Come creare una strategia di gestione del rischio di portfolio

gestire più progetti in portfolio? Non basta un buon piano, occorre una strategia di project management a prova di bomba. Ma Da fare per gestire efficacemente il rischio del portfolio senza fogli di calcolo infiniti e congetture?

Gli strumenti giusti semplificano il processo, aiutandovi a gestire le incertezze e a proteggere i vostri investimenti.

Le organizzazioni stanno riconoscendo sempre più questa necessità: si prevede che il mercato dei software per la gestione del rischio di portfolio salirà da 3,3 miliardi di dollari nel 2023 a 12,10 miliardi di dollari entro il 2030 a testimonianza della crescente domanda di migliori soluzioni di gestione del rischio.

Esploriamo le strategie e gli strumenti che vi aiuteranno a costruire un portfolio progetti resiliente e a trasformare le potenziali minacce in opportunità di crescita.

Che cos'è la gestione del rischio del portfolio?

La gestione del rischio del portfolio è il processo di identificazione, valutazione e controllo dei rischi in un insieme di investimenti. Consideratelo come la rete di sicurezza del vostro portfolio, che cattura i problemi potenziali prima che abbiano un impatto sui risultati dei progetti.

La gestione del portfolio e dei rischi aiuta le aziende a prendere decisioni di investimento informate, a ottimizzare l'allocazione delle risorse e a mantenere la fiducia degli stakeholder. Questo approccio proattivo previene gli sforamenti di budget e i ritardi dei progetti, assicurando che il portfolio possa capitalizzare le opportunità e ridurre al minimo le potenziali minacce.

Project vs. portfolio risk management

La gestione del rischio è fondamentale sia per il project management che per il portfolio. Pur condividendo le stesse caratteristiche, il loro obiettivo e la loro portata sono diversi.

Il project risk management si occupa di identificare e mitigare i rischi che potrebbero compromettere l'esito positivo di un progetto specifico. Questi fattori includono sfide tecniche, vincoli di risorse e modifiche dell'ambito.

📌Esempio

Quando Tesla quando ha lanciato la produzione del Modello 3 nel 2017, l'azienda ha dovuto affrontare rischi significativi a livello di progetto. La linea di assemblaggio automatizzata ha riscontrato problemi tecnici, portando a quello che Elon Musk ha definito "l'inferno della produzione " Il team di project management ha dovuto passare rapidamente dai processi di assemblaggio automatizzati a quelli manuali per raggiungere i traguardi di produzione: un esempio classico di gestione dei rischi tecnici e delle risorse a livello di progetto.

La gestione del rischio di portfolio, invece, assume una prospettiva più ampia, concentrandosi sulla salute e sulle prestazioni complessive dell'intero sistema del project management . Si tratta di valutare i rischi che potrebbero avere un impatto sull'allineamento del portfolio agli obiettivi strategici, sull'allocazione delle risorse e sul ritorno complessivo dell'investimento.

📌Esempio

Considerate come Microsoft ha gestito il proprio portfolio prodotti durante la transizione al cloud computing. Anziché visualizzare singolarmente il passaggio di ciascun prodotto al cloud, Microsoft ha adottato un approccio a livello di portfolio. Ha bilanciato i rischi della transizione di prodotti consolidati come Office e lo sviluppo di nuove soluzioni cloud-native come Azure. Questa strategia a livello di portfolio ha permesso di mantenere i ricavi e di spostare con successo l'intero ecosistema di prodotti verso soluzioni basate sul cloud.

Analizziamo le differenze chiave tra project management e portfolio risk management per comprendere meglio le loro caratteristiche uniche:

Funzione | Project risk management | Portfolios risk management | Gestione del rischio di progetto

| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |

| 🔍Focus | I singoli progetti e i loro oggetti | L'intera collezione di progetti (portfolio) |

| 🔭Scope | Rischi specifici di un progetto (ad es. sfide tecniche, vincoli di risorse) | Rischi che riguardano il portfolio nel suo complesso (ad es. disallineamento strategico, recessione economica)

| 📝Considerazioni chiave | /href/https://clickup.com/it/blog/70387/obiettivi-del-progetto/Project obiettivi/%href/, scadenze, budget | Allineamento del portfolio con gli obiettivi strategici, allocazione delle risorse e diversificazione dei rischi |

| Esempi di rischio | Completamento del progetto in ritardo, superamento dei costi, problemi di qualità | Rischi a livello di portfolio: Rischio di valuta, rischio di credito, cambiamenti normativi, incertezza economica

Componenti chiave della gestione del rischio di portfolio

Una strategia completa di gestione del rischio di portfolio richiede diversi componenti interconnessi che lavorano insieme senza soluzione di continuità. Come una macchina ben oliata, ogni componente è fondamentale per identificare, valutare e controllare i potenziali rischi del portfolio.

Comprendendo e implementando queste componenti, le organizzazioni possono creare un quadro solido per proteggere i loro investimenti e raggiungere i loro obiettivi strategici:

Identificare i rischi potenziali: Condurre un'analisi approfondita per identificare i fattori interni ed esterni che potrebbero avere un impatto sul portfolio

Condurre un'analisi approfondita per identificare i fattori interni ed esterni che potrebbero avere un impatto sul portfolio **Valutare la probabilità e l'impatto del rischio: valutare la probabilità che ogni rischio si verifichi e le sue potenziali conseguenze sul portfolio

Misurare l'esposizione al rischio: Quantificare l'impatto finanziario dei rischi potenziali utilizzando metriche e modelli appropriati

Quantificare l'impatto finanziario dei rischi potenziali utilizzando metriche e modelli appropriati Determinare la tolleranza al rischio: Stabilire i livelli di rischio accettabili in base alla propensione al rischio e agli obiettivi strategici dell'organizzazione

Stabilire i livelli di rischio accettabili in base alla propensione al rischio e agli obiettivi strategici dell'organizzazione **Sviluppare piani di mitigazione: creare strategie per ridurre la probabilità o l'impatto dei rischi identificati

Implementare i controlli: Mettere in atto misure per prevenire o minimizzare l'occorrenza dei rischi

Mettere in atto misure per prevenire o minimizzare l'occorrenza dei rischi Monitoraggio degli indicatori di rischio: Monitoraggio continuo degli indicatori chiave per identificare i rischi emergenti o i cambiamenti in quelli esistenti

Monitoraggio continuo degli indicatori chiave per identificare i rischi emergenti o i cambiamenti in quelli esistenti Fornire reportistica periodica: Comunicare le informazioni sui rischi alle parti interessate, compresi il management esecutivo e il consiglio di amministrazione

Comunicare le informazioni sui rischi alle parti interessate, compresi il management esecutivo e il consiglio di amministrazione **Definire ruoli, responsabilità e processi decisionali per la gestione del rischio

Assicurare l'account: Rendere gli individui responsabili delle loro responsabilità di gestione del rischio

**Leggi anche 13 modelli gratuiti di valutazione dei rischi in Excel e ClickUp

Identificazione dei rischi nei portfolio di progetti

Un solido approccio alla gestione del rischio di portfolio inizia con l'identificazione del rischio -Conoscere cosa potrebbe andare storto con l'asset allocation. Una volta conosciuti i rischi, mitigazione del rischio è necessario adottare dei passaggi per limitare l'esposizione e capitalizzare le opportunità.

Tipi comuni di rischi nei portfolio di progetti

Prima di implementare qualsiasi strategia di gestione del rischio, è fondamentale comprendere i diversi tipi di rischio che possono interessare il portfolio. Questa comprensione aiuta a creare piani di mitigazione mirati e garantisce che nessuna minaccia potenziale venga trascurata.

Ecco alcuni tipi di rischi comuni nei portfolio di progetti:

*Rischio di mercato: le dinamiche di mercato possono avere un impatto significativo sul valore dell'investimento: Cambiamenti nelle condizioni economiche, nei tassi di interesse e nel sentiment del mercato Fluttuazioni dei tassi di cambio che influenzano i progetti internazionali

Rischio di credito: Le perdite finanziarie possono verificarsi a causa di:

Prestatori che si rendono inadempienti rispetto agli obblighi di debito Controparti che non rispettano i commit

Le perdite finanziarie possono verificarsi a causa di: Rischio di liquidità: Le difficoltà di flusso possono derivare da: Incapacità di vendere rapidamente le attività al giusto valore di mercato Riserve di cassa insufficienti a soddisfare le esigenze operative

Le difficoltà di flusso possono derivare da: Rischio operativo: Le operazioni quotidiane possono essere interrotte da:

Problemi interni come errori di processo, frodi o guasti di sistema Eventi esterni come disastri naturali o interruzioni della catena di approvvigionamento

Le operazioni quotidiane possono essere interrotte da: Rischio strategico: L'esito positivo a lungo termine può essere minacciato da:

Progetti non allineati con gli oggetti dell'organizzazione Cambiamenti del mercato, tra cui l'evoluzione delle esigenze dei clienti e i progressi tecnologici

L'esito positivo a lungo termine può essere minacciato da: Rischio normativo: I problemi di conformità possono avere un impatto sulle operazioni a causa di: Non conformità alle leggi vigenti e agli standard del settore Cambiamenti nei requisiti normativi che influenzano l'esecuzione dei progetti

I problemi di conformità possono avere un impatto sulle operazioni a causa di:

Metodi e passaggi per identificare il rischio nel portfolio progetti

immaginate di costruire una casa. Non iniziereste a posare i mattoni senza un piano, giusto? Dovete pensare alla gestione del rischio fin dall'inizio.

Si considerano fattori come le condizioni meteorologiche, i codici di costruzione e le potenziali sfide. La gestione dei rischi del project portfolio si basa essenzialmente su questo. È come creare un piano per i progetti, in modo da essere preparati a qualsiasi evenienza.

Considerate il processo di identificazione dei rischi come un lavoro da detective, alla ricerca di indizi che possano segnalare problemi in arrivo. Ecco alcuni metodi collaudati per scoprire i rischi potenziali:

1. Metodi di valutazione del rischio: Prima di tuffarvi nell'analisi, avete bisogno di approcci strutturati che vi aiutino a esaminare il vostro portfolio da più angolazioni:

Analisi SWOT: Valutare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce associate al portfolio

Valutare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce associate al portfolio Analisi PEST: Valutare i fattori politici, economici, sociali e tecnologici che potrebbero avere un impatto sul portfolio

Valutare i fattori politici, economici, sociali e tecnologici che potrebbero avere un impatto sul portfolio Piano degli scenari: Sviluppare e analizzare diversi scenari futuri potenziali per identificare i rischi potenziali

Sviluppare e analizzare diversi scenari futuri potenziali per identificare i rischi potenziali **Lista di controllo dei rischi: utilizzare liste di controllo predefinite basate su standard di settore o esperienze passate

2. Analisi degli stakeholder: Gli stakeholder hanno spesso una visione unica dei rischi potenziali che potrebbe non essere immediatamente evidente al team del progetto:

Identificare gli stakeholder: Determinare chi ha interesse nell'esito positivo o negativo del portfolio

Determinare chi ha interesse nell'esito positivo o negativo del portfolio Valutare le prospettive degli stakeholder: Comprendere le loro preoccupazioni, le loro aspettative e i loro rischi potenziali

3. Workshop sui rischi e brainstorming: La saggezza collettiva spesso fa emergere rischi che potrebbero sfuggire all'analisi individuale:

Riunire gli esperti: Riunire le persone con esperienza nel portfolio

Riunire le persone con esperienza nel portfolio **Facilitare sessioni di brainstorming: creare un ambiente collaborativo per l'identificazione dei rischi

4. Analisi dei dati: I dati concreti forniscono indicazioni oggettive sui rischi potenziali:

Analizzare i dati storici: Esaminare le prestazioni dei progetti passati per identificare rischi o tendenze ricorrenti

Esaminare le prestazioni dei progetti passati per identificare rischi o tendenze ricorrenti Utilizzosoftware di gestione del rischio**Impiegare strumenti specializzati per l'analisi del rischio basata sui dati

**Leggi anche Come gestire più progetti con esito positivo

Valutazione dei rischi e definizione delle priorità

Una volta identificati i rischi potenziali, il passaggio successivo è la valutazione del loro potenziale impatto sul portfolio. Questa valutazione aiuta a determinare quali rischi richiedono un'attenzione immediata e quali possono essere monitorati nel tempo.

Ecco gli strumenti e le tecniche chiave per una valutazione completa dei rischi:🛠️

1. Metodi di valutazione: Ogni rischio deve essere valutato con approcci sia basati sui dati che sull'esperienza:

Metodi quantitativi: Applicare modelli statistici e analisi dei dati per misurare la probabilità e l'impatto del rischio

Applicare modelli statistici e analisi dei dati per misurare la probabilità e l'impatto del rischio Metodi qualitativi: Impiegare il giudizio di esperti e valutazioni soggettive per valutare i rischi

Impiegare il giudizio di esperti e valutazioni soggettive per valutare i rischi Analisi dello scenario: Esplorare diversi scenari futuri potenziali per comprendere le implicazioni del rischio

Esplorare diversi scenari futuri potenziali per comprendere le implicazioni del rischio Software specializzato: Sfruttaresoftware per la gestione del portfolio progetti per automatizzare i processi di valutazione

2. Quadri di prioritizzazione dei rischi: Non tutti i rischi sono uguali. Questi framework aiutano a concentrare le risorse sulle minacce più critiche:

Matrice probabilità-impatto: Classificare i rischi in base alla probabilità e all'impatto potenziale

Classificare i rischi in base alla probabilità e all'impatto potenziale Alberi decisionali: Visualizzare e valutare i potenziali risultati attraverso i processi decisionali

Visualizzare e valutare i potenziali risultati attraverso i processi decisionali Simulazione Monte Carlo: Usare modelli statistici per simulare vari scenari di rischio e i loro esiti

Strategie di mitigazione del rischio

Una volta identificati e valutati i rischi, diventa fondamentale implementare strategie di mitigazione efficaci. Un piano completo di risposta ai rischi aiuta a evitare potenziali problemi e a mantenere la salute del portfolio.

Iniziate sviluppando piani di risposta dettagliati per ogni rischio significativo. Questi piani devono delineare azioni specifiche, responsabilità e sequenze. Le revisioni periodiche assicurano che le strategie rimangano efficaci con l'evolversi delle condizioni di mercato e dei requisiti dei progetti. Adeguate il vostro approccio in base alle nuove informazioni e ai profili di rischio in evoluzione.

Prendete in considerazione queste tattiche di mitigazione del rischio di provata efficacia:

Distribuzione dei rischi tra i diversi tipi di progetto e le diverse Sequenze

Creare zone cuscinetto nei programmi e nei budget

Stabilire protocolli di escalation cancellati

Impostazione di sistemi di avviso precoce

Documentare le lezioni apprese per riferimenti futuri

cercate un modo per semplificare il vostro processo di gestione del rischio? ClickUp , una piattaforma completa di project management, offre potenti funzionalità/funzione per aiutarvi a implementare e monitorare efficacemente queste strategie.

Con ClickUp abbiamo fatto un passo avanti e abbiamo creato dashboard da cui i nostri client possono accedere e monitorare le prestazioni, l'occupazione e i progetti in tempo reale. Questo permette ai client di sentirsi in connessione con i loro team, soprattutto se si trovano in paesi diversi, e a volte anche in continenti diversi"

Dayana Mileva, account director di Pontica Solutions

Scopriamo come sfruttare gli strumenti di project management per migliorare il vostro processo di gestione del rischio.

Sfruttare ClickUp per la gestione del rischio del portfolio

Utilizzate ClickUp per le soluzioni di project management che consentono di tenere tutti sulla stessa pagina

Il ClickUp per le soluzioni di project management è stato progettato specificamente per rendere la gestione dei rischi più efficiente ed efficace. Che si tratti di monitorare i rischi di piccoli progetti o di gestire le minacce di un portfolio di livello aziendale, questi strumenti vi aiutano a mantenere visibilità e controllo:

Creare registri e sistemi di monitoraggio dei rischi personalizzabili

Impostazione di notifiche automatiche per le soglie di rischio

Generare reportistica in tempo reale sullo stato di salute del portfolio

Monitoraggio dell'allocazione delle risorse tra i progetti

Monitorare le dipendenze dei progetti e i potenziali colli di bottiglia

Tracciate gli oggetti dell'azienda e gestite i rischi per gli stakeholder con le funzionalità/funzione di monitoraggio di ClickUp Portfolio ClickUp Portfolio porta la supervisione del rischio a un livello superiore, fornendo una visualizzazione completa dell'intero ecosistema del progetto. Vi offre una visualizzazione a volo d'uccello dei vostri progetti dashboard del portfolio progetti in modo da poter monitorare tutto, dalla strategia all'esecuzione, in un unico luogo.

Questo potente strumento vi aiuta a individuare i rischi potenziali prima che diventino problemi e vi garantisce di prendere sempre decisioni basate sui dati relativi alla salute del vostro portfolio:

Visualizzazione a volo d'uccello di tutti i progetti e del loro stato di rischio

Campi personalizzati per il monitoraggio e la valutazione del rischio

Calcolo automatizzato del punteggio di rischio

Metriche di performance del portfolio in tempo reale

Dashboard dei rischi personalizzabili

Risorse gratuite per il project management e il portfolio risk management

clickUp offre un sistema di gestione del rischio preconfezionato modelli di project management preconfezionati che incorporano le best practice dei portfolio manager di successo in tutto il mondo. Questi modelli vi aiutano a partire da zero con strutture di gestione del rischio collaudate.

Scarica questo modello

Gestire più progetti contemporaneamente può sembrare un'impresa da giocolieri mentre si corre una maratona: tenere sotto controllo ogni dettaglio non è un'impresa da poco. È qui che Il modello di gestione del portfolio di ClickUp fornisce una soluzione all-in-one che aiuta a snellire i processi complessi e ad aumentare la produttività.

Con questo modello è possibile gestire facilmente risorse, attività e obiettivi, mantenendo il team allineato su obiettivi e priorità.

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave:

La vista Elenco principale del portfolio mostra ogni progetto con il suo stato attuale, rendendo semplice individuare i progetti nuovi, in corso o addirittura a rischio

Per mantenere la coerenza, la visualizzazione Procedure operative standard per i progetti consente di creare e archiviare le procedure operative standard per ogni progetto

La visualizzazione Guida introduttiva è perfetta per tenere a portata di mano delle guide di riferimento rapido

Le attività sono organizzate in sedici stati unici, che consentono di fornire aggiornamenti chiari agli stakeholder e di garantire una comunicazione fluida in ogni fase

Scarica questo modello

Scarica questo modello

Il Modello di portfolio per il project management di ClickUp è per il monitoraggio dei progetti tra i vari reparti e programmi, assicurandovi di essere sempre informati sul loro stato e sulla loro salute.

Le funzionalità/funzione chiave includono:

Tre viste Riquadro, Elenco e Attività, per diverse prospettive di gestione

Nove stati codificati per colore per una rapida valutazione dello stato di salute del progetto

Automazioni precostituite per notifiche istantanee al team

Campi personalizzati per tenere traccia dei valori di budget e di spesa

Tag per la reportistica di stato per un monitoraggio efficiente dello stato di avanzamento

Funzionalità di monitoraggio dei progetti interdipartimentali

Indicatori di salute del portfolio in tempo reale

Scarica questo modello

Leggi anche: 11 modelli gratuiti di monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto per il project management

Controlla il tuo portfolio con ClickUp

Una gestione efficace dei rischi del portfolio non consiste solo nell'evitare i problemi, ma anche nel costruire una base solida per una crescita sostenibile. L'esito positivo inizia con l'identificazione sistematica dei rischi attraverso valutazioni regolari e il coinvolgimento degli stakeholder.

La chiave per la salute del portfolio a lungo termine è la mitigazione proattiva del rischio attraverso piani di risposta ben definiti, account cancellati e continui aggiustamenti della strategia. Ricordate che la gestione del rischio non è un esercizio una tantum, ma un processo continuo che richiede un'attenzione costante.

La gestione dei rischi nel vostro portfolio progetti richiede vigilanza e gli strumenti giusti. Con ClickUp, potete trasformare i complessi processi di gestione del rischio in flussi di lavoro semplificati, riunendo tutto sotto un unico tetto, dai dashboard in tempo reale agli avvisi automatizzati.

pronti a rafforzare la resilienza del vostro portfolio e a trasformare i rischi potenziali in opportunità? Iscrivetevi a ClickUp e prendete oggi stesso il controllo della gestione del rischio del vostro portfolio.