutto questo!

3. Il modello di Elenco delle attività del progetto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-300.png Il modello di elenco delle attività del progetto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182410750&department=other Scaricare questo modello /$$$cta/ Modello di elenco delle attività del progetto di ClickUp è un potente strumento progettato per aiutarvi a gestire in modo efficiente progetti complessi.

Questo modello versatile offre diverse visualizzazioni per soddisfare le vostre preferenze:

Vista Documento: Crea piani di progetto dettagliati, scrivi note per le riunioni e collabora con il tuo team

Crea piani di progetto dettagliati, scrivi note per le riunioni e collabora con il tuo team Vista Bacheca: Traccia visivamente lo stato delle attività utilizzando un tabellone in stile Kanban. Trascinate e rilasciate facilmente le attività in corsie per gestire i flussi di lavoro

Traccia visivamente lo stato delle attività utilizzando un tabellone in stile Kanban. Trascinate e rilasciate facilmente le attività in corsie per gestire i flussi di lavoro Vista Elenco: Organizza le attività in un elenco semplice e lineare per avere una panoramica chiara delle attività pianificate, in corso e completate

Organizza le attività in un elenco semplice e lineare per avere una panoramica chiara delle attività pianificate, in corso e completate Visualizzazione calendario: Visualizza le scadenze e pianifica le attività su un calendario per non perdere mai le scadenze importanti

Con i tre stati personalizzati del modello - "Da fare", "In corso" e "Completato" - è possibile monitorare facilmente lo stato delle attività e identificare potenziali colli di bottiglia.

Sfruttando ulteriormente le potenti funzionalità/funzione di ClickUp, è possibile snellire il flusso di lavoro, migliorare la collaborazione e raggiungere gli obiettivi del progetto.

ideale per: I project manager possono gestire e monitorare efficacemente progetti complessi con attività e dipendenze multiple

Ecco cosa dice un cliente sull'utilizzo di ClickUp per il project management:

La gestione dei progetti è diventata molto più semplice tra tutti i reparti dell'azienda. Quando arriva un nuovo progetto, possiamo usare un modello che ci crea subito tutti i ticket. Non solo, ma a ognuno vengono assegnate automaticamente le proprie attività, così non c'è confusione su chi debba fare quale lavoro. Will Helliwell , Assistente al titolo di ingegnere presso Inform Communications Ltd

4. Il modello di gestione delle attività di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-301.png Il modello di gestione delle attività di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451782&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Una gestione efficace delle attività è fondamentale per qualsiasi team di successo. Il versatile Modello per la gestione delle attività di ClickUp è stato progettato per consentire a team di tutte le dimensioni di snellire i flussi di lavoro e raggiungere gli obiettivi.

Con il modello di gestione delle attività di ClickUp, il team può:

Visualizzare e organizzare le attività: Utilizzare le viste Elenco, Bacheca e Calendario per soddisfare le preferenze del team. Definire le priorità delle attività in base all'importanza e all'urgenza

Utilizzare le viste Elenco, Bacheca e Calendario per soddisfare le preferenze del team. Definire le priorità delle attività in base all'importanza e all'urgenza Gestire in modo efficiente i flussi di lavoro: Monitorare lo stato delle attività, identificare potenziali colli di bottiglia e ottimizzare l'allocazione delle risorse per massimizzare la produttività

Monitorare lo stato delle attività, identificare potenziali colli di bottiglia e ottimizzare l'allocazione delle risorse per massimizzare la produttività Collaborare senza problemi: Collaborare senza problemi con i membri del team attraverso commenti, menzioni e condivisione di file. Organizzate riunioni virtuali e brainstorming di idee direttamente all'interno della piattaforma, utilizzando la potente funzione ClickUp Chat che combina la gestione del lavoro con una comunicazione senza interruzioni

ideale per: I project manager possono organizzare e monitorare progetti complessi

5. Il modello di Calendario ClickUp per gli elenchi da fare

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-302.png Modello di Calendario ClickUp per gli elenchi di cose da fare https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617&department=personal-use Scarica questo modello /$$$cta/

Siamo consapevoli che tenere traccia di molteplici attività e scadenze può essere opprimente. Modello di calendario per l'elenco dei compiti da fare di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a rimanere organizzati e produttivi.

Con questo modello versatile, potete:

Visualizzare il vostro programma: Facilmentevedere il proprio elenco di attività e le scadenze in una chiara visualizzazione del calendario

Facilmentevedere il proprio elenco di attività e le scadenze in una chiara visualizzazione del calendario **Organizzare le attività in categorie e impostare le priorità

Monitorare lo stato di avanzamento: Monitorare lo stato di avanzamento e apportare le modifiche necessarie

Monitorare lo stato di avanzamento e apportare le modifiche necessarie Stare al passo con le scadenze: Impostare promemoria e avvisi per assicurare il completamento delle attività in tempo utile

Inoltre, sfruttate La vista Tabella di ClickUp per una gestione avanzata delle attività. Grazie alla funzionalità di trascinamento e alle tabelle intuitive, è possibile organizzare e modificare rapidamente le attività.

Coordinate i piani dei progetti e riducete i rischi con i database senza codici collegati. Condividete facilmente le attività e gli aggiornamenti con i membri del team utilizzando collegamenti rapidi e messaggi.

Identificare le dipendenze utilizzando semplici tag nella vista Tabella di ClickUp

📌 Ad esempio, supponiamo che stiate gestendo il lancio di un prodotto con più team.

Nella Vista Tabella di ClickUp, potete creare un database senza codice per monitorare attività come la creazione di contenuti, la progettazione di annunci ed eventi di lancio. Trascinate e rilasciate le attività per regolare le priorità o riassegnarle quando le scadenze cambiano. Utilizzate i database collegati per collegare le attività di marketing al monitoraggio del budget, assicurando che tutti i team siano allineati. Condividete rapidamente gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento con gli stakeholder generando un link condivisibile e mantenete il team in carreggiata con commenti in corso e notifiche in tempo reale.

ideale per: Persone che desiderano un modo visivo per organizzare la propria agenda delle attività

6. Il modello ClickUp Lavoro da fare

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-303.png Il modello ClickUp per il lavoro da fare https://app.clickup.com/signup?template=t-182201658&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/ La montagna di attività vi sta impegnando? Il modello di ClickUp per il lavoro da fare consente di completare l'elenco delle cose da fare e di aumentare la produttività.

Ecco come questo modello può aiutarvi:

Prioritizzare con facilità: Classificare le attività in base all'importanzalavoro richiesto o urgenza per concentrarsi su ciò che conta di più

Classificare le attività in base all'importanzalavoro richiesto o urgenza per concentrarsi su ciò che conta di più Organizzare in modo efficiente: strutturare i progetti in elenchi chiari con attività secondarie e date di scadenza

strutturare i progetti in elenchi chiari con attività secondarie e date di scadenza Visualizzare lo stato di avanzamento: Monitorare visivamente il flusso di lavoro con schede Kanban o grafici Gantt

Monitorare visivamente il flusso di lavoro con schede Kanban o grafici Gantt Personalizza il tuo modo di lavorare: Adatta il modello alle tue esigenze specifiche con stati, campi e visualizzazioni personalizzati

Adatta il modello alle tue esigenze specifiche con stati, campi e visualizzazioni personalizzati Gestione avanzata del progetto: Sfruttate il monitoraggio del tempo, le dipendenze delle attività e le notifiche email all'interno di ClickUp per una gestione efficiente delle attività

ideale per: Professionisti impegnati, studenti o chiunque abbia bisogno di gestire più attività e progetti contemporaneamente

7. Il modello ClickUp Simple To-Dos

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-304.png Modello semplice di ClickUp per i Da fare https://app.clickup.com/signup?template=t-180546781&department=other Scarica questo modello /$$cta/ Modello semplice di ClickUp per i compiti da svolgere è una soluzione semplice per la gestione delle attività. La sua interfaccia pulita e intuitiva consente di visualizzare facilmente le attività, il loro stato, le date di scadenza e i membri del team assegnati.

Concentrandosi sulle informazioni essenziali, questo modello aiuta a stabilire le priorità in modo efficace e ad allocare il tempo in modo efficiente. Con l'aggiunta dei vantaggi dell'automazione e delle funzionalità/funzione dell'IA, è possibile snellire il flusso di lavoro e aumentare la produttività.

La parte migliore? Il modello include tre configurazioni di ClickUp per garantire l'accessibilità e l'organizzazione delle attività: Tutte le attività, Attività prioritarie e Bacheca.

Sia che siate singoli o che facciate parte di un team, questo modello semplice ma potente è lo strumento perfetto per mantenervi organizzati e in regola.

ideale per: Teams che hanno bisogno di uno strumento di base per collaborare alle attività e tenere traccia dello stato

👀 Lo sapevate? Completare un'attività rilascia dopamina nel cervello, dando un mini "sballo" che motiva ad agire ulteriormente.

8. Il modello di elenco di attività ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-305.png Modello di elenco delle attività di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-30yr3ug&department=other Scarica questo modello /$$$cta/

La gestione di progetti complessi e a più team richiede una soluzione robusta e flessibile. Modello di Elenco attività di ClickUp è lo strumento perfetto per project manager e PMO esperti.

Questo modello consente una collaborazione perfetta tra i team, creando un hub centralizzato per le attività critiche del progetto. Si può facilmente:

Visualizzare lo stato di avanzamento: Usare i grafici di Gantt per tenere traccia delle sequenze temporali e delle attività cardine del progetto

Usare i grafici di Gantt per tenere traccia delle sequenze temporali e delle attività cardine del progetto Assegnare la titolarità: Definire chiaramente quale team è responsabile di ogni attività utilizzando il modello Campi personalizzati in ClickUp Collaborare efficacemente: Favorire la collaborazione in tempo reale tra i team per garantire un'esecuzione senza intoppi

Definire chiaramente quale team è responsabile di ogni attività utilizzando il modello Campi personalizzati in ClickUp **Eseguire il drill-down nei dettagli: utilizzare attività secondarie annidate e tag per suddividere le attività in componenti più piccoli e gestibili

ideale per: Teams che collaborano a progetti su larga scala e che vogliono garantire un coordinamento e una comunicazione senza intoppi

Suggerimento: Utilizzate le funzionalità di approvazione e correzione di bozze di ClickUp per semplificare i processi di revisione e feedback.

Mantenete i progetti in carreggiata con ClickUp

I modelli di tracker delle attività sono strumenti essenziali per la gestione di progetti di qualsiasi dimensione. Che si tratti di costruire una semplice abitudine o di dirigere un progetto complesso a più team, un modello ben progettato può aiutarvi a rimanere organizzati e concentrati. È possibile monitorare facilmente lo stato di avanzamento e garantire il completamento tempestivo del progetto con funzionalità quali elenchi di attività, scadenze e flussi di lavoro.

I modelli di ClickUp per il tracciamento delle attività offrono un intervallo di opzioni personalizzabili per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Che si tratti di gestire obiettivi personali o di coordinare progetti interfunzionali, è possibile:

Organizzare le attività del progetto in categorie e sottocategorie per facilitare la navigazione

Impostare stati personalizzati come "In revisione" o "Pronto per il lancio" per un monitoraggio preciso

Passare da una visualizzazione all'altra, come le tavole Kanban per i flussi di lavoro o i calendari per le scadenze, in base al modo in cui il vostro cervello lavora meglio

Inoltre, gli strumenti di automazione e di IA di ClickUp riducono il lavoro ripetitivo, dandovi più tempo per concentrarvi su ciò che conta. ClickUp vi offre un tracker delle attività che non è solo uno strumento, ma un assistente che lavora con voi.

