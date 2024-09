Come creare una politica sui social media (+esempi)

Immaginate questo: Un dipendente condivide sul proprio account personale sui social media un post apparentemente innocuo su una giornata tipica sul posto di lavoro, ma che inavvertitamente viola la riservatezza dell'azienda. Il post si diffonde rapidamente, diventando una crisi di pubbliche relazioni che avrebbe potuto essere facilmente evitata. Questo scenario non è solo un ammonimento: può diventare una realtà per voi.

Per evitare di incorrere in questi problemi (grandi o piccoli che siano), è necessaria una buona politica sui social media. In questo post vi spiegheremo come creare una policy per i social media, offrendovi passaggi ed esempi chiari per creare linee guida in linea con i valori della vostra azienda e garantire che il vostro team comprenda i limiti dell'impegno online.

Che cos'è una politica sui social media?

Una policy sui social media è un insieme di linee guida che delineano le aspettative dell'azienda sul comportamento dei dipendenti sulle piattaforme dei social media. Fornisce un quadro chiaro di come i dipendenti devono rappresentare il vostro marchio online, garantendo coerenza e proteggendo la reputazione dell'azienda. Una policy per i social media ben realizzata agisce come il vostro manuale per i dipendenti ma per i social media.

Si può pensare alla politica sui social media come a una tabella di marcia che delinea la situazione:

Regole per l'utilizzo degli account ufficiali dell'azienda sui social media

Linee guida per gli account personali dei dipendenti sui social media per la pubblicazione di post o commenti sull'azienda

Le regole e le regole per la condivisione di informazioni o contenuti relativi all'azienda sui social media

Best practice per il coinvolgimento dei clienti e del pubblico online

Azioni disciplinari da intraprendere contro i dipendenti che violano le linee guida aziendali sui social media

Una politica sui social media funge da rete di sicurezza per la reputazione online del vostro marchio. Ecco come:

Mantiene la voce del vostro marchio coerente su tutte le piattaforme

Previene imbarazzanti (e potenzialmente costosi) contrattempi sui social media

Dà al team la fiducia necessaria per impegnarsi online senza ripensamenti

Fornisce un piano d'azione per la gestione di feedback negativi o crisi di PR

Assicura il rispetto delle regole quando si tratta di normative di settore

Sezioni da includere nella vostra politica sui social media

A politica aziendale per i social media contiene diversi elementi, tra cui gli oggetti e gli standard etici. Ecco alcune delle sezioni importanti da aggiungere alla vostra politica sui social media:

Scopo e ambito

Lo scopo e l'ambito sono il "perché" e il "chi" della policy sui social media: perché avete queste linee guida sui social media e chi deve seguirle. Quando tutti sono sulla stessa pagina, è più facile mantenere e difendere la reputazione del vostro marchio online.

Titolarità dell'account

Questa sezione spiega a chi appartiene cosa quando si tratta di account sui social media. Definisce ruoli chiari per ogni persona associata alla gestione della presenza sui social media dell'azienda. Evidenzia inoltre chi non è autore dell'utilizzo degli account aziendali sui social media. Naturalmente, questo crea responsabilità.

Per istanza, il responsabile dei social media può assicurarsi che tutti i contenuti presenti sugli account dell'azienda siano conformi agli standard aziendali e adeguati al target di riferimento. Il responsabile del supporto clienti può essere responsabile di tutti i reclami e le query dei clienti attraverso i social media e il team IT può monitorare gli account dei social media per individuare eventuali attività sospette.

Rappresentazione del marchio

Il vostro marchio ha una personalità propria, che consiste in un aspetto, un'atmosfera e una voce distinti, e questa parte della politica vi aiuta a mantenere questo aspetto ogni volta che pubblicate sui social media. Si tratta di una sorta di guida di stile per i social media. Sia che pubblichiate sugli account ufficiali dell'azienda, sia che vi limitiate a menzionare l'azienda nei post personali, queste linee guida assicurano che tutto rimanga coerente e professionale.

Ecco alcuni punti che potete includere in questa sezione:

Assicurarsi che tutti i contenuti riflettano il commit dell'azienda verso la diversità, l'equità e l'inclusione

Usare solo loghi, schemi di colore, font e altri elementi visivi approvati quando si creano contenuti per i social media

Concentrarsi su argomenti rilevanti per il settore, la produttività e i servizi dell'azienda. Evitate di partecipare a discussioni o di pubblicare contenuti non correlati alla missione dell'azienda

Riservatezza e privacy

La vostra politica sui social media deve evidenziare gli aspetti che i dipendenti devono mantenere riservati. Questo aiuta a proteggere le informazioni sensibili dalla condivisione involontaria online. Questa sezione è fondamentale per salvaguardare i dati proprietari dell'organizzazione, nonché la privacy di clienti e dipendenti, che a sua volta crea fiducia negli stakeholder.

È possibile aggiungere le seguenti linee guida per i dipendenti per garantire la riservatezza e la privacy sui social media:

Non condividere sui social media informazioni riservate o proprietarie relative a segreti commerciali, dati finanziari, dettagli sui clienti, strategie interne e piani di sviluppo dei prodotti dell'azienda

Evitare di discutere o condividere informazioni relative a trattative in corso, questioni legali, sfide normative o altri argomenti sensibili che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza dell'azienda

Non divulgare informazioni relative ai clienti, compresi i nomi o i feedback dei clienti, senza la preventiva autorizzazione del cliente e dell'azienda

Conformità alle leggi e ai regolamenti

Navigare sui social media può essere complicato quando si tratta delle varie leggi sul copyright, ma questa sezione è qui per aiutarvi. Dovete assicurarvi che tutti stiano rispettando le regole, sia che si tratti di usare le immagini in modo legale, sia che si tratti di assicurarsi di seguire le normative specifiche del settore. Mettendo in evidenza le cose da fare e quelle da non fare, è possibile mantenere le cose in regola ed evitare qualsiasi problema legale in futuro.

**Per saperne di più Modelli di procedure operative standard gratuite e come scriverne di proprie

Come creare una politica efficace sui social media?

La creazione di una policy sui social media può sembrare impegnativa, ma con gli strumenti giusti può essere molto più semplice. ClickUp , una piattaforma all-in-one per la gestione di documenti e progetti, semplifica il processo di creazione e gestione delle policy sui social media, consentendo una collaborazione continua e l'uso dell'IA.

Ecco una guida di passaggio per la creazione di una policy efficace sui social media, integrata da ClickUp:

1. Identificare lo scopo della policy

Senza uno scopo chiaro, la vostra policy sui social media potrebbe mancare di direzione, rendendola meno efficace. Iniziate a riunire i principali stakeholder (HR, legali, marketing e IT) per discutere il motivo per cui la policy sui social media è necessaria e gli obiettivi che dovrebbe raggiungere.

Da fare:

Durante la riunione, incoraggiate una discussione aperta sugli obiettivi della policy. Ecco alcuni punti da considerare:

Volete proteggere informazioni sensibili e riservate? dati aziendali ed evitare rischi per la sicurezza?

La coerenza del marchio sulle piattaforme dei social media è una priorità?

Volete assicurarvi che i dipendenti capiscano come comportarsi online in modo da riflettere i valori della vostra azienda?

Rispondendo a queste domande, individuerete gli obiettivi specifici che la vostra politica deve perseguire.

2. Definire l'uso accettabile

Questo passaggio prevede la creazione di regole chiare su come i dipendenti devono utilizzare gli account personali sui social media durante l'orario di lavoro e quando rappresentano l'azienda online. Si tratta di stabilire quali piattaforme sono incluse e quali contenuti sono appropriati.

Da fare:

Piattaforme: Identificare le piattaforme di social media rilevanti come LinkedIn, Instagram, ecc.

Identificare le piattaforme di social media rilevanti come LinkedIn, Instagram, ecc. Contenuto: Specificare quali tipi di post e interazioni sui social media sono accettabili

Specificare quali tipi di post e interazioni sui social media sono accettabili Personale vs. professionale: Offrire indicazioni sulla gestione degli account personali, soprattutto se fanno riferimento all'azienda

Offrire indicazioni sulla gestione degli account personali, soprattutto se fanno riferimento all'azienda Orario di lavoro: Definire l'uso accettabile dei social media durante l'orario di lavoro

Utilizzare il Modello di manuali, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp per definire le linee guida per l'uso dei social media da parte dei dipendenti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Employee-Handbooks-Policies-Procedures-Template.png Modello di manuali, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6171484&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$cta/

Vi offre una struttura organizzata per collocare i vari elementi della vostra politica sui social media, pagina per pagina. Ad istanza, si possono creare pagine separate come segue:

Introduzione: Definire lo scopo e l'ambito della policy. Spiegare l'importanza di un uso responsabile dei social media

Definire lo scopo e l'ambito della policy. Spiegare l'importanza di un uso responsabile dei social media Linee guida generali: Vietare l'uso improprio delle risorse aziendali per attività personali sui social media. Impostare le aspettative per una condotta appropriata dei dipendenti sui social media (ad esempio, linguaggio rispettoso, evitare molestie o discriminazioni). Affrontare l'uso dei loghi, dei marchi e della proprietà intellettuale dell'azienda

Vietare l'uso improprio delle risorse aziendali per attività personali sui social media. Impostare le aspettative per una condotta appropriata dei dipendenti sui social media (ad esempio, linguaggio rispettoso, evitare molestie o discriminazioni). Affrontare l'uso dei loghi, dei marchi e della proprietà intellettuale dell'azienda **Chiarire se i dipendenti possono rappresentare l'azienda sui social media. Fornire linee guida per l'utilizzo di marchi o loghi aziendali nei profili personali. Stabilire procedure per ottenere l'approvazione di account sui social media sponsorizzati dall'azienda

**Vietare la condivisione di informazioni riservate o proprietarie sui social media. Delineare le conseguenze della violazione di questa politica

Molestie e discriminazioni: Rafforzare il commitment dell'azienda per un ambiente di lavoro libero da molestie. Vietare contenuti discriminatori o offensivi sui social media. Delineare le conseguenze della violazione di questa politica

Rafforzare il commitment dell'azienda per un ambiente di lavoro libero da molestie. Vietare contenuti discriminatori o offensivi sui social media. Delineare le conseguenze della violazione di questa politica **Spiegare le pratiche di monitoraggio dell'azienda (ad esempio, il monitoraggio dei dispositivi di proprietà dell'azienda). Illustrare le conseguenze della violazione della politica sui social media. Descrivere il processo di appello

Per ogni pagina all'interno del modello, è possibile assegnare diversi titolari e collaboratori.

3. Incorporare considerazioni legali ed etiche

Non si vuole che i dipendenti violino gli standard legali o etici quando si impegnano attraverso gli account ufficiali dell'azienda sui social media, perché questo potrebbe mettere l'azienda nei guai. Ecco perché è importante integrare gli standard legali ed etici nella politica aziendale sui social media.

Consultate un esperto legale per assicurarvi che le vostre linee guida siano in linea con le leggi relative alla libertà di parola, alla privacy e alla proprietà intellettuale. Includete linee guida chiare sulla gestione delle informazioni riservate e delineate le conseguenze della diffamazione, delle molestie o della discriminazione online.

4. Stabilire le linee guida sui contenuti

Il passaggio successivo consiste nel definire standard chiari per i contenuti condivisi sui social media dalla vostra azienda. Si tratta di definire quali tipi di post sono appropriati e di assicurarsi che siano in linea con l'identità del marchio in termini di tono, voce e stile.

Da fare:

Esempi di contenuti: Fornire esempi specifici di contenuti accettabili, come aggiornamenti sui prodotti o storie di esito positivo dei clienti, e chiarire ciò che dovrebbe essere evitato, come argomenti controversi o fuori dal marchio

Fornire esempi specifici di contenuti accettabili, come aggiornamenti sui prodotti o storie di esito positivo dei clienti, e chiarire ciò che dovrebbe essere evitato, come argomenti controversi o fuori dal marchio Processo di approvazione: Implementare un processo di approvazione dei contenuti per gli account ufficiali dell'azienda per garantire coerenza e qualità

Implementare un processo di approvazione dei contenuti per gli account ufficiali dell'azienda per garantire coerenza e qualità Coerenza con il marchio: Definire il tono, la voce e lo stile che corrispondono al vostro marchio, che sia professionale, amichevole o autorevole

Con Documenti di ClickUp è possibile creare, modificare e condividere documenti in modo collaborativo. Quando si tratta di stabilire le linee guida sui contenuti per la stesura di una policy sui social media, queste funzionalità/funzione ne fanno una scelta particolarmente efficace:

Collaborazione in tempo reale: Più membri del team possono lavorare sul documento simultaneamente, rendendo più facile raccogliere input e assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina

Più membri del team possono lavorare sul documento simultaneamente, rendendo più facile raccogliere input e assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina Cronologia delle versioni: Monitoraggio delle modifiche apportate al documento e ritorno alle versioni precedenti, se necessario

Monitoraggio delle modifiche apportate al documento e ritorno alle versioni precedenti, se necessario Integrazione delle attività: Connessione delle attività relative alla policy (ad es,manuale dei dipendenti, monitoraggio) direttamente al documento per una migliore organizzazione

Connessione delle attività relative alla policy (ad es,manuale dei dipendenti, monitoraggio) direttamente al documento per una migliore organizzazione Commenti e discussioni: Aggiungere commenti e discussioni a sezioni specifiche del documento, facilitando la comunicazione aperta e il feedback

Aggiungere commenti e discussioni a sezioni specifiche del documento, facilitando la comunicazione aperta e il feedback Condivisione del documento: Condividere la politica con le parti interessate, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione

usate ClickUp Docs per creare un documento speciale per collaborare alla creazione della vostra politica sui social media

Potete anche utilizzare IA per la documentazione per accelerare il processo. ClickUp Brain, l'assistente AI di ClickUp, offre un'area di lavoro flessibile e collaborativa a team come il vostro per generare, organizzare e sviluppare idee.

Utilizzare ClickUp Brain per fare un brainstorming di idee per la vostra politica sui social media e collaborare alla sua stesura da zero

È possibile inserire prompt nell'assistente IA e ottenere risposte per tutto ciò che serve. Tuttavia, assicuratevi di perfezionare i risultati prima di inserirli nella vostra policy. È possibile utilizzare ClickUp Brain anche per redigere una policy sui social media da zero.

5. Definire ruoli e responsabilità

È necessario stabilire chi è il responsabile delle politiche aziendali sui social media. Assegnate ruoli chiari ai membri del team: sapete chi pubblica, chi risponde alle domande e chi tiene d'occhio tutto. In questo modo eviterete confusione e preserverete la vostra reputazione online.

Iniziate con il designare persone o team specifici responsabili della gestione degli account sui social media dell'azienda e della creazione di contenuti. Identificate chi ha l'autorità di postare sui canali ufficiali per mantenere coerenza e controllo sul messaggio del marchio.

Si possono anche assegnare ruoli per gestire le richieste dei clienti e garantire risposte pronte e accurate. Infine, definite le modalità con cui i dipendenti devono segnalare i problemi o i contenuti inappropriati che incontrano online, includendo il processo e le persone da informare.

6. Delineare il processo di monitoraggio e conformità

Questo passaggio consiste nell'impostazione di un sistema per tenere sotto controllo le attività sui social media relative all'azienda. È fondamentale monitorare come viene rappresentato il vostro marchio e assicurarsi che tutti seguano le linee guida stabilite.

Sviluppate un processo per controllare costantemente i canali dei social media alla ricerca di post, menzioni e interazioni che coinvolgano la vostra azienda. Ciò potrebbe comportare l'impiego di membri del team designati o di strumenti che monitorano l'attività del marchio. Con un sistema di monitoraggio un chiaro processo per affrontare i problemi è possibile correggere rapidamente qualsiasi problema, mantenendo l'integrità della propria presenza online e riducendo al minimo i rischi potenziali. Modello di processi e procedure di ClickUp può aiutarvi a dettagliare le procedure aziendali processi e procedure aziendali, compresi la standardizzazione dei processi per i membri dell'organizzazione quando utilizzano i social media. È possibile impostare assegnatari, reparti, e fasi di documentazione per ogni elemento.

Modello di processi e procedure di ClickUp

Questo modello consente di:

Centralizzare tutti i processi per le diverse attività

Stabilire aspettative e responsabilità chiare per ogni attività

Organizzare visivamente le procedure con schede Kanban

💡Pro Suggerimento: Usare Il software di gestione del marketing di ClickUp per monitorare tutte le campagne di social media marketing e garantire che i dipendenti rispettino le linee guida.

7. Comunicare efficacemente la politica

Non basta avere una politica, occorre comunicarla in modo chiaro e regolare per garantire che tutti siano sulla stessa pagina. Rendete la policy sui social media facilmente accessibile, sia attraverso l'intranet aziendale, manuali per i dipendenti o una piattaforma online condivisa.

Utilizzate canali di comunicazione interna come newsletter, riunioni di team o aggiornamenti via email per informare i dipendenti sulla politica, soprattutto dopo eventuali aggiornamenti o eventi significativi. Prendete in considerazione l'idea di organizzare sessioni di formazione per rivedere la politica e rispondere a qualsiasi domanda, assicurando la piena comprensione e il rispetto delle norme la conformità agli standard legali ed etici .

💡Pro Suggerimento: Utilizzare La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp per creare un manuale per i dipendenti e impostare processi di comunicazione efficaci per la condivisione delle politiche e delle procedure aziendali.

Esempi di politiche sui social media da cui imparare

Ecco alcuni esempi di politiche sui social media di aziende famose da cui potete imparare e da cui potete trarre ispirazione per le vostre:

Coca-Cola

via Coca Cola La politica di Coca-Cola enfatizza la trasparenza, l'accuratezza e il rispetto. I dipendenti sono incoraggiati a dichiarare la loro relazione con l'azienda quando partecipano a conversazioni online relative al marchio.

Elementi chiave:

Essere trasparenti sulla propria connessione con Coca-Cola

Follow the company'scodice di condotta aziendale* Assicuratevi che i vostri post siano accurati e veritieri

Rispettare la riservatezza e le informazioni proprietarie

Usare il buon senso e il rispetto in tutte le comunicazioni

Intel

via Intel Le linee guida di Intel sono state concepite per consentire ai dipendenti di impegnarsi nei social media proteggendo gli interessi dell'azienda e per incoraggiare l'uso di queste piattaforme come forza per il bene e la positività.

Elementi chiave:

Comunicare la propria affiliazione a Intel

Assicurarsi che i post siano rispettosi e onesti

Mantenere la riservatezza delle informazioni proprietarie di Intel

Evitare conflitti di interesse

Essere consapevoli che i propri post possono avere un impatto a lungo termine sulla reputazione dell'azienda

Best Buy

via Migliori acquisti La politica di Best Buy è semplice e imposta chiare aspettative per i dipendenti che si impegnano sulle piattaforme sociali.

**Linee guida chiave

**Non condividere informazioni riservate, come numeri finanziari, comunicazioni interne sulle promozioni, dati sui clienti o qualsiasi cosa possa danneggiare l'immagine dell'azienda

Rispettare i diritti d'autore e i marchi registrati : Non pubblicare nulla che appartenga a qualcun altro, compresi musica, pubblicazioni, loghi e marchi, ecc.

: Non pubblicare nulla che appartenga a qualcun altro, compresi musica, pubblicazioni, loghi e marchi, ecc. Rispettare il pubblico : non usare un linguaggio offensivo o condividere contenuti inappropriati

: non usare un linguaggio offensivo o condividere contenuti inappropriati Essere trasparenti: Comunicare il proprio ruolo in Best Buy se si parla dell'azienda

Comunicare il proprio ruolo in Best Buy se si parla dell'azienda Sii responsabile: Ricorda che i tuoi post si riflettono su Best Buy e possono avere un impatto sul suo marchio

Dell

via Dell La politica di Dell è progettata per garantire che l'attività dei dipendenti sui social media sia in linea con i valori e gli obiettivi dell'azienda.

Principi chiave:

**Rispettare la diversità e non supportare o assecondare discorsi di odio. Non praticare il bullismo, le molestie o le minacce di violenza sui social media

Proteggere le informazioni : Proteggere le informazioni riservate e proprietarie di Dell

: Proteggere le informazioni riservate e proprietarie di Dell Essere trasparenti e divulgare: divulgare la propria relazione con Dell quando si parla di argomenti legati all'azienda

divulgare la propria relazione con Dell quando si parla di argomenti legati all'azienda **Seguire la legge e il codice di condotta: non violare i marchi, i diritti d'autore o i diritti di pubblicità. Assicuratevi di attribuire le vostre citazioni e di ottenere il consenso di coloro che appaiono nei media che condividete

Siate responsabili: Usate il buon senso ed evitate contenuti inappropriati

Adobe

via Adobe La politica di Adobe incoraggia i dipendenti a condividere il loro entusiasmo per l'azienda, pur tenendo conto dei rischi potenziali.

Elementi chiave:

Comunicare la propria affiliazione ad Adobe

Usare il buon senso ed essere rispettosi

Proteggere le informazioni riservate e proprietarie

Chiarire che le proprie opinioni sono personali

Partecipare a conversazioni che diano valore alla comunità di Adobe

L'Oréal

via L'Oréal La politica di comunicazione pubblicitaria e di marketing di L'Oréal si concentra su una comunicazione responsabile per evitare di fuorviare i consumatori e di pubblicare contenuti dannosi o discriminatori.

Elementi chiave:

Tutte le affermazioni e le dichiarazioni devono essere supportate da dati

I contenuti non devono criticare un concorrente o una categoria di prodotti

Astenersi dall'utilizzare materiale protetto da copyright sui social media

I media condivisi devono essere sinceri, veritieri, non fuorvianti, e decorosi

Nestlé

via Nestlé La politica di Nestlé sui social media si concentra sulla promozione di contenuti puliti e originali sul marchio sui social media.

**Linee guida chiave

Comunicare l'affiliazione a Nestlé quando si pubblicano contenuti o si commentano i post

Nessun post calunnioso, diffamatorio, di bullismo, molesto, minaccioso o abusivo

Nessun post fuorviante o ingannevole

Nessun post indecente o comunque negativo o denigratorio

Creare e applicare la vostra politica sui social media con ClickUp

La creazione di una solida politica aziendale sui social media è la chiave per mantenere il vostro marchio al sicuro nella vostra comunità online e il vostro team al potere, il tutto mantenendo una presenza online coerente e professionale. Con ClickUp, questo processo è molto più semplice.

Dal brainstorming sulle linee guida e le responsabilità alla stesura della policy finale, ClickUp vi copre con modelli personalizzabili, gestione delle attività facile da usare e strumenti che rendono la collaborazione un gioco da ragazzi.

Sia che stiate iniziando da zero o che stiate semplicemente modificando quello che già avete, ClickUp vi aiuta a rimanere in carreggiata e a coinvolgere tutti. Perché aspettare? Iniziate a creare la vostra politica sui social media iscrivendosi a ClickUp oggi stesso!