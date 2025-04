13 Migliori software per diagrammi di flusso di lavoro per il 2025

Ero scettico quando un collega ha suggerito per la prima volta di usare un diagramma del flusso di lavoro per pianificare i progetti. Mi sembrava eccessivamente complicato, come cercare di scrivere Guerra e pace in Excel. Delle semplici forme potevano davvero fornire chiarezza per la gestione del flusso di lavoro di un intero team?

Ma quando ho iniziato a esplorarli, ho capito quanto potessero essere potenti.

I diagrammi dei flussi di lavoro non si limitano a un'organizzazione visiva, ma creano chiarezza. Scomponendo processi complessi in passaggi gestibili, i giusti strumenti di diagramma aiutano ad allineare i team, a snellire la comunicazione e a mettere ordine anche nei progetti più caotici.

Per aiutarvi a scegliere lo strumento giusto, ho raccolto 13 dei migliori software per i flussi di lavoro.

Cos'è un software per la creazione di diagrammi di flusso di lavoro?

Il software per i diagrammi di flusso di lavoro è uno strumento per mappare visivamente i processi e le attività aziendali. Aiuta a scomporre i flussi di lavoro complessi utilizzando simboli e forme standardizzate per mostrare ogni passaggio dall'inizio alla fine.

🔑 Consapevolezza chiave

I diagrammi dei flussi di lavoro non servono solo a mappare i processi, ma anche a migliorare la gestione dei processi aziendali la collaborazione sul posto di lavoro . Definendo chiaramente chi fa cosa, quando e come, aiutano ad allineare i team e a promuovere una migliore comunicazione tra i reparti.

Tra gli altri vantaggi dell'utilizzo di un software per i diagrammi di flusso di lavoro vi sono:

Definire con chiarezza passaggi, ruoli e responsabilità per garantire che tutti conoscano le proprie attività

Identificare i colli di bottiglia e le aree di miglioramento, ottimizzando i processi e risparmiando tempo

Fornire una guida visiva che aiuti i team a lavorare insieme in modo più efficace e a rimanere allineati

Ridurre le incomprensioni rappresentando visivamente i flussi di lavoro complessi per facilitare la discussione

Creare processi ripetibili ed efficienti che possono essere seguiti in modo coerente da team o reparti diversi

Monitoraggio dello stato di avanzamento in tempo reale, per garantire che le attività siano completate in tempo e nel rispetto dello scopo

Sebbene i flussi di lavoro siano nati nel settore manifatturiero, oggi sono utilizzati in settori come quello finanziario, sanitario e tecnologico. Grazie agli strumenti avanzati di visualizzazione dei dati, la creazione e la condivisione di questi diagrammi è più facile ed efficace che mai.

Cosa cercare in un software per la creazione di diagrammi di flusso di lavoro?

I software per i diagrammi dei flussi di lavoro hanno intervalli che vanno da quelli di base a quelli super avanzati. Tuttavia, ci sono alcune funzionalità/funzione comuni che dovreste aspettarvi dal vostro strumento.

Personalizzazione e flessibilità : Cercate un software che vi permetta di personalizzare completamente i modelli, le forme e i simboli dei diagrammi per una maggiore precisione e scalabilità

: Cercate un software che vi permetta di personalizzare completamente i modelli, le forme e i simboli dei diagrammi per una maggiore precisione e scalabilità Funzionalità/funzione di collaborazione : Collaborazione in tempo reale consente a più utenti di contribuire simultaneamente, soprattutto per i team che lavorano in aree geografiche diverse

: Collaborazione in tempo reale consente a più utenti di contribuire simultaneamente, soprattutto per i team che lavorano in aree geografiche diverse Modelli: Dovreste essere in grado di accedere a modelli, compresi quelli per i diagrammi di flusso e per la gestione del lavoromodelli di mappa mentale-per ridurre la curva di apprendimento e iniziare subito a utilizzare il software scelto

Dovreste essere in grado di accedere a modelli, compresi quelli per i diagrammi di flusso e per la gestione del lavoromodelli di mappa mentale-per ridurre la curva di apprendimento e iniziare subito a utilizzare il software scelto Integrazioni : Cercate un software che si integri con piattaforme popolari come sistemi CRM, strumenti di project management e servizi di archiviazione cloud

: Cercate un software che si integri con piattaforme popolari come sistemi CRM, strumenti di project management e servizi di archiviazione cloud Controllo della versione : Questa funzionalità consente di monitorare le modifiche apportate ai diagrammi del flusso di lavoro nel corso del tempo, mantenendo un chiaro record di revisione

: Questa funzionalità consente di monitorare le modifiche apportate ai diagrammi del flusso di lavoro nel corso del tempo, mantenendo un chiaro record di revisione Automazioni : Alcuni strumenti per i diagrammi di flusso di lavoro supportano l'automazione delle attività in base a trigger o condizioni specifiche, riducendo così il lavoro manuale

: Alcuni strumenti per i diagrammi di flusso di lavoro supportano l'automazione delle attività in base a trigger o condizioni specifiche, riducendo così il lavoro manuale Visualizzazione dei dati : Assicurarsi che il software supporti la visualizzazione dei dati trasformando impostazioni complesse in grafici di facile comprensione

: Assicurarsi che il software supporti la visualizzazione dei dati trasformando impostazioni complesse in grafici di facile comprensione Interfaccia user-friendly : Un'interfaccia utente pulita e intuitiva è fondamentale per la facilità d'uso, garantendo che anche gli utenti non tecnici possano creare e modificare i diagrammi dei flussi di lavoro

: Un'interfaccia utente pulita e intuitiva è fondamentale per la facilità d'uso, garantendo che anche gli utenti non tecnici possano creare e modificare i diagrammi dei flussi di lavoro Funzionalità/funzione di sicurezza : Cercate un software che offra crittografia, controlli di accesso sicuri e conformità agli standard di settore (ad esempio, GDPR, HIPAA) per proteggere le informazioni sensibili

: Cercate un software che offra crittografia, controlli di accesso sicuri e conformità agli standard di settore (ad esempio, GDPR, HIPAA) per proteggere le informazioni sensibili Opzioni di esportazione e condivisione: Scegliere un software che permetta di esportare facilmente i flussi di lavoro in diversi formati (ad esempio, PDF, PNG, SVG) per scopi di condivisione e presentazione

Tenendo conto di queste funzionalità/funzione, diamo un'occhiata ai 13 migliori software per diagrammi di flusso di lavoro.

I 13 migliori software per diagrammi di flusso di lavoro da utilizzare

La creazione di un flusso di lavoro efficace inizia con l'analisi dei processi esistenti. Questa analisi aiuta a identificare i potenziali colli di bottiglia e le inefficienze, assicurando che le aree da migliorare siano traguardo per l'ottimizzazione. Esiste un software per ogni stile, basta trovare quello che fa al caso nostro.

Ora vi illustrerò tutte le piattaforme di flusso di lavoro che offrono gli elementi essenziali per creare e implementare flussi di lavoro più intelligenti.

1. ClickUp (il migliore per il project management visuale)

Creare un diagramma di flusso di lavoro con le lavagne online e i modelli di ClickUp

Un sacco di strumenti visivi di project management possono aiutare a creare diagrammi di flusso di lavoro, ma non tutti si adattano ai diversi tipi di team. Mentre alcuni strumenti sono rivolti principalmente ai project manager e altri sono pensati per gli ingegneri, mi piace come ClickUp è stato progettato con la flessibilità necessaria per creare diagrammi adatti a qualsiasi flusso di lavoro.

Ad esempio, il team delle risorse umane può creare facilmente un grafico organizzativo, mentre il team del marketing potrebbe usarlo per pianificare la prossima grande campagna. I team commerciali possono mappare il loro funnel di vendita e gli sviluppatori possono illustrare i percorsi dei clienti. È bello che ogni team possa adattare i diagrammi alle proprie esigenze.

Creare insieme diagrammi di flusso con mappe mentali collaborative utilizzando ClickUp Mind Maps

Con Lavagne online ClickUp canva, posso disegnare facilmente forme, aggiungere note adesive, inserire elementi multimediali nella mia tela, collegare tra loro i passaggi del processo e creare grafici o diagrammi. Mi piace trascinare e rilasciare gli elementi per riorganizzare il flusso secondo le necessità. Anche la connessione tra gli elementi del diagramma e le attività è semplice, così posso passare senza problemi dal piano all'azione.

Non posso che essere d'accordo con Jayson Ermac di IA Bees quando dice,

ClickUp ha strumenti per visualizzare il processo, gli obiettivi, ecc. È l'apice del lavoro collaborativo e sta migliorando da questo punto di vista, soprattutto con l'aggiunta della visualizzazione della lavagna online.

Oltre alle Lavagne online, ClickUp Mappe mentali sono perfette per organizzare idee e flussi di lavoro. Le uso spesso per creare diagrammi di flusso che visualizzano i progetti imminenti o per evidenziare le relazioni tra i concetti chiave nelle sessioni di brainstorming con il mio team.

Esistono migliaia di modelli già pronti, quindi è facile trovare sempre il diagramma giusto per ogni esigenza. Da modelli di brainstorming a diagrammi a lisca di pesce le possibilità sono infinite. Voi e il vostro team potete modificare e adattare qualsiasi diagramma per adattarlo a progetti specifici.

Con le lavagne online e le mappe mentali di ClickUp, avete tutti gli strumenti per mappare la vostra prossima grande idea, sia che usiate diagrammi di affinità, diagrammi di Venn o grafici di Gantt.

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di lavagna online per Zoom e ClickUp ClickUp porta la pianificazione del flusso di lavoro un passo avanti, con oltre 100 modelli per automazioni del flusso di lavoro e la possibilità di costruire sequenze di automazione personalizzate. Utilizzare Automazioni di ClickUp per semplificare le attività ripetitive, come l'assegnazione di compiti, l'aggiornamento degli stati o il trigger automatico delle notifiche.

Utilizzate i flussi di lavoro di automazione precostituiti in ClickUp o personalizzateli in base alle vostre esigenze e lasciate che il vostro team si concentri sugli aspetti più importanti

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Accesso a tonnellate di modelli e diesempi di diagrammi per iniziare a pianificare il flusso di lavoro

Creare e gestire Attività di ClickUp e attività secondarie direttamente dalle lavagne online

Aggiungete facilmente collegamenti, immagini, documenti e altro ancora ai diagrammi del flusso di lavoro per migliorare il contesto

Integrazione e automazione tra i più diffusi strumenti di produttività come Slack, Zoom, GitHub e altri

Limiti di ClickUp

Ci vuole tempo per imparare e abituarsi a tutte le funzionalità/funzione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Lucidchart (il migliore per la mappatura avanzata dei flussi di lavoro)

via Lucidchart Lucidchart è un altro strumento che consiglio per la creazione di diagrammi di flusso di lavoro, soprattutto se siete alla ricerca di versatilità. Offre una varietà di modelli e funzionalità, consentendomi di personalizzare le forme e persino di importare dati per creare flussi di lavoro unici.

Mi piace il modo in cui la formattazione automatica regola ogni elemento, mantenendo il diagramma pulito e professionale senza alcun lavoro aggiuntivo. Lucidchart mi permette anche di condividere facilmente i diagrammi con i colleghi e di lasciare commenti direttamente su forme specifiche, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina per quanto riguarda ogni elemento del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lucidchart

Allinea automaticamente gli elementi, dando ai diagrammi del flusso di lavoro un aspetto lucido e professionale

Lucidchart può essere utilizzato ovunque si lavori: è disponibile su piattaforme Mac, Linux e Windows

Si integra con le piattaforme più diffuse, come Office e l'area di lavoro di Google

Limiti di Lucidchart

L'account gratuito offre un accesso limitato

La funzionalità/funzione di collegamento dei dati è preziosa ma può essere difficile da usare

Prezzi di Lucidchart

**Gratis

Individuo: $7,95/mese

$7,95/mese Team: $9,00/mese per utente

$9,00/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Lucidchart

G2 : 4.5/5 (2.000+ recensioni)

: 4.5/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

3. Miro (il migliore per aree di lavoro remote all-in-one per team)

via Miro Se state cercando uno strumento affidabile per creare diagrammi di flusso di lavoro, Miro è sicuramente una delle scelte migliori. Offre un potente sistema di progettazione, molti modelli e tutte le funzionalità/funzioni necessarie per mettere rapidamente su carta le vostre idee.

L'ho usato per mappare i flussi di lavoro per la produzione di contenuti e i grafici per i nuovi assunti in pochi minuti, risparmiando tempo. Mi piace anche il sistema della lavagna online: è facile per più persone apportare modifiche contemporaneamente e gli indicatori del cursore mantengono tutti sincronizzati.

Inoltre, l'app di Miro mi permette di accedere al lavoro da qualsiasi luogo, rendendolo super flessibile per i team in movimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Visualizzazione di interi progetti, documenti, immagini o file su un canvas infinito

Accesso a oltre 300 modelli per iniziare rapidamente progetti come il piano di sprint, i diagrammi di flusso di lavoro o la creazione di diagrammi di flusso

Consentire ai team di condividere diagrammi di flusso di lavoro e collaborare su di essi in tempo reale

Integrazione con il software di gestione delle attività per trasformare i flussi di lavoro in attività realizzabili

Mantenere i diagrammi al sicuro grazie alla sicurezza di livello aziendale, consentendo ai team di concentrarsi sull'innovazione

Trascinare e rilasciare facilmente strumenti, documenti e immagini all'interno di un'interfaccia di facile utilizzo

Limiti di Miro

Può essere difficile importare o esportare contenuti

Può diventare più difficile navigare per gli account di grandi dimensioni

Prezzi di Miro

**Gratis

Starter : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (6.800+ recensioni)

4,8/5 (6.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 1.500 recensioni)

4. FigJam (la migliore lavagna online collaborativa per i team)

via FigJam FigJam, progettato da Figma, è una lavagna online collaborativa creata per supportare il lavoro di squadra. La piattaforma include pratiche funzionalità/funzione come note adesive, timbri e chat con il cursore, che rendono facile per i membri del mio team impegnarsi in ogni tipo di progetto, dal brainstorming per il lancio di un prodotto alla creazione di diagrammi dettagliati del flusso di lavoro per l'approvazione del budget.

Inoltre, FigJam offre un livello gratuito, particolarmente utile per i piccoli team o le aziende con budget limitato.

Le migliori funzionalità/funzione di FigJam

Mappa idee complesse in una chiara struttura gerarchica usando la modalità Outline

Creazione di mockup e visualizzazione rapida dei progetti con le funzionalità/funzione dedicate ai wireframe

Migliorare la chiarezza e la creatività strutturando mappe mentali e diagrammi del flusso di lavoro con elementi di design aggiuntivi

Creazione e modifica di diagrammi in tempo reale grazie al supporto per la collaborazione

Limiti di FigJam

Manca l'accesso offline

Prezzi di FigJam

Starter : Free

: Free Professionista: $5/mese per postazione (fatturati annualmente)

$5/mese per postazione (fatturati annualmente) Organizzazione: $5/mese per postazione (fatturati annualmente)

$5/mese per postazione (fatturati annualmente) Enterprise: $5/mese per postazione (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di FigJam

G2 : 4.7/5 (1.000+ recensioni)

: 4.7/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (20+ recensioni)

5. Microsoft Visio (migliore per gli utenti di Microsoft 365 e Windows)

via Microsoft Visio Visio potrebbe essere lo strumento perfetto per i diagrammi dei flussi di lavoro se il team utilizza già Windows e Microsoft 365. La condivisione dei documenti tra i programmi Microsoft, in particolare utilizzando OneDrive per l'archiviazione cloud, rende l'intero processo più fluido, dalla creazione del flusso di lavoro all'implementazione.

Un altro aspetto che apprezzo è la funzionalità/funzione di accessibilità. Le opzioni ad alto contrasto e la funzione di sintesi vocale di Visio facilitano l'utilizzo da parte dei membri del team con problemi di vista. Ho visto di persona come questi strumenti contribuiscano a creare un ambiente di lavoro più inclusivo e direi che è un buon motivo per prendere in considerazione Visio.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Visio

Trasforma i dati di Excel in diagrammi di flusso di lavoro

Utilizzo di modelli di diagrammi di rete pre-costruiti per velocizzare la mappatura del flusso di lavoro

Lavorate con Visio durante le videochiamate e coinvolgete gli utenti non Windows tramite l'app web di Visio

Limiti di Microsoft Visio

La formattazione è una sfida quando si hanno file Visio di grandi dimensioni ed è difficile visualizzare tutte le informazioni insieme

Il costo è più elevato rispetto agli strumenti della concorrenza

Ha meno integrazioni rispetto ad altri strumentisoftware per diagrammi Prezzi di Microsoft Visio

Incluso nei piani commerciali Microsoft 365

nei piani commerciali Microsoft 365 Visio Piano 1: $5/mese per utente

$5/mese per utente Visio Piano 2: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Visio

G2: 4.2/5 (600+ recensioni)

4.2/5 (600+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 3.200 recensioni)

6. Gliffy (migliore per i team in ambiente Atlassian)

via Gliffy Gliffy di Atlassian è uno strumento basato sul web che copre vari utilizzi, tra cui la creazione di diagrammi, il diagramma del flusso di lavoro e il wireframing. La sua configurazione drag-and-drop e le forme, i modelli e i temi pronti all'uso lo rendono un piacere per la progettazione.

Posso anche importare vecchi diagrammi, modificare o esportare le mie ultime creazioni senza problemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gliffy

Condivisione del lavoro tramite URL o incorporando i diagrammi dei flussi di lavoro direttamente nei siti web

Si integra perfettamente con strumenti come Jira e Confluence di Atlassian per un'esperienza senza soluzione di continuità

Collaborare in tempo reale con i membri del team utilizzando il nuovo componente aggiuntivo Confluence Cloud

Monitoraggio delle modifiche con la cronologia delle revisioni e revisione delle versioni precedenti in qualsiasi momento

Limiti di Gliffy

Limiti alla personalizzazione degli oggetti per diagrammi complessi

Non è disponibile una versione gratis

Prezzi di Gliffy

Professionale:

da 1 a 9 utenti : $8/mese per utente, con fatturazione annuale

: $8/mese per utente, con fatturazione annuale Da 10 a 50 utenti : $6/mese per utente con fatturazione annuale

: $6/mese per utente con fatturazione annuale Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Gliffy

G2: 4.4/5 (220+ recensioni)

4.4/5 (220+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (70+ recensioni)

7. SmartDraw (il migliore per la creazione di diagrammi intuitivi)

via Disegno intelligente SmartDraw offre oltre 70 diagrammi, dai diagrammi di flusso dei dati agli schemi dettagliati. Questo software per diagrammi di flusso è stato progettato con funzionalità di collaborazione e personalizzazione intuitive, che rendono semplice la realizzazione dei progetti.

Una funzionalità/funzione che spicca è la capacità di disegno CAD (computer-aided design). È perfetta per chi ha bisogno di disegni architettonici o di piani dettagliati ed è una caratteristica che non ho riscontrato in molti altri strumenti per i diagrammi di flusso di lavoro.

Se il vostro team richiede questo livello di precisione, SmartDraw potrebbe essere esattamente ciò che fa per voi.

Le migliori funzionalità/funzione di SmartDraw

Accesso a opzioni di progettazione avanzate rispetto ad altre soluzioni software per diagrammi di flusso

Possibilità di usufruire di oltre 4500 modelli e 29000 simboli integrati

Costruite diagrammi di classe e sitemap direttamente dai vostri dati con le estensioni integrate

Limiti di SmartDraw

Include molte funzionalità/funzioni avanzate che non sono necessarie se si ha bisogno solo di unsoftware per diagrammi di flusso Alcune funzionalità/funzione avanzate potrebbero risultare ostiche per gli utenti non tecnici



Prezzi di SmartDraw

Individuo: $9,95/mese

$9,95/mese Teams: $8,25/mese per utente (fatturazione annuale, minimo tre utenti)

$8,25/mese per utente (fatturazione annuale, minimo tre utenti) Sito: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su SmartDraw

G2 : 4.6/5 (270+ recensioni)

: 4.6/5 (270+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (110 recensioni)

8. Draw.io (il migliore per la creazione di diagrammi per utenti finali via browser)

via Draw.io Se avete mai pensato: "Le cose Free sono il mio genere di cose", Draw.io potrebbe interessarvi. Questo strumento open-source permette di creare facilmente diagrammi di flusso di lavoro senza spendere un centesimo. Mi piace il fatto che si possa scaricare una versione desktop se si desidera un maggiore controllo sui file e si preferisce tenere tutto offline. Mi dà la tranquillità di sapere che il mio lavoro rimane in sicurezza.

Quando è il momento di collaborare con il team, la versione online è incredibilmente facile da usare. È possibile condividere i diagrammi tramite Google Drive, il che rende tutto più semplice se si utilizza già la piattaforma di Google. Apprezzo molto il fatto che Draw.io sia semplice da usare.

Le migliori funzionalità/funzione di Draw.io

Possibilità di scegliere tra tre tele di diagrammi e numerosi elementi da trascinare e rilasciare

Progettato per un ampio intervallo di diagrammi, dagli organigrammi ai diagrammi di rete

Condivisione degli spazi dei diagrammi, visualizzazione dei cursori del team e lavoro collaborativo

Completate il controllo dei dati e impostate preferenze personalizzate di governance dei dati con la versione desktop

Limiti di Draw.io

Alcuni utenti trovano difficile ridimensionare gli elementi per adattarli alla tela o alle dimensioni di stampa

L'interfaccia può sembrare un po' obsoleta rispetto alle nuove piattaforme di diagramma

Prezzi di Draw.io

Gratis

Valutazioni e recensioni di Draw.io

G2 : 4.4/5 (410+ recensioni)

: 4.4/5 (410+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (750+ recensioni)

9. Whimsical (Migliore area di lavoro interattiva per team di progettazione)

via Capriccioso Whimsical è ideale per i freelance, i team di progettazione, gli sviluppatori di software e i gestori del prodotto che desiderano creare diagrammi di flusso e diagrammi del flusso di lavoro e condividerli con altri per ottenere un feedback. Ha anche molti elementi configurabili, come caselle di testo, pulsanti, caselle di controllo, etichette, stelle di valutazione e inviti cliccabili già pronti come "Visualizza il mio lavoro" e "Contattaci" Ho trovato questi elementi utili per aggiungere elementi interattivi.

Whimsical offre un ottimo valore se non avete bisogno di troppi editor nella vostra area di lavoro. È comunque possibile invitare gratis gli ospiti, consentendo loro di visualizzare, commentare e persino modificare i file condivisi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Whimsical

Integrazione con app popolari come Notion, Figma e Slack

Scegliete tra una ricca galleria di modelli e blocchi, tra cui hub di progetto, piani, liste di controllo per il lancio di un prodotto e modelli di pagine di destinazione

Limiti di Whimsical

Whimsical è limitato nelle sue capacità offline. Questo potrebbe essere uno svantaggio significativo se si è spesso senza accesso a Internet

Prezzi di Whimsical

Starter (gratis)

Pro: $10/mese per editor, fatturati annualmente

$10/mese per editor, fatturati annualmente Organizzazione: $20/mese per editor, fatturati annualmente

valutazioni e recensioni di Whimsical

G2: 4.6/5 (170+ recensioni)

4.6/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (50 recensioni)

10. EdrawMax (la migliore alternativa a Microsoft Visio)

via EdrawMasse EdrawMax è stato creato come concorrente diretto di Microsoft Visio. Pertanto, se si ha familiarità con Visio, l'utilizzo di EdrawMax sarà piuttosto semplice. Questo strumento per la creazione di diagrammi di flusso di lavoro offre un'ampia libreria di modelli ed elementi di diagramma rapidi, che consentono di creare facilmente layout personalizzati.

Con oltre 200 modelli, lo strumento supporta tipi di diagrammi di nicchia come gli impianti elettrici e i disegni ID. Apprezzo anche il fatto che offra diverse opzioni di esportazione, in modo da poter salvare e condividere i diagrammi del flusso di lavoro in formati come JPG, PDF, Word ed Excel.

Le migliori funzionalità/funzioni di EdrawMax

Utilizza 200 modelli per diagrammi di rete, organigrammi, diagrammi del flusso di lavoro, mappe mentali e altro ancora

Esportazione di diagrammi in vari formati come JPG, PDF, Word, PowerPoint, Visio e altri ancora

Sicurezza con la crittografia SSL per tutti i file e i trasferimenti

Compatibilità con Mac, Windows e Linux

Limiti di EdrawMax

Ridimensionare gli elementi e le immagini per adattarli al diagramma può essere difficile

Nessuna opzione per aggiornare la dimensione del testo o la scala delle immagini nell'intero diagramma

Le risposte del servizio clienti possono essere lente e alcuni utenti hanno bisogno di ripetere l'operazione più volte

Prezzi di EdrawMax

Individuale

Piano di sottoscrizione: $45,99 all'anno

$45,99 all'anno Piano a vita: $99,99 (pagamento una tantum)

$99,99 (pagamento una tantum) Piano bundle a vita: $125,99 (pagamento unico)

Teams & Business: A partire da 238 dollari per due utenti al mese, con fatturazione annuale

Istruzione: A partire da $62 (per singoli utenti)

Valutazioni e recensioni di EdrawMax

G2: 4.3/5 (50+ recensioni)

4.3/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200 recensioni)

11. Creately (il migliore per la collaborazione visiva e la creazione di diagrammi)

via Creately La funzione multifunzionale di Creately combina diagrammi tecnici, project management e creazione di database in un'unica piattaforma. L'ho trovato particolarmente utile per i team che devono creare più diagrammi di flusso di lavoro mentre gestiscono attività all'interno di un singolo progetto. Tiene le cose organizzate e rende più facile destreggiarsi tra i diversi aspetti del flusso di lavoro.

Mi piace il fatto che si possa passare dalle mappe mentali ai grafici Gantt e ai diagrammi ER. Mi aiuta a tenere tutto a fuoco e a non dover passare continuamente da uno strumento all'altro.

Una delle migliori funzionalità/funzione di Creately è la capacità di incorporare testi ricchi nei diagrammi. In questo modo i team possono aggiungere facilmente ulteriori dettagli e contesti, assicurando che tutti abbiano la stessa pagina sul significato del diagramma.

Le migliori funzionalità/funzione di Creately

Creazione di diagrammi di flusso di lavoro adatti a progetti di piccole e grandi dimensioni, garantendo chiarezza e dettagli nelle visualizzazioni

Scelta tra oltre 8.000 modelli e 200.000 esempi

Creare database personalizzati all'interno della piattaforma per migliorare l'organizzazione e la gestione delle informazioni

Effettuare aggiornamenti in tempo reale, immediatamente visibili a tutti i partecipanti, in modo da tenere tutti al corrente del progetto

Monitoraggio dello stato del progetto, delle Sequenze e delle Dipendenze con strumenti integrati per rimanere in linea con i tempi

Limiti di Creately

Scoprire tutte le funzionalità dello strumento può essere impegnativo

La funzione di ricerca potrebbe essere migliorata per migliorare l'esperienza dell'utente

Prezzi di Creately

Personale: $8/mese per utente

$8/mese per utente Team: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $149/mese

$149/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Creately

G2: 4.4/5 (1290+ recensioni)

4.4/5 (1290+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (160+ recensioni)

12. Cacoo (Il migliore per la mappatura dei diagrammi dei flussi di lavoro)

via Cacoo Cacoo è una piattaforma cloud-based ideale per le aziende che desiderano un processo di diagramma del flusso di lavoro fluido e senza problemi. Offre tutto ciò che si può desiderare in uno strumento per la creazione di diagrammi di flusso di lavoro, oltre a funzionalità aggiuntive come le videochiamate in-app per la collaborazione e opzioni intelligenti per la gestione del team.

Ciò che distingue Cacoo da altri strumenti è la sua facilità d'uso. Grazie alle numerose esercitazioni disponibili, io e il mio team siamo diventati rapidamente esperti.

Per le grandi aziende, questo livello di organizzazione può fare una grande differenza. Assicura che tutti siano sulla stessa pagina, mantenendo i diagrammi accessibili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cacoo

Importazione di dati e generazione automatica di diagrammi di flusso di lavoro con grafici dinamici

Collaborazione perfetta con i membri del team grazie alle videochiamate in-app

Mantenere i diagrammi del flusso di lavoro del team organizzati con impostazioni organizzative intelligenti che consentono di creare gruppi di lavoro e modificare le impostazioni di condivisione

Limiti di Cacoo

C'è una curva di apprendimento ripida per comprendere appieno tutte le funzionalità/funzione

Prezzi di Cacoo

**Gratis

Pro: $6/mese

$6/mese Team: $6/mese per utente

Cacoo valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (210+ recensioni)

4.5/5 (210+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

13. FlowMapp (Il migliore per il piano di un sito web)

via FlowMapp FlowMapp è uno strumento di pianificazione UX progettato per aiutare creativi e designer a visualizzare i piani dei progetti. È particolarmente utile per costruire flussi di lavoro, percorsi dell'utente e mappe del sito, trasformando informazioni complesse in qualcosa di facile da digerire.

Concentrandosi sulla struttura visiva, FlowMapp consente agli utenti di mappare l'architettura del sito web e di allinearla agli obiettivi aziendali. La sua interfaccia intuitiva lo rende accessibile anche agli utenti non tecnici, rendendo la collaborazione tra i team più agevole.

Le migliori funzionalità di FlowMapp

Offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare per gli utenti non tecnici

Supporto per diagrammi di flusso di lavoro semplici da creare e condividere

Consente la collaborazione e il feedback in tempo reale per il piano del progetto

Consente la mappatura dei contenuti per collegare la strategia dei contenuti all'esperienza dell'utente

Limiti di FlowMapp

Alcuni utenti potrebbero trovare i piani tariffari un po' costosi se utilizzano solo un numero limitato di funzionalità/funzione

Prezzi di FlowMapp

Free: $0

$0 Pro: $18/mese per utente

$18/mese per utente Teams: $54/mese per un massimo di cinque membri del team

$54/mese per un massimo di cinque membri del team Agenzia: $180/mese per utenti illimitati

Valutazioni e recensioni su FlowMapp

G2: 4.7/5 (80+ recensioni)

4.7/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

Disegnare i migliori diagrammi del flusso di lavoro con ClickUp

Questo elenco è solo una piccola parte di ciò che è disponibile per la creazione di diagrammi di flusso di lavoro. Ho esplorato questi strumenti e ognuno ha qualcosa di unico da offrire, a seconda delle vostre esigenze.

Un ottimo modo per determinare se una piattaforma si adatta al vostro stile è provarla. ClickUp, ad esempio, è un potente strumento per lo sviluppo di diagrammi di rete e di flusso di lavoro, per la gestione del progetto e per il monitoraggio delle attività dei team. Con le funzionalità Lavagna online e Mappe mentali di ClickUp, la piattaforma può diventare il vostro hub di riferimento per i diagrammi di flusso di lavoro! Provate gratis ClickUp oggi stesso e porta chiarezza ed efficienza ai processi di pianificazione del flusso di lavoro!