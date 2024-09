Come collaborare con gli influencer per la crescita del marchio: 10 modi efficaci

Nel 2020, Dior, marchio globale di bellezza e moda, ha lanciato la ' 67 sfumature di Dior una campagna di influencer marketing per promuovere le diverse tonalità del suo Forever Foundation. Risultato? Il loro tasso di coinvolgimento è aumentato del 120% e la portata del pubblico è cresciuta del 33%.

Non sono solo i grandi marchi a sfruttare il potere dell'influencer marketing. Anche le piccole aziende si stanno cimentando in questa attività.

In effetti, si prevede che l'influencer marketing avrà una maggiore ROI rispetto ai metodi pubblicitari tradizionali.

Siete curiosi di sapere come far lavorare l'influencer marketing per il vostro marchio? Continuate a leggere per scoprire come collaborare con gli influencer per la crescita del marchio.

Cos'è la collaborazione con gli influencer?

La collaborazione con gli influencer consiste in una partnership strategica in cui i brand fanno team con persone che hanno una forte presenza online in nicchie specifiche gli influencer aiutano i brand a raggiungere un pubblico più ampio sfruttando la loro credibilità e connessione con i follower.

Esistono diverse piattaforme di influencer in cui questo tipo di marketing può davvero brillare:

Instagram: Rinomata per il suo fascino visivo e la sua enorme portata, è ideale per gli influencer che condividono contenuti e storie accattivanti

Rinomata per il suo fascino visivo e la sua enorme portata, è ideale per gli influencer che condividono contenuti e storie accattivanti TikTok: Perfetto per contenuti virali e brevi video coinvolgenti che catturano il pubblico più giovane

Perfetto per contenuti virali e brevi video coinvolgenti che catturano il pubblico più giovane LinkedIn: Ideale per gli influencer professionisti che condividono informazioni sul settore e creano connessioni B2B

Tipi di collaborazioni con gli influencer

Indipendentemente da ciò che vendete, che si tratti di un elemento indispensabile per tutti i giorni o di un lusso ricercato, farsi notare è fondamentale per il vostro marchio. Il team con gli influencer è un ottimo modo per farlo. Dalle celebrità di alto profilo alle persone comuni, l'influencer giusto può aiutare il vostro marchio a entrare in contatto con il pubblico di riferimento in vari modi.

Uno dei modi più efficaci per collaborare con gli influencer è quello dei contenuti sponsorizzati sui social media. In questa configurazione, gli influencer creano e condividono post sul vostro marchio sui loro profili di social media in cambio di un compenso

Dovrete fornire all'influencer le vostre linee guida sui contenuti, la politica sui social media e gli oggetti di marketing per garantire che i contenuti siano in linea con la visione del marchio.

Tuttavia, gli influencer devono rendere nota la partnership con il marchio nei loro post. Una collaborazione sponsorizzata potrebbe avere un aspetto simile a questo:

Fonte Sebbene i contenuti sponsorizzati siano uno dei metodi più comuni di collaborazione con gli influencer, i marchi spesso faticano a monitorare le prestazioni delle campagne, a calcolare le entrate e a garantire la coerenza del messaggio del marchio. La soluzione di gestione del marketing di ClickUp vi aiuta a gestire efficacemente le campagne di influencer in varie nicchie. Potete creare piani di marketing completi ed eseguire eventi di promozione, sia che lavoriate a un progetto su piccola scala che a una grande campagna.

utilizzate la soluzione di gestione del marketing di ClickUp per ottimizzare le vostre campagne di marketing

Può aiutare a semplificare le strategie di influencer marketing più ampie, tra cui Marketing su TikTok, delineando un processo di gestione dei post degli influencer sponsorizzati.

Per istanza, la Modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp consente di organizzare e programmare i post in modo efficiente, pianificare i contenuti rilevanti con un calendario chiaro e coordinarsi con gli influencer monitorando le loro consegne e gestendo la comunicazione in un unico luogo.

Il modello consente inoltre ai brand di monitorare lo stato delle campagne di influencer attraverso campi personalizzati e stati, assicurando che tutto sia in linea con gli obiettivi della campagna.

Cosa c'è di più, ClickUp Brain è uno dei prodotti indispensabili strumenti di IA per i social media per rendere più coinvolgenti ed efficaci le campagne di marketing. È possibile fornire prompt personalizzati per generare idee per campagne di influencer, creare brief di contenuto e sviluppare casi di studio di marketing!

Fortunatamente, è anche possibile archiviare tutte le risorse in Documenti di ClickUp per organizzare e rendere facilmente accessibili i materiali della campagna. Utilizzatela per creare documenti praticabili con funzionalità essenziali come tabelle per l'organizzazione dei dati, allegati per riferimenti rapidi alle guide di stile e funzioni di incorporamento per immagini e media, che consentono di ottenere un'organizzazione senza soluzione di continuità gestione delle campagne di marketing .

2. Regali di produttività

Il gifting è un altro modo popolare per creare partnership con marchi influencer. Si inviano campioni di prodotti agli influencer, sperando che li mettano in evidenza nelle loro storie o nei loro post sui social media.

Ricordate che se offrite solo prodotti senza alcun compenso economico, gli influencer non sono obbligati a promuovere il vostro marchio potrebbero decidere di non mettere in evidenza i vostri prodotti o potrebbero persino condividere un feedback negativo se non sono rimasti colpiti.

**Ecco come potete regalare prodotti per una collaborazione senza problemi con gli influencer

Prima di inviare i prodotti, stabilite una connessione con gli influencer interessati. Questo aumenta la probabilità che siano interessati al vostro prodotto in modo genuino

Proponete all'influencer di promuovere i suoi contenuti sui vostri canali di social media o sul vostro sito web, in modo da aumentare la sua portata. Tuttavia, questo potrebbe funzionare solo per i micro-influencer

Assicuratevi che il vostro prodotto sia pertinente al loro contenuto. Non è il caso di avvicinare una beauty blogger con un gadget tecnologico, a meno che non si tratti di un telefono con fotocamera ad alta definizione, che si sovrappone ai suoi interessi

3. Acquisizione di account

Invece di pensare continuamente a nuovi contenuti sui social media per il vostro marchio, potete anche lasciare che un influencer prenda le redini del vostro account sui social media.

Non si tratta solo di un approccio fresco ed entusiasmante, ma i contenuti creati dagli influencer hanno spesso un rendimento migliore rispetto ai soliti post del marchio perché le persone seguono le raccomandazioni degli influencer più popolari.

Fonte Ci sono due modi per procedere. Potete optare per un'acquisizione completa dell'account, in cui l'influencer ha accesso diretto all'account della vostra azienda. Oppure, se preferite un maggiore controllo, l'influencer può semplicemente inviarvi i contenuti e le didascalie e voi vi occupate della pubblicazione.

Ecco alcune cose da tenere a mente per la collaborazione con gli influencer per l'acquisizione dell'account

Assicuratevi che l'influencer sia una persona con cui avete già lavorato e di cui vi fidate; dopo tutto, si tratta dell'account del vostro marchio!

I takeover hanno in genere una durata determinata, che si tratti di un giorno, di una settimana o di un periodo più lungo, a seconda della strategia della campagna di marketing.

Se terminato nel modo giusto, un takeover può dare una grande emozione al vostro feed e dare al vostro pubblico una nuova prospettiva.

4. Programma di ambasciatori del marchio

Volete portare le vostre collaborazioni con gli influencer a un livello superiore? Prendete in considerazione la possibilità di trasformare i migliori partner influencer in ambasciatori del marchio. Non si tratta di un singolo post; gli ambasciatori del marchio sono in gioco per un lungo periodo.

Gli ambasciatori del marchio sono solitamente celebrità o influencer con un enorme seguito che utilizzano e promuovono regolarmente i prodotti di un determinato marchio, condividendo le loro esperienze genuine con i loro follower. Potrebbero fare funzionalità/funzione del vostro marchio nella loro vita quotidiana, rappresentarvi in occasione di eventi e persino distribuire omaggi.

Ad esempio, Chris Burkard , un famoso fotografo, è un ambasciatore del marchio per le fotocamere Sony.

Fonte Per sfruttare al meglio la collaborazione con gli ambasciatori di marca:

Invitare gli influencer a diventare ambasciatori del marchio solo dopo una collaborazione iniziale con esito positivo

Scegliere influencer i cui valori e il cui stile corrispondano a quelli del marchio per una promozione più efficace

Fornite loro codici sconto da condividere con il loro pubblico, creando un collegamento tangibile tra i loro consensi e le vostre vendite commerciali

5. Ospitare eventi

Ospitare eventi è un modo perfetto per entrare in contatto con gli influencer di Instagram al di là dello spazio digitale. Vi permette di mettere in mostra le personalità degli influencer fuori dalle telecamere e di creare contenuti autentici che risuonano con il vostro pubblico.

Fonte Che si tratti di un incontro informale o di un evento più formale, gli eventi degli influencer rappresentano un modo nuovo per coinvolgere e intrattenere.

Iniziate con la selezione di influencer coinvolgenti e divertenti che siano in linea con il vostro marchio

Scegliere una sede che si adatti all'atmosfera dell'evento, sia che si tratti di un incontro privato, di una funzione aziendale o di una raccolta fondi di beneficenza

Rendete il vostro evento un esito positivo con la Modello per la promozione di eventi ClickUp **Il modello vi assiste nell'impostazione di obiettivi e sequenze di marketing chiari per la promozione di eventi, assicurandovi di rimanere organizzati e in regola.

Con questo modello è possibile:

Raggiungere un pubblico più vasto con poche risorse

Creare materiale di promozione per il vostro evento

Aumentare il riconoscimento dell'evento nelle comunità di influencer

6. Collaborazione con i prodotti

La collaborazione con un influencer dedicato può creare un notevole fermento per il vostro marchio. Un modo efficace per onorare la loro influenza è dare il loro nome a un nuovo prodotto.

Questo tocco esclusivo affascinerà i follower dell'influencer, poiché i fan sono spesso desiderosi di acquistare elementi che aggiungono il nome del loro influencer preferito.

Ad esempio, McDonald's ha lanciato un BTS Meal in onore dei BTS, una boy band sudcoreana

Fonte Se non avete una relazione stretta con un influencer, non preoccupatevi! Potete comunque esplorare le opportunità di collaborazione. Rivolgetevi a un influencer affermato con un notevole seguito e proponetegli di co-creare un prodotto insieme.

In definitiva, che si tratti di dare a un prodotto il nome di un influencer o di collaborare a un nuovo design, l'obiettivo è sfruttare il mercato degli autori per stimolare il tasso di interesse e le vendite, offrendo loro l'opportunità di aumentare il tasso di coinvolgimento.

7. Omaggi

Gli omaggi sono un metodo popolare per gli influencer per coinvolgere il proprio pubblico e promuovere i prodotti di vari marchi. A differenza dell'influencer gifting, in cui l'influencer riceve direttamente i prodotti, i giveaway permettono ai follower di vincere dei premi.

Fonte In un giveaway, voi fornite i premi e l'influencer crea dei post per pubblicizzare sia il concorso sia il vostro prodotto. Questi concorsi si svolgono spesso su Instagram e presentano semplici funzionalità/funzioni di partecipazione, come il tag degli amici o la condivisione dei post.

Per aumentare il coinvolgimento, gli influencer possono richiedere ai partecipanti di compiere azioni aggiuntive, come ottenere più follower o partecipare a più concorsi.

Sebbene molti riconoscano questi concorsi come strategie di marketing, il fascino di vincere premi gratis garantisce un'elevata partecipazione.

8. Prodotti o servizi in co-branding

I prodotti o servizi in co-branding nascono da una partnership strategica tra un marchio e un influencer. Questa collaborazione combina i punti di forza e le prospettive uniche di entrambe le parti per creare qualcosa di distintivo e attraente.

Inizierete con lo sviluppo congiunto del prodotto: l'influencer contribuirà con idee e feedback, mentre il marchio si occuperà della produttività.

Ad esempio, Hollister, un marchio americano di lifestyle, ha collaborato con Dixie e Charli D'Amelio (famose influencer di TikTok) per lanciare Social Tourist, un sub-brand incentrato su stili di abbigliamento street.

Il risultato della campagna di influencer marketing in co-branding è un prodotto che beneficia dell'innovativa miscela delle competenze di entrambi i partner. Queste campagne aumentano la visibilità del prodotto attraverso un lavoro di marketing collaborativo, facendo leva sulla forza di promozione del marchio e dell'influencer.

9. Concorsi

I concorsi sono un modo accattivante per sfruttare l'influencer marketing. Coinvolgete gli influencer per creare un'atmosfera di eccitazione intorno al vostro marchio.

In un tipico concorso, un influencer promuove un'offerta o un concorso sulle sue piattaforme di social media per incoraggiare i suoi follower a partecipare per avere la possibilità di vincere i premi messi a disposizione dal vostro marchio.

Fonte La maggior parte dei concorsi è ospitata su piattaforme online come Instagram, dove gli influencer possono chiedere ai loro follower di fare azioni specifiche come taggare gli amici, condividere i post o apprezzare i commenti per partecipare. Le regole del concorso sono di solito semplici, ma l'influencer potrebbe aggiungere passaggi extra per aumentare il coinvolgimento, come richiedere ai partecipanti di seguire sia l'account dell'influencer che quello del brand sui social media.

I concorsi generano entusiasmo e possono espandere rapidamente la portata del vostro marchio attingendo al pubblico consolidato dell'influencer.

10. Contenuto generato dall'utente

I contenuti generati dagli utenti (UGC) sono quelli creati dai clienti o dai follower piuttosto che dal marchio stesso. Possono includere foto, recensioni, video e testimonianze condivise da utenti che hanno sperimentato il vostro prodotto o servizio.

Incoraggiando il vostro pubblico a condividere i propri contenuti, potete attingere ad autentiche testimonianze che possono risuonare più profondamente con i potenziali clienti.

GoPro è un esempio eccellente di Marketing UGC . Il marchio pianifica diverse campagne, come la "Photo of the Day Challenge" e la "Anything Awesome Challenge" Il marchio incoraggia i follower a girare filmati grezzi con la loro GoPro, a caricarli e a ottenere premi come denaro o attrezzature GoPro.

Gli UGC creano fiducia e credibilità e amplificano la portata del marchio. Quando gli utenti condividono le loro esperienze positive, diventano effettivamente sostenitori del marchio, consentendo il marketing del passaparola. È un modo economico per generare contenuti coinvolgenti e promuovere un senso di comunità per il vostro marchio.

Ruolo dell'affiliate marketing nella collaborazione con gli influencer

L'affiliate marketing è necessario quando si lavora con gli influencer. Si tratta di partnership basate sulla performance in cui gli influencer guadagnano una commissione per ogni lead che generano o che vendono attraverso i loro collegati o codici sconto.

Fonte Per i marchi, il marketing di affiliazione è un vantaggio per tutti. È possibile vedere esattamente il rendimento delle promozioni del proprio influencer e pagare solo in base ai risultati. Ciò significa che il vostro budget di marketing è più consistente ed è legato direttamente alle vendite commerciali.

È un ottimo affare anche per gli influencer. Guadagnano commissioni in base al loro esito positivo, il che può rendere le loro promozioni ancora più entusiasmanti. In più, si tratta di un flusso di reddito aggiuntivo, mentre usano la loro influenza per ottenere risultati reali per il marchio.

In sostanza, il marketing di affiliazione rende le collaborazioni con gli influencer più gratificanti e orientate ai risultati per tutti i soggetti coinvolti.

Come migliorare la collaborazione con gli influencer

Costruire una solida partnership con gli influencer può essere semplice, una volta che si ha familiarità con il processo. Scoprite i passaggi seguenti per migliorare i vostri lavori richiesti dall'influencer marketing e garantire collaborazioni dall'esito positivo.

1. Cancellare obiettivi e compensi chiari

Le collaborazioni di successo con gli influencer iniziano con una campagna dagli oggetti ben definiti. Quando gli oggetti sono chiari, gli influencer possono creare contenuti per raggiungere quei traguardi. Per istanza, se l'obiettivo è la notorietà del marchio, un influencer potrebbe orientarsi verso la creazione di contenuti virali e condivisibili piuttosto che spingere per le conversioni dirette.

Altrettanto importante è collegare il compenso a questi obiettivi. Un modello di pagamento ibrido, che offra sia un compenso di base che incentivi per le prestazioni, è un ottimo motivatore. Potete anche negoziare altri modelli di pagamento con gli influencer, tra cui un compenso forfettario per post, un costo per clic e un costo per acquisizione.

Iniziate a valutare il vostro budget e prendete in considerazione i seguenti fattori per decidere il compenso

Numero di follower: Assicuratevi che gli influencer abbiano follower autentici e non bot

Assicuratevi che gli influencer abbiano follower autentici e non bot Tasso di coinvolgimento: Un numero elevato di follower con un basso tasso di coinvolgimento non aggiungerà molto valore. Scegliete invece influencer di nicchia che abbiano costruito una comunità fedele

Un numero elevato di follower con un basso tasso di coinvolgimento non aggiungerà molto valore. Scegliete invece influencer di nicchia che abbiano costruito una comunità fedele **Da fare una ricerca e valutare il livello di creatività dell'influencer. Guardate i loro video e post passati e vedete quanto bene integrano i prodotti sponsorizzati nei loro contenuti

Tipo di contenuto: I post statici o carosello hanno solitamente costi inferiori. Tuttavia, dovrete pagare di più per i contenuti video

È possibile utilizzare Il modello KPI di ClickUp per impostare KPI e obiettivi di influencer marketing. Il modello aiuta a monitorare e visualizzare gli indicatori di performance chiave. È possibile ottenere visibilità sulle prestazioni della campagna e identificare le aree di miglioramento.

2. Costruire relazioni autentiche con gli influencer

Le partnership forti vanno oltre le transazioni. Esse prosperano grazie a relazioni autentiche. Quando investite del tempo per capire i vostri influencer e il loro stile creativo, è più probabile che producano contenuti che risuonino genuinamente con il vostro pubblico.

Per istanza, quando un marchio di bellezza collabora con un famoso artista del trucco, lasciandogli la libertà di creare i propri tutorial può aumentare l'engagement perché il contenuto sembra autentico.

Inoltre, fornire libertà creativa agli influencer favorisce la fiducia e porta a collaborazioni più forti e a lungo termine. Poiché gli influencer apportano il loro tocco personale al marchio, il pubblico entra in connessione con i contenuti in modo più significativo.

Suggerimento: Utilizzare IA prompt per l'influencer marketing per creare strategie di influencer marketing e ottenere idee di collaborazione.

utilizzate ClickUp Brain per creare strategie di influencer marketing e ottenere le best practice per la collaborazione_

3. Concentratevi sulle esigenze del vostro pubblico

Capire il proprio pubblico è fondamentale in qualsiasi campagna di influencer marketing. Ogni piattaforma attrae diversi tipi di utenti. Il pubblico più giovane può gravitare verso le informazioni informali e dietro le quinte Gli hack di TikTok e contenuti, mentre un pubblico di professionisti potrebbe preferire post più curati su LinkedIn o cortometraggi di YouTube.

La collaborazione con influencer che sanno a cosa risponde il loro pubblico può migliorare notevolmente le prestazioni della campagna. Con lo stato di avanzamento della campagna, l'adattamento in base al feedback del pubblico e ai livelli di coinvolgimento aiuta a mantenere i contenuti freschi e pertinenti.

4. Utilizzare gli strumenti di gestione dei social media per ottimizzare le campagne

La gestione di più influencer può diventare complicata, ma strumenti di gestione dei social media lo rendono molto più semplice. È possibile utilizzare i modelli di influencer per gestire le attività di influencer outreach, monitorare le prestazioni e snellire i pagamenti , liberando il vostro tempo per concentrarvi sulla creazione di partnership creative. Modello di contratto per influencer di ClickUp fornisce una soluzione solida per gestire senza problemi le collaborazioni con gli influencer. Semplifica il processo di creazione e gestione dei contratti con gli influencer, offrendo una piattaforma centralizzata per gestire tutti gli aspetti dei contratti.

Con questo modello è possibile:

Definire i termini chiave del contratto per la partnership

Fornire pagamenti e rimborsi, e tutti gli altri dettagli

Condividere i diritti d'uso e le autorizzazioni

5. Misurare le metriche delle prestazioni

Il monitoraggio delle prestazioni è essenziale per garantire che le campagne di influencer producano risultati significativi e ottengano un ROI più elevato. Metriche come i tassi di coinvolgimento, i dati di conversione e l'interazione con il pubblico forniscono informazioni più profonde rispetto al semplice monitoraggio del numero di follower. Dashboard di ClickUp possono essere particolarmente utili a questo scopo. Esse forniscono una visualizzazione centralizzata dei risultati delle campagne di influencer, consentendovi di controllare le prestazioni dei vostri influencer in tempo reale. L'analisi costante delle prestazioni della campagna vi aiuta inoltre a prendere decisioni basate sui dati e a migliorare le campagne future per ottenere risultati ancora migliori.

Per istanza, se scoprite che un influencer sta generando un traffico significativo ma non converte il traffico in vendite, ciò potrebbe indicare la necessità di modificare i contenuti o la messaggistica. Oppure potreste volerli utilizzare per campagne di brand awareness.

usate la dashboard delle campagne ClickUp per monitorare e visualizzare i progressi_

6. Mantenere una comunicazione aperta

Una comunicazione continua e cancellata è la chiave per mantenere le campagne in linea con i tempi. Gli influencer devono capire le vostre aspettative, ma anche il loro feedback è altrettanto prezioso. Discutere regolarmente degli obiettivi, dello stato di avanzamento e delle eventuali sfide aiuta a garantire che tutti siano sulla buona strada.

Tuttavia, per prima cosa è necessario avere una maggiore chiarezza sul proprio traguardo. È possibile utilizzare Il modello di strategia di mercato di ClickUp per illustrare il vostro pubblico di riferimento, la messaggistica chiave e i vantaggi competitivi, rendendo più facile trasmettere la vostra strategia agli influencer. Il modello vi aiuta a identificare i giusti canali di promozione e a creare dei passaggi attuabili per raggiungere il pubblico di riferimento.

7. Diversificate il vostro pool di influencer

La collaborazione con un intervallo di influencer, dai micro ai macro e ai mega influencer, vi dà accesso a diversi segmenti demografici e di pubblico. Gli influencer variano molto in termini di portata e impatto. Gli influencer delle celebrità offrono un'ampia visibilità, mentre gli autori più piccoli e della stessa nicchia spesso creano connessioni più forti con il loro pubblico

La combinazione di entrambi i tipi di influencer nella vostra strategia vi aiuta a raggiungere una portata estesa e a coinvolgere profondamente segmenti specifici.

Ad esempio, un'azienda tecnologica potrebbe collaborare con un importante recensore di gadget per catturare l'attenzione degli appassionati di tecnologia e dei consumatori in generale. Includere un Influencer dell'IA per fornire una prospettiva unica sulle tecnologie emergenti può anche migliorare i lavori richiesti dal marketing.

Cose da evitare quando si collabora con gli influencer

La collaborazione con gli influencer può essere ideale per la vostra campagna, ma ci sono delle insidie che dovrete evitare.

Concentrarsi sul numero di follower piuttosto che sull'engagement

Un errore comune dei brand è pensare che un numero elevato di follower equivalga a una campagna di esito positivo. Ma i numeri da soli non raccontano la storia.

Potreste trovare influencer con centinaia di migliaia di follower, ma se il loro pubblico non si impegna attivamente con i loro contenuti, è improbabile che il vostro marchio ne tragga beneficio. L'engagement crea connessioni significative con i potenziali clienti

Da non fare una ricerca adeguata

L'avvio di una partnership senza aver valutato a fondo un influencer può portare a uno spreco di risorse. È fondamentale fare ricerche sui potenziali influencer per assicurarsi che si allineino con i valori del vostro marchio, si rivolgano al vostro pubblico e sviluppino contenuti di alta qualità in linea con il vostro marchio. Le collaborazioni funzionano meglio quando un autore di contenuti ama veramente il vostro prodotto o servizio.

Micromanagement dell'influencer

Sebbene sia necessario fornire agli influencer delle linee guida, essere rigidi può danneggiare la vostra campagna. Gli influencer conoscono il loro pubblico meglio di chiunque altro ed è per questo che i loro follower si fidano di loro.

Se soffocate la loro creatività con istruzioni troppo rigide, il contenuto potrebbe sembrare forzato, innaturale o eccessivamente promozionale, il che potrebbe allontanare il loro pubblico.

Invece di microgestire ogni dettaglio, offrite linee guida chiare e punti chiave, ma lasciate il resto alla loro creatività. Gli influencer sanno come bilanciare la promozione del marchio e il mantenimento del loro stile personale.

Misurare l'esito positivo delle collaborazioni con gli influencer

Il lavoro non si ferma una volta che si è cliccato sul post della campagna influencer. Per misurare veramente l'esito positivo della collaborazione, è necessario iniziare con l'analisi post-campagna.

Impostare aspettative realistiche

Stabilite obiettivi raggiungibili fin dall'inizio. L'influencer marketing è una strategia a lungo termine, quindi i risultati rapidi non sono sempre garantiti. Allineate i vostri oggetti con il pubblico e la portata dell'influencer per garantire i migliori risultati.

Definire obiettivi e KPI chiari

Sapete esattamente a cosa mirate. State cercando di aumentare la notorietà del marchio o di far crescere il vostro follower sui social? Definendo obiettivi chiari e monitorando KPI come impressioni, coinvolgimento, conversioni o traffico, sarà più facile misurare l'esito positivo.

Monitoraggio delle prestazioni degli influencer

Tenere sotto controllo le prestazioni del vostro influencer durante la campagna è essenziale. Utilizzando analisi e strumenti di influencer marketing è possibile monitorare la portata, il coinvolgimento e le conversioni commerciali. Questi dati forniscono indicazioni su ciò che funziona bene e su ciò che deve essere modificato, aiutandovi a perfezionare le campagne future per ottenere risultati migliori.

Creare campagne di Influencer Marketing di esito positivo con ClickUp!

L'influencer marketing sta innegabilmente formando il futuro della pubblicità. Sebbene la collaborazione con gli influencer comporti una serie di considerazioni a sé stanti, l'approccio fondamentale all'impostazione di una campagna rimane costante: condurre ricerche approfondite, stabilire un budget, fissare obiettivi chiari, scegliere gli influencer giusti e valutare e regolare continuamente la strategia.

Se si padroneggiano questi elementi di base, la gestione di diverse campagne di influencer diventerà una parte integrante dei lavori richiesti dal marketing.

Tuttavia, se avete bisogno di ulteriori risorse per migliorare la vostra strategia, il software di gestione del marketing ClickUp offre un approccio più snello alla gestione delle campagne di influencer. Vi aiuta a organizzare i piani, a monitorare le prestazioni e a raggiungere facilmente gli obiettivi di marketing. Iscriviti a ClickUp per migliorare la gestione delle campagne ed elevare i vostri lavori richiesti!