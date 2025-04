Modelli di diagrammi di flusso in PowerPoint gratis

I grafici di flusso trasformano processi complessi in guide visive con passaggi. Ma ecco la dolorosa verità: creare diagrammi di flusso da zero può sembrare un incubo: una forma o un connettore fuori posto e si torna al punto di partenza!

Se cercate una soluzione rapida, i modelli di diagrammi di flusso di PowerPoint possono aiutarvi.

Come strutture precostituite per la visualizzazione dei processi, questi modelli sono dotati di forme PowerPoint organizzate in modo professionale, connettori intelligenti e layout logici per spiegare diversi processi o concetti.

Perché reinventare la ruota quando si può personalizzare un modello collaudato in pochi minuti? In questo post esploreremo i migliori modelli PowerPoint di diagrammi di flusso e le loro alternative per aiutarvi a costruire diagrammi di flusso di grande effetto.

Cosa rende un buon modello di diagramma di flusso in PowerPoint?

Quando si costruisce un diagramma di flusso PowerPoint efficace, il modello giusto può fare la differenza nel modo in cui il messaggio viene compreso e ricordato. Un modello di diagramma di flusso di PowerPoint ben progettato raggiunge il perfetto equilibrio tra funzionalità, chiarezza e attrattiva visiva.

Ecco cosa cercare in un modello di diagramma di flusso di PowerPoint:

Layout e design

Disposizione pulita e ordinata con spazi adeguati

Schema di colori coerente con il vostro marchio (3-4)

Forme geometriche semplici (rettangoli, rombi, ovali)

Spazi bianchi sufficienti per evitare il disordine

Connessione intelligente

Posizionamento logico delle frecce con attraversamento minimo delle linee

Flusso direzionale cancellato dall'inizio alla fine

Vari stili di connettore per diverse relazioni

Gerarchia visiva facile da seguire

Elementi interattivi

Dimensione minima dei font di 14-18 punti per la visibilità a distanza

Forme preconfezionate facilmente modificabili

Elementi modificabili per adattare colori e dimensioni

Versatilità per diversi tipi di flusso (flussi di processo, alberi decisionali)

I migliori modelli consentono di presentare idee complesse in modo chiaro senza sacrificare la professionalità o la chiarezza. Un buon modello di diagramma di flusso deve valorizzare il messaggio, non dominarlo. Se il design ruba l'attenzione al contenuto, è ora di semplificare.

Concentratevi sulla chiarezza e sullo scopo piuttosto che sugli elementi decorativi.

Modelli di diagrammi di flusso in PowerPoint

Mentre le forme e i diagrammi di base sono precaricati nella grafica SmartArt e nella libreria "Forme" di PowerPoint, il vero affare sono i modelli di diagrammi di flusso di PowerPoint creati dalla comunità, disponibili per il download gratuito. Offrono layout specializzati per specifiche esigenze aziendali e di lavoro e sono completamente modificabili.

Vediamo rapidamente alcuni dei modelli più diffusi Modelli di diagrammi di flusso in PowerPoint di seguito.

1. Modello di diagramma di flusso semplice in PowerPoint di SlideModel

via Modello di diapositiva Il Modello di diagramma di flusso semplice in PowerPoint di SlideModel trasforma processi complessi in immagini di facile comprensione che catturano immediatamente l'attenzione del pubblico. Grazie agli elementi PowerPoint integrati, non è necessario lottare con complicati strumenti di progettazione o passare ore a creare layout.

Ciò che rende unico questo modello di diagramma di flusso per PowerPoint è la sua semplicità. Ogni forma, connettore e gradiente è creato con gli strumenti di PowerPoint, rendendo il modello facile da personalizzare.

Inoltre, il modello è altamente flessibile: è possibile adattarlo rapidamente alle diverse esigenze modificando colori, effetti o tratti.

Ideale per: Piccole e medie imprese, team HR, team commerciali e startup.

2. Modello di Mappa dei processi aziendali in PowerPoint di SlideModel

via Modello di diapositiva Il Modello di Mappa dei processi aziendali in PowerPoint di SlideModel trasforma i complessi processi aziendali in storie visive digeribili attraverso diagrammi di flusso predefiniti.

Ogni diapositiva di questo modello di presentazione a diagrammi di flusso affronta diversi scenari aziendali con diagrammi pronti all'uso, icone intuitive, descrizioni concise in testo e punti di decisione contrassegnati da percorsi sì/no.

Tutte le diapositive e gli elementi, comprese le forme, le frecce, i colori e il testo, possono essere personalizzati per adattarsi al vostro marchio e alle vostre esigenze aziendali, risparmiando ore di lavoro di progettazione manuale.

Ideale per: Teams aziendali, gestori del team e specialisti del miglioramento dei processi.

3. Esempi di diagrammi di flusso in PowerPoint modello di slideegg

via slideegg Il Esempi di diagrammi di flusso in PowerPoint Modello di slideegg offre una raccolta di 11 diapositive per illustrare vari tipi di diagrammi di flusso. Include modelli per strutture organizzative, diagrammi di flusso di lavoro, diagrammi di flusso circolari, e altro ancora, rendendoli perfetti per creare un flusso logico per presentare processi di flusso di lavoro, gerarchie e sistemi in un formato chiaro e visivamente accattivante.

Queste diapositive completamente personalizzabili permettono di adattare colori, font e layout per rispondere a specifiche esigenze di presentazione. Sia che stiate mappando un processo aziendale o creando un grafico organizzativo, questi modelli aiutano a trasmettere informazioni complesse in modo semplice.

Ideale per: Sviluppatori, project manager e team che si occupano di più progetti.

4. Modello di diagramma di flusso per il project management agile in PowerPoint di slideegg

via slideegg Il Modello di diagramma di flusso per il project management agile in PowerPoint di Slideegg non è solo un altro modello di diagramma di flusso, ma una rappresentazione visiva appositamente creata per il project management Agile. Progettato per allinearsi alla metodologia Agile, il modello mappa le fasi chiave come la creazione del backlog del prodotto, la pianificazione degli sprint, lo sviluppo, i test e la revisione (ad esempio, nei progetti software).

Inoltre, combina la chiarezza delle funzioni con un design elegante, offrendo la ccompatibilità con i formati 16:9 e 4:3 per presentazioni senza soluzione di continuità.

E in più? Ogni elemento visivo è basato su principi della scienza della visione (linee guida basate su ricerche che esplorano il modo in cui il cervello umano interpreta le immagini) per garantire che il vostro messaggio risalti senza sopraffare il pubblico.

Ideale per: Team agili, gestori del progetto e team di sviluppo software.

Scarica questo modello

Consiglio: Cercate modelli con spazi coerenti (0,5″ tra le forme) per ottenere un aspetto professionale e curato.

5. Modello di struttura di ripartizione del lavoro in PPT di slideegg

via slideegg Se il progetto ha più componenti ed è necessario riorganizzare ciascuno di essi con un design e una grafica eccellenti, l'opzione Modello di struttura di ripartizione del lavoro in PPT di slideegg è la scelta migliore.

Questo modello consente ai project manager di delineare chiaramente l'ambito, le attività e i risultati, assicurando che ogni parte del progetto sia tenuta in considerazione. Dividendo un progetto in parti più piccole e ben definite, il modello aiuta a pianificare, gestire e controllare i diversi progetti in modo più efficiente.

Ciò che contraddistingue questo modello sono le sue funzionalità/funzione di facile utilizzo. È personalizzabile al 100%, per cui è possibile adattarlo facilmente alle esigenze specifiche del progetto. Oltre a PowerPoint, è compatibile con Google Slides, per offrire ulteriore flessibilità.

Ideale per: Project manager, team di costruzione e responsabili operativi.

6. Modello di diagramma di flusso del processo di approvvigionamento in PowerPoint di SlideTeam

via SlideTeam Il Modello di diagramma di flusso del processo di approvvigionamento in PowerPoint di SlideTeam si concentra sulla suddivisione del processo di approvvigionamento in cinque fasi chiare: Richiesta di acquisto, Offerta, Valutazione, Negoziazione e Contratti e Ordine di acquisto.

Questo garantisce una valutazione accurata dei fornitori, aiuta a mantenere la conformità con le politiche di approvvigionamento, snellisce le trattative contrattuali e riduce i ritardi nell'emissione degli ordini di acquisto.

Ogni fase è delineata in modo distinto, consentendo agli stakeholder di comprendere a colpo d'occhio l'intero processo di approvvigionamento e riducendo i ritardi nell'emissione degli ordini di acquisto.

Ideale per: Gestori degli acquisti, team della catena di fornitura e venditori.

7. Modello di diagramma di flusso del servizio clienti di SlideTeam

via SlideTeam Il settore del servizio clienti si basa molto su una comunicazione chiara e su processi efficienti per costruire relazioni positive con i clienti e risolvere rapidamente i problemi. Il Modello di diagramma di flusso del servizio clienti di SlideTeam mappa ogni passaggio del processo di interazione con il cliente.

Le diapositive di alta qualità e il design facile da modificare del modello consentono di adattare rapidamente le immagini a qualsiasi processo, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza del flusso di lavoro. Questo vi aiuta a identificare le lacune nella comunicazione con i clienti, ottimizzare i punti di contatto, e migliorare l'esperienza complessiva del cliente, assicurando un viaggio continuo, efficiente e personalizzato.

Ideale per: team del supporto clienti, gestori del supporto e aziende orientate al servizio.

8. Modello di diagramma di flusso per la gestione dei processi aziendali di SlideTeam

via SlideTeamModello di diagramma di flusso per la gestione dei processi aziendali di SlideTeam suddivide la complessa gestione dei processi aziendali in un percorso chiaro e ciclico. A differenza dei diagrammi di flusso statici, enfatizza il miglioramento continuo attraverso un ciclo dinamico in sei fasi: **Analizzare, Progettare, Costruire, Implementare, Eseguire/Mantenere e Migliorare

Ogni fase indica chiaramente le attività specifiche e i livelli di impatto, aiutando i team a capire immediatamente dove concentrare l'attenzione e le risorse.

Per le presentazioni, offre un chiaro arco narrativo. I team possono facilmente visualizzare come i progetti in corso si inseriscono nel quadro più ampio dei processi aziendali, dall'analisi iniziale all'implementazione e oltre.

Ideale per: Gestori del team di processi aziendali, team operativi e dirigenti che supervisionano le operazioni aziendali.

Limiti dell'uso di PowerPoint per i diagrammi di flusso

PowerPoint è la scelta migliore per creare una presentazione professionale. È semplice e facile da usare e, soprattutto, è uno strumento familiare.

Ma quando si tratta di creare un diagramma di flusso per un processo specifico, le cose possono diventare complicate. Questo strumento di Microsoft Office presenta diversi limiti nella creazione di diagrammi di flusso complessi, tra cui:

⏰ Processo di creazione che richiede molto tempo

Avete mai passato un'ora a cercare di allineare quelle fastidiose forme? Questo è il caso della creazione di diagrammi di flusso con PowerPoint.

La creazione di diagrammi di flusso da zero in PowerPoint richiede un notevole investimento di tempo. È probabile che dobbiate lottare con allineamenti delle forme, posizionamenti dei connettori e aggiustamenti del formattare Ciò che dovrebbe richiedere minuti spesso si allunga in ore, soprattutto quando si tratta di processi complessi o di punti di decisione multipli.

🚫 Funzionalità/funzione di collaborazione limitate

Provate a far lavorare tre membri del team sullo stesso diagramma di flusso in PowerPoint e guardate il caos che si scatena.

Le funzionalità di collaborazione di PowerPoint sono insufficienti quando molti membri del team lavorano simultaneamente su diagrammi di flusso. Il controllo della versione diventa disordinato, le modifiche non si sincronizzano in modo fluido e mantenere la coerenza tra le modifiche dei diversi utenti diventa difficile. Il risultato? Lavoro inefficiente e frustrazione.

🛠️ Visualizzazione di processi complessi

Lo strumento grafico "SmartArt" di PowerPoint non è in grado di gestire il lavoro pesante dei processi dettagliati. Man mano che il diagramma di flusso cresce, mantenere la chiarezza diventa sempre più difficile. La piattaforma non è stata progettata per la mappatura di processi elaborati.

📌 Dipendenze da terze parti

Affidarsi a modelli di terze parti spesso crea più problemi che soluzioni. Certo, si possono scaricare dei modelli, ma a quale costo? È probabile che il processo comporti la creazione di account non necessari, la navigazione tra le restrizioni di download e la gestione di problemi di compatibilità.

Inoltre, anche dopo aver scaricato con successo un modello, la personalizzazione può essere limitata, lasciandovi con un design rigido del diagramma di flusso.

Alternativa ai modelli di diagrammi di flusso di PowerPoint

Non lasciate che i limiti di PowerPoint interferiscano con le vostre creazioni di diagrammi di flusso. Provate i modelli di diagrammi di flusso di ClickUp per la collaborazione in tempo reale e il monitoraggio delle attività, tutto in un unico posto.

Di seguito, esaminiamo in dettaglio sette modelli di diagrammi di flusso alternativi a PowerPoint per aiutarvi a scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.

1. Modello di diagramma di flusso a corsie di ClickUp

Un diagramma di flusso a corsie aiuta a organizzare visivamente i processi in corsie parallele, ciascuna delle quali rappresenta diversi team o individui responsabili di attività specifiche.

Il Modello di diagramma di flusso della corsia di ClickUp organizza i processi complessi di più team in corsie **chiarissime, con codice colore, che mostrano immediatamente chi è responsabile di cosa. Pensate a una piscina in cui ogni corsia appartiene a un team specifico: tutti sanno esattamente dove devono nuotare.

Questo modello utilizza quattro forme di base: cerchi per i punti di partenza e di arrivo, quadrati per le attività, rombi per le decisioni e frecce per spiegare le responsabilità

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/41054/esempi-di-flusso-di-lavoro/ flussi di lavoro complessi /%href/

. Ad istanza, se un'attività è nella corsia blu, il team blu ne è il proprietario.

Con quattro corsie personalizzabili, è possibile mappare qualsiasi processo collaborativo con più passaggi. Fate doppio clic su qualsiasi elemento per modificarlo, apportando modifiche in tempo reale man mano che il processo si evolve.

Ideale per: Project manager, team del supporto clienti e team di sviluppo software che desiderano standardizzare i processi.

Lo sapevate? Nel 1921, Frank Gilbreth introdusse il concetto di diagramma di flusso all'American Society of Mechanical Engineers (ASME) durante la presentazione "Process Charts - First Steps in Finding the One Best Way"

2. Modello di diagramma di flusso dei dati ClickUp

Il Modello di diagramma di flusso dei dati ClickUp illustra il movimento dei dati all'interno dell'organizzazione per evitare i silos di dati e garantire un processo decisionale informato.

Non è necessario essere un esperto di diagrammi per visualizzare i processi dei dati. Basta trascinare e rilasciare gli elementi precostituiti (processi, archivi di dati e connettori di flusso) per creare diagrammi di livello professionale. La parte migliore? Tutto rimane modificabile, in modo che i diagrammi possano evolvere come i vostri processi.

I team possono anche aggiungere commenti direttamente sugli elementi del diagramma, monitorare le versioni dei loro diagrammi ed effettuare aggiornamenti in tempo reale. Inoltre, possono trasformare gli elementi del diagramma in attività realizzabili, assegnarle ai membri del team e stabilire le sequenze.

Per monitorare lo stato di avanzamento, il modello include sistemi di notifica integrati e funzionalità di organizzazione delle attività. In questo modo, è possibile monitorare i colli di bottiglia, programmare riunioni di revisione e garantire che tutti siano allineati attraverso un unico modello!

Ideale per: reparti IT, team di governance dei dati e architetti di sistema per abbattere i silos di dati nelle organizzazioni.

3. Modello di diagramma di flusso per la mappatura dei progetti di ClickUp

Il Modello di mappa del progetto ClickUp converte il tradizionale processo di pianificazione del progetto in una mappa interattiva mappa mentale . Nel suo nucleo, consente ai team di immaginare come i pezzi del progetto si incastrano tra loro, dall'idea iniziale alla consegna finale.

È possibile collegare le attività a elementi correlati, chiarire le dipendenze e aiutare i team a individuare tempestivamente potenziali colli di bottiglia. Quando qualcuno deve tenere traccia delle scadenze che si sovrappongono o delle risorse condivise, il formato della mappa mentale mostra istantaneamente queste connessioni, consentendo di modificare i piani prima che sorgano problemi.

Il modello offre indicatori di stato integrati che fanno la differenza nella gestione del rischio e nel monitoraggio del budget. È possibile identificare rapidamente quali aree sono in ritardo, dove le risorse sono limitate e cosa necessita di attenzione immediata. Il modello evidenzia automaticamente questi punti di pressione, eliminando le congetture dal monitoraggio del progetto.

Ideale per: I project management possono semplificare la pianificazione e l'esecuzione dei progetti.

4. Modello di diagramma di flusso del processo ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Process-Flowchart-Template.png Monitoraggio di ogni attività e delle sue interdipendenze con il modello di diagramma di flusso del processo ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-375291706&department=hr-recruiting Scaricate questo modello /$$$cta/

A differenza dei modelli di diagrammi di flusso di PowerPoint, il modello Modello di diagramma di flusso del processo ClickUp combina la mappatura visiva dei processi con il monitoraggio delle azioni. In questo modo i diagrammi di flusso non sono solo bei diagrammi, ma documenti vivi che si evolvono continuamente con il processo.

È possibile progettare un processo utilizzando corsie distinte dove le attività fluiscono naturalmente da una corsia all'altra. Il modello consente di allegare documenti pertinenti, impostare le dipendenze delle attività e aggiungere punti di controllo specifici a ogni corsia fase del processo . Questo aiuta il team a comprendere facilmente il processo e a eseguirlo all'interno della stessa piattaforma.

Ideale per: Titolari o gestori del team che desiderano migliorare l'efficienza del proprio lavoro.

5. Modello di flusso del processo di ClickUp

Il Modello del flusso del processo ClickUp lavora al meglio per automazioni del flusso di lavoro . Fornisce una panoramica chiara dei processi aziendali e delle operazioni quotidiane dall'inizio alla fine. Il modello aiuta anche a organizzare le attività con Lista di controllo delle attività di ClickUp e Commenti ClickUp e monitorare lo stato di avanzamento per garantire un completamento senza intoppi.

Altri elementi chiave sono le attività secondarie annidate, le etichette di priorità e gli assegnatari multipli, che migliorano il monitoraggio del flusso dei processi e il coordinamento del team. Campi personalizzati e varie viste come 'Bacheca' o 'Tabella' supportano ulteriormente l'organizzazione e la visualizzazione dettagliata delle attività.

Ideale per: Teams o gestori del team per visualizzare il flusso di lavoro e automatizzare le operazioni.

Nota: Non confondete il modello di diagramma di flusso del processo ClickUp e il modello di flusso del processo. Il primo si muove tra diverse corsie, mentre il secondo si muove da un'attività all'altra (1,2,3 e così via).

6. Modello di flusso utente di ClickUp

Il Modello del flusso utente ClickUp aiuta a visualizzare e progettare esperienze utente (UX) per produttività digitali come siti web e app.

Fornisce una rappresentazione dettagliata dei percorsi degli utenti, collegando l'esperienza utente (UX) direttamente all'interfaccia utente (UI) per capire come gli utenti interagiscono con il vostro prodotto. Questo aiuta i team a identificare i potenziali punti di attrito, a sviluppare percorsi di navigazione intuitivi e a migliorare l'usabilità complessiva.

Il modello consente inoltre di mappare ogni passaggio del flusso utente e di progettare un'esperienza utente intuitiva.

Ideale per: UX designer e product manager per mappare il percorso dell'utente.

7. Modello di diagramma di flusso della mappa concettuale di ClickUp

Il Modello di mappa concettuale ClickUp è un potente strumento per organizzare e visualizzare più rapidamente le idee.

Offre una semplice interfaccia drag-and-drop, che consente di aggiungere rapidamente i concetti e di collegarli tra loro senza dover ricorrere a complicate software per diagrammi di flusso . Ciò che distingue questo modello è la sua funzionalità di collaborazione in tempo reale, che consente a più membri del team di lavorare contemporaneamente sulla stessa mappa concettuale. Questo è particolarmente utile per i team sparsi in posizioni o reparti diversi.

Il modello aiuta anche a identificare e mostrare le relazioni tra i diversi concetti, rendendo più facile vedere il quadro generale e capire come ogni parte si incastra. È anche possibile raggruppare facilmente le idee in categorie e monitorare il loro stato attraverso le attività cardine.

Ideale per: Manager o team leader per spiegare concetti aziendali complessi.

Migliora i tuoi diagrammi di flusso con ClickUp

Siete bloccati tra il comfort familiare di PowerPoint e i limiti dei suoi diagrammi di flusso?

I modelli di diagrammi di flusso di PowerPoint funzionano bene per i diagrammi semplici, ma spesso sono difficili da gestire quando le cose diventano complesse. Pensate a questi modelli come a delle ruote di addestramento, utili per i flussi di lavoro di base ma limitanti per progetti più ampi.

Ecco i modelli di diagrammi di flusso di ClickUp che combinano la facilità d'uso di PowerPoint con funzionalità/funzioni avanzate di cui non sapevate di aver bisogno. Sia che stiate mappando un imbuto commerciale o documentando le procedure del team, avrete a disposizione collaborazione in tempo reale, forme personalizzabili e connettori intelligenti che rimangono effettivamente in connessione.

Volete il meglio di entrambi i mondi? I modelli gratis di ClickUp vi offrono la semplicità di PowerPoint con un flowcharting di livello professionale, tutto in un unico posto. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!