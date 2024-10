Modelli gratuiti per l'analisi delle cause profonde in base ai 5 perché

È capitato a tutti di avere un progetto che non ha funzionato. Nonostante le molteplici correzioni.

A volte è necessario andare alla radice del problema, ovvero al nocciolo del problema. 🧐

È qui che entrano in gioco i modelli di analisi delle cause principali dei 5 perché.

Questi strumenti strutturati fungono da bussola per la risoluzione dei problemi, guidando i team attraverso le acque torbide di problemi complessi per trovare soluzioni reali e durature.

Non si tratta di soluzioni rapide o di cerotti. Al contrario, aiutano a rimuovere gli strati, a porre le domande giuste e ad arrivare al cuore di ciò che sta realmente accadendo.

In questo articolo esploreremo alcuni dei migliori modelli di 5 perché disponibili. Non si tratta di modelli qualsiasi, ma di strumenti attentamente curati che possono trasformare il modo in cui voi e il vostro team affrontate la risoluzione dei problemi. Andiamo! 🚀

Che cosa sono i modelli 5 Whys?

i modelli 5 Whys sono potenti strumenti di analisi delle cause profonde (RCA) che aiutano i project manager e i professionisti coinvolti nella strategia e nella risoluzione dei problemi ad arrivare al cuore di un problema chiedendo ripetutamente "Perché?", in genere per cinque volte

Questo metodo è stato sviluppato da Sakichi Toyoda, il fondatore delle industrie Toyota per scoprire le ragioni alla base dei problemi del sistema di produzione Toyota.

Questi modelli includono tipicamente spazi per documentare ogni domanda e risposta sul "perché", aiutando i team a esplorare sistematicamente la catena di cause alla base di un problema e eliminare eventuali colli di bottiglia .

Ogni risposta alla domanda "Perché?" informa la domanda successiva. I Teams sono spesso dotati di sezioni aggiuntive per registrare la dichiarazione del problema, i membri del team coinvolti e le potenziali soluzioni.

i modelli 5 Whys possono aiutare a creare un quadro strutturato che garantisca un approccio coerente ed efficace alla risoluzione dei problemi in tutto il team.

Inoltre, questa metodologia può aiutarvi ad avere un approccio standardizzato per migliorare la documentazione e la responsabilità, favorendo il miglioramento continuo in tutti i settori.

Cosa rende un buon modello 5 Whys?

Un buon modello 5 Whys deve guidare i team attraverso il processo di identificazione del problema di base. In primo luogo, il modello deve aiutare a definire il problema e poi a utilizzare le cinque domande consecutive sul "perché" per eseguire il drill-down sulle cause sottostanti.

Un buon modello 5 Whys deve avere questi elementi:

Definizione del problema: Iniziare con una dichiarazione del problema concisa e ben definita per concentrarsi sull'analisi del problema giusto

Iniziare con una dichiarazione del problema concisa e ben definita per concentrarsi sull'analisi del problema giusto Struttura sequenziale: Include cinque domande "Perché" sequenziali per guidare l'utente a porre le domande cinque volte per scavare più a fondo nel problema sottostante

Include cinque domande "Perché" sequenziali per guidare l'utente a porre le domande cinque volte per scavare più a fondo nel problema sottostante Design facile per l'utente: Offrire un modello semplice e chiaramente definito che sia facile da seguire, eliminando inutili complessità e assicurando che ogni "Perché" sia connesso logicamente

Offrire un modello semplice e chiaramente definito che sia facile da seguire, eliminando inutili complessità e assicurando che ogni "Perché" sia connesso logicamente Collaborazione con il team: Funzionalità/funzione per consentire l'input del team, permettendo a più prospettive e contributi di identificare efficacemente i problemi di base

Funzionalità/funzione per consentire l'input del team, permettendo a più prospettive e contributi di identificare efficacemente i problemi di base Pianificazione dell'azione: Fornire uno spazio per pianificare e documentare la causa principale e i passaggi da intraprendere per risolvere il problema con una soluzione pratica e basata sui dati

A lungo termine, l'esecuzione di analisi dei 5 perché offre ai manager una comprensione più approfondita dei problemi principali e facilita l'identificazione dei problemi stessi il miglioramento continuo dei processi .

Leggi anche: 10 migliori strumenti e software per la mappatura dei processi aziendali

10 Modelli Free 5 Whys

Diamo un'occhiata ai migliori modelli per l'analisi delle cause principali in 5 Whys. Indipendentemente dallo stile di lavoro che preferite o dal problema specifico che state affrontando, qui c'è un modello di analisi delle cause che fa al caso vostro.

1. Modello di ClickUp 5 Whys

Scarica questo modello

Il Modello ClickUp 5 Whys è uno strumento completo per condurre analisi approfondite delle cause profonde. Questo modello fornisce un approccio strutturato alla tecnica dei 5 Whys, consentendo ai team di scavare in profondità nei problemi e di scoprirne le vere origini.

Avrete a disposizione uno spazio incorporato per documentare la vostra dichiarazione del problema, oltre a cinque spazi per scrivere le vostre 5 domande Why per esplorare le potenziali cause profonde. Inoltre:

Questo modello dei 5 perché ha un tracciatore per le azioni, in modo che il processo non si fermi all'identificazione del problema, ma si muova verso la ricerca di una soluzione pratica

Potete facilmente collegare i risultati dei 5 perché alle attività, ai progetti o ai documenti collegati all'interno di ClickUp, assicurandovi che le intuizioni ottenute dalla valutazione si traducano in passaggi attuabili e aiutino a risolvere il problemacreare controlli efficaci sui progetti per il futuro

Ideale per: Project manager, analisti aziendali e team leader che hanno bisogno di punti d'azione chiari.

💡Pro Tip: Utilizzate i campi personalizzati di ClickUp per aggiungere valutazioni di gravità o livelli di priorità a ciascuna causa identificata. In questo modo il team può concentrarsi prima sui problemi più critici.

2. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello per l'analisi delle cause principali di ClickUp è una buona opzione per scomporre i problemi e implementare soluzioni valide. Si tratta di un modello completo progettato per guidare il team, identificare le cause principali e intraprendere azioni correttive.

Monitorare dettagli chiave come la gravità del problema, lo stato di risoluzione e le dipendenze dalle attività utilizzando campi personalizzati

Documentate le vostre scoperte nella vista Documento per garantire che voi e il vostro team siate sempre allineati

Questo modello può essere utilizzato per ampliare ulteriormente il metodo dei 5 perché, incorporando altri strumenti analitici come i diagrammi a lisca di pesce e il metodo 5W2H.

Ideale per: Analisti e project manager che vogliono approfondire i processi aziendali.

3. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp IT

Scarica questo modello

Quando i problemi IT interrompono il flusso di lavoro, Modello per l'analisi delle cause principali dell'IT di ClickUp può venire in vostro soccorso. Applica l'analisi delle cause profonde con considerazioni specifiche per l'IT, aiutandovi a risolvere rapidamente quei fastidiosi problemi tecnologici.

Questo modello funziona come software per la gestione degli incidenti **Aiuta a identificare, documentare, analizzare e risolvere i problemi tecnici, facilitando al tempo stesso l'accesso alle risorse umane la reportistica dei bug creazione.

Viene fornito con:

Una visualizzazione dei problemi per individuare e organizzare i vari incidenti

Una visualizzazione dello stato per registrare lo stato di avanzamento e gli aggiornamenti su ogni problema

Una visualizzazione Modulo per i problemi del sito web, per acquisire rapidamente qualsiasi problema relativo al sito web Considerate questo modello come l'ultima novità strumento di analisi delle cause profonde per risolvere definitivamente i problemi informatici.

Ideale per: manager IT, amministratori di sistema o specialisti dell'assistenza che devono risolvere i problemi IT.

4. Modello di lavagna online ClickUp Cause ed effetti

Scaricate questo modello

Se volete vedere come i più piccoli errori si sviluppano in problemi più grandi, il modello Modello di lavagna online di ClickUp per cause ed effetti può aiutare voi e il vostro team a visualizzare i problemi e a trovare le soluzioni in modo collaborativo.

Questo modello è stato progettato per i team che desiderano esplorare le connessioni tra cause e risultati. La sua struttura flessibile consente di partire da una dichiarazione del problema e di mappare visivamente la catena delle cause e dei potenziali scenari, il che è perfetto per condurre un'analisi approfondita in un formato più visivo.

Utilizzate i suoi intuitivi elementi di trascinamento per personalizzare al meglio l'analisi del flusso di lavoro. Con le funzionalità di collaborazione in tempo reale di ClickUp, voi e il vostro team potete sincronizzarvi su Lavagne online di ClickUp per scoprire le risposte e sviluppare soluzioni praticabili attraverso sessioni di 5 perché.

Ideale per: Product manager, sviluppatori e project manager che cercano di capire le potenziali conseguenze di una decisione specifica.

5. Modello di piano d'azione per il miglioramento delle prestazioni di ClickUp

Scarica questo modello

Che si tratti di un cambiamento nella direzione dell'azienda o di un improvviso calo della produttività di un membro del team, ogni manager si trova prima o poi di fronte al miglioramento delle prestazioni.

Per capire cosa è andato storto o cosa deve essere migliorato, potete facilmente usare il format dei 5 perché. Provate il Modello di piano d'azione per il miglioramento delle prestazioni di ClickUp per incorporare il quadro di riferimento nei vostri processi di miglioramento delle prestazioni.

Utilizzatelo per:

Cancellare obiettivi chiari, delineare passaggi specifici e monitorare lo stato di miglioramento

Monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI)

Mantenere il team sulla tabella di marcia impostando le scadenze per ogni passaggio del piano d'azione

È la soluzione completa per scoprire i problemi sottostanti, guidare la crescita e raggiungere il pieno potenziale del team.

Ideale per: Manager, professionisti delle risorse umane o team leader che guidano i loro team attraverso processi di miglioramento delle prestazioni.

6. Modello di analisi dei tempi di ClickUp

Scaricate questo modello

Nella maggior parte delle analisi dei 5 perché, la gestione del tempo è un aspetto critico che richiede attenzione. Come sappiamo, i processi inefficienti comportano uno spreco di tempo e di risorse, dando origine a problemi più gravi.

Quindi, perché non fare un reverse engineering del vostro processo 5 Whys? Utilizzate il Modello per l'analisi dei tempi di ClickUp per ottenere una visibilità cristallina sull'utilizzo del tempo da parte del team. Suddividete le attività, siano esse giornaliere, settimanali o specifiche di un progetto, per monitorare le attività e categorizzare il tempo speso.

Utilizzatelo per:

Categorizzare le attività in base al tipo, alla priorità o al tempo impiegato, fornendo una visione granulare dell'allocazione del tempo

Visualizzare facilmente la distribuzione del tempo utilizzando viste personalizzate come Vista Modulo Tempo Registrato, Vista Problemi di Tempo Registrato, Vista Stato delle Azioni ed Elenco dei Tempi di Inattività

Utilizzate le solide funzionalità di reportistica e di analisi del modello per identificare le attività che fanno perdere tempo e le opportunità di miglioramento delle prestazioni

Ideale per: Gestire la produttività personale o ottimizzare le prestazioni del team.

7. Modello di ClickUp Lessons Learned (Lezioni apprese)

Scarica questo modello

Le lezioni apprese da progetti o esperienze precedenti possono fornire una solida base per il processo dei 5 perché. Comprendendo gli insuccessi o gli esiti positivi del passato, potete iniziare la vostra indagine con una prospettiva più informata e concentrarvi sulle aree rilevanti.

Il Modello delle lezioni apprese da ClickUp è un potente strumento per catturare gli insight dei progetti completati e garantire che ogni esperienza contribuisca a migliorare le prestazioni future.

Utilizzatelo per aggiungere note adesive sulle chiavi di lettura, identificare ciò che ha funzionato bene e ciò che non ha funzionato e trovare aree di miglioramento. Con questo modello delle lezioni apprese diventa facile evitare di ripetere gli errori e perfezionare i processi.

È dotato di:

Visualizzazione delle lezioni apprese, per catturare preziose informazioni dai progetti passati

Visualizzazione del processo di revisione per semplificare l'analisi e la comprensione di queste lezioni

Visualizzazione delle esigenze di azione per individuare le aree che richiedono un'attenzione immediata

Visualizzazione dei nostri progetti per generare idee innovative per miglioramenti futuri

Ideale per: I project manager che desiderano replicare le strategie PM di esito positivo e documentare i potenziali segnali di pericolo.

8. Modello ClickUp 4Ls Retro

Scaricate questo modello

Il Modello ClickUp 4Ls Retro è simile al modello ClickUp Lessons Learned, ma porta l'apprendimento a un passaggio ulteriore.

Vi aiuta ad adottare un approccio basato sui 5 perché per riflettere sulle prestazioni del vostro team. Costruito intorno al quadro delle "4L" - $$$a, imparato, mancato, e Longed For - si concentra su un processo retrospettivo collaborativo.

Il modello può aiutarvi a valutare quanto segue:

Cosa è andato bene

Quali nuove intuizioni sono state acquisite

Cosa sarebbe potuto andare meglio

Cosa i membri del team vorrebbero aver avuto durante il progetto

Se siete alla guida di team Agile, se gestite del team, o se rispondete agli stakeholder, questo modello è la vostra chiave per il miglioramento continuo.

Ideale per: I team leader vogliono condurre una sessione di brainstorming per migliorare le prestazioni.

9. Modello di retrospettiva del progetto ClickUp

Scarica questo modello

Combinando le retrospettive e i 5 perché, i team possono efficacemente pianificare sessioni di brainstorming per identificare problemi ricorrenti, sviluppare soluzioni mirate e prevenire problemi futuri. Mentre le retrospettive aiutano a individuare gli schemi degli eventi passati, i 5 perché possono aiutare a eseguire il drill-down sulle cause alla radice di questi problemi.

Per iniziare con questo approccio combinato, sfruttate il programma The Modello di retrospettiva del progetto ClickUp . Vi aiuterà a:

Rivedere ciò che è andato bene, affrontare i colli di bottiglia e creare piani d'azione per i progetti futuri

Categorizzare il feedback in fattori di esito positivo, punti dolenti e aree da migliorare utilizzando i campi personalizzati

Individuare i modelli di errore e concentrarsi sulle aree di miglioramento per compiere lavori mirati con questa soluzione

Ideale per: Teams che vogliono rivedere i progetti passati e migliorare i processi esistenti

10. Modello di analisi delle cause principali in Excel

Semplificate l'analisi delle cause profonde con il modello di analisi delle cause profonde di Excel

Se avete bisogno di un modello di analisi delle cause di base semplice e lineare, il modello di analisi delle cause di base di Excel è facile da usare Modello di analisi delle cause principali in Excel è la vostra risposta. Offre un semplice approccio strutturato che cattura tutti i dettagli chiave, tra cui l'ID del problema, il titolo e la data della reportistica

È un'ottima soluzione per elencare le potenziali cause principali e valutarne la probabilità, in modo da identificare rapidamente ciò che richiede un'indagine più approfondita. Il modello aiuta a definire gli esiti positivi, a prendere nota delle procedure di test e a catturare i risultati.

Con questo modello è possibile concentrarsi sulla valutazione della criticità dei problemi, fornendo una giustificazione dettagliata delle cause principali, monitorando tutte le modifiche e promuovendo il miglioramento continuo.

Ideale per: Team di software o team del supporto clienti che vogliono fare un'analisi delle cause principali.

Sfrutta la risoluzione efficace dei problemi con i modelli dei 5 perché!

I modelli 5 Whys offrono un approccio dinamico e strutturato per affrontare i problemi e aumentare la collaborazione del team. Sono progettati per guidarvi attraverso un processo sistematico, aiutandovi a individuare i problemi sottostanti e a creare soluzioni efficaci.

Grazie al loro design semplice e potente, sono la soluzione perfetta per project manager, analisti aziendali e team leader che desiderano migliorare continuamente e ottimizzare i processi aziendali.

Ricordate che la chiave dell'esito positivo della tecnica dei 5 perché non risiede solo nell'utilizzo dei 5 perché modelli di analisi delle cause profonde ma nel coltivare una mentalità di curiosità e miglioramento continuo. Incoraggiate il vostro team a scavare in profondità, a porre domande difficili e a non accontentarsi mai di soluzioni superficiali.

Siete pronti a rivoluzionare il vostro approccio alla risoluzione dei problemi? Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp !