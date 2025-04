Tipi di stili di gestione del tempo

Vi siete mai chiesti perché alcune persone riescono a gestire senza sforzo la loro fitta agenda, mentre altre si sentono sepolte dagli elenchi di cose da fare?

Il segreto sta spesso nel modo in cui gestiscono il loro tempo. Ognuno di noi si approccia al tempo e alle attività in modo unico, e ciò che funziona perfettamente per una persona può sembrare un caos per un'altra.

Conoscere il proprio stile aiuta a sfruttare i propri punti di forza, a lavorare in modo più intelligente e a ridurre lo stress. L'adozione del giusto approccio può portare a giornate più produttive e a un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Qual è il vostro stile di gestione del tempo preferito? Scopriamolo!

⏰ Repilogo/riassunto di 60 secondi

La gestione del tempo è chiave per ridurre lo stress, aumentare la produttività e migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata

Ognuno di noi ha uno stile di gestione del tempo unico, come il blocco del tempo, il Pomodoro o la Matrice di Eisenhower

Identificare il proprio stile aiuta a concentrarsi, a ridurre la procrastinazione e a evitare il burnout

Sperimentate diverse tecniche per trovare quella che funziona meglio per voi

Stabilite le priorità delle attività, fissate obiettivi realistici e valutate regolarmente il vostro flusso di lavoro

Siate flessibili e adattate il vostro approccio in base alle esigenze e agli obiettivi che cambiano

Cos'è la gestione del tempo?

La gestione del tempo consiste nel modo in cui si organizzano e si pianificano le attività quotidiane per sfruttare al meglio il proprio tempo. Non si tratta solo di annotare elenchi di cose da fare o di impostare promemoria: si tratta di capire quali sono le cose che richiedono la vostra attenzione e di affrontarle in modo intelligente.

Ecco perché la gestione del tempo è importante:

🌈 Equilibrio vita-lavoro: Una gestione efficiente del tempo riduce il caos e libera il tempo per ciò che conta di più, creando una giornata più equilibrata e soddisfacente

🚀 Migliore controllo: Quando gestite bene il vostro tempo, aumentate la produttività e vi sentite più padroni di voi stessi

🎯 Migliore concentrazione: Smettete di affannarvi per rispettare le scadenze o di preoccuparvi delle attività incompiute. Invece, sapete esattamente dove concentrare le vostre energie e il vostro tempo per ottenere i migliori risultati

I benefici della gestione del tempo

Vediamo in dettaglio i vantaggi della gestione del tempo.

Riduce la procrastinazione

La gestione del tempo è la migliore difesa contro la procrastinazione. Quando si suddivide la giornata in attività gestibili e si fissano delle scadenze, si crea una tabella di marcia facile da seguire. Questa struttura elimina l'incertezza del "Da dove comincio? " e aiuta a completare le attività in modo tempestivo.

Il risultato? Meno tempo sprecato a scorrere o a evitare il lavoro e più tempo speso in corsi (WIP). Si tratta di creare uno slancio: una volta che si inizia a cancellare elementi dal proprio elenco, la motivazione continua a girare.

Migliora l'equilibrio tra lavoro e vita privata

Bilanciare il lavoro e la vita privata può sembrare un gioco di prestigio. Impostazione degli obiettivi di gestione del tempo consente di essere pienamente presenti in entrambe le aree della propria vita professionale, rendendo tutto più gratificante e meno caotico.

Dando priorità alle attività e impostando confini realistici con vari stili di gestione del tempo, è possibile ritagliarsi del tempo per il lavoro senza farlo ricadere sulle ore personali

Questo significa che potete concludere la giornata lavorativa in tutta tranquillità, sapendo di avere ancora tempo per voi stessi, per gli hobby e per i vostri cari.

Previene il burnout

Il burnout si verifica quando ci si spinge oltre i propri limiti senza pause adeguate o un piano chiaro. Efficace tecniche di gestione del tempo aiutano a spaziare il lavoro, a programmare le pausee ad evitare di sovraccaricarsi.

Con un strategia di gestione del tempo efficace si crea uno spazio per il riposo e il recupero, che a lungo andare mantiene costanti le energie e la produttività.

Diversi stili di gestione del tempo

Abbiamo elencato alcune delle tecniche di gestione del tempo più efficaci e le abbiamo spiegate qui di seguito:

Lo stile di blocco del tempo

Il blocco del tempo consiste nell'**dedicare una fascia oraria a ogni attività sul vostro calendario

Immaginate questo: dalle 9 alle 9:30 del mattino, siete impegnati a rispondere alle email. Poi, dalle 9:30 alle 10:30, è il momento di lavorare a testa bassa su una reportistica. Quando l'orologio segna le 10:30, si fa una pausa di 30 minuti o una telefonata di recupero. Ogni blocco è come un mini-impegno a portare avanti attività specifiche senza distrazioni.

Esempio di foglio per il blocco del tempo via TemplateLab

Se vi siete mai trovati a destreggiarvi tra riunioni, telefonate e lavoro vero e proprio, blocco del tempo vi aiuta a dire: "Quest'ora è solo per il lavoro sul progetto, niente interruzioni" È semplice, efficace e rende la giornata più gestibile.

Ideale per: Gestire più attività con confini cancellati e sessioni di concentrazione.

✅ Come usarlo efficacemente:

Impostare notifiche o promemoria per le attività, in modo da rispettare il programma

Tematizzare le giornate raggruppando attività simili (ad esempio, riunioni il lunedì, lavoro di approfondimento il martedì) per rimanere concentrati

Aggiungete blocchi di 15-20 minuti tra un'attività e l'altra per gestire gli imprevisti o il reset

Codificate il vostro calendario per identificare rapidamente le priorità e programmare le attività più impegnative durante i vostri picchi di energia

La tecnica del Pomodoro La tecnica del Pomodoro è dedicata a coloro che trovano che la loro concentrazione si affievolisca dopo un po' di tempo. Si tratta di lavorare in raffiche di 25 minuti, chiamate "Pomodori", con una pausa di 5 minuti tra l'una e l'altra. E dopo aver completato quattro Pomodori? Concedetevi una pausa più lunga di 15-30 minuti per ricaricarvi.

Ecco come si presenta in azione: Supponiamo che stiate scrivendo una relazione. Si imposta il timer per 25 minuti e ci si immerge nel lavoro, ignorando email, testi o qualsiasi distrazione da attività urgenti. Quando il timer scatta, vi fermate, anche se siete a metà frase, e fate una pausa di 5 minuti.

Fate stretching, prendete un drink o semplicemente passate dalla scrivania. Poi si riprende a lavorare per i 25 minuti successivi. Sciacquare e ripetere. Dopo aver completato quattro Pomodori, fate una pausa più lunga per resettare.

Questa tecnica è ottima per assicurarsi di essere pienamente presenti durante ogni intervallo di lavoro senza sentirsi sopraffatti. È come dire al cervello: "Ehi, concentrati solo per 25 minuti e poi avrai una ricompensa" In questo modo si mantiene l'impegno e si contribuisce a mantenere l'energia per tutta la giornata.

🌟 Ideale per: Rimanere concentrati per lunghi periodi o avere bisogno di una struttura per evitare il burnout.

✅ Come utilizzarlo in modo efficace:

Creare un "parcheggio" per le distrazioni per annotare qualsiasi pensiero o attività non correlati che si presentino durante un Pomodoro. Affrontarli durante le pause in modo che non facciano deragliare la concentrazione

Utilizzare un singolo Pomodoro per attività simili, come la risposta alle email o l'organizzazione dei file

Lo stile della Matrice Eisenhower

La matrice di Eisenhower consiste nel distinguere le attività urgenti da quelle non importanti

Si dividono le attività in quattro quadranti: "urgenti e importanti (da fare subito)", "importanti ma non urgenti (da programmare per dopo)", "urgenti ma non importanti (da delegare)" e "né urgenti né importanti (da eliminare)"

Ad esempio, se i dirigenti aziendali hanno una scadenza imminente per un client, questa rientra nella categoria "urgente e importante" perché richiede un'attenzione immediata. Tuttavia, la ricerca di nuovi strumenti per il flusso di lavoro può rientrare nella categoria "importante ma non urgente", quindi è possibile programmare il tempo per farlo in un secondo momento.

Questo stile aiuta a dare priorità ai progetti aziendali in modo efficace delegando i compiti ed evitando di dedicare tempo ad attività che non servono a nulla.

🌟 Ideale per: Dare priorità alle attività quando ci si destreggia tra richieste concorrenti e si ha bisogno di chiarezza su ciò che conta davvero.

✅ Come usarlo efficacemente: Impegnatevi a completare almeno un'attività Q2 al giorno prima di tuffarvi nelle attività Q1. In questo modo si garantisce lo stato costante degli obiettivi a lungo termine, evitando che attività importanti si trasformino in crisi urgenti in un secondo momento.

Volete sapere come gli amministratori delegati utilizzano la matrice di Eisenhower? Guardate questo video.👇 ClickUp ha il modello giusto per questo. Il Modello della matrice ClickUp Eisenhower fornisce un quadro visivo per la definizione delle priorità delle attività in base all'urgenza e all'importanza, eliminando la necessità di creare la matrice da zero.

Il metodo Da fare terminato (GTD)

Creato da David Allen, il metodo Sistema GTD è una tecnica di gestione del tempo che enfatizza la cattura di tutte le attività in un sistema affidabile e la loro elaborazione in cinque passaggi: catturare, chiarire, organizzare, riflettere e impegnarsi.

Per istanza, se la vostra giornata inizia con una marea di idee e di cose da fare, dovrete prima scriverle tutte (catturare), suddividerle in elementi attuabili (chiarire) e poi organizzarle per priorità e scadenze.

Le revisioni regolari aiutano a mantenere il sistema aggiornato, in modo da sapere sempre su cosa concentrarsi. Questo metodo è adatto alle persone che si destreggiano tra molti tipi di lavoro e hanno bisogno di un modo per tenere tutto sotto controllo.

🌟 Ideale per: Creare un sistema affidabile per catturare e organizzare le attività mentre ci si destreggia tra più progetti.

✅ Come utilizzarlo efficacemente:

Creare una zona di scarico del cervello: Dedicare un tempo specifico, giornaliero o settimanale, per scaricare tutto ciò che vi passa per la testa nel vostro sistema

Dedicare un tempo specifico, giornaliero o settimanale, per scaricare tutto ciò che vi passa per la testa nel vostro sistema Seguire i cinque passaggi: Catturare tutte le attività in un sistema affidabile, chiarirle in elementi attuabili, organizzarle in base alla priorità, rivederle regolarmente e concentrarsi sull'affrontare le attività in modo efficiente

Il principio di Pareto (regola 80/20) stile

Il Principio di Pareto dell'esito positivo aziendale, o regola dell'80/20, è come trovare la salsa segreta nel carico di lavoro. Si tratta dell'idea che l'80% dei risultati deriva dal 20% dei lavori richiesti.

L'obiettivo? Identificare le attività ad alto impatto e concentrare le energie su di esse.

Questo stile è perfetto per tutti coloro che vogliono tagliare il rumore e rendere il proprio tempo più produttivo. Si tratta di fare uno Zoom su ciò che fa muovere l'ago della bilancia e di dire addio ai lavori impegnativi che non portano valore reale.

🌟 Ideale per: Tagliare i lavori più impegnativi e concentrarsi sulle attività ad alto impatto che portano i risultati migliori.

✅ Come usarlo efficacemente: Identificare il 20% delle attività che producono l'80% dei risultati, assegnare loro una priorità e ridurre al minimo il tempo dedicato alle attività a basso impatto.

Lo stile di gestione del tempo reattivo

Questo stile è comune a chi ama l'imprevedibilità o lavora in ruoli in cui la flessibilità è essenziale, come il servizio clienti o il coordinamento di eventi. Non si tratta tanto di pianificare l'intera giornata, quanto di adattarsi all'insorgere di nuove attività e problemi

Ad esempio, un manager potrebbe avere un piano di base per la giornata, ma cambiare immediatamente rotta se si presenta un problema urgente. Sebbene questo stile possa essere efficace in ambienti dinamici, richiede una forte capacità di stabilire al volo le priorità delle attività e di gestire lo stress.

🌟 Ideale per: Ambienti dinamici o ruoli che richiedono flessibilità, come il servizio clienti o il coordinamento di eventi.

✅ Come usarlo efficacemente: Avere un piano di massima per la giornata, ma rimanere adattabili per gestire i problemi urgenti che si presentano. Stabilire le priorità al volo e mantenere la calma sotto pressione. Limitate il vostro piano iniziale al 60-70% della giornata per lasciare un po' di tempo per gestire gli imprevisti.

Lo stile di prioritizzazione ABC

Lo stile di prioritizzazione ABC prevede l'etichetta delle attività come A (più importanti), B (importanti ma non immediate) e C (belle da fare ma non necessarie)

Un esempio è quello di ordinare l'elenco delle cose da fare per la giornata contrassegnando attività come completare la relazione di un client come A, aggiornare una presentazione per la prossima settimana come B e organizzare la scrivania come C.

Questo sistema consente di concentrarsi prima sull'attività "A" dell'elenco, assicurando che il lavoro "essenziale" venga terminato prima di passare alle attività meno critiche"

🌟 Ideale per: Gestire gli elenchi giornalieri di Da fare categorizzando le attività in base all'importanza e all'urgenza.

✅ Come usarlo efficacemente: Chiedete: "Se questo non viene terminato oggi, cosa succede?" Se la risposta comporta il mancato rispetto delle scadenze o gravi conseguenze, si tratta di un'attività A. Bloccate settimanalmente delle fasce orarie specifiche per lavorare su attività B, per evitare che diventino urgenti.

Migliorare le capacità di gestione del tempo

Anche dopo aver scelto la gestione del tempo e uno stile di vita equilibrato, dovrete migliorare le vostre capacità di gestione del tempo. Ecco alcuni consigli per la gestione del tempo:

C'è un detto popolare che dice: "Quando tutto è importante, allora niente lo è"

Trattare tutte le attività con la stessa urgenza diluisce la vostra attenzione e diminuisce l'impatto dei lavori veramente importanti. Quindi, se volete migliorare la gestione del tempo e l'efficienza del lavoro per produrre risultati di qualità, iniziate a stabilire le priorità delle vostre attività.

Chiedetevi: "Che cosa avrà il maggiore impatto? " Concentratevi sulle attività e sui progetti aziendali che sono in linea con i vostri obiettivi principali. Attività di ClickUp può aiutare a gestire e prioritizzare le attività, da quelle più basse a quelle più urgenti, utilizzando codici di colore. È possibile monitorare lo stato di ogni attività con stati personalizzati, come "da fare" e "completato" È anche possibile collegare attività collegate e dipendenti per ottenere una panoramica completa del flusso di lavoro.

gestire e dare priorità alle attività di ClickUp Tasks_

Impostare obiettivi realistici

Immaginate che il vostro team stia pianificando il lancio di un nuovo prodotto che promette di sconvolgere il mercato. Il team è entusiasta e investe innumerevoli ore e produttività nello sviluppo del prodotto, nelle strategie di marketing e negli eventi di promozione.

Il risultato? Avete trascorso molto tempo a lavorare su cose che non si sono concretizzate. È per questo che è necessario impostare Obiettivi SMART e avere una strategia chiara per raggiungerli.

Esempio:

📌 Se il vostro obiettivo è il lancio di un nuovo prodotto, suddividetelo nelle seguenti attività cardine:

Costruire strategie di marketing (1 mese) Condurre ricerche di mercato (completare entro 4 settimane) Finalizzare lo sviluppo del prodotto (2 mesi) Obiettivi di ClickUp consente di impostare, monitorare e raggiungere gli oggetti suddividendoli in traguardi misurabili. È possibile creare Obiettivi con scadenze specifiche, collegarli ad altre attività o elenchi, e aggiornare lo stato di avanzamento man mano che si completano compiti e attività collegate.

impostare, tracciare e raggiungere gli obiettivi con ClickUp Obiettivi_

Utilizzare gli strumenti di gestione del tempo

È possibile utilizzare strumenti di gestione del tempo come i calendari digitali, gli elenchi da fare o i software per il monitoraggio del tempo per organizzare le attività quotidiane. Gestione del tempo di ClickUp può aiutarvi a fare di più in meno tempo.

È possibile impostare una durata stimata per ogni attività per evitare di investire molto tempo in qualcosa. ClickUp consente di visualizzare il carico di lavoro e le sequenze temporali delle attività, in modo da poter pianificare la settimana in anticipo.

utilizzate l'attività di Gestione del tempo di ClickUp per impostare una durata stimata per ogni attività e migliorare la gestione del tempo_

Non è tutto! È anche possibile impostare promemoria per ogni attività con Promemoria di ClickUp per non perdere le cose importanti.

Imparate a dire di no

A volte, il modo migliore per migliorare la gestione del tempo è sapere quando rifiutare nuove attività o richieste, soprattutto quelle con scadenze irrealistiche. Assumere troppe attività sposta la vostra attenzione e influisce sulla qualità del vostro lavoro problemi di gestione del tempo .

Ecco alcuni consigli per dire no alle attività:

🙌 Stabilite dei confini con il vostro tempo: Bloccate sul calendario le "ore di concentrazione" e comunicate ai colleghi la vostra indisponibilità in un determinato periodo

🙌 Valutare il carico di lavoro prima di accettare: Fermarsi a pensare: "Ho tempo per questo? È in linea con i miei obiettivi?"

🙌 Rifiutare educatamente le attività non necessarie: Usare frasi del tipo: "Questa settimana sono a capacità, ma rivediamola il mese prossimo"

La differenza tra le persone di esito positivo e quelle di vero successo è che le persone di vero successo dicono no a quasi tutto.

Warren Buffet, uomo d'affari, investitore e filantropo americano

Come scegliere il proprio stile di gestione del tempo

Scegliere il giusto stile di gestione del tempo significa capire il proprio flusso di lavoro, i propri punti di forza e il tipo di struttura di cui si ha bisogno per mantenere la produttività.

Ecco come trovare l'approccio e le strategie di gestione del tempo più adatti:

Valutare le proprie abitudini di lavoro

Iniziate ad analizzare le vostre attuali abitudini di lavoro e le vostre preferenze personali. Vi sentite a vostro agio con orari dettagliati o Da fare lavorate meglio con la flessibilità? Il blocco del tempo o la Tecnica del Pomodoro potrebbero funzionare bene se avete bisogno di confini cancellati per rimanere concentrati. Se la vostra giornata è imprevedibile e richiede continui aggiustamenti, uno stile più flessibile, come la gestione reattiva del tempo, potrebbe essere più adatto.

Identificate le vostre sfide

Pensate a quali sono le vostre difficoltà abituali. **Da fare: procrastinare, sentirsi sopraffatti da troppe attività o perdere il monitoraggio delle priorità? Se la definizione delle priorità è un problema, la Matrice di Eisenhower può aiutarvi a determinare quali attività immediate meritano la vostra attenzione.

Sperimentate diversi metodi

È giusto testare alcuni stili per varie attività, per vedere qual è quello più naturale. Provate il metodo del blocco del tempo per una settimana e passate al GTD o alla regola dell'80/20 la settimana successiva. Monitorate la produttività e i livelli di stress durante questi periodi per scoprire quale stile vi aiuta a raggiungere gli obiettivi con facilità.

Adattare in base alle esigenze

Ricordate che il vostro stile di gestione del tempo non deve essere necessariamente impostato. Le vostre esigenze possono cambiare con l'evolversi del carico di lavoro, quindi non abbiate paura di adattare o combinare elementi di metodi diversi.

Ad esempio, potreste scoprire che l'uso del Principio di Pareto per identificare le attività chiave e poi programmarle con un blocco del tempo funziona meglio per voi.

Ricordate: La scelta di uno stile di gestione del tempo consiste nel trovare quello che fa al caso vostro. Siate pazienti con il processo e non esitate a modificarlo finché non troverete un sistema che renda il vostro lavoro più produttivo e meno stressante.

Passaggio e azione Domande da porsi Metodi migliori Valutate le vostre abitudini lavorative: Osservate il vostro modo di lavorare. Notate se preferite la struttura o la flessibilità. Da fare: lavoro meglio con orari rigidi o ho bisogno di flessibilità? Riesco a concentrarmi facilmente o mi distraggo senza confini chiari? Blocco del tempo: Assegnare ore specifiche per le attivitàTecnica del Pomodoro: Lavorare a intervalli mirati (ad esempio, 25 minuti) Da fare Identificare le vostre sfide: Individuare le vostre maggiori difficoltà di produttività e traguardarle Qual è la ragione principale per cui non sono produttivo come vorrei? Matrice di Eisenhower: Dare priorità alle attività in base all'urgenza e all'importanzaTecnica del Pomodoro: Gestire la procrastinazione Sperimentate i metodi: provate diverse tecniche per una o due settimane e monitorate i risultati. Quale metodo mi ha aiutato a sentirmi più produttivo? Il mio livello di stress è diminuito e ho ottenuto più risultati? Cosa mi è sembrato naturale o facile da seguire? GTD (getting things terminato): Organizzare le attività in modo sistematico Regola dell'80/20 (Principio di Pareto): Concentrarsi sulle attività ad alto impatto Adattare e combinare: Mescolare i metodi secondo le necessità per soddisfare le vostre esigenze o preferenze in evoluzione Sto raggiungendo i miei obiettivi con il mio sistema attuale? La combinazione dei metodi renderebbe più fluido il mio flusso di lavoro? Come posso adattarmi ai cambiamenti del carico di lavoro? Metodo ibrido: Utilizzare il Principio di Pareto per identificare le attività e il blocco del tempo per programmarle

Affrontare le sfide moderne della gestione del tempo

La gestione del tempo comporta una serie di sfide uniche. Ecco come affrontarle:

Superare il software di monitoraggio

Con l'aumento degli strumenti di monitoraggio, alcuni dipendenti hanno trovato il modo di aggirare il sistema con strumenti automatizzati o simulando le attività. Invece di affidarsi completamente alla sorveglianza, le organizzazioni dovrebbero concentrarsi sulla costruzione della fiducia e su conversazioni aperte sulle aspettative. Quando i dipendenti si sentono rispettati e allineati con obiettivi chiari, c'è meno bisogno di un monitoraggio pesante e più spazio per una produttività genuina.

Prevenire l'eccesso di occupazione nelle impostazioni di lavoro da remoto

La sovraccupazione, in cui i dipendenti assumono più lavori a tempo pieno contemporaneamente, può essere prevenuta con l'impostazione di KPI e scadenze chiare per le attività e con l'incoraggiamento di check-in regolari

È possibile utilizzare ClickUp Dashboard per monitorare il carico di lavoro e le prestazioni dei dipendenti. Inoltre, fornisce una visibilità chiara del tempo e delle risorse impiegate per ogni attività.

tracciare il carico di lavoro dei dipendenti e lo stato di avanzamento delle attività con le Dashboard di ClickUp

Garantire la responsabilità negli ambienti di lavoro da remoto

Garantire la responsabilità sul posto di lavoro inizia con obiettivi chiari, una comunicazione aperta e gli strumenti giusti. La reportistica trasparente e le revisioni dello stato di avanzamento aiutano a mantenere tutti allineati, mentre le piattaforme collaborative assicurano che le attività non sfuggano.

Provate a programmare incontri individuali settimanali o bisettimanali e check-in del team. Queste riunioni non servono solo per gli aggiornamenti, ma sono un'occasione per affrontare le sfide, regolare le priorità e festeggiare i successi.

Rilevare l'uso del mouse jiggler

Siete preoccupati che i jigger del mouse mascherino l'inattività? Invece di affidarsi esclusivamente ai tempi registrati per il monitoraggio dell'inattività, le organizzazioni dovrebbero **concentrarsi su ciò che conta veramente, ovvero i risultati. Misurando la produttività attraverso i risultati e la qualità del lavoro si può migliorare l'account senza rimanere invischiati nella microgestione delle attività del software.

Misurare la produttività nel settore IT

La produttività spesso va oltre l'attività visibile. Nel settore IT, comprende la risoluzione dei problemi, l'efficienza del codice e l'esito positivo della distribuzione. Concentratevi sulle attività cardine del progetto, sui controlli di qualità del codice e sulle revisioni tra pari per avere un quadro chiaro del lavoro e del suo impatto, piuttosto che limitarvi a monitorare le ore o le battiture.

Comprendere il programma di lavoro 2-2-3

Avete mai sentito parlare del programma 2-2-3? Si tratta di una tecnica di rotazione dei turni comunemente utilizzata nelle industrie che lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ecco come funziona: si lavora due giorni, si prendono due giorni di riposo, si fa un giorno di attività leggera, poi si lavora tre giorni, si fa un'attività e il ciclo si ripristina settimanalmente. Questa struttura provvede a un equilibrio tra lavoro e riposo, assicurando ai provider il tempo di ricaricarsi mantenendo la produttività.

Strumenti e risorse per la gestione del tempo

Esistono tantissimi strumenti per la gestione del tempo e l'organizzazione. A volte può sembrare opprimente scegliere quello giusto per le proprie esigenze. Ma parliamo di uno di quelli che hanno una marcia in più in termini di funzionalità/funzione e flessibilità: ClickUp, l'app per il lavoro.

Aiuta a prioritizzare e monitorare i compiti, a visualizzare le sequenze temporali e ad impostare la durata stimata delle attività, rendendo più facile rimanere al passo con i tempi.

Con Monitoraggio del tempo ClickUp è possibile monitorare il tempo trascorso su attività specifiche, favorendo l'analisi della produttività e il project management. È possibile avviare e arrestare i timer direttamente all'interno delle attività, registrare manualmente le voci del tempo registrato e persino integrarsi con le più diffuse app per il monitoraggio del tempo come Attivare/disattivare Toggl e Harvest .

tracciare il tempo trascorso su attività diverse con ClickUp Time Tracking_

E se siete alla ricerca di una soluzione, i modelli preconfezionati di ClickUp possono farvi risparmiare molto tempo.

Ad esempio, il modello Modello di programma per la gestione del tempo di ClickUp fornisce un modo strutturato per mappare le attività e la Sequenza, in modo da poter iniziare a lavorare con una produttività migliore.

