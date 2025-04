Le 13 migliori app per la messaggistica in sicurezza

Con una posta in gioco così alta nelle nostre conversazioni digitali, la necessità di app di messaggistica sicure non è mai stata così evidente.

Questi strumenti offrono più di una semplice funzionalità/funzione di chattare: sono costruiti per proteggere la privacy, bloccando i dati in modo che solo voi e il destinatario previsto possiate accedervi.

Esploriamo le migliori app di messaggistica sicura che rimettono il controllo nelle vostre mani. 🛡️

🕰️ riepilogo/riassunto di 60 secondi

**Cosa cercare nelle app di messaggistica in sicurezza?

Quando si sceglie un'app di messaggistica sicura piattaforma di chattare cercate le seguenti funzionalità/funzione per garantire che le vostre comunicazioni siano sicure e private:

Crittografia end-to-end: Cercate app che offrano la crittografia end-to-end per garantire che solo voi e il destinatario possiate leggere tutti i vostri messaggi

Cercate app che offrano la crittografia end-to-end per garantire che solo voi e il destinatario possiate leggere tutti i vostri messaggi Autenticazione a due fattori: Privilegiate le app con autenticazione a due fattori (2FA) per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza e prevenire accessi non autorizzati

Privilegiate le app con autenticazione a due fattori (2FA) per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza e prevenire accessi non autorizzati Messaggi che si autodistruggono: Scegliete app che vi permettano di inviare messaggi che scompaiono dopo un tempo prestabilito, assicurandovi che non rimanga traccia delle vostre conversazioni

Scegliete app che vi permettano di inviare messaggi che scompaiono dopo un tempo prestabilito, assicurandovi che non rimanga traccia delle vostre conversazioni Nessuna registrazione dei dati: Cercate app che non registrino i vostri messaggi o memorizzino i vostri dati, per garantirvi la massima privacy

Cercate app che non registrino i vostri messaggi o memorizzino i vostri dati, per garantirvi la massima privacy Supporto multipiattaforma: Assicuratevi che l'app lavori senza problemi su dispositivi mobili e desktop, mantenendo al contempo solide funzionalità/funzioni di sicurezza

Assicuratevi che l'app lavori senza problemi su dispositivi mobili e desktop, mantenendo al contempo solide funzionalità/funzioni di sicurezza Interfaccia semplice per l'utente: Scegliete app di messaggistica sicura che offrano un'interfaccia semplice e intuitiva, che faciliti la navigazione mantenendo la sicurezza in primo piano

Le 13 migliori app per la messaggistica sicura

Con così tante app di messaggistica in circolazione, trovare quella giusta per una comunicazione sicura e privata può sembrare opprimente.

Sia che si tratti di dettagli aziendali riservati, sia che si voglia solo la massima tranquillità per le comunicazioni comunicazioni del team la scelta dell'app giusta è fondamentale.

Scopriamo le 13 migliori app di messaggistica sicura. 👇

1. ClickUp (Miglior strumento di collaborazione all-in-one) ClickUp è più di un semplice strumento di messaggistica: è la vostra soluzione completa per una comunicazione e un project management senza interruzioni.

A differenza dei programmi standalone app per la messaggistica aziendale clickUp combina una piattaforma completa per la produttività e il lavoro con uno strumento di comunicazione e collaborazione ClickUp Chattare .

Sono finiti i giorni in cui bisognava attivare/disattivare le app, perdere il contesto o copiare e incollare le informazioni.

Con ClickUp Chat, le conversazioni vivono insieme al vostro lavoro, mantenendo tutto sincronizzato e riducendo le inefficienze, il tutto garantendo la sicurezza e la protezione dei messaggi.

Rimanere in connessione con il team non è mai stato così facile. Che si tratti di un rapido aggiornamento o di un'approfondita analisi dei dettagli, la messaggistica in tempo reale mantiene il flusso delle conversazioni. E grazie ai threaded chattare, è facile tenere traccia di ogni argomento senza perdere il contesto.

E cosa lo rende ancora migliore? Potete trasformare le chat in azioni immediatamente. Collegate i messaggi alle attività, create nuovi incarichi direttamente da una conversazione e assicuratevi che ogni grande idea porti a dei risultati, il tutto senza lasciare ClickUp.

Le notifiche centralizzate vi tengono informati, mentre le funzionalità /IA come la creazione automatica di attività e i riepiloghi/riassunti dei messaggi vi aiutano a lavorare in modo più intelligente e veloce.

La chat offre anche la flessibilità di rendere le conversazioni pubbliche o private, assicurando che siano accessibili alle persone giuste.

in ClickUp, rendendo privata una chat si imposta automaticamente anche lo spazio, la cartella o l'elenco ad essa associati, garantendo autorizzazioni di accesso coerenti in tutta l'area di lavoro. ClickUp Assegnazione di commenti colma il divario tra le discussioni e l'esecuzione, trasformando i commenti in attività realizzabili. Invece di affidarsi a follower o promemoria separati, è possibile assegnare i commenti direttamente ai membri del team, garantendo chiarezza e responsabilità.

Allegate i ClickUp Clip ad attività specifiche per garantire che il vostro messaggio sia connesso al giusto contesto ClickUp Clip è un potente strumento di software di condivisione dello schermo . Consente di registrare e condividere clip audio e video direttamente nell'area di lavoro, rendendo la comunicazione più veloce e dinamica.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Comunicazione semplificata: Conserva tutte le conversazioni in un unico luogo, integrando chattare, attività e progetti per un facile accesso e contesto

Conserva tutte le conversazioni in un unico luogo, integrando chattare, attività e progetti per un facile accesso e contesto Integrazione con le attività: Collega le attività direttamente alle conversazioni, eliminando la necessità di copiare e incollare

Collega le attività direttamente alle conversazioni, eliminando la necessità di copiare e incollare Personalizzare le notifiche: Regolare le impostazioni delle notifiche per ridurre al minimo le distrazioni e rimanere concentrati sulle conversazioni e sugli aggiornamenti importanti

Regolare le impostazioni delle notifiche per ridurre al minimo le distrazioni e rimanere concentrati sulle conversazioni e sugli aggiornamenti importanti Sfruttare gli aggiornamenti basati sull'IA: Rimanere informati con i riepiloghi/riassunti generati dall'IA delle conversazioni importanti che potreste aver perso

Rimanere informati con i riepiloghi/riassunti generati dall'IA delle conversazioni importanti che potreste aver perso Fornire un feedback coinvolgente: Registrare e condividere audio o video all'interno dell'area di lavoro per spiegare idee, fornire feedback o condividere aggiornamenti in modo più dinamico e conciso

Registrare e condividere audio o video all'interno dell'area di lavoro per spiegare idee, fornire feedback o condividere aggiornamenti in modo più dinamico e conciso **Filtrare i messaggi assegnati nei Messaggi per rimanere concentrati sulle attività che richiedono la vostra attenzione ed evitare di perdere di vista le decisioni chiave

Limiti dei ClickUp

Ha una curva di apprendimento un po' lunga per i nuovi utenti a causa delle sue funzionalità/funzioni estese

L'app per dispositivi mobili è meno reattiva di quella per desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever per sempre

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. WhatsApp (la migliore app di messaggistica gratis)

via RicercaGate WhatsApp è un'app di messaggistica riconosciuta a livello mondiale che supporta la condivisione di testi e contenuti multimediali, le chiamate vocali e le videochiamate. Offre un'esperienza senza soluzione di continuità su piattaforme mobili e desktop, consentendo agli utenti di sincronizzare le loro chat senza sforzo.

Se si aggiungono la facilità d'uso e l'enorme base di utenti, è facile capire perché quest'app di messaggistica crittografata sia un punto di riferimento sia per le chat personali che per le conversazioni di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di WhatsApp

Creazione di chat di gruppo per facilitare la comunicazione con più partecipanti

Impostazione di aggiornamenti di stato che scompaiono dopo 24 ore per condividere i momenti con i contatti

Crittografare i messaggi utilizzando la crittografia end-to-end per una comunicazione in sicurezza

Abilitazione della verifica in due passaggi per una maggiore sicurezza

Controllo delle impostazioni di privacy per gestire la visibilità della foto del profilo, dello stato e delle ultime informazioni viste

Limiti di WhatsApp

La dimensione di caricamento dei file è limitata a 100 MB, il che limita la condivisione di file più grandi

Non può essere utilizzato su più telefoni contemporaneamente

Le chat di gruppo hanno un limite di partecipanti che potrebbe non soddisfare le esigenze di grandi comunità

Prezzi WhatsApp

WhatsApp: Free

Free WhatsApp Business: Gratis

Valutazioni e recensioni di WhatsApp

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 4.7/5 (15.865+ recensioni)

💡 Pro Tip: Follow galateo del chattare sul lavoro mantenendo tutti i messaggi professionali, concisi e rispettosi. Evitate l'uso eccessivo di emoji o di un linguaggio informale, a meno che non sia appropriato per la cultura del team.

3. Threema (migliore per la messaggistica anonima)

via Threema Threema è un'app di messaggistica orientata alla privacy, progettata per gli utenti che danno valore all'anonimato. Non richiede dati personali come il numero di telefono o l'indirizzo email per creare un account, ma si basa su un ID Threema unico.

Grazie alla crittografia end-to-end e alla non dipendenza da servizi cloud, Threema garantisce sicurezza e privacy messaggistica istantanea nel mio lavoro .

Le migliori funzionalità/funzione di Threema

Crittografia dei messaggi per mantenere privacy e riservatezza

Verifica dell'identità dei contatti attraverso la scansione del codice QR

Controllo dell'accesso alla rubrica, sincronizzazione dei contatti solo se desiderata

Memorizzare i dati localmente sul dispositivo, evitando di affidarsi al cloud

Possibilità di chattare in gruppi privati, protetti da solidi standard di crittografia

Limiti di Treema

Richiede un pagamento una tantum, a differenza dei concorrenti gratis

Base di utenti più piccola rispetto alle app di messaggistica tradizionali

Prezzi di Treema

Threema Lavoro

Essenziale: $2,00/mese per utente (fatturati annualmente)

$2,00/mese per utente (fatturati annualmente) Advanced: $2,50/mese per utente (fatturati annualmente)

$2,50/mese per utente (fatturati annualmente) Professionale: $3,50/mese per utente (fatturati annualmente)

Trasmissione Threema

Broadcast 15: $6,00/mese (15 destinatari)

$6,00/mese (15 destinatari) Broadcast 50: $11,00/mese (50 destinatari)

$11,00/mese (50 destinatari) Broadcast 100: $19,00/mese (100 destinatari)

$19,00/mese (100 destinatari) Broadcast 500: $91,00/mese (500 destinatari)

$91,00/mese (500 destinatari) Broadcast 1000: $170,00/mese (1000 destinatari)

$170,00/mese (1000 destinatari) Unlimited: $285,00/mese

Valutazioni e recensioni di Threema

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

💡 Pro Tip: Monitorate regolarmente l'attività del vostro account per cogliere eventuali segni di accesso non autorizzato o messaggi insoliti.

4. Signal (il migliore per la privacy open-source)

via Negozio Snap Il segnale è una strumento di comunicazione sul posto di lavoro progettato tenendo conto della privacy. Utilizza protocolli di crittografia avanzati per mettere in sicurezza le comunicazioni e conserva metadati minimi, garantendo l'anonimato dell'utente.

Questo strumento è popolare tra gli appassionati di privacy per il suo codice open-source e il suo commit alla trasparenza.

Le migliori funzionalità/funzione di Signal

Crittografia di messaggi, chiamate vocali e videochiamate per una comunicazione sicura

Verifica dei contatti attraverso numeri unici di sicurezza

Aggiungete un tocco creativo alle vostre conversazioni creando e condividendo adesivi personalizzati e crittografati

Utilizzo di messaggi a scomparsa per una maggiore riservatezza

Condivisione del codice open-source per consentire verifiche indipendenti

Limiti di segnale

Nessun backup integrato o metodo semplice per trasferire la cronologia dei messaggi tra i dispositivi

Non può essere utilizzato su più dispositivi contemporaneamente

Popolarità limitata rispetto alle app tradizionali, che può limitare la comunicazione con gli altri

Prezzi del segnale

Gratis

Valutazioni e recensioni del segnale

G2: 4.4/5 (440+ recensioni)

4.4/5 (440+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

💡 Pro Tip: Disabilita le anteprime dei messaggi sulla schermata di blocco per mantenere la privacy, soprattutto in pubblico o quando il dispositivo è usufruito.

5. Telegram (migliore per gruppi e canali di grandi dimensioni)

via Il Club delle finestre Telegram è un'app di messaggistica basata sul cloud che offre funzionalità/funzione avanzate per uso personale e professionale. Supporta chat di gruppo massive, crittografia end-to-end per le chat segrete e una varietà di opzioni personalizzate.

I solidi strumenti per la privacy e l'accessibilità su più dispositivi rendono l'app un'ottima opzione per gli utenti che hanno bisogno di flessibilità e sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzione di Telegram

Ospitare chat di gruppo con un massimo di 200.000 partecipanti

Utilizzare chat segrete con messaggi che si autodistruggono per una maggiore sicurezza

Bloccare l'app con un elemento fissato o un'autenticazione biometrica

Connessione attraverso server proxy per migliorare l'anonimato

Limiti di Telegram

I messaggi autodistruttivi sono limitati alle sole chat segrete

La creazione dell'account non richiede la verifica, il che può portare alla creazione di account falsi

Alcune funzionalità avanzate non hanno un supporto ufficiale e sono quindi più difficili da usare

Prezzi Telegram

Gratis

Valutazioni e recensioni del telegramma

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.7/5 (6.315+ recensioni)

💡 Pro Tip: Usa conversazioni in acqua per costruire un rapporto di amicizia discutendo di argomenti leggeri e inclusivi come hobby, eventi attuali o piani per il fine settimana. Evitate argomenti delicati o controversi per mantenere un'atmosfera positiva e accogliente.

6. Messenger (migliore per gli utenti di Facebook)

via TechCrunch Messaggi, sviluppata da Meta, è un'app di messaggistica versatile che offre comunicazioni di testo, voce e video. Si integra perfettamente con Facebook e Instagram, consentendo agli utenti di connettersi attraverso le varie piattaforme.

Sebbene Messenger offra funzionalità/funzione come la scomparsa dei messaggi e strumenti interattivi, i suoi annunci e l'interfaccia ingombrante possono sminuire l'esperienza.

Le migliori funzionalità/funzione di Messenger

Nascondere le ricevute di lettura e visualizzare i messaggi senza avvisare il mittente

Effettuare videochiamate e chiamate vocali crittografate end-to-end in tutta sicurezza

Utilizzo di messaggi a scomparsa per conversazioni private

Impostazione di notifiche per gli accessi non riconosciuti per aumentare la sicurezza dell'account

Modifica dei messaggi inviati entro una finestra di 15 minuti

Limiti dei messaggi

Vengono segnalati problemi di consegna dopo gli aggiornamenti della crittografia

Le funzioni di chattare in gruppo e di videochiamata potrebbero non essere adatte a team più numerosi

Prezzi del messenger

Gratis

Valutazioni e recensioni di Messenger

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

💡 Pro Tip: Programmate check-in regolari e utilizzate strumenti di collaborazione come Bacheca delle attività condivise o app di messaggistica per garantire che tutti siano allineati e informati. Aspettative cancellate e un dialogo aperto possono colmare le lacune di un'azienda le lacune di comunicazione sul posto di lavoro efficacemente.

7. Wire (migliore per la collaborazione aziendale)

via Filo conduttore Wire è un'app di messaggistica sicura adatta all'uso personale e aziendale. Questa app di messaggistica privata raccoglie dati minimi dell'utente, strettamente necessari per la funzione.

I suoi metodi di crittografia, il protocollo di trasporto sicuro in tempo reale (SRTP) e la sicurezza del livello di trasporto dei datagrammi (DTLS), la rendono una scelta affidabile per i team di professionisti che danno priorità alla sicurezza e alla collaborazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Wire

Crittografa tutti i messaggi, le chiamate e i file utilizzando il protocollo Proteus

Assegnazione di chiavi di crittografia uniche a ciascun messaggio per una maggiore sicurezza

Ospitare chiamate di gruppo fino a 25 partecipanti con crittografia di alta qualità

Autodistruzione dei messaggi per garantire che le informazioni sensibili non vengano memorizzate in modo permanente

Verifica della sicurezza dell'app tramite audit pubblici del suo codice open-source

Limiti del cavo

Manca l'autenticazione a due fattori, che è una funzionalità standard nella maggior parte delle app sicure

Problemi di prestazioni, soprattutto su Android, sono stati spesso segnalati

Progettato principalmente per le aziende, è meno facile da usare per gli utenti occasionali

Prezzo del filo

Free per l'uso personale

Wire per le aziende: $9,45/mese per utente

$9,45/mese per utente Wire on-premises: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Wired

G2: 4.2/5 (50+ recensioni)

4.2/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (65+ recensioni)

8. Sessione (Il migliore per la privacy decentralizzata)

via È FOSS Session è un'app di messaggistica incentrata sulla privacy e costruita su una rete decentralizzata, eliminando i server centrali che potrebbero compromettere i dati degli utenti.

Proteggere l'anonimato è semplice grazie agli ID unici di Session, che sostituiscono il numero di telefono e l'indirizzo email. Questo la rende un'ottima opzione per chi ha valore per la privacy, soprattutto in ambienti a bassa connettività o con restrizioni.

Le migliori funzionalità/funzione della sessione

Migliora l'anonimato grazie a relè di messaggi criptati e multi-nodo con instradamento a cipolla

Impostazione di account senza condivisione di numeri di telefono o email

Invio di messaggi vocali in sicurezza quando il testo non è sufficiente

Operare su una rete decentralizzata per ridurre al minimo i rischi di violazioni o guasti ai server

Impedisce il monitoraggio dei metadati e della geolocalizzazione per una privacy totale

Limiti di sessione

I tempi lenti di consegna dei messaggi possono ostacolare la comunicazione in tempo reale

Non supporta le videochiamate e le funzionalità/funzione multimediali avanzate

Prezzo della sessione

Gratis

Valutazioni e recensioni della sessione

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

💡 Pro Tip: Impostazione di suoni di notifica personalizzati per le chat sensibili, per identificare con discrezione i messaggi senza rivelarne il contenuto a chi si trova nelle vicinanze.

9. Line (migliore per l'integrazione sociale)

via Linea Line è un'app di messaggistica ricca di funzionalità, molto utilizzata in Giappone e in altri mercati asiatici.

Oltre alla messaggistica, Line integra funzioni sociali, di shopping e di intrattenimento che la rendono pratica per la vita quotidiana. Supporta la messaggistica criptata e le chiamate di gruppo di alta qualità, rendendola adatta sia a un uso occasionale che professionale.

Le migliori funzionalità/funzione di Line

Utilizza la crittografia Letter Sealing per garantire la sicurezza dei messaggi e delle chiamate

Ospitare chat di gruppo fino a 500 partecipanti con facilità

Consente di effettuare gratis videochiamate e chiamate vocali illimitate, anche per gruppi numerosi

Personalizzate le impostazioni di privacy per bloccare utenti sconosciuti o limitare l'accesso al vostro profilo

Proteggete le vostre chat con funzionalità/funzione di blocco dell'app, come i codici di accesso

Limiti di linea

Non supporta la migrazione della cronologia delle chat tra dispositivi iOS e Android

È stato criticato per la censura dei contenuti in alcune regioni

Gli utenti segnalano bug occasionali che hanno un impatto sull'usabilità

Prezzi di linea

Gratis

Valutazioni e recensioni della linea

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. iMessage (migliore per gli utenti Apple)

via Mela iMessage è l'app di messaggistica proprietaria di Apple disponibile su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Si integra perfettamente con gli SMS, consentendo agli utenti di comunicare con dispositivi non iOS.

Grazie alla sua interfaccia elegante e alla crittografia end-to-end, iMessage è ideale per gli utenti dell'ecosistema Apple.

Le migliori funzionalità/funzione di iMessage

Modifica i messaggi inviati di recente per correggere gli errori

Invio di messaggi scritti a mano per dare un tocco personale ai testi

Accesso alle informazioni di monitoraggio di voli o spedizioni direttamente in chat

Utilizzare le chat di gruppo con ricevute di consegna e di lettura per un coordinamento senza soluzione di continuità

Protezione dei messaggi con chiavi di crittografia uniche per ogni dispositivo

Limiti di iMessage

Esclusivo per i dispositivi Apple, limita la comunicazione con utenti non iOS

Mancano opzioni di personalizzazione come i temi

Prezzi di iMessage

Gratis

Valutazioni e recensioni di iMessage

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

11. Dust (migliore per la messaggistica effimera)

via Polvere Dust è un'app di messaggistica incentrata sulla privacy che enfatizza la protezione dei dati cancellando automaticamente i messaggi poco dopo la loro lettura.

Impedisce gli screenshot e notifica agli utenti qualsiasi tentativo di catturare le conversazioni, rendendo l'app altamente sicura per le discussioni più delicate.

Le migliori funzionalità/funzione di Dust

Elimina automaticamente i messaggi dopo che sono stati letti, in genere entro 100 secondi

Notifica agli utenti se qualcuno tenta di catturare uno screenshot di una conversazione

Invio privato di messaggi broadcast a più contatti

Connessione sicura con gli amici senza esporre i dati di contatto

Personalizzazione dei profili con biografie e immagini per personalizzare l'esperienza di navigazione

Limiti di polvere

Da fare non supporta le videochiamate o le chiamate vocali

La base di utenti limitata può limitare la comunicazione con i contatti

Prezzo della polvere

Gratis

Valutazioni e recensioni della polvere

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

12. Briar (migliore per la messaggistica offline)

via La radica Briar è un'app di messaggistica sicura e peer-to-peer progettata per attivisti, giornalisti e utenti di regioni a bassa connettività.

Non si affida a server centrali, ma sincronizza i messaggi crittografati tramite Bluetooth, Wi-Fi o Tor. Questa struttura decentralizzata garantisce una comunicazione privata anche senza accesso a Internet.

Le migliori funzionalità/funzione di Briar

Elimina i rischi associati alle violazioni dei server, garantendo la decentralizzazione dei dati

Crittografia e archiviazione dei messaggi a livello locale sui dispositivi degli utenti per una maggiore sicurezza

Prevenire l'impersonificazione richiedendo l'aggiunta manuale del contatto attraverso codici QR o collegati

Permettere chat di gruppo in sicurezza e forum pubblici per discussioni collaborative

Lavorare senza problemi in aree con accesso a Internet limitato o assente

Limiti di Briar

Non supporta il backup dei dati o la migrazione tra dispositivi

La comunicazione peer-to-peer può consumare la batteria più rapidamente rispetto alle app centralizzate

Attualmente disponibile solo su Android, senza piani per il supporto di iOS

Prezzi di Briar

Gratis

Valutazioni e recensioni di Briar

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

13. Google Messaggi (la migliore per l'integrazione con RCS)

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdt\_n3L5K\_gCHe4l3hVnKfX0XGdQF\_rp\h7FuhnP1Z5kCQNmHl9d8R1YySVV7M7NboJeUfStg9RslcJks_TAst5iAf8jfgUaAoALpJ4TOemdpTPvKu4SHCDnv31LEzqbwsDgZVX?chiave=TDqw7sOeGDvgRUfFu8SX7Q7g Google Messaggi: app di messaggistica sicura /$$$img/

via Yahoo Google Messaggi è l'app di messaggistica predefinita per la maggior parte dei telefoni Android e offre l'integrazione di SMS, MMS e rich communication services (RCS) per funzionalità/funzione avanzate. Include risposte intelligenti, condivisione di contenuti multimediali e integrazione con i servizi di Google come Calendario e Foto, che la rendono uno strumento di comunicazione estremamente versatile.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Messaggi

Trascrizione dei messaggi vocali per una facile lettura, per recuperare facilmente le conversazioni

Programmare i messaggi per inviarli in un secondo momento, garantendo una comunicazione tempestiva per promemoria o aggiornamenti

Condivisione di collegamenti e creazione di eventi grazie all'integrazione perfetta con Google Calendar

Inviare messaggi da un computer utilizzando la versione web dell'app

Limiti di Google Messaggi

Capacità di messaggistica multipiattaforma limitate per gli utenti iPhone

Le funzionalità/funzione possono dipendere dal gestore di telefonia mobile, con ripercussioni sulla consegna e sulle dimensioni delle chat di gruppo

Prezzi di Google Messaggi

Gratis

Valutazioni e recensioni di Google Messaggi

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

💡 Pro Tip: Quando installate una nuova app di messaggistica, controllate le autorizzazioni richieste e concedete l'accesso solo a ciò che è necessario per la sua funzione.

Semplificare la comunicazione e la collaborazione con ClickUp

La scelta della giusta app di messaggistica sicura può fare la differenza nella protezione delle conversazioni private e professionali. Con così tante opzioni disponibili, è importante scegliere uno strumento che garantisca la sicurezza delle chat e supporti le vostre esigenze specifiche.

Se state cercando qualcosa di più di una semplice app di messaggistica, ClickUp è la scelta perfetta. Combina la messaggistica sicura in tempo reale con solide funzionalità di project management, assicurando che il team possa comunicare e collaborare senza problemi.

Con ClickUp Chat, potete discutere di attività, condividere aggiornamenti e conservare tutte le conversazioni relative ai progetti in un'unica piattaforma sicura. Invece di passare da un'app all'altra per la messaggistica, centralizzate il vostro flusso di lavoro in Chattare, mantenendo la comunicazione efficiente e i progetti organizzati.

Perché accontentarsi di poco quando potete stare in sicurezza con ClickUp? Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!