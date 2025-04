Spesso si pensa che essere autori di contenuti sia una passeggiata. Ma chiunque si sia cimentato con i social media sa che è una sfida pubblicare video e accumulare visualizzazioni senza lavorare seriamente.

Prendiamo ad esempio TikTok. Certo, riceve traffico da oltre un miliardo di utenti al mese.

Ma con un'esperienza di di rimbalzo superiore al 50% (elevata rispetto ad altre piattaforme di social media), c'è una buona probabilità che, anche se i vostri video virali di TikTok arrivano nel feed di qualcuno, questi possa scorrere oltre se non è abbastanza accattivante.

Quindi, come potete creare contenuti coinvolgenti e video di alta qualità sul vostro account TikTok e distinguervi dagli altri autori di TikTok?

In questo articolo scopriremo come ottenere più visualizzazioni su TikTok grazie a strategie di marketing TikTok collaudate e a uno strumento fantastico (suggerimento: si tratta di ClickUp ) che vi aiuterà a realizzare il vostro prossimo video virale.

Preparazione all'esito positivo su TikTok

Bene, prima di entrare nel vivo della questione, affrontiamo alcune nozioni di base: Cosa conta effettivamente una visualizzazione su TikTok e quanto ti paga TikTok per ogni visualizzazione sul tuo account aziendale?

Su un video di TikTok, una "visualizzazione" viene conteggiata quando inizia la riproduzione del video.

Se il video viene riprodotto automaticamente, va in loop o gli spettatori tornano a guardarlo più volte, tutti questi dati si sommano (controllate i vostri dati analitici di TikTok per ottenere la ripartizione completa).

Ora passiamo al bello: da fare per visualizzare i propri video e catturare l'attenzione del pubblico?

Impostazione di obiettivi chiari

rimanete concentrati e in linea con i vostri oggetti grazie a sequenze chiare, traguardi misurabili e aggiornamenti automatici sullo stato di avanzamento_

Parliamo dell'impostazione degli obiettivi: senza di essi, non fate altro che pubblicare TikTok nel vuoto.

Per chiunque voglia seriamente ottenere più visualizzazioni su TikTok, tutto inizia con la definizione di ciò che si vuole ottenere.

È qui che strumenti come Obiettivi ClickUp sono utili.

Con la funzionalità/funzione Obiettivi di ClickUp, potete tenere d'occhio i vostri stati con Sequenza, traguardi misurabili e monitoraggio automatico, rendendo più facile rimanere concentrati sui vostri oggetti.

Iniziate decidendo cosa volete veramente dai vostri contenuti TikTok. Quindi, seguite le tendenze virali di TikTok degli altri autori e create contenuti video basati su di esse (assicuratevi di seguire le linee guida della comunità di TikTok da fare).

📝 Ricorda: Gli obiettivi devono essere specifici e raggiungibili. Ad esempio, dire "Aumentare i follower di TikTok" è vago.

Un traguardo migliore sarebbe "Aumentare i follower di TikTok di 1.000 unità nei prossimi tre mesi" Obiettivi specifici come questo forniscono un percorso chiaro da seguire.

Prendete in considerazione l'utilizzo del quadro degli obiettivi SMART per perfezionare la vostra strategia TikTok.

Ciò significa impostare obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e vincolati nel tempo. È fondamentale identificare i vostri indicatori chiave di prestazione (KPI), come la portata, il coinvolgimento e la crescita del pubblico sulla vostra piattaforma di social media.

Monitorando queste metriche, potete valutare lo stato di raggiungimento dei vostri traguardi e capire dove è necessario modificare il vostro approccio.

Identificare il vostro target di riferimento

Immaginate di organizzare un corso di cucina per principianti. Non iniziereste con un piatto complicato, giusto?

Vi limitereste a qualcosa di semplice, come una semplice ricetta di pasta, video di danza o tutorial, per assicurarvi che il vostro pubblico si goda l'esperienza e impari qualcosa di nuovo.

Creare contenuti di qualità per un pubblico specifico è sempre importante per aumentare le visualizzazioni sulla vostra app TikTok. È anche possibile utilizzare clip audio ricorrenti o altre clip audio popolari per accedere a un pubblico più ampio.

Allo stesso modo, per creare contenuti TikTok che abbiano una certa risonanza è necessario conoscere i gusti e il livello di competenza del pubblico, altrimenti si rischia di perdere il suo interesse.

È qui che Modello di persona utente di ClickUp può essere d'aiuto.

Costruire il profilo di un utente persona aiuta a comprendere meglio il pubblico di TikTok, in modo da poter creare contenuti in grado di creare una reale connessione con gli spettatori.

Con questo modello, è possibile assemblare rapidamente dati essenziali sui propri spettatori, come i loro interessi, i dati demografici e il modo in cui tipicamente si impegnano con i contenuti. In questo modo è possibile creare diverse personas di utenti, che aiutano a creare contenuti specializzati per il proprio pubblico.

Mappando queste personas, avrete una direzione più chiara per creare contenuti TikTok che risuonino, si distinguano e, in definitiva, vi aiutino ad aumentare le visualizzazioni.

Strategie per aumentare le visualizzazioni su TikTok

Avete iniziato a pubblicare contenuti su TikTok e per il momento sta facendo bene.

Ma ora siete pronti a fare un salto di qualità e ad aumentare le visualizzazioni su TikTok.

Ecco alcune strategie che vi aiuteranno a ottenere più visualizzazioni su TikTok e ad aumentare la portata dei vostri contenuti.

1. Capire l'algoritmo di TikTok

Per vincere il sistema bisogna sapere come funziona.

L'algoritmo di TikTok è un sistema finemente regolato che raccomanda i video in base a diversi fattori. Questi includono il coinvolgimento dell'utente, le preferenze personali, i dettagli del video e persino le impostazioni del dispositivo.

L'algoritmo di TikTok apprende costantemente ciò che piace agli utenti di TikTok come voi, per creare un feed sulla vostra "pagina per voi" che vi faccia continuare a scorrere.

Come le storie di Instagram e altre popolari piattaforme di social media, TikTok analizza le interazioni degli utenti con i contenuti per fornire raccomandazioni personalizzate.

La pagina "Per te" si basa sul coinvolgimento degli utenti, come i follower, le interazioni con gli influencer di TikTok e altro ancora.

Ecco cosa cerca l'algoritmo:

🕰️ Da quanto tempo gli spettatori guardano i tuoi video, poiché tempi di visione più lunghi indicano un maggiore interesse

💬 Mi piace, condivisioni e commenti sui video

🚶🏼‍➡️ Gli account che seguite e i contenuti che create

💜 Video completati, preferiti o contrassegnati come "non interessati"

Recentemente, l'algoritmo di TikTok ha dato priorità ai contenuti degli autori con i quali ci si confronta spesso con i loro spettatori, piuttosto che a quelli che si seguono soltanto.

Conoscere questi segnali può aiutarvi a creare contenuti in linea con l'algoritmo di TikTok, aumentando le possibilità di ottenere più visualizzazioni su TikTok e di finire su un maggior numero di "pagine per te".

2. Creare contenuti interessanti

Un buon contenuto lavora sempre a favore di un autore di video.

Ma non fa male avere alcuni strumenti nel proprio arsenale TikTok, come ClickUp.

Per capire meglio le sue funzionalità/funzione, analizziamolo dal punto di vista dell'utente.

Jennifer è una social media manager di un marchio di moda alla moda. È in missione per aumentare la visibilità del suo marchio e ottenere più visualizzazioni su TikTok.

Ed è qui che ClickUp Brain entra in gioco.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Brain-2.gif Utilizzare le capacità di ClickUp Brain in termini di IA per ottenere più visualizzazioni su tiktok /$$$img/

generate idee di contenuto su misura per il vostro pubblico utilizzando le funzionalità di ClickUp Brain per l'IA_

Jennifer inizia utilizzando le funzioni AI di ClickUp Brain per generare alcune idee per i suoi prossimi post su TikTok. Nel giro di pochi secondi, ha ottenuto un elenco di concetti accattivanti, dai video del dietro le quinte dell'ultimo servizio fotografico del marchio ai consigli di stile per la prossima stagione.

ClickUp Brain le dà nuove idee e la aiuta a creare didascalie accattivanti che catturano l'attenzione in pochi secondi.

Tuttavia, Jennifer sa che la creazione di contenuti per Teams è un lavoro richiesto da un team, per cui si rivolge a Documenti ClickUp per collaborare con i suoi colleghi.

Imposta un documento condiviso per delineare il piano dei contenuti di TikTok, dove il suo team può aggiungere idee, fornire feedback tramite commenti e apportare modifiche in tempo reale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/docs-overview.gif ClickUp Documenti per collaborare sui contenuti dei social media_come ottenere più visualizzazioni su tiktok /$$$img/

creare un documento dedicato in ClickUp Docs per collaborare ai contenuti dei social media

Mentre lavorano insieme, Jennifer usa Attività di ClickUp per **delegare attività direttamente dal Da fare: assegna la modifica dei video all'autore, le didascalie al copywriter e l'approvazione finale al brand manager.

ClickUp Tasks le permette di aggiungere sottoattività, livelli di priorità, date di scadenza, dipendenze, e altro ancora, in modo che il team possa procedere insieme come parte di una strategia coesa.

Con le attività organizzate in modo ordinato in ClickUp, non c'è confusione su chi sta facendo cosa.

Jennifer utilizza ClickUp Chattare durante tutto il processo per tenere il suo team al corrente. Quando ha bisogno di un input rapido su uno script, tagga nella chat i membri del team interessati, che possono intervenire subito per apportare modifiche.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Chat-9.png ClickUp chat_come ottenere più visualizzazioni su tiktok /$$$img/

migliorate il lavoro di squadra e l'efficienza utilizzando ClickUp Chat per collaborare_

E poiché ClickUp integra le attività con thread di chat specifici, può facilmente trasformare qualsiasi feedback in un elemento d'azione, assicurandosi che tutti sappiano Da fare.

Jennifer sfrutta anche Modello di calendario moderno per i social media di ClickUp per essere coerente con i suoi post su TikTok.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Modern-Social-Media-Calendar-Template-by-ClickUp.png Gestite il vostro calendario dei social media e postate su tutti i canali con la visualizzazione del Calendario di ClickUp e il modello di Calendario dei social media https://app.clickup.com/signup?template=t-205387707&department=marketing Scaricate questo modello /$$$cta/

Questo modello l'aiuta a pianificare i post, a mappare le scadenze, e ad adeguarsi, se necessario, alle ultime tendenze. Non dovrà più affannarsi a pubblicare video su TikTok all'ultimo minuto: Jennifer ha un percorso chiaro per ogni contenuto, dall'ideazione alla pubblicazione.

Naturalmente, Jennifer non si limita a creare contenuti per il gusto di farlo.

Sa che l'algoritmo di TikTok favorisce i moduli brevi, quindi utilizza gli strumenti di ClickUp per tagliare i suoi video e ottimizzarli per ottenere il massimo tempo di visione.

💡 Pro Tip: I video più brevi hanno maggiori probabilità di essere guardati fino alla fine, il che aumenta le valutazioni e le possibilità di arrivare alla pagina Per te. Scoprite il metodo che seguiamo quando lavoriamo su Contenuti TikTok per ClickUp .

Jennifer non si ferma qui. Utilizza anche ClickUp Brain per l'analisi, che la aiuta a trovare le parole chiave giuste e ad analizzare i concorrenti.

Quando è il momento di pubblicare, Jennifer e il suo team rivedono tutto in ClickUp Teams, assicurandosi che le didascalie e le immagini siano a posto.

Con un piano ben pianificato e gli strumenti giusti, possiamo produrre costantemente contenuti che massimizzano la portata e raccolgono migliaia di like e commenti.

Sfruttando le funzionalità di collaborazione e di creazione di contenuti di ClickUp, possiamo perfezionare il nostro approccio e mantenere il coinvolgimento.

3. Sfruttare le funzionalità/funzione di TikTok

Ecco il punto: dovete smettere di pensare a TikTok come a una semplice piattaforma di condivisione di video.

Sta diventando il motore di ricerca preferito dalla Gen Z, con il 40% di loro si rivolge a TikTok rispetto ai motori di ricerca tradizionali come Google.

Quindi, se volete aumentare le vostre visualizzazioni su TikTok, dovete usare le sue funzionalità/funzione con saggezza: hashtag, suoni, didascalie e sovrapposizioni per ottenere il massimo della portata.

Hashtag

Cominciamo con gli hashtag. Sono come piccoli percorsi di navigazione che portano i nuovi spettatori ai vostri contenuti. E su TikTok gli hashtag possono fare miracoli. Ci sono hashtag specifici per il settore o l'argomento come #bellezza o #ferrari, che aiutano a categorizzare i contenuti.

Poi ci sono hashtag specifici per i video, come #skincareroutine o #newborntips, per attirare spettatori di nicchia.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/tiktok-views-1015x1400.jpg Hashtag in Tiktok /$$$img/

via TikTok Gli hashtag specifici per un marchio sono ottimi se si tratta di un nome noto, e si possono sfruttare continuamente le tendenze attuali con lo strumento Trend Discovery di TikTok per trovare gli hashtag di tendenza.

Un hashtag da non trascurare mai è #FYP, che sta per For You Page. È il Santo Graal di TikTok, la pagina che tutti vedono quando aprono l'app. I video con #FYP hanno totalizzato miliardi di visualizzazioni.

Audio di tendenza

Poi c'è il kit di strumenti creativi di TikTok, a partire dai suoni. TikTok ospita alcuni dei più riconoscibili sound bites in circolazione.

È possibile scegliere suoni popolari per potenziare il proprio video, poiché ogni suono ha una propria pagina di risultati.

Quando si utilizza un suono di tendenza, si mette il video di fronte a un maggior numero di potenziali spettatori, in particolare a quelli che controllano i video con lo stesso audio.

#

Didascalie e sottotitoli

Le didascalie e i sottotitoli dei video sono un fattore determinante per aumentare le visualizzazioni su TikTok.

Le didascalie appaiono automaticamente sotto il video per tradurre le parole pronunciate in testo, aiutando gli spettatori a memorizzare il contenuto

Inoltre, quando gli spettatori ricordano il vostro contenuto, è più probabile che tornino a cercarne altri.

I sottotitoli, invece, sono integrati nel video. Essi rendono il contenuto accessibile agli utenti che hanno l'audio disattivato, parlano una lingua diversa o sono deboli di udito.

Quindi, aggiungendo i sottotitoli, aprite il vostro video a un pubblico più vasto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Tiktok-1044x1400.jpg Didascalie in TikTok /$$$img/

4. Impiegate tecniche strategiche di pubblicazione dei post

La pubblicazione strategica è la chiave per aumentare le visualizzazioni su TikTok, prestando attenzione ai tempi, alla coerenza e anche alla diretta. Gli studi dimostrano che i momenti migliori per postare variano a seconda del giorno:

Monday : 6.00, 10.00, 15.00 e 22.00

: 6.00, 10.00, 15.00 e 22.00 Martedì : 9.00, 15.00-19.00

: 9.00, 15.00-19.00 Mercoledì : 7.00, 8.00, 15.00 e 23.00

: 7.00, 8.00, 15.00 e 23.00 Giovedì : 9.00, 12.00, 15.00 e 19.00

: 9.00, 12.00, 15.00 e 19.00 Venerdì : 5.00, 12.00, 13.00 e 15.00

: 5.00, 12.00, 13.00 e 15.00 Sabato : 11.00, 19.00 e 20.00

: 11.00, 19.00 e 20.00 Domenica: 7.00, 8.00, 10.00 e 16.00

Pubblicare in questi orari può aiutarvi a raggiungere il vostro pubblico quando è più attivo, dando ai vostri video TikTok maggiori possibilità di essere visti.

Un'altra cosa da notare è la regolarità dei post. La funzionalità/funzione Live di TikTok può essere una potente aggiunta alla vostra strategia di contenuti.

Andare in diretta permette di interagire in tempo reale con il pubblico attraverso commenti, like e regali virtuali, aumenta il coinvolgimento e crea connessioni più forti.

Per pianificare e organizzare le sessioni live, potete usare Modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp . Questo modello vi aiuta a mappare tutti i vostri contenuti in un unico posto, rendendo più facile mantenere un programma di monitoraggio costante e la vostra strategia.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image3-2.png modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp https://clickup.com/templates/social-media-content-plan-t-3338w8f Scarica questo modello /$$$cta/

Infatti, perché non andare avanti e automatizzare l'intero calendario e i contenuti dei social media ? Automazioni di ClickUp consente di creare regole personalizzate o di utilizzare modelli predefiniti per automatizzare attività come l'assegnazione di membri del team, l'aggiornamento delle priorità delle attività o l'invio di notifiche.

Per istanza, potete impostare un'automazione che vi notifichi quando un post deve essere pubblicato o quando è ora di andare in onda.

E con Attività ricorrenti di ClickUp è possibile programmare attività da ripetere giornalmente, settimanalmente, o anche in giorni specifici del mese, rendendo la creazione e la pubblicazione dei contenuti un processo senza soluzione di continuità.

programmare le attività ricorrenti di ClickUp per automatizzare i flussi di lavoro ripetitivi

5. Costruire e coinvolgere la vostra comunità

TikTok è come una conversazione continua che si concentra sul coinvolgimento.

Il community marketing su TikTok è un'evoluzione del marketing tradizionale. Invece di postare semplicemente contenuti, si costruiscono connessioni e si trasformano gli spettatori passivi in partecipanti attivi.

Ecco alcuni modi chiave per costruire e coinvolgere la vostra community su TikTok:

✅ Rispondere ai commenti: Il coinvolgimento inizia con il semplice atto di rispondere. Rispondere regolarmente ai commenti fa sentire i follower visti e ascoltati. E quando si utilizza la funzionalità "rispondi con un video" di TikTok, si aggiunge un tocco personale che il testo da solo non può eguagliare

✅ Utilizzare sondaggi e domande e risposte: Incoraggiate i vostri follower a partecipare attraverso sondaggi e domande e risposte. È un modo semplice per invitare il pubblico a partecipare al processo e mostrare che il loro contributo è importante

andare in diretta: L'organizzazione di sessioni dal vivo vi permette di entrare in connessione con il vostro pubblico in tempo reale. Che si tratti di rivelazioni di prodotti, chattare in modo casuale o fare domande e risposte dal vivo, andare in diretta dà al vostro marchio un tocco umano che approfondisce la fiducia e il coinvolgimento

Sfruttare l'onda delle tendenze: TikTok vive di tendenze e seguirle può aiutarvi a rimanere rilevanti e ad aumentare la visibilità

✅ Incoraggiare il contenuto generato dall'utente: UGC e duetti invitano i follower a co-creare con voi. Le sfide e i concorsi coinvolgono la vostra comunità, trasformando gli spettatori in collaboratori (per saperne di più, più avanti ⏬)

Per assicurarvi che tutti i contenuti di TikTok siano in linea con l'identità del vostro marchio, utilizzate Il modello delle linee guida del marchio di ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Brand-Guidelines-Whiteboard-Template.png Modello di lavagna online delle linee guida del marchio ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6057547&department=marketing Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello vi aiuta a definire gli elementi che compongono l'aspetto, l'atmosfera e la voce del vostro marchio, garantendo la coerenza di tutti i contenuti. Grazie a linee guida dettagliate su loghi, colori, font e altro, potrete massimizzare l'impatto dei vostri contenuti TikTok rimanendo fedeli all'identità del vostro marchio.

Team di marketing possono anche utilizzare Vista Bacheca di ClickUp di trascinare e rilasciare le attività per aggiornarne istantaneamente lo stato, mantenendo tutti sulla stessa pagina. Questa struttura consente di risparmiare tempo e di migliorare la collaborazione all'interno del team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-28.gif Vista Bacheca di ClickUp in stile Kanban /$$$img/

visualizzate lo stato di avanzamento del progetto e aggiornate lo stato delle attività con facilità grazie alla vista Bacheca di ClickUp, simile a quella di Kanban_

6. Promuovere i contenuti di TikTok

Questo è semplice: La promozione dei contenuti di TikTok è essenziale per raggiungere un pubblico più vasto.

TikTok Promozione è un modo semplice per iniziare. Si tratta di una funzione in app che permette di trasformare rapidamente i video organici in annunci

Con pochi clic, è possibile impostare un obiettivo come ottenere più visualizzazioni, visite al sito web, follower, messaggi o visualizzazioni del profilo, definire il pubblico e impostare un budget e una durata.

TikTok Promote fornisce analisi di base per monitorare le visualizzazioni, i "mi piace", le condivisioni e persino l'età e il sesso delle persone che si impegnano con il vostro video.

💸 Matematica rapida del denaro: Per utilizzare TikTok Promote, accedete da un video, dagli Strumenti di promozione o dalla Business Suite. Quindi, scegliete l'obiettivo della promozione, definite il pubblico di riferimento, impostate il budget e premete paga per avviare la campagna.

Le campagne di TikTok Promote hanno un intervallo compreso tra $$$a e $1.000 al giorno, a seconda del budget a disposizione, il che lo rende un'opzione flessibile sia per gli autori che per i marchi.

Se scegliete di gestire una campagna sui social media? Modello di campagna sui social media di ClickUp è perfetto per organizzare i dettagli della campagna.

Questo modello vi aiuta a costruire, strategizzare e programmare rapidamente i vostri post, consentendovi di potenziare la vostra presenza su TikTok e di monitorare le attività di promozione incrociata su tutte le piattaforme.

7. Utilizzate i contenuti generati dagli utenti

L'hashtag

TikTokMadeMeBuyIt, con 10 milioni di visualizzazioni in una settimana, è la prova del potere di TikTok nel promuovere UGC e coinvolgimento autentico.

I contenuti generati dagli utenti (UGC) offrono ai piccoli marchi un'opportunità d'oro per entrare in connessione con il proprio pubblico. Solo che TikTok mantiene il buon vecchio marketing del passaparola.

I piccoli marchi possono raccogliere contenuti direttamente dagli utenti con un ROI positivo, senza bisogno di un grande budget di marketing.

La gestione delle campagne UGC diventa ancora più semplice con ClickUp: è possibile tracciare gli invii, monitorare l'engagement e tenere organizzati tutti i dettagli della campagna con facilità.

Utilizzo Visualizzazione del calendario di ClickUp per pianificare la Sequenza della campagna, impostare le attività cardine e monitorare le scadenze.

Per istanza, se state conducendo una campagna UGC, potete mappare ogni passaggio su un calendario dei contenuti, assegnare attività ai membri del team e assicurarvi che tutti siano allineati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Calendar-View-Dashboard-Image.png Visualizzazione del calendario di ClickUp /$$$img/

Visualizzate il vostro flusso di lavoro su TikTok in modo chiaro con la visualizzazione del calendario di ClickUp

8. Analizzare le prestazioni

A proposito di prestazioni, ClickUp può fare molto di più per aiutarvi ad analizzare e ottimizzare la vostra strategia di contenuti TikTok.

Innanzitutto, è necessario stabilire le giuste metriche per misurare l'esito positivo. I vostri KPI di marketing devono essere in linea con i vostri obiettivi. Con Dashboard di ClickUp è possibile riunire tutte queste metriche in un'unica panoramica di alto livello.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-352-1400x970.png ClickUp Dashboard /$$$img/

visualizzate il vostro lavoro con le dashboard di ClickUp_

Se avete bisogno di una visione più granulare, abbiamo pensato anche a voi! Modello di metriche per i social media di ClickUp è un potente strumento per documentare le intuizioni, analizzare le tendenze e ottimizzare la strategia, tutto in un unico posto.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image17.png Modello di monitoraggio delle prestazioni dei social media di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-240073197&department=marketing Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello viene fornito con:

Vista Tabella delle metriche per monitorare le metriche chiave come follower, engagement e impressioni

per monitorare le metriche chiave come follower, engagement e impressioni modulo Metriche per valutare le prestazioni e generare reportistica da condividere con le parti interessate

per valutare le prestazioni e generare reportistica da condividere con le parti interessate La Vista Social Media offre uno spazio dedicato per archiviare e organizzare tutti i post sui social media

9. Promuovere un'identità unica del marchio

Trendspotting: un termine usato per descrivere la capacità di prevedere e sfruttare i cambiamenti del mercato. Il trendspotting si applica ai social media anche ai social media.

Tenere il passo con le tendenze di TikTok è importante per aiutare il marchio a rimanere rilevante.

Ecco come ci teniamo al passo con le tendenze nell'ufficio di ClickUp:

📌 Interagire frequentemente con il pubblico: Un'interazione regolare può rivelare le preferenze emergenti. Ad esempio, il fatto di notare un maggior numero di commenti su materiali ecologici potrebbe segnalare una tendenza alla sostenibilità nel vostro settore. ClickUp Documenti può aiutarvi a documentare e analizzare questi dati in modo sistematico, in modo da poter essere sempre informati e reattivi

creazione di un repository centralizzato per i feedback dei clienti

📌 Impostazione dell'ascolto sociale per parole chiave e hashtag: Il monitoraggio delle conversazioni intorno a parole chiave specifiche consente di individuare tempestivamente le tendenze. Integrate gli strumenti di ascolto sociale con le dashboard di ClickUp per visualizzare le tendenze, il sentiment e le discussioni sulle parole chiave

📌 Condurre regolarmente un'analisi della concorrenza: Monitorando le mosse dei concorrenti, come i lanci di prodotti o le tattiche di marketing, è possibile identificare i cambiamenti del mercato. Utilizzate ClickUp Obiettivi per impostare e monitorare gli oggetti sulla base di queste impostazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Obiettivi-Dashboard-Image-1400x1149.png Obiettivi di ClickUp: Leadership servile /$$$img/

ottimizzare il processo di analisi della concorrenza utilizzando ClickUp Goals

📌 Analizzare i propri contenuti di tendenza: L'analisi delle prestazioni dei vostri contenuti può evidenziare ciò che risuona con il vostro pubblico. Utilizzate le dashboard di ClickUp per monitorare le metriche e identificare gli schemi dei post con esito positivo

📌 Rete con gli influencer del settore: Gli influencer spesso hanno lo scoop sulle tendenze emergenti. Utilizzate Lavagne online ClickUp per il brainstorming di idee di contenuto legate alle tendenze e ClickUp Docs per tenere traccia dei contenuti collaborazioni con influencer /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Whiteboards-4.png ClickUp Lavagne online /$$$img/

rimanete all'avanguardia con il brainstorming di idee e il monitoraggio delle informazioni di settore utilizzando le Whiteboard di ClickUp

💡 Pro Tip: Utilizzate le Automazioni di ClickUp per ottimizzare il monitoraggio delle tendenze! Impostate flussi di lavoro automatici che segnalino e categorizzino le nuove intuizioni o le parole chiave più popolari, in modo che il team sia sempre aggiornato sulle ultime tendenze di Teams senza perdere un colpo.

Comprendere l'aspetto monetario di TikTok aumentando le visualizzazioni

Tanto lavoro, e le ricompense?

Parliamo di soldi.

Nel 2020, TikTok ha lanciato il Fondo per i creatori, pagando agli autori tra 0,02 e 0,04 dollari per 1.000 visualizzazioni.

Tuttavia, nel 2023 è stato sostituito dal Fondo per i creatori Programma Ricompense per gli autori che offre guadagni potenziali fino a 20 volte superiori e si concentra su contenuti originali e più lunghi.

Da allora, TikTok ha riportato un aumento del 250% delle entrate totali degli autori e un'impennata dei creatori che guadagnano molto.

💸 Matematica rapida del denaro: Per qualificarsi per il Programma Premi per gli autori è necessario avere almeno 10.000 follower, 100.000 visualizzazioni negli ultimi 30 giorni, un account personale e risiedere in determinati Paesi.

I contenuti idonei devono raggiungere 1.000 visualizzazioni sulla pagina Per te, evitare i duetti e i punti e soddisfare altri criteri indicati nelle linee guida di TikTok.

Ma non c'è solo un modo per guadagnare su TikTok.

💰 Partnership di marca: Una partnership sponsorizzata con un marchio implica che un autore mostri i prodotti o i servizi di un marchio nei suoi video su TikTok. Queste partnership aiutano i marchi a raggiungere un nuovo pubblico, ad aumentare il coinvolgimento e potenzialmente a promuovere le vendite

💰TikTok shopping: Con il lancio di Tag Shopping, la piattaforma è entrata nell'arena del social commerce, permettendo agli autori di taggare i prodotti direttamente nei loro video. TikTok ha un vantaggio unico in questo senso, in quanto gli utenti sono più propensi ad acquistare i prodotti che vedono sulla piattaforma, spesso d'impulso

💰 Regali in diretta: TikTok Live Gifts permette agli autori di raccogliere diamanti dagli spettatori che inviano regali virtuali durante i live stream. Questa funzionalità/funzione offre un coinvolgimento in tempo reale, in quanto gli spettatori mostrano apprezzamento con regali che possono essere convertiti in ricompense monetarie, fornendo agli autori un flusso di reddito aggiuntivo

➡️ Leggi anche: Come rivolgersi ai Millennials Per gestire e tenere traccia di questi diversi flussi di entrate, ClickUp può fungere anche da strumento di monitoraggio del budget. Utilizzatelo per:

Disegnare il progetto : Iniziare con un piano di progetto dettagliato che suddivide ogni flusso di entrate. Questo potrebbe includere la creazione di contenuti per le partnership con i marchi, la configurazione del merchandising e il piano per le sessioni dal vivo

: Iniziare con un piano di progetto dettagliato che suddivide ogni flusso di entrate. Questo potrebbe includere la creazione di contenuti per le partnership con i marchi, la configurazione del merchandising e il piano per le sessioni dal vivo Elenco delle risorse necessarie : Identificare tutte le risorse necessarie, dagli strumenti di modifica per la creazione di video alle risorse di marketing per la promozione del merchandising

: Identificare tutte le risorse necessarie, dagli strumenti di modifica per la creazione di video alle risorse di marketing per la promozione del merchandising Assegnare i costi : Per ogni flusso di entrate, stimate i costi. È possibile utilizzare Vista Carico di lavoro di ClickUp per allocare le risorse del team in modo efficiente, regolando se necessario in base al budget a disposizione

: Per ogni flusso di entrate, stimate i costi. È possibile utilizzare Vista Carico di lavoro di ClickUp per allocare le risorse del team in modo efficiente, regolando se necessario in base al budget a disposizione Monitorare e regolare: Con I dashboard di ClickUp è possibile monitorare facilmente i guadagni, le spese e lo stato generale. I controlli regolari vi permettono di adattare le vostre strategie e di rispettare il budget, assicurandovi di massimizzare i vostri lavori richiesti per la monetizzazione di TikTok

ottenete informazioni in tempo reale sullo stato del vostro progetto con le metriche complete di ClickUp

Superare le sfide comuni

Affrontare i feedback negativi

Rispondere ai commenti su TikTok è un'arte, soprattutto quando si tratta di gestire quelli negativi. Ecco cinque regole d'oro per mantenere le vostre risposte ineccepibili:

Commento: "Questo sembra una copia di quello che [Concorrente] ha fatto la settimana scorsa. Perché non essere originali?"

Risposta: "Grazie per il feedback! Ci sforziamo sempre di dare un tocco personale alle cose e lavoriamo sodo su nuove idee. Ci piacerebbe sapere cosa vorreste vedere da noi in futuro"

📀 Rispondere con un video di risposta

Commento: "Onestamente, questo è stato confuso e non ha aiutato affatto"

Risposta: (Video risposta) "Mi dispiace sentire questo! Apprezzo la sua onestà e voglio rendere le cose più chiare. Le spiego passo per passo in questo video. Grazie per averci dato la possibilità di migliorare"

🌻 Mantenere il divertimento e l'autenticazione

Commento: "Wow, questa volta avete mancato il bersaglio. Qualcuno ci ha pensato bene?"

Risposta: "Stiamo prendendo nota per la prossima volta! Grazie per averci tenuto sulle spine: promettiamo di fare del nostro meglio"

🎧 Monitorare regolarmente il sentiment

Commento: "Mi sembra una mancanza di tono, visto tutto quello che sta accadendo. Non è un bel vedere"

Risposta: "La sentiamo e apprezziamo il suo feedback. Stiamo facendo un passaggio per capire meglio il contesto e assicurarci di essere rispettosi. Grazie per averci responsabilizzato"

⏰ Essere coerenti e tempestivi

Commento: "Ho commentato qui l'ultima volta e non ho ricevuto risposta. Immagino che non leggiate davvero i commenti"

Risposta: "Oh no! Scusa, ci sei mancato l'ultima volta. Ora siamo qui e ci piacerebbe chattare. Il suo feedback è importante per noi e ci assicureremo di tenere sotto controllo i commenti in futuro"

💡 Pro Tip: Utilizzate ClickUp Brain per identificare e rispondere rapidamente ai commenti negativi. Può aiutarvi a individuare le tendenze del sentiment, consentendovi di passare all'azione e di impegnarvi in modo ponderato, anche quando il feedback è difficile.

Affrontare la saturazione dei contenuti

Quando i contenuti di TikTok iniziano a sembrare ripetitivi, è segno che la stanchezza creativa potrebbe avere un'impostazione. Ecco alcuni segnali più evidenti di stanchezza creativa su TikTok:

Tasso di attraversamento dei clic (CTR) : Se il CTR inizia a diminuire, potrebbe significare che il vostro annuncio o contenuto non attira più l'attenzione come un tempo

: Se il CTR inizia a diminuire, potrebbe significare che il vostro annuncio o contenuto non attira più l'attenzione come un tempo Costo per mille (CPM) : Quando TikTok regola il tuo CPM verso l'alto, di solito è un segno che il tuo annuncio sta perdendo la sua forza

: Quando TikTok regola il tuo CPM verso l'alto, di solito è un segno che il tuo annuncio sta perdendo la sua forza Frequenza : Questa metrica mostra la frequenza con cui un annuncio viene mostrato a un singolo utente. Un'alta frequenza può significare una sovraesposizione

: Questa metrica mostra la frequenza con cui un annuncio viene mostrato a un singolo utente. Un'alta frequenza può significare una sovraesposizione Raggiungimento: Quando la portata ristagna o diminuisce, spesso significa che il contenuto non raggiunge più nuovi utenti

Per combattere questi problemi, utilizzate ClickUp Brain durante le sessioni di brainstorming. Ecco come può essere utile:

Campagne di marketing

ClickUp Brain può analizzare i post sui social media, le recensioni online e i sondaggi sui consumatori per identificare i valori e le preoccupazioni del vostro pubblico.

Questo vi permette di costruire messaggi che risuonino emotivamente, rispondendo a esigenze specifiche.

Per istanza, se state lanciando prodotti per la pulizia ecologici, l'IA può aiutarvi a creare campagne come "Pulisci la tua casa, pulisci il pianeta", posizionando il vostro prodotto come responsabile nei confronti dell'ambiente.

scoprite nuove opportunità e prendete decisioni informate con le ricerche istantanee di ClickUp Brain

Creazione di contenuti

L'IA è in grado di semplificare il brainstorming dei contenuti esplorando gli hashtag di tendenza, analizzando i blog più popolari e individuando le lacune nei contenuti.

Ad esempio, nella nicchia dei viaggi, ClickUp Brain potrebbe suggerire di creare guide alle destinazioni ecologiche o di intervistare i sostenitori dell'ecoturismo.

TikTok in orario: ClickUp per diventare virale

Manteniamo un linguaggio breve e dolce, proprio come i contenuti di TikTok!

ClickUp offre una suite di strumenti per aiutarvi a pianificare, creare e monitorare i vostri contenuti TikTok senza sforzo, dal brainstorming con ClickUp Brain al monitoraggio delle metriche con Dashboard.

L'ultimo pezzo del puzzle? Un forte invito all'azione (CTA).

Guidate i vostri spettatori verso una pagina di destinazione e aumentate il coinvolgimento con un chiaro passaggio successivo. Ecco un esempio dal vivo.

ClickUp è il vostro sito di riferimento project management strumento per i contenuti di TikTok, vi tiene anche al passo con le tendenze, assicurandovi di rimanere virali nei feed dei vostri follower.

Pronti a tuffarvi?

Iscrivetevi gratis su ClickUp

e inizia a realizzare i tuoi sogni su TikTok!