I migliori 11 strumenti alternativi di Folk CRM

Utilizzate il CRM Folk da un po' di tempo, ma ultimamente non riesce a soddisfare le vostre aspettative.

Forse i dati dei vostri clienti sono più difficili da organizzare, o forse state esplorando un'alternativa a Folk CRM per vedere se c'è una soluzione migliore per le vostre esigenze. In entrambi i casi, siete nel posto giusto!

In questo blog esploreremo alcune delle migliori alternative a Folk CRM per aiutarvi a organizzare meglio i vostri dati, automatizzare i lavori richiesti e migliorare la collaborazione del team. 👇

**Cosa si dovrebbe cercare nelle alternative CRM di Folk?

Potreste aver bisogno di un'alternativa a Folk CRM se avete bisogno di funzionalità/funzioni più avanzate, come una solida gestione delle pipeline, analisi commerciali dettagliate o un sistema più potente Strategia CRM per la gestione di grandi elenchi di contatti, aree in cui Folk può fallire.

Quando si esplorano le alternative, è importante trovare una soluzione che affronti queste lacune e si allinei meglio alle vostre esigenze. Ecco cosa cercare. 👀

Analisi e reportistica avanzate: Cercate uno strumento che offra informazioni approfondite sulle prestazioni commerciali, sulle tendenze dei clienti e sulla generazione di lead per prendere decisioni basate sui dati

Cercate uno strumento che offra informazioni approfondite sulle prestazioni commerciali, sulle tendenze dei clienti e sulla generazione di lead per prendere decisioni basate sui dati Insight alimentati dall'IA: Scegliete un CRM che utilizzi l'IA per fornire preziose informazioni sul comportamento dei clienti, prevedere le tendenze commerciali e automatizzare attività come il lead scoring e il follower

Scegliete un CRM che utilizzi l'IA per fornire preziose informazioni sul comportamento dei clienti, prevedere le tendenze commerciali e automatizzare attività come il lead scoring e il follower Automazioni nel monitoraggio: Scegliete un software che tenga traccia automaticamente di chiamate, riunioni ed email, riducendo il lavoro manuale e garantendo l'accuratezza dei dati

Scegliete un software che tenga traccia automaticamente di chiamate, riunioni ed email, riducendo il lavoro manuale e garantendo l'accuratezza dei dati Opzioni di personalizzazione: Scegliete un CRM con flussi di lavoro flessibili, campi personalizzati e pipeline adattabili per adattarsi a processi commerciali complessi

Scegliete un CRM con flussi di lavoro flessibili, campi personalizzati e pipeline adattabili per adattarsi a processi commerciali complessi **Canali di comunicazione integrati: selezionare un CRM che integri vari canali di comunicazione (email, telefono, chattare, ecc.) per centralizzare tutte le interazioni

Applicazione mobile: Assicuratevi che l'alternativa al CRM Folk fornisca un'app mobile per gestire i contatti e le trattative in movimento, mantenendovi connessi e produttivi ovunque vi troviate

Le 11 migliori alternative a Folk CRM

Ecco 11 delle migliori alternative a Folk CRM per aiutarvi a ottimizzare la gestione delle relazioni con i clienti e migliorare la produttività. 📋

1. ClickUp (il migliore per il CRM all-in-one e per l'integrazione del project management per i team)

Tracciare i contatti, gestire i client e supervisionare le consegne dei progetti con flussi di lavoro personalizzati in ClickUp CRM ClickUp è una piattaforma completa che combina CRM e project management commerciale, che ne fanno la soluzione all-in-one per eccellenza. Portando tutto ciò che serve in un unico luogo, ClickUp elimina la necessità di utilizzare più strumenti, aiutando i team a lavorare in modo più efficiente ed efficace.

È un'ottima alternativa al CRM popolare, in quanto offre funzionalità altamente personalizzate e strumenti di collaborazione per gestire le relazioni con i clienti, migliorare la produttività del team e visualizzare le pipeline.

Il Soluzione ClickUp CRM va oltre le funzioni tradizionali, integrando il project management con la gestione delle relazioni con i clienti. In questo modo è più facile gestire i contatti, le interazioni con i clienti e i processi commerciali.

Mentre Folk CRM si concentra sulle relazioni con i clienti, ClickUp aggiunge funzionalità/funzione come l'automazione e le relazioni, offrendo ai team una piattaforma unificata per il CRM e non solo. ClickUp Commerciale riunisce l'intero funnel commerciale in un unico luogo, semplificando il monitoraggio dell'attività degli account, la collaborazione sulle trattative e l'automazione dei processi di vendita. Strumenti come il calcolo delle colonne aiutano a tracciare le dimensioni delle trattative o i moduli personalizzati per qualificare i lead, assicurandovi di essere sempre un passo avanti.

ClickUp offre anche un'interfaccia completamente personalizzabile Modelli di CRM che consentono di risparmiare tempo e di iniziare in modo semplice o di scalare verso sistemi più complessi, a seconda delle necessità.

Il Modello di ClickUp CRM aiuta le aziende di tutte le dimensioni a gestire in modo efficiente le relazioni con i clienti. Fornisce un sistema organizzato per monitorare i contatti, gestire le pipeline commerciali e centralizzare le informazioni sui clienti.

È inoltre possibile semplificare la comunicazione e automatizzare le attività ripetitive, liberando tempo per lavori più strategici. Questo modello è utile anche per:

Monitoraggio di lead e opportunità in ogni fase

Memorizzare tutti i dettagli dei contatti, gli accordi e gli account

Organizzare le attività in base alle fasi commerciali per concentrarsi sulle attività più critiche

Ottenere informazioni utili per ottimizzare le interazioni con i clienti

ClickUp migliori funzionalità/funzione

**Costruite il sistema ideale per archiviare e analizzare contatti, offerte e dettagli dei clienti. Utilizzate collegamenti tra attività, documenti e flussi di lavoro per mantenere tutto collegato

Strumenti collaborativi: Lavorate con il vostro team sugli account dei clienti utilizzando i seguenti strumenti Documenti ClickUp , Chattare e Assegnare commenti . Collaborate in tempo reale, lasciate un feedback o fate un brainstorming sulle strategie per chiudere più velocemente le trattative

Lavorate con il vostro team sugli account dei clienti utilizzando i seguenti strumenti Documenti ClickUp , Chattare e Assegnare commenti . Collaborate in tempo reale, lasciate un feedback o fate un brainstorming sulle strategie per chiudere più velocemente le trattative **Creare gerarchie scalabili utilizzando cartelle ed elenchi per gestire gli account. Impostate autorizzazioni granulari per controllare chi vede cosa, rendendo la gestione degli account sicura e organizzata

Automazione personalizzata: Automazione di attività ripetitive come il passaggio di consegne, gli aggiornamenti di stato e i follower con Automazioni di ClickUp Dashboard intuitivi: Monitoraggio di metriche chiave come il valore della vita del cliente e le dimensioni dell'accordo con /href/ ClickUp Automations /%href/ ClickUp dashboard . Oltre 50 widget personalizzabili aiutano a visualizzare i dati in un unico luogo

Automazione di attività ripetitive come il passaggio di consegne, gli aggiornamenti di stato e i follower con Automazioni di ClickUp Modelli pre-costruiti: Iniziate a gestire rapidamente le relazioni con i clienti con i modelli diModello CRM di ClickUpperfetto per i principianti che cercano una soluzione semplice ed efficiente. Per esigenze avanzate, il modelloModello di CRM commerciale ClickUp offre un potente database senza codice per ottimizzare la vostra pipeline

Limiti di ClickUp

Le estese funzionalità/funzione di ClickUp possono rappresentare una curva di apprendimento per i nuovi utenti

L'app mobile può non offrire le stesse funzioni dell'app desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever: **7$/mese per utente

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

**Il concetto di CRM è nato negli anni '80 con il database marketing, in cui le aziende registravano i dati dei clienti per personalizzare il direct mail. Questa pratica si è evoluta con le nuove tecnologie, dando origine ai primi software CRM negli anni '90.

2. HubSpot CRM (il migliore per l'automazione completa di marketing, vendite e servizio clienti)

via HubSpot HubSpot è una piattaforma CRM che combina strumenti di marketing, commerciali e di assistenza clienti in un'unica soluzione. Consente di chiudere le trattative più velocemente, di offrire ai clienti esperienze migliori e di prendere decisioni basate sui dati.

Con HubSpot è possibile anche automatizzare le email, programmare riunioni e analizzare le prestazioni del team, mantenendo tutto organizzato e fruibile.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot CRM

Visualizzate a 360 gradi ogni interazione con i clienti in un database centralizzato per essere sempre informati

Utilizzate una pipeline di trattative personalizzabile e drag-and-drop per monitorare le trattative durante le fasi di avanzamento

Generare bozze di email personalizzate in pochi secondi con l'IA email writer di HubSpot

Consentire ai potenziali clienti di prenotare riunioni direttamente con il vostro team grazie all'integrazione con il calendario di HubSpot

CreareFlussi di lavoro CRM in HubSpot per aggiungere automaticamente i dati ai Fogli Google

Limiti di HubSpot CRM

i flussi di lavoro possono essere confusi e difficili da navigare

Il software è focalizzato sulle grandi aziende, il che ne limita l'utilizzo da parte di team più piccoli o di singoli individui

Prezzo di HubSpot CRM

Free Forever: gratuito

gratuito Starter: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni su HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 10.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 4000 recensioni)

3. Airtable (il migliore per un CRM flessibile e collaborativo con opzioni di flusso di lavoro personalizzabili)

via Airtable Airtable è una piattaforma flessibile basata su fogli di calcolo che funge anche da soluzione CRM leggera. Che si tratti di monitorare i contatti, gestire una pipeline commerciale o organizzare i dati dei clienti, Airtable consente di creare facilmente flussi di lavoro personalizzati in base alle proprie esigenze.

È una piattaforma cRM collaborativo che estende le sue funzioni grazie alla connessione con app di terze parti come Slack, Zapier e l'area di lavoro di Google.

Le migliori funzionalità/funzione di Airtable

Standardizzate i flussi di lavoro critici come la gestione dei lead, i follow-up e l'onboarding, assicurando un'esperienza coerente per i clienti

Personalizzate la visualizzazione dei dati con opzioni quali schede Kanban, calendari e gallerie

Creare database CRM personalizzati per monitorare le informazioni utilizzando modelli predefiniti

Consentire la collaborazione in tempo reale tra i team e abbattere i silos per garantire un passaggio fluido dei clienti

Limiti applicabili

Non è possibile caricare icone personalizzate per le basi, il che limita la personalizzazione

L'interfaccia utente può essere complessa e la documentazione sui campi collegati è insufficiente

Prezzi accettabili

Free Forever: gratuito

gratuito Team: $24/mese per utente

$24/mese per utente Business: $54/mese per utente

$54/mese per utente Scala Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni Airtable

G2: 4.6/5 (2.000+ recensioni)

4.6/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

🔍 Lo sapevi? Con un tasso di crescita annuale previsto di 10.34% dal 2024 al 2029 si prevede che il mercato del software CRM raggiungerà il valore di 145,60 miliardi di dollari entro il 2029. Questa costante espansione evidenzia la crescente domanda globale di queste soluzioni software.

4. Pipedrive (il migliore per la gestione semplificata della pipeline commerciale per piccoli team e startup)

via Pipedrive Pipedrive è uno strumento CRM pensato per le piccole e medie imprese per gestire le pipeline commerciali, automatizzare le attività ripetitive e chiudere gli affari più velocemente.

In quanto strumento di CRM per le startup il design intuitivo e l'attenzione alla semplicità di Pipedrive lo rendono accessibile ai team con competenze tecniche minime.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Gestite i lead non qualificati in una finestra In arrivo dedicata fino a quando non sarete pronti ad agire

Ricevere una notifica quando le trattative rimangono ferme per troppo tempo, aiutandovi a evitare le opportunità perse

Costruire un catalogo di prodotti o servizi con descrizioni dettagliate, costi e note

Coinvolgete i visitatori del web direttamente con il Chatbot di Pipedrive, che interagisce 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per raccogliere dati e qualificare i contatti

Limiti di Pipedrive

Manca di solide funzionalità/funzione di marketing, concentrandosi principalmente sull'aspetto commerciale

Richiede tempo per esplorare e utilizzare appieno tutte le funzionalità/funzione, soprattutto per i nuovi utenti

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $14/mese per utente

$14/mese per utente Avanzato: $29/mese per utente

$29/mese per utente Professionale: $59/mese per utente

$59/mese per utente Power: $69/mese per utente

$69/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2: 4.3/5 (oltre 2.000 recensioni)

4.3/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.500 recensioni)

5. Copper (migliore per la perfetta integrazione con le app di Google per la creazione di relazioni)

via In rame Il prossimo elenco è Copper, una soluzione CRM cloud-based di facile utilizzo progettata per le startup e le piccole aziende che valorizzano la semplicità e l'efficienza. Si integra con l'area di lavoro di Google, rendendo conveniente l'utilizzo di Gmail, Google Calendar o Google Drive.

Copper dà la priorità alla creazione di relazioni piuttosto che alla complessità gestione del cliente offrendo un'esperienza intuitiva che vi aiuta a concentrarvi su ciò che conta di più: i vostri clienti.

Le migliori funzionalità/funzione del rame

Lavorate direttamente da Google Calendar e Gmail per gestire i contatti, tenere traccia delle conversazioni e aggiornare il vostro CRM

Utilizzate strumenti come "Fasi delle relazioni" e "Eventi della vita" per tenere traccia delle attività cardine personali e professionali

Personalizzate le vostre email con Mail Merge direttamente in Gmail e registrate automaticamente le vostre interazioni email per una chiara cronologia delle comunicazioni

Tracciate lo stato delle trattative e identificate le opportunità grazie a funzionalità intuitive e visive

Limiti del rame

Si basa molto sull'area di lavoro di Google, il che lo rende meno adatto a chi non fa parte dell'ecosistema Google

Il limite delle funzionalità/funzione lo rende inadatto alle aziende in rapida crescita

Prezzi di rame

Starter: $12/mese per utente

$12/mese per utente Basic: $29/mese per utente

$29/mese per utente Professionale: $69/mese per utente

$69/mese per utente Business: $134/mese per utente

Valutazioni e recensioni sul rame

G2: 4,5/5 (1.120+ recensioni)

4,5/5 (1.120+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (580+ recensioni)

6. Salesforce Sales Hub (il migliore per l'analisi commerciale avanzata basata sull'IA e la collaborazione tra team)

via Forza vendita Salesforce Sales Hub è una soluzione tecnologica riconosciuta a livello mondiale e apprezzata da aziende di tutte le dimensioni.

Consente di esplorare contenuti curati, tra cui guide, articoli e moduli, per affinare le proprie competenze commerciali. Dalla padronanza della prospezione alla gestione avanzata delle trattative, Sales Hub offre risorse che corrispondono alle vostre competenze.

Le migliori funzionalità di Sales Hub di Salesforce

Sfruttare strumenti come Einstein IA per definire le priorità dei lead, fare previsioni commerciali e analizzare le prestazioni

Facilita la collaborazione del team con dashboard condivisi, gestione delle attività e comunicazione integrata

Utilizzare gli strumenti di Salesforce Sales Engagement per personalizzare le attività di contatto, monitorare le interazioni e seguire i contatti al momento giusto

Connessione con altri professionisti del settore commerciale attraverso la Salesblazer Community

Limiti di Sales Hub di Salesforce

Il sistema richiede un'immissione e una gestione meticolosa dei dati; senza un uso attento, i risultati possono mancare di accuratezza o affidabilità

L'esperienza del servizio clienti può essere inferiore alle aspettative, con reportistica di interazioni non utili e frustranti

Prezzi di Sales Hub di Salesforce

Suite iniziale: $25/mese per utente

$25/mese per utente Suite Pro: $100/mese per utente (fatturati annualmente)

$100/mese per utente (fatturati annualmente) Azienda: $165/mese per utente (fatturati annualmente)

$165/mese per utente (fatturati annualmente) Unlimited: $330/mese per utente (fatturati annualmente)

$330/mese per utente (fatturati annualmente) Einstein: $500/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni su Sales Hub di Salesforce

G2: 4,4/5 (23.000+ recensioni)

4,4/5 (23.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (18.400+ voti)

**I tassi di adozione del CRM variano a seconda dei settori, con un'incidenza di il 71% dei produttori e il 75% delle aziende di servizi aziendali che incorporano il CRM nelle loro attività. Inoltre, la spesa per il CRM è in aumento: il 57% delle organizzazioni del sondaggio ha in programma di aumentare gli investimenti nei prossimi 12 mesi, a testimonianza della crescente importanza di questi strumenti nelle strategie aziendali.

7. Monday CRM (migliore per il monitoraggio visivo delle vendite e i flussi di lavoro personalizzabili per i team di piccole e medie dimensioni)

via Monday Monday è un'altra alternativa di Folk CRM che offre una piattaforma flessibile e visivamente accattivante per combinare gli strumenti di gestione delle vendite e del project management. Aiuta i team commerciali a chiudere più affari e a collaborare meglio.

Questo Esempio di software CRM offre un mix di monitoraggio visivo delle vendite, flussi di lavoro personalizzabili e strumenti di facile integrazione, che lo rendono adatto a una piccola startup o a un team commerciale in crescita.

Le migliori funzionalità/funzione del CRM del lunedì

Utilizzate schede in stile Kanban per monitorare le trattative, aggiornare lo stato dei lead e collaborare visivamente con il vostro team commerciale

Creare flussi di lavoro personalizzati o utilizzare quelli precostituitimodelli di viaggio per i clienti per semplificare il processo commerciale

Automazioni per il lead nurturing e utilizzo della composizione delle email assistita dall'IA per scrivere più velocemente e inviare email personalizzate in massa

Monitoraggio delle previsioni rispetto alle vendite effettive, suddivise per mese, rappresentante o fase della trattativa

Lunedì limiti del CRM

L'interfaccia utente può essere lenta e la versione desktop per Mac è meno affidabile di quella online

Strumenti limitati per dare priorità alle attività e consolidare le azioni incomplete per un singolo contatto

Prezzi di Monday CRM

CRM di base: $15/mese per utente

$15/mese per utente CRM standard: $20/mese per utente

$20/mese per utente Pro CRM: $33/mese per utente

$33/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Monday CRM

G2: 4.6/5 (800+ recensioni)

4.6/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

8. Bigin by Zoho CRM (il migliore per un CRM leggero e basato su pipeline per team aziendali di piccole dimensioni)

via Bigin di Zoho CRM Bigin by Zoho è un CRM leggero ma ricco di funzionalità/funzione, progettato per le piccole aziende e i team che vogliono andare oltre i fogli di calcolo o sostituire complessi sistemi legacy.

Offre un layout facile da usare e basato su una pipeline che organizza ogni passaggio del percorso del cliente, dall'acquisizione dei contatti alla gestione delle attività post-vendita, il tutto in un'unica piattaforma. Con Bigin è possibile iniziare in meno di 30 minuti e personalizzare i flussi di lavoro in base alle proprie esigenze obiettivi commerciali .

Le migliori funzionalità/funzione di Bigin

Rimanere in connessione con i clienti tramite email, telefonate, WhatsApp, social media e moduli web senza dover cambiare piattaforma

Creare flussi di lavoro per gestire attività ripetitive come l'invio di email di follower o l'aggiornamento delle fasi dell'affare

Registrare le chiamate, monitorare le transazioni o aggiornare le informazioni sui clienti in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo con l'app di Bigin, adatta ai dispositivi mobili

Organizzate le vendite, l'onboarding dei clienti, la consegna degli ordini e molto altro ancora con le Team Pipeline di Bigin

Limiti di Bigin

I guasti occasionali possono interrompere il flusso di lavoro, anche se alla fine vengono risolti

Manca l'assegnazione automatizzata dei lead, che può essere frustrante per gli utenti

Prezzi elevati

Free

Express: $9/mese per utente

$9/mese per utente Premier: $15/mese per utente

$15/mese per utente Bigin 360: $21/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Bigin

G2: 4.6/5 (400+ recensioni)

4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

9. Microsoft Dynamics 365 (il migliore per un CRM di livello aziendale con una perfetta integrazione negli strumenti Microsoft)

via Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 è una piattaforma CRM basata su cloud che va oltre le basi. Si integra perfettamente con altri strumenti Microsoft e rappresenta una buona scelta per le aziende di tutte le dimensioni.

Permette di lavorare senza sforzo su Office 365, Teams e Power Platform. Dal monitoraggio dei contatti in Excel alla collaborazione in Teams, tutto si connette per un'esperienza unificata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Dynamics 365

Utilizzate gli strumenti di IA integrati, come Copilot, per prevedere le esigenze dei clienti, identificare le opportunità e chiudere le trattative più velocemente

Progettare, eseguire e monitorare campagne personalizzate utilizzando la segmentazione avanzata per raggiungere il pubblico giusto

Gestite le richieste dei clienti e i casi di supporto con facilità e date al vostro team gli strumenti per rispondere rapidamente

Adattare Dynamics 365 per creare flussi di lavoro e app personalizzati senza dover disporre di competenze approfondite in materia di codice

Limiti di Microsoft Dynamics 365

L'estensione delle funzionalità/funzione della piattaforma la rende complessa da implementare e utilizzare, richiedendo una formazione e un supporto significativi

I grandi insiemi di dati possono causare rallentamenti delle prestazioni e la dipendenza dalla connessione a Internet può rappresentare una sfida in aree con accesso inaffidabile

Prezzi Microsoft Dynamics 365

Essenziale: $70/mese per utente

$70/mese per utente Premium: $100/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (700+ recensioni)

4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (13.000+ recensioni)

10. Nimble (il migliore per il CRM integrato con i social media per solopreneurs e piccoli team)

via Agile Nimble è un software CRM per costruire e coltivare le relazioni con i clienti. Integra contatti, calendari, email e interazioni con i social media in un unico luogo.

Inoltre, Nimble registra tutte le interazioni con i clienti, siano esse avvenute tramite email, telefono o social media. In questo modo si ottiene uno storico completo delle conversazioni, che aiuta a costruire relazioni significative.

Le migliori funzionalità/funzione di Nimble

Utilizzate Nimble per trovare potenziali clienti su piattaforme come LinkedIn e Twitter

Raccogliete, aggiornate e gestite i dati dei contatti direttamente da qualsiasi punto del web e utilizzate l'IA per completare i dettagli mancanti, come le email

Gestire più pipeline commerciali tenendo sotto controllo le attività, le chiamate e i follower grazie a dashboard personalizzabili

Impostazione di sequenze di email personalizzate per coinvolgere i contatti e seguire i follow-up in modo automatico

Limiti agili

Richiede frequenti ricariche di pagina quando si usano gli scorciatoi, il che interrompe il flusso di lavoro

L'interfaccia può risultare confusa per gli utenti meno esperti

Prezzo agile

29,90 dollari/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nimble

G2: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (1.800+ recensioni)

11. Freshsales Suite (il migliore CRM con IA per incrementare le vendite e migliorare la produttività del team)

via Suite Freshsales Freshsales Suite è un CRM alimentato dall'IA progettato per semplificare le vendite, migliorare la produttività del team e aumentare i ricavi. Questo strumento aiuta a gestire la pipeline commerciale, a snellire le operazioni e a offrire un'ottima esperienza ai clienti, il tutto in un'unica soluzione.

È inoltre possibile monitorare le fasi delle trattative e utilizzare le intuizioni dell'IA di Freddy per prevedere e consigliare le trattative.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshsales Suite

Priorità ai prospect in base alla regione o ad altre regole, per garantire che il team si concentri sulle opportunità giuste

Visualizzazione di tutte le interazioni che un cliente ha avuto con la vostra azienda per capire il suo percorso con la Sequenza delle attività

Comunicare con i clienti via email, SMS, WhatsApp, live chattare e persino telefonare direttamente dal CRM

Automazioni di follow-up e promemoria con campagne basate sul giorno o su comportamenti trigger

Evidenziare i lead più promettenti, prevedere l'esito positivo delle trattative e persino automatizzare attività come la scrittura delle email con Freddy IA

Limiti di Freshsales Suite

L'autofatturazione è abilitata per impostazione predefinita e la risoluzione delle controversie di fatturazione può essere difficile

La posizione dei fusi orari o degli indirizzi di spedizione dei clienti può essere scomoda per le aziende globali

Prezzi di Freshsales Suite

Growth: $11/mese per utente

$11/mese per utente Pro: $47/mese per utente

$47/mese per utente Azienda: $71/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshsales Suite

G2: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

ClickUp soddisfa tutti i Box del CRM

La scelta del CRM giusto può trasformare il modo in cui il team collabora e ottiene risultati. Se siete alla ricerca di uno strumento che non sia solo un CRM, ma una soluzione all-in-one, ClickUp è uno dei migliori contendenti.

Dal monitoraggio delle pipeline commerciali alla gestione delle relazioni con i clienti, fino alla semplificazione della gestione delle attività di ClickUp. Ciò che lo contraddistingue è la sua flessibilità. Se avete bisogno di un dashboard commerciale dettagliato, di strumenti di project management o di collaborazione in tempo reale, è facile personalizzare la piattaforma.

Con tutto in un unico posto, il team acquisisce chiarezza e può rimanere allineato sulle priorità, rendendo ClickUp una completa centrale di produttività. Iscriviti a ClickUp e inizia a costruire il tuo flusso di lavoro CRM ideale!