WhatsApp Vs. Google Messaggi: Quale app per chattare è migliore?

Tutti conoscono e amano WhatsApp: è praticamente il collante sociale della nostra vita digitale. Ma indovinate un po'?

Google ha fatto scivolare silenziosamente la sua piattaforma di messaggistica nelle vostre tasche ed è probabile che la stiate usando senza nemmeno accorgervene.

Vi presentiamo Google Messaggi, il fidato predefinito sulla maggior parte dei telefoni Android, che tiene al sicuro tutti i messaggi di testo, dalle password una tantum (OTP) a quel codice promozionale che probabilmente dimenticherete di usare.

Cosa distingue WhatsApp e Google Messaggi? Anche se sembrano simili, queste app di messaggistica presentano alcune piccole ma significative differenze che potrebbero fare la differenza per le vostre comunicazioni personali e aziendali.

In questo articolo, faremo un confronto dettagliato tra WhatsApp e Google Messaggi e vi aiuteremo a decidere quale piattaforma merita davvero un posto nella vostra home screen.

Che cos'è WhatsApp?

Prima c'erano i messaggi di testo, poi è arrivato Facebook Messenger e infine WhatsApp è diventato l'app predefinita per i messaggi di tutto il mondo con il suo 2 miliardi di utenti attivi che da allora non si è più guardata indietro.

WhatsApp ha imparato a mettere in connessione le persone, consentendo di inviare messaggi e ricevere praticamente qualsiasi cosa: testi, foto, video, documenti, posizioni e persino denaro in alcune regioni. Vediamo alcune delle sue funzionalità/funzione più popolari.

Funzionalità/funzione di WhatsApp

Cosa rende WhatsApp popolare per la messaggistica personale e professionale?

Per cominciare, risponde a quasi tutte le esigenze di comunicazione, rendendola un'app ideale per l'uso personale e aziendale.

Ecco un'analisi più approfondita di sette delle sue principali funzionalità/funzioni:

Funzionalità/funzione n. 1: crittografia end-to-end e controlli della privacy

La crittografia end-to-end di WhatsApp garantisce che solo voi e la persona con cui state messaggiando possiate vedere le vostre chat: questo vale anche per le chiamate, le note vocali e la condivisione di file.

Inoltre, i controlli sulla privacy come "Blocco chat" consentono di mettere in sicurezza le conversazioni private con un codice di accesso o un blocco biometrico, aggiungendo un ulteriore livello di protezione.

Funzionalità/funzione #2: videochiamate vocali e con condivisione dello schermo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Whatsapp-video-call-1400x788.png WhatsApp vs. Google Messaggi /$$$img/ WhatsApp Le videochiamate e le chiamate vocali di WhatsApp consentono di connettersi con chiunque in tutto il mondo, gratis. Le chiamate di gruppo possono includere fino a 32 partecipanti e, grazie alla nuova opzione di condivisione dello schermo, è possibile lavorare facilmente con i propri compagni di squadra anche in viaggio.

Naturalmente, WhatsApp è diventato una scelta solida per le chiamate in movimento.

Funzionalità/funzione n. 3: aggiornamenti di stato e canali

La funzionalità/funzione di WhatsApp consente agli utenti di pubblicare foto, video o aggiornamenti di testo della durata di 24 ore. Nel 2023, l'app ha aggiunto i "Canali", uno strumento di trasmissione che consente a marchi, autori e personaggi pubblici di raggiungere un vasto pubblico, dando a WhatsApp un vantaggio sociale.

💡 Pro Tip: Utilizzate la funzionalità "Elenchi Broadcast" di WhatsApp per inviare aggiornamenti o promozioni a più contatti contemporaneamente senza creare una chat di gruppo. In questo modo è possibile mantenere i messaggi più personali e garantire che solo i destinatari vedano il messaggio.

Funzionalità/funzione #4: Condivisione di file e anteprime di documenti

Con un limite di condivisione di file fino a 2GB, WhatsApp rende l'invio di documenti e media di grandi dimensioni un gioco da ragazzi.

Inoltre, le anteprime dei documenti consentono una rapida scrematura prima di scaricarli, particolarmente utile per le collaborazioni aziendali più impegnative.

Funzionalità/funzione #5: chattare in gruppo e gestire la comunità

Le chat di gruppo di WhatsApp supportano ora fino a 1.024 partecipanti, perfette per le comunità, le riunioni di famiglia e le chat del team.

Gli amministratori ricevono anche strumenti per la gestione della comunità, che rendono più facile collegare gruppi collegati, pubblicare annunci e tenere organizzate le discussioni.

Funzionalità/funzione #6: modifica dei messaggi e adesivi generati dall'IA

Meta Avete mai inviato un messaggio e vi siete accorti di un errore di battitura solo un secondo dopo?

Ora WhatsApp ti permette di modificarli entro 15 minuti dall'invio. E per un tocco di creatività, è possibile creare adesivi personalizzati con l'IA: basta descrivere ciò che si desidera e lasciare che l'app faccia il resto.

Funzionalità/funzione #7: menzione dei contatti negli aggiornamenti di stato

Questa nuova funzionalità consente di menzionare in privato fino a cinque persone negli aggiornamenti di stato. Solo i contatti menzionati riceveranno un avviso, il che lo rende ideale per aggiornamenti di traguardo.

💡 Pro Tip: Se siete artisti freelance, potete usare questa funzionalità per menzionare clienti specifici negli aggiornamenti di stato che mostrano immagini in corso (WIP), assicurandovi che li vedano per primi senza bisogno di un messaggio diretto.

Funzionalità/funzione #8: cataloghi WhatsApp Business

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Business-Listing.png Cataloghi di WhatsApp Business:

/$$$img/

via WhatsApp

La funzione catalogo di WhatsApp Business consente alle aziende di creare una vetrina digitale direttamente all'interno dell'app, mostrando prodotti o servizi ai potenziali clienti senza bisogno di un sito web completo.

I titolari delle aziende possono elencare gli elementi con foto, descrizioni, prezzi e collegamenti facilmente accessibili dalla schermata di chat.

📌 Esempio: Un negozio di abbigliamento boutique può utilizzare la funzionalità di catalogo di WhatsApp Business per mostrare le sue ultime collezioni. I clienti possono visualizzare elementi, prezzi e descrizioni all'interno della chat, rendendo facile l'esplorazione dei nuovi arrivi o dei saldi commerciali stagionali. Quando un cliente vede qualcosa che gli piace, può inviare un messaggio direttamente al negozio per avere maggiori dettagli o per fare un ordine.

Prezzi di WhatsApp

WhatsApp Personal : Free

: Free WhatsApp Business app : Gratis

: Gratis WhatsApp Business API: Prezzo personalizzato

Cos'è Google Messaggi?

Google Messaggi è la versione di Google di iMessage, un'app di messaggistica che fonde i vecchi messaggi di testo con i moderni RCS (Rich Communication Services).

Aspetta, cos'è l'RCS?

RCS, o Rich Communication Services, è come i messaggi di testo con gli steroidi. Mentre quest'ultimo è limitato ai testi di base e ai messaggi di 160 caratteri, RCS offre un'esperienza di messaggistica moderna con condivisione di media di alta qualità, ricevute di lettura, indicatori di digitazione e persino la crittografia end-to-end sulle reti supportate.

Per gli utenti di telefoni Android, RCS trasforma la messaggistica di testo di base in qualcosa di più simile a messaggi istantanei .

Consente di rimanere in connessione tramite Wi-Fi o dati mobili, di condividere foto e video di grandi dimensioni e di usufruire di funzionalità interattive che rendono la messaggistica più coinvolgente.

Inoltre, con il supporto di un numero sempre maggiore di operatori e paesi, RCS si sta trasformando in uno standard di messaggistica universale.

Funzionalità/funzione di Google Messaggi

Dopo aver raggiunto 1 miliardo di utenti RCS nel 2023, l'app Google Messaggi ha rilasciato alcune nuove funzionalità/funzione.

Esaminiamole una per una:

Funzionalità/funzione #1: Eliminazione automatica delle OTP (One-Time Password)

Una delle sfide più grandi di Google Messaggi era che tutti gli OTP vi approdavano.

Ora è possibile dire addio ai messaggi ingombri di OTP, attivando la funzionalità/funzione "Elimina automaticamente gli OTP dopo 24 ore" in Impostazioni > Organizzazione messaggi. In questo modo, tutte le password una tantum spariranno dopo 24 ore.

🧠 Da fare: Google Messaggi sta migliorando le sue capacità di rilevamento delle truffe per proteggere gli utenti da messaggi fraudolenti relativi alla consegna di pacchi e al lavoro. Utilizzando l'apprendimento automatico sul dispositivo, l'app è in grado di identificare e spostare automaticamente i testi sospetti nella cartella spam o di emettere un avviso.

Funzionalità/funzione n. 2: programmazione dei testi da inviare in un secondo momento

via Google Non c'è problema se avete problemi a ricordare i compleanni.

Con Google Messaggi è possibile programmare i testi in anticipo: basta digitare il messaggio, tenere premuto il pulsante di invio e scegliere un orario.

È perfetto per tenere il passo con le promemoria o per impressionare qualcuno con il vostro (apparentemente) perfetto tempismo.

Funzionalità/funzione n. 3: aggiungere reazioni a un testo

via Google

Pensate che le reazioni emoji siano solo per iMessage? Ripensateci!

Google Messaggi consente di reagire ai testi premendo a lungo su un messaggio e selezionando un'emoji.

Gli utenti Android ricevono la reazione direttamente nella chat, mentre gli utenti iPhone ricevono un messaggio separato che dice "[emoji] a [messaggio]" Divertente, vero?

Funzionalità/funzione n. 4: elemento fissato in cima alle conversazioni

Se chattate con molte persone, il vostro elenco di conversazioni potrebbe sembrare un caos.

Fortunatamente, Google Messaggi consente di fissare fino a cinque conversazioni in cima all'elenco delle chat.

Basta premere a lungo su una conversazione, toccare l'icona dell'elemento fissato e non si perderà più traccia dei preferiti.

Funzionalità/funzione n. 5: ascoltare i messaggi letti ad alta voce

Volete stare a mani libere? Google Assistant può leggere i messaggi ad alta voce quando si dice "Leggi i miei messaggi"

Questo funziona con qualsiasi app di messaggistica, purché il messaggio si trovi nell'ombra delle notifiche, e si può anche rispondere usando la voce.

💡 Consiglio: Prima di cambiare telefono, eseguite il backup dei messaggi su Google Drive per ripristinarli facilmente sul nuovo dispositivo. Basta andare su Impostazioni > Sistema > Backup, attivare il backup su Google Drive e toccare Esegui backup ora. In questo modo, tutti i testi sono al sicuro e pronti per essere trasferiti!

Funzionalità/funzione #6: condivisione della posizione in un testo

Proprio come WhatsApp, potete evitare i testi "Dove sei?" su Google Messaggi condividendo la vostra posizione direttamente in Google Messaggi.

Toccate il pulsante più, selezionate "Posizione" e inviate un link tramite Google Mappa: è veloce, preciso e fa risparmiare a tutti qualche messaggio.

Funzionalità/funzione #7: Fotomoji

Con Photomoji è possibile creare reazioni personalizzate dalle foto preferite aggiungendo ai preferiti l'IA di Google.

Trasforma uno scatto di te o del tuo animale domestico in una reazione, salvala e permetti ai tuoi amici di usarla anche nelle chat di gruppo, perché chi non vuole una libreria di reazioni che sia unicamente tua?

Funzionalità/funzione #8: Effetti schermo

Per un po' di brio, Screen Effects consente di inviare risposte animate con parole specifiche come "nevica" o "congratulazioni"

Inviando queste parole chiave, lo schermo si trasforma in un'animazione. È una divertente caccia alle uova di Pasqua per scoprire tutti gli oltre 15 prompt nascosti.

Prezzi di Google Messaggi

**Gratuito

messaggi aziendali RCS: Free (gli operatori di telecomunicazioni e i loro affiliati possono applicare delle tariffe)

WhatsApp Vs. Google Messaggi: Funzionalità/funzione a confronto

Sia WhatsApp che Google Messaggi sono ricchi di funzionalità/funzione che rendono le chat più intelligenti, veloci e divertenti.

WhatsApp mantiene le cose classiche con alcune misure di privacy e facilità d'uso. Nel frattempo, Google Messaggi, basato su RCS, vuole riportare l'umile testo negli anni 2020.

Ecco un confronto testa a testa tra WhatsApp e Google Messaggi per vedere quale app brilla nelle aree chiave:

Funzionalità/funzione #1: Crittografia end-to-end

Vincitore: WhatsApp

WhatsApp è da tempo un campione della crittografia end-to-end, che mette in sicurezza tutto, dai testi alle chiamate e alla condivisione di file, per impostazione predefinita. Non sorprende che questo round del confronto WhatsApp vs. Google Messaggi vada a questa app.

Anche Google Messaggi offre la crittografia end-to-end per le chat che supportano l'RCS, ma non tutti i vettori o le regioni lo supportano ancora, rendendo WhatsApp la scelta più affidabile per chi vuole una privacy a prova di bomba.

Funzionalità/funzione n. 2: videochiamate e chiamate vocali

Vincitore: WhatsApp

Quando si tratta di videochiamate e chiamate vocali, WhatsApp si aggiudica la corona. Con il supporto fino a 32 persone per le telefonate di gruppo e le chiamate internazionali gratuite, WhatsApp si sente come un'app per mini-conferenze.

Google Messaggi, invece, si basa sull'integrazione con Google Meet per le videochiamate: ottimo se siete già utenti di Meet, ma non è così fluido come le chiamate integrate di WhatsApp.

Funzionalità/funzione #3: Personalizzazione e reazioni

Vincitore: Google Messaggi

Google Messaggi vi permette di esprimere voi stessi. Con opzioni come i colori personalizzati delle bolle, le Photomoji per reazioni personalizzate e gli Effetti schermo animati, Google Messaggi conferisce personalità alle vostre chat.

WhatsApp offre reazioni di base e sfondi personalizzati, ma gli effetti IA di Google aggiungono un tocco divertente e moderno per chi ama la personalizzazione.

Funzionalità/funzione #4: Condivisione di file e media

Vincitore: Pareggio. Google Messaggi (per la qualità dei media), WhatsApp (per la flessibilità)

Google Messaggi, con RCS, permette agli utenti di inviare immagini e video ad alta risoluzione: addio meme pixelati.

Tuttavia, WhatsApp supporta un intervallo più ampio di tipi di media e file di dimensioni fino a 2GB, rendendolo più versatile per la condivisione di file di grandi dimensioni o di formati multipli.

Funzionalità/funzione #5: reazioni ai messaggi

Vincitore: Google Messaggi

Google Messaggi porta le reazioni a un livello superiore, consentendo agli utenti di rispondere con qualsiasi emoji a scelta e aggiungendo effetti animati come Reaction Effects.

Funzionalità/funzione #6: accesso al desktop e al web

Vincitore: WhatsApp

Entrambe le app supportano le chattare su desktop, ma WhatsApp Web sembra più consolidata e non richiede l'RCS per una funzione completa.

Anche Google Messaggi offre una versione web, ma è limitata dalla compatibilità con RCS, rendendo WhatsApp il servizio di riferimento per chattare senza problemi su più dispositivi.

Funzionalità/funzione #7: Condivisione della posizione

Vincitore: WhatsApp

WhatsApp semplifica la condivisione della posizione in tempo reale, consentendo di condividere gli aggiornamenti per periodi di tempo prestabiliti (15 minuti, 1 ora o 8 ore).

D'altra parte, Messaggi di Google offre la condivisione della posizione attraverso Mappa, ma è un po' più semplice. Per le riunioni di viaggio o gli aggiornamenti sulla posizione, la flessibilità di WhatsApp si fa notare.

Funzionalità/funzione #8: Protezione dallo spam

Vincitore: Google Messaggi

L'ultimo round del confronto tra WhatsApp e Google Messaggi va a quest'ultimo.

Google Messaggi utilizza l'apprendimento automatico sul dispositivo per bloccare il potenziale spam, segnalando automaticamente i messaggi sospetti senza compromettere la privacy.

Anche WhatsApp offre una reportistica sullo spam, ma la capacità di Google di rilevare in modo proattivo le truffe gli conferisce un vantaggio per chi riceve molti testi da mittenti sconosciuti.

WhatsApp Vs. Google Messaggi su Reddit

Quando si parla di WhatsApp vs. Google Messaggi, i Redditors sono divisi. I Redditor sottolineano il vantaggio di WhatsApp sta nelle sue funzionalità/funzioni come le videochiamate, i limiti elevati di partecipanti alle chiamate di gruppo e la sincronizzazione affidabile tra dispositivi.

Ad esempio, un utente ha menzionato come la semplicità e l'integrazione di WhatsApp la rendano "un'app che non riesco a immaginare di non avere"

D'altra parte, i fan di Google Messaggi sostengono che la funzionalità RCS (Rich Communication Services) dell'app la fa sembrare un iMessage per Android, offrendo ricevute di lettura, condivisione di contenuti multimediali ad alta risoluzione e opzioni di condivisione uniche come temi colore ed emoji animate.

Un utente di Redditor ha condiviso la propria esperienza di condivisione di Google Messaggi su un dispositivo Galaxy, lodando l'interfaccia utente pulita e adattabile dell'app e le reazioni "tap-back".

Tuttavia, alcuni utenti sono ancora frustrati per la mancanza di supporto RCS da parte di Google per tutti i vettori, con un utente che si lamenta: "Lo adoro, ma RCS non è ancora affidabile su tutta la linea"

ClickUp - La migliore alternativa a WhatsApp e Google Messaggi

Ammettiamolo: le chat di lavoro su WhatsApp o Google Messaggi possono diventare piuttosto disordinate.

WhatsApp, pur essendo popolare, non è esattamente costruito per l'uso professionale e, anche se promette la privacy dei dati, è difficile ignorare i problemi di privacy di Meta.

Inoltre, le app di chattare come WhatsApp e Google Messaggi possono essere incredibilmente distraenti, con notifiche continue da diverse fonti.

Quindi, qual è una buona Alternativa a Google Messaggi che può sostituire WhatsApp anche?

Riunione ClickUp -passa ad essere la vera "app per il lavoro", combinando strumenti di produttività e chattare in modo collaborativo in un unico pacchetto.

ClickUp #1: ClickUp Chattare

Immaginate di non dover più cambiare app per trovare i dettagli di un progetto o creare attività basate su una chat. ClickUp Chat offre questo lusso unendo conversazioni, attività e progetti in un unico luogo.

ClickUp Chat elimina anche la "tassa sull'attivazione/disattivare", ovvero la perdita di tempo e produttività dovuta al passaggio da una piattaforma all'altra.

Perché ClickUp Chat è importante

Il contesto in sincronizzazione : Tutte le conversazioni, le attività e i progetti vivono insieme, quindi non c'è bisogno di incollare i dettagli delle chat in un'attività: tutto rimane in connessione. Con i thread sincronizzati, le chat collegate rimangono allineate con le attività e garantiscono un monitoraggio continuo dell'intera sequenza di progetti

: Tutte le conversazioni, le attività e i progetti vivono insieme, quindi non c'è bisogno di incollare i dettagli delle chat in un'attività: tutto rimane in connessione. Con i thread sincronizzati, le chat collegate rimangono allineate con le attività e garantiscono un monitoraggio continuo dell'intera sequenza di progetti Creazione di attività con IA : Creazione istantanea di attività dai messaggi di chat, completate dal contesto e dalle date di scadenza, senza bisogno di voci manuali. ClickUp Brain consente di creare un hub centrale di conoscenza dove tutti possono accedere a intuizioni chiave, brainstorming e FAQ

: Creazione istantanea di attività dai messaggi di chat, completate dal contesto e dalle date di scadenza, senza bisogno di voci manuali. ClickUp Brain consente di creare un hub centrale di conoscenza dove tutti possono accedere a intuizioni chiave, brainstorming e FAQ Comunicazione mirata: Notifiche e FollowUps™ personalizzabili vi permettono di seguire solo le conversazioni essenziali, eliminando il rumore e concentrandovi su ciò che è veramente importante. È anche possibile fissare le chat importanti, creare sezioni per conversazioni organizzate e usare i Messaggi diretti per discussioni private o individuali

📌 Esempio: Il vostro team sta facendo un brainstorming sul lancio di un prodotto in ClickUp Chat e qualcuno suggerisce: "Abbiamo bisogno di una campagna sui social media" Con un semplice clic, l'idea si trasforma in un'attività fattibile, completata da scadenze e dettagli, senza alcun lavoro richiesto. Ogni attività rimane collegata alla conversazione da cui è partita, in modo che tutti mantengano il contesto e gli obiettivi in vista.

Ulteriori funzionalità di collaborazione all'interno di ClickUp Chattare

SyncUps per le chiamate : Possibilità di effettuare videochiamate e audio con un massimo di 200 partecipanti direttamente da Chattare, per discutere facilmente dei progetti in tempo reale senza dover ricorrere ad app di terze parti

: Possibilità di effettuare videochiamate e audio con un massimo di 200 partecipanti direttamente da Chattare, per discutere facilmente dei progetti in tempo reale senza dover ricorrere ad app di terze parti Automazioni : Automazioni delle attività ricorrenti all'interno delle chat, come l'impostazione di promemoria, la programmazione di messaggi o l'assegnazione automatica di attività, facendo risparmiare al team il tempo necessario per i follow-up manuali

: Automazioni delle attività ricorrenti all'interno delle chat, come l'impostazione di promemoria, la programmazione di messaggi o l'assegnazione automatica di attività, facendo risparmiare al team il tempo necessario per i follow-up manuali /IA CatchUp e riepilogare: L'IA fornisce un rapido riepilogo dei messaggi persi e la funzionalità di riepilogare/riassumere lunghe discussioni in punti chiave, aiutandovi a recuperare più velocemente senza passare al setaccio l'intera cronologia delle chat

ClickUp one up #2: ClickUp Clip

Ci siamo passati tutti: ci siamo persi in thread di commenti interminabili, cercando di spiegare qualcosa solo per creare ulteriore confusione.

organizzate i vostri video con Clips Hub di ClickUp

Con ClickUp Clip i grattacapi sono finiti. Ora, invece di scrivere lunghe spiegazioni, potete condividere una registrazione dello schermo in pochi secondi, permettendo al vostro team di vedere esattamente ciò che vedete voi.

Inoltre, è possibile incorporare le clip direttamente nelle attività di ClickUp, lasciare che l'IA di ClickUp Brain estragga le chiavi di lettura e tenere tutto organizzato nell'Hub Clip.

💡 Pro Tip: Utilizzate ClickUp Clip per registrare flussi di lavoro complessi o passaggi di risoluzione dei problemi e salvateli nell'Hub clip per riferimenti futuri. In questo modo, il team ha sempre un accesso rapido alle guide o alle spiegazioni, risparmiando tempo e riducendo le domande ripetute.

Delegare è difficile. A volte si assegna un'attività e le istruzioni svaniscono nel nulla.

La gestione delle conversazioni relative alle attività può essere impegnativa: i commenti si perdono, i dettagli sfuggono e, prima che ve ne rendiate conto, le cose vanno a rotoli.

In queste situazioni, è necessario fare un respiro profondo e lasciare che il lavoro venga svolto da un'altra persona Commenti assegnati da ClickUp affrontano il problema a titolo personale.

Questa funzionalità/funzione consente di assegnare elementi d'azione a specifici membri del team direttamente nel thread delle attività.

Avete bisogno di una risposta rapida o di un follower? Nessun problema. I membri del team possono rispondere, risolvere o riassegnare i commenti sul posto.

ClickUp one up #4: Lavagne online di ClickUp

con le Whiteboard di ClickUp è possibile raccogliere idee, condividere intuizioni e lavorare insieme senza sforzo Lavagne online di ClickUp portano la magia di una lavagna online nello spazio digitale.

Il risultato è un'esperienza visiva interattiva che trasforma il lavoro in un'esperienza di lavoro la collaborazione in tempo reale tra i team .

Ciò include il brainstorming di idee, la mappatura di flussi di lavoro complessi o la progettazione di flussi di comunicazione. La comunicazione visiva elimina il rumore, facilitando la trasmissione di idee complesse senza bisogno di infinite spiegazioni.

Inoltre, le lavagne online di ClickUp si integrano direttamente con la gestione delle attività, raddoppiando la funzione di software di collaborazione per il project management -in modo da poter assegnare e aggiornare le attività in tempo reale.

ClickUp ha aiutato il nostro team a comunicare con un team remoto con margini di flessibilità diversi e a sapere cosa sta succedendo nel progetto senza dover fare riunioni inutili o chiedere informazioni via email o Slack. La funzionalità della lavagna online ci aiuta a fare brainstorming su processi e flussi di lavoro e ad assegnare attività in tempo reale.

Danielle Bush, project manager presso EDforTech

ClickUp one up #5: ClickUp Collaboration Detection Rilevamento della collaborazione di ClickUp consente di monitorare i compagni di squadra in tempo reale.

Sia che stiate modificando i documenti, aggiornando le attività o lasciando un commento veloce, ClickUp mantiene tutti in sincronizzazione senza passare sul lavoro degli altri.

Immaginate: niente più modifiche misteriose o sovrascritture accidentali. Saprete subito chi sta visualizzando, digitando o apportando modifiche.

Ecco come funziona:

Vedi la digitazione e le modifiche in diretta : Individuate i compagni di squadra mentre digitano o modificano in tempo reale, in modo da non essere mai fuori dal giro

: Individuate i compagni di squadra mentre digitano o modificano in tempo reale, in modo da non essere mai fuori dal giro Feedback immediato su ogni piattaforma : Tutti gli aggiornamenti - commenti, modifiche allo stato, modifiche alle attività - si aggiornano istantaneamente, sia che siate su desktop, mobile o web

: Tutti gli aggiornamenti - commenti, modifiche allo stato, modifiche alle attività - si aggiornano istantaneamente, sia che siate su desktop, mobile o web Facile condivisione: Condividete un documento tramite URL e modificatelo senza sovrapposizioni utilizzando i seguenti parametri ClickUp Documenti ### ClickUp one up #6: ClickUp Brain

ClickUp Brain è l'assistente IA di cui non sapevate di aver bisogno, ma una volta provato non potrete più tornare indietro.

Chiedetelo a Phillip Quinlan, titolo dell'innovazione operativa dell'University College di Dublino!

ClickUp Brain ha rivoluzionato il nostro flusso di lavoro... il suo strumento di riepilogo/riassunto delle chat consente di riepilogare in modo efficiente le discussioni per ottenere chiarezza e agire.

Phillip Quinlan, University College Dublin

Cosa rende ClickUp Brain l'assistente definitivo?

Scrivere in modo più intelligente : Avete bisogno di creare una frase perfetta in documenti? ClickUp Brain offre suggerimenti per rendere le vostre parole più brillanti

: Avete bisogno di creare una frase perfetta in documenti? ClickUp Brain offre suggerimenti per rendere le vostre parole più brillanti Automazione dei flussi di lavoro : Salta le cose ripetitive: ClickUp Brain è in grado di creare automaticamente attività, impostare scadenze e assegnare membri del team, il tutto in base ai vostri comandi

: Salta le cose ripetitive: ClickUp Brain è in grado di creare automaticamente attività, impostare scadenze e assegnare membri del team, il tutto in base ai vostri comandi Sconfiggere il sovraccarico di informazioni: Dai lunghi documenti ai riassunti delle chat, ClickUp Brain riepiloga rapidamente tutto ciò che è necessario sapere

Installa, iscriviti, collabora: Comunicare è così facile con ClickUp

Rosana Hungria, Project Manager, concorda sul fatto che la sostituzione di altre app di messaggistica con ClickUp può trasformare la produttività del team.

Come dice lei stessa, "ClickUp ha spostato tutte le comunicazioni da canali diversi come email, chat e WhatsApp in un unico posto. Così si sa dove andare per trovare le informazioni necessarie"

A differenza delle chat monofunzionali di WhatsApp o dei limiti di personalizzazione di Google Messaggi, ClickUp integra tutta la messaggistica con strumenti di collaborazione, riepiloghi/riassunti guidati dall'IA e notifiche continue, riducendo le distrazioni.

Con ClickUp, nessun messaggio o attività viene mai perso e ogni aggiornamento viene aggiornato in tempo reale su tutti i dispositivi.

Siete pronti a diventare più produttivi?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Iscrivetevi su ClickUp /%href/

gratis oggi!