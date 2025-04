Il miglior modello di diagramma a spina di pesce in PowerPoint per presentazioni efficaci

Notate un errore ricorrente o state lottando per individuare la causa principale di un problema critico? Non preoccupatevi! Gli errori sono fondamentali per facilitare il miglioramento dei processi.

Proprio così: facilitano, non ostacolano. 🤯

La chiave sta nell'identificare e gestire prontamente gli errori con il giusto strumento di analisi causa-effetto. I diagrammi a spina di pesce sono una scelta eccellente. Questa soluzione di visualizzazione giapponese mappa i problemi e aiuta ad affrontarli.

Ma creare un diagramma a lisca di pesce da zero è noioso. Ecco perché i modelli pronti per l'uso sono una svolta. Queste soluzioni pre-progettate riducono il lavoro richiesto per la creazione, semplificano la risoluzione dei problemi e permettono di ottenere informazioni più rapidamente.

Questo articolo presenta sette modelli PowerPoint di altissimo livello per iniziare il vostro viaggio. E in più? Tratteremo alcune alternative versatili di esperti di project management come ClickUp . 🧐

**Cosa rende un buon modello a lisca di pesce in PowerPoint?

Un modello a lisca di pesce efficace eleva le sessioni di brainstorming per raggiungere la soluzione finale con un processo di analisi convincente. A tal fine, ecco cinque elementi essenziali che ogni modello deve avere:

Design di facile lettura: Etichette, linee e strutture logiche cancellate mantengono alta la leggibilità per consentire agli spettatori di seguire ogni causa fino al suo effetto senza intoppi

Etichette, linee e strutture logiche cancellate mantengono alta la leggibilità per consentire agli spettatori di seguire ogni causa fino al suo effetto senza intoppi Funzionalità/funzione personalizzabili: I design semplici da modificare, dalla lunghezza dei rami ai colori e ai temi, consentono agli utenti di adattare le funzionalità per soddisfare i requisiti di progetti unici

I design semplici da modificare, dalla lunghezza dei rami ai colori e ai temi, consentono agli utenti di adattare le funzionalità per soddisfare i requisiti di progetti unici Layout visivamente accattivante: Preferite modelli con design visivamente accattivanti e con un elevato allineamento al tema del marchio. Optate per un'estetica pulita e moderna per mantenere il vostro pubblico coinvolto

Preferite modelli con design visivamente accattivanti e con un elevato allineamento al tema del marchio. Optate per un'estetica pulita e moderna per mantenere il vostro pubblico coinvolto Formato condivisibile: Optate per modelli progettati per più dispositivi. Facilitano le presentazioni PowerPoint e la collaborazione con efficienti opzioni di condivisione e modifica

Optate per modelli progettati per più dispositivi. Facilitano le presentazioni PowerPoint e la collaborazione con efficienti opzioni di condivisione e modifica Struttura preimpostata: Iniziate con modelli che offrono rami predefiniti per cause comuni (ad esempio, metodi, materiali). Risparmiate tempo di configurazione e guidate l'input organizzato con queste strutture già pronte

**I diagrammi a lisca di pesce sono chiamati anche diagrammi di Ishikawa, diagrammi a spina di pesce e diagrammi causa-effetto. Quindi, se qualcuno ne lancia uno nella discussione, ora sapete cosa aspettarvi! 🤭

Top 7 modelli di diagrammi a lisca di pesce in PowerPoint

Tenendo a mente gli elementi chiave, ecco sette modelli di diagramma a lisca di pesce in PowerPoint modelli di diagrammi a lisca di pesce per un'analisi efficace dei problemi.

1. modello per l'analisi delle cause principali 4M di SlideModel.com

via SlideModel.com Il modello SlideModel.com 4M Root Cause Analysis è una soluzione standard per l'analisi dei problemi. Progettato con i rami standard Uomo, Materiale, Macchina e Metodo, questo modello fornisce un'analisi completa delle cause principali.

Le sue chiare icone visive lo rendono facile da seguire per gli analisti e i risolutori di problemi. La struttura a scheletro di pesce del modello include etichette di testo per un rapido aggiornamento dei dati, rendendo il processo di analisi efficiente, efficace e collaborativo.

🏅 Funzionalità/funzione chiave

Adatta la soluzione a qualsiasi applicazione, compreso lo sviluppo di software o il brainstorming

Approfondite ogni analisi con i quattro rami chiave delle cause profonde

🔮 Ideale per

Teams e aziende di piccole dimensioni che si concentrano sulla risoluzione dei problemi e sulla prevenzione dei difetti di qualità. È ottimo per i team che adottano Sei Sigma soluzioni per il controllo della qualità e la gestione del rischio.

2. Modello infografico di PowerPoint Causa ed effetto di SlideModel.com

via SlideModel.com Scegliete SlideModel.com PowerPoint Cause ed effetti Infographic Modello per un diagramma di effetti in stile presentazione. La soluzione è facile da modificare con campi di testo e forme modificabili al 100%.

Il modello offre anche un ampio spazio per l'aggiunta di punti dati specifici. È scaricabile in più formati, perfetto per discussioni offline o mirate.

🏅 Funzionalità/funzione chiave

Mantenete le vostre presentazioni versatili con temi e sfondi multipli

Comunicare l'impatto dei processi sugli oggetti grazie al suo design infografico

🔮 Ideale per

Progetti che mirano al miglioramento dei processi e presentazioni al project management per analisi basate sui dati.

3. Modello di diagramma di Ishikawa in PowerPoint di SlideModel.com

via SlideModel.com Se avete bisogno di una presentazione universale, il modello Diagramma di Ishikawa di PowerPoint di SlideModel.com è perfetto. Le linee semplici della soluzione formano la colonna vertebrale del diagramma e i segnaposto di colore chiariscono la categoria dei rami.

Con tutti i campi di testo vuoti, è perfetto per adattarsi al brainstorming, alla risoluzione dei problemi e anche all'analisi degli stessi. Il suo design pulito e professionale rende le vostre presentazioni raffinate e d'impatto.

🏅 Funzionalità/funzione chiave

Segmenta e presenta facilmente le informazioni chiave grazie al design accattivante e agli schemi di colore

Applicazione della visualizzazione per presentazioni professionali e accademiche con zero campi di dati fissi

🔮 Ideale per

Teams, professionisti e team leader che vogliono presentare e spiegare i problemi principali o identificare i potenziali fattori che li causano.

4. Modello di diagramma a lisca di pesce in PowerPoint di Slideegg

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/PowerPoint-Fishbone-Diagram-Template-by-Slideegg-1400x876.png Modello di diagramma a lisca di pesce in PowerPoint di Slideegg /%img/

via Scivolare Il modello di diagramma a lisca di pesce per PowerPoint di Slideegg è una soluzione completa per le presentazioni. È dotato di sei diagrammi che si adattano a varie applicazioni del diagramma di Ishikawa. Ogni diagramma è corredato da una spiegazione dettagliata del suo approccio e dei suoi scopi.

Il modello è versatile, con uno schema di colori e un layout di grande effetto. Offre centinaia di icone per una facile visualizzazione e include istruzioni per massimizzarne l'uso.

🏅 Funzionalità/funzione chiave

Accesso a sei diversi diagrammi per applicazioni come strategia, produttività, sito dell'impianto e gestione del rischio

Migliora le presentazioni con un design vivace e l'accesso alla libreria delle forme di PowerPoint

🔮 Ideale per

Teams che cercano una soluzione di analisi completa in formato PowerPoint.

5. Modello di diagramma a lisca di pesce per problemi di produzione di Slide Team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Manufacturings-Problem-Fishbone-Diagram-Template-by-Slide-Team.png Modello di diagramma a lisca di pesce del problema della produzione in powerpoint da Slide Team /%img/

via Slide Teams Avete bisogno di qualcosa di dedicato ai problemi e agli obiettivi della linea di produzione? Scegliete il modello di diagramma a lisca di pesce dei problemi di produzione di Slide Team.

Questo modello mappa le cause di un problema nell'ambito delle 6M del piano di produttività. Adotta una Sequenza dedicata per ogni ramo o causa principale, aiutando a coprire tutti i fattori che contribuiscono attraverso funzioni e reparti.

La visualizzazione sistematica aiuta a incorporare le soluzioni di miglioramento direttamente rispetto a ciascuna sotto-causa.

🏅 Funzionalità/funzione chiave

Monitoraggio dei miglioramenti e dei suggerimenti attraverso sequenze e cause chiare

Specializzazione della visualizzazione per linee di produzione e segmenti produttivi

🔮 Ideale per

Teams di produzione, aziende basate sui prodotti e coloro che mirano a miglioramenti in sprint.

6. Modello di diagramma a spina di pesce della strategia di gestione delle crisi di Slide Team

via Slide Teams Il modello di diagramma a lisca di pesce della strategia di gestione delle crisi mappa ciò che deve essere fatto durante una crisi o una situazione ad hoc. Registra gli elementi che passano dai normali oggetti del programma a un piano di crisi efficace.

Lo spettro degli oggetti di questo diagramma di Ishikawa copre elementi chiave come la comunicazione, le parti interessate, le attrezzature e la documentazione.

Il modello a lisca di pesce registra anche i dettagli dello spettro di crisi, che includono la risposta alla crisi, i processi di escalation, la governance e i ruoli del team di crisi.

🏅 Funzionalità/funzione chiave

Strategia di azione chiara e rapida con la visualizzazione dell'intero processo di gestione della crisi

Garantire una gestione della crisi orientata agli obiettivi con obiettivi e processi di escalation in un unico spazio

🔮 Ideale per

Team di gestione delle crisi, organizzazioni che desiderano migliorare i processi di escalation e stakeholder che necessitano di una guida visiva chiara per i ruoli e l'escalation.

7. Diagramma a spina di pesce dell'analisi del divario di valore a cura del team Slide

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Value-Gap-Analysis-Fishbone-Diagram-by-Slide-Team.png Modello di diagramma a lisca di pesce per l'analisi del divario di valore in Powerpoint da Slide Team /$$img/

via Slide Teams Il diagramma a lisca di pesce dell'analisi del divario di valore di Slide Team mostra le cause principali o le forze trainanti che stanno alla base delle prestazioni di un'azienda. Il modello stabilisce un obiettivo o un problema e ramo per ramo diverse categorie di fattori che vi contribuiscono.

Include centinaia di icone e istruzioni per il passaggio, rendendo facile la personalizzazione. È utile per condurre un'analisi dei gap di valore, ottimizzare i processi della catena del valore ed eseguire una due diligence.

🏅 Funzionalità/funzione chiave

Identificare le cause alla radice dei gap di performance con un quadro chiaro e semplice

Adattamento del diagramma a diverse discussioni (come le riunioni di revisione) grazie a un elenco esteso di icone e personalizzazioni

🔮 Ideale per

Piccole aziende e team della catena del valore che mirano al miglioramento attraverso un approccio di analisi dei gap

Limiti dell'uso di PowerPoint per i diagrammi a lisca di pesce

PowerPoint è ottimo per le presentazioni, ma non tanto per i diagrammi a lisca di pesce project management visuale strumento.

Ecco alcuni limiti di un modello di diagramma a lisca di pesce su PowerPoint:

Costruzione manuale : Manca di funzionalità intuitive per la personalizzazione dei diagrammi a lisca di pesce. Spesso richiede agli utenti di disegnare manualmente ogni componente, il che richiede molto tempo ed è soggetto a errori

: Manca di funzionalità intuitive per la personalizzazione dei diagrammi a lisca di pesce. Spesso richiede agli utenti di disegnare manualmente ogni componente, il che richiede molto tempo ed è soggetto a errori Personalizzazione limitata : Offre solo forme e connettori di base e non ha elementi specializzati per i diagrammi a lisca di pesce. Richiede un lavoro di progettazione aggiuntivo per adattarsi alle esigenze specifiche

: Offre solo forme e connettori di base e non ha elementi specializzati per i diagrammi a lisca di pesce. Richiede un lavoro di progettazione aggiuntivo per adattarsi alle esigenze specifiche Integrazione dei dati inadeguata : Manca l'integrazione con le origini dati, gli strumenti di analisi o le funzionalità di gestione delle attività. Non riesce a creare diagrammi a lisca di pesce basati sui dati o ad agire rapidamente sulle intuizioni in tempo reale

: Manca l'integrazione con le origini dati, gli strumenti di analisi o le funzionalità di gestione delle attività. Non riesce a creare diagrammi a lisca di pesce basati sui dati o ad agire rapidamente sulle intuizioni in tempo reale Difficile collaborazione : È difficile per più utenti creare diagrammi a lisca di pesce simultaneamente o in tempo reale, il che può portare a problemi di controllo delle versioni

: È difficile per più utenti creare diagrammi a lisca di pesce simultaneamente o in tempo reale, il che può portare a problemi di controllo delle versioni Problemi di scalabilità : Meno efficiente per diagrammi a lisca di pesce e approfondimenti complessi. Diventa più ingombrante e porta a un sovraccarico di informazioni su ogni diapositiva

: Meno efficiente per diagrammi a lisca di pesce e approfondimenti complessi. Diventa più ingombrante e porta a un sovraccarico di informazioni su ogni diapositiva Nessuna automazione: manca di elementi chiave comeautomazione del flusso di lavoro di cui i team hanno bisogno per utilizzare in modo efficace l'analisi delle cause profonde

Modelli alternativi di PowerPoint a spina di pesce

I diagrammi a lisca di pesce sono strumenti di visualizzazione dei progetti orientati agli obiettivi. Tuttavia, i limiti di PowerPoint ostacolano il processo di visualizzazione delle lische di pesce, il che può portare a diverse inefficienze nell'analisi.

Ecco perché è fondamentale trovare un'alternativa. Un'opzione eccellente è ClickUp .

Come strumento di project management, ClickUp è dotato di una visualizzazione superiore, di una mappatura delle relazioni e di analisi basate sull'IA. È l'abbinamento perfetto per i diagrammi a lisca di pesce per produrre analisi e risultati di qualità.

Ecco un rapido confronto tra i due strumenti:

Funzionalità/funzione PowerPoint ClickUp Facilità d'uso ❌ Richiede conoscenze tecniche di base prima dell'uso. Meno intuitiva ✅🏆Intuitiva interfaccia drag-and-drop. Migliaia di modelli specifici precostituiti Richiede aggiustamenti manuali. ✅🏆 Estesa personalizzazione dei campi personalizzati, delle forme, del flusso di dati e della mappatura delle relazioni. Viene fornito con approfondimenti analitici adattabili dai diagrammi creati Collaborazione e gestione campi personalizzati ✅🏆 Estesa personalizzazione per campi dati, forme, flusso dati e mappatura delle relazioni. Viene fornito con approfondimenti analitici adattabili dai diagrammi creati ✅🏆 Modifica in tempo reale. Collaborazione in tempo reale Tag e commenti immediatiAssegnazione di attività senza soluzione di continuità Condivisibile in più formati Diverse funzionalità/funzione di autorizzazione Integrazione ➖ Funzionalità di integrazione al limite. I trasferimenti di dati sono per lo più manuali ✅🏆 Integrazione perfetta con altri strumenti di project management e app di produttività. Dispone di oltre 1000 integrazioni esterne e di un'API personalizzata Funzionalità/funzione dinamica ❌Strumento di presentazione statico. Viene fornito solo con animazioni relative a una presentazione ✅🏆 Suggerimenti di forme alimentati dall'IAGenerazione automatica di attività. Analisi avanzate Costo ➖ Acquisto una tantum o in sottoscrizione. Costoso per i team di grandi dimensioni ✅🏆Prezzo accessibile per tutti i team. Viene fornito con un piano Free Forever

Tenendo conto dei vantaggi di ClickUp, ecco sette modelli di diagrammi a lisca di pesce assolutamente indispensabili.

1. Modello di diagramma a lisca di pesce di ClickUp

Il Modello di diagramma a spina di pesce di ClickUp è una soluzione universale per ogni tipo di analisi di causa ed effetto.

Questo Modello di lavagna online inizia con una "legenda" per facilitare la comprensione del diagramma. Il suo layout convincente copre i problemi in testa al pesce e le cause nello scheletro visivamente accattivante.

Il diagramma ha uno spazio aggiuntivo per aggiungere collegamenti a rapporti di dati, tabelle e documenti di supporto. Questo modello di diagramma a lisca di pesce è ideale per varie presentazioni agli stakeholder. Inoltre, ClickUp consente di creare attività da qualsiasi testo presente sull'area di disegno.

🏅 Funzionalità/funzione chiave

Mantiene il pubblico coinvolto grazie al layout accattivante e alle etichette dei dati cancellate

Aumenta l'account e la rapidità dei piani d'azione grazie alla creazione e all'assegnazione istantanea delle attività

🔮 Ideale per

Teams che vogliono identificare i potenziali fattori che causano problemi o raggiungere un obiettivo con una comprensione dei suoi fattori principali.

2. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp

Avete bisogno di combinare la gestione delle attività con piani di risoluzione dei problemi? Il Modello di analisi delle cause principali di ClickUp è la soluzione ideale.

Il modello mappa il problema, i cinque perché, la causa principale, la soluzione e i team responsabili. La vista "Elenco dei problemi" consolida tutti i dettagli chiave per una panoramica completa. Include un "Elenco delle priorità" per aiutarvi a concentrarvi su ciò che dovete affrontare per primo.

Inoltre, la soluzione offre una vista Bacheca che raggruppa le schede delle attività in base allo stato e ai membri del team. In questo modo il team si concentra sulla risoluzione della causa principale.

🏅 Funzionalità/funzione chiave

Utilizzate la reportistica e le date di risoluzione per monitorare l'efficienza complessiva del team

Integrare i campi e le visualizzazioni dei dati sistematici per mantenere le priorità e la responsabilità del flusso di lavoro

🔮 Ideale per

Teams che mirano a risolvere i problemi in modo strategico. Ideale anche per chi si concentra sul coordinamento e sulla responsabilità.

3. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp IT

Avete bisogno di aiuto per la risoluzione dei problemi di efficienza? Visualizzate tutto con il Modello di analisi delle cause principali di ClickUp IT . Questo modello è stato creato per registrare e risolvere senza problemi i problemi IT.

Inizia con un modulo dedicato per registrare facilmente i problemi e le loro date. **Ogni problema passa poi attraverso cinque stati personalizzati: "Questo flusso di attività strutturato risolve ogni problema in modo metodico.

La vista Bacheca del modello consente ai leader del team di tenere traccia dello stato delle attività e aiuta a stabilire le priorità delle capacità del team per una risoluzione efficiente.

🏅 Funzionalità/funzione chiave

Rafforzate il monitoraggio dei problemi con moduli dedicati e stati delle attività cancellati

Migliora la gestione delle capacità e la definizione delle priorità grazie a una visualizzazione approfondita del tabellone

🔮 Ideale per

Teams e aziende del settore dei servizi. Ideale anche per i team che si occupano della gestione delle risorse.

4. Modello di lavagna online ClickUp Causa ed effetto

Il Modello di lavagna online di ClickUp per cause ed effetti è una soluzione in stile canvas perfetta per rivelare le complessità dell'analisi. Dispone di uno spazio vivace per registrare le legende e mappare i problemi in base a ogni singola causa.

Il diagramma di flusso dei dati ha una funzionalità/funzione di mappa mentale che visualizza le relazioni tra le sottocause per trasmettere l'impatto di ciascun elemento.

Come modello per la lavagna online, è dotato di numerose forme creative, icone e pennelli per il disegno. Questo lo rende facile da adattare a varie applicazioni, come il brainstorming e la visualizzazione.

🏅 Funzionalità/funzione chiave

Evidenzia i traguardi principali per progetti cruciali con una visualizzazione approfondita per identificare le aree di interesse e quantificare il possibile impatto (ad esempio, commerciale, risparmio di tempo)

Modifica del design e del tema in base alle preferenze del pubblico per migliorare il coinvolgimento e l'attrattiva visiva

🔮 Ideale per

Teams e gestori del team che cercano immagini chiare e personalizzabili per affrontare le principali sfide del progetto. È anche la base perfetta per il vostro software per diagrammi di flusso o piano di emergenza.

5. Modello ClickUp 5 Whys

Avete bisogno di un approccio strutturato per indagare su un problema? Il Il modello ClickUp 5 Whys offre una lavagna online vivace e organizzata per il flusso dei dati. Con una tale combinazione visiva dell'approccio 5 Whys, l'identificazione delle cause principali è garantita.

La soluzione cattura i problemi, le ragioni e ogni "perché" con note adesive, mantenendo ogni passaggio chiaro e accessibile. Inoltre, dispone di una vista Elenco per tenere traccia di tutte le attività attuabili create da un "perché" o da un'intuizione.

🏅 Funzionalità/funzione chiave

Inserimento di reportistica e applicazioni a supporto del ragionamento

Integrazione di collegamenti web e riepiloghi/riassunti dell'IA per migliorare il processo decisionale e l'indagine

🔮 Ideale per

Ideale per la presentazione delle indagini, la condivisione delle intuizioni e le escalation basate sui dati al top management.

6. Modello di piano d'azione per il miglioramento delle prestazioni ClickUp

Il Modello di piano d'azione per il miglioramento delle prestazioni di ClickUp è stato progettato per individuare i problemi, impostare gli obiettivi e delineare i passaggi di miglioramento. Il modello ha una vista Obiettivi dedicata per mappare questi problemi e assegnare le responsabilità. Inoltre, è dotato di barre di stato in tempo reale per un monitoraggio continuo.

La vista Elenco "Azioni" organizza i passaggi di miglioramento per giorno della settimana. Inoltre, cancella lo stato delle attività, il reparto responsabile e la loro complessità.

I membri del team possono aggiungere note e priorità per garantire un'azione e una collaborazione semplificate.

🏅 Funzionalità/funzione chiave

Teams concentra il team sui passaggi di miglioramento, invece di limitarsi all'analisi delle cause principali

Aiuta i leader ad affrontare i problemi in modo proattivo sulla base di scadenze trasparenti e complessità delle attività

🔮 Ideale per

Project manager, responsabili di reparto e aziende che desiderano promuovere una cultura del miglioramento continuo

7. Modello di retrospettiva del progetto ClickUp

Il Modello di retrospettiva del progetto ClickUp aiuta a valutare le prestazioni del progetto e ad adattare le strategie di miglioramento. Presenta una scheda di retrospettiva per mappare ciò che è andato male, ciò che è andato bene, le lezioni apprese, le soluzioni alternative e altro ancora.

Ogni intuizione o attività è collegata alle aree e ai team responsabili. Il modello comprende anche un modulo per l'invio rapido di approfondimenti e riflessioni sul progetto. È inoltre dotato di una scheda di stato per una panoramica delle azioni intraprese durante le discussioni.

🏅 Funzionalità/funzione chiave

Mappa le intuizioni di ogni stakeholder e visualizza gli apprendimenti del progetto con una scheda retrospettiva dedicata

Mantenere gli account degli elementi e i punti di miglioramento focalizzati su campi di dati specifici per il progetto e personalizzabili

🔮 Ideale per

Business e team che desiderano imparare e scambiare informazioni tra funzioni diverse. Inoltre, è ideale per migliorare l'esperienza dei clienti e la consegna dei progetti.

Analisi delle cause principali di livello superiore con ClickUp

La comprensione del problema è il primo passaggio verso il miglioramento del progetto. Per le analisi personalizzate delle cause profonde (RCA), gli strumenti di visualizzazione come i diagrammi a lisca di pesce sono molto efficaci. Infatti, i modelli pronti all'uso aumentano le conoscenze e fanno risparmiare tempo prezioso.

I modelli di PowerPoint che abbiamo trattato sono una soluzione decente per la risoluzione dei problemi. Tuttavia, non sono la scelta migliore se volete incorporare i diagrammi a lisca di pesce e RCA nei vostri progetti.

Per questo, è necessario un partner più completo. Un'ottima scelta è ClickUp.

ClickUp offre automazione, gestione delle attività, approfondimenti basati su IA e visualizzazioni. Rafforza i vostri piani di miglioramento. Volete guidare il cambiamento e il miglioramento dei processi? Iscrivetevi con ClickUp oggi stesso!